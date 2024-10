Top 13 Planview-concurrenten om portfolio's beter te laten presteren

Productportfolio's beheren zonder de juiste hulpmiddelen? Nou, dat is als jongleren met vlammende zwaarden op een eenwieler.

Chaotisch en riskant.

Ik heb met eigen ogen gezien hoe tools voor productportfolio's de omzet en klanttevredenheid verhogen. Hoewel Planview een populaire keuze is, is het misschien niet de beste keuze voor elk bedrijf.

Het vinden van de juiste oplossing vergt veel tijd die we vaak niet kunnen missen.

Maar maak je geen zorgen! Om de zaken te versnellen, hebben het ClickUp team en ik een lijst samengesteld van de 13 beste Planview concurrenten die je moet overwegen. Van voor- en nadelen tot prijzen, ik behandel alles wat je nodig hebt om een weloverwogen keuze te maken.

Wat moet je zoeken in Planview concurrenten?

Laten we eerst de instelling bepalen voordat we in de lijst met Planview concurrenten springen. Hier zijn vijf must-have functies voor elke tool die voor die plek strijdt:

Gebruiksgemak: Elk product team zal de voorkeur geven aan een intuïtieve gebruikersinterface boven een die te ingewikkeld is om door te navigeren. Zoek dus naar opties waarmee je snel aan de slag kunt, zonder dat je wekenlang training nodig hebt

Elk product team zal de voorkeur geven aan een intuïtieve gebruikersinterface boven een die te ingewikkeld is om door te navigeren. Zoek dus naar opties waarmee je snel aan de slag kunt, zonder dat je wekenlang training nodig hebt Aanpassing: One-size-fits-all werkt zelden inprojectmanagement projectmanagement. Concurrenten van Planview moeten in hoge mate aangepast kunnen worden. Dit omvat het op maat maken van workflows en het tweaken van portfolio dashboards voor elk uniek proces

One-size-fits-all werkt zelden inprojectmanagement projectmanagement. Concurrenten van Planview moeten in hoge mate aangepast kunnen worden. Dit omvat het op maat maken van workflows en het tweaken van portfolio dashboards voor elk uniek proces Samenwerkingstools: Silo's zijn de vijand van voortgang. Ik zou een platform overwegen dat naadloze communicatie en samenwerking tussen teams biedt. Dit is het beste te doen met functies voor chatten of live bewerking

Silo's zijn de vijand van voortgang. Ik zou een platform overwegen dat naadloze communicatie en samenwerking tussen teams biedt. Dit is het beste te doen met functies voor chatten of live bewerking Analytische inzichten en visualisaties: Een strategische portfoliomanagementtool wordt geleverd met datagestuurde mogelijkheden voor resourcebeheer en visualisaties met analysemogelijkheden. Dit omvat ook strategisch projectmanagement functies zoals risicobeheer

Een strategische portfoliomanagementtool wordt geleverd met datagestuurde mogelijkheden voor resourcebeheer en visualisaties met analysemogelijkheden. Dit omvat ook strategisch projectmanagement functies zoals risicobeheer Integratiemogelijkheden: Uw technische stapel gaat nergens heen. De tool die u kiest moet integreren met bestaande tools zoals CRM, software voor projectmanagement en financiële systemen.

Hoewel deze elementen cruciaal zijn, is het ook belangrijk om te onthouden dat de tool die u selecteert goed binnen uw budget moet passen en dit moet rechtvaardigen.

De 13 beste Planview alternatieven om te overwegen

Of u nu op zoek bent naar verbeterde functies voor projectmanagement, betere samenwerkingstools of betere integratiemogelijkheden, de ClickUp-experts en ik hebben een lijst samengesteld met de 13 beste Planview-alternatieven die uw workflows eenvoudiger maken en de productiviteit verhogen.

1. ClickUp (Beste voor algemeen project- en portfoliobeheer)

van het waarborgen van strategische afstemming tot het visualiseren van routekaarten en taken, verbeter de portfolioprestaties met ClickUp Projectmanagement Software_ ClickUp Software voor projectmanagement is een robuuste oplossing voor projectmanagement die productiviteit en efficiëntie van ontwerp tot uitvoering stimuleert.

