Hoe freelance werk op een CV te zetten (+Voorbeelden)

Freelance ervaring kan een geweldige aanvulling zijn op je cv. Het toont je vaardigheden en expertise en verklaart je vermogen om eigendom te nemen en resultaten te leveren.

Bij freelancen werk je meestal met verschillende clients en industrieën, wat betekent dat je waarschijnlijk een breed bereik aan vaardigheden en inzichten in de industrie hebt ontwikkeld. Door je te richten op deze ervaring kun je laten zien dat je flexibel bent en snel nieuwe industriestandaarden of tools leert.

Het benadrukken van specifieke freelance projecten in je cv kan ook je probleemoplossend vermogen, veerkracht en vindingrijkheid in dynamische situaties laten zien.

Maar hoe structureer je je cv op zo'n manier dat je freelance ervaring je superkracht wordt?

In deze gids geven we je tips om freelance werk aan je cv toe te voegen.

Freelance werk in een lijst zetten

Een van de grootste voordelen van freelance projecten? In tegenstelling tot traditionele rollen die niet altijd gemakkelijk te delen steekproeven van je werk opleveren, kun je met freelance projecten vaak tastbare resultaten laten zien.

Deze portfolio's kunnen dienen als direct bewijs van je capaciteiten en bieden managers echte voorbeelden van je werk.

Dus voordat je freelance werk op je cv gaat zetten, verzamel eerst alle details van je eerdere projecten.

Dit is wat je kunt doen om projectgegevens te verzamelen:

noteer je sleutel projecten, clients en resultaten

🛠️ Maak een aantekening van de tools en software die je voor elk project hebt gebruikt

houd de bestede tijd en het resultaat bij - of het nu gaat om een succesvolle productlancering, een gepubliceerd artikel of het behalen van de KPI's voor de client

Als je je lijst klaar hebt, beperk je deze tot de meest relevante projecten. Bijvoorbeeld, als het een marketing rol is, benadruk dan de freelance projecten waar je aan marketing campagnes hebt gewerkt en een echte impact hebt gehad voor je clients.

Hoe selecteer je freelance projecten voor je cv:

Kies projecten die de vaardigheden laten zien die in de functieomschrijving worden vermeld

📌 Geef voorrang aan projecten met meetbare resultaten, zoals meer webverkeer of meer conversies

benadruk een mix van vaardigheden, zoals projectmanagement, communicatie met de client en technische knowhow

💡Pro Tip: Een van de beste freelancing hacks is om projectmanagement software te gebruiken zoals ClickUp om details en resultaten van uw freelance optredens vast te leggen. Functies voor Taakbeheer van ClickUp helpen u om al uw freelance projecten, clients, taken en prestaties op één plaats bij te houden zodat u ze gemakkelijk kunt bijwerken op uw cv.

Uw cv structureren

Freelance rollen zijn vaak sterk resultaatgericht, waarbij succes direct gekoppeld is aan de resultaten van projecten en de tevredenheid van de client. Als je dergelijk werk in je cv opneemt, zullen werkgevers zien dat je gericht bent op het leveren van kwaliteitswerk en dat je van begin tot eind eigendom kunt nemen over Taken.

De sleutel is echter om het juiste format voor je cv te kiezen en structureer je werkervaring strategisch om je sterke punten te benadrukken.

Chronologisch format

Dit is een goede keuze als je in de loop der tijd consistent freelance werk hebt gedaan. Hiermee kun je een lijst maken van je freelance projecten in volgorde van tijd, te beginnen met de meest recente.

📌 Voorbeeld:

Freelance Copywriter & Content Writer | jan 2021 - heden Diverse clients (bijv. ABC Marketing, XYZ Tech)

Schreef meer dan 50 blogberichten voor een digitaal marketingbureau, waardoor het websiteverkeer met 25% toenam

Ontwikkelde SEO-strategieën voor e-commercesites, met verbeterde organische zoekresultaten als resultaat

Werkte samen met clients aan overtuigende e-mailmarketingcampagnes, waardoor conversies met 15% stegen

Freelance Grafisch Ontwerper | Juni 2019 - Dec 2020XYZ Media

Ontwierp brochures voor verkooppresentaties met Adobe InDesign, met als resultaat de conversie van 10 nieuwe klanten

Ontwierp graphics voor sociale media en marketingmaterialen die de betrokkenheid van clients gemiddeld met 40% verhoogden via vier digitale kanalen

Ontwikkelde merkidentiteitspakketten (logo's, kleurenschema's en typografie) voor de client, wat leidde tot een 60% hogere merkherinnering

Functioneel format

Een functioneel cv werkt geweldig als je voor jezelf werkt en veel kortetermijnprojecten hebt gedaan of een loopbaanonderbreking hebt ingelast. Het richt zich meer op je vaardigheden dan op je werkverleden.

