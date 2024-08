Top Google Documenten begeleidende brief sjablonen voor 2024

Geloof het of niet, maar liefst 77% van de rekruteerders neigen naar kandidaten die een sollicitatiebrief sturen - zelfs als deze optioneel is!

Sollicitatiebrieven zijn een kans om je motivatie te delen, professionele doelen voor werk prestaties en een kijkje in je persoonlijkheid bij aanwervingsmanagers.

Het kan echter ontmoedigend zijn om vanaf nul een overtuigende sollicitatiebrief te schrijven, vooral als je niet zeker weet waar je moet beginnen. Maak je geen zorgen! Wij hebben de perfecte oplossing: sjablonen voor sollicitatiebrieven!

Tools zoals Google Documenten bieden een bereik van gratis en zeer aanpasbare sjablonen voor sollicitatiebrieven die het proces gemakkelijker en efficiënter maken.

In deze blog nemen we je mee langs de beste Google Documenten sjablonen voor sollicitatiebrieven.

Wat maakt een goed sjabloon voor een sollicitatiebrief?

Een goed sjabloon voor een sollicitatiebrief helpt je om een aantrekkelijke en professionele sollicitatiebrief te maken waarin je jezelf en je carrièrepad voorstelt. Nog te doen, moet het hebben:

Een professioneel ontwerp : Ga voor een sjabloon met een strak, overzichtelijk ontwerp dat je helpt om informatie duidelijk te presenteren. Het lettertype, de marges en de ruimte moeten uniform zijn

: Ga voor een sjabloon met een strak, overzichtelijk ontwerp dat je helpt om informatie duidelijk te presenteren. Het lettertype, de marges en de ruimte moeten uniform zijn Aanpassingsopties: Zorg ervoor dat het sjabloon, of het nu eensjabloon voor carrièrekaart of sjabloon voor sollicitatiebrieven is, u de tekst, lettertypes en kleuren kunt aanpassen aan uw persoonlijke stijl en functievereisten

Zorg ervoor dat het sjabloon, of het nu eensjabloon voor carrièrekaart of sjabloon voor sollicitatiebrieven is, u de tekst, lettertypes en kleuren kunt aanpassen aan uw persoonlijke stijl en functievereisten Een duidelijke structuur : Zorg ervoor dat het sjabloon een duidelijke structuur heeft, inclusief een koptekst voor je gegevens, een korte inleiding, een hoofdtekst en een conclusie

: Zorg ervoor dat het sjabloon een duidelijke structuur heeft, inclusief een koptekst voor je gegevens, een korte inleiding, een hoofdtekst en een conclusie Een goede toegankelijkheid : Kies een gemakkelijk te gebruiken sjabloon. Het moet beschikbaar zijn in veelgebruikte formaten (bijv. .docx, .pdf) en compatibel zijn met de meeste populaire tekstverwerkingssoftware

: Kies een gemakkelijk te gebruiken sjabloon. Het moet beschikbaar zijn in veelgebruikte formaten (bijv. .docx, .pdf) en compatibel zijn met de meeste populaire tekstverwerkingssoftware Een positieve toon: Kies een sjabloon met een positieve, zelfverzekerde en professionele toon om recruiters aan te trekken en uw enthousiasme weer te geven

Gratis sjablonen voor sollicitatiebrieven in Google Documenten

Hier vind je de beste gratis sjablonen voor sollicitatiebrieven in Google Documenten:

1. Google Documenten sollicitatiebrief voor cv sjabloon

via Gedoc Het sjabloon Sollicitatiebrief voor cv is een gratis sjabloon voor sollicitatiebrieven in Google Documenten. De overzichtelijke structuur presenteert de informatie duidelijk aan de lezers. Er is ruimte om je persoonlijke gegevens toe te voegen, zoals telefoonnummer, e-mail ID en adres.

Je kunt dit eenvoudige sjabloon gebruiken om je ervaring en vaardigheden te benadrukken en uit te leggen waarom je geschikt bent voor de rol waarop je solliciteert. Vermeld ook duidelijk waarom de rol je aantrekt.

De sjabloon is in hoge mate aanpasbaar, zodat je de opmaak, kleuren en lettertypen kunt wijzigen. De sjabloon is compatibel met Google Slides, Microsoft PowerPoint en MacOS Keynote.

2. Google Documenten Basis sjabloon sollicitatiebrief

via Gedoc Dit sjabloon voor professionele sollicitatiebrieven heeft een strak en elegant ontwerp dat ervoor zorgt dat je sollicitatiebrief opvalt.

