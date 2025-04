Marketingdoelen en -doelen instellen (+voorbeelden)

Een gemiddelde organisatie besteedt 7,7% van de jaaromzet aan marketing Gartner . Jongere bedrijven en startende ondernemingen in een vroege fase geven veel meer uit. Voor de meeste startups is marketing de op twee na grootste uitgave, na lonen en productontwikkeling.

Natuurlijk eisen bedrijfsleiders en investeerders een rendement op deze investering. Om dat te meten, stellen ze een duidelijke en welomschreven reeks marketingdoelstellingen op die moeten worden bereikt.

In deze blogpost onderzoeken we hoe je met de juiste tools en technieken hetzelfde voor jezelf kunt doen.

⏰ 60-seconden samenvatting

Marketingdoelstellingen definiëren het doel en de targets voor alle activiteiten die door het marketingteam worden uitgevoerd. Ze geven richting aan het marketingtraject van het team.

Het is belangrijk om marketingdoelstellingen op te stellen omdat ze:

Duidelijkheid en focus voor de leden van het team

Samenhang van inspanningen tussen cross-functionele teams

Flexibiliteit om aan te passen aan veranderende behoeften van de business

Meting van inspanningen en resultaten

Een grotere kans op succes

Om marketingdoelstellingen binnen uw bedrijf in te stellen, kunt u het volgende kader proberen.

Begrijp de doelen van de organisatie Leid marketingdoelstellingen af van de organisatorische doelen Maak ze specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden (SMART) Volg voortgang met realtime KPI-gestuurde dashboards

Met ClickUp kunt u marketingdoelstellingen instellen, beheren, controleren en bereiken in een zeer aanpasbaar, AI-gestuurd platform dat u en uw teams te allen tijde duidelijke zichtbaarheid biedt.

Lees verder voor voorbeelden van de marketingdoelstellingen die u kunt instellen en manieren om ze te meten.

**Wat zijn marketingdoelstellingen?

Marketingdoelstellingen verwijzen naar de doelen die zijn ingesteld voor de marketingactiviteiten van een organisatie. Deze doelstellingen dienen als de Noordster voor de marketing abonnement , strategie en uitvoering van campagnes.

Het primaire doel van marketingdoelstellingen is om alle merk-, reclame-, promotie-, gebeurtenis-, sociale media- en PR-activiteiten af te stemmen op de doelen van de organisatie.

Instance, als het grootste doel van het bedrijf uitbreiding is, dan is je groeimarketingstrategieën moeten gericht zijn op het vergroten van de naamsbekendheid, het genereren van leads en conversies.

Aan de andere kant moet een marketingtool opstarten het primaire doel kan klantbehoud zijn; daarna investeert de organisatie in succes bij de klant, het gebruik van nieuwe functies, betrokkenheid, enz.

Belang van marketingdoelstellingen

Een doelstelling is een duidelijke en gedenkwaardige verklaring van de bestemming. Het is de doelpaal. Bij extensie biedt dit verschillende sleutel voordelen.

Duidelijkheid en focus

Objectieven geven het marketingteam duidelijkheid over wat ze tijdens het jaar moeten bereiken. Het helpt hen de juiste beslissingen te nemen over het investeren van hun tijd en budgetten in verschillende activiteiten.

Samenhang

Als marketingteams groeien, is het niet altijd mogelijk voor alle teams om samen te werken aan alle problemen. Actiegerichte marketingdoelstellingen zijn de lijm die hen bindt. Het is wat ervoor zorgt dat de social marketeer en de ontwerper samen werken aan dezelfde marketingstrategie, zelfs als ze niet echt veel met elkaar samenwerken.

Flexibiliteit

Objectieven worden vaak als inflexibel beschouwd. In feite is het tegenovergestelde waar. Duidelijke doelstellingen bieden teams een grote flexibiliteit om te schuiven met de activiteiten die de beste resultaten opleveren. Converteren advertenties niet? Geen zorgen, laten we dat geld verplaatsen naar een sponsoring voor een gebeurtenis!

Meting

Objectieven plaatsen marketinginspanningen in de realiteit. Ze helpen het succes of de impact te meten van de taken die door het team worden uitgevoerd. Op basis van uw prestaties op deze doelstellingen kunt u ook benchmarks instellen en uw marketingdoelen verfijnen.