Net als de oplossing voor portfoliobeheer biedt het ook directe automatisering en visuele rapportagetools. Dit is cruciaal voor het stroomlijnen van werkstromen en datagestuurde beslissingen.

Teams houden van het openbare ClickUp API perfect om aangepaste oplossingen of portfolio's in kaart te brengen. ClickUp heeft ook meer dan 30 platformtools en 1000+ integraties om aan elke unieke behoefte te kunnen voldoen.

Oracle is een softwaregigant die bekend staat om zijn ERP- en productlevenscyclusoplossingen. Als je portfoliomanagement wilt integreren in je abonnementssystemen is deze tool een goede keuze. Hiermee kunnen bedrijven actief nalevingsprotocollen toepassen en een kwaliteitsgerichte aanpak voor projectplanning hanteren.

Hoewel de oplossing veelomvattend is, vereist het een aanzienlijke training en expertise van het personeel.

Hoewel de oplossing veelomvattend is, vereist het een aanzienlijke training en expertise van het personeel.

Oracle beste functies

Complexe projectportfolio's effectief beheren om strategische abonnementen mogelijk te maken en prestaties bij te houden

Integreer met ERP-systemen om eenvoudig toegang te krijgen tot financiële en operationele gegevens voor verbeterd projectmanagement

Garandeer naleving van wettelijke vereisten en industrienormen door ingebouwde controles

Oracle beperkingen

Hoge licentie- en implementatiekosten vormen een barrière voor kleinere organisaties

Elke aanpassing gaat gepaard met extra inspanningen, kosten en expertise

Oracle prijzen

Aangepaste prijzen

Oracle beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (26 beoordelingen)

4.2/5 (26 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

4. Asana (het beste voor efficiënt Taakbeheer)

via asana_ Het hoogtepunt van Asana is de aantrekkelijke interface, die een duidelijk overzicht biedt en transparantie bevordert. Het biedt ook weergaven van portfolio's om resources onmiddellijk bij te houden en automatisering van workflows om projectmanagers te helpen bij het optimaliseren van het bijhouden en uitvoeren.

Ondanks de veelzijdigheid mist het specifieke functies voor projectmanagement om complexe projectportfolio's te beheren.

Asana beste functies

Gebruik een gebruiksvriendelijke interface en geweldige functies voor samenwerking om teamwerk en het succes van projecten te verbeteren

Pas verschillende bedrijfsstijlen aan met flexibele mogelijkheden voor project- en projectmanagement

Verbeter de productiviteit en vereenvoudig processen dankzij uitgebreide integraties met populaire tools

Asana beperkingen

Mogelijkheden voor middelenbeheer Jira is een capabele oplossing voor portfoliobeheer met aanpasbare werkstromen en aanpasbare dashboards. Het blinkt uit in agile methodologieën voor het beheer van taken, afhankelijkheid en resources binnen het portfolio.

De implementatie kan echter vervelend worden zonder een bestaand Atlassian ecosysteem.

Jira beste functies

Gebruik krachtige functies voor het bijhouden van problemen en agile projectmanagement voor een efficiënte productontwikkeling

Werkstromen aanpassen en gebruikmaken van een plugin-ecosysteem om aan te passen aan elke productstrategie en elk proces

Integreer met meer dan 2000 andere tools om uw technische stapel te vereenvoudigen

Jira limieten

Mogelijkheden voor portfoliobeheer kunnen beperkt zijn in vergelijking met andere Planview-concurrenten met specifieke tools voor portfoliobeheer

Wordt geleverd met een steile leercurve die leidt tot langere implementatietijden en specifieke training

Jira prijzen

Free

Standaard: $7,16 /maand per gebruiker

$7,16 /maand per gebruiker Premium: $12,48 /maand per gebruiker (prijzen variëren op basis van het aantal gebruikers)

$12,48 /maand per gebruiker (prijzen variëren op basis van het aantal gebruikers) Enterprise: Aangepaste prijzen

Jira beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5.900+ beoordelingen)

4.3/5 (5.900+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (14.500+ beoordelingen)

6. Smartsheet (het beste voor projecten bijhouden in spreadsheet-stijl)

via schetsblad_ Toen ik opties met een vertrouwde interface overwoog, kwam de tabulaire stijl van Smartsheet meteen in me op. Deze Planview-concurrent is gemakkelijk te gebruiken, biedt krachtige visualisaties en heeft aanpasbare functies voor het in kaart brengen van wegen.

