Passieve kandidaten werven en binden

De juiste kandidaat vinden kan aanvoelen als zoeken naar een speld in een hooiberg. Na talloze sollicitaties duiken dezelfde problemen op - sommigen hebben te weinig ervaring, anderen passen gewoon niet bij de visie.

Soms zijn de beste kandidaten niet eens op zoek naar een baan. Hun profiel springt er stilletjes uit met indrukwekkende ervaring en scherpe inzichten, maar er zijn geen tekenen dat ze op de markt zijn.

Om deze passieve kandidaten aan te trekken, moet je niet wachten tot ze solliciteren. Er is een doordachte, overtuigende aanpak voor nodig - een aanpak die interesse wekt in kansen waarvan ze niet eens wisten dat ze die misten.

Om het beste talent te vinden en te behouden, moet u weten hoe u passieve kandidaten kunt binden en overtuigen. Laten we eens kijken welke strategieën werken en hoe ClickUp u kan helpen dit proces te stroomlijnen. 🔍

De beste kandidaten zijn niet altijd actief op zoek naar een baan, maar dat betekent niet dat ze verboden terrein zijn. Passieve kandidaten aantrekken vereist een strategische, persoonlijke aanpak om rente te wekken en zinvolle verbindingen op te bouwen.

Passieve kandidaten zijn professionals die niet actief op zoek zijn naar een nieuwe baan, maar openstaan voor de juiste opportuniteit. Ze zijn tevreden in hun huidige rol en scrollen niet op job boards of verversen LinkedIn niet op zoek naar nieuwe vacatures.

📌 Hier zijn een paar voorbeelden van passieve kandidaten:

💻 Een software engineer die het goed doet in zijn huidige rol, maar openstaat voor een baanbrekende project bij een concurrent

📊 Een doorgewinterde marketingmanager die online inzichten deelt, niet actief op zoek is, maar ontvankelijk is voor senior rollen die aansluiten bij hun expertise

🎨 Een grafisch ontwerper die met plezier werkt, maar zich aangetrokken voelt tot mogelijkheden met meer creatieve vrijheid en samenwerking met topontwerpers

Actieve werkzoekenden zijn als ontdekkingsreizigers die altijd onderweg zijn, terwijl passieve kandidaten meer lijken op geheim agenten - content met hun huidige missie totdat de perfecte kans zich voordoet.

Dit is hun verschil:

Actieve kandidaten Passieve kandidaten Status: Actief op zoek naar nieuwe kansen: Niet op zoek naar een baan, maar open voor het juiste aanbod Ze solliciteren vaak op vacatures en wonen sollicitatiegesprekken bij. Ze moeten persoonlijk benaderd en overtuigd worden Gefocust op carrièregroei of verandering van baan Content in hun huidige baan, maar nieuwsgierig naar betere opties Bekwame professionals die uitblinken in hun rol Gemakkelijker te targetten en aan te trekken. Vereist proactieve sourcing en zorgvuldig relatiebeheer Motivatie om over te stappen Gedreven door werkloosheid, ontevredenheid of op zoek naar voortgang in de loopbaan Aangetrokken door betere kansen, carrièregroei of unieke uitdagingen

Passieve versus actieve kandidaten

Als u deze factoren begrijpt, kunt u uw aanpak aanpassen om uw wervingsdoelen en de perfecte pasvorm vinden.

Passieve kandidaten rekruteren kost misschien meer moeite, maar het loont de moeite.

Dit is waarom:

🎯 Ze doen het voor de lange termijn: Passieve kandidaten zijn vaak zeer bekwaam en selectief, waardoor ze eerder geneigd zijn om te blijven.

🌟 Ze brengen verschillende perspectieven mee: Omdat velen uit verschillende sectoren en met verschillende achtergronden komen, introduceren ze unieke vaardigheden en ideeën die je team naar een hoger niveau kunnen tillen.

Passieve kandidaten komen echter niet zomaar aankloppen - je moet hun aandacht trekken.

**Wist je dat? 70% van de wereldwijde beroepsbevolking bestaat uit passieve kandidaten. Dat is een behoorlijk grote talentenpool om rekening mee te houden.

Dus, hoe doe je het volgende wervingscampagne om passieve kandidaten aan te trekken?

Laten we het uitzoeken.🔎

1. Schets je ideale aanwerving

Volgens een rapport, 90% van de werkgevers misten hun aanwervingsdoelen in 2023 en 32% zei dat dit kwam omdat de kandidatenpool niet goed bij hen paste. Slechte functiebeschrijvingen en weinig zichtbaarheid zijn veelvoorkomende problemen, maar het vinden van het juiste talent is een schot in het duister als je niet weet wie je zoekt.

Dat is waar het opbouwen van een candidate persona om de hoek komt kijken. Het helpt je te begrijpen wie gekwalificeerde kandidaten zijn, wat ze willen en hoe je ze kunt aantrekken voor de juiste rol.

💪 Om het goed te doen:

Begrijp wat uw ideale kandidaten motiveert, of het nu gaat om carrièregroei, balans tussen werk en privé of specifieke vaardigheden

Gebruik gegevens van eerdere aanwervingen, feedback van uw team en marktonderzoek om uw persona vorm te geven met echte inzichten

Pas uw functiebeschrijvingen, outreachactiviteiten en employer branding aan om rechtstreeks in te spelen op de behoeften en voorkeuren van uw ideale kandidaten

Dit is een voorbeeld:

Voorbeeld van kandidaat persona voor een senior product marketing manager

🚫 Te vermijden fouten:

Overgeneraliseren : Passieve kandidaten zijn uniek, met verschillende motivaties en voorkeuren. Dus, weg met de cookie-cutter persona's

: Passieve kandidaten zijn uniek, met verschillende motivaties en voorkeuren. Dus, weg met de cookie-cutter persona's Biasversterking : Als u zich te veel richt op specifieke diploma's of certificeringen, kunt u onbedoeld getalenteerde kandidaten met verschillende achtergronden uitfilteren

: Als u zich te veel richt op specifieke diploma's of certificeringen, kunt u onbedoeld getalenteerde kandidaten met verschillende achtergronden uitfilteren Stagnatie: Neem geen genoegen met een verouderde persona. Werk deze regelmatig bij naarmate de behoeften van de markt en de verwachtingen van kandidaten veranderen

2. Laat uw sociale media werken

Sociale media is geen spel van 'posten en wachten' zoals vacaturesites. Het is tweerichtingsverkeer waar u contacten kunt leggen, gesprekken kunt aanknopen en relaties kunt opbouwen. Bovendien krijgt u een kijkje in de interesses en persoonlijkheid van een kandidaat en wat hem of haar drijft.

Geen wonder 92% van de werkgevers wendt zich tot sociale mediaplatforms om passieve kandidaten te vinden!

Lees hier hoe u het beste uit elk platform kunt halen:

LinkedIn

Gebruik LinkedIn Sales Navigator om passieve talentpools aan te boren met geavanceerde filters voor vaardigheden, branche en carrièrestappen

Werp een blik op aantekeningen en aanbevelingen om de expertise en reputatie van een kandidaat in zijn veld te peilen

Generieke InMails, zoals "Hey, we zijn aan het zoeken!", volstaan niet. Laat zien dat je hun werk kent

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/LinkedIn-personalized-Inmail-example-.png LinkedIn gepersonaliseerde Inmail voorbeeld : Hoe passieve kandidaten te engageren /%img/

LinkedIn gepersonaliseerde Inmail voorbeeld

Instagram

Gebruik Stories en Reels om te laten zien wat jouw bedrijf uniek maakt. Denk aan teamuitjes, gave projecten of zelfs huisdieren op kantoor

Werk samen met werknemers om day-in-the-life content te delen op het profiel van je bedrijf.

Echte mensen = echte impact

Gebruik hashtags zoals #WeAreHiring of #LifeAt [YourCompany] om de zichtbaarheid te vergroten

X (Twitter)

Zoek in hashtags als #OpenToWork, #DesignJobs of branchespecifieke trefwoorden om passieve werkzoekenden te vinden

Ga een dialoog aan met potentiële kandidaten door hun tweets te liken of van commentaar te voorzien. Het is een geweldige manier om een band op te bouwen (en niet spammy over te komen)

Plaats vacatures met een twist - voeg humor, een GIF of slimme woordspelingen toe

Maak privé lijsten aan van potentiële kandidaten om hun updates te volgen en na verloop van tijd op een zinvolle manier met hen in contact te komen

🚫 Fouten die u moet vermijden:

Sla privacy instellingen over : Glip niet zonder toestemming DM's binnen. Respecteer die privacy instellingen

: Glip niet zonder toestemming DM's binnen. Respecteer die privacy instellingen De platformcultuur negeren : Wat werkt op Instagram kan floppen op LinkedIn. Dus ken je platform vibe

: Wat werkt op Instagram kan floppen op LinkedIn. Dus ken je platform vibe Deel alleen vacatures : Bouw een relatie op voordat je om cv's vraagt

: Bouw een relatie op voordat je om cv's vraagt Berichten plakken: Vermijd generieke berichten op verschillende platforms; pas ze aan voor elk platform

3. Boor verschillende talentpools aan

Het vinden van de juiste passieve kandidaten begint met weten waar je moet zoeken. Als u op zoek bent naar een grafisch ontwerper, zijn plaatsen als Dribble en Behance de aangewezen plekken voor toptalent. Voor sales rollen kunnen netwerk gebeurtenissen en industrie conferenties leiden tot uitstekende matches.

