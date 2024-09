10 Beste Balance Scorecard Software in 2024

Zijn financiële cijfers de enige manier waarop je de groei van je bedrijf meet?

Zo ja, dan is het misschien tijd om je aanpak te herzien.

De markt is voortdurend in beweging. Het kan zelfs voor de beste managers een uitdaging zijn om bovenop de veranderende trends te blijven zitten en er tegelijkertijd voor te zorgen dat elk onderdeel van uw organisatie gesynchroniseerd is.

Wat is dan een goede manier om de voortgang bij te houden en ervoor te zorgen dat je op schema ligt met je strategische doelen?

De Balanced Scorecard (BSC) raamwerk geeft u een voltooide weergave van uw bedrijfsprestaties. In tegenstelling tot traditionele methoden die zich alleen richten op financiële statistieken, richt het Balanced Scorecard framework zich op sleutel prestatie indicatoren (KPI's) om de prestaties van uw bedrijf holistisch te meten.

Hier zijn enkele KPI's uit de Balanced Scorecard methodologie om de bedrijfsprestaties te meten:

Financiële prestaties: Hoe zijn uw inkomsten, winsten en kosten bijgehouden ten opzichte van uw doelen?

Klanttevredenheid: Hoe goed voorziet u in de behoeften van uw klanten? Hoeveel waarde biedt u uw klanten?

Interne bedrijfsprocessen: Hoe efficiënt verlopen uw activiteiten?

Groei van uw medewerkers: Hoe goed ontwikkelen uw teamleden zich en hoe goed bereiken ze hun doelen?

De juiste software kiezen om de Balanced Scorecard-methodologie te implementeren kan ontmoedigend zijn. Om het proces te vereenvoudigen, hebben we een lijst samengesteld met de 10 beste Balanced Scorecard software opties.

Wat moet je zoeken in Balanced Scorecard software?

Evalueer bij het kiezen van een balanced scorecard software hoe goed het platform aansluit bij de behoeften en doelen van uw organisatie. Hier zijn een paar factoren die je moet overwegen:

Strategy mapping: De software moet robuuste functies hebben om de strategie in kaart te brengen om doelstellingen, initiatieven en processen op elkaar af te stemmen

De software moet robuuste functies hebben om de strategie in kaart te brengen om doelstellingen, initiatieven en processen op elkaar af te stemmen Visualisatie: Een goede BSC-software moet krachtige visualisatietools bieden die de voortgang van doelen illustreren

Een goede BSC-software moet krachtige visualisatietools bieden die de voortgang van doelen illustreren Aanpasbare dashboards: Dashboards zijn cruciaal voor het in één oogopslag monitoren en analyseren van kritieke gegevens. Zoek naar software die aanpasbare dashboards biedt, zodat u de meest relevante statistieken en KPI's op een duidelijke en overzichtelijke manier kunt weergeven

Dashboards zijn cruciaal voor het in één oogopslag monitoren en analyseren van kritieke gegevens. Zoek naar software die aanpasbare dashboards biedt, zodat u de meest relevante statistieken en KPI's op een duidelijke en overzichtelijke manier kunt weergeven Functies voor samenwerking en annotatie: Kies software met functies voor annotatie, bijlagen en samenwerking, zodat teamleden inzichten kunnen delen, doelstellingen kunnen bespreken en ideeën efficiënter kunnen uitvoeren

Kies software met functies voor annotatie, bijlagen en samenwerking, zodat teamleden inzichten kunnen delen, doelstellingen kunnen bespreken en ideeën efficiënter kunnen uitvoeren Uitgebreide rapportage mogelijkheden: Een balanced scorecard tool moet uitgebreide rapporten genereren met cijfers en grafieken om zowel kwalitatieve als kwantitatieve inzichten te bieden

Een balanced scorecard tool moet uitgebreide rapporten genereren met cijfers en grafieken om zowel kwalitatieve als kwantitatieve inzichten te bieden Exportmogelijkheden: De gekozen software moet gemakkelijk gegevens kunnen exporteren naar Excel, PowerPoint, PDF of andere veelgebruikte formaten, zodat rapporten en presentaties duidelijk, professioneel en gemakkelijk te verdelen zijn

De gekozen software moet gemakkelijk gegevens kunnen exporteren naar Excel, PowerPoint, PDF of andere veelgebruikte formaten, zodat rapporten en presentaties duidelijk, professioneel en gemakkelijk te verdelen zijn Automatisering en integratie: Kies software die repetitieve taken zoals de invoer van gegevens automatiseert. Bekijk ook hoe goed de software integreert met bestaande systemen binnen uw bedrijf om de efficiëntie en nauwkeurigheid van gegevens te verbeteren