📌 Voorbeeld:

Vaardigheden en expertise:

Content Creation: Ontwikkelde goed presterende blogberichten, artikelen en content voor sociale media waardoor het engagement met 30% toenam

Ontwikkelde goed presterende blogberichten, artikelen en content voor sociale media waardoor het engagement met 30% toenam SEO & Digitale Marketing: Implementeerde SEO-strategieën voor clients, waardoor de positie in zoekmachines verbeterde en het verkeer toenam

Implementeerde SEO-strategieën voor clients, waardoor de positie in zoekmachines verbeterde en het verkeer toenam Projectmanagement: Leidde met succes drie freelance projecten tegelijk in een tijdsbestek van 60 dagen, waarbij alle Taken op tijd en binnen budget werden uitgevoerd

Freelance projecten:

XYZ Retail (januari 2021 - maart 2022): Ontwierp e-mailmarketingcampagnes die de doorklikratio's met 18% verhoogden

Ontwierp e-mailmarketingcampagnes die de doorklikratio's met 18% verhoogden ABC Tech (april 2022 - heden): Maakte website content en beheerde social media campagnes, wat leidde tot een omzetstijging van 20%

💡 Pro Tip: Als je een carrière verandering je kunt je freelance ervaring benadrukken om overdraagbare vaardigheden aan te tonen. Als je bijvoorbeeld wilt overstappen van gegevensanalyse naar webontwikkeling, kun je je freelance ervaring als gegevensanalist toevoegen om probleemoplossing, gegevensinterpretatie, analyse van gebruikersgedrag en zachte vaardigheden te benadrukken.

Hybride format

Kun je niet kiezen tussen een chronologisch en functioneel cv-formaat? Het hybride format biedt het beste van beide. Je kunt je beste verkoopbare vaardigheden en je baanverleden benadrukken, met de flexibiliteit om je beste projecten en voortdurende ervaring te laten zien.

Voorbeeld:

Sleutelvaardigheden:

Strategie en content aanmaken: Bedenk overtuigende teksten voor websites, blogs en sociale media

Bedenk overtuigende teksten voor websites, blogs en sociale media Communicatie met klanten: Onderhield sterke relaties met klanten en zorgde voor duidelijke projectdoelstellingen en tijdige levering

Onderhield sterke relaties met klanten en zorgde voor duidelijke projectdoelstellingen en tijdige levering SEO optimalisatie: Implementeerde SEO best practices om de zichtbaarheid van websites van clients te verbeteren

Freelance Content Writer | Jan 2021 - PresentVarious Clients

Ontwikkelde en voerde contentstrategieën uit die het organische verkeer met 40% deden toenemen voor meerdere clients

Schreef productbeschrijvingen voor eCommerce sites, wat leidde tot een stijging van 10% in verkoopconversies

Freelance Marketing Consultant | Juni 2019 - Dec 2020XYZ Marketing Solutions

Ontwierp en lanceerde e-mailcampagnes, waardoor het doorklikpercentage met 25% toenam

Managede projecten van clienten van begin tot eind en zorgde voor afstemming op de doelen en deadlines van hun merk

We hopen dat deze voorbeelden van pas komen bij het formateren van freelance werk in je cv. Laten we nu deel uitmaken van een aantal beproefde strategieën die het potentiële werkgevers moeilijk zullen maken om nee te zeggen tegen je cv!

Hoe freelance werk oplijsten: Stap voor stap gids

Hier is een stap-voor-stap gids over hoe je freelance jobs op je cv vermeldt voor een maximale impact:

Stap 1: Maak een 'Freelance Ervaring' sectie aan

Wijdt een specifieke sectie van je cv aan je freelance ervaring, in plaats van deze te combineren met fulltime rollen. Label het duidelijk als Freelance ervaring, zodat werkgevers snel kunnen vinden en begrijpen waar je aan gewerkt hebt. Behandel het met hetzelfde belang en professionalisme als elke voltijdse rol op je cv.

💡Pro Tip: Als je een mix hebt van freelance en meer traditionele rollen, plaats dan je freelance sectie bovenaan of op een prominente plek, afhankelijk van wat relevanter is voor de baan waarop je solliciteert. Zorg ervoor dat deze sectie overzichtelijk is en gemakkelijk te scannen - werkgevers houden van duidelijkheid!

Hier is een voorbeeld van hoe je zowel freelance als fulltime rollen in je cv kunt opnemen.

via ResumeLab 💡Pro Tip: Om consistentie te tonen, zet je de duur van je freelance ervaring naast de titel, zoals 'Freelance Digital Marketeer (2018-heden)'.

Stap 2: Lijst freelance projecten onder één functietitel

Freelance werk kan verschillende rollen en industrieën omvatten, maar een lijst met veel verschillende functietitels kan je cv onoverzichtelijk maken. Houd het eenvoudig door je freelance projecten te groeperen onder één titel.

