ClickUp gebruiken voor doelen instellen in 2025

Peter Crysdale is lid van het oprichtersteam van Minerva. Zijn officiële titel is "SVP van Harde Problemen"

In de wereld van vandaag hebben we het drukker dan ooit. Het is niet ongewoon om het gevoel te hebben dat er meer werk is dan we aankunnen, waardoor de instelling van tijd om doelen te stellen extravagant aanvoelt, als een verspilling van de weinige tijd die we hebben..

Gelukkig is er een manier om onze kijk op doelen te veranderen!

Hoewel de instelling van doelen in het begin vervelend kan aanvoelen, is aangetoond dat het mensen aanzienlijk productiever maakt op de lange termijn (kijk eens naar het werk van Edwin Locke als je graag dieper graven ). Het hebben van specifieke en gestructureerde doelen is als investeren in jezelf; het is een investering in het besparen van tijd, energie en geld en je hebt controle over de ROI. 😉

En als je een manager bent, hangt het succes van je afdeling (of zelfs je hele organisatie) af van de instelling van een duidelijke richting voor je werknemers.

Waarom zou ik doelen stellen?

Een paar redenen om doelen voor jezelf te stellen:

Creëert focus (op wat te doen en wat niet te doen) Motiveert je om een moeilijk doel te bereiken Geeft je de voldoening van een prestatie

Een paar redenen om doelen te stellen voor je team:

Creëert gedeelde focus op een gemeenschappelijk doel Motiveert en versterkt het team Geeft een gevoel van gedeelde prestatie

Stel je voor dat je op weg gaat naar een verre bestemming. Zou je daar sneller aankomen als je de tijd nam om je route van tevoren te abonneren? De instelling van zakelijke of persoonlijke doelen heeft hetzelfde effect.

Hoe stel ik effectieve doelen?

Dus, hoe stel je doelen en wat scheidt een goed doel van een slecht doel?

Begin met je verbeelding te gebruiken. Wees ambitieus! Is er iets dat je graag zou willen bereiken en dat net buiten je bereik ligt? Streef daarnaar! Zorg ervoor dat het ambitieus is, maar haalbaar en mogelijk.

Het verschil tussen een ambitieus doel en een onrealistisch doel is de verwachting die je voor jezelf instelt.

Laten we zeggen dat iemands doel is om een eigen business te beginnen en in de eerste maand $10.000 te verdienen. Ze vertellen mensen over hun bedrijfsidee, maar ze hebben moeite om klanten te werven.

Ze voelen zich neerslachtig na de eerste 3 afwijzingen en geven het op.

Ze worden hard voor zichzelf omdat ze zien dat andere mensen succes hebben.

Wat ze niet zien, is dat degenen die succes hebben, het niet zomaar doen of "gewoon geluk hebben" Ze zijn slim (nee, letterlijk)

Er is een nuttig raamwerk genaamd SMART doelen . Het helpt je om je doelen te controleren om er zeker van te zijn dat ze je op het beste pad zetten. SMART staat voor:

S specifiek (niet te vaag of algemeen) **Meetbaar (kun je nummers gebruiken om succes te evalueren?) **Haalbaar (ambitieus, maar binnen bereik) **Relevant (niet willekeurig) Ttijdgebonden (moet een deadline hebben)

Aantekening! Het stellen van een deadline is een belangrijk onderdeel van de instelling van een doel. Anders is het te gemakkelijk om het uit te stellen (bijv. Ik ga ooit op Broadway staan...)

Hier zijn een paar voorbeelden van SMART doelen:

Tegen het einde van het jaar zal ik getraind hebben voor een 10k race en deze voltooid hebben

We hebben 10 nieuwe clients voor 31 mei

EN hier zijn een paar voorbeelden van slecht geschreven doelen:

Ik wil afvallen

Ik ga op een dag naar de maan

Dit jaar ga ik George Washington interviewen

Deze uitspraken zijn geen SMART doelen omdat ze je niet verantwoordelijk houden. Door het gebrek aan structuur en een tijdlijn is de kans groter dat ze mislukken.

Als je doelen instelt, vergeet dan niet om SMART te zijn!

Hoe kan ik ClickUp gebruiken om doelen te stellen en de voortgang bij te houden?

Op Minerva gebruiken we een bepaald type instelling van doelen die OKR's (Objectives and Key Results) worden genoemd. Je kunt veel blogposts vinden die dit systeem in detail bespreken.

Aantekening: Met Minerva kan iedereen interactieve gidsen maken op elke website of web app. Hieronder hebben we klikbare gidsen opgenomen; zo wordt het super eenvoudig om aan de slag te gaan met Doelen in ClickUp. 😉

Laten we beginnen met Uw eerste doel in ClickUp instellen (volg deze interactieve gids) .

Voorbeeld: Bij Minerva hebben we een doel om 10.000 volgers te krijgen op onze LinkedIn pagina tegen het einde van het 2e kwartaal.

Zodra u het doel in ClickUp hebt ingesteld, wilt u Tussendoelen instellen in ClickUp (Volg deze Interactieve Handleiding) . Zie targets als markeringen of mijlpalen op de reis naar het voltooien van uw doel.

Voorbeeld: Om Minerva's doel te bereiken om 10.000 volgers op onze LinkedIn pagina te krijgen tegen het einde van het kwartaal, zijn we van plan om:

15 stuks content te posten in april 100 RSVP's te krijgen voor een webinar in mei Samenwerken met 3 makers van content tegen het einde van Q2



Als we een Target Voltooid hebben, krijgen we de voldoening van Een Target 'Voltooid' markeren in ClickUp (Volg deze Interactieve Handleiding) . Dit is het beste gedeelte! 🎯

De functie Doelen in ClickUp gebruiken om doelen in te stellen en voortgang te meten

BONUS: U kunt de voortgang bijhouden en teamleden betrekken bij uw ClickUp doelen

Voor complexe doelen en/of organisaties met meerdere teamgenoten is het van cruciaal belang om een solide abonnement te hebben voor het bijhouden en samenwerken.

Probeer te gebruiken Goal-instelling sjablonen !

Hoe vaak wil je je doelen controleren? Laten we beginnen met Een herinnering instellen (volg deze interactieve handleiding) . Bij Minerva beoordelen we de voortgang maandelijks.

Houd de voortgang bij en deel deze met je teamleden

Daarnaast kan het handig zijn om snel Deel de voortgang naar een doel (volg deze interactieve handleiding) . U kunt overwegen om uw voortgang te delen met:

Je manager

Leden van het team

Een verantwoordingspersoon

Ten slotte kan het nuttig zijn om de last te verdelen door Een target aan iemand anders toewijzen (volg deze interactieve handleiding) .

Conclusie

Doelen instellen kan je helpen ambitieuzer EN productiever te zijn. Het kan zelfs helpen om mensen op één lijn te krijgen met een gemeenschappelijk doel.

Tools zoals ClickUp en Minerva zijn handig om je persoonlijke en professionele doelen bij te houden. Het lijkt misschien alsof een doel te ver gezocht is, maar soms heb je alleen wat organisatorische hulp nodig. Met het ClickUp-platform hebt u een overzicht van al uw taken op één plek. Dit houdt u verantwoordelijk en herinnert u aan de stappen die u moet nemen om dat doel te bereiken.

Met Minerva kun je gemakkelijk de blokkades opheffen die je voorheen tegenhielden. Minerva's interactieve gidsen kunnen je helpen om die Shopify winkel op te zetten of je Linkedin bij te werken in een paar seconden, in plaats van uren te Googelen hoe je dat moet doen. Met de gecombineerde krachten van Minerva en ClickUp leer je de eenvoudigste en meest effectieve manieren om je doelen aan te pakken.

Wie is er klaar om aan de slag te gaan? 🙋

Als je vragen hebt over de functie Doelen in ClickUp, neem dan contact op met hun ClickUp Coaches en managers voor klantensucces -zij helpen u zich in te stellen op succes! ⭐️