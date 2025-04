10 Beste CRM-software voor hotels in 2025

Je hebt voor het eerst een hotel geboekt, maar moest uren wachten om in te checken. Toen je eindelijk incheckte, leken de kamers in niets op de foto's die je online had gezien. Zou je het opnieuw boeken? Waarschijnlijk niet.

Customer Relationship Management (CRM) is de ruggengraat van de meeste dienstverlenende ondernemingen. Soms kan het opbouwen van sterke relaties met klanten de tekortkomingen van een minder-dan-perfecte ervaring in de hotel- of horecabranche overwinnen.

daarom is CRM-software voor de horeca zo populair en heeft deze een recordaantal klanten bereikt 2 miljard dollar waarde op de markt in 2022.

Door het proces te vereenvoudigen kunnen hotels hun klanten beter van dienst zijn. De beloning? Positieve beoordelingen, herhaalde boekingen en versterkte klantrelaties!

Laten we de belangrijkste CRM-hotelsystemen en hun functies analyseren, zodat u er een kunt kiezen die bij u past. 🧐

**Wat is een CRM voor hotels?

Een Hotel CRM is een horecagelegenheid die gebruikt wordt om relaties met klanten te analyseren en te beheren. Het consolideert en slaat gegevens van gasten op, houdt de voorkeuren van gasten bij, automatiseert de communicatie en verbetert de werking van het hotel. Daarnaast vergemakkelijkt een efficiënt CRM-systeem voor hotels ook de dagelijkse activiteiten zoals reserveringsbeheer, het inchecken van gasten, enz. 💯

➡️ Meer lezen: 12 Gratis CRM sjablonen: Excel, Google Spreadsheets en ClickUp **Waarom hebben hotels CRM-software nodig?

Als u in de horeca werkt maar nog nooit hebt overwogen om een CRM-systeem voor hotels te implementeren, dan zijn hier drie redenen waarom u dat wel zou moeten doen:

Gepersonaliseerde gastervaring: Met systemen voor het beheer van klantrelaties kunt u de gegevens van elke gast analyseren om inzicht te krijgen in hun voorkeuren en gepersonaliseerde diensten te bieden. Dit verbetert de klantloyaliteit

Met systemen voor het beheer van klantrelaties kunt u de gegevens van elke gast analyseren om inzicht te krijgen in hun voorkeuren en gepersonaliseerde diensten te bieden. Dit verbetert de klantloyaliteit Verbeterde klanttevredenheid: CRM-systemen voor hotels automatiseren de communicatie. Dit zorgt voor snellere reacties en oplossingen voor query's, waardoor de betrokkenheid en tevredenheid van klanten toeneemt

CRM-systemen voor hotels automatiseren de communicatie. Dit zorgt voor snellere reacties en oplossingen voor query's, waardoor de betrokkenheid en tevredenheid van klanten toeneemt Verbeterde bedrijfsvoering: Een CRM-systeem voor de horeca maakt werkstromen soepeler, waardoor de dagelijkse werkzaamheden voor hotelpersoneel worden verbeterd

🔍 Wist u dat?Het oudste hotel ter wereld-Koshu Nishiyama Onsen Keiunkan-is meer dan 1300 jaar oud! 😳

**Wat moet u zoeken in CRM-software voor hotels?

CRM-software voor de horeca moet zodanig zijn dat deze zowel aan uw operationele behoeften als aan uw wensen voldoet doelen voor gastervaring . Hier zijn een paar functies die voor hetzelfde zorgen:

Gecentraliseerde gastprofielen: Zoek naar een tool die gedetailleerde gastprofielen maakt en consolideert. Het versnelt processen zoals boekingen, check-ins, enz. en helpt bij aspecten zoals contactbeheer en servicepersonalisatie

Zoek naar een tool die gedetailleerde gastprofielen maakt en consolideert. Het versnelt processen zoals boekingen, check-ins, enz. en helpt bij aspecten zoals contactbeheer en servicepersonalisatie Automatisering van marketing: Kies een tool die marketing automatiseert en waarmee je verkoopteam gepersonaliseerde aanbiedingen, vouchers, coupons, enz. kan maken en versturen. Dit verbetert klantbehoud, leadbeheer en het succes van uw business

Kies een tool die marketing automatiseert en waarmee je verkoopteam gepersonaliseerde aanbiedingen, vouchers, coupons, enz. kan maken en versturen. Dit verbetert klantbehoud, leadbeheer en het succes van uw business Analyse en rapportage: Een CRM implementeren dat waardevolle inzichten biedt in de voorkeuren, gedragingen, eisen enz. van gasten. Op deze manier kunt u persoonlijke service bieden en de gasttevredenheid verbeteren

Een CRM implementeren dat waardevolle inzichten biedt in de voorkeuren, gedragingen, eisen enz. van gasten. Op deze manier kunt u persoonlijke service bieden en de gasttevredenheid verbeteren Integraties met derden: Kies een tool die integreert met andere hotelbeheertools en software zoals booking engines, property management systemen, etc., voor een ononderbroken werkstroom

➡️ Meer lezen: Hoe kiest u een CRM-systeem voor uw business? De 10 beste CRM-software voor hotels

Hier zijn 10 van de beste CRM-software voor hotels om op de hoogte te blijven van relaties met klanten:

1. ClickUp (Beste voor het afhandelen van relaties met gasten en algemeen projectmanagement)

In de horeca is efficiënt multitasken vaak een van de grootste uitdagingen.

Als uw hotelpersoneel niet voortdurend alert is, kan het vragen en verzoeken van gasten over het hoofd zien, wat een negatieve invloed heeft op uw reputatie. Dit is waar ClickUp komt binnen!

Iedereen's favoriete 'alles app voor werk,' ClickUp combineert AI-aangedreven projectmanagement en CRM functies. Dit betekent dat je niet meer hoeft te switchen tussen platforms om je workflow te beheren. Met ClickUp kunt u complexe horeca-activiteiten beheren vanuit één commandocentrum.

houd al uw gasten bij en beheer ze effectiever met ClickUp CRM_

Gebruik ClickUp CRM om uw hele gastpijplijn op één plaats te visualiseren. Beheer vragen, verzoeken en andere problemen door het creëren van Aangepaste velden in ClickUp die elk detail nauwkeurig registreren, van e-mailadressen van gasten tot dieetvoorkeuren en kamerkeuzes uit eerdere verblijven. U kunt deze database met informatie over gasten gebruiken om elke verblijfservaring op maat te maken en de gasttevredenheid te maximaliseren.

Aanpassen ClickUp Automatiseringen om herinneringen te sturen voor follow-ups, check-ins en feedback na een verblijf. Instellen Dashboards in ClickUp om gastgegevens, boekingstrends en serviceverzoeken in realtime te visualiseren en realistische projecties te maken voor bezetting, omzet en andere KPI's

Met ingebouwde Taakbeheer in ClickUp taken toewijzen aan afdelingen (receptie, huishouding, conciërge) voor een naadloze check-in ervaring. Gebruik terugkerende taken voor dagelijks onderhoud, kamerinspecties en operationele workflows.

📮 ClickUp Insight: Over 41% van de professionals geeft de voorkeur aan instant messaging voor team communicatie. Hoewel het een snelle en efficiënte uitwisseling mogelijk maakt, zijn berichten vaak verspreid over meerdere kanalen, threads of rechtstreekse berichten, waardoor het moeilijker is om informatie later terug te vinden.

Met een geïntegreerde oplossing zoals ClickUp chatten worden uw chatten in kaart gebracht bij specifieke projecten en taken, waardoor uw gesprekken in context blijven en direct beschikbaar zijn.

Maak afdelingsspecifieke threads om te chatten (bijv. Front Desk, Housekeeping, Conciërge, Onderhoud). Houd alle gesprekken binnen het team in ClickUp Chat, zodat u minder afhankelijk bent van verspreide e-mails of externe berichten-apps.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss2-7-1400x932.png Beste crm-software voor hotels: ClickUp's ingebouwde chatten /%img/

Collaborate met uw team verspreid over verschillende afdelingen met ClickUp's ingebouwde Chat mogelijkheden

U kunt teamleden ook taggen met @mentions voor dringende updates, zoals een last-minute VIP-verzoek of kamerwijziging.

Deze getuigenis vat nauwkeurig samen wat ClickUp CRM doet voor teams:

ClickUp is de beste tool voor projectmanagement en CRM die ik ben tegengekomen. Dankzij de veelzijdigheid kun je echt al je Taken op één plek aanpakken zonder talloze abonnementen op andere diensten.

Brenna Keenan, directeur digitale marketing

Daarnaast heeft ClickUp een speciale functie voor uw verkoopteam- ClickUp Verkoop . Om een lang verhaal kort te maken, het automatiseert uw hele verkoopproces. Wijs taken toe, trigger updates en werk prioriteiten bij om handmatige invoer te minimaliseren en uw boekingsproces te versnellen.

Met het aanpasbare en beginnersvriendelijke ClickUp CRM sjabloon kunt u leads bijhouden, hun gegevens organiseren en taken prioriteren voor een beter beheer. Op deze manier helpt het u:

Alle leadinformatie georganiseerd te houden voor gemakkelijke toegang

De voortgang bijhouden en prioriteiten instellen voor elke lead

De samenwerking tussen teams verbeteren met gedeelde taken en updates

⚡ Bonus: Wil je meer CRM sjablonen om je gasten beter te beheren? Bekijk de ClickUp sjabloon voor klantenbeheer en de ClickUp Stem van de Klant sjabloon . Gebruik ze om clients te organiseren, hun voorkeuren bij te houden, feedback te krijgen en meer!

De beste functies van ClickUp

Abonneer uw personeel met het Werklastweergave om overboeking of onderbezetting te voorkomen

Prestaties van werknemers bijhouden en trainingstaken toewijzen om een hoge servicekwaliteit te garanderen

SOP's, trainingsmateriaal en richtlijnen voor gastenservice opslaan in ClickUp Documenten voor gemakkelijke toegang

Opnemen ClickUp integraties met uw CRM om de interacties tussen gasten en de werkstroom van gegevens naadloos te stroomlijnen

Leg informatie over gasten snel vast met ClickUp Formulieren zet input direct om in bruikbare Taken voor uw team

Gebruik ClickUp Brein om de uitgebreide kennisbank van alle interacties, feedback en projectdetails van gasten moeiteloos te queryen

Toegang tot ClickUp's mobiele app om te reageren op berichten, statussen bij te werken en Taken af te sluiten terwijl u onderweg bent

ClickUp limieten

Nieuwe gebruikers kunnen te maken krijgen met een leercurve vanwege de uitgebreide aanpasbaarheid van ClickUp

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

➡️ Meer lezen: Combinatie van CRM en projectmanagement - alles in één CRM-software

2. Profitroom (het beste voor het stimuleren van directe boekingen via automatisering van marketingcampagnes)

via Winstkamer Profitroom is een CRM-platform voor hotels dat gespecialiseerd is in directe boekingen voor gasten. Het kan echter ook reserveringen beheren, aangepaste verblijfspakketten maken en target marketingcampagnes uitvoeren.

De twee USP's van Profitroom zijn het verbeteren van de gastervaring en het stimuleren van klantbehoud. Daarom faciliteert het naast CRM ook kanaalbeheer, loyaliteitsprogramma's, betaalde advertenties, enz.

De beste functies van Profitroom

Directe boekingen verhogen met op maat gemaakte communicatie met gasten campagnes

Toegang tot inzichten met solide analyse- en rapportagetools

Verhoog conversiepercentages met dynamische prijs- en marketingfuncties

Integreer met tools zoals Betasi en Clock PMS+ voor naadloos business management

Profitroom limieten

Moeilijk te navigeren UI

Geavanceerde functies vereisen training

Prijzen van de winstruimte

Aangepaste prijzen

Profitroom beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. Revinate (Beste voor het beheren van feedback van gasten en het aansturen van gepersonaliseerde e-mailmarketing)

via Revineer Een ander CRM-platform voor automatisering van directe boekingen, Revinate, is een bekende oplossing die veel hotels gebruiken. Het wordt aangedreven door AI, waardoor het ideaal is voor segmentatie van gastgegevens, marketing, klantenservice en feedbackbeheer .

Bovendien kunt u met Revinate gasten identificeren die contact met u opnemen via OTA (Online Travel Agencies) en hun gegevens bijhouden, zodat u effectief leads kunt vastleggen.

De beste functies van Revinate

Gemakkelijk gepersonaliseerde e-mails aanmaken

Centraliseer gastprofielen voor beter relatiebeheer

Analyseer de voorkeur van gasten met gedetailleerde segmentatietools

Integreer naadloos met populaire PMS-platforms

Verwijder beperkingen

Basis automatiseringen die beperkend kunnen zijn voor grotere hotels en ketens

Beperkte rapportage mogelijkheden

Revinate prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen aanpassen

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

**Wat zeggen echte gebruikers over Revinate?

Zeer gebruiksvriendelijk systeem en een geweldig dashboard. Heeft veel tools om te targetten op verschillende aspecten van hoe mensen bij ons boeken. Ik hou van de filters en targeting. G2-beoordeling 💡 Pro Tip: Wilt u van uw marketingcampagnes een succes maken? Gebruik sociale mediaplatforms waar uw publiek het meest actief is. Probeer deze formats om mee te beginnen:

Video's over kamertransformaties en rondleidingen door het hotel met trending geluiden

met trending geluiden Personeelsmomenten achter de schermen voor een authentiek gevoel

voor een authentiek gevoel Een dag uit het leven in het hotel voor meeslepende storytelling

voor meeslepende storytelling Reisuitdagingen & samenwerking met influencers om betrokkenheid te stimuleren

4. For-Sight (CRM integreren met business intelligence om gegevens van gasten te analyseren)

via Voor het oog For-Sight CRM-software is geschikt voor hotelbedrijven die op zoek zijn naar een allesomvattende oplossing. Naast CRM-oplossingen biedt de tool diepgaande analyses en rapportages van gastgegevens, zodat u het gedrag van gasten kunt volgen en een persoonlijke ervaring kunt bieden.

Dit maakt het ideaal voor loyaliteitsprogramma's en contactbeheer.

De beste functies van For-Sight

Consolideer klantgegevens over alle kanalen voor bruikbare inzichten

Inschakelen van geautomatiseerde e-mailcampagnes om herhalingsboekingen te stimuleren

Prestatiecijfers visualiseren met intuïtieve dashboards Integreer met essentiële tools van derden zoals Oracle, Avvio en Apaleo



Voor zicht beperkingen

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface verouderd

Beperkte mobiele functie

Vooruitzichtprijzen

Aangepaste prijzen

Inzicht in beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

**Wat zeggen echte gebruikers over For-Sight CRM?

Met For-Sight Guest Engagement zijn we in staat geweest om de kansen in ons hele portfolio te maximaliseren en de resultaten die we hebben gezien zijn zeer positief. Alleen al de procentuele toename in directe boekingen laat de waarde zien van het gebruik van hotelgegevens om activiteiten te stimuleren, evenals het belang van personalisatie om de betrokkenheid te vergroten. Emma Degnan marketing Manager bij RBH: Bridgewood Manor

5. dailypoint (Beste voor het centraliseren en opschonen van gastgegevens voor precisiemarketing)

via dagelijks punt Als u op zoek bent naar een CRM-systeem voor de horeca met geavanceerde mogelijkheden voor centraal gegevensbeheer (CDM), dan is dailypoint misschien iets voor u. Deze tool maakt het eenvoudig om gecentraliseerde gastprofielen aan te maken en te raadplegen.

