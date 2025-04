Motion vs. Todoist: Vind uw perfecte match voor productiviteit

De juiste tool voor Taakbeheer kan je productiviteit veranderen. Motion en Todoist zijn twee populaire tools die beloven je leven te organiseren en je efficiëntie te verhogen.

Maar met overlappende functies en unieke sterke punten, hoe kies je de best passende? Of je nu een geavanceerde AI planning nodig hebt of een eenvoudige manier om taken te organiseren, deze gids beschrijft alles over Motion vs. Todoist. Het introduceert een krachtig alternatief dat ze misschien wel allebei overtreft.

Terugkerende taken automatiseren met ClickUp-taaken

Leuk weetje: Onderzoek heeft uitgewezen dat als je slechts 10-12 minuten besteedt aan het plannen van je dag, je twee uur kunt besparen. Dit doet je beseffen hoe het juiste hulpmiddel het verschil maakt bij het verhogen van de productiviteit, nietwaar?

60-seconden samenvatting

Motion blinkt uit in AI-aangedreven planning , automatisering van taakprioritering en agendabeheer.

blinkt uit in , automatisering van taakprioritering en agendabeheer. Todoist biedt eenvoud, samenwerking en uitgebreide integraties tegen een lagere prijs.

Wil je het beste van beide? Probeer dan ClickUp -een krachtig alternatief dat Taakbeheer, Automatisering, AI en 1000+ integraties combineert in één platform.

**Wat is Motion?

via beweging Beweging is een software voor het plannen van taken waarmee je je tijd en taken beter kunt beheren. Het combineert Taakbeheer, Agenda planning en AI automatisering.

Deze tool onderscheidt zich door zijn AI-gestuurde planning. Het creëert een gepersonaliseerde planning door prioriteit te geven aan taken, vergaderingen en deadlines op basis van urgentie en beschikbaarheid.

Om je productiviteit te verhogen integreert Motion met veel populaire apps, zoals Google Agenda, Zoom, Google Meet, Zapier, Microsoft Outlook 365 en meer.

Het is perfect voor professionals, studenten en teams die op zoek zijn naar een alles-in-één tool en die minder tijd willen besteden aan abonnementen en meer tijd aan uitvoering.

➡️ Lees meer: Motion App Review: Is AI-planning iets voor jou?

Functies van Motion

Laten we eens bespreken wat Motion zo geweldig maakt Todoist alternatief . Hier zijn enkele van de beste functies:

Taakbeheer

De functies van Taakbeheer van Motion omvatten taakprioritering en aanmaken met één klik. De terugkerende taken functie zorgt ervoor dat je nooit belangrijk werk mist. Als een taak niet op tijd Voltooid is, wordt deze automatisch opnieuw voor je ingepland.

Projectmanagement

via beweging Een van de opvallende functies van Motion is de AI-kalender die automatisch een planning voor je maakt. Je hoeft alleen maar details toe te voegen zoals de prioriteit van je taken, deadlines en duur. De AI houdt hier rekening mee, samen met je activiteiten en lijsten met taken.

Het beheren van uw kalender is veel eenvoudiger met Motion. Het combineert al uw kalenders in één weergave en blokkeert automatisch uw taken in de tijd.

En als u graag uw planning maakt, kunt u dat met Motion ook doen!

➡️ Lees meer: Tijdmanagement gemakkelijk gemaakt: het bouwen van uw perfecte wekelijkse planning

AI vergadering assistent

via Todoist Todoist biedt drie weergaven voor het beheren van projecten: Lijst, Bord en Kalender.

Gebruik de Lijstweergave om je taken lineair te ordenen en een overzicht te krijgen van wat er nog moet gebeuren en wat Nog te doen is. Gebruik de Kalenderweergave om uw huidige en toekomstige abonnementen te controleren voor gedetailleerde planning.

