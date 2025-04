Het is niet ongewoon om gebruikers van sociale media hun frustraties te zien uiten over hun feeds. Vaak worden deze feeds gecontroleerd door algoritmes en in plaats van posts te zien van vrienden of makers die ze volgen, wordt de feed gevuld met content die wordt gepusht door algoritmes.

Dit heeft ertoe geleid dat veel gebruikers zijn overgestapt naar Bluesky, een gedecentraliseerde sociale netwerksite die ernaar streeft de 'meesterplaats van algoritmen' te zijn en gebruikers in staat stelt hun feeds aan te passen.

Bluesky is echter nog in ontwikkeling. Het heeft een kleinere gebruikersbasis dan platformen als Instagram en X, en het vinden van mensen kan lastig zijn door unieke naamgevingsconventies en een beperkte zoekfunctie. Bovendien stelt Bluesky gebruikers in staat om communityrichtlijnen op te stellen, wat een radicaal andere sociale media-ervaring biedt.

Als u geen fan bent van Bluesky, zijn er genoeg andere sociale mediaplatforms die u kunt verkennen. We hebben een lijst samengesteld met 13 Bluesky-alternatieven om je te helpen het perfecte sociale-mediaplatform te vinden!

Beheer uw social media-campagnes, voorkeuren en meer op ClickUp

Hier volgt een lijst van de top 13 Bluesky alternatieven en concurrenten voor 2025:

Threads by Instagram: Het beste voor mensen die Instagram gebruiken Diaspora: Het beste voor mensen die hun eigen pods willen hosten PixelFed: Het meest geschikt voor mensen die een gedecentraliseerd platform voor het delen van foto's willen Nostr: Het meest geschikt voor technisch onderlegde gebruikers die op zoek zijn naar een op protocollen gebaseerde app Post News: Het meest geschikt voor mensen die op zoek zijn naar een platform gericht op nieuws Hive Social: Het meest geschikt voor mensen die op zoek zijn naar een mix van Instagram en X Friendica: Het meest geschikt voor het maken van lange berichten met tekst X (voorheen Twitter): Het meest geschikt om op de hoogte te blijven van wereldtrends Mastodon: Het beste voor niche hobbyisten op zoek naar gemodereerde gemeenschappen Minds: Het beste voor monetarisatie van content TrustCafe (WT.Social): De beste voor degenen die een eenvoudige, community-gerichte app willen Farcaster: Het beste voor ontwikkelaars en gebruikers van GitHub AT Protocol: Het beste voor ontwikkelaars die prioriteit geven aan gedecentraliseerde sociale media

Wat moet je zoeken in Bluesky Alternatieven?

Hier zijn de mogelijkheden die u moet zoeken in een Bluesky-alternatief:

Decentralisatie

Denk aan platforms die u controle geven door hun manier van werken te decentraliseren. U kunt lid worden van een server of deze hosten, zodat uw gegevens niet gebonden zijn aan de regels of moderatie van een bedrijf. Bovendien maakt decentralisatie deze platforms veerkrachtiger, waardoor de kans op storingen of censuur kleiner wordt.

Gemeenschapsmoderatie

Zoek naar platformen die de moderatie in handen van de gemeenschap leggen. Deze platformen laten gebruikers hun ervaring vormgeven met op maat gemaakte regels en contentfilters, waardoor het gemakkelijker wordt om een veilige en inclusieve ruimte te creëren. Het gaat erom dat je meer controle krijgt over wat je ziet en waar je mee omgaat.

Interoperabiliteit

Kies voor platforms die verbinding kunnen maken met andere netwerken of federatieve systemen gebruiken. Hierdoor kunt u communiceren met een breder publiek, zelfs buiten uw platform. Het is een geweldige manier om verbinding te houden zonder met meerdere accounts te moeten jongleren.

⚙️ Aanpassing en bruikbaarheid

Zoek naar platforms met unieke functies, zoals chronologische feeds, aanpasbare profielen, emoji's of deelopties voor foto's en video's. Een platform dat gemakkelijk te navigeren is en tools bevat zoals polls, gemeenschappen of live chatten kan uw sociale ervaring leuker maken en beter afstemmen op uw behoeften.

💡Pro Tip: Ga naar een publieke server met actieve moderatie en een levendige gemeenschap. Het is een gemakkelijke manier om het platform te testen voordat je je eigen server host of dieper in de aanpassingen duikt!

De 13 beste Bluesky alternatieven

Hier zijn de 13 beste Bluesky alternatieven waaruit je kunt kiezen:

1. Threads by Instagram (Het beste voor Instagram gebruikers die lid willen worden van een community)

via Threads Threads is Instagram's versie van een microbloggingplatform, ontworpen om het voor gebruikers eenvoudig en vertrouwd te houden. De layout en functionaliteit zijn vergelijkbaar met die van andere tekstgebaseerde platforms, waardoor het gemakkelijk is om updates te delen, deel te nemen aan gesprekken en contact te leggen met volgers-allemaal terwijl je verbonden blijft met je Instagram account.

De belangrijkste functie van Threads is Tags. In plaats van een bericht vol te hangen met meerdere hashtags, kunnen gebruikers gewoon een tag toevoegen die de content beschrijft. Hierdoor kunnen mensen berichten volgen die hen interesseren en verbinding maken met anderen die dezelfde passies delen.

Threads beste functies

Deel tekstberichten van maximaal 500 tekens

Verbind je Threads account direct met Instagram voor een moeiteloze installatie en het wisselen van app

Deel tekstberichten, foto's en video's, reageer met opmerkingen en ga de dialoog aan met anderen door middel van 'vind ik leuk' en 'reposten

Voer aangepaste polls uit op Threads om meningen te verzamelen, gesprekken aan te wakkeren en je publiek te betrekken

Threads limieten

Je hebt een Instagram account nodig om Threads te gebruiken, wat misschien niet aantrekkelijk is voor mensen die de voorkeur geven aan standalone platforms

Prijzen van Threads

Gratis

Threads beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Threads?

Ik vind de Threads app tot nu toe goed. Er zijn veel dingen die ze moeten repareren en sommige functies moeten worden toegevoegd, maar ik begrijp helemaal waarom ze het zo snel hebben uitgebracht. Nu is het beschikbaar als een desktop versie, en het is makkelijker om tussen accounts te schakelen. Ik denk dat het zeker de moeite waard is om lid te worden. Sponsoring en merkdeals zijn een van de eenvoudigste manieren om te profiteren van de Threads app.

Reddit beoordeling

2. Diaspora (het beste voor het hosten van pods)

via Diaspora Als je op zoek bent naar een sociaal netwerk dat draait om privacy en controle, is Diaspora misschien de moeite waard om te bekijken. In tegenstelling tot de gebruikelijke platforms die je gegevens op hun servers bewaren, laat Diaspora jou beslissen waar je informatie woont. Je kunt een server kiezen in de browser, een 'pod' genaamd, of zelfs je eigen server hosten.

Wat Diaspora onderscheidt zijn de kernprincipes: decentralisatie, vrijheid en privacy. In principe bepaal jij wie je content ziet, hoe je verbinding maakt met mensen en waar je gegevens worden opgeslagen.

Diaspora beste functies

Voltooid eigendom en controle over je communicatie abonnement met de gedecentraliseerde structuur

Deel updates en media met 'Aspects' om vrienden, familie en professionele verbindingen gemakkelijk te segmenteren

Ervaar een schonere, afleidingsvrije omgeving zonder advertenties of bijhouden door derden

Pas de broncode aan om het netwerk aan uw voorkeuren aan te passen

Diaspora beperkingen

De gebruikersinterface voelt misschien wat verouderd aan, meer als een Wikipedia-site

Diaspora prijzen

Gratis

Diaspora beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

3. PixelFed (Beste voor het delen van foto's)

via PixelFed Als je de functies van Instagram leuk vindt, maar niet wilt dat een algoritme je feed controleert, is PixelFed misschien het overwegen waard. Het is een platform voor het delen van foto's dat jou de controle geeft over het aanmaken van content en privacy. Je kunt foto's delen en bewerken, ze organiseren in albums en met anderen in contact komen door middel van likes en opmerkingen.

En het beste deel? Het is volledig advertentievrij en maakt geen gebruik van algoritmes, zodat je feed chronologisch en zonder afleiding blijft. Voordat je je aanmeldt, kun je verschillende servers bekijken voor kunst, techniek en andere doeleinden.

PixelFed beste functies

Geniet van een reclamevrije en algoritmevrije ervaring met een chronologische feed

Begin threaded gesprekken met het ingebouwde commentaarsysteem

Deel dynamische content met functies als Stories en Albums

PixelFed beperkingen

Omdat PixelFed een gedecentraliseerd sociaal netwerkplatform is, hangt de populariteit af van de gemeenschap. Sommige gemeenschappen kunnen klein of inactief aanvoelen, dus het kan wat moeite kosten om de juiste te vinden

PixelFed prijzen

Gratis

PixelFed beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

4. Nostr (de beste voor wie een op protocollen gebaseerde app wil)

via Nostr Nostr is geen typisch sociaal platform met een gecentraliseerde server. Het is een programmeertaal die gebruikt wordt voor communicatie. Wanneer je je aanmeldt, genereer je een privé sleutel die fungeert als je persoonlijke toegang tot het platform.

Er komt geen e-mail of telefoonnummer aan te pas, dus je hebt volledige controle. Je berichten en interacties worden verstuurd via relays, in feite servers die berichten doorsturen tussen gebruikers. Dit maakt het krachtig en flexibel, maar kan ook technisch of intimiderend aanvoelen voor nieuwkomers.

Nostr beste functies

Genereer privé sleutels om de volledige controle over je account te voltooien of groepscommunicatie Maak verbinding via relais om je berichten te delen zonder afhankelijk te zijn van een gecentraliseerde server

Verspreid berichten via openbare of privé relais om censuurbestendig te zijn communicatiestrategieën Stel je eigen relais in voor maximale aanpassing en privacy



Nostr beperkingen

Het heeft een steilere leercurve

Nostr prijzen

Free te gebruiken, maar het kan zijn dat je een sleutel moet kopen

Nostr beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

5. Post Nieuws (Het beste voor mensen die op zoek zijn naar een platform dat gericht is op nieuws)

via PostNews Post News gaat over doordachte discussies en gecureerde content, waarbij de nadruk ligt op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Het is een ruimte om te duiken in nieuws, meningen en discussies zonder het gebruikelijke lawaai.

De nadruk ligt op content van gecontroleerde bronnen, zodat je betrouwbare informatie krijgt. Als je waarde hecht aan zinvolle gesprekken en betrouwbaar nieuws, is Post News het bekijken waard.

Post News beste functies

Ga in gesprek met berichten van geverifieerde nieuwsbronnen en betrouwbare bijdragers

Ondersteun journalistiek door schrijvers en makers rechtstreeks te tippen

Stimuleer zinvolle betrokkenheid met de nadruk op beleefdheid en respect

Blijf op de hoogte met een schone, reclamevrije interface die belangrijke content benadrukt

Post Nieuws limieten

Het aantal gebruikers groeit nog steeds, wat de diversiteit van perspectieven en gesprekken voorlopig kan beperken

Post Nieuws prijzen

Gratis

Post Nieuws beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

6. Hive Social (het beste voor wie op zoek is naar een mix van Instagram en X)

via Hive Sociaal Hive voelt aan als een leuke mix van X en Instagram. De feed werkt net als die van X en toont berichten in chronologische bestelling, terwijl de visuele stijl en leuke extra's zoals profielmuziek, GIF's en polls je zullen herinneren aan Instagram.

Met dit platform kun je profielmuziek, berichten met tekst en afbeeldingen en polls toevoegen. De aangepaste functies van Hive bieden een persoonlijk tintje, waardoor het gemakkelijker wordt om verbinding te maken met andere gebruikers.

Hive Social beste functies

Maak een aanpasbaar profiel met unieke kleurenthema's en muziekintegratie

Geniet van chronologische feeds voor een ongecompliceerde, advertentievrije browse-ervaring

Voeg je dierenriemtekens of voornaamwoorden toe aan je profiel

Maak verbinding met anderen via boeiende functies zoals opmerkingen, vind-ik-leuks en reposts

Hive Social limieten

De kleinere gebruikersbasis van Hive betekent minder verbindingen en content in vergelijking met grotere netwerken

Prijzen Hive Social

Gratis

Hive Social beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

7. Friendica (het beste voor het maken van lange berichten met tekst)

via Friendica Friendica is een sociaal platform dat uw online interacties vereenvoudigt. Je kunt lid worden van een van de vele gratis publieke servers die beschikbaar zijn in verschillende talen of je eigen server opzetten als je de volledige controle over je gegevens wilt voltooien.

Het platform biedt een onbeperkte tekstlengte en rijke formatopties voor berichten.

Wat echt cool is aan Friendica is hoe het verbinding maakt met andere netwerken, of het nu Mastodon, X of Diaspora is, je kunt met allemaal communiceren vanaf één account.

Frendica beste functies

Gebruik plugins van derden om functies toe te voegen en het thema aan te passen

Pas je ervaring aan met een breed bereik aan thema's en add-on's

Organiseer je netwerk met privacy controle en functies voor groepen

Stuur een bericht naar jezelf en houd een persoonlijk dagboek bij

Frendica beperkingen

Het installatieproces van Friendica kan een beetje technisch zijn, vooral als je zelf host

Frendica prijzen

Gratis

Frendica beoordelingen en reviews

Niet genoeg beoordelingen

💡Pro Tip: Voor gedecentraliseerde platforms zoals Mastodon of Friendica kan de server die u kiest een grote vorm geven aan uw ervaring. Zoek naar gemeenschappen die overeenkomen met je interesses en waarden.

8. X (het beste om op de hoogte te blijven van wereldtrends)

via X X (voorheen Twitter) is een van de populairste sociale platforms, geliefd om zijn snelle, realtime gesprekken. Hier delen mensen korte updates, tweets genaamd, die tekst, afbeeldingen, video's en links kunnen bevatten.

X maakt het gemakkelijker om deel te nemen en op de hoogte te blijven van wereldwijde gesprekken - of het nu gaat om het laatste nieuws, trending topics of virale memes, alles ontvouwt zich in realtime. Bovendien kun je met de functie Spaces live chatten via audio, wat een extra laag toevoegt aan de manier waarop je verbinding maakt met gemeenschappen en beïnvloeders wereldwijd.

X beste functies

Deel korte updates, tweets genaamd, met tekst, afbeeldingen, video's en links

Volg het laatste nieuws, trending topics en wereldwijde gesprekken in realtime

Neem deel aan live audio chats met Spaces voor meer dynamische interacties

Verbinding maken met nichegroepen via Communities

Gebruik Berichten voor privé gesprekken en netwerken

X limieten

Het heeft veel spam accounts die uw ervaring kunnen verstoren

X prijzen

Gratis

Basis: $3 per maand

$3 per maand Premium: $8 per maand

$8 per maand Premium+: $22 per maand

X beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (270+ beoordelingen)

4.3/5 (270+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over X?

X is een briljante manier om met volgers te communiceren en actuele informatie en live commentaar over gebeurtenissen in de wereld te vinden. X is leuk, maar het lijkt erop dat ik steeds meer notificaties krijg van gebruikers of berichten die niets met mij te maken hebben en die me helemaal niet interesseren.

G2 beoordeling

✨ Fun fact: De allereerste tweet was simpelweg "just setting up my twttr" door oprichter Jack Dorsey. X was in eerste instantie ontworpen als een manier voor mensen om hun status bij te werken in 140 tekens.

9. Mastodon (het beste voor nichehobbyisten die op zoek zijn naar gemodereerde gemeenschappen)

via Minds Minds is een sociaal netwerk dat vrije meningsuiting, privacy en beloningen centraal stelt. Het combineert bekende functies van traditionele platforms met blockchain-technologie, zodat je kunt verdienen door je te engageren, berichten te plaatsen en bij te dragen.

Het geweldige aan Minds is de toewijzing aan transparantie en open-source ontwikkeling, waardoor het een solide keuze is voor makers van content die waarde hechten aan vrijheid en controle over hun online aanwezigheid.

Minds beste functies

Verkoop lidmaatschappen voor exclusieve toegang en verdien geld met advertenties

Je ervaring aanpassen met open-source tools en transparant beleid

Verbinding maken met een wereldwijde gemeenschap die prioriteit geeft aan vrije meningsuiting en privacy

Ondersteun makers rechtstreeks met tips en premium abonnementen

Limieten limieten

Steilere leercurve voor nieuwe gebruikers

Prijzen van Minds

Gratis

Minds beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

💡Pro Tip: Veel alternatieven voor Bluesky, zoals Threads of Minds, bieden aangepaste opties voor profielen en feeds. Neem de tijd om uw installatie te personaliseren om het meeste uit het platform te halen.

11. WT.Social (TrustCafe) (Het beste voor wie een eenvoudige app wil)

via TrustCafe Trust Cafe is een sociaal netwerk gericht op zinvolle gesprekken en betrouwbare informatie.

In tegenstelling tot traditionele platforms vermijdt het algoritmes en advertenties en geeft het de voorkeur aan content die door gebruikers wordt aangestuurd en een community-gerichte aanpak. Het is ontworpen als een Twitter of Threads feed en je kunt commentaar geven, volgen en content delen op het platform.

WT.Social beste functies

Deelnemen aan discussies op basis van kwaliteit en relevantie in plaats van algoritmes

Word lid van of maak op rente gebaseerde groepen om verbinding te maken met gelijkgestemde individuen

Bijdragen aan en samenwerken aan betrouwbare, door gebruikers aangestuurde content

Geniet van een reclamevrije ervaring waarbij gemeenschap en gesprekken op de eerste plaats komen

WT.Social beperkingen

De gebruikersinterface voelt verouderd en niet intuïtief aan

WT.Social prijzen

Gratis

WT.Social beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

wist je dat? WT.Social is gebouwd door Wikipedia mede-oprichter Jimmy Wales. Het is een advertentievrij en crowdfunded platform om discussies op basis van feiten te promoten.

12. Farcaster (Het beste voor ontwikkelaars en mensen die GitHub gebruiken)

via Farcaster Farcaster is een decentraal sociaal netwerk dat zich richt op draagbaarheid en gebruikers volledige controle geeft. Het laat je eigenaar zijn van je identiteit en verbindingen, zodat je kunt wisselen tussen apps of platforms zonder je zorgen te maken over het verlies van je volgers of gegevens.

Farcaster is ook ontwikkelaar-vriendelijk, waardoor het gemakkelijk is om apps te maken of te gebruiken binnen het ecosysteem terwijl uw identiteit consistent blijft. Als je op zoek bent naar flexibiliteit en controle in een sociaal netwerk, dan is Farcaster het ontdekken waard.

Farcaster beste functies

Ben eigenaar van je identiteit en volgers en zorg voor draagbaarheid op verschillende platforms

Bouw of gebruik apps binnen een groeiend gedecentraliseerd ecosysteem

Verken een schone, minimalistische gebruikerservaring ontworpen voor eenvoud

Communiceer met een ontwikkelaarsvriendelijk protocol om nieuwe tools te maken of aan te passen

Farcaster beperkingen

De gebruikers van Farcaster groeien nog steeds, dus het aantal apps en communities blijft voorlopig beperkt

Farcaster prijzen

Gratis

Farcaster beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

13. AT-protocol (het beste voor ontwikkelaars die prioriteit geven aan gedecentraliseerde sociale media)

via AT-protocol AT Protocol is de gedecentraliseerde technologie die Bluesky aandrijft en is gebouwd om een meer open en door gebruikers gecontroleerd sociaal netwerk te creëren. Het gaat erom u de vrijheid te geven om uw identiteit, content en volgers te delen op verschillende platforms.

Bovendien biedt het aanpasbare algoritmen zodat je je feed kunt vormen naar jouw voorkeuren. Als je op zoek bent naar draagbaarheid en transparantie, dan zit je bij AT Protocol goed.

AT Protocol beste functies

Draag je identiteit en gegevens naadloos over naar verschillende platforms

Pas je feed aan met transparante algoritmen en betere controle over wat je ziet

Verbinding maken via een federatief netwerk dat interoperabiliteit en keuze garandeert

Bouw of gebruik apps die decentralisatie en controle door de gebruiker voorop stellen

AT Protocol beperkingen

Als basisprotocol is het AT-protocol afhankelijk van de ontwikkeling en acceptatie van apps zoals Bluesky, waarvan de functies en gebruikers nog steeds groeien

AT Protocol prijzen

Gratis

AT Protocol beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

de "AT" in AT Protocol staat voor "Authenticated Transfer", een knipoog naar het doel van het netwerk om een echt interoperabel en gedecentraliseerd web van sociale platforms te creëren.

Andere communicatiehulpmiddelen

Bluesky en andere platforms, waaronder Hive Social en Diaspora, bieden gepersonaliseerde communitymoderatie, betere privacy en meer controle. Verschillende servers en richtlijnen resulteren echter in verspreide gemeenschappen. Bovendien hebben de meeste van deze tools een complexe onboarding.

Hier heb je een tool nodig met functies die verder gaan dan sociale netwerken. ClickUp is de alles-in-één app voor work die projectmanagement, documenten en teamcommunicatie in één platform - versneld door next-generation AI automatisering en zoeken.

Laten we eens kijken hoe je ClickUp kunt gebruiken om een robuuste community op te bouwen.

Maak aparte kanalen voor communicatie ClickUp Chatten

biedt een ingebouwde communicatietool die gesprekken aan uw projecten koppelt. Je kunt gasten uitnodigen op je werkruimte en aparte discussiekanalen maken.

In tegenstelling tot traditionele apps voor berichten, is chatten direct geïntegreerd in je werkstromen. Het koppelt taken, documenten en berichten, waardoor het gemakkelijk is om samen te werken zonder de context te verliezen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image15-2.png Gebruik ClickUp Chat om efficiënt samen te werken met teamleden /%img/

efficiënt samenwerken met teamleden met ClickUp Chat_

U kunt belangrijke aankondigingen versturen met Berichten, berichten omzetten in uitvoerbare taken, threads synchroniseren met taken en rechtstreekse berichten sturen naar leden van de community voor persoonlijke interacties.

Het beste deel is dat je threads kunt samenvatten met ClickUp Brein de krachtige ClickUp AI assistent van ClickUp. U kunt het ook gebruiken om boeiende, doordachte berichten op te stellen - persoonlijk of namens uw organisatie - om te publiceren op uw verschillende sociale handles.

Koppel projectgegevens en brainstorm ideeën met ClickUp Docs

Ideeën brainstormen en visualiseren ClickUp Whiteboards zijn een game-changer voor teams die houden van visuele organisatie. Ze laten u brainstormen, strategieën plannen en workflows in kaart brengen met drag-and-drop eenvoud. Bovendien kunt u elementen rechtstreeks koppelen aan taken, zodat alles met elkaar verbonden blijft.

Of je nu content aan het plannen bent of de visie van je team aan het afstemmen bent, Whiteboards bieden een alles-in-één oplossing voor samenwerking.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image5-15.png Visualiseer ideeën met ClickUp Whiteboards /%img/

ideeën brainstormen met vrienden of leden van een team met ClickUp Whiteboards_

Taken op het gebied van marketing automatiseren

ClickUp is ook een geweldig hulpmiddel voor sociale en marketingteams. Het helpt bij het organiseren van campagnes, het plannen van content en het automatiseren van taken met ClickUp Marketing .

Met aanpasbare werkruimtes zoals Boards en Gantt grafieken, ClickUp is gemakkelijk aan te passen aan uw behoeften. Het onderscheidt zich door het bijhouden van projecten te combineren, real-time samenwerking en veilige toegangscontrole, waardoor het een alles-in-één oplossing is voor het effectief beheren en uitvoeren van projecten.

Aan de slag met sjablonen

ClickUp biedt 1000+ kant-en-klare sjablonen om te helpen sociale media en marketing teams van start gaan.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Community-management.png Bouw boeiende gemeenschappen met het ClickUp sjabloon voor gemeenschapsbeheer https://app.clickup.com/signup?template=t-900200037473&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor gemeenschapsbeheer biedt een geweldige manier om georganiseerd te blijven terwijl u uw community beheert. Het helpt u om interacties bij te houden, gebeurtenissen te plannen en alles vlot te laten verlopen. Als u met veel community-activiteiten jongleert, kan dit de zaken vereenvoudigen.

De ClickUp sjabloon voor sociale media voor gevorderden is handig als u met een groot team werkt of complexe campagnes uitvoert. Het zit boordevol tools voor gedetailleerde abonnementen en het bijhouden van prestaties, zodat u op de hoogte kunt blijven van elk detail en uw team synchroon kunt houden.

Maar dat is nog niet alles! Je kunt ook de ClickUp sjabloon voor sociale media voor het plannen en organiseren van uw content voor sociale media . Het maakt het plannen van posts en het brainstormen over ideeën gemakkelijk en helpt je om consistent en bij te blijven zonder dingen te ingewikkeld te maken.

➡️ Wilt u op de hoogte blijven van de functies van ClickUp? Word lid van ClickUp's gemeenschap vandaag!

Creëer een boeiende community met ClickUp

Hoewel Hive Social, Diaspora en andere sociale mediaplatforms geweldig zijn om verbinding te maken met mensen en persoonlijke updates te delen, helpen ze u misschien niet om een community op te schalen vanwege hun eigen regels, overbelasting van de server en lage populariteit.

Als u een grote gemeenschap wilt opbouwen, kan ClickUp het ideale platform zijn.

Het biedt eenvoudige onboarding. U kunt gasten uitnodigen voor ClickUp chatten, aparte kanalen aanmaken, bestanden bijvoegen, actiepunten maken van berichten en nog veel meer doen.

Bovendien biedt ClickUp ook sjablonen voor communitybeheer om u op weg te helpen. Registreer u gratis voor ClickUp vandaag nog en creëer zinvolle verbindingen!