Hier zijn de top 10 balanced scorecard software om bedrijfsprestaties bij te houden en te optimaliseren:

1. ClickUp (het beste voor strategische abonnementen)

Bekijk verschillende aspecten van uw werkstroom met ClickUp

ClickUp is een alles-in-één software voor strategische abonnementen die projectmanagement, projectmanagement en teamcommunicatie verenigt. Het biedt uitgebreide functies om de voortgang van projecten bij te houden, middelen effectief toe te wijzen en ervoor te zorgen dat uw strategie op koers blijft. ClickUp Doelen integreert OKR's (doelstellingen en sleutel resultaten) en de Balanced Scorecard methode door doelen af te stemmen, prestaties bij te houden en metrieken te visualiseren in één platform.

gebruik ClickUp Goals om OKR's in te stellen, ze aan Taken te koppelen en de voortgang bij te houden_

U kunt de algemene prestaties van teams en bedrijven bijhouden met ClickUp Dashboards . Het biedt krachtige inzichten in de werklast van teams, de tijd die aan verschillende taken wordt besteed en de voortgang van de verkoop.

Brainstormen, strategieën uitstippelen of werkstromen in kaart brengen met visueel samenwerkende ClickUp Whiteboards

Integraties: GebruikClickUp integraties om gegevens uit verschillende databronnen en meer dan 1000 externe apps, waaronder Dropbox, Harvest, Google Drive en Zoom, te consolideren voor een efficiënt strategisch planningsproces en een efficiënte werkstroom

GebruikClickUp integraties om gegevens uit verschillende databronnen en meer dan 1000 externe apps, waaronder Dropbox, Harvest, Google Drive en Zoom, te consolideren voor een efficiënt strategisch planningsproces en een efficiënte werkstroom Automatisering: Maak geautomatiseerde taaktoewijzing, projectmanagement en projectupdates mogelijk metClickUp Automatiseringen *AI ondersteuning: Genereer realtime samenvattingen van taken, krijg contextueel inzicht en ontvang direct antwoord op werkgerelateerde query's metClickUp Brein

Genereer naadloos inzichten en verbind uw werk met ClickUp Brain

Chatten: Communiceer in realtime door leden van uw team of groepen te taggen, wijs actiepunten toe en koppel taken metClickUp chatten

ontvang real-time updates van teamleden over projecten of taken met ClickUp Chat_

ClickUp limieten

De uitgebreide aard van de software en de vele functies kunnen zorgen voor een langere leercurve voor nieuwe gebruikers

De functies zijn het meest effectief op desktop apparaten

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Office Tijdlijn (het beste voor het maken van tijdlijnen en presentaties)

via Tijdlijn kantoor Office Tijdlijn is een uitstekend platform voor het maken van visueel aantrekkelijke tijdlijnen en presentaties die strategische doelen, prestatiecijfers en voortgang in de tijd duidelijk overbrengen.

De vooraf ontworpen sjablonen en een intelligente layout engine organiseren uw informatie automatisch, waardoor u betere inzichten krijgt in uw gegevens.

Met de aanpasbare opties kunt u eenvoudig projectgegevens omzetten in tijdlijnen en complexe BSC-gegevens in een toegankelijk format presenteren aan belanghebbenden.

Office Tijdlijn beste functies

Gegevens beheren en aanpassen met functies zoals Taken aanmaken, voortgang bijhouden en afhankelijkheid weergeven

Project samenvattingen om blokkades of afhankelijkheid van taken te identificeren

Exporteer uw gegevens als Excel-bestanden, PowerPoint-dia's of PNG-afbeeldingen

In realtime samenwerken met gedeelde toegang en bewerking door meerdere partijen voor besluitvorming in teams

Office Tijdlijn beperkingen

Mist functies voor het bijhouden van resources en budgettering voor projectmanagement

Biedt geen speciale online service voor het opslaan en beheren van dia's of sjablonen

Prijzen Office Tijdlijn

PowerPoint invoegtoepassing voor Windows Pro Edition: Minder dan $13 per maand, jaarlijks gefactureerd Pro+ Editie: Minder dan $17 per maand, jaarlijks gefactureerd Expert editie: Minder dan $21 per maand, jaarlijks gefactureerd

Online Tool Browser: $149/gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Office Tijdlijn beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

4.3/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

3. ClearPoint Strategy (Beste voor rapportage en uitvoering van business)

via ClearPoint-strategie ClearPoint is intuïtieve software waarmee u uw doelstellingen, initiatieven en actie-items op één plaats kunt beheren. Het ondersteunt de Norton en Kaplan Balanced Scorecard-methodologie en kan worden aangepast om verschillende variaties van het BSC-raamwerk te implementeren.