Hogere kans op succes

Marketingdoelstellingen helpen teams bij het uitstippelen van de routekaart voor al hun activiteiten. Het geeft strategische richting voor het nemen van beslissingen. Het maakt een betere toewijzing van middelen mogelijk en helpt een concurrentievoordeel op te bouwen.

In wezen vormen marketingdoelstellingen de basis voor succes. Laten we eens kijken hoe dat er in de praktijk uitziet.

Gemeenschappelijke voorbeelden van marketingdoelstellingen

De marketingdoelstellingen die je instelt, zijn afhankelijk van een aantal organisatorische, industriegerelateerde en omgevingsfactoren.

Business fase: Als u zich in een vroege fase bevindt, kunt u zich richten op het werven van nieuwe klanten. Als u een gevestigde onderneming bent, hebt u misschien doelen voor accountuitbreiding of cross-sell/upsell.

Organisatorische doelen: Hoewel het meest voorkomende organisatorische doel is om meer te verkopen, vragen situaties soms om iets anders.

Instance: de toeristische sector moest onmiddellijk na de pandemie vertrouwen opbouwen bij klanten.

Dus uw marketingdoelen zijn afhankelijk van de doelen van het bedrijf.

Industrie: Een B2B-boekhoudsoftwarebedrijf zal waarschijnlijk minder budget uitgeven aan televisiereclame dan een ijsverkoper. Het product, de doelgroep, de branche, enz. spelen dus een cruciale rol in de marketingdoelstellingen.

Hulp nodig bij het creëren van marketingdoelstellingen? Doe een beroep op de diensten van ClickUp Brein

Voor al deze parameters zijn hier de tien voorbeelden van marketingdoelstellingen om te overwegen.

1. Verbetering van de merkreputatie

Merkreputatie is de manier waarop potentiële klanten het aanbod van uw organisatie zien. Dit kan gebaseerd zijn op hun eigen ervaring met uw producten of op het resultaat van uw digitale marketinginspanningen.

Een voorbeeld: Volkswagen staat al lang bekend om zijn veiligheid en duurzaamheid. Maar in 2015, toen het schandaal rond de vervalsing van de uitstoot toesloeg, werd de fundamentele reputatie van het merk in twijfel getrokken.

Het bedrijf nam de verantwoordelijkheid voor zijn tekortkomingen en verdubbelde zijn inspanningen op het gebied van milieu, duurzaamheid en governance (ESG) om zijn reputatie terug te winnen. Volgens hun jaarverslag in 2020 stabiliseerde het vertrouwen van klanten in het merk in de Europese kernmarkten.

Of je nu een nieuw merk lanceert of herstelt van een crisis, het verbeteren van de merkreputatie is een belangrijk marketing objectief voor elke organisatie.

Voorbeeld: Positief merkimago bij kernklantengroepen met 30% verhogen binnen het financiële jaar met een nieuw marketingcommunicatiestrategie .

Meting: Een kwalitatieve doelstelling als deze moet worden gemeten met behulp van net promoter score (NPS), gerichte enquêtes, social media sentiment monitoring, enz. Afhankelijk van de huidige benchmarks kun je targets instellen voor elk van deze statistieken.

2. Merkaanwezigheid vergroten

Aanwezigheid van het merk en de zichtbaarheid ervan zijn belangrijke bijdragers aan de top van de marketingfunnel. Het helpt de merkbekendheid te vergroten en creëert een markt voor het product dat je verkoopt.

Voorbeeld: Verhoog tegen het einde van het kwartaal de merkaanwezigheid in de sleutel tot klantenwerving.

Metrics: Merkaanwezigheid kan op een aantal manieren worden vergroot.

Een beauty- of F&B-product kan bijvoorbeeld nieuwe winkels openen op verschillende locaties. Een B2B-technologiemerk kan content publiceren op zijn blog of sociale media. Een D2C-merk kan investeren in advertenties op marktplaatsen zoals Amazon.

3. Merkpositionering optimaliseren

Merkpositionering verwijst naar de positie die het product inneemt in de hoofden van consumenten en prospects. Je kunt jezelf beschouwen als het beste transformatieve en innovatieve aanbod in je markt. Maar als de klant aan u denkt als een goedkoper alternatief, dan is dat wie u bent.

