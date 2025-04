Glean vs Microsoft Copilot: Welke AI-tool is het beste?

Iedereen wil zijn productiviteit en efficiëntie op de werkplek verbeteren. Of het nu gaat om snelle hacks voor dat Excel-blad of tools die eenvoudig synchroniseren met bestaande werkstromen, elk beetje voorsprong is belangrijk op een concurrerende en dynamische werkplek.⚡

Dit is waar AI-tools zoals Glean en Microsoft Copilot in beeld komen.

Beide tools stroomlijnen je workflow, bieden integratiemogelijkheden en (het belangrijkste) besparen veel tijd. maar hoe maak je een keuze tussen de twee?

In deze blog hebben we beide tools vergeleken om je dat gedoe te besparen. Laten we eens kijken wie er wint in het debat tussen Glean en Microsoft Copilot!

Wat is Glean?

via Glean Glean, opgericht door een team van Google Search-ingenieurs, is een AI-tool voor werk. Het integreert met verschillende werkplektoepassingen en -suites, zoals Microsoft 365, Google Werkruimte, Salesforce en Slack. Met Glean kun je de productiviteit op de werkplek verbeteren, routinetaken automatiseren en ervoor zorgen dat teamleden gemakkelijk toegang hebben tot projectspecifieke informatie.

Wanneer er werkgerelateerde vragen worden gesteld, doorzoekt Glean de bedrijfsapplicaties om relevante antwoorden te geven. Het bouwt voort op bedrijfsgegevens en analyseert query's van gebruikers om antwoorden op maat te maken voor unieke rollen, teams en projecten.

Functies van Glean

Glean biedt verschillende functies die HR-, ondersteuningsteams, verkoopteams en technische teams kunnen helpen hun productiviteit te verhogen. Laten we er meer over te weten komen.

🌟 Functie #1: Zoeken op de werkplek

via Glean De knowledge graph is een uitgebreid raamwerk dat relaties legt tussen de mensen, content en activiteiten van een organisatie. Glean gebruikt 'Connectors' om kennis te verbinden met de vele interne en externe toepassingen van uw bedrijf.

De tool verzamelt en indexeert vervolgens informatie uit deze bronnen om een doorzoekbare opslagplaats van kennis te creëren. Informatiebronnen kunnen e-mails, chats, documenten, werkplektools en nog veel meer zijn.

Deze functie is handig als je toegang wilt krijgen tot contextueel relevante content zonder tijd te hoeven besteden aan het doorzoeken van je hele digitale werkruimte. Glean gebruikt de kennisgrafiek om eerdere interacties te begrijpen en alle relevante presentaties, communicatie en documenten met betrekking tot je project op te halen.

Glean prijzen

Aangepaste prijzen

Wat is Microsoft Copilot?

via Microsoft Copiloot Copilot is een slimme AI-assistent die is geïntegreerd in Microsoft SharePoint, Word, Excel en andere Microsoft 365-toepassingen. Het kan je helpen bij het uitvoeren van verschillende Taken, zoals het aanmaken van content, Enterprise AI zoeken en gegevensanalyse.

De tool maakt gebruik van Large Language Models (LLM's) en is geïntegreerd met Bing om je te voorzien van de meest relevante en bijgewerkte informatie voor je zoekopdrachten. Copilot kan ook informatie uit verschillende openbare bronnen halen, waardoor het nuttig is voor onderzoek en onderwijs.

Functies van Microsoft Copilot

Hier zijn enkele van de sleutel functies van Copilot die je werk in Microsoft 365 applicaties kunnen stroomlijnen.

🌟 Functie #1: Kennisontdekking

via Microsoft Copiloot Copilot fungeert als een AI-gebaseerd kennisplatform voor ondernemingen. Het maakt op een veilige manier verbinding met bedrijfsgegevens in je e-mails, aantekeningen, documenten en kalenders.

Dus in plaats van tijd te besteden aan het doorzoeken van talloze kennisbronnen en verbinding te maken met materiedeskundigen, kun je de conversationele gesprekservaring gebruiken om antwoorden te krijgen op werkgerelateerde vragen.