Hoewel Smartsheet een relatief betaalbare optie is voor kleine teams, moeten functies voor portfoliobeheer worden gekocht als add-on.

Smartsheet beste functies

Profiteer van de betaalbare prijsopties in vergelijking met veel andere tools voor projectmanagement

Gebruik krachtige, aanpasbare rapportagetools en projectvisualisaties om waardevolle inzichten in projecten te krijgen

Smartsheet limieten

Niet geschikt voor grotere portfolio's met veel projecten en ingewikkelde afhankelijkheid

Pagina's worden niet in real-time bijgewerkt

Smartsheet prijzen

Pro: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Geavanceerd werkbeheer: Aangepaste prijzen

Smartsheet beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (16.900+ beoordelingen)

4.4/5 (16.900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.300+ beoordelingen)

7. Wrike (het beste voor zeer functieoverschrijdende projecten)

via Wrike Wrike is ideaal voor projecten met meerdere belanghebbenden en waardestroombeheer. De intuïtieve functies, zoals Gantt grafieken, projectmanagement en real-time samenwerking, maken het makkelijk voor teams om projecten effectief te plannen, uit te voeren en bij te houden.

Gezien de aangepaste functies is Wrike perfect voor snelle omgevingen en kleine tot middelgrote teams.

Hoewel deze oplossing krachtig is, vereisen de geavanceerde functies en functies vaak speciale training.

Wrike beste functies

Werkstromen en weergaven eenvoudig aanpassen aan specifieke projectbehoeften en -voorkeuren

Maak gebruik van realtime communicatie- en samenwerkingsfuncties om naadloos teamwerk te bevorderen

Verbinding maken met talrijke toepassingen van derden om naadloos delen en beheren van gegevens mogelijk te maken

Wrike beperkingen

Functies kunnen overbodig en te overweldigend worden voor eenvoudige projecten

Prijsopties zijn niet geschikt voor middelgrote tot grote organisaties

Wrike prijzen

Free

Teams: $9.80/maand per gebruiker

$9.80/maand per gebruiker Business: $24,8/maand per gebruiker

$24,8/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Pinnacle: Aangepaste prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3700+ beoordelingen)

4.2/5 (3700+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2600+ beoordelingen)

8. LiquidPlanner (Beste voor voorspellende planning van projecten)

via vloeistofPlanner_ Een van de beste Planview-concurrenten, LiquidPlanner, legt de nadruk op automatisering van het planningselement om projectmanagement te vereenvoudigen. Deze tool is een projectmanagement oplossing die uitblinkt in voorspellende planning en resource management. Het genereert realistische projectplanningen gebaseerd op de beschikbaarheid van middelen.

Hoewel LiquidPLanner veel controle en voorspelbaarheid biedt, zijn de mogelijkheden voor portfoliobeheer beperkt in vergelijking met concurrenten.

LiquidPlanner beste functies

Optimaliseer de tijdlijnen van projecten en de toewijzing van middelen met zijn geautomatiseerde en voorspellende planning

Gebruik de intuïtieve drag-and-drop interface voor het effectief prioriteren en bijwerken van Taken

Stimuleer teamwerk en zichtbaarheid in projecten met realtime functies voor samenwerking en communicatie

LiquidPlanner limieten

De instelling van complexe afhankelijkheid van projecten en resourcebeperkingen wordt vervelend

Unieke functies voor planning en resourcebeheer vergen tijd om te leren

LiquidPlanner prijzen

Essentials: $15/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$15/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Professioneel: $28/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$28/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Ultiem: $42/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

LiquidPlanner beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (250+ beoordelingen)

4.2/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (650+ beoordelingen)

9. Basecamp (het beste voor eenvoudige samenwerking in projecten)

via basiskamp_ Basecamp is een tool voor projectmanagement en teamcommunicatie bekend om zijn eenvoud en focus op het elimineren van overbodige functies. Deze oplossing brengt samenwerking in alles - van gecentraliseerde discussies en planning tot het delen van bestanden.