ClearPoint combineert gegevens uit verschillende databronnen, waardoor strategische planning en uitvoering soepel en eenvoudig verlopen. U kunt eenvoudig aangepaste scorecards maken voor individuele teams of projecten.

Het helpt u ook bij het maken van een effectief samenvattend rapport en een strategiekaart door elementen aan te passen om relevante informatie te benadrukken.

ClearPoint Strategy beste functies

Business rapportage automatiseren met gedetailleerde analyse met behulp van de ingebouwde engine

Bijhouden van voortgang met OKR's, met behulp van AI voor het instellen en bewaken van doelen op zowel individueel als afdelingsniveau

Bewerk content direct op de pagina voor gemak en efficiëntie

Creëer een gedeelde visie in werkruimten voor samenwerking om teamwerk en prestaties te verbeteren

ClearPoint Strategy limieten

Overzichtsrapporten missen sorteer-, bewaar- en compacte exportopties

Heeft geen geavanceerde tools voor het beheren van toegewezen Taken

ClearPoint Strategy prijzen

Basis abonnement: $250/maand

$250/maand Professioneel abonnement: $800/maand

$800/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

ClearPoint Strategy beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

4.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (40+ beoordelingen)

4. Sisense (Beste voor het visualiseren van doelen)

via Sisense Sisense vereenvoudigt gegevensverwerking door informatie uit verschillende databronnen, zoals offline databases, spreadsheets of cloudservices, te combineren in één gecentraliseerd platform.

Het stroomlijnt de voorbereiding van gegevens met zijn gebruiksvriendelijke ETL-tools (Extract, Transform, Load), zodat u gegevens efficiënt kunt organiseren en analyseren. U kunt ook gedetailleerde rapportages en interactieve dashboards maken met Sisense.

Met de ln-Chip technologie kunt u geavanceerde analyses uitvoeren zonder dat u gespecialiseerde data warehouses of een groot IT team nodig hebt. Voor geavanceerde gegevensanalyse kunt u met één klik formules toepassen vanuit dashboards om statistische functies uit te voeren, zoals correlatie en covariantie.

Sisense beste functies

AI en ML inzetten voor voorspellende inzichten

Elementen slepen en neerzetten om naadloos verbinding te maken tussen meerdere databronnen

Eenvoudig interactieve dashboards maken en delen

Gegevens in realtime query'en voor onmiddellijke inzichten

Sisense beperkingen

Het platform vergt veel resources, servercapaciteit en installatietijd

Dashboards zijn beperkt tot webtoegang, wat offline delen en geplande rapportage bemoeilijkt

Sisense prijzen

Aangepaste prijzen

Sisense beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (1.000+ beoordelingen)

4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

5. Spider Strategies (het beste voor strategische dashboards)

via Spider strategieën Spider Strategies biedt een veelzijdig cloud-gebaseerd platform voor strategie- en KPI-beheer. Het ondersteunt een bereik van strategische modellen, zoals de Balance Scorecard, Ansoff Matrix en Strategic Horizons.

Spider Strategies verbetert de algemene strategie executie met geavanceerde automatisering. Je kan moeiteloos de Balanced Scorecard methodologie implementeren door perspectieven, doelstellingen en maatregelen in te voeren en vervolgens maandelijks de metrics bij te houden.

Het creëert ook visueel aantrekkelijke en aanpasbare strategiekaarten, die je een duidelijk beeld geven van je prestaties.

Spider Strategies beste functies

Consolideer statistieken, dashboards en rapporten op één plaats om site briefing books te genereren en PowerPoint integratie te vereenvoudigen voor driemaandelijkse business reviews

Gebruik de Connect functie om data van externe databronnen te koppelen aan je KPI's. Dit stroomlijnt het databeheer en de rapportage

Visualiseer abonnementen en koppel ze aan doelen met Spider Impact

Spider Strategies limieten

Het biedt beperkte aanpassingsmogelijkheden voor rapportage en gebruikerservaring

De tool heeft een betere integratie nodig met andere datasystemen

Spider Strategies prijzen

Spider Hosted Abonnementen: 1+ gebruikers: $125/maand, jaarlijks gefactureerd Team (10+ gebruikers): $1.000/maand, maandelijks of jaarlijks gefactureerd Afdeling (25+ gebruikers): $2.250/maand, maandelijks of jaarlijks gefactureerd Enterprise (100+ gebruikers): $5.000/maand, maandelijks of jaarlijks gefactureerd

Spider On-premises abonnementen: Aangepaste prijzen

Spider Strategies beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (2 beoordelingen)

4.3/5 (2 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (25 beoordelingen)

6. Corporater (Beste voor geïntegreerd beheer van bedrijfsprestaties)

via Corporater Corporater biedt een complete suite met tools voor het instellen van strategische doelstellingen, het bijhouden van KPI's, het implementeren van initiatieven, het visualiseren en integreren van datatools en het beheren van werkstromen.