📝 Voor voorbeeld: Als je grafisch ontwerp, copywriting of marketing werk hebt gedaan, vermeld dan 'Freelance Marketing Consultant' Dit helpt je om een samenhangend en professioneel presentatie-cv te maken.

Stap 3: Namen van clients en beschrijvingen van projecten opnemen

Wanneer u uw freelance projecten opsomt, vermeld dan de client (als ze het goed vinden) en geef een korte projectbeschrijving om geloofwaardigheid en context aan uw werk toe te voegen.

📝 Voorbeeld: Je kunt toevoegen, "Ontwikkelde een compleet branding pakket voor een XYZ koffiezaak, inclusief logo ontwerp, menu lay-outs, en social media visuals." Als je client liever anoniem blijft, kun je nog steeds details geven zoals de branche of het type project: "Ontwikkelde content voor de productlancering van een groot techbedrijf."

Stap 4: Benadruk sleutelprestaties en geleerde vaardigheden

Maak je freelance werk indrukwekkender door de sleutelprestaties en vaardigheden in opsommingstekens te benadrukken.

Focus waar mogelijk op meetbare resultaten. In plaats van 'Schreef blogs', zeg je 'Schreef 10+ SEO-gedreven blogposts per maand, waardoor het organische verkeer met 30% toenam'

Door je te richten op zowel het werk dat je hebt gedaan als de resultaten die je hebt geleverd, presenteer je jezelf als een veelzijdige professional.

💡Pro Tip: Begin elk opsommingsteken met sterke actiewerkwoorden zoals 'Ontworpen', 'Gelanceerd' of 'Beheerd' om de aandacht te trekken en impact over te brengen. Dit zorgt ervoor dat je prestaties opvallen door leiderschap, initiatief en duidelijke bijdragen aan te tonen, waardoor potentiële clients snel begrijpen wat jouw waarde is.

Bonus stap: Gebruik ClickUp om een divers portfolio te beheren en te presenteren

Het gebruik van een tool als ClickUp om uw freelance projecten te beheren kan u een extra voordeel opleveren. Met ClickUp kunt u al uw projecten op één plaats organiseren en bijhouden, waardoor het gemakkelijker wordt om een gepolijst portfolio voor uw cv samen te stellen.

In plaats van elke keer dat je solliciteert je cv bij te werken, is het veel gemakkelijker om alles op één plek te hebben.

Dat is waar ClickUp Documenten komt eraan. Het helpt u om al uw content in uw cv georganiseerd en klaar voor gebruik te houden. Zie het als uw go-to hub voor het toevoegen van nieuwe prestaties, het verfijnen van uw ervaring of het maken van ruwe concepten van uw cv. Als je naar een nieuwe rol solliciteert, kun je je cv snel bewerken of aanpassen zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen. Je hoeft geen oude documenten meer door te spitten-je hebt alles binnen handbereik.

Gebruik ClickUp Docs om alles voor uw cv op te schrijven

ClickUp Docs helpen u:

Een professioneel cv maken met functies voor rijke tekstopmaak

Kopteksten aan uw cv toevoegen om deze scanbaar te maken

Koppelingen naar portfolio's toevoegen om uw projecten te laten zien via ingesloten URL's

Wijzigingen in uw cv bijhouden met de versiegeschiedenis zodat u een bijgewerkt cv kunt sturen voor alle rollen waarop u solliciteert

Maar dat is nog niet alles. Zodra je content is georganiseerd, is het tijd om ervoor te zorgen dat het gepolijst, professioneel en op maat gemaakt is voor de baan die je wilt.

Dit is waar ClickUp Brein (of ClickUp AI) kan helpen. Vindt u het moeilijk om de juiste woorden te vinden of weet u niet zeker hoe u een bepaald project moet formuleren? De AI-assistent stelt betere manieren voor om uw prestaties te verwoorden en zorgt ervoor dat uw taalgebruik duidelijk en professioneel is.

Hij helpt je ook de juiste actiewerkwoorden en trefwoorden te vinden om je kansen bij recruiters of ATS-systemen (applicant bijhouden) te vergroten. Met realtime suggesties kun je je cv eenvoudig verfijnen, zodat het altijd klaar is voor de volgende kans.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image5-3-997x1400.png Tips van ClickUp Brain over hoe je freelance werk op je cv zet /$$img/

Vraag ClickUp Brain om tips om uw cv en sollicitatieproces te optimaliseren

Timemanagement is de sleutel in freelance werk, en ClickUp's tijdsregistratie functie kunt u bijhouden hoeveel tijd u aan elk project besteedt. U kunt de gegevens in uw cv opnemen om uw vaardigheden op het gebied van tijdbeheer en multitasking aan te tonen. Bijvoorbeeld: "U hebt 5+ projecten van clients tegelijkertijd beheerd, alle deadlines gehaald en de kwaliteit gehandhaafd." Dit benadrukt je vermogen om efficiënt met taken om te gaan, een sleutelvaardigheid voor toekomstige werkgevers.