De hoofdtekst van het sjabloon bevat content waaruit de rente voor de positie blijkt en details over eerdere rollen en prestaties. Je kunt ook de nadruk leggen op je carrière met prestaties en specifieke statistieken.

Er is een speciaal gedeelte om te beschrijven waarom het bedrijf je aanspreekt. De laatste regels verwijzen naar een bijlage met cv, een bedankbriefje en uw enthousiasme voor de rol.

Dit vooraf ontworpen document is gemakkelijk te bewerken in Google Documenten en heeft een duidelijke structuur die zorgt voor leesbaarheid en professionaliteit. Het is perfect voor werkzoekenden die een blijvende indruk willen maken.

3. Google Documenten sollicitatiebrief sjabloon

via Gedoc Dit gratis sjabloon voor sollicitatiebrieven in Google Documenten heeft een gebruiksvriendelijke layout en een strak ontwerp. Het beste deel? Het geeft je tips om je sollicitatiebrief professioneler te laten klinken zodat je de aandacht van de recruiters trekt. De tips omvatten proeflezen, het gebruik van een eenvoudig lettertype, het verdelen in korte alinea's en het goed organiseren van de informatie.

Er wordt ook gewezen op het belang van het niet herhalen van informatie in je cv en het afstemmen van de brief op elke werkgever. Als je gelooft in een maximale impact met een paar woorden, is de sjabloon voor sollicitatiebrieven ideaal.

Pro Tip: Gebruik ClickUp sjablonen om de perfecte sollicitatiebrief en cv te maken. ClickUp biedt meer dan 1000 sjablonen in verschillende moeilijkheidsgraden (beginners, gevorderden en vergevorderden), types en gebruikssituaties. U kunt ook gemakkelijk nieuwe sjablonen maken om aan uw behoeften te voldoen.

4. Google Documenten Sollicitatiebrief Sjabloon

via Gedoc Op zoek naar een stage? Wij hebben iets voor jou! Het Google Documenten sollicitatiebrief sjabloon benadrukt je vaardigheden, gretigheid, academische status en lange termijn doelen om indruk te maken op recruiters.

Je kunt je deel van je interesse in de stage bij een specifiek bedrijf delen door de unieke diensten, beoordelingen en reputatie te benadrukken die je hebben aangetrokken tot de rol. Je kunt ook je carrièredoelen aangeven en hoe de stage aansluit bij deze doelen.

Een stage vinden terwijl je studeert is geen gemakkelijke taak, maar dit sjabloon maakt het proces efficiënter en gemakkelijker.

Deze professioneel opgemaakte sjabloon is ontworpen om de veelvoorkomende uitdaging van studenten aan te gaan, namelijk beperkte werkervaring. Het biedt het perfecte platform om vaardigheden en ambities op instapniveau te laten zien.

5. Google Documenten Professionele sollicitatiebrief sjabloon

via Gedoc Dit is nog een gratis optie in de Google Documenten sjabloongalerij. In tegenstelling tot andere sjablonen op de lijst, gebruikt deze sjabloon grijze, zwarte en bruine kleuren om belangrijke informatie te benadrukken. Je kunt je contactgegevens aan de rechterkant zetten, terwijl de informatie van de aanwervende manager recht onder je naam staat.

De strakke layout helpt informatie te scheiden en maakt de brief visueel aantrekkelijk. Bewerk het sjabloon om informatie op te nemen over je vorige rollen, redenen voor om van carrière te veranderen vaardigheden, prestaties, opleidingskwalificaties en redenen om naar deze baan te solliciteren.

Bonus: Solliciteren naar een rol als projectmanager? Bekijk onze lijst met sjablonen voor cv's van projectmanagers .

**Hoe schrijf ik een effectieve sollicitatiebrief?

De kracht van sjablonen valt niet te ontkennen. Ze verkorten het werk om een sollicitatiebrief vanaf nul op te stellen en zijn ongelooflijk handig en effectief. Je moet echter wel de essentiële elementen van een sollicitatiebrief kennen om deze sjablonen effectief te kunnen gebruiken.

Een sollicitatiebrief is meestal de eerste indruk die een recruiter van je heeft. Daarom moet je ervoor zorgen dat je motivatie, vaardigheden en rente goed worden weergegeven.