Naast het minimalistische ontwerp en het gebruiksgemak is het belangrijk om te onthouden dat de functies van Basecamp in de eerste plaats bedoeld zijn voor samenwerking, niet voor beheer.

Basecamp beste functies

Zorg ervoor dat essentieel Taakbeheer toegankelijk is met de gebruiksvriendelijke interface

Bevorder real-time communicatie tussen leden van het team door middel van ingebouwde chatten en automatische check-ins

Eenvoudig meerdere projecten beheren met projectweergaven op één pagina

Basecamp beperkingen

AndereBasecamp alternatieven hebben robuustere rapportage tools

Tijdsregistratie is niet beschikbaar

Beperkte prijsopties en geen gratis abonnement voor grondige experimenten

Basecamp prijzen

Basecamp: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Basecamp Pro Unlimited: $349/maand (onbeperkte gebruikers)

Basecamp beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (5.300+ beoordelingen)

4.1/5 (5.300+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (14.400+ beoordelingen)

10. Monday.com (Beste voor werkstroom visualisatie)

via maandag.nl_ Monday.com is een van de populaire Planview-concurrenten die zich richt op visualisatie. Deze software is perfect voor diegenen die houden van een intuïtieve en collaboratieve interface.

Het beschikt over geavanceerde functies voor automatisering om terugkerende Taken en notificaties gemakkelijker af te handelen. De tool heeft ook functies voor portfoliobeheer zoals resourceplanning en scenarioplanning.

Hoewel de functies uitgebreid zijn, kan monday.com duur worden voor grotere teams.

Monday.com beste functies

Gebruik desktop- en mobiele apps om portfolio's onderweg te beheren

Visualiseer portfolio's van projecten met intuïtieve dashboards en stimuleer geïnformeerde besluitvorming

Verminder repetitief werk door nuttige workflows te creëren met de eenvoudige automatiseringsbouwer

Monday.com limieten

De meeste uitgebreide functies zijn alleen beschikbaar in de duurdere abonnementen

Complexe projecten met veel afhankelijkheid en ingewikkelde workflows zijn niet eenvoudig te implementeren

prijzen van Monday.com ####

Free: 14 dagen gratis proefversie (tot 2 zetels)

14 dagen gratis proefversie (tot 2 zetels) Basis: $12/maand per zetel

$12/maand per zetel Standaard: $14/maand per zetel

$14/maand per zetel Pro: $24/maand per zetel

$24/maand per zetel Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday.com beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (14.000+ beoordelingen)

4.7/5 (14.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (5.000+ beoordelingen)

11. Teamwork (het beste voor samenwerkingsprojecten met clients)

via teamwerk_ Bij het bekijken van Planview-concurrenten die zich richten op samenwerking met de client, sprong Teamwork er echt uit. Met gedeelde delen van projectweergaven en klantspecifieke dashboards houdt deze oplossing alle belanghebbenden op de hoogte en betrokken.

Teamwork biedt ook ingebouwde berichten- en bestandsdeling, waardoor communicatie moeiteloos verloopt. Het centrale platform van deze oplossing is een uitstekend hulpmiddel om sterke relaties met de client te onderhouden.

Teamwork is echter niet volledig flexibel, wat een limiet kan zijn voor teams met unieke behoeften.

Teamwork beste functies

Handhaaf uitgebreide client portal tools om de communicatie en betrokkenheid bij de client te verbeteren

Krachtig inzettenprojecten bijhouden en middelenbeheer voor efficiënte middelenoptimalisatie

Communiceer beter met instant messaging binnen het platform

Teamwerk limieten

Voor aanvullende analyses moeten business gebruik maken van externe integraties

Kan complex worden voor grote organisaties met meerdere projecten en teams

Prijzen van Teamwork

Lever: $13,99/maand per gebruiker (minimaal 3 gebruikers)

$13,99/maand per gebruiker (minimaal 3 gebruikers) Groei: $25,99/maand per gebruiker (minimaal 5 gebruikers)

$25,99/maand per gebruiker (minimaal 5 gebruikers) Schaal: $69,99/maand per gebruiker (minimaal 5 gebruikers)

$69,99/maand per gebruiker (minimaal 5 gebruikers) Enterprise: Aangepaste prijzen

Teamwork beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (40 beoordelingen)

4.1/5 (40 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (850+ beoordelingen)

12. Trello (het beste voor Kanban-gebaseerd projectmanagement)

via trello Een andere tool op deze lijst van Planview-alternatieven is Atlassian's Kanban-achtige Trello, dat ideaal is voor teams die op zoek zijn naar flexibiliteit, snellere Taak-updates en naadloze samenwerking. Het staat bekend om zijn visuele en intuïtieve benadering van het beheren van projecten, taken en workflows.

Trello is een oplossing die voornamelijk gebruik maakt van borden, lijsten en kaarten om projecten te organiseren en blinkt uit in kleinere teams en agile workflows.

Als er echter veel mensen betrokken zijn bij Trello, kan de hoeveelheid kaarten, opmerkingen en updates op één bord snel verwarrend worden.

Trello beste functies

Gebruik Trello's visueel intuïtieve Kanban-bord om de verantwoording en traceerbaarheid van roadmaps te verbeteren

Werk samen met ingebouwde opmerkingen en vermeldingen om teamwerk te bevorderen

Meer functies toevoegen via toolintegraties genaamd Power-Ups

Trello beperkingen

Eenvoud is het meest geschikt voor eenvoudige projecten en niet voor complexe projecten

Heeft geen uitgebreide rapportage en analytische tools

Trello prijzen

Free: $0

$0 Standaard: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Premium: $12,50/maand per gebruiker

$12,50/maand per gebruiker Enterprise: $17,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (13.500+ beoordelingen)

4.4/5 (13.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (23.000+ beoordelingen)

13. ServiceNow (Beste voor IT-servicewerkstromen)

via ServiceNu ServiceNow is een bekende IT service management tool. Vanwege zijn robuuste IT business management suite staat het op mijn lijst van Planview-concurrenten.

Deze oplossing bevat ook een speciale PPM (Project Portfolio Management) functie voor het plannen, prioriteren en bewaken van project portfolio's. In combinatie met de ITSM-focus zijn resourceoptimalisatie en werklastbeheer naadloos.

ServiceNow beste functies

Implementeer adaptieve automatisering en integratie van werkstromen om de productiviteit te verhogen en handmatige inspanningen te minimaliseren

Analyseer gegevens met de uitgebreide rapportagetools van ServiceNow om de resultaten van projecten te verbeteren

Serviceverzoeken efficiënt beheren met uitgebreide probleem bijhouden

ServiceNow limieten

Vereist aanzienlijke aanpassingen en configuratie om de mogelijkheden voor portfoliobeheer volledig te benutten

Wordt complex en duur voor kleinere organisaties of organisaties met een beperkt IT-budget

ServiceNow prijzen

Aangepaste prijzen

ServiceNow beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

Verander uw vaardigheden in portfoliobeheer met ClickUp

De juiste tool voor projectportfoliomanagement brengt de broodnodige bestelling in de chaos van projectactiviteiten. Hoewel Planview een solide keuze is, is het verkennen van alternatieven essentieel.

We hebben de top 13 Planview concurrenten besproken om het selectieproces te vereenvoudigen. Onder deze oplossingen is er één tool die uitblinkt als partner-ClickUp.

Met zijn uitgebreide tools voor projectmanagement, realtime resourcebeheer en automatisering van workflows houdt ClickUp uw productstrategieën op koers en soepel draaiend.

Aarzel dus niet! Meld u aan bij ClickUp en begin vandaag nog!