Maar dat is nog niet alles: de AI en geavanceerde algoritmen van dailypoint helpen ook bij het ontwikkelen van unieke klantsegmenten, zodat je gasten in verschillende categorieën kunt indelen en specifieker dan ooit kunt inspelen op hun voorkeuren.

dailypoint beste functies

Stel 360-graden gastprofielen op met behulp van geavanceerde consolidatie van klantgegevens

Automatiseer gepersonaliseerde marketingcampagnes over meerdere kanalen

Inkomsten verhogen met AI-gestuurde upsellingmogelijkheden

Gebruik functies voor het naleven van de privacy van gegevens om GDPR-klaar te zijn

dailypoint limieten

Moeilijk in te stellen

Beperkte functies voor marketing automatisering

dailypoint prijzen

Aangepaste prijzen

dailypoint beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. SHR Group (Beste voor het combineren van CRM met geavanceerd boekings- en inkomstenbeheer)

via SHR-groep SHR Group is een eersteklas CRM-platform voor hotels en casino's. De oplossingen van SHR kunnen een effectieve aanvulling zijn op uw inspanningen om de reis van de klant te vergemakkelijken. SHR levert zowel hoteltechnologie als -diensten.

Naast basis-CRM kunt u het dus ook gebruiken voor reserveringsbeheer, inkomstenbeheer, digitale marketing en andere doeleinden. SHR's Allora AI-tools stellen hotelketens in staat om proactief inzicht te krijgen in de voorkeuren van gasten, zodat ze gepersonaliseerde diensten kunnen leveren via schaalbare loyaliteitsprogramma's en target marketinginitiatieven.

SHR Group beste functies

Distributiestrategieën optimaliseren met intelligent kanaalbeheer

Centraliseer gastgegevens voor bruikbare inzichten op verschillende afdelingen

Gebruik real-time rapportage tools voor operationele efficiëntie

Gastbetrokkenheid personaliseren met flexibele CRM-modules

SHR Group limieten

Limiet aan integraties met derden

Steile leercurve

SHR Groep prijzen

Aangepaste prijzen

SHR Groepsbeoordelingen en beoordelingen

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

**Wat zeggen gebruikers over SHR Group CRM?

Het RMS van SHR is geweldig! Met de hulp van het uitzonderlijke ondersteuningsteam zijn we in staat om de tarieven te beheren met behulp van de door ons gekozen strategieën. Het systeem is geavanceerd, heeft veel tools en is gebruiksvriendelijk. Het beste is dat het ons enorm helpt om betere inkomsten te hebben! Camille B. Dela Cruz , Reserveringsmanager bij New Coast Manila Hotel

via Ervaring De volgende op de lijst is een hotel-CRM-platform dat bekend staat om zijn uitgebreidheid en ervaring. Of uw doel nu het stroomlijnen van klanttrajecten is of het verbeteren van uw online reputatie, deze tool ondersteunt elke inspanning.

Je zult waarschijnlijk profiteren van de enkele CRM-interface van Experience als je een hotelgroep runt. Het helpt bij het beheren van elke actie - van lijsten tot kamerupgrades en zelfs bestellingen voor roomservice - op één plek.

De beste functies van Experience

Begrijp de voorkeuren van gasten met realtime gegevensinzichten

Upselling en cross-selling mogelijk maken op basis van informatie over gasten

Consistente service bieden met behulp van gecentraliseerde gastprofielen

Communicatie tussen gasten en personeel vereenvoudigen met geautomatiseerde workflows Ervaringsbeperkingen

Beperkte schaalbaarheid

Gebruikers vinden het moeilijk aan te passen

Prijs-ervaring

Aangepaste prijzen

Ervaringsbeoordelingen en beoordelingen

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

**Wat zeggen gebruikers over Experience CRM?

Dankzij de tools van Experience CRM ben ik van 28% naar 69% correct ingevoerde e-mailadressen gegaan voor mijn clients. Dit leverde me 61.408 euro op via e-mailcampagnes in het laatste kwartaal. Xavier Delloye hotel

8. Salesforce Hospitality Cloud (de beste voor het gebruik van AI-gebaseerde inzichten om de loyaliteit van gasten te verbeteren)

via GAST GUEST is een voltooide gastvrijheidsoplossing voor hotels. Het heeft echter ook een bereik van nuttige functies voor CRM-doeleinden. GUEST automatiseert bijvoorbeeld de invoer van gegevens, segmenteert ze en creëert goed afgestemde e-mailmarketingdriven.

GUEST ontwerpt ook formulieren voor het verzamelen van enquêtes om de betrokkenheid van klanten te meten en biedt oplossingen voor PMS (Property Management System) en CRS (Central Reservation System).

GUEST beste functies

Organiseer het berichtenverkeer van gasten met realtime communicatietools

Check-in/check-out processen automatiseren voor een naadloze ervaring

Directe boekingen mogelijk maken met gebruiksvriendelijke interfaces

Ga naar feedback van gasten voor voortdurende verbetering

GASTEN limieten

Beperkte integratiemogelijkheden

Ontbreekt aan diepgaande analyses

GUEST prijzen

€100/maand per hotel (ongeveer $103/maand per hotel)

GUEST beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Cendyn (Beste voor integratie van CRM met PMS om hypergepersonaliseerde gastervaringen te leveren)

via Cendyn Tot slot verbindt Cendyn's hospitality CRM hoteliers met gasten via verschillende oplossingen, zoals digitale marketing, directe boeking, CRS, enz.

De CRM-aanpak van Cendyn is gebaseerd op het koesteren van relaties door middel van gepersonaliseerde diensten, wat sterk wijst op het uiteindelijke motief van het platform om haar clients in staat te stellen hun inkomsten te laten groeien door sterke relaties met klanten op te bouwen.

De beste functies van Cendyn

Reizen van gasten personaliseren met AI-ondersteuning marketingtools Centraliseer gastprofielen voor een eenduidige weergave van klantgegevens

Geavanceerde segmentatie mogelijk maken voor target marketinginitiatieven

ROI bijhouden met tools voor prestatieanalyse en rapportage

Cendyn limieten

Moeilijk te configureren

Beperkte integraties met niche-systemen

Cendyn prijzen

Aangepaste prijzen

Cendyn beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

**Wat zeggen echte gebruikers over Cendyn?

Cendyn is zeer gebruiksvriendelijk, vooral in de ontwerptools voor e-mail. De drag and drop editor is erg gemakkelijk te gebruiken voor marketing e-mails en trigger campagnes. G2 beoordeling ✨ Speciale vermeldingen

Enkele andere CRM-hulpprogramma's voor hotels die u zou moeten bekijken:

Reputize : De beste voor het beheren van beoordelingen van gasten en online reputatie

: De beste voor het beheren van beoordelingen van gasten en online reputatie ALICE : Het beste voor het stroomlijnen van de werkzaamheden van hotelpersoneel en persoonlijke communicatie

: Het beste voor het stroomlijnen van de werkzaamheden van hotelpersoneel en persoonlijke communicatie Navis: Beste voor het verhogen van directe boekingen door personalisatie

Verbeter relaties met gasten met de beste CRM-software voor hotels ClickUp!

De horeca is snel en sterk concurrerend. Zonder de juiste hulpmiddelen kan het een zware strijd zijn om de groei vast te houden en gasten een uitzonderlijke ervaring te bieden. Dat is waar CRM-software voor hotels een spelbreker wordt.

Een krachtig hotel-CRM organiseert niet alleen gegevens van gasten, maar verwijdert ook knelpunten, verbetert personalisatie en stroomlijnt communicatie om duurzame relaties op te bouwen. Of het nu gaat om snellere responstijden, aangepaste gastervaringen of proactief serviceherstel, het juiste CRM verandert uitdagingen in kansen.

ClickUp biedt u alles wat u nodig hebt om de relaties met uw gasten te optimaliseren, de efficiëntie te verbeteren en herhaalopdrachten te stimuleren - alles op één plek. Laat u niet tegenhouden door verouderde processen. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit en transformeer uw horeca-activiteiten.