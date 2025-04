Het verschil tussen functioneel testen en niet-functioneel testen

Elke QA-professional kent de druk van strakke deadlines en complexe functies. Je hebt de bugs geplet en de app functioneert soepel, maar de vraag blijft: houdt hij stand in de echte wereld?

Wat als je app crasht door een plotselinge toename van gebruikers? Of brengt je nieuwe functie gebruikers in verwarring in plaats van dat je ze blij maakt? Dat is de kloof tussen functionele testen en niet-functionele testen.

Functioneel testen zorgt ervoor dat je code doet wat het moet doen. Niet-functioneel testen? Het gaat om prestaties, veiligheid en gebruikerservaring - de dingen die software in de productie maken of breken.

Laten we eens kijken naar de details van functioneel en niet-functioneel testen en hoe beide je testproces kunnen verbeteren.

60-seconden samenvatting

In een notendop zijn hier de verschillen tussen functioneel testen en niet-functioneel testen:

Parameters Functioneel testen Niet-functioneel testen Valideert de specifieke functionaliteiten en functies van de software en beoordeelt de prestaties, bruikbaarheid, veiligheid en andere kwaliteitsattributen Zorgt ervoor dat de software de beoogde acties correct uitvoert. Zorgt ervoor dat de software voldoet aan de gewenste normen voor prestaties en gebruikerservaring Het algemene gedrag van het systeem wordt getest, inclusief hoe het omgaat met verschillende voorwaarden Inclusief unit testen, integratie testen en systeem testen. Inclusief belasting testen, prestatie testen, stress testen en veiligheid testen Meestal uitgevoerd vóór niet-functioneel testen. Wordt uitgevoerd na functionele testen om de algehele prestaties van de software te verfijnen Gebaseerd op specifieke functionele eisen van clients. Gebaseerd op niet-functionele eisen zoals snelheid, schaalbaarheid en betrouwbaarheid Controleer of specifieke functies de verwachte resultaten opleveren. Meet het vermogen van de software om de prestaties en betrouwbaarheid onder verschillende voorwaarden te handhaven Gemakkelijker handmatig uit te voeren met behulp van vooraf gedefinieerde testgevallen. Vaak zijn gespecialiseerde tools en omgevingen nodig om effectief te kunnen testen

Wat is functioneel testen?

Functioneel testen zorgt ervoor dat elke functie van een softwaretoepassing werkt zoals gedefinieerd in de specificatie van de vereisten en vergadering met alle functionele vereisten. Dit proces is gebaseerd op black-box testmethoden, waarbij de nadruk ligt op invoer en verwachte resultaten zonder de interne code te analyseren.

Testers leveren testgegevens, simuleren acties van gebruikers en controleren of de testresultaten overeenkomen met het verwachte gedrag.

Functioneel testen draagt aanzienlijk bij aan agile testen en gaat over het wat testen.

Als een gebruiker kan inloggen, een product aan zijn winkelwagentje kan toevoegen en naadloos kan afrekenen, is dat een overwinning. Enkele veelvoorkomende voorbeelden zijn:

Testen van inloggegevens

De functionaliteit van het winkelwagentje valideren

Ervoor zorgen dat betalingsgateways op verschillende apparaten werken

Formulier verzenden en e-mail notificaties controleren

Voordelen en reikwijdte van functioneel testen

Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen van functioneel testen:

Verificatie van softwarefunctionaliteit: Het zorgt ervoor dat het softwaresysteem presteert zoals verwacht, door te verifiëren of elke functie de beoogde functionaliteit aan gebruikers levert

Het zorgt ervoor dat het softwaresysteem presteert zoals verwacht, door te verifiëren of elke functie de beoogde functionaliteit aan gebruikers levert Verbetering van de gebruikerservaring: Door functies zoals gebruikerslogins, navigatiemenu's en invoerformulieren te testen, wordt een gebruikersvriendelijke ervaring gegarandeerd, zodat eindgebruikers zonder verwarring met het systeem kunnen werken

