Beste merken op TikTok: Marketingtrends en succesverhalen

TikTok is veel meer geworden dan een app voor virale dansjes en grappige video's. Het is een wereldwijde fase geworden voor creativiteit en verbinding.

Voor merken is het een speeltuin vol mogelijkheden, waar storytelling en trendsetting elkaar ontmoeten en authenticiteit hoogtij viert. Hier kunnen ze hun grenzen verleggen, gesprekken op gang brengen en verfrissend echte relaties opbouwen.

Voor marketeers is het een goudmijn aan creativiteit, die de kans biedt om het publiek op hun eigen terrein aan te spreken. Van slimme hashtag-uitdagingen tot video's die de aandacht trekken, sommige merken hebben de kunst van het opvallen onder de knie.

In deze blog verkennen we de beste merken op TikTok, hun winnende strategieën en de marketingtrends die hun verbinding met het publiek een nieuwe vorm geven. 💪

Maak gebruik van de snelle groei, de hoge betrokkenheid en het unieke algoritme van TikTok om de ontdekking van content te stimuleren

Richt je op het stimuleren van echte verbindingen, gebruik virale trends en moedig betekenisvolle betrokkenheid aan om Gen Z te targetten

Leer van merken op TikTok zoals ClickUp, Gymshark, Ryanair, Taco Bell en Netflix

Visuals verbeteren met de bewerkingstools van TikTok, zoals filters en overlays

Relevante hashtags toevoegen om de zichtbaarheid te vergroten en deelnemen aan trending challenges

De razendsnelle opkomst van TikTok heeft het gepositioneerd als hub voor merken die een jonger publiek willen aantrekken en innovatieve marketingstrategieën willen verkennen. De unieke functies en zeer betrokken gebruikers hebben TikTok tot een sleutelspeler in sociale mediamarketing gemaakt.

Laten we eens kijken hoe TikTok helpt bij merkmarketing. 👀

Snelle groei en betrokkenheid

TikTok heeft een ongekende groei doorgemaakt 1 miljard maandelijkse actieve gebruikers en een stellaire beoordeling van 2,65% . Het presteert vaak beter dan andere sociale mediaplatforms zoals Instagram en X.

Omdat gebruikers van TikTok veel tijd besteden aan het creëren, verkennen en engageren, wordt het platform niet alleen weergegeven, maar wordt er ook actief vorm gegeven aan interacties. Dit hoge engagementniveau stelt merken in staat om de aandacht te trekken en op organische wijze verbindingen met hun publiek aan te gaan.

🧠 Leuk weetje: De naam 'TikTok' weerspiegelt het format, aangezien video's meestal maar een paar seconden lang zijn, wat snelle en boeiende content aanmoedigt.

Uniek algoritme en ontdekkingspotentieel

Het algoritme van TikTok maximaliseert de ontdekking van content, waarbij de voorkeuren van gebruikers in realtime worden geanalyseerd om gepersonaliseerde content te leveren. Dit vermogen betrekt gebruikers en helpt merken een virale status te bereiken door middel van creatieve, aansprekende posts.

Succes is echter afhankelijk van het volgen van een duidelijke sociale-mediabeleid dat in lijn is met de richtlijnen van de community en de waarden van het merk.

De cultuur van door gebruikers gegenereerde content op het platform stimuleert authentieke interacties en bevordert echte verbindingen tussen merken en hun publiek. Dit unieke ontdekkingsmechanisme leidt tot de opkomst van talloze merkgedreven trends, wat zorgt voor een verhoogde zichtbaarheid en relevantie.

het algoritme van TikTok staat bekend als een van de meest geavanceerde in sociale media. Het analyseert het gedrag, de voorkeuren en emoties van gebruikers om content te creëren die gebruikers voor een lange periode betrokken houdt.

Toegang tot Gen Z en millennials

De demografie van TikTok neigt naar generatie Z en millennials. Deze digitaal onderlegde groepen hechten waarde aan authenticiteit, creativiteit en innovatie, en TikTok helpt daarbij.

Deze merken maken gebruik van het platform om vertrouwen op te bouwen, loyaliteit aan te moedigen en de koopkracht van jongere generaties aan te boren, wat vorm geeft aan consumententrends.

Het ecosysteem van TikTok biedt merken ook de tools die ze nodig hebben om betekenisvolle betrokkenheid te creëren, hun bereik te vergroten en de evoluerende marketingtrends voor te blijven.

om het jongere publiek te bereiken, gebruiken merken relateerbare content zoals uitdagingen, achter de schermen of video's die door gebruikers worden gegenereerd.

Brands Excelling on TikTok

Dit is een diepgaande blik op de verschillende tactieken, campagnes en trends die vorm geven aan het succes van de best presterende merken op TikTok.

Elk merk gebruikt een unieke aanpak om zijn publiek aan te spreken en de betrokkenheid te maximaliseren. 🎯

1. ClickUp

@clickUp

Kun je HR rapporteren aan HR? #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp ♬ oorspronkelijk geluid - ClickUpClickUp maakt gebruik van het creatieve ecosysteem van TikTok om een jonger, technisch onderlegd publiek te betrekken en te informeren. Het maakt gebruik van trending formats en relateerbare humor over de werkplek en laat zien hoe de app productiviteitsproblemen oplost.

Campagnes zoals Slimmer werken, niet harder en financiële efficiëntie maximaliseren met ClickUp_ gebruiken populaire geluiden en memes om naadloos op te gaan in de cultuur van TikTok en tegelijkertijd op subtiele wijze de functies te laten zien.

ClickUp werkt ook samen met beïnvloeders en gebruikt visueel aantrekkelijke, gemakkelijk te begrijpen content, zoals korte tutorials of werkstroomhacks, die aansluiten bij visual storytelling.

Bekijk bijvoorbeeld ClickUp's virale video over de beste reactie op een productrelease ooit !

📌 Takeaway: ClickUp maakt gebruik van trending content, relateerbare humor op de werkplek en storytelling om zijn functies op natuurlijke wijze te benadrukken en een verbinding met het publiek te maken.

2. Chipotle

@chipotle

ze hoeven niet eens te vragen wat je kostuum is 👻 krijg vandaag een voorgerecht van $6 wanneer je je verkleed en je Rewards ID scant. pssst: Rewards lidmaatschap en kostuum vereist. 10/31/24, 15:00 tot sluiting. limiet van één per gast. alleen in persoon. belasting extra. volledige voorwaarden: chipotle.com/boorito ♬ Spooky, Scary Skeletons (House VIP Remix) - Crystal Knives & Lex Allen Chipotle, een populaire Mexicaanse voedselketen, verbindt zich met zijn gebruikers door middel van interactieve campagnes die duurzaamheid en betrokkenheid bij de gemeenschap combineren.

De 'Real Foodprint Tracker' laat gebruikers de milieuvoordelen van hun bestellingen zien, gepromoot door creatieve campagnes met Bill Nye.

Daarnaast nodigden eerdere uitdagingen, zoals 'The #ChipotleRoyalty Challenge', fans uit om hun go-to bestellingen te laten zien met de beste functies op het menu van Chipotle. Het merk werkt ook samen met influencers zoals David Dobrik om het bereik te vergroten.

Instance, een virale video van Chipotle genaamd het is een levensstijl waarin hun burrito- en bowl-aanbod wordt getoond.

📌 Takeaway: Chipotle bouwt merkloyaliteit op met duurzaamheidscampagnes, door gebruikers gegenereerde content (UGC) en partnerschappen met beroemdheden.

3. Ryanair

De TikTok-strategie van Ryanair maakt gebruik van humor en relativiteit om een jonger publiek aan te spreken. Het omarmt een speelse toon en maakt gebruik van trending audio om zijn low-budget reputatie om te zetten in een komische troef.

De luchtvaartmaatschappij gebruikt humoristische filters, met name het antropomorfe vliegtuiggezicht, dat een viraal fenomeen is geworden om haar content herkenbaar te maken. Ze richt zich ook op herkenbare scenario's en zelfspottende grappen die een Gen Z-publiek aanspreken. @ryanair

ryanair 101 🐐 #ryanair ♬ oorspronkelijk geluid - Ryanair 📌 Takeaway: Ryanair gebruikt humor en relativiteit om millennials aan te spreken en Gen Z's met behulp van unieke en gedenkwaardige visuals.

🧠 Fun Fact: Zach King's bezemsteel video is de meest bekeken TikTok ooit, met meer dan 2,3 miljard weergaven.

4. NBA

De NBA was een van de eerste gebruikers van TikTok en beheerste de unieke engagementstijl. Terwijl hun Instagram zich concentreert op hoogtepunten uit de wedstrijden, kiest de TikTok van de bond voor een meer aantrekkelijke en relateerbare aanpak.

Ze mixen humor, memes en motiverende content en creëren zo ruimte voor basketbalfans, vooral Gen Z, om zich te verbinden met de sport. De NBA post ook dramatische workout video's met trending audio en team mascottes die hun dansmoves laten zien. @nba

5. Gymshark

Gymshark heeft meer dan 4,4 miljoen volgers en 65,7 miljoen likes op TikTok. Het fitnessmerk gebruikt influencer marketing om een robuuste community op te bouwen. Het creëert relateerbare content van hoge kwaliteit die rechtstreeks tot de online fitnesscommunity spreekt.

Gymshark richt zich op UGC in plaats van op openlijk promotionele advertenties. De focus ligt op entertainment, waardoor een organische verbinding met het publiek ontstaat. @gymshark

6. Red Bull

Red Bull, een toonaangevend energiedrankbedrijf dat werd opgericht in 1987, gebruikt het TikTok-platform om in contact te komen met een jonger publiek. Deze doelgroep neigt anders naar concurrenten als Monster of Tenzing, waardoor TikTok een strategisch marketinginstrument is voor het merk.

Hun TikTok-strategie is gericht op merkontwikkeling in plaats van directe productpromotie.

Met meer dan 6,7 miljoen volgers heeft Red Bull op TikTok een functie voor boeiende video's in een langer format waarin actiesporten, avontuurlijke prestaties en unieke merkverhalen worden belicht. @redbull

7. Taco Bell

Taco Bell maakt korte, leuke, relateerbare video's die aanslaan bij het publiek. Het bevat vaak humor en verwijzingen naar de popcultuur.

Het bedrijf stimuleert gebruikers door ze aan te moedigen zich in te schrijven voor beloningen en gratis eten te winnen, waardoor entertainment naadloos overgaat in klantenbetrokkenheid.

Samenwerkingen met makers als het Britse mode-icoon Victor Kunda en het eigenzinnige 'Mexican Pizza: The Musical' versterken de aanwezigheid van Taco Bell nog meer. Het bedrijf produceert ook verticale video formats voor tv-reclame en organiseert hashtag challenges rond specifieke items in het menu. @tacobell

ja weg meisje, beschikbaar vanaf 12/19 ♬ oorspronkelijk geluid - tacobell - tacobell 📌 Takeaway: Taco Bell houdt het leuk en aantrekkelijk met humor, samenwerking met influencers en interactieve TikTok-functies zoals hashtag-uitdagingen.

8. Netflix

Netflix gebruikt zijn TikTok account om enthousiasme op te wekken voor programma's door middel van storytelling, trending geluiden en exclusieve sneak peeks. Het deelt clips en teasers van content om buzz te genereren en kijkers toegang achter de schermen te geven. Bovendien maakt het hapklare, TikTok-vriendelijke trailers om het publiek aan zich te binden.

Daarnaast maakt Netflix gebruik van de betrokkenheid van fans door de functie van interactieve content, zoals duetten, Q&A's en polls.

Populaire tekens staan vaak centraal in de video's, waardoor fans betrokken blijven bij hun favoriete programma's en enthousiast worden over de komende seizoenen. @netflix

Ik vraag me af hoe vaak Margot uit haar teken is gegaan tijdens deze scène 😂 #Barbie beschikbaar in Australië en de VS #austok #netty ♬ oorspronkelijk geluid - Netflix - Netflix 📌 Takeaway: Netflix verandert zijn shows in persoonlijke, deelbare TikTok-verhalen met sneak peeks, faninteracties en trending geluiden.

9. Nickelodeon

De TikTok-strategie van Nickelodeon is gebaseerd op samenwerking met influencers en creatieve betrokkenheid. Het stelt influencers in staat om content te maken die aansluit bij hun sterke punten en tegelijkertijd de boodschap van het merk uitdraagt.

Het merk promoot nieuwe shows en gebeurtenissen met behulp van populaire trends, hashtags en virale uitdagingen. Meerdelige series en trending audio verbeteren de publieksretentie.

Nickelodeon promoot ook TikTok-video's op verschillende platforms om het bereik te maximaliseren. @nickelodeon

Je doodt #Dora ♬ origineel geluid - Nickelodeon 📌 Takeaway: Nickelodeon blijft trend-savvy met influencer partnerships, virale uitdagingen en multi-platform content integratie.

10. Spikeball

Spikeball deelt echte verhalen door middel van door gebruikers gegenereerde en professionele content, waarin vaak spelers en hun huisdieren te zien zijn die genieten van het spel.

Het onderwijst volgers ook over het spel en gebruikt zijn content om betrokkenheid en productverkoop te stimuleren. Hun inspanningen hebben geresulteerd in 1,3 miljoen volgers, 24,8 miljoen likes en meer dan 200 miljoen weergaven. @spikeball

Ik respecteer de DIY hustle, maar laat iemand ze onze SpikeBuoy set🙈 zien ♬ origineel geluid - Spikeball 📌 Takeaway: Spikeball combineert authenticiteit en platform-specifieke storytelling om boeiende content te creëren die is afgestemd op het publiek.

🔍 **Weet je dat? TikTok stond oorspronkelijk bekend als Musical.ly voordat het in 2017 werd samengevoegd met de app. Deze rebranding hielp het bedrijf om meer aandacht te krijgen en een groter publiek aan te trekken.

11. Duolingo

Duolingo omarmt een 'ongecontroleerde' marketingstijl die wordt gekenmerkt door humor, relativiteit en content met trends, met in de hoofdrol zijn mascotte, Duo.

Het bedrijf gebruikt trendjacking als tactiek en springt in op virale trends, van verwijzingen naar de popcultuur zoals het Squid Game tot memes van beroemdheden. Duolingo's voortdurende vete met Google Translate creëert een terugkerend thema waar volgers ook gretig naar uitkijken. @duolingo

12. Scrub Daddy

Scrub Daddy vertrouwt op UGC om van zijn producten een TikTok-sensatie te maken. Het moedigt fans aan om schoonmaaktrucs te delen met een deel van de Scrub Daddy-spons en schoonmaakuitdagingen op het platform.

Daarnaast heeft het visueel bevredigende ASMR-content, zoals de 'voor-en-na schoonmaaktransformaties', die kijkers betrokken houden. @scrubdaddy

13. De Washington Post

The Washington Post, een van de meest erkende kranten in de VS, maakt droge nieuwsonderwerpen boeiend en toegankelijker. Hun TikTok account herformuleert complexe verhalen zoals Frankrijk verhoogt de pensioenleeftijd of de ineenstorting van de Silicon Valley Bank in hapklare, relateerbare en vaak grappige maar leerzame video's.

Met meer dan 1,8 miljoen volgers combineren ze journalistieke nauwkeurigheid met een leuke, conversationele toon voor een jonger publiek. @washingtonpost

Het U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit heeft vrijdag de kant van Justitie gekozen, die stelde dat de Amerikaanse overheid de bevoegdheid heeft om TikTok te verbieden op basis van het nationale veiligheidsrisico dat de Chinese overheid TikTok onder druk zou kunnen zetten om gegevens van Amerikanen bloot te geven of invloed uit te oefenen op wat ze zien. Het bovenliggende bedrijf van TikTok, ByteDance, is gevestigd in China. ♬ oorspronkelijk geluid - We zijn een krant. - Wij zijn een krant. 📌 Takeaway: De Washington Post vereenvoudigt complex nieuws in leuke, hapklare video's die herkenbaar en gemakkelijk te delen zijn.

14. Fenty Beauty

Fenty Beauty, een huidverzorgings- en cosmeticalabel van popzangeres Rihanna, is een goed voorbeeld van beautymerken die hun TikTok-strategie goed aanpakken.

Ondanks haar populariteit blijft de oprichter van het merk een beetje op de achtergrond, waardoor de content vooral afhankelijk is van top beauty influencers om producten te reviewen. Deze aanpak voegt een element van exclusiviteit en prestige toe, terwijl de content professioneel is geproduceerd met soepele overgangen en creatieve bewerkingen die aansluiten bij de stijl van TikTok. @fentybeauty

@Rihanna servein' up the perfect red lip all season long 💋 Ze draagt #TracedOut Lippotlood en #IconVelvet Liquid Lipstick in de kleur 'The MVP', een universele rode kleur die iedereen geweldig staat (en voelt!) 💯 Cop the #lipcombo op TikTok ♥️ ♬ oorspronkelijk geluid - Mario 😎✌🏾 📌 Takeaway: Fenty Beauty creëert gedurfde content door samen te werken met top beauty influencers voor authentieke productreviews.

15. Nike

De TikTok-strategie van Nike is eenvoudig maar effectief.

In plaats van te vertrouwen op uitgebreide biografieën of mooie feedontwerpen, benadrukt het merk zijn producten en iconische statusreputatie en biedt het content van waarde die verder gaat dan sneakers.

Van fitnesstips en levensstijlinspiratie tot op liefdadigheid gerichte berichten, Nike levert content die aanslaat bij zijn publiek. Ze gebruiken overgangen en video-effecten, maar in een relaxte, natuurlijke stijl. @nike

Winnen is niet makkelijk, maar @Vini Jr. heeft de juiste moves om er te komen. Dansend door verdedigers, obstakels en twijfel, helemaal naar de top. #NikeFootball ♬ oorspronkelijk geluid - Nike 📌 Takeaway: Nike laat het prestige van zijn merk zien met inspirerende content waarin fitnesstips, lifestyle-thema's en virale video-effecten naadloos in elkaar overgaan.

💡 Pro Tip: Een geweldige TikTok groei hack is om video's van minder dan 15 seconden te maken. Deze behoren tot de best presterende video's, omdat ze snel de aandacht trekken en kijkers aanmoedigen om de hele video te bekijken.

16. Maybelline

Maybelline gebruikt influencers en trends om van haar productlijn een favoriet op TikTok te maken. Het merk maakt tutorials onder leiding van beauty influencers om stap-voor-stap make-up video's te maken.

Daarnaast past het populaire uitdagingen op het platform aan om producten te laten zien. @maybelline

17. Dunkin Donuts

Dunkin Donuts boort het Gen Z-publiek aan met creatieve samenwerking met influencers. In samenwerking met TikTok-ster Charli D'Amelio lanceerde Dunkin exclusieve drankjes met haar naam erop, wat de naamsbekendheid onder haar grote schare fans vergrootte.

Dunkin stuurde ook merkartikelen naar TikTok-makers die al fan waren, om authentieke betrokkenheid te stimuleren.

Het merk liet verder zien dat het de cultuur van het platform begrijpt door levendige, Instagrambare producten te introduceren, zoals de Sugarplum Macchiato. @dunkin

tabel gooien ♬ oorspronkelijk geluid - destinygorman 📌 Takeaway: Dunkin Donuts vergroot de betrokkenheid met influencer-gestuurde campagnes, gepersonaliseerde merchandise en trendy productinnovaties.

18. Pompoen

Pumpkin, een verzekeringsmaatschappij voor huisdieren, draait het script van traditionele verzekeringsmarketing om. Het gebruikt TikTok om schattige afbeeldingen van huisdieren en praktische tips over de verzorging van huisdieren te delen.

Door boeiende korte video's, een samenhangend verhaal en visuals van hoge kwaliteit te combineren, positioneert het merk zichzelf als een informatieve bron en pleitbezorger voor het welzijn van huisdieren. @pumpkincares

Met de feestdagen voor de deur betekent dat ook vakantiereizen ✈️ Als u dit vakantieseizoen reist met uw handbagage pup, wilt u deze video bekijken voor een aantal nuttige tips om de vlucht naadloos en gemakkelijk te laten verlopen. Goede reis en fijne feestdagen! #dogtok #dogsoftiktok #miniaussie #reizenmethonden ♬ Ik hou zo van jou - De koning Khan & BBQ Show 📌 Takeaway: Pumpkin deelt schattige content over huisdieren en praktische verzorgingstips om een evenwicht te vinden tussen informatieve verhalen en emotionele aantrekkingskracht.

🔍 Weet je dat? Merken die populaire geluiden en audiotracks gebruiken, vergroten hun vindbaarheid aanzienlijk. Bekijk de sectie trending sounds van TikTok om op de hoogte te blijven.

19. Pretty Little Thing

Pretty Little Thing (PLT), een populair kledingmerk, heeft een sterke social media-aanwezigheid op TikTok. Het maakt gebruik van samenwerkingen met influencers, visueel aantrekkelijke content en aantrekkelijke campagnes. De strategie van het merk omvat samenwerking met influencers en het gebruik van levendige roze tinten en visuals van hoge kwaliteit om de merkidentiteit te versterken.

Het merk organiseert ook interactieve wedstrijden voor zijn volgers.

PLT heeft campagnes uitgevoerd zoals #PinkFridayWithPLT, een twist op Black Friday met aanzienlijke kortingen en een $10K weggeefactie. Een andere succesvolle campagne was de #BritneyChallenge, waarbij iconische Britney Spears outfits werden nagemaakt voor Halloween. @prettylittlething

20. Crocs

Crocs maakt gebruik van de huidige modetrends en influencer-gedreven marketing om zijn iconische status te behouden. Crocs werkt samen met mode-influencers en benadrukt hoe de handtekening van Crocs aansluit bij moderne, stijlvolle outfits.

Het merk doet ook mee aan virale TikTok-uitdagingen, waardoor het de veelzijdigheid van zijn producten op een leuke, relateerbare manier kan laten zien. @crocs

geniet van de gratis unboxing asmr 💆dank u @Bree Kish #croctok #asmr #unboxing #vakantie ♬ Kerstmis - Syafeea bibliotheek 📌 Takeaway: Crocs blijft relevant en fris met fashion influencers en TikTok-uitdagingen, en benadrukt zijn veelzijdigheid en stijl voor een jonger publiek.

🔍 Weet je dat? In China staat TikTok bekend als Douyin. Het werkt als een aparte versie op maat voor lokale gebruikers.

Voorbeelden van innovatieve campagnes

TikTok-campagnes voegen wat broodnodig plezier toe aan conventionele marketing. Merken kunnen experimenteren met creatieve hashtag-uitdagingen en impactvolle influencer samenwerkingen .

In dit gedeelte kijken we naar een aantal TikTok-merkcampagnes die een stempel hebben gedrukt op het platform. 📃

Nissan

Om zijn nieuwe SUV, de Ariya, te promoten, Nissan lanceerde een interactieve campagne waarin gebruikers van TikTok werden uitgenodigd om deel te nemen aan een AR-filterspel gericht op uitspraak. Het bedrijf lanceerde zijn allereerste TikTok-campagne met 1.500 makers om Nog te doen.

De campagne, ontwikkeld door TBWA in New York, omvatte 'Uitspraaklessen'-video's met beroemdheden die kijkers leerden om vaak verkeerd uitgesproken namen correct uit te spreken, waaronder 'Ariya'

De makers waren onder andere Tua Tagovailoa, Anna Faris, Idina Menzel, Bam Adebayo, Josh Duhamel en QuinnXCII.

De hashtag #HowDoYouSayAriya bereikte een opmerkelijke 122,5 miljoen weergaven, terwijl de compilatievideo van de campagne 22,9 miljoen weergaven trok, wat de wijdverspreide aantrekkingskracht benadrukt.

📌 Takeaways: Door gebruik te maken van AR-technologie, steunbetuigingen van beroemdheden en TikTok-makers kan het publiek veel interactie en zichtbaarheid krijgen.

e.l.f Cosmetics

e.l.f Cosmetics maakte gebruik van de adoratie van TikTok's publiek voor pakkende dans en muziek en creëerde twee originele jingles-Eyes. Lippen. Face. en _Eyes. Lips. Face. Deze gingen viraal en inspireerden gebruikers om zowel online als in echte gelegenheden zoals clubs te dansen.

Voortbouwend op dit momentum lanceerden ze een realityshow genaamd Eyes. Lips. Famous. De topwinnaars kregen een beautycamp-ervaring, een jaar lang gratis producten en $5.000 aan sponsoring.

📌 Takeaways: Het gebruik van virale muziek, het combineren van digitale en echte betrokkenheid en het creatief uitbreiden van campagneverhalen.

ASOS

ASOS lanceerde zijn opvallende #AySauce-campagne in de VS en het Verenigd Koninkrijk, in samenwerking met 25 makers om het publiek te inspireren hun favoriete drie outfits te laten zien.

De drie weken durende campagne was voornamelijk gericht op de sociaal actieve jongere bevolkingsgroepen en bood deelnemers de kans om hun content te laten zien op TikTok's TopView, resultaten te verkennen en ASOS-advertenties.

Naast dit initiatief investeerde ASOS in in-feed advertenties en werkte samen met Byte om augmented ervaringen te creëren, zoals virtuele filters en merkeffecten, om het bereik en de interactiviteit te vergroten.

📌 Takeaways: Het combineren van partnerschappen tussen makers met AR-functies en interactieve uitdagingen bevordert een hoge mate van participatie en merkbekendheid.

Het bereik van merken op TikTok vergroten

Om het merkbereik op TikTok te vergroten, moet je authentieke, boeiende content creëren die aansluit bij trending thema's en die resoneert met je merk gebruiker persona . Je kunt ook partnerschappen en advertentietools verkennen, zoals in-feedadvertenties, merkeffecten en hashtaguitdagingen.

Het is niet zo uitdagend als het klinkt. Laten we eens kijken naar enkele basisstrategieën die je kunt toevoegen aan je marketing checklist om uw bereik te vergroten. 💫

Gebruik het algoritme van TikTok

Maak gebruik van het krachtige algoritme van TikTok door video's te maken die de aandacht trekken en interacties opwekken, zoals delen en opmerkingen.

Het algoritme geeft prioriteit aan content op basis van gebruikersinteracties, video-informatie en instellingen van het apparaat. Hier zijn enkele basismanieren om je bereik te optimaliseren:

Creëer boeiende content die de aandacht trekt in de eerste paar seconden

die de aandacht trekt in de eerste paar seconden Moedig interacties aan, zoals likes, opmerkingen en delen, om de zichtbaarheid van content te vergroten

aan, zoals likes, opmerkingen en delen, om de zichtbaarheid van content te vergroten Post consistent om te laten zien dat je een actieve gebruiker bent

Probeer TikTok analysetools om de prestaties van content te controleren en verbeteringen aan te brengen. Analyseer statistieken zoals weergaven, likes, shares en demografische gegevens van het doelpubliek om te begrijpen wat het beste werkt en strategieën na verloop van tijd te verfijnen.

De bewerkingstools van TikTok gebruiken

De ingebouwde bewerkingstools van de app helpen om visueel aantrekkelijke content te maken die aanslaat bij je publiek. Externe tools zoals CapCut en Movavi Video Editor bieden een breed bereik aan sjablonen, effecten en naadloze muziekintegratie om video's van hoge kwaliteit te maken.

Verbeter uw visuals met functies zoals filters, overgangen en tekstoverlays om uw content dynamischer en professioneler te maken.

🤝 Vriendelijke herinnering: Om een nieuw publiek te bereiken, maakt u korte video's van hoge kwaliteit met sterke beelden, duidelijke bijschriften en onmiddellijke betrokkenheid (zoals opvallende intro's) om uw kansen om op de pagina 'Voor u' te verschijnen te verbeteren.

Creëer boeiende content

U moet boeiende content maken om uw publiek aan u te binden. maar hoe?

Storytelling

Tutorials en video's over hoe het moet

Storytelling

Tutorials en video's over hoe het moet

Humor en trends

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Brain-14.gif ClickUp Brain: Het creëren van virale digitale content is nog nooit zo eenvoudig geweest /%img/

Genereer bijschriften, brainstorm video-ideeën en plan virale content met ClickUp Brain

U hoeft alleen maar een idee of onderwerp voor content in ClickUp Brain in te voeren en het geeft u suggesties op maat, zoals pakkende koppen, videoconcepten en trends die aansluiten bij uw publiek.

⚙️ Bonus: Leer hoe je het aanmaken van content kunt automatiseren met behulp van AI.

Partner worden met beïnvloeders

Werk samen met TikTok-influencers die overeenkomen met de waarden en het publiek van je merk. Influencers hebben vertrouwen opgebouwd bij hun volgers, waardoor hun getuigenissen krachtig zijn. U kunt gebruiken:

Gesponsorde content

Branded uitdagingen

Influencer overnames

Pro Tip: Je kunt 'Duetten' maken waarbij je naast een andere video kunt optreden en 'Stitch' om clips van anderen in hun content te verwerken. Dit bevordert de samenwerking en interactie tussen makers.

Kapitaliseer op trends en hashtags

Hashtags zijn krachtig TikTok-marketingtools voor het categoriseren van content en het inspelen op trends. Met drie tot vijf goed gekozen hashtags in je bijschriften zorg je voor de perfecte balans om de zichtbaarheid te maximaliseren zonder je bericht onoverzichtelijk te maken.

Focus op tags die overeenkomen met je merkstem en trending content. Gebruik tools zoals het Creative Center van TikTok, functies voor automatisch aanvullen en analyses van concurrenten om relevante hashtags te vinden.

💡 Pro Tip: Experimenteer met verschillende hashtagcombinaties terwijl je de relevantie behoudt om je bereik effectief te vergroten.

Er actief mee omgaan

Ga de interactie aan met je publiek door te reageren op opmerkingen, deel te nemen aan uitdagingen of live sessies te organiseren. Het opbouwen van echte verbindingen versterkt de loyaliteit en bevordert groei.

U kunt ook verbinding maken met uw publiek door:

Door gebruikers gegenereerde content te erkennen

Gesprekken te beginnen met vragen of polls

Content te creëren op basis van feedback

Content plannen en een planningsschema maken

Zorg voor consistentie en blijf georganiseerd in uw planning door gebruik te maken van projectmanagement sociale media tools.

Een van deze uitstekende apps is ClickUp Marketing Software . 🤩

Het helpt je een abonnement te nemen content kalenders voortgang bijhouden en zorgen voor tijdige publicaties, wat essentieel is voor het behouden van betrokkenheid op TikTok.

Laten we eens kijken naar een aantal functies om je TikTok-strategie te ondersteunen. ⚒️

ClickUp Docs

Geneste pagina's maken binnen ClickUp Docs voor verschillende TikTok-campagnes ClickUp Documenten is de ultieme samenwerkingstool voor teams die aan TikTok-content werken. Het centraliseert het proces van het beoordelen en verfijnen van ideeën op één plaats.

Dankzij de flexibiliteit in de cloud kun je documenten maken, bewerken en delen om campagneplannen te organiseren, videoscripts op te stellen of contentkalenders te maken.

Met de functie voor geneste pagina's kun je beoordelingen hiërarchisch structureren en lange TikTok-campagnes opsplitsen in beheersbare secties, zoals creatieve briefings, lijsten met hashtags en postschema's.

Je kunt ook in realtime samenwerken met je team om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn blijft.

Bij het voorbereiden van TikTok-campagnes kunnen Teams concepten van video's, analyses of specifieke Taken direct in Docs insluiten ter beoordeling.

📖 Lees ook: TikTok vs. Rollen: Een vergelijking voor sociale mediamarketeers

ClickUp chatten

Houd al uw marketinggesprekken in één ruimte met ClickUp Chat ClickUp chatten is de perfecte tool om uw TikTok-strategie met uw team te bespreken. U kunt direct samenwerken aan trending TikTok-uitdagingen, video-ideeën of influencer samenwerkingen op het platform.

Koppel deze gesprekken verder aan taken zoals het plannen van posts, het creëren van video content of het analyseren van engagement metrics.

Met de AI-functies kun je het aanmaken van Taken uit je gesprekken automatiseren en zo cruciale tijd besparen.

Duidelijke actie-items toewijzen met ClickUp Commentaar toewijzen

Als je met je team samenwerkt aan het maken van TikTok content, kun je het volgende gebruiken ClickUp Commentaar Toewijzen om specifieke Taken of feedback toe te wijzen aan verantwoordelijke teamleden. Dit gebeurt binnen Docs om alles gestroomlijnd te houden.

Als iemand bijvoorbeeld een video moet beoordelen voordat deze wordt geplaatst of een bijschrift moet goedkeuren, kun je die opmerking aan hem of haar toewijzen, zodat je snel kunt reageren en verantwoording kunt afleggen.

ClickUp Dashboards

Visualiseer campagnestatistieken en voortgang met ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards biedt een duidelijke manier om uw TikTok-campagnes te controleren en te verbeteren met aanpasbare kaarten. Met deze kaarten kunt u sleutelprestatiecijfers zoals weergaven, betrokkenheid en volgersgroei bijhouden.

Het visualiseert deze gegevens met grafieken en grafieken om trends te zien en identificeren de best presterende content, zodat u uw strategie in realtime kunt aanpassen.

Je kunt dashboards aanpassen aan campagnedoelen; ze worden automatisch bijgewerkt zodat je altijd met de meest recente gegevens werkt.

Sjabloon ClickUp Moderne Social Media Kalender

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Modern-Social-Media-Calendar-Template-by-ClickUp.png Beheer uw social media-kalender en post op verschillende kanalen in ClickUp Kalender weergave en Social Media Kalender Sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-205387707&department=marketing&\_gl=1\*eaocrb\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzQwMDA5NTQuQ2owS0NRaUFzT3E2QmhEdUFSSXNBR1E0LXpqWHRpaGluQ0FjMVljcGlwUU5hdFFjN3ZwYzc5Yms0aDNvbmNTcmFOLVo0RU5uRXlDRjVmRWFBaXVURUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De ClickUp Kalender voor moderne sociale media is een uitstekende manier om je TikTok-campagnes eenvoudig te beheren. Of je nu één account of meerdere TikTok-campagnes beheert, deze sjabloon voor sociale media helpt u op de hoogte te blijven van elke post en prestatiemeting.

Het bevat ook tools voor datavisualisatie om succes te meten. Niet alleen TikTok, het organiseert en abonneert content op verschillende sociale mediakanalen.

Uitdagingen en nadelen van TikTok Marketing

Hoewel TikTok geweldige mogelijkheden biedt om een jonger publiek aan te spreken, is het niet zonder uitdagingen. Van hoge advertentiekosten tot content-specifieke eisen, het navigeren door het platform moet zorgvuldig overwogen worden.

Laten we eens kijken naar enkele nadelen. 👇

Hoge advertentiekosten: Minimale advertentie-uitgaven beginnen bij $500, met kosten per mille (CPM) tarieven rond de $10, waardoor het minder toegankelijk is voor kleine bedrijven

Minimale advertentie-uitgaven beginnen bij $500, met kosten per mille (CPM) tarieven rond de $10, waardoor het minder toegankelijk is voor kleine bedrijven Beperkt demografisch bereik: Het overwegend jongere publiek limiet de betrokkenheid voor merken die zich richten op oudere demografische groepen

Het overwegend jongere publiek limiet de betrokkenheid voor merken die zich richten op oudere demografische groepen Eisen aan de productie van content: Exclusieve afhankelijkheid van video content verhoogt de productiekosten en complexiteit

Exclusieve afhankelijkheid van video content verhoogt de productiekosten en complexiteit Risico's voor de reputatie: Associatie met controversiële trends of verkeerd afgestemde content kan het merkimago schaden

Associatie met controversiële trends of verkeerd afgestemde content kan het merkimago schaden Content moderatie: Blootstelling aan ongepast materiaal of virale uitdagingen brengt extra risico's met zich mee voor merken