Hier lees je hoe je een effectieve sollicitatiebrief kunt schrijven:

Onderzoek, onderzoek, onderzoek

Doe grondig onderzoek voordat je begint met het schrijven van de sollicitatiebrief. Bezoek de website van het bedrijf om meer te weten te komen over de missie, waarden, producten en diensten. Lees recente nieuwsartikelen of persberichten over het bedrijf om op de hoogte te blijven.

Lees de vacature zorgvuldig om de vereiste kwalificaties en verantwoordelijkheden te begrijpen en benadruk de vaardigheden die de rol vereist. Bijvoorbeeld, als de baan vaardigheid in Python en projectmanagement vereist, benadruk dan je ervaring met codeertalen zoals Python en projectmanagement in je sollicitatiebrief.

Kies het juiste sjabloon

Kies vervolgens een sjabloon dat geschikt is voor de sector en de rol van de baan. Als je bijvoorbeeld solliciteert naar een rol als grafisch ontwerper, kies dan een uniek en innovatief ontwerp voor je sollicitatiebrief dat je creativiteit benadrukt.

Zorg ervoor dat het sjabloon:

Informatie in een professionele en duidelijke structuur presenteert

Overeenkomt met je cv wat betreft letterstijl, grootte van het lettertype en kleurenschema voor een samenhangende look

Eenvoudig kan worden aangepast

Gemakkelijk te lezen is, met voldoende witruimte, passende marges en een leesbare grootte van het lettertype

Lijst met uw naam en contactgegevens

Vermeld bovenaan je sollicitatiebrief je naam en contactgegevens. Voeg details toe zoals:

Volledige naam in een groter, vet lettertype

Beroepstitel onder je naam

Je huidige adres

Een professioneel e-mailadres

Je telefoonnummer

Je stad en land

Link naar website, LinkedIn profiel of portfolio

Voeg de naam van de ontvanger toe

In plaats van "Geachte heer/mevrouw", richt je de sollicitatiebrief rechtstreeks aan de aanwervende manager. Je kunt zijn naam vinden door naar de vacature te gaan of door op de LinkedIn pagina van het bedrijf te zoeken. Door een specifieke persoon aan te spreken, laat je zien dat je je huiswerk hebt gedaan.

Als je de naam echter niet kunt vinden, richt de brief dan aan het bedrijf of de afdeling.

Maak de introductie interessant

Sollicitatiemanagers ontvangen honderden sollicitatiebrieven. Ze hebben niet genoeg tijd om ze allemaal te lezen. Daarom moet je inleiding, de eerste alinea van je sollicitatiebrief, pakkend, relevant en gedenkwaardig zijn. Er moet enthousiasme uit spreken voor de rol.

Vermeld het volgende:

De positie waarop je solliciteert

Je prestaties in het verleden die relevant zijn voor de rol

Waarom wil je deze rol?

Wat jou onderscheidt van andere kandidaten

Je kunt ook een persoonlijke verbinding met het bedrijf of een verwijzing opnemen, indien beschikbaar.

Alle details vermelden

De hoofdtekst van je sollicitatiebrief moet alles bevatten wat jou een geschikte kandidaat maakt voor de rol. Wanneer een vacature schrijven of sollicitatiebrief, neem dan tips over uit de vacaturetekst. Benadruk je vaardigheden en prestaties die relevant zijn voor de rol van de baan.

Leg uit waarom je bij de rol past door te beschrijven hoe je waarden en werkstijl aansluiten bij de bedrijfscultuur. Het is de bedoeling dat je laat zien wat jij inbrengt als je bij het bedrijf komt werken.

En hoe verleidelijk het ook is, geef geen lijst van al je eerdere rollen. Richt je in plaats daarvan op de meest relevante.

Schrijf een sterke conclusie

Het is tijd om je sollicitatiebrief af te sluiten. Schrijf een sterke conclusie waarin je je enthousiasme voor de positie en het bedrijf herhaalt. Stel beleefd een vervolg voor, zoals een telefoongesprek of interview, om je sollicitatie verder te bespreken.

Vergeet niet de lezer te bedanken voor zijn tijd en overweging. Gebruik een professionele afsluiting, zoals "met vriendelijke groet" of "vriendelijke groeten"

Je kunt het volgende gebruiken AI-schrijftools om perfecte sollicitatiebrieven te schrijven. De beste tools helpen je de toon van een bericht te bepalen, het te bewerken, proef te lezen en suggesties voor verbetering te geven.