Door functies zoals gebruikerslogins, navigatiemenu's en invoerformulieren te testen, wordt een gebruikersvriendelijke ervaring gegarandeerd, zodat eindgebruikers zonder verwarring met het systeem kunnen werken **Functioneel testen helpt om problemen vroeg in het ontwikkelingsproces op te sporen en te documenteren, waardoor dure reparaties later worden voorkomen door grondige tests van interacties tussen gebruikers en systeemgedrag

Ondersteuning voor validatie van bedrijfslogica: Hiermee wordt bevestigd dat de werkstromen van de applicatie overeenkomen met de beoogde bedrijfsvereisten, waardoor consistente resultaten voor verschillende inputs worden gegarandeerd

👀 Wist je dat? Test automatisering is geen voltooide vervanging voor handmatig testen. Het is het meest effectief als het wordt gebruikt naast handmatige methoden. Hoewel automatisering het testen versnelt en specifieke defecten opspoort, kan het niet het menselijke inzicht vervangen dat nodig is voor taken zoals verkennende tests.

Soorten functioneel testen

Functioneel testen kan verder worden onderverdeeld in verschillende soorten testen, die zich elk richten op een specifiek aspect van de softwarefunctionaliteit.

1. Eenheidstesten

Bij unit testen worden individuele componenten of eenheden van een softwareapplicatie geïsoleerd. Het doel is om te valideren dat elke eenheid, zoals functies of methoden, werkt zoals verwacht.

In een rekenmachinetoepassing kunnen unit tests bijvoorbeeld controleren of de functies optellen en aftrekken nauwkeurige resultaten opleveren. Deze methode wordt vaak gebruikt naast andere soorten softwaretesten om een grondige analyse van de code te garanderen.

2. Integratietesten

Integratietesten beoordelen hoe goed verschillende modules samenwerken-voor voorbeeld, testen of de betalingsgateway in een winkelwagenapplicatie naadloos integreert met het inventarissysteem. Deze stap is cruciaal voor API's en onderling verbonden systemen en zorgt voor een soepele communicatie tussen componenten.

3. Systeem testen

Systeemtesten is als een controle van het volledige lichaam van uw software. Het controleert of het hele softwaresysteem voldoet aan de gedefinieerde functionele eisen, zoals prestatie- en veiligheidstesten. Met behulp van sjablonen voor testcases kunnen helpen om deze uitgebreide testfase te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat alles werkt voordat het wordt ingezet.

4. Acceptatietesten

Acceptatietesten zorgen ervoor dat de software voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers en aan de eisen van de business. Een sleutelrol is het testen van de gebruikersacceptatie (UAT), waarbij echte gebruikers het systeem valideren in een productieachtige omgeving. Deze laatste controle zorgt ervoor dat uw applicatie klaar is voor lancering en voldoet aan de behoeften van de klant

Deze fase helpt vaak bij het identificeren van resterende problemen die van invloed kunnen zijn op de tevredenheid van de gebruiker of de bedrijfsresultaten, waardoor een soepele overgang naar productie wordt gegarandeerd. Met behulp van een software voor het bijhouden van bugs kan zeer nuttig zijn voor een succesvolle UAT.

Wat is niet-functioneel testen?

Niet-functioneel testen evalueert alle niet-functionele aspecten van een softwareapplicatie, zoals prestaties, bruikbaarheid en veiligheid, die bepalen hoe goed het systeem zich gedraagt onder echte voorwaarden.

Functioneel testen zorgt ervoor dat de knoppen op de afstandsbediening werken, maar niet-functioneel testen controleert of de afstandsbediening tegen een stootje kan, bij weinig licht kan worden gebruikt of zonder vertraging werkt.

Kan je app bijvoorbeeld duizenden gelijktijdige gebruikers aan tijdens een flash sale? Of begeeft hij het onder de druk? Beschermt de app gevoelige gegevens tegen mogelijke bedreigingen voor de veiligheid, zoals cyberaanvallen? Dit zijn het soort vragen die niet-functionele tests moeten beantwoorden.

