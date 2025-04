10 Beste eenvoudige CRM-software in 2025

Het hele idee van "klein beginnen en klein blijven" valt niet bij iedereen in goede aarde, behalve bij 41 miljoen mensen. 🤷‍♀️

Geen grap- 41 miljoen mensen zijn ofwel solopreneurs of hebben een klein bedrijf in de VS, en luister goed: 82% van hen vindt het prima om hun bedrijf niet uit te breiden.

Maar de grootte van je bedrijf verandert misschien niet, maar je activiteiten en behoefte aan slimmere tools wel. Uiteindelijk zijn Google Werkruimte en een stapel plakbriefjes niet meer voldoende en voelt de sprong naar over-the-top projectmanagement software als een onnodige investering.

Waarom zou je immers geld uitgeven aan functies die je financieel of qua inspanning nooit zult gebruiken?

Voor die 41 miljoen kleine maar machtige bedrijven hebben we een overzicht gemaakt van de beste eenvoudige CRM-software die precies de juiste hoeveelheid functies biedt zonder alles te ingewikkeld te maken. 👍

Wat moet je zoeken in een eenvoudige CRM?

Een eenvoudig CRM hoeft niet saai te zijn, het kan veel inhouden en toch gebruiksvriendelijk zijn. Dit is waar je op moet letten bij het zoeken naar de beste eenvoudige CRM-software:

Overname door teams 🤝

Een eenvoudig CRM moet het werk van de verkoopteams gemakkelijker maken. Het moet hen helpen meer deals te sluiten, taken te automatiseren en follow-ups te vergemakkelijken. Bonuspunten als het ondersteuning biedt bij het ondersteunen van de leercurve.

**Weet je dat? 98% van de CRM-kopers beschouwt functies voor verkoopautomatisering als een topprioriteit bij het kiezen van een CRM.

Waarde voor je geld 💹

Kleine bedrijven kunnen zich geen verborgen kosten veroorloven. Zoek een CRM dat aangepaste rapporten, weergaven van de verkooppijplijn en automatisering van taken biedt zonder extra kosten.

Uw CRM moet verkopers helpen zich te concentreren op het sluiten van deals in plaats van op het najagen van Taken. Functies zoals pijplijnbeheer, lead scoring, e-mail synchroniseren en het plannen van vergaderingen kunnen chaos omzetten in duidelijkheid.

Integraties ✅

Verwar je team niet met honderd apps. Een CRM-software kiezen die werkt met je favoriete tools of platforms (zoals Zapier of Zoom) is essentieel voor naadloze werkstromen.

Aanpasbaarheid 🙌

Van pijplijnen tot tags, zorg ervoor dat uw CRM zich aanpast aan uw business - en niet andersom.

Taak automatisering en AI 🤖

Kies CRM-oplossingen met AI-tools voor het schrijven van e-mails, het transcriberen van gesprekken en het samenvatten van tijdlijnen: deze zullen uw productiviteit een boost geven.

De 10 beste eenvoudige CRM

Als bedrijf heb je geen tijd te verliezen aan onbelangrijke of repetitieve taken. Toch zijn verkoop- en bedrijfsprocessen zo complex dat 32% van de verkopers besteedt dagelijks meer dan een uur aan handmatige invoer van gegevens.

Maar maak je geen zorgen, wij helpen je. Hier zijn tien eenvoudige CRM-tools die je tijd en moeite besparen.

1. ClickUp (de beste voor het beheren van relaties met klanten en projectmanagement)

De grootste uitdagingen voor bedrijven op het gebied van relaties met klanten zijn problemen met de gegevenskwaliteit, slechte communicatie en hoge kosten. Voordat u echter naar oplossingen duikt, is het belangrijk om de unieke uitdagingen binnen uw organisatie te identificeren.

Zodra u deze pijnpunten hebt geïdentificeerd, kunt u kiezen voor CRM-software zoals ClickUp die ze effectief kunnen aanpakken. ClickUp CRM combineert CRM-functies, projectmanagement, taken en delen van documenten in één gestroomlijnd platform. Het is de ultieme alles app voor werk. 💯

Dit betekent niet meer schakelen tussen tools of betalen voor software die je nauwelijks gebruikt - met ClickUp is alles gecentraliseerd.

Instance, ClickUp's Stem van de Klant sjabloon helpt u om feedback van klanten op een gestructureerde manier te verzamelen en te analyseren.

Voor ondersteuningsteams, ClickUp's sjabloon voor klantenservicemanagement maakt het monitoren van inkomende tickets en oplossingen eenvoudig door het consolideren van tickets, chatten en prioriteitstaken.