Het helpt u bij het digitaliseren en automatiseren van uw strategiemanagementprocessen naarmate uw bedrijfsbehoeften zich ontwikkelen. U kunt uw oplossing uitbreiden met governance, risicobeheer en compliance (GRC) binnen hetzelfde systeem.

Corporater stelt u ook in staat om gepersonaliseerde managementoplossingen en aangepaste dashboards te bouwen voor het bijhouden van strategie, KPI's en algemene prestaties.

Corporater beste functies

Instellen en beheren van perspectieven en doelstellingen terwijl u strategieën in de hele organisatie op elkaar afstemt

Verbind databronnen naadloos met elkaar en voeg aantekeningen toe voor extra context en duidelijkheid

Doelen beheren en voortgang bijhouden om prestaties te bewaken en rapportages over sleutelresultaten te genereren

Gebruikerstoegang aanpassen om zichtbaarheid van content te beheren en op rollen gebaseerde dashboards te maken

Corporater beperkingen

Het maken van aangepaste rapporten vereist geavanceerde expertise omdat de software geen kant-en-klare sjablonen heeft

Het heeft een complexe gebruikersinterface

Corporater prijzen

Aangepaste prijzen

Corporater beoordelingen en recensies

Er zijn niet genoeg beoordelingen beschikbaar

7. Lucidchart (Beste voor gegevensvisualisatie)

via Lucidchart Lucidchart helpt ondernemingen bij efficiënt projectmanagement door middel van geavanceerde gegevensvisualisatie. Het blinkt uit in het diagrammen van processen die cruciaal zijn voor strategische abonnementen. Je kunt gedetailleerde visuele diagrammen van bedrijfsprocessen maken om kaders voor prestatiebeheer .

Hiermee kunt u strategische kaarten delen met belanghebbenden voor een succesvolle implementatie en afstemming van organisatorische doelen.

Lucidchart biedt een gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface en innovatieve tools die efficiënt storyboarden, brainstormen en het maken van schema's, organigrammen en tijdlijnen van Gantt mogelijk maken.

Lucidchart beste functies

Gebruik uitgebreide sneltoetsen om taken te stroomlijnen en minder tijd te besteden aan repetitieve handelingen

Voeg belangrijke statistieken toe aan bestaande diagrammen door gegevens te koppelen

Integreer interactieve elementen door tekstvakken of blokken binnen je diagram te koppelen om je layout overzichtelijk te houden

Ruim je diagrammen automatisch op voor presentatieklare kwaliteit met slimme ontwerpfuncties

Lucidchart beperkingen

Het mist geavanceerde ontwerpfuncties zoals gespecialiseerde lettertypen, aangepaste kleurenpaletten en het groeperen van objecten voor aangepaste bibliotheken

Connectoren worden niet automatisch opnieuw georiënteerd wanneer vormen worden verplaatst, wat het aanpassen van diagrammen bemoeilijkt

Lucidchart prijzen

Gratis

Individueel: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Teams: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Lucidchart beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (5.000+ beoordelingen)

4.5/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

8. Miro (Beste voor processen in kaart brengen en samenwerken)

via Miro Miro is een visuele werkruimte die verdeelde teams samenbrengt om collectief te ontwerpen en te bouwen. Op een Miro Board kunnen jij en je team met gemak strategieontwikkeling, productontwerp en complexe workflows aanpakken. Je ziet cursors met namen over het bord bewegen terwijl medewerkers ideeën aandragen, feedback geven en co-creëren met behulp van gedeelde tools en informatie.

Miro onderscheidt zich door zijn uitgebreide pakket aan mogelijkheden die zijn ontworpen voor innovatie. Het helpt je om al je taken en middelen voor projecten op één plek te organiseren en KPI's bij te houden. Je kunt ook ideeën en gegevens op één plek verbinden voor efficiënte abonnementen op strategieën.