Voordelen en reikwijdte van niet-functioneel testen

Niet-functionele tests evalueren of een applicatie voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker op het gebied van snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid. Het biedt ook verschillende andere belangrijke voordelen, zoals:

Verbeterde gebruikerservaring: Door aspecten als prestaties, bruikbaarheid en veiligheid te evalueren, zorgen niet-functionele tests ervoor dat de software responsief en gebruiksvriendelijk is, wat de tevredenheid van de gebruiker vergroot

Door aspecten als prestaties, bruikbaarheid en veiligheid te evalueren, zorgen niet-functionele tests ervoor dat de software responsief en gebruiksvriendelijk is, wat de tevredenheid van de gebruiker vergroot Verminderd risico: Het helpt bij het identificeren van potentiële knelpunten, gaten in de veiligheid of problemen met de stabiliteit voordat de software live gaat, waardoor het risico van storingen na de lancering wordt verminderd

Het helpt bij het identificeren van potentiële knelpunten, gaten in de veiligheid of problemen met de stabiliteit voordat de software live gaat, waardoor het risico van storingen na de lancering wordt verminderd **Niet-functionele tests zorgen ervoor dat de software piekbelastingen aankan, herstelt van storingen en stabiel blijft onder verschillende voorwaarden, wat leidt tot een betrouwbaarder product

**Niet-functionele tests zorgen ervoor dat de software voldoet aan industrienormen, zoals wettelijke vereisten en compliancerichtlijnen, wat essentieel is voor sectoren als de gezondheidszorg en de financiële sector

Soorten niet-functioneel testen

Niet-functionele tests zijn er in verschillende soorten, elk ontworpen om specifieke kwaliteitskenmerken van de software te controleren. Hier volgt een overzicht van de meest voorkomende soorten:

1. Prestatie testen

Prestatietesten beoordelen hoe goed een applicatie reageert onder verschillende voorwaarden. Het helpt bij het identificeren van latentie en reactietijd van de server, zodat de software verzoeken van gebruikers efficiënt kan afhandelen.

Zo helpt het meten van de laadsnelheid van pagina's of de responstijd onder verschillende netwerkvoorwaarden om ervoor te zorgen dat het systeem klaar is voor de eisen van gebruikers in de echte wereld.

2. Belasting testen

Loadtests meten het gedrag van de software onder verwachte belastingsvoorwaarden, zoals een specifiek aantal gebruikers of transacties. Het zorgt ervoor dat de applicatie responsief blijft bij regelmatig gebruik.

Een nieuw e-commerceplatform kan worden getest met 1000 gelijktijdige gebruikers om te controleren of het browsen, items toevoegen aan het winkelwagentje en aankopen voltooien aankan zonder prestatieverlies.

3. Stresstests

Bij stresstests wordt het systeem voorbij de normale capaciteit geduwd om breekpunten en potentiële fouten te identificeren. Het evalueert hoe het systeem zich gedraagt onder extreme voorwaarden, zoals een piek in gebruikersactiviteit of gegevensinvoer, en helpt ervoor te zorgen dat het systeem netjes faalt zonder gegevensverlies.

Een videostreamingplatform kan stresstests ondergaan om te bepalen hoe het omgaat met een plotselinge piek in kijkers tijdens een grote gebeurtenis.

4. Testen van bruikbaarheid

Gebruikstests richten zich op de gebruikersinterface en -ervaring en zorgen ervoor dat de software gemakkelijk te navigeren en intuïtief is voor eindgebruikers. Er is interactie tussen echte gebruikers en de software om mogelijke gebieden van verwarring of frustratie te identificeren.

De Instance Shopify team ondervraagd de Experts Marketplace om er zeker van te zijn dat de profielen van verkopers alle relevante informatie bevatten voor aannamebeslissingen. Inzichten uit interviews en tests toonden aan dat winkeliers behoefte hadden aan duidelijke, beknopte informatie vooraf.

Shopify optimaliseerde de profielen na het testen, waardoor het vertrouwen van de gebruiker toenam en de betrokkenheid toenam.

5. Testen op schaalbaarheid

Schaalbaarheidstesten evalueren het vermogen van de software om op- of af te schalen op basis van veranderingen in de belasting door gebruikers of in het datavolume. Ze zorgen ervoor dat het systeem kan groeien zonder dat de prestaties afnemen.

Voor een cloud-gebaseerde applicatie kan het testen van de schaalbaarheid inhouden dat er resources zoals servers worden toegevoegd om ervoor te zorgen dat de app blijft reageren als het gebruikersverkeer toeneemt.