Het creëren van ruimte voor je merk met een specifieke positie is dus een sleutel marketingdoelstelling.

Voorbeeld: Positioneer het merk als een gebruiksvriendelijke, lichtgewicht app met AI om alledaagse Taken uit te voeren.

Metrics: De beste manier om de positie te begrijpen is door rechtstreeks met klanten te praten. Enquêtes en focusgroepen zijn een geweldige manier om dit te doen. Ook sentimentanalyses van sociale media en onderzoeken naar online beoordelingen kunnen helpen.

4. Verkeer verhogen

Verkeer is nog een belangrijke top-of-the-funnel metric die een sleutel rol speelt bij het verplaatsen van klanten van bewustwording naar overweging. Of je het nu nestelt in de categorie merkaanwezigheid of onafhankelijk een doelstelling maakt voor verkeer, hier is hoe je het kunt benaderen met wat sjablonen voor marketingstappenplannen .

Voorbeeld: Verhoog het websiteverkeer met 2% per maand in de loop van het volgende jaar.

Metriek: De primaire metriek is natuurlijk het websiteverkeer zelf. Maar om het in de loop van de tijd te optimaliseren, kun je het uitsplitsen in andere targets, zoals:

Organisch verkeer verhogen via SEO projectmanagement met 30%

De doorklikratio van e-mails naar de website met 10% verbeteren

De betaalde marketingcampagne optimaliseren om 100.000 bezoeken per maand te genereren

5. De prospectpijplijn verbeteren

Een prospectpijplijn verwijst naar de klanten op verschillende niveaus van betrokkenheid bij het merk. Gewoonlijk bestaat een prospectpijplijn of -trechter uit fasen zoals bewustwording, overweging, intentie en beslissing.

Marketingtrechter waardoor de prospectpijplijn werktstroomt (Bron:) Wikimedia Commons )

Het verbeteren van deze pijplijn kan twee dingen betekenen: Het verhogen van het volume leads dat de top van de trechter bereikt of het verbeteren van het conversiepercentage in elke fase van de pijplijn. De marketingdoelstelling die u instelt, heeft invloed op de strategie die u volgt.

Voorbeeld: Verhoog het aantal maandelijkse demo's tot 150 per vertegenwoordiger voor verkoopontwikkeling (SDR).

Metrics: Dit kan worden bereikt via verschillende paden, zoals:

Conversie van intentie tot aankoop met 50% verhogen

Top-of-the-funnel leadgeneratie met 50% verhogen

Verhoog conversiepercentage bij elke stap met 5%

6. Leadbronnen diversifiëren

Een typische organisatie genereert leads via een breed bereik aan bronnen, zoals online adverteren, sociale media, mond-tot-mondreclame, partners, filialen, enz. Soms zijn sommige bronnen meer geconcentreerd dan andere.

Bijvoorbeeld, een startup in een vroege fase kan te afhankelijk zijn van zijn investeerders of incubator om leads te verwerven. Dit is een risicovolle strategie. Ze kunnen dus proberen hun leadbronnen te diversifiëren.

Voorbeeld: Genereer ten minste 60% van de leads uit 4-5 andere kanalen dan dat topkanaal.

Metrics: Dit kan worden gemeten aan de hand van het aantal nieuwe kanalen voor het genereren van leads, het aandeel leads van elk kanaal en een gezonde uitsplitsing van inkomende en uitgaande kanalen. Probeer enkele van deze voorbeelden van marketing abonnementen om de juiste mix van elementen voor jouw behoeften te vinden.

7. Inkomsten verhogen

Dit is het primaire doel van elke business, niet alleen van marketing. Het voortbestaan van een bedrijf hangt af van het vermogen om jaar na jaar inkomsten te genereren, te behouden en te verhogen.

Voorbeeld: Verhoog de bedrijfsinkomsten met 10% tegen het einde van het boekjaar.

Metrics: De belangrijkste indicatoren hiervoor kunnen zijn: toename van het aantal klanten, een groter deel van de portemonnee, het betreden van nieuwe markten, enz. Als je bijvoorbeeld een B2B-technologiebedrijf bent, kun je de omzet verhogen met:

Meer software te verkopen

Upselling van geavanceerde functies aan bestaande klanten

Het aantal licenties dat door elk account van een klant wordt gekocht te verhogen

Prijzen voor elke licentie verhogen

Marktaandeel vergroten

8. Winstmarges verhogen

Ondanks de onevenredige aandacht die het krijgt, is omzet slechts een middel om een doel te bereiken. De echte Northstar-metriek voor een organisatie zijn de winstmarges, d.w.z. het bedrag dat overblijft na alle uitgaven en belastingen.