De Board-weergave rangschikt uw taken in kolommen met de juiste labels, zodat u de voortgang eenvoudig en duidelijk kunt bijhouden.

Prijzen voor Todoist

Todoist biedt drie prijsabonnementen:

Beginner: $0

$0 Pro: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Business: $8/maand per gebruiker

Motion vs. Todoist: Functies vergeleken

Motion en Todoist zijn populaire tools voor productiviteit, maar hun sterke punten richten zich op verschillende soorten gebruikers. Hier is een vergelijking tussen Motion en Todoist om je te helpen hun functies te begrijpen:

Taakbeheer

Taken efficiënt beheren is de kern van elke productiviteitstool. Het vermogen om taken te organiseren, prioriteiten te stellen en bij te houden heeft een grote invloed op hoe goed je je doelen kunt bereiken. Laten we eens kijken welke tool in deze categorie wint.

Motion

Motion is sterk gericht op automatisering, met AI-gestuurde prioritering en planning van taken. Het herschikt je takenlijst op basis van deadlines, zodat je dringende werk altijd centraal staat.

Je kunt ook met één klik taken maken of opnieuw inplannen en terugkerende taken toevoegen.

Todoist

Hoewel het ontbreekt aan AI-automatisering, blinkt Todoist uit in flexibiliteit. Het biedt basisfuncties voor projectmanagement, waaronder het organiseren van taken in projecten, het toevoegen van labels, het instellen van filters en het toekennen van prioriteitsniveaus.

Met Todoist wordt het toevoegen van een taak met één klik of het direct aanmaken vanuit je inbox van je e-mail eenvoudig.

Winnaar: Motion wint deze ronde van Motion vs. Todoist voor persoonlijk Taakbeheer. De geavanceerde automatisering en tijdsoptimalisatie laten Todoist achter zich.

Samenwerking en projectmanagement

Samenwerkingstools zijn essentieel voor projecten in teams voor het delen van updates, het toewijzen van taken en het bijhouden van de voortgang zonder verwarring.

Laten we eens kijken welke tool betere functies voor projectmanagement biedt:

Motion

Collaboration in Motion is eenvoudig maar effectief voor het delen van taken en het plannen van vergaderingen. Het stelt gebruikers in staat om geprioriteerde planningen te maken, werk toe te voegen aan de kalender, opmerkingen toe te voegen aan taken en documenten toe te voegen aan elk project.

Maar omdat het ontworpen is voor individuele productiviteit, schieten de functies voor teams tekort in vergelijking met tools die gericht zijn op samenwerking.

Todoist

Met Todoist kun je delen van projecten, taken toewijzen en direct communiceren binnen de app met behulp van opmerkingen en vermeldingen. Je kunt taken labelen en categoriseren, prioriteiten stellen, abonnementen opstellen, taakbeschrijvingen toevoegen en taken opsplitsen in subtaken voor meer duidelijkheid.

Real-time updates over wie een taak heeft voltooid en herinneringen zorgen ervoor dat iedereen op één lijn blijft.

Winnaar: Todoist spant de kroon met geavanceerde functies, waaronder realtime updates, het labelen en categoriseren van taken en communicatie via opmerkingen en vermeldingen.

Planning

Je taken en gebeurtenissen combineren in één duidelijk abonnement? Dat is een game-changer. Laten we eens kijken welke tool dat beter doet.

Beweging

Planning is waar Motion all-in gaat. De AI maakt een dagelijkse planner door je taken en vergaderingen te mixen en past deze zelfs aan als er iets verandert. Het is alsof je een supergeorganiseerde assistent hebt.

Todoist

Todoist heeft geen ingebouwde planner, maar integreert probleemloos met agenda's zoals Google Agenda. Je zult echter zelf het zware werk moeten doen.

Winnaar: Motion wint deze categorie met afstand, omdat het een volwaardige planner is en niet alleen een lijst met taken.