6. Testen van veiligheid

Het testen van de veiligheid identificeert mogelijke kwetsbaarheden en beschermt de software tegen ongeautoriseerde toegang en datalekken. Dit type testen kan bestaan uit penetratietests en codebeoordelingen om zwakke punten te identificeren die zouden kunnen worden uitgebuit.

Instances voor het testen van een online banksysteem kunnen bijvoorbeeld controleren op kwetsbaarheden zoals SQL-injectieaanvallen of zwakke verificatiemechanismen.

Ook lezen: Beste software voor automatisering en QA-testen

Belangrijkste verschillen tussen functioneel en niet-functioneel testen

Zowel functioneel als niet-functioneel testen zijn essentieel om een softwareproduct van hoge kwaliteit af te leveren.

Terwijl functioneel testen ervoor zorgt dat de kernfuncties werken zoals verwacht, valideren niet-functionele testen aspecten zoals prestaties, veiligheid en bruikbaarheid om ervoor te zorgen dat uw software efficiënt werkt onder echte voorwaarden.

Laten we eens kijken naar de sleutel verschillen tussen de twee:

👀 Wist u dat? Als u minder uitgeeft dan 10% van uw budget aan test automatisering besteedt loop je aanzienlijk achter op je collega's.

De juiste keuze Agile testtools is essentieel om de kwaliteit en betrouwbaarheid van applicaties te garanderen. Hieronder volgt een kort overzicht van populaire tools voor functioneel en niet-functioneel testen.

Tools voor functioneel testen helpen controleren of software werkt volgens de vereisten en zorgen ervoor dat de functies correct werken. Hier zijn enkele van de populaire tools voor functioneel testen:

Selenium : Een open-source tool voor het automatiseren van het testen van webapplicaties in meerdere browsers en besturingssystemen. Het ondersteunt geavanceerde scripting in talen als Java en Python, waardoor het een populaire keuze is voor complexe webtests

TestComplete : Deze GUI-testtool ondersteunt het geautomatiseerd testen van web-, mobiele en desktopapplicaties. Het biedt scriptingmogelijkheden en integreert naadloos met CI/CD-pijplijnen, waardoor het ideaal is voor UI-tests

Sauce Labs : Een cloud-gebaseerd platform dat cross-browser en cross-device testen ondersteunt met real-device mogelijkheden. Het wordt veel gebruikt voor end-to-end testen en integreert goed met populaire samenwerkingstools Leapwork: Een no-code automatiseringsplatform waarmee teams tests kunnen maken met behulp van visuele stroomdiagrammen. Het is geschikt voor het testen van web- en desktop-apps, vooral voor teams met beperkte programmeerkennis

Appium : Een open-source framework voor het automatiseren van tests op native, hybride en web mobiele apps. Het ondersteunt cross-platform testen en integreert met cloud services voor een bredere dekking

Niet-functionele testtools beoordelen de prestaties, schaalbaarheid en betrouwbaarheid van een applicatie onder verschillende voorwaarden. Hier zijn enkele van de populaire niet-functionele testtools:

Meter : Een open-source tool voor het testen van belasting en prestaties. Het helpt bij het analyseren van de betrouwbaarheid en reactiesnelheid van een applicatie onder verschillende werklasten

LoadRunner : Een robuust hulpmiddel voor prestatietests dat zware belastingen van gebruikers simuleert om knelpunten te identificeren en de schaalbaarheid van applicaties te beoordelen

NeoLoad : Ideaal voor Agile en DevOps omgevingen, NeoLoad automatiseert het testen van de belasting van API's en toepassingen en integreert met CI / CD tools

Loadster : Deze tool voor het testen van de belasting simuleert echte verkeerspatronen om de schaalbaarheid te evalueren en de prestaties te optimaliseren voor webtoepassingen en API's

WebLoad Professioneel : Een veelzijdige tool voor het testen van belasting, ontworpen voor grootschalige scenario's, die bruikbare inzichten biedt om de veerkracht en responstijden van applicaties te verbeteren

Ook lezen: Agile projectmanagement: Principes, structuur en methoden