Voorbeeld: Verhoog de winstmarges met 5% tegen het einde van het jaar.

Metrics: Je kunt de winst verhogen door de inkomsten te verhogen met dezelfde uitgaven of door de uitstroom voor de huidige inkomsten te verminderen. In het bovenstaande marketingdoel hebben we gezien hoe het verhogen van de inkomsten eruit ziet. Hier zijn dus enkele metrieken voor het verlagen van de kosten.

Verlaag de loonkosten met 20%

Kosten per acquisitie verlagen tot minder dan $50

Verhoog de waarde van de klantlevenscyclus (LTV) met 50%

9. Klantbehoud verhogen

Klantbehoud verwijst naar het percentage bestaande gebruikers die elke cyclus vernieuwen. Moderne technologie/SaaS bedrijven geven de klant de mogelijkheid om zijn contract op elk moment op te zeggen. Zelfs de meest strikte contracten hebben een verlengingsperiode waarna de klant zonder boete kan vertrekken.

Dit betekent dat de organisatie tijdens elke cyclus marketinginspanningen moet leveren om elke klant te behouden.

Voorbeeld: Het aantal gebruikers terugbrengen tot minder dan 5% voor het volgende boekjaar.

Metrics: De metrics voor klantbehoud kunnen gevarieerd zijn. Enkele voorbeelden zijn:

Voer een gerichte digitale marketingcampagne uit voor topklanten

Initieer 100% van de gesprekken voor verlenging ten minste 90 dagen voordat het contract afloopt

Minstens één keer per maand gesprekken voeren met zakelijke belanghebbenden over het succes van de klant

Demonstreer belangrijke nieuwe functies bij elke bestaande klant

10. Klantenservice verbeteren

Zeer weinig organisaties maken gebruik van mond-tot-mondreclame als een effectief verkoopkanaal. Dit is een vergissing. Mond-tot-mondreclame heeft een geloofwaardigheid en betrouwbaarheid die geen enkel marketingkanaal van het bedrijf heeft. Prospects die zijn doorverwezen zullen eerder converteren dan degenen die zich hebben ingeschreven voor je nieuwsbrief.

Voorbeeld: Verhoog het aantal leads dat wordt gegenereerd via verwijzingen met 30% binnen dit boekjaar.

Metrics:

Vraag beoordelingen van klanten op openbare platforms zoals G2

Ontwerp een uitgebreid programma voor klantenbelangenbehartiging voor Q1

Ontwikkel een eenvoudig mechanisme voor het bijhouden van verwijzingen dat klanten kunnen gebruiken

Ongeacht de marketingdoelstellingen die je hebt ingesteld, moet je ze SMART maken. Laten we eens kijken hoe.

SMART doelen koppelen aan marketingdoelen

SMART doelen zijn specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden. Het SMART doelen raamwerk stelt organisaties in staat om hun doelen effectief en succesvol te maken.

Bij de instelling van marketingdoelstellingen helpt het om ze SMART te maken. Laten we bijvoorbeeld eens kijken hoe het eruit zou kunnen zien voor een doelstelling als het verhogen van de omzet.

Uw SMART marketingdoelstellingen zouden zijn: 'verhoog de inkomsten uit kernproducten met 10% in het volgende boekjaar' Dit is:

Specifiek : Inkomsten uit kernproduct verhogen

: Inkomsten uit kernproduct verhogen Meetbaar : 10%

: 10% Achievable : Gebaseerd op prestaties uit het verleden zou dit een redelijk target zijn om in te stellen

: Gebaseerd op prestaties uit het verleden zou dit een redelijk target zijn om in te stellen Relevant : Om de groei van de organisatie te ondersteunen, is dit een relevante doelstelling

: Om de groei van de organisatie te ondersteunen, is dit een relevante doelstelling Tijdgebonden: Binnen het boekjaar

Als je voor het eerst doelstellingen instelt, probeer dan eens ClickUp's SMART doel actieplan sjabloon . Met dit beginnersvriendelijke, aanpasbare sjabloon kunt u doelen instellen, abonnementen opstellen en de voortgang van uw marketingactiviteiten bijhouden.

Hoe marketingdoelen instellen en bereiken

De voorbeelden van marketingdoelen in deze blogpost dienen als inspiratie voor jou om je eigen doelen te stellen. Zelfs als je weet welke doelstellingen je wilt bereiken, kan het een uitdaging zijn om ze goed in te stellen. We hebben hulp voor je.

1. Begrijp uw organisatiedoelstellingen

Begrijp van de bedrijfsleiding wat de algemene doelen en de routekaart voor de organisatie zijn. Leer over de topprioriteiten, niet-onderhandelbare punten en de middelen die beschikbaar zijn om ze te bereiken.

Het zou exponentieel gemakkelijker zijn om organisatiedoelstellingen te beheren en te begrijpen met een tool als ClickUp's sjabloon voor bedrijfs OKR's en doelen . Dit sjabloon is een krachtig hulpmiddel om de vele doelen van een bedrijf te consolideren en te organiseren.

2. Leid uw marketingdoelstellingen af

Maak op basis van de doelen van de organisatie een abonnement op uw marketingdoelstellingen. Houd rekening met alle aspecten van marketing en aanverwante afdelingen, zoals verkoop en succes bij de klant. Gebruik sjablonen voor instellingen van doelen om dit proces te versnellen.

Dit zijn de ClickUp Marketing Actieplan sjabloon en ClickUp Marketing Plan Sjabloon om u te helpen uw marketingactiviteiten voor het jaar te ontwerpen. Dit beginnersvriendelijke sjabloon helpt u om alles te documenteren, van doelen tot activiteiten en resultaten, alles op één plek.

3. SMART doelen stellen

Stel uw marketingdoelen op in de vorm van SMART doelen. Maak ze ook zichtbaar voor het team.

ClickUp Goals is een geweldige manier om dit te doen. Stel uw marketingdoelen in als sleutelresultaten met numerieke, monetaire, waar/onwaar of Taak doelen. Organiseer ze in mappen en gebruik roll-up van de voortgang voor een weergave van uw huidige status. Moedig leden van het team aan om eigen doelstellingen te hebben als onderdeel van hun KPI's.

ClickUp Goals voor het instellen, bijhouden en bereiken van uw marketingdoelstellingen

Bijzonderheden: Voorbeelden van marketing OKR's voor business.

4. Voortgang bijhouden

Gebruik marketing-analysesoftware om uitgebreide dashboards in te stellen voor uw marketingdoelstellingen. Met ClickUp Dashboards kunt u aanpasbare widgets instellen voor elk van de sleutelprestatie-indicatoren die u bijhoudt.

U kunt ook moeiteloos externe bronnen integreren, zoals CRM (Customer Relationship Management), verkooptools, tools voor het beheer van sociale media, enz. om een volledig beeld te krijgen.

realtime rapportage voor alle marketingdoelstellingen

U kunt eenvoudig beginnen met de ClickUp Marketing Rapport Sjabloon . Of stel uw eigen veelzijdige dashboard in voor uw behoeften.

📖 Bonuslezen: Hoe AI gebruiken voor marketing

Verwezenlijk uw marketingdoelen met ClickUp

De dagen van 'bouw het product en de mensen zullen komen' zijn al lang voorbij. Of het nu gaat om sinaasappelsap in de supermarkt of boekhoudsoftware, er zijn tientallen, zo niet honderden producten in elke categorie.

Omdat er weinig is om het ene van het andere te onderscheiden, speelt marketing (positionering, berichtgeving, targeting, enz.) een belangrijke rol in het succes van het product. Om marketing effectief te laten zijn, heb je een strategische aanpak nodig die begint met de juiste doelstellingen.

De instelling van meetbare marketingdoelstellingen is slechts het begin. Daarna heb je een krachtig hulpmiddel nodig om targets in te stellen, voortgang bij te houden, aanpassingen te maken en op koers te blijven. ClickUp voor marketing is ontworpen om dat hulpmiddel te zijn. ClickUp is een krachtige software voor projectmanagement die digitale marketingcampagnes, content en samenwerking in realtime mogelijk maakt, marketing abonnement rapportage en meer. Stroomlijn uw marketingactiviteiten digitaal. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit .