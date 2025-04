ClickUp Whiteboards 3.0: Waar creativiteit en uitvoering elkaar ontmoeten

Brainstormen is waar innovatie begint, maar al te vaak is creatief werk verspreid over talloze apps en tabbladen. Ideeën verliezen vaart, de samenwerking vertraagt en de uitvoering blijft achter. Het is tijd om de cyclus te doorbreken.

Vergaderen Whiteboards 3.0 de vernieuwde tool die je ideeën, projecten en team samenbrengt in één prachtige ervaring.

Waarom we Whiteboards 3.0 hebben gemaakt

Het is altijd onze missie geweest om de manier waarop teams werken te vereenvoudigen. Maar laten we eerlijk zijn- tools voor whiteboards zelfs onze eigen tools hebben het niet bijgehouden. Ze waren onhandig, losgekoppeld en beperkt.

Maar we gebruiken altijd onze eigen producten, dus toen we niet tevreden waren met waar we waren, hebben we een aantal grote veranderingen doorgevoerd. Whiteboards 3.0 is een grondige revisie - een combinatie van een strak ontwerp, nieuwe snelheid en krachtige functies om je in recordtijd van brainstorm tot actie te brengen. We wilden het efficiënter maken, zodat ook wij het vaker en effectiever zouden gebruiken.

Wat is er nieuw in Whiteboards 3.0?

Herbouwd voor betere prestaties

Whiteboards is nu 10x sneller, met een ongeëvenaarde betrouwbaarheid. Of je nu in realtime samenwerkt of complexe kaarten in kaart brengt projectmanagement workflows whiteboards 3.0 zorgt ervoor dat uw ideeën net zo snel stromen als uw verbeelding.

Opnieuw ontworpen voor schoonheid

Werk moet net zo visueel inspirerend zijn als je ideeën. Daarom hebben we een prachtige nieuwe interface gemaakt met een elegante donkere modus voor creativiteit tot in de late uurtjes. Elk detail is afgestemd om je te helpen focussen en geïnspireerd te blijven.

AI-gestuurde beeldgeneratie

Breng je concepten tot leven zonder je whiteboard te verlaten. Gebruik ingebouwde AI om tekst in enkele seconden om te zetten in verbluffende visuals. Je hoeft niet van app te wisselen. Geen verspilde tijd.

Touch-interface

Schets, teken en bouw je visie met slechts één veeg. De intuïtieve aanraakinterface op mobiele apparaten en tablets zorgt ervoor dat elk gebaar natuurlijk aanvoelt, zodat je ideeën moeiteloos van je geest naar het scherm kunnen werken.

Krachtige, nieuwe sjablonen

Kies uit honderden nieuwe, professioneel ontworpen sjablonen voor brainstormsessies, project abonnementen en alles daar tussenin. Wat de uitdaging ook is, wij hebben alles voor je.

Eenvoudigere, flexibelere deelopties

Samenwerken moet niet ingewikkeld zijn. Deel uw whiteboards onmiddellijk, neem ze op in ClickUp- taken of exporteer ze als PDF's om iedereen op één lijn te houden.

Van brainstorm tot doorbraak

Niet op elkaar aangesloten tools vertragen teams. ClickUp Whiteboards zijn gemaakt om de kloof tussen creativiteit en uitvoering te overbruggen, door uw brainstorms naadloos te koppelen aan Taken , Documenten en Chatten -alles op één plek.

Dit is hoe Whiteboards 3.0 het mogelijk maakt:

Verbinding met Taken : Koppel whiteboard-ideeën direct aan uitvoerbare taken

: Koppel whiteboard-ideeën direct aan uitvoerbare taken Werk samen in realtime : Samen brainstormen, chatten en ideeën verfijnen zonder van app te hoeven wisselen

: Samen brainstormen, chatten en ideeën verfijnen zonder van app te hoeven wisselen Zet ideeën om in projecten: Binnenkort verkrijgbaar: verander uw whiteboards met één klik in volwaardige projecten met ClickUp AI

De toekomst van werk begint hier

Of u nu brainstormt over uw volgende grote idee of u nu een project beheert of uw team op één lijn brengt, ClickUp Whiteboards 3.0 verandert de manier waarop u werkt.

Neem geen genoegen meer met losgekoppelde apps en verouderde werkstromen. Ervaar het uniforme platform dat snelle teams in staat stelt om te creëren, samen te werken en uit te voeren - allemaal op één plek.

Klaar om uw werkstroom te revolutioneren? Aanmelden om te beginnen.