Miro beste functies

Gebruik Miro voor SCRUM vergaderingen, wireframes, brainstormsessies, workshops en ideeënbeheer. Het realtime gevoel uit de vrije hand zorgt voor een soepele en intuïtieve samenwerking

Stel meerdere gebruikers in staat om gelijktijdig projecten weer te geven en eraan bij te dragen om de voortgang beter bij te houden

Breng het klanttraject in kaart om uitdagingen te identificeren en de klantervaring te verbeteren

Miro limieten

De bewerkingsmogelijkheden voor sommige tools zijn beperkt

Het integreert niet met tools van Microsoft of Google, waardoor de verbinding beperkt is

Prijzen van Miro

Free

Starter: $10/gebruiker/maand

$10/gebruiker/maand Business: $20/gebruiker/maand

$20/gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (6.000+ beoordelingen)

4.8/5 (6.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

9. Monday (Beste voor realtime inzichten)

via Monday Monday is een populair platform voor projectmanagement en Customer Relationship Management (CRM) waarmee je eenvoudig prestatiecijfers, projecten en dagelijkse taken kunt beheren. Het aanpasbare dashboard en de functies voor rapportage houden KPI's voor projecten en werklasten van teams bij.

Het beste aan Monday is dat de dashboards realtime inzichten bieden, zodat je de prestaties van je bedrijf en medewerkers kunt volgen en weloverwogen beslissingen kunt nemen. Bovendien automatiseert de AI-integratie de werkstroom voor een effectieve strategie-uitvoering.

Monday beste functies

Regelgebaseerde automatisering implementeren om eenvoudige Taken te stroomlijnen en tijd te besparen

Project sjablonen gebruiken om projectmanagement te stroomlijnen en statistieken bij te houden

Budgetteringsinformatie toevoegen aan taken om de financiën van uw project bij te houden

Overzicht krijgen van de bedrijfsprestaties met aanpasbare dashboards

Monday limieten

Taken filteren kan beperkend zijn en aanpassingen limieten

De functie dashboard is minder intuïtief en vereist meer begeleiding

Prijzen voor Monday

Free Forever

Basis: $9/gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd

$9/gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd Standaard: $12/gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd

$12/gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd Pro: $19/gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd

$19/gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (12.000+ beoordelingen)

4.7/5 (12.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

10. Muurschildering (Het beste voor het visualiseren van voortgang)

via Muurschildering Mural is een oplossing voor visuele samenwerking waarmee teams ideeën kunnen tekenen en organiseren op een digitaal Whiteboard voor een betere planning van strategieën. U kunt alle projectelementen op één plaats consolideren om blokkades op te sporen en de zaken soepel te laten verlopen.

Mural's sjabloon voor gebruikers helpt je de Balanced Scorecard-methodologie te implementeren. Je kunt het hele klanttraject in kaart brengen om inzicht te krijgen in wrijvingspunten en de klantervaring te verbeteren.

Met Mural kun je ook je projecten, doelen, targets en activiteiten samenvatten en erop reflecteren om de productiviteit van je team te verhogen.

Mural beste functies

Brainstorm ideeën met je team door digitale aantekeningen te maken, diagrammen te tekenen en afbeeldingen toe te voegen om concepten en ideeën visueel weer te geven

Visualiseer gegevens in de vorm van cirkeldiagrammen, grafieken en diagrammen om datagestuurde inzichten te presenteren aan teamleden en belanghebbenden

Teamprestaties beoordelen om verbetermogelijkheden te identificeren

Duidelijke rollen definiëren voor een naadloze uitvoering van projecten

Muurbeperkingen

Tabellen of rasters maken is niet mogelijk, waardoor het tijdrovend is om informatie effectief te organiseren

De mobiele ervaring komt niet overeen met de web versie, waardoor de functie onderweg beperkt is

Prijzen van Mural

Gratis

Team+: $9,99/maand per lid

$9,99/maand per lid Business: $17,99/maand per lid, jaarlijks gefactureerd

$17,99/maand per lid, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Aangepaste prijzen

Muurschildering beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

4.6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

Nauwkeurige Balanced Scorecards maken met ClickUp

En dat is alles!

We hebben onze top balanced scorecard software gedeeld om uw projecten en strategische abonnementen te ondersteunen. Door elke optie zorgvuldig te evalueren, kunt u de perfecte tool voor uw doelen vinden.

Als je op zoek bent naar een allesomvattende oplossing, dan springt ClickUp eruit met zijn alles-in-één aanbod. Het is een veelzijdig platform dat is ontworpen om uw projectmanagement te verbeteren en biedt alles van projectmanagement en strategische abonnementen tot geavanceerde datavisualisatie en samenwerking in realtime.

Met ClickUp kunt u naadloos de Balanced Scorecard-methodologie implementeren, werkstromen optimaliseren en teamprestaties verbeteren.

Klaar om uw strategische abonnement te revolutioneren? Meld u aan voor ClickUp en ontdek hoe het uw werkstroom kan transformeren!