Gratis Google Spreadsheets Project Tijdlijn Sjablonen voor eenvoudige planning

Volgens de Standish Group heeft bijna de helft van de agile projecten te maken met vertragingen, en meer dan 11% mislukt . Zelfs met de flexibiliteit van Agile is bijhouden niet altijd gemakkelijk.

Tijdlijnen voor projecten kunnen een spelbreker zijn als je worstelt met deadlines, verschuivende prioriteiten of een overdaad aan taken. Ze splitsen complexe projecten op in sleutel mijlpalen, stellen duidelijke deadlines en helpen je risico's voor te blijven.

Voor een sjabloon voor de tijdlijn van een project is Google Spreadsheets nog steeds een vertrouwde, betaalbare en eenvoudig aan te passen tool. Maar het juiste sjabloon vinden kan lastig zijn. Om het eenvoudiger te maken, hebben we de beste gratis Google Spreadsheets sjablonen voor projecttijdlijnen op een rijtje gezet om uw abonnement te stroomlijnen en projecten op schema te houden.

Wat maakt een goede Google Spreadsheets Project Tijdlijn sjabloon?

Laten we eerst eens snel onderzoeken wat een goed sjabloon voor de tijdlijn van een project van een middelmatige. Een goed sjabloon heeft de volgende kenmerken:

Een duidelijke en beknopte layout: Het is goed georganiseerd met duidelijke koppen en kolommen, waardoor het gemakkelijk te lezen en te begrijpen is

Het is goed georganiseerd met duidelijke koppen en kolommen, waardoor het gemakkelijk te lezen en te begrijpen is Flexibiliteit: Het kan worden aangepast aan verschillende projecttypen en groottes, waardoor het gemakkelijk kan worden aangepast

Het kan worden aangepast aan verschillende projecttypen en groottes, waardoor het gemakkelijk kan worden aangepast Task breakdown: Je kunt het project opdelen in kleinere, beheersbare Taken

Je kunt het project opdelen in kleinere, beheersbare Taken Identificatie van mijlpalen: Je hebt opties om belangrijke mijlpalen te markeren en de voortgang van het project bij te houden (nog beter als u dit met visualisaties kunt doen)

Je hebt opties om belangrijke mijlpalen te markeren en de voortgang van het project bij te houden (nog beter als u dit met visualisaties kunt doen) Aanpassing van de tijdlijn: U kunt de schaal van de tijdlijn (bijv. dagelijks, wekelijks, maandelijks) eenvoudig aanpassen aan de specifieke behoeften van een project

U kunt de schaal van de tijdlijn (bijv. dagelijks, wekelijks, maandelijks) eenvoudig aanpassen aan de specifieke behoeften van een project Versiebeheer: U kunt wijzigingen in de tijdlijn bijhouden en ervoor zorgen dat iedereen met de laatste versie werkt

Met de juiste sjabloon voor de tijdlijn van Google Spreadsheets kunt u zelfs de meest complexe projecten bijhouden en op tijd opleveren zonder verloren te lopen in een zee van taken, afhankelijkheid en deadlines.

7 Geweldige Google Spreadsheets Project Tijdlijn Sjablonen

Laten we nu eens kijken naar een aantal Google Spreadsheets sjablonen voor project tijdlijn management die perfect bij jouw team passen.

Sjabloon voor projecttijdlijn door Coëfficiënt

via Coëfficiënt De Project Timeline Template van Coefficient is een eenvoudig sjabloon voor de wekelijkse tijdlijn van een project. Het is verdeeld in vier fasen voor elke week van de maand. Door je project op te delen in wekelijkse stukken, kun je je team verantwoordelijk houden voor specifieke resultaten en mijlpalen.

Het heeft ook een kolom 'Dagen' waar je kunt schatten hoe lang een bepaalde Taak duurt. Dit helpt je om de werklast van je team effectief te plannen en middelen dienovereenkomstig toe te wijzen.

Hoewel je met Taken een basisplanning kunt maken en voortgang bijhouden biedt het geen ingebouwde functies voor het visualiseren en beheren van afhankelijkheid van taken. Je kunt het dus niet gebruiken om tijdlijnen te maken voor complexe projecten met meerdere onderlinge afhankelijkheden.

Ideaal voor: Kleine teams met eenvoudige projecten die hun projecten wekelijks bijhouden.

Sjabloon voor project met tijdlijn door Coëfficiënt

via Coëfficiënt Een andere gratis sjabloon van Coefficient, de Project Schedule with Timeline Template, is ideaal voor teams die een dubbele aanpak zoeken voor het bijhouden van projecten. Met deze sjabloon kun je tegelijkertijd de status van een project bewaken en de voortgang visualiseren met behulp van een combinatie van grafieken met kleurcodering en tijdlijnen.

Telkens wanneer je een taak toevoegt of bijwerkt in je project tracker (te vinden in de onderste helft van de sjabloon), wordt de informatie automatisch weergegeven in de tijdlijn en grafiek van het project. De grafiek geeft de voortgang van de taken visueel weer met behulp van kleurgecodeerde vakken: groen voor voltooide taken en rood voor lopende taken. De breedte van elk vakje komt overeen met de duur van de taak.

Ideaal voor: Teams die de voortgang van een project graag visueel bijhouden.

Projectmanagement Probleem Logboek Sjabloon door Template.net

via Sjabloon.net Dit sjabloon - het Projectmanagement Issueloggingsjabloon van Template.net - is speciaal ontworpen voor het bijhouden van bugs of problemen. Maak eerst een hoofdlijst van al uw medewerkers en een beschrijving van hun functie en contactgegevens.

Wanneer een lid van het team een probleem tegenkomt, kan hij of zij dit documenteren in het projectmanagement issuelogboek. Dit blad bevat kleurgecodeerde prioriteitsniveaus om de ernst en urgentie van het probleem aan te geven. Deze visuele hint helpt bij het prioriteren van Taken en het effectief toewijzen van middelen.

Ideaal voor: Teams van klanten of technische ondersteuning die zich voornamelijk bezighouden met het bijhouden en oplossen van door gebruikers gerapporteerde bugs.

Project Tijdlijn Stappenplan Sjabloon door Template.net

via Sjabloon.net Ben je een projectmanager die een langetermijnproject plant? Misschien duurt het drie maanden of langer? Dan is de Project Tijdlijn Stappenplan Sjabloon van Template.net iets voor jou. Deze gebruiksvriendelijke sjabloon helpt je bij het maken van een duidelijke en beknopte tijdlijn van 3 maanden voor je project, die je soepel begeleidt vanaf de fase van planning tot de toewijzing van taken en uitvoering.

Als je project langer duurt dan drie maanden, kun je gemakkelijk nog een sectie toevoegen voor de langere tijdlijn. Het is echter belangrijk om aan te tonen dat deze sjabloon eerder een overzicht op hoog niveau geeft van het stappenplan van uw project dan een gedetailleerde, gedetailleerde uitsplitsing van taken en mijlpalen.

Ideaal voor: Marketeers en productmanagers zijn afhankelijk van roadmaps om functies te bouwen of campagnes uit te voeren.

Tijdlijn sjabloon van Template.net

via Sjabloon.net De Tijdlijn van Template.net is een projectvolger zonder franje die kan worden aangepast voor elk tijdsbestek (dagelijks, wekelijks of maandelijks). Je hoeft alleen maar je project in meerdere fasen te verdelen.

Deze sjabloon is ontworpen om een overzicht op hoog niveau te geven van de tijdlijn van je project, waarbij de nadruk ligt op de bredere fasen in plaats van op individuele mijlpalen en taken. Hoewel u geen gedetailleerde functies vindt voor het toewijzen van taken of het bijhouden van afhankelijkheid, kunt u zich dankzij deze eenvoud duidelijk richten op het grote geheel.

Ideaal voor: Projectplanning op lange termijn en toezicht houden op de algemene voortgang van uw project

Taak Tijdlijn Sjabloon van Sjabloon.net

via Templaat. net In tegenstelling tot de vorige sjabloon die zich richtte op de weergave op hoog niveau, biedt deze Tijdlijn voor Taken van Template.net een gedetailleerde en actiegerichte aanpak van projectmanagement, waarbij de nadruk ligt op de specifieke taken die nog gedaan moeten worden.

Hier kun je je project opdelen in meerdere taken, deze toewijzen aan mensen en hun voortgang bijhouden in een kleurgecodeerde balk. Bovendien heeft het ook een kolom 'Aantekeningen' waar je opmerkingen kunt toevoegen of afhankelijkheid kunt vermelden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-597-1400x614.png Tijdlijn sjabloon voor taken /%img/

via Sjabloon.net Maar dat is nog niet alles. Elke keer dat je een taak toevoegt aan de taak tracker en de details invult, wordt deze automatisch bijgewerkt in het Taak Tijdlijn Sheet, waar je je voortgang kunt visualiseren aan de hand van een kalender.

Ideaal voor: Subteams die een sjabloon willen om hun taken bij te houden en de voortgang op een kalender te visualiseren.

Dagelijkse Tijdlijn Sjabloon van Sjabloon.net

via Sjabloon.net De laatste sjabloon op onze lijst is een Dagelijkse Tijdlijn Sjabloon van Template.net. Zoals de naam al doet vermoeden, geeft dit sjabloon je een daggrafiek om de taken van je team te volgen. Hoewel het geweldig is voor teams, kun je hiermee de dagelijkse voortgang visualiseren wanneer je het volgende volgt agile tijdsregistratie en projectmanagement frameworks (zoals dagelijkse scrum), is het zelfs beter voor individueel gebruik.

Als je de taken van je dag op een rijtje zet, kun je je tijd efficiënt indelen en voorkomen dat je op het laatste moment in tijdnood komt. Het delen van je dagelijkse tijdlijn kan ook de samenwerking en afstemming op de doelen van het team bevorderen als je deel uitmaakt van een team. Denk eraan om het te gebruiken als een hulpmiddel voor transparantie en coördinatie, niet als een middel voor micromanagement.

Ideaal voor: Agile teams die dagelijks updates nodig hebben of individuen die aan time-blocking doen.

Beperkingen van het gebruik van Google Spreadsheets voor tijdlijnen van projecten

Hoewel Google Spreadsheets een geweldige manusje-van-alles is, is het vrij limiet in de diepte. Het is misschien niet ideaal voor complexe projecten of projecten die geavanceerde projectmanagementmethoden vereisen. Hier zijn enkele nadelen van het gebruik van Google Spreadsheets om de tijdlijnen van uw projecten te beheren.

Beperkte functies voor taakbeheer: Mist geavanceerde functies voor taakbeheer zoals subtaken, aangepaste velden en afhankelijkheid. Dit maakt het beheren van complexe projecten met onderling gerelateerde taken moeilijk

Mist geavanceerde functies voor taakbeheer zoals subtaken, aangepaste velden en afhankelijkheid. Dit maakt het beheren van complexe projecten met onderling gerelateerde taken moeilijk Moeilijkheden met het bijhouden van tijd en kosten: Vereist handmatige toevoeging van kolommen om tijd en kosten bij te houden, maar mist ingebouwde tijdmanagement of functies voor kostenraming, wat budgetbewaking bemoeilijkt

Vereist handmatige toevoeging van kolommen om tijd en kosten bij te houden, maar mist ingebouwde tijdmanagement of functies voor kostenraming, wat budgetbewaking bemoeilijkt Beperkte visualisatieopties: Biedt basisopties voor grafieken en opmaak, maar is mogelijk niet voldoende voor het maken van visueel aantrekkelijke en informatieve tijdlijnen, vooral voor grootschalige projecten

Biedt basisopties voor grafieken en opmaak, maar is mogelijk niet voldoende voor het maken van visueel aantrekkelijke en informatieve tijdlijnen, vooral voor grootschalige projecten Uitdagingen voor samenwerking in realtime: Wordt lastig voor meerdere gebruikers die tegelijkertijd aan dezelfde tijdlijn werken, vooral als er teamoverschrijdende afhankelijkheid is

Wordt lastig voor meerdere gebruikers die tegelijkertijd aan dezelfde tijdlijn werken, vooral als er teamoverschrijdende afhankelijkheid is Niet mobiel-vriendelijk: Biedt mobiele toegang, maar is niet geoptimaliseerd voor mobiel gebruik, waardoor je vaak constant moet zoomen

10 Alternatieve sjablonen voor tijdlijnen voor projecten

Als u op zoek bent naar gespecialiseerde sjablonen voor uitgebreid projectmanagement, kunnen de kant-en-klare sjablonen voor projecttijdlijnbeheer van ClickUp een goed startpunt zijn.

Ze zijn gebouwd op basis van ClickUp's projectmanagement suite en beschikken over uitgebreide mogelijkheden waarmee u de tijdlijn van uw project op verschillende manieren kunt bijhouden en visualiseren, van Kanban-borden en kalenders tot gantt-grafieken.

De ClickUp Project Tijdlijn Whiteboard Sjabloon

Laten we beginnen met de ClickUp Project Tijdlijn Whiteboard Sjabloon . Dit sjabloon kan een zeer handige optie zijn als u houdt van de eenvoud van het verplaatsen van plakbriefjes om taken te herschikken en deadlines aan te passen of als u een zeer onvoorspelbaar project hebt met veranderende tijdlijnen.

Bovendien zijn sticky notes met kleurcodes een geweldige manier om de voortgang van taken bij te houden.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-599.png ClickUp Project Tijdlijn Whiteboard Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-205449952&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Zo werkt het sjabloon:

Horizontale as : Vertegenwoordigt de fasen of stappen van het project

: Vertegenwoordigt de fasen of stappen van het project Verticale as: Geeft de tijdlijn of duur van het project aan

Je kunt blokken met kleurcodes gebruiken om de timing van specifieke activiteiten visueel weer te geven en plakbriefjes in bijpassende kleuren om gedetailleerde Taken binnen elke fase te markeren. Zodra je de taken hebt afgerond, kun je dubbelklikken op een plaknotitie en op Taak klikken om die plaknotitie om te zetten in een taak. Super handig, toch?

Ideaal voor: Visuele denkers die de voorkeur geven aan de flexibiliteit van whiteboards.

De ClickUp Gantt Project Tijdlijn Sjabloon

De ClickUp Gantt Project Tijdlijn Sjabloon is voor diegenen die op zoek zijn naar een sjabloon waarmee u de voortgang van een project kunt visualiseren en vergelijken met uw oorspronkelijke tijdlijn.

Het sjabloon biedt wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse weergaven en u kunt zelfs weekenden uit de grafiek verbergen, waardoor het een geweldige optie is voor korte- en langetermijnprojecten.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-600.png ClickUp Gantt Project Tijdlijn Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-200604864&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het sjabloon bevat vooraf aangepaste velden zoals:

Een vervolgkeuzemenu met opties als 'Initieer', 'Plan', 'Monitor' en 'Beheer' om de fase van de taak aan te geven

Een automatische voortgangsbalk die het percentage toont van de voltooide Taak

Een formule veld om de duur van de taak aan te tonen (berekend op basis van startdatum en deadline)

Dit helpt je om de voortgang van je taken af te zetten tegen deadlines. Om het nog handiger te maken, kun je de duur van een specifieke taak aanpassen door deze op de grafiek te slepen.

Ideaal voor: Projectmanagers die de voortgang van complexe projecten met onderling gerelateerde taken willen visualiseren

De ClickUp Marketing Project Tijdlijn Sjabloon

Als u op zoek bent naar een gestructureerd kader om marketinginitiatieven te abonneren, te organiseren en bij te houden, raden we u aan de ClickUp Marketing Project Tijdlijn Sjabloon ? Dit sjabloon heeft drie weergaven:

Een Tijdlijnweergave voor kwartaalplanning

voor kwartaalplanning Een Pipeline-weergave voor het bijhouden van de status van projecten

voor het bijhouden van de status van projecten Een Marketing Leads Capaciteit weergave voor het bijhouden van werklasten

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-601.png ClickUp Marketing Project Tijdlijn Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-205346470&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het heeft ook aangepaste velden voor:

Geef de inspanning aan die nodig is om een Taak te voltooien

Het budget schatten dat nodig is om een activiteit te voltooien

De werkelijke kosten bijhouden die nodig zijn voor een activiteit

Bovendien kunt u ook het verschil in budget berekenen met behulp van ClickUp formules.

Ideaal voor: Marketingteams die op zoek zijn naar projecttijd willen beheren en budget.

De ClickUp invulbare tijdlijn sjabloon

De ClickUp invulbare tijdlijn sjabloon is een geweldig startpunt voor wie aan de slag wil. Het biedt een voorgestructureerd kader, dus u hoeft alleen maar uw taken toe te voegen om te beginnen.

Dit sjabloon is verdeeld in twee secties: een tijdlijn aan de linkerkant en een lijst met taken aan de rechterkant. Om de begin- en einddatum van een taak in te stellen, sleept u ze naar de tijdlijn. Het sjabloon zal automatisch de fase en duur van de taak bijwerken.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-62.gif ClickUp invulbare tijdlijn sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-211293448&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit is een geweldig sjabloon voor teams met een lijst met taken die een tijdlijn willen 'invullen'. Projectmanagers kunnen hun team ook vragen om al hun taken toe te voegen aan ClickUp-taak en vervolgens deze sjabloon gebruiken om de werklast van hun team te plannen.

Aangezien deze sjabloon wordt geleverd met een Werklastweergave, kunt u de werklast van uw team naast de tijdlijn plannen. Andere weergaven zijn onder andere:

Een Gantt grafiek om voortgang te visualiseren

Een Kanban-weergave om taken te groeperen op status

Een hoofdlijst voor de weergave van al je taken

Hierdoor is dit het perfecte sjabloon om je projecten, werklast en tijdlijnen vanaf één plek te beheren.

Ideaal voor: Teams die een tijdlijn voor een project willen maken en middelen voor bestaande taken willen toewijzen.

De ClickUp Tijdlijn Whiteboard Sjabloon

De ClickUp Tijdlijn Whiteboard Sjabloon is een super gebruiksvriendelijk sjabloon waarmee u uw projecten maandelijks kunt bijhouden. Het sjabloon heeft twee weergaven:

Een maandelijkse weergave om maandelijkse projectvoortgang en mijlpalen te markeren

Een jaarlijkse weergave om de jaarlijkse voortgang van projecten en mijlpalen te markeren

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-602.png ClickUp Tijdlijn Whiteboard Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-211237416&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De eenvoud van dit sjabloon maakt het ideaal voor persoonlijk gebruik, zoals het abonneren op cursussen, hobby's of familieprojecten in plaats van complexe, teamgebaseerde projecten. De visuele aard van het whiteboard maakt dit ook een kindvriendelijke sjabloon als u van plan bent om samen met uw kinderen aan een project te werken of hun opleiding te plannen.

Ideaal voor: Bijhouden van eenvoudige, langlopende persoonlijke of familie projecten.

De ClickUp Creatieve Project Tijdlijn Sjabloon

Op zoek naar een leuke en eenvoudige tijdlijn sjabloon om uw creatieve projecten bij te houden? De ClickUp Creatieve Project Tijdlijn Sjabloon is voor u gemaakt. Met deze sjabloon, een eenvoudige whiteboardpresentatie, kun je leuke vormen gebruiken om de tijdlijn van je project te abonneren en echte trofeeën gebruiken om mijlpalen te vieren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-603.png ClickUp Creatieve Project Tijdlijn Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-205486194&department=creative-design Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit sjabloon heeft geen vaste regels of kaders. U kunt uw sjablonen - of het nu een maand of een jaar is - en uw project statussen toevoegen. Aangezien dit een Whiteboard is, kunt u andere vormen en verbindingsstukken toevoegen om grotere Taken op te splitsen in kleinere of aantekeningen toe te voegen.

In principe kan het zo eenvoudig of gedetailleerd zijn als je zelf wilt.

Ideaal voor: Het plannen van creatieve projecten zonder strakke tijdlijnen

De ClickUp Software Uitrol Tijdlijn Project Sjabloon

Simpel gezegd is een software rollout abonnement het abonnement dat plaatsvindt voordat u overgaat tot het eigenlijke softwareontwikkelingsproces. Hier maakt u een compleet abonnement voor de lancering van uw software, van marktonderzoek en prototypes tot ontwikkeling en marketing.

En hier komt het ClickUp Software Uitrol Project Tijdlijn Sjabloon kan helpen, zodat u al uw kaarten op hun plaats hebt voordat u aan het eigenlijke werk begint.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-63.gif ClickUp Software Rollout Project Tijdlijn Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-182171603&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit sjabloon heeft drie secties (of weergaven):

De Rollout Plan Weergave, dit is een whiteboard waar u kunt brainstormen over uw project abonnement

dit is een whiteboard waar u kunt brainstormen over uw project abonnement De Rollout Deliverables View, dit is een hoofdlijst van alle Taken die bij de lancering van uw software komen kijken

dit is een hoofdlijst van alle Taken die bij de lancering van uw software komen kijken De Rollout Procesweergave, wat een Kanban-bord is om je deliverables te groeperen op status (of fase)

Als u wilt, kunt u ook andere weergaven maken, zoals een dashboard of grafiek, om de voortgang van uw software rollout plan te visualiseren.

Ideaal voor: IT-bedrijven die een abonnement nemen op nieuwe software.

Het ClickUp project stappenplan sjabloon

De ClickUp project stappenplan sjabloon is voor productontwikkelingsteams die nieuwe releases op een driemaandelijkse tijdlijn plannen. Met dit sjabloon kunt u de komende releases van functies per kwartaal plannen en uw budget, de werklast van uw team en uw prioriteiten vastleggen. Dit is de one-stop shop van een productmanager voor het bijhouden van functie roadmaps.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-604.png ClickUp Project Stappenplan sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-102456720&afdeling=techniek-product&\1szvsu0\*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjkwMDA1NjEuQ2p3S0NBandwYmk0QmhCeUVpd0FNQzhKbmNmdWxBTVpFdHFiWi1GSzRVSE5oZEh6VVh2VEl0LThETzhfWDBqbTNwbGc1dXZlWjBPWXNSb0NlbzhRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTk1NDg1NDk5LjE3MjYwODE4MTk. Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De stappenplan voor projecten sjabloon heeft ook vijf verschillende weergaven voor verschillende gebruikssituaties:

Lijstweergave : Om taken te organiseren en te prioriteren in een lineair format van een lijst

: Om taken te organiseren en te prioriteren in een lineair format van een lijst Werklastweergave : Om de capaciteit van teams en de verdeling van werklast te bewaken

: Om de capaciteit van teams en de verdeling van werklast te bewaken Kalenderweergave : Om deadlines en mijlpalen op een kalender te visualiseren

: Om deadlines en mijlpalen op een kalender te visualiseren Gantt Weergave : Om tijdlijnen, mijlpalen en afhankelijkheid van projecten te plannen en bij te houden

: Om tijdlijnen, mijlpalen en afhankelijkheid van projecten te plannen en bij te houden Boardweergave: Om werkstromen te visualiseren en statussen bij te houden op een Kanban-bord

En als je een agile team bent, kun je ook de aangepaste velden gebruiken om je taken per Sprint te categoriseren en de voortgang bij te houden met Sprintpunten.

Ideaal voor: Teams voor productontwikkeling die elk kwartaal een functie-release plannen.

Het ClickUp Business Stappenplan sjabloon

Het vorige sjabloon voor een stappenplan was specifiek voor teams voor productontwikkeling, maar het ClickUp Business Roadmap Sjabloon kan worden gebruikt om de tijdlijn van elk zakelijk initiatief in kaart te brengen.

Een goed voorbeeld is het aangepaste veld 'Bedrijfscategorie', dat u kunt gebruiken om te vermelden welke afdeling eigenaar is van een specifieke Taak. Je kunt de tijdlijn ook filteren voor elke bedrijfscategorie, zodat teams een idee krijgen van alleen hun verantwoordelijkheden zonder overweldigd te worden door alle taken.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-64.gif ClickUp Business Stappenplan sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-205392700&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit sjabloon wordt ook geleverd met meerdere weergaven, waaronder:

Maandelijkse Gantt Grafiek: Om maandelijkse tijdlijnen van projecten te visualiseren en bij te houden

Om maandelijkse tijdlijnen van projecten te visualiseren en bij te houden Overzicht per kwartaal: Voor een weergave in vogelvlucht van alle initiatieven in een kwartaal, ongeacht de afdeling

Voor een weergave in vogelvlucht van alle initiatieven in een kwartaal, ongeacht de afdeling Weergave strategische doelen: Om taken te groeperen op basis van hun overkoepelende doelen voor een betere afstemming en prioritering

U kunt ook afhankelijkheid van taken creëren en deze visualiseren op de Gantt grafiek, wat een super handige functie is voor afdelingsoverschrijdende projecten met meerdere onderling gerelateerde taken.

Ideaal voor: Kleine en middelgrote bedrijven die op zoek zijn naar een alles-in-één project tracker.

Eenvoudige ClickUp sjabloon

Tot slot hebben we de ClickUp eenvoudig sjabloon voor gantt , een handig hulpmiddel voor het plannen van tijdlijnen van projecten en het proactief identificeren en aanpakken van afhankelijkheid door relaties tussen taken te visualiseren.

Als taak B bijvoorbeeld afhankelijk is van het voltooien van taak A, zal de grafiek deze relatie duidelijk weergeven met behulp van een connector. Dus als Taak A vertraging oploopt, moet je de tijdlijn van je project bijwerken om rekening te houden met de vertraging van zowel Taak A als Taak B.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-65.gif ClickUp eenvoudig sjabloon voor gantt https://app.clickup.com/signup?template=t-180546792&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Breng eenvoudig de taken, subtaken en afhankelijkheid van het project in kaart in de Project Planweergave. De weergave Project Gantt. zal automatisch al uw Taken bijwerken

Wanneer u een taak of subtaak als Voltooid markeert in de Project Plan Weergave, zal uw Gantt Grafiek automatisch de voortgang ervan bijhouden. BThistemplate helpt u de voortgang en afhankelijkheid van een project in realtime te visualiseren zonder extra werk van uw kant.

Ideaal voor: Teamleiders die tijdlijnen en blokkades van projecten willen bijhouden in een Gantt-diagram.

Houd controle over de tijdlijnen van uw projecten met ClickUp

Een gespecialiseerde tool is altijd beter dan een generieke. U krijgt meer functies en het is gemakkelijker om ze aan te passen aan uw systemen.

Software voor projectmanagement, zoals ClickUp, biedt een bereik aan functies die op maat gemaakt zijn om project workflows te stroomlijnen ongeacht het raamwerk of systeem voor projectmanagement. Functies zoals projectmanagement, Gantt grafieken, doelen bijhouden en meer kunnen je helpen om je projecten efficiënt en gezamenlijk te abonneren, organiseren en bijhouden.

Dus als je projectmanagement moeiteloos wilt laten verlopen, meld u dan gratis aan voor ClickUp en ga meteen aan de slag.