Tot slot, ClickUp Doelen helpt u bij het bijhouden van projectresultaten door mijlpalen in te stellen. Dit maakt het gemakkelijker om statistieken aan uw cv toe te voegen.

stel doelen in, houd ze bij en voeg prestaties toe aan uw cv met ClickUp Goals_

Voorbeelden van lijsten met freelance werk

Heb je een steekproef nodig om te bepalen hoe je freelance cv eruit moet zien? Wij hebben alles voor u!

In dit eerste voorbeeld hebben we de freelance projecten chronologisch opgesomd en vervolgens delen we de details over de resultaten die je voor de clients hebt behaald. De sleutel hier is om je te concentreren op goede resultaten.

via Canva Hier is nog een voorbeeld van hoe je freelance werk in je cv kunt opnemen voor beginnende professionals. Hoewel je misschien nog geen specifieke (of indrukwekkende) resultaten hebt om te laten zien, kun je de schijnwerpers op je werk richten door te laten zien dat je bepaalde vaardigheden en softwaretools beheerst of door gereputeerde scholen of bedrijven te vermelden waar je hebt geleerd van/mee hebt samengewerkt.

gebruik ClickUp Brain voor het proeflezen van uw freelance cv_

Het kan suggesties doen voor de content om ervoor te zorgen dat u sterke, actiegerichte taal gebruikt in uw freelance functiebeschrijvingen. Op deze manier is uw cv gepolijst, professioneel en klaar om indruk te maken op potentiële werkgevers.

Lees meer: De beste sjablonen voor projectmanagement cv's

Voordelen van het opnemen van freelance werk in je cv

Het opnemen van freelance werk in je cv heeft veel voordelen, hier zijn er een paar:

Verbetering van je professionele profiel

Freelance werk voegt een unieke dimensie toe aan uw professionele profiel en benadrukt uw vermogen om te gedijen als een solopreneur. Naast je kerncompetentie toon je met het runnen van je eigen business je vaardigheid in andere essentiële vaardigheden zoals boekhouding, clientmanagement, projectmanagement, verkoop en pitching, enz.

Met freelance ervaring laat je potentiële werkgevers ook zien dat je proactief en gemotiveerd bent en een sterk arbeidsethos hebt - kwaliteiten die iedereen waardeert.

Diverse ervaring en aanpassingsvermogen aantonen

Freelancers werken vaak in verschillende sectoren, met verschillende clients en aan een breed bereik van projecten. Deze brede ervaring laat zien dat u zich snel kunt aanpassen aan nieuwe omgevingen en uitdagingen. Het betekent ook dat u zich op uw gemak voelt bij het dragen van verschillende petten - of dat nu marketing, content aanmaken, technische taken of projectmanagement is - en deze veelzijdigheid is een groot pluspunt voor werkgevers.

Lees meer: Wil je je technische ervaring in een cv laten zien? Probeer deze sjablonen voor technische cv's om je kansen om aangenomen te worden te vergroten.

Opvallen op concurrerende banenmarkten

Wanneer de concurrentie hevig is, kan een freelance cv je onderscheiden van kandidaten die alleen in traditionele rollen hebben gewerkt. Door je freelance projecten en belangrijke prestaties te benadrukken, laat je zien dat je diverse vaardigheden en ervaringen meebrengt die je misschien niet in een typische 9-tot-5 rol vindt.

Freelance werk kan je een voorsprong geven, vooral als je specifieke, meetbare resultaten kunt aantonen zoals "omzet van client met 20% gestegen" of "meer dan 50 succesvolle projecten voltooid"

Structureer freelance werk in je cv met ClickUp

Het opnemen van freelance-ervaringen in een cv kan een game-changer zijn voor werkzoekenden, omdat het u helpt op te vallen door uw veelzijdigheid, onafhankelijkheid en resultaten uit de praktijk te laten zien. Door tools zoals ClickUp Docs te gebruiken om uw projecten te organiseren en ClickUp Brain om de content van uw cv te verfijnen, kunt u het proces stroomlijnen en uw freelance-ervaring op een gepolijste, professionele manier presenteren.

Of het nu gaat om het bijhouden van het werk van uw client, het schrijven van impactvolle functiebeschrijvingen of het beheren van uw voortgang met aangepaste velden en doelen, ClickUp biedt alles wat u nodig hebt om uw cv klaar te maken voor de gewenste positie.

Neem de controle over uw freelance carrière met een uitmuntend cv. Meld u aan voor ClickUp en begin met het organiseren, verfijnen en presenteren van uw werk als nooit tevoren!