Om het eenvoudiger te maken, ClickUp aangepaste statussen helpen u visuele indicatoren te creëren voor elke fase van uw pijplijn, zoals "Hot Lead 🔥", "Onderhandelen 🤝" of "Gesloten 💸"

via Freshsales Freshsales is ontworpen om kleine en middelgrote bedrijven te helpen hun verkooppijplijnen te stroomlijnen, taken te automatiseren en sneller deals te sluiten.

Met Freddy AI als kern biedt Freshsales bovendien waardevolle inzichten, zoals lead scoring en deal aanbevelingen, om teams te helpen zich te concentreren op prospects met een hoge prioriteit.

U kunt zich verheugen op een 360° weergave van de klant en mogelijkheden om gebeurtenissen bij te houden voor gepersonaliseerde communicatie.

Freshsales beste functies ✅

Freddy AI-hulp : Automatiseert lead scoring, deal aanbevelingen en e-mail generatie om de productiviteit te verhogen

: Automatiseert lead scoring, deal aanbevelingen en e-mail generatie om de productiviteit te verhogen 360° weergave van de klant : Centraliseert klantinteracties en biedt contextuele inzichten voor een betere betrokkenheid

: Centraliseert klantinteracties en biedt contextuele inzichten voor een betere betrokkenheid Sleep-en-klap verkooppijplijn : Efficiënt deals visualiseren, sorteren en bijwerken met een intuïtieve Kanban-weergave

: Efficiënt deals visualiseren, sorteren en bijwerken met een intuïtieve Kanban-weergave Bijhouden van gebeurtenissen : Volg het gedrag en de interacties van gebruikers om target communicatiestrategieën te creëren

: Volg het gedrag en de interacties van gebruikers om target communicatiestrategieën te creëren In-app bellen: Voer en volg gesprekken zonder software van derden; inclusief automatische nummerkeuze en oproeproutering

Freshsales limieten 💢

Gegevens exporteren: Beperkte opties voor geavanceerde aangepaste rapportages

Beperkte opties voor geavanceerde aangepaste rapportages Toegankelijkheid voor medewerkers: Omslachtig beheer van toestemmingen en rollen

Omslachtig beheer van toestemmingen en rollen Klantenservice: Inconsistente responstijden en probleemoplossing

Inconsistente responstijden en probleemoplossing Prijsklassen: De hogere kosten voor geavanceerde functies zijn mogelijk niet geschikt voor kleinere teams

De hogere kosten voor geavanceerde functies zijn mogelijk niet geschikt voor kleinere teams Updates van de interface: Incidentele veranderingen zonder notificatie kunnen werkstromen verstoren

Freshsales prijzen 💰

Groei : $9/maand per gebruiker

: $9/maand per gebruiker Pro : $39/maand per gebruiker

: $39/maand per gebruiker Enterprise: $59/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Freshsales 🌟

G2 : 4.5/5 (1.200+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (610+ beoordelingen)

4. Zoho CRM (het beste voor aangepast en betaalbaar)

via Monday Monday CRM biedt een zeer aanpasbaar platform voor het beheren van verkooppijplijnen, Taken en klantinteracties.

Met de drag-and-drop interface kunnen gebruikers moeiteloos workflows creëren, fases in deals instellen en repetitieve taken automatiseren.

Kleiner verkoopteams kunnen deals bijhouden met de aanpasbare pijplijnen van Monday, terwijl leadtoewijzing en e-mail follow-ups worden geautomatiseerd.

Monday CRM beste functies ✅

Aangepaste pijplijnen : Creëer en beheer eenvoudig fases in deals met drag-and-drop functies

: Creëer en beheer eenvoudig fases in deals met drag-and-drop functies Autatisering : Automatiseer terugkerende taken, zoals leadtoewijzing en e-mail follow-ups, voor meer efficiëntie

: Automatiseer terugkerende taken, zoals leadtoewijzing en e-mail follow-ups, voor meer efficiëntie Meervoudige weergaven : Toegang tot verkoopgegevens via Gantt grafieken, kalenders en Kanban-borden voor een betere visualisatie

: Toegang tot verkoopgegevens via Gantt grafieken, kalenders en Kanban-borden voor een betere visualisatie API-tools : E-mails samenstellen, taken genereren en werkstroom optimaliseren met ingebouwde AI

: E-mails samenstellen, taken genereren en werkstroom optimaliseren met ingebouwde AI Integraties: Verbind naadloos met Google Agenda, Slack en andere tools voor een samenhangende werkstroom

Monday CRM limieten 💢

Prijzen : Hogere abonnementen kunnen duur zijn voor kleine teams

: Hogere abonnementen kunnen duur zijn voor kleine teams Mobiele functies : De mobiele app biedt beperkte functies vergeleken met de desktop-app

: De mobiele app biedt beperkte functies vergeleken met de desktop-app Dashboard weergaven: Gebrek aan flexibiliteit in het reorganiseren of positioneren van weergaven

Monday CRM prijzen 💰

Basis : $12/zetel/maand

: $12/zetel/maand Standaard : $17/zetel/maand

: $17/zetel/maand Pro : $28/zetel/maand

: $28/zetel/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday CRM beoordelingen en recensies 🌟

G2 : 4.6/5 (820+ beoordelingen)

: 4.6/5 (820+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (390+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Monday CRM?

Groot fan van de UI/UX van Monday. Beter kan waarschijnlijk niet. Functioneel gezien zijn de no-code automatiseringen ook een game-changer. Trustpilot recensent Ook lezen: 11 Gratis sjablonen voor het in kaart brengen van de klantreis 6. Minder vervelende CRM (het beste voor eenvoud en kleine bedrijven)

via Minder vervelende CRM Laten we zeggen dat je een freelance grafisch ontwerper bent die clients projecten uitvoert. Hoe zou je het vinden als een tool je zou helpen bij het loggen van e-mails, het bijhouden van feedback van klanten en het organiseren van deadlines met een gesynchroniseerde kalender?

Dit is wat Less Annoying CRM levert.

Zoals de naam al zegt, is Less Annoying CRM een gebruiksvriendelijke tool zonder franje, speciaal ontworpen voor kleine bedrijven en zelfstandige ondernemers.

Een van de handigste functies zijn de onbeperkte pijplijnen voor het beheren van projectfases zoals "Initieel concept", "Revisies" en "Eindoplevering", wat het leven van je team een stuk makkelijker maakt.

De beste functies van Minder Vervelende CRM ✅

Eenvoud : Intuïtief ontwerp zonder steile leercurve

: Intuïtief ontwerp zonder steile leercurve Taken bijhouden : Zorgt ervoor dat gebruikers nooit een follow-up of afspraak missen

: Zorgt ervoor dat gebruikers nooit een follow-up of afspraak missen Kalenderintegratie : Synchroniseer met Google of Outlook voor naadloze planning

: Synchroniseer met Google of Outlook voor naadloze planning E-mailregistratie : Houdt automatisch de communicatie met de client bij

: Houdt automatisch de communicatie met de client bij Onbeperkte pijplijnen: Eenvoudig meerdere verkoopfasen en werkstromen beheren

Minder vervelende beperkingen in CRM 💢

Geavanceerde functies : Mist functies van grotere CRM's

: Mist functies van grotere CRM's Aanpassingen : Beperkte opties in vergelijking met concurrenten

: Beperkte opties in vergelijking met concurrenten Integratiebeperkingen: Ondersteunt niet zoveel tools van derden

Minder vervelende CRM-prijzen 💰

Standaard: $15/maand per gebruiker

Less Annoying CRM beoordelingen en recensies 🌟

G2 : 4.9/5 (600+ beoordelingen)

: 4.9/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (610+ beoordelingen)

7. Insightly CRM (de beste voor verkoop- en projectsynergie)

via Pipedrive Pipedrive CRM richt zich op verkooppijplijnbeheer met een intuïtieve layout in kanbanstijl die duidelijk zichtbaarheid biedt in elke fase van het kooptraject.

Het is ontworpen om verkoopteams te helpen georganiseerd te blijven en deals sneller te sluiten. Het bevat lead scoring, communicatie bijhouden en AI-tools om taken te automatiseren.

Bovendien stelt de flexibiliteit van Pipedrive bedrijven in staat om pijplijnen op maat te maken, aangepaste velden te creëren en naadloos te integreren met meer dan 400 apps.

Pipedrive beste functies ✅

Visuele pijplijnen : Volg duidelijk verkoopfasen en voortgang met een kanban-achtige weergave

: Volg duidelijk verkoopfasen en voortgang met een kanban-achtige weergave Scoren van leads : Identificeer leads met een hoge intentie en prioriteer ze aan de hand van aangepaste criteria

: Identificeer leads met een hoge intentie en prioriteer ze aan de hand van aangepaste criteria Communicatie bijhouden : Beheer alle interacties met clients, inclusief e-mails en vergaderingen, in één dashboard

: Beheer alle interacties met clients, inclusief e-mails en vergaderingen, in één dashboard API-tools : Automatiseer lead-nurturing, voortgang van deals en e-mailcommunicatie

: Automatiseer lead-nurturing, voortgang van deals en e-mailcommunicatie Aanpasbare werkstromen: Pas pijplijnen, velden en activiteiten aan uw verkoopproces aan

Pipedrive limieten 💢

Beperkte rapportage : Voor geavanceerde analyses en aangepaste rapportage zijn hogere abonnementen nodig

: Voor geavanceerde analyses en aangepaste rapportage zijn hogere abonnementen nodig Prijzige add-ons : Sommige functies, zoals AI-tools, kunnen de kosten aanzienlijk verhogen

: Sommige functies, zoals AI-tools, kunnen de kosten aanzienlijk verhogen Geen gratis versie: Een proefversie van 14 dagen is beschikbaar, maar er bestaat geen doorlopend gratis abonnement

Pipedrive prijzen 💰

Essentieel abonnement : $12/maand per zetel

: $12/maand per zetel Geavanceerd abonnement : $24/maand per zetel

: $24/maand per zetel Professioneel abonnement : $49/maand per zetel

: $49/maand per zetel Power Plan : $59/maand per zetel

: $59/maand per zetel Enterprise-abonnement: $79/maand per zetel

Pipedrive beoordelingen en recensies 🌟

G2 : 4.3/5 (2.100+ beoordelingen)

: 4.3/5 (2.100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

wist u dat? De term "Customer Relationship Management" (CRM) werd bedacht in 1995, maar de wortels gaan terug tot de jaren 1980 met databasemarketing en vroege contactbeheersoftware (CMS)

9. Vtiger (het beste voor samenwerking tussen teams)

via Capsule CRM Stel je voor dat je vervelende onboarding taken automatiseert of bijhoudt waarom bepaalde deals verloren gingen, allemaal binnen een intuïtieve interface.

Capsule's multi-sales pipeline en projectmanagement tools zijn ideaal voor starters en groeiende bedrijven. Het CRM biedt verschillende functies zoals e-mailmarketing, automatisering van werkstromen en rapportage over verloren redenen.

Capsule CRM beste functies ✅

Integratie e-mailmarketing : Synchroniseert naadloos met Transpond om lijsten met contactpersonen te beheren en campagnes uit te voeren

: Synchroniseert naadloos met Transpond om lijsten met contactpersonen te beheren en campagnes uit te voeren Verloren reden rapportage : Identificeert waarom deals verloren gaan en biedt inzichten om verkoopstrategieën te verfijnen

: Identificeert waarom deals verloren gaan en biedt inzichten om verkoopstrategieën te verfijnen Workstroom automatisering : Versnelt terugkerende Taken en zorgt voor consistente follow-ups in verschillende fases van de verkoop

: Versnelt terugkerende Taken en zorgt voor consistente follow-ups in verschillende fases van de verkoop Pipelinebeheer : Houdt verkoopkansen bij in meerdere aanpasbare pijplijnen

: Houdt verkoopkansen bij in meerdere aanpasbare pijplijnen Projectmanagement: Kanban-achtige borden voor het beheren van projecten van clients en taken van teams

Capsule CRM limieten 💢

Basis gratis abonnement : Beperkt tot basisfunctionaliteit zonder functies voor rapportage

: Beperkt tot basisfunctionaliteit zonder functies voor rapportage Marketingintegraties : Minder opties vergeleken met concurrenten

: Minder opties vergeleken met concurrenten Geen toegewijde accountmanager: High-tier abonnementen missen persoonlijke ondersteuning voor accounts

Capsule CRM prijzen 💰

Starter : $18/gebruiker per maand

: $18/gebruiker per maand Groei : $36/gebruiker per maand

: $36/gebruiker per maand Gevorderd : $54/gebruiker per maand

: $54/gebruiker per maand Ultimate: $72/gebruiker per maand

Capsule CRM beoordelingen en recensies 🌟

G2 : 4.7/5 (360+ beoordelingen)

: 4.7/5 (360+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (160+ beoordelingen)

Kleine bedrijven, grote winsten met ClickUp

We leven in tijden waarin financiële onafhankelijkheid en ondernemerschap de doelen zijn voor velen. Toch is er één ding dat succesvolle bedrijven van elkaar onderscheidt: gepersonaliseerde, gedenkwaardige klantinteracties. ✨

Zoals Jerry Fritz treffend zei: "Een sterke cultuur van klantenservice kan niet worden gekopieerd."

Voor kleine bedrijven ligt het voordeel in het gevoel dat elke klant waardevol is. Maar zonder de juiste hulpmiddelen kunnen zelfs de beste bedoelingen mislukken. Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken.

Met ClickUp krijgt u een alles-in-één CRM dat uw verkooppijplijn bijhoudt, terugkerende taken automatiseert en de samenwerking tussen teams bevordert zonder u te overweldigen met functies die u nooit zult gebruiken.