💪 Hier lees je waar je je op moet richten:

Sollicitanten uit het verleden : Soms zit de juiste fit al in je pijplijn, dus controleer je systeem voor het bijhouden van sollicitanten . Bereik degenen die het tot latere rondes hebben geschopt, maar de timing was niet aan hun kant de laatste keer

: Soms zit de juiste fit al in je pijplijn, dus controleer je systeem voor het bijhouden van sollicitanten . Bereik degenen die het tot latere rondes hebben geschopt, maar de timing was niet aan hun kant de laatste keer Doorverwijzingsprogramma's : Uw werknemers zijn uw beste talentenjagers. Moedig hen aan om mensen uit hun netwerk door te verwijzen. Doorverwezen kandidaten presteren vaak beter en blijven langer, waardoor ze een win-win zijn voor uw wervingsproces. Het is zelfs de#1 bron van kwaliteitsaanwervingen

: Uw werknemers zijn uw beste talentenjagers. Moedig hen aan om mensen uit hun netwerk door te verwijzen. Doorverwezen kandidaten presteren vaak beter en blijven langer, waardoor ze een win-win zijn voor uw wervingsproces. Het is zelfs de#1 bron van kwaliteitsaanwervingen Professionele gemeenschappen: Word lid van sectorspecifieke gemeenschappen op platforms zoals Discord of Slack. Dit zijn perfecte plekken om passieve kandidaten te vinden die al betrokken zijn bij zinvolle discussies over jouw niche

🚫 Fouten die u moet vermijden:

Overladen met te veel verzoeken: Vermijd het bombarderen van werknemers met constante verzoeken om doorverwijzingen. Concentreer je in plaats daarvan op een paar sleutel rollen en stimuleer kwaliteitsverwijzingen boven kwantiteit

Vermijd het bombarderen van werknemers met constante verzoeken om doorverwijzingen. Concentreer je in plaats daarvan op een paar sleutel rollen en stimuleer kwaliteitsverwijzingen boven kwantiteit De etiquette van de community over het hoofd zien: Niemand houdt van spam. Respecteer de community door deel te nemen aan discussies voordat je een vacature introduceert

4. Laat elke e-mail tellen met personalisatie

Algemene e-mails versturen, op verzenden drukken en wachten op niets anders dan stilte - het lijkt wel de ultieme uitdaging van elke recruiter .

Maar hier is de waarheid: generieke outreach is oud nieuws. Als u wilt opvallen, is personalisatie de manier om te gaan - vooral wanneer 76% van de werkzoekenden staat open voor e-mails van recruiters.

💪 Om je boodschap te laten opvallen:

Ga niet te veel copy-pasten: Niemand wil het gevoel hebben dat hij de zoveelste naam op een lijst is. Verwijs naar hun recente projecten, prestaties of zelfs naar die ene tweet over hun liefde voor reizen

Niemand wil het gevoel hebben dat hij de zoveelste naam op een lijst is. Verwijs naar hun recente projecten, prestaties of zelfs naar die ene tweet over hun liefde voor reizen Laat de extra's buiten het salaris zien: Compensatie is belangrijk, maar het is slechts één stukje van de puzzel. Benadruk flexibiliteit, doorgroeimogelijkheden, een inclusieve bedrijfscultuur en de unieke extraatjes waardoor jouw bedrijf zich onderscheidt

Compensatie is belangrijk, maar het is slechts één stukje van de puzzel. Benadruk flexibiliteit, doorgroeimogelijkheden, een inclusieve bedrijfscultuur en de unieke extraatjes waardoor jouw bedrijf zich onderscheidt Spreek hun taal: Sommige kandidaten zijn dol op details, terwijl anderen liever wat informeler chatten. Zoek uit wat het beste werkt en stel je boodschap daarop af

🚫 Te vermijden fouten:

Overladen met vakjargon : Kennis tonen is goed, maar te veel irrelevant jargon of modewoorden gebruiken kan kandidaten vervreemden. Houd de taal helder en eenvoudig

: Kennis tonen is goed, maar te veel irrelevant jargon of modewoorden gebruiken kan kandidaten vervreemden. Houd de taal helder en eenvoudig Hun tijd niet respecteren: Houd uw boodschap beknopt en to the point, maar met genoeg charme om ze aan u te binden

Houd uw boodschap beknopt en to the point, maar met genoeg charme om ze aan u te binden De follow-up overslaan: Laat een gesprek niet half afgemaakt achter. Een zacht duwtje in de rug laat zien dat je nog steeds geïnteresseerd bent en houdt de deur open voor potentiële kansen

5. Stel de juiste interviewvragen

Als u een passieve kandidaat geïnteresseerd hebt, gebruik dan doordachte interviewvragen om hun motivaties te ontdekken.

💪 Vragen om aan een passieve kandidaat te stellen:

Op scenario gebaseerde vraag : Stel je werkt aan een project met een strakke deadline en de client verandert halverwege zijn eisen. Hoe zou u dit aanpakken?

: Stel je werkt aan een project met een strakke deadline en de client verandert halverwege zijn eisen. Hoe zou u dit aanpakken? Vraag met visie : Als je morgen aan het hoofd zou staan van een team van 10 mensen, welke visie zou je ze dan voorhouden en hoe zou je ze motiveren om die visie te bereiken?

: Als je morgen aan het hoofd zou staan van een team van 10 mensen, welke visie zou je ze dan voorhouden en hoe zou je ze motiveren om die visie te bereiken? Persoonlijkheidsonderzoek : Wat is de meest creatieve oplossing die je hebt bedacht op het werk en hoe heeft het een impact gehad?

: Wat is de meest creatieve oplossing die je hebt bedacht op het werk en hoe heeft het een impact gehad? Carrièregroei : Waar zie je jezelf over 5 jaar en hoe denk je dat ons bedrijf die visie zou kunnen ondersteunen?

: Waar zie je jezelf over 5 jaar en hoe denk je dat ons bedrijf die visie zou kunnen ondersteunen? Culturele fit : In welke werkomgeving gedijt u goed en hoe draagt u bij aan een positieve cultuur?

🚫 Te vermijden fouten:

Ja/Nee vragen: Vragen als, "Heb je je targets gehaald? " zullen je niet veel meer vertellen dan een nummer. Vraag in plaats daarvan: "_Welke strategieën hebt u toegepast om uw targets te overtreffen?

Vragen als, "Heb je je targets gehaald? " zullen je niet veel meer vertellen dan een nummer. Vraag in plaats daarvan: "_Welke strategieën hebt u toegepast om uw targets te overtreffen? Vraagmodus: Vermijd een sfeer van kruisverhoor waardoor de kandidaat het gevoel krijgt dat hij onder de loep wordt genomen

Vermijd een sfeer van kruisverhoor waardoor de kandidaat het gevoel krijgt dat hij onder de loep wordt genomen **Het sollicitatieproces opjagen: passieve kandidaten hebben tijd nodig om een stap te overwegen. Het proces versnellen kan hen het gevoel geven dat ze ondergewaardeerd worden

Het werven van passieve kandidaten brengt hindernissen met zich mee, en om die te overwinnen zijn creativiteit en scherpzinnigheid nodig wervingsvaardigheden om hen naar de juiste opportuniteit te leiden.

1. Effectieve vacatureteksten schrijven

Omdat passieve kandidaten niet actief op zoek zijn naar een baan, kunnen traditionele vacatures hun aandacht niet trekken.

Oplossing:

✅ Gebruik software voor talentbeheer om vacatures te maken die niet alleen geschoolde professionals aantrekken, maar ook passen bij uw missie, waarden en cultuur

✅ Verdeel vacatures op plaatsen waar ze vaak komen, zoals sectorforums, LinkedIn of niche-community's

2. Beperk de beschikbaarheid voor sollicitatiegesprekken

Passieve kandidaten hebben vaak moeite om tijd te vinden voor sollicitatiegesprekken terwijl ze met hun huidige verantwoordelijkheden moeten omgaan.

Oplossing:

✅ Bied flexibele interviewtijden, inclusief 's ochtends vroeg, 's avonds of in het weekend

✅ Voeg vooraf opgenomen video-interviews of asynchrone assessmenttools toe aan uw wervingstechnologie om hun schema's aan te passen

3. De gouden handboeien overwinnen

Passieve werkzoekenden kunnen genieten van extraatjes zoals aandelen, bonussen of niet-monetaire voordelen die het moeilijk maken om weg te gaan.

Oplossing:

onderzoek markttrends en hun huidige compensatie voordat je hen benadert. Maak gebruik van wervingsbronnen zoals ' De rekruteringstoekomst podcast van Matt Alder om op de hoogte te blijven

positioneer je aanbod als een 'toekomstbestendige' kans die op termijn opweegt tegen hun huidige voordelen

Recruiters spenderen uren aan het doorzoeken van profielen, het verzenden van koude e-mails en het personaliseren van hun berichten terwijl ze andere taken op het gebied van werving en selectie uitvoeren. Alles organiseren met documenten en spreadsheets wordt al snel een nachtmerrie. AI wervingstools vereenvoudigen het proces zodat u zich kunt richten op het vinden van topkandidaten. Deze gebruiken machine learning en geavanceerde algoritmen om:

Repetitieve taken af te handelen

Kandidaten betrokken te houden met vlotte communicatie

Inzichten te verschaffen om je wervingsspel te verfijnen ClickUp's HR-beheerplatform is zo'n oplossing. Als alles-in-één app voor werk biedt ClickUp meerdere mogelijkheden waarmee wervingsmanagers de wervingsstrategie end-to-end kunnen afhandelen.

Dit is hoe het helpt:

Complexe werkstromen afbreken met ClickUp-taaken ClickUp-taken centraliseer alles op één plaats. Vanaf het moment dat u een passieve kandidaat vindt tot het moment dat u hem een aanbod doet, kunt u taken aanmaken voor elke stap in het proces, zoals:

Bekijk het portfolio van de kandidaat

stuur een kennismakingsbericht

Een follow-up plannen

Wilt u binnen 24 uur contact opnemen met een kandidaat? Stel een deadline in om u eraan te herinneren. Bovendien kunt u tags met prioriteiten toevoegen (bijv. Dringend, Hoog, Gemiddeld, Laag) om uw werklast te prioriteren en u eerst te richten op kandidaten met een hoge prioriteit.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Tasks-5.png ClickUp-taaken: hoe u passieve kandidaten kunt aantrekken /$$$img/

Maak kleinere taken binnen ClickUp-taaken om wervingsworkflows af te handelen

Soms hebben taken meerdere stappen of vereisen ze meer details, dus kunt u ze opsplitsen in subtaken.

Zonder een uniform systeem voor het vastleggen en bijhouden van beslissingen, gaan kritieke bedrijfsinzichten verloren in de digitale ruis. Met ClickUp's Taakbeheer hoeft u zich hier nooit zorgen over te maken. Taken maken vanuit chatten, commentaar op taken, documenten en e-mails met één klik!

U kunt ook Aangepaste statussen voor taken zoals Eerste contact, Gesprek gepland of Aanbod uitgebreid om precies te weten waar elke kandidaat zich in elke fase bevindt. En maak een Taak Checklist in ClickUp om items te markeren als gedaan of niet gedaan.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUps-Task-Checklists-.png ClickUp-taak checklists: hoe passieve kandidaten te engageren /%img/

Vink elke taak af via ClickUp-taak Checklists

Moet u een follow-up doen na een interview of het profiel van een kandidaat opnieuw bekijken? ClickUp Herinneringen zorgt voor zachte duwtjes in de rug, of het nu gaat om een eenmalige herinnering of een terugkerende taak.

Perfectioneer uw boodschap met ClickUp Brain

Het schrijven van functiebeschrijvingen of e-mails naar kandidaten is veel gemakkelijker geworden met ClickUp Brein .

Geef het gewoon een opdracht en ontvang binnen enkele seconden content van hoge kwaliteit. Bovendien zorgt het ervoor dat de taal professioneel en toch boeiend is, zodat u het beste talent aantrekt. ClickUp Brain polijst uw tekst ook door de grammatica en toon te controleren, zodat u er in elke communicatie scherp uitziet.