Lees meer: Hoe Microsoft Copilot gebruiken in Word en meer bereiken met AI

🌟 Functie #2: Persoonlijke AI-assistent

Maak aangepaste werkstromen voor automatisering met ClickUp's Automation Builder

Laat routinetaken uw productiviteit niet in de weg staan. Maak een selectie uit meer dan 100 ClickUp Automatiseringen om dingen te regelen zoals status updates, e-mail antwoorden en meer.

U kunt ook ClickUp's Automation Builder gebruiken om aangepaste acties te configureren die zijn afgestemd op uw unieke workflows. Beschrijf precies wat u wilt automatiseren en gebruik prompts om ClickUp Brain instructies te geven. Het zal onmiddellijk een workflow creëren volgens uw specificaties.

U kunt ook geautomatiseerde workflows maken voor uw gehele technologie-stack (met behulp van integraties of aangepaste webhooks) om externe apps met ClickUp te verbinden.

Je kunt bijvoorbeeld een automatisering configureren waarbij een Taak wordt aangemaakt op ClickUp elke keer dat een lead wordt toegevoegd aan HubSpot. Hierdoor kun je het werk vanaf één platform beheren en wordt de efficiëntie verbeterd.

ClickUp's One Up #4: ClickUp Kennisbeheer

Creëer een centrale kennisbank voor uw bedrijf met ClickUp. Importeer veilig informatie uit apps zoals Notion, Confluence en Asana met behulp van ClickUp Kennisbeheer . Dit zorgt ervoor dat iedereen in uw bedrijf op één lijn blijft en op de hoogte blijft van kritieke projecten en actie-items.

💡Pro Tip: U kunt ClickUp Brain gebruiken als een AI-tool voor het aanmaken van content om je te helpen bij het opstellen van gedetailleerde briefings voor kennisartikelen over belangrijke processen en procedures.

ClickUp's One Up #5: ClickUp Docs

Met ClickUp Documenten kunt u de ingebouwde opmaak- en stylingopties gebruiken om informatie in bedrijfsdocumenten, beleidsregels en wiki's logisch te organiseren, zodat ze toegankelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn.

ClickUp Docs doet ook dienst als een samenwerkingstool voor documenten . Nodig teamgenoten uit voor feedback met @mentions. Ze kunnen opmerkingen achterlaten, items aan acties toewijzen en informatie in realtime bewerken.

💡Pro Tip: Gebruik goed gedefinieerde prompts om op efficiënte wijze aI te gebruiken in documentatie . Maak prompts om de invoer van gegevens te stroomlijnen, tabellen automatisch te vullen en belangrijke informatie te extraheren.

ClickUp's One Up #6: ClickUp chatten

Werk in realtime samen met je team met ClickUp Chat ClickUp chatten wordt aangedreven door AI en is een handig hulpmiddel voor samenwerking. U kunt chatten gebruiken om realtime updates te delen, bij te praten over actiepunten en hulp te krijgen van collega's.

Met ClickUp Chat kunt u:

Gesprekken omzetten in actie-items met een paar eenvoudige klikken

Gerelateerde berichten en taken aan elkaar koppelen zodat iedereen voldoende context heeft wanneer een taak wordt toegewezen

Antwoorden voorgesteld krijgen wanneer iemand u een vraag stelt in chatten

Conversaties samenvatten om sleutelinzichten te ontdekken

Werk stroomlijnen met ClickUp

Zowel Glean als Microsoft Copilot zijn ontworpen om de productiviteit op de werkplek te verbeteren. Glean fungeert als een uitgebreid zoekplatform voor ondernemingen met mogelijkheden voor kennisbeheer.

Copilot, aan de andere kant, helpt teams Microsoft's productiviteitstoepassingen te gebruiken om gegevens te analyseren, documenten te creëren en vergaderingen in teams te houden.

Beide tools hebben echter hun beperkingen als je op zoek bent naar uitgebreid werkbeheer en automatisering van taken. ClickUp vult deze hiaten en meer.

Het biedt robuuste functies voor samenwerking, Taakbeheer, documentatie en kennisbeheer, allemaal aangedreven door AI-mogelijkheden. Deze mogelijkheden helpen enorm bij de automatisering van werkstromen en datagestuurde besluitvorming. In wezen krijg je alles wat je nodig hebt om je werk te stroomlijnen in één platform. Probeer ClickUp gratis uit vandaag nog uit en ontdek waarom het een superieure keuze is voor het verhogen van de productiviteit op de werkplek.