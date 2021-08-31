Hoe u ClickUp en Salesforce integreert

Vroeger klopten verkoopteams op deuren en belden ze iedereen in het telefoonboek, maar tegenwoordig gaat het allemaal wat geavanceerder. Het verkoopproces vindt nu grotendeels plaats binnen een tool voor klantrelatiebeheer (CRM).

Zodra er leads binnenkomen, worden nieuwe verkoopkansen in het CRM ingevoerd. Van daaruit worden ze onderverdeeld in verschillende fasen en taken die sleutelonderdelen van het verkoopproces vertegenwoordigen.

Dan kan het wel eens lastig worden.

Verkoop gebeurt niet in een silo. Een deel van het werk heeft onvermijdelijk betrekking op andere afdelingen en teams binnen het bedrijf.

Bijvoorbeeld:

Een NDA-formulier of contract beoordelen of ondertekenen, waarbij een juridisch team betrokken is

Beveiligingsbeoordelingen uitvoeren met behulp van IT of een speciaal beveiligingsteam

Aangepaste oplossingen die door uw ontwikkelingsteam moeten worden bekeken en beoordeeld

Problemen of bugs tijdens een proefversie oplossen met de hulp van uw ondersteuningsteam

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van het cross-functionele werk dat bij verkoop komt kijken.

Waarom is dat een uitdaging?

Afgezien van de gebruikelijke uitdagingen op het gebied van samenwerking, werkt geen van deze andere teams in het CRM. Dat betekent dat u een systeem nodig hebt voor het toewijzen, monitoren en samenwerken aan deze gedeelde taken.

Daarvoor zijn er een aantal mogelijkheden.

Eerst kunt u het ad hoc doen, met behulp van vergaderingen, chatten en e-mails. Dit houdt ook het kopiëren en plakken van taken tussen verschillende tools in. Iedereen die in de verkoop werkt, weet dat dit een ondermaatse oplossing is.

U kunt urenlang vergaderen om informatie te verzamelen of de helft van uw dag verspillen aan het bijhouden van taken op verschillende locaties. Dit is een enorme belemmering voor verkoopteams, omdat snelheid de sleutel is tot het sluiten van deals en u wilt dat het proces snel en naadloos verloopt voor potentiële klanten. En dan hebben we het nog niet eens over de valkuilen van eindeloze e-mailthreads.

Dan is er nog optie twee: doe alles binnen één tool.

ClickUp biedt de meeste functies die u in een CRM-systeem aantreft.

U kunt een ruimte maken voor uw CRM en de map-sjabloon 'CRM' toevoegen, die een goede basis vormt om op voort te bouwen. Dankzij de vele weergaven van ClickUp hebt u volledige controle over hoe u klantgegevens weergeeft.

U kunt bijvoorbeeld een tabelweergave gebruiken om alle accountinformatie in één oogopslag te zien of een bordweergave om clients in uw verkooppijplijn bij te houden.

Met de aangepaste velden van ClickUp kunt u essentiële CRM-velden bijhouden, zoals de status van leads, de grootte van het bedrijf, het telefoonnummer, het e-mailadres, de LTV en meer. En met ClickUp hebt u alles wat u nodig hebt voor communicatie met clients, verkooprapportage en het bouwen van krachtige databases.

Hoewel ClickUp een geweldige oplossing is, zijn er nog steeds situaties, vooral in grotere ondernemingen, waarin een extern CRM de voorkeur verdient. En er kunnen momenten zijn waarop u moet samenwerken met partners, agentschappen of clients die ook een CRM zoals Salesforce gebruiken.

In die situaties is er optie 3: de krachtige integraties van ClickUp.

Er zijn twee manieren om ClickUp te integreren met Salesforce: Unito en Zapier.

Hier volgt een overzicht van beide integraties.

Integreer Salesforce + ClickUp met Unito

Unito biedt diepgaande, tweerichtingsintegraties tussen uw belangrijkste werkinstrumenten, waaronder ClickUp, Salesforce, HubSpot en een groeiende lijst van meer dan 25 andere apps. Deze integraties zijn zonder code, wat betekent dat iedereen binnen enkele minuten een nieuwe werkstroom kan opzetten.

Met de ClickUp-Salesforce-integratie van Unito kunt u tweerichtingswerkstromen creëren tussen Salesforce en ClickUp-taken die alle velden omvatten die u nodig hebt voor een soepele samenwerking tussen verschillende afdelingen.

Deze werkstromen kunnen worden aangepast aan uw exacte behoeften door te filteren op specifieke informatie, de toewijzingen tussen velden in verschillende tools aan te passen en nog veel meer.

De integraties van Unito werken in realtime, zodat de informatie in beide tools altijd up-to-date is.

Hoe dit er in de praktijk uitziet

Stel u voor dat u in Salesforce werkt, maar een betere oplossing zoekt voor het beheren van uw verkoop taken. Misschien hebt u meerdere taken die aan meerdere accounts zijn gekoppeld en wilt u deze allemaal samenvoegen in een overzichtelijke takenlijst.

In plaats van ze handmatig te kopiëren en in ClickUp te plakken, kunt u een eenvoudige Unito-werkstroom opzetten.

Om dit te doen, moet u zich eerst aanmelden voor Unito. U kunt het twee weken lang helemaal gratis uitproberen. Zodra u bent ingelogd, kunt u beginnen met het opzetten van uw werkstroom.

Kies het Salesforce-project dat een van de accounts vertegenwoordigt die u beheert en kies vervolgens uw 'to-do-lijst'-project in ClickUp. U moet beide tools verifiëren en Unito toegang geven zodat het ze kan bijwerken.

Zodra dat klaar is, kunt u de richting van de werkstroom kiezen. Als u wilt dat de informatie heen en weer gaat tussen tools, houdt u dit als een tweerichtingsstroom.

Stel vervolgens een regel in zodat alleen taken die aan u zijn toegewezen vanuit Salesforce naar ClickUp worden gehaald. Hier kunt u de werkstroom beperken of openstellen, afhankelijk van uw gebruikssituatie.

Nu u hebt besloten welke taken u wilt synchroniseren, kunt u bepalen welke informatie binnen die taken u wilt delen.

Wilt u dat alle velden worden overgedragen of slechts een subset?

Misschien wilt u vertrouwelijke clientinformatie in Salesforce laten staan, bijvoorbeeld. U kunt ook besluiten om alleen bepaalde velden in één richting te synchroniseren, zelfs als de hele werkstroom in beide richtingen verloopt.

Zodra u uw velden in kaart hebt gebracht, kunt u uw werkstroom starten. Wanneer u in Salesforce een nieuwe taak krijgt toegewezen die betrekking heeft op dat account, wordt er een overeenkomstige taak aangemaakt in uw takenlijst in ClickUp.

Alle taakinformatie, inclusief de deadline, wordt overgedragen en blijft gesynchroniseerd wanneer deze in een van de tools wordt gewijzigd. En u kunt dit proces herhalen met meerdere client accounts om al uw Salesforce-werk automatisch op één plek te consolideren.

Dit is een persoonlijk gebruiksscenario, maar Unito komt pas echt tot zijn recht wanneer het wordt gebruikt voor samenwerking tussen teams. U kunt bijvoorbeeld:

Escaleer een potentieel contract- of veiligheidsprobleem rechtstreeks vanuit Salesforce naar het juiste team in ClickUp

Maak automatisch een taak aan voor uw productteam in ClickUp wanneer een clientverzoek wordt geregistreerd in Salesforce

Houd belangrijke taken voor het verlengen van clients gesynchroniseerd tussen u en uw factureringsteam, zodat de communicatie constant blijft en u blokkades voorkomt die tot klantverloop kunnen leiden

Dien aanvragen voor marketingmateriaal in bij uw marketingteam in ClickUp zonder Salesforce te verlaten

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe Unito de samenwerking tussen verschillende afdelingen kan versnellen en tijdrovende vergaderingen en het kopiëren en plakken van informatie overbodig maakt. Belangrijke taakinformatie wordt automatisch tussen teams en tools uitgewisseld, zodat u uw verkoopcyclus kunt versnellen.

Integreer Salesforce + ClickUp met Zapier

Terwijl Unito uitstekend werkt wanneer u een tweerichtingswerkstroom wilt voor samenwerking tussen tools, is Zapier een eenvoudige manier om een deel van het drukke werk te automatiseren dat u dagelijks veel tijd kost.

Zapier is een automatiseringsplatform met duizenden connectoren, wat betekent dat ClickUp en Salesforce slechts het topje van de ijsberg zijn. Zaps werken met een eenvoudig trigger- en responssysteem, wat betekent: "als x gebeurt, doe dan y"

Als u zich wilt concentreren op telefoontjes met en contact met clients, en niet op het aanmaken van nieuwe taken, dan is Zapier de oplossing voor u.

Hoe dit er in de praktijk uitziet

Zapier is eenvoudig in te stellen, omdat het gebruikmaakt van vooraf gemaakte 'Zaps' – in feite recepten die anderen al hebben gemaakt.

In het geval van ClickUp en Salesforce is er een populaire Zap die een nieuwe ClickUp-taak aanmaakt voor elke opportunity die in Salesforce wordt aangemaakt.

Om aan de slag te gaan, hoeft u zich alleen maar aan te melden bij Zapier en vervolgens ClickUp en Salesforce te verifiëren.

Kies vervolgens de Salesforce-trigger voor uw automatisering.

Selecteer vervolgens een resultaat dat u in ClickUp wilt bereiken.

Kies ten slotte de gegevens die u tussen de apps wilt uitwisselen, indien van toepassing.

Zodra je dat hebt gedaan, kun je de Zap inschakelen en zien hoe de taken automatisch binnenkomen. En het is mogelijk om vergelijkbare Zaps te bouwen op basis van andere triggers.

Wanneer een nieuw record wordt toegevoegd aan Salesforce, plaats dan een taakcommentaar in ClickUp

Wanneer een nieuw uitgaand bericht wordt ontvangen in Salesforce, maak dan een checklist aan in een ClickUp-taak

Wanneer een specifiek veld in Salesforce wordt bijgewerkt, maak dan een ClickUp-subtaak aan

Laat Zapier kleine, herhaalde taken uitvoeren, zodat u zich kunt concentreren op het werk dat gedaan moet worden.

Wanneer moet u Unito en Zapier gebruiken?

Gebruik Unito als:

U wilt dat informatie heen en weer wordt verzonden tussen ClickUp en Salesforce

U wilt cross-functionele samenwerking tussen teams mogelijk maken

U wilt meerdere velden tegelijkertijd synchroniseren en velden op specifieke manieren in kaart brengen

Gebruik Zapier als:

U wilt dat nieuwe leads of kansen automatisch het aanmaken van taken in ClickUp triggeren

U wilt persoonlijke rompslomp elimineren die uw dag vertraagt

U wilt een kant-en-klare oplossing, geen aangepaste oplossing

De (verkoop)kracht is sterk met ClickUp

Als uw CRM meer nodig heeft dan de krachtige mogelijkheden van ClickUp, bieden de Salesforce-integraties van Unito en Zapier krachtige oplossingen om u te helpen samenwerken of automatiseren tussen teams en tools.

In een recent webinar hebben we de krachtige CRM-mogelijkheden van ClickUp en de naadloze Salesforce-integratie van Unito uitgebreid besproken.