Voorbeeld-prompts:

Schrijf een functieomschrijving voor een senior marketingmanager

Maak een creatieve en aantrekkelijke vacature voor een software engineer

Schrijf een e-mail met een exclusieve kans voor een kandidaat in digitale marketing, met de nadruk op de voordelen van de rol

Stel een follow-up e-mail op voor een kandidaat die niet heeft gereageerd na het eerste gesprek

Controleer deze e-mail/functieomschrijving op grammatica en zorg ervoor dat het professioneel maar vriendelijk is

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Brain-1-1.png ClickUp Brein /%img/

Maak foutloze en aantrekkelijke communicatie via ClickUp Brain

Plan interviews met ClickUp Kalender Weergave

Het bijhouden van meerdere interviews via e-mails, kalenders en aantekeningen kan stressvol zijn. Dat is waar ClickUp's kalender weergave helpt. Dit is hoe:

Visualiseer alles : Bekijk al uw wervingstaken op een rij en filter ze om u alleen op sollicitatiegesprekken te richten

: Bekijk al uw wervingstaken op een rij en filter ze om u alleen op sollicitatiegesprekken te richten Slepen en neerzetten : Sleep uw Taak naar een ander tijdslot om een interview te verschuiven

: Sleep uw Taak naar een ander tijdslot om een interview te verschuiven Geen tijdsconflicten meer : Zoek overlappingen op en los ze op in realtime. Dit betekent geen vervelende "oops, ik wist niet dat we jullie op hetzelfde moment hadden ingepland" momenten

: Zoek overlappingen op en los ze op in realtime. Dit betekent geen vervelende "oops, ik wist niet dat we jullie op hetzelfde moment hadden ingepland" momenten Kleur codering om georganiseerd te blijven: Gebruik kleurcodes om je interviews gemakkelijk te onderscheiden, zoals technische interviews in het blauw en eindrondes in het paars

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Calendar-View.gif ClickUp Weergave kalender /%img/

Gebeurtenissen en taken visueel weergeven en plannen via de ClickUp-kalenderweergave

Ga snel aan de slag met ClickUp HR sjablonen

Waarom uren spenderen aan het creëren van nieuwe aanwervingsprocessen als u de kant-en-klare ClickUp sjablonen kunt gebruiken? HR sjablonen om alles te stroomlijnen? Kies een sjabloon, pas het aan uw behoeften aan en u bent klaar.

De ClickUp sjabloon voor wervingsactieplan helpt u alles vast te leggen, van het vinden van kandidaten tot het inwerken van de perfecte kandidaat.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Action-Plan.png ClickUp Actie Abonnement https://app.clickup.com/signup?template=t-194507215 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met ClickUp's 15+ aangepaste weergaven krijgt u vijf verschillende manieren om naar uw wervingsproces te kijken:

Aanzicht Geen geschikte kandidaat: Voor het opslaan van sollicitanten die de selectie niet hebben gehaald

Voor het opslaan van sollicitanten die de selectie niet hebben gehaald Wervingslijstweergave: Voor het bijhouden van alle kandidaten

Voor het bijhouden van alle kandidaten Weergave per rol: Als je solliciteert voor meerdere posities

Als je solliciteert voor meerdere posities Weergave van het sollicitatieformulier: Voor eenvoudige toegang tot sollicitaties

Voor eenvoudige toegang tot sollicitaties Start Here View: Om u door de stappen van het proces te leiden

U kunt ook mijlpalen instellen om belangrijke data bij te houden, zoals 'sollicitatiegesprekken voltooid op vrijdag' of 'besluit volgende week definitief'. Verder laat het dashboard uw voortgang zien, zoals hoeveel kandidaten u hebt geïnterviewd of hoeveel zich nog in de fase 'In uitvoering' bevinden.

De ClickUp sjabloon voor het aannemen van kandidaten helpt u bij het bijhouden, vergelijken en evalueren van sollicitanten. Gebruik aangepaste statussen, plan sollicitatiegesprekken in de 'Kalenderweergave' en vergelijk kandidaten in de 'Tabelweergave'

read Me HR Applicant Tracking View' houdt de voortgang bij, 'Chat View' stroomlijnt de communicatie en 'Full Gallery View' biedt een visueel overzicht.

Voor meer details organiseert de 'Full Listing View' kandidaten op rol of vaardigheden, zodat u de best passende kandidaat kunt vinden.

Lees meer: Hoe AI gebruiken bij werving (use cases & tools)

Verpletter uw doelen voor passieve werving met ClickUp

Passieve kandidaten werven is net zoiets als iemand overtuigen om zijn comfortabele bank te verlaten en mee te doen aan een dansfeest. Het is moeilijk, maar met de juiste aanpak kunt u hun "misschien later" omzetten in "laten we dit doen! "

Tools zoals ClickUp creëren een naadloze, geautomatiseerde werkstroom waarmee u zich kunt richten op het opbouwen van betekenisvolle relaties met toptalent voordat ze ook maar overwegen om op zoek te gaan naar een baan.