Gebruiksgemak

Hoe intuïtief en gebruiksvriendelijk een tool is, bepaalt hoe snel gebruikers hem gebruiken. Laten we eens kijken welke tool een gebruiksvriendelijkere interface heeft:

Beweging

Hoewel krachtig, kunnen de AI-gestuurde functies en automatisering van Motion beginners overweldigen. De leercurve is steiler dan die van traditionele apps voor Taakbeheer.

Todoist

Todoist staat bekend om zijn eenvoud en de interface is intuïtief en eenvoudig te gebruiken. Het is ontworpen om snel te worden gebruikt, waardoor het een favoriet is voor gebruikers die nog niet eerder apps voor taakbeheer hebben gebruikt.

🏆 Winnaar: Todoist wint deze categorie vanwege de eenvoudig te navigeren interface en het eenvoudige ontwerp.

Prijzen

De kosten zijn een belangrijke factor bij het kiezen van een hulpmiddel voor het beheren van taken, vooral als je functies afweegt tegen budgetbeperkingen. Hier zie je hoe de twee tools zich tot elkaar verhouden:

Beweging

Motion positioneert zichzelf als een premium tool. Het individuele abonnement begint bij $34 per maand. Er zijn ook abonnementen voor teams, waarbij het standaard abonnement begint bij $20 per gebruiker.

Todoist

Todoist biedt een budgetvriendelijkere structuur. De beginnersversie is gratis. Als je meer geavanceerde functies wilt, kost de pro versie $5 per gebruiker en de business versie $8 per gebruiker.

Winnaar: Todoist is toegankelijker en budgetvriendelijker, met een gratis beginnersversie en een pro versie voor slechts $5.

Integraties

Laten we eens kijken welke tool betere integraties biedt:

Motion

De integratiemogelijkheden van Motion zijn enigszins beperkt. Het werkt goed met Google, Apple en Outlook kalenders. Het maakt ook verbinding met apps zoals Zoom, Google Meet, Zapier en Microsoft Teams.

Het biedt echter geen integraties voor andere tools voor productiviteit, projectmanagement of samenwerking.

Todoist

Todoist schittert op dit gebied met meer dan 80 integraties. Het maakt verbindingen met tools zoals Google Agenda, Outlook, Slack, Dropbox en Zapier, waardoor gebruikers workflows kunnen automatiseren en taken op verschillende platforms kunnen synchroniseren.

Winnaar: In deze vergelijking tussen Motion en Todoist wint Todoist met 80+ integraties met communicatie-, projectmanagement- en e-mailtools.

Motion vs. Todoist op Reddit

We zijn op Reddit gaan kijken welke app mensen verkiezen, Todoist of Motion. Dit hielp ons om deze tools beter te begrijpen.

Veel mensen houden van de AI-planner en geavanceerde functies van Motion. Een gebruiker becommentarieerd:

Ik gebruik Motion nu 2 maanden via hun desktop-app en geniet ervan.

Ik vind de volgende functies leuk:

Het kan zich aansluiten op mijn werkagenda en mijn open slots zien Ik kan mijn taken en hun prioriteit/deadline opgeven en het zal ze automatisch in mijn agenda zetten in een open slot Als ik een taak niet kan doen, wordt hij automatisch op een later tijdstip weer in mijn agenda gezet.

Er verschijnen notities op mijn bureaublad als ik een taak heb waaraan ik moet gaan werken.

Anderen vonden Todoist een beter hulpmiddel. A gebruiker waardeerde de uitgebreide array aan functies:

Todoist helpt je taken en projecten efficiënt te beheren! Je kunt taken organiseren en prioriteren, deadlines instellen en de voortgang bijhouden. De functies omvatten aanpasbare workflows, herinneringen en integraties met andere tools. Todoist is bedoeld om de productiviteit te verhogen en stress te verminderen door je taken op één plek te bewaren.

Veel gebruikers gebruiken Motion voor het plannen van taken. Sommigen vonden het echter ook duur en traag met het uitbrengen van nieuwe functies. A gebruiker gezegd:

Ik heb Motion gebruikt om al mijn to-dos en planningen te beheren, en terwijl de app solide is in functie. Ik kan het niet helpen, maar ik ben gefrustreerd door het gebrek aan frequente updates. Vergeleken met andere apps zoals Craft of Todoist, lijkt Motion achter te lopen met het uitbrengen van nieuwe functies of verbeteringen.

Gezien de kosten van de app, zou ik een meer consistente cadans van updates en nieuwe functies verwachten, zeker als je bedenkt hoe snel de ruimte voor productiviteit zich ontwikkelt. Begrijp me niet verkeerd, ik hou van de automatisering functies die Motion biedt, maar ik heb ook het gevoel dat ik een premium prijs betaal voor een tool die niet in hetzelfde tempo evolueert als sommige van zijn concurrenten."

Een andere gebruiker vond de prijs van Todoist de functies waard:

Todoist pro gebruiker hier. Ik vind het best leuk. In combinatie met een tekstuitbreider/autovuller kun je Taken heel snel instellen. In 3 sleutels kan ik prioriteiten, tags, datums, enz. instellen.

Meet ClickUp-Het beste alternatief voor Motion vs. Todoist

Als Motion en Todoist indrukwekkend zijn, ClickUp is als die overachieving vriend die het allemaal doet - en nog belangrijker, beter!

ClickUp is ontworpen als een one-stop productiviteitsplatform en combineert naadloos Taakbeheer, planning en automatisering in een zeer aanpasbare interface die past bij zowel persoonlijke als team workflows.

Naast de functies ondersteunt ClickUp 1000+ integraties, zodat u uw favoriete tools op hetzelfde platform krijgt.

Dit is wat Starr, Accounts Officer bij West Tech Shipping, te zeggen heeft over ClickUp:

ClickUp houdt me georganiseerd en verhoogt mijn productiviteit op het werk. Ik krijg nu meer Klaar in minder tijd omdat ik meer gefocust ben.

Starr, Accounts bij West Tech Shipping

Laten we eens dieper ingaan op waarom ClickUp misschien wel de ultieme keuze is.

ClickUp's One Up #1: ClickUp-taaken

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss9.gif ClickUp Taken https://clickup.com/features/tasks ClickUp-taak gratis gebruiken /$$$cta/ ClickUp Taken hiermee kunt u taken voor elk project maken, delen en toewijzen. Organiseer taken met aangepaste velden, wijs ze toe aan teamleden en houd de voortgang moeiteloos bij. Groepeer taken in mappen, sorteer op deadlines of taaktypes en automatiseer zelfs terugkerende taken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss10-1.png ClickUp-taak prioriteiten /$$$img/

taakprioriteit toevoegen met ClickUp-taakprioriteiten_

Gebruik ClickUp-taak prioriteiten om prioriteiten in te stellen voor elke Taak: urgent, hoog, normaal, en laag . Dit zorgt ervoor dat u geen dringende Taken mist.

Wil je meer context toevoegen? Voeg gedetailleerde beschrijvingen toe, voeg bestanden toe en laat zelfs opmerkingen achter bij taken.

ClickUp's One Up #2: ClickUp-taak checklists

creëer uitgebreide takenlijsten met ClickUp's Taak Checklists_

Kunt u het niet laten om dingen van uw takenlijst af te vinken? Gebruik ClickUp-taak checklists om een eenvoudige takenlijst te maken. Je kunt nestbare items maken om subtaak toe te voegen aan elke Taak. Als je wilt dat een ander lid van het team aan een taak van je takenlijst werkt, voeg je gewoon een toegewezen persoon toe.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Kalenderweergave

Bekijk uw dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse taken met de kalenderweergave van ClickUp ClickUp Kalenderweergave is een kalender voor projectmanagement die u een duidelijk visueel overzicht geeft van uw taken, deadlines en gebeurtenissen - alles op één plek. Taken weergeven per dag, week of maand voor een duidelijk overzicht.

Synchroniseer het met externe kalenders zoals Google Agenda en geniet van bidirectionele updates om alles op één lijn te houden. Sleep taken om ze opnieuw in te plannen en pas je weergave aan door te filteren op specifieke projecten, prioriteiten of toegewezen personen.

💡Pro Tip:Vraag je je af hoe u uw werk kunt organiseren met een kalender voor projectmanagement ?

Hier is een stap-voor-stap handleiding:

**Stap 1: Stel duidelijke doelen en schets de reikwijdte van uw project.

Stap 2: Omschrijf essentiële taken en mijlpalen.

Omschrijf essentiële taken en mijlpalen. Stap 3: Verdeel de middelen.

Verdeel de middelen. Stap 4: Kies de juiste hulpmiddelen.

ClickUp's One Up #4: ClickUp Brain

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss13.gif ClickUp Brein https://clickup.com/ai Click Brain gratis proberen /$$$cta/ ClickUp Brein is uw AI-assistent die productiviteit een innovatieve boost geeft. Van het automatiseren van repetitieve taken tot het opstellen van content en het analyseren van gegevens, het bespaart u tijd en mentale inspanning.

ClickUp Brain geeft antwoord op al uw werkgerelateerde vragen. Het doorzoekt eenvoudig uw werkruimte op relevante informatie en geeft u nauwkeurige gegevens.

Gebruik deze tool om aantekeningen van vergaderingen samen te vatten, items voor actie te genereren en zelfs om te brainstormen over ideeën voor uw volgende grote project. Het is alsof er een persoonlijke productiviteitscoach klaarstaat om uw dag te vereenvoudigen in uw werkruimte.

ClickUp's One Up #5: ClickUp Sjablonen

ClickUp biedt vele sjablonen voor taakbeheer om uw productiviteit te verbeteren.

Bijvoorbeeld, ClickUp's Dagindeling sjabloon helpt u uw dag te plannen door uw Taken te organiseren en te categoriseren, er prioriteiten aan te geven en de voortgang te visualiseren. ClickUp's sjabloon voor werkroosters springt er ook uit als u werkroosters voor uw teams wilt plannen. Hiermee kunt u taken synchroniseren met de beschikbaarheid van uw team, zodat er niets misgaat.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss46-1.png ClickUp-taakbeheersjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-102451782&department=pmo&_gl=1\*5ozsaj\*\_gcl\_au*MjQ2NjAwMzg5LjE3Mzc2MDE1NTE.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Als je een uitgebreidere Taakmanager nodig hebt, kijk dan eens naar ClickUp's sjabloon voor taakbeheer .

Met het sjabloon kunt u uw taken visualiseren op status, prioriteit en afdeling. Je kunt de voortgang bijhouden, workflows optimaliseren en naadloos samenwerken met je team.

Het ondersteunt ook zes dynamische weergaven, waaronder lijst, bord, box en kalender, zodat je er een kunt kiezen die het beste bij je past.

Vind uw perfecte productiviteitsmatch met ClickUp

Motion en Todoist blinken elk op een andere manier uit. Dankzij de AI-gestuurde functies is Motion perfect voor gebruikers die hunkeren naar automatisering en een strak geplande werkstroom. Ter vergelijking: Todoist onderscheidt zich door zijn eenvoud en teamvriendelijke samenwerking. Maar als je op zoek bent naar een tool die het beste van beide combineert, kijk dan niet verder dan ClickUp.

ClickUp is ontworpen om zich aan te passen aan uw unieke behoeften, van productiviteit en taakbeheer met AI tot weergave in kalenders en een groot bereik aan aanpasbare sjablonen. Aanmelden vandaag nog gratis!