Tips om te onthouden bij het schrijven van je sollicitatiebrief

Hier zijn enkele tips om te onthouden bij het schrijven van je sollicitatiebrief:

Pas je sollicitatiebrief aan

Het is misschien handig om voor alle vacatures dezelfde sollicitatiebrief te gebruiken, maar algemene sollicitaties verkleinen je kansen om aangenomen te worden. Neem altijd de tijd om meer te weten te komen over het bedrijf en pas je brief aan op specifieke vacatures.

Kens je prestaties

Nummers kunnen een grotere impact hebben dan woorden, vooral wanneer je je prestaties opsomt. Geef specifieke voorbeelden in je sollicitatiebrief. Kwantificeer je prestaties met nummers.

Bijvoorbeeld: "Ik heb een nieuw klantenserviceprotocol ontwikkeld waardoor de responstijd met 40% is verkort en de klanttevredenheid met 15% is gestegen."

Dit zal helpen om de impact van je werk op je vorige werkgevers of projecten te laten zien.

Houd het kort en professioneel

Een sollicitatiebrief moet kort en bondig zijn. Sollicitatiemanagers hebben geen tijd om lange essays te lezen. Probeer daarom minder woorden te gebruiken voor een maximale impact.

Een ideale sollicitatiebrief beslaat niet meer dan één pagina en moet uit drie tot vier alinea's bestaan. Vermijd pluisjes en algemene uitspraken.

Zorg ervoor dat je toon professioneel en respectvol is. Vermijd jargon, overdreven informele taal of grappen die verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Gebruik duidelijke en eenvoudige taal zonder vakjargon. Voorbeeld:

ik schrijf je om mijn grote interesse kenbaar te maken in de positie van marketingcoördinator bij [bedrijfsnaam], zoals geadverteerd op [vacaturebank]. Met een sterke passie voor marketing en een bewezen track record van succes, ben ik ervan overtuigd dat ik een belangrijke bijdrage kan leveren aan de doelen van uw team."_

✅ "Ik solliciteer naar de positie van Marketing Coördinator bij [Bedrijfsnaam] zoals geadverteerd op [vacaturebank]. De recente campagne van uw bedrijf, [specifieke campagne], toont een sterk begrip van een niche [doelmarkt] en sluit aan bij mijn werk bij [relevante ervaring]."

Volg instructies

Als een vacature vraagt om iets specifieks in je sollicitatie, is het cruciaal dat je dit opvolgt. Bijvoorbeeld, er kunnen specifieke instructies worden gegeven over het bestandsformaat: "Stuur je sollicitatiebrief in PDF format en vermeld je naam en de titel van de functie in de bestandsnaam."

💡 Pro Tip: Gebruik consistente, beschrijvende bestandsnamen zoals "Doe_John_Resume.pdf" voor gemakkelijke identificatie. Dit toont professionaliteit en maakt indruk op potentiële werkgevers.

De vacature of het bericht kan ook specifieke richtlijnen voor het verzenden of instructies voor de content bevatten. Lees deze zorgvuldig en volg de vereisten. Aandacht voor detail is een vaardigheid die altijd wordt gewaardeerd.

Verwijder hiaten in de werkgelegenheid

Als je cv hiaten vertoont, is een begeleidende brief de perfecte plek om die op te vullen. Zo kunt u meer context geven en potentiële werkgevers geruststellen.

Wees eerlijk over de leemte, benadruk alle relevante activiteiten die je tijdens de leemte hebt ondernomen en laat zien dat je bereid bent om de volgende stap te zetten je carrière weer op de rails te krijgen .

Voor het verzenden controleren

Vergeet tot slot niet om je sollicitatiebrief te proeflezen voordat je hem verstuurt. Let op fouten in grammatica, spelling en interpunctie. Gebruik Grammarly of een AI-programma zoals ClickUp Brein om dat te doen. Zorg er ook voor dat de informatie in je sollicitatiebrief overeenkomt met je cv.

Lees je brief hardop om fouten of onhandige formuleringen te ontdekken.

fix uw schrijffouten om een vlekkeloze indruk te maken met ClickUp Brain_

💡 Pro Tip: Gebruik ClickUp Brain om uw sollicitatiebrief te schrijven en op te poetsen. Het kan problemen met schrijven, grammatica en spelling opsporen en suggesties doen om de toon aan te passen. Het kan u zelfs helpen brainstormen voor creatievere sollicitatiebrieven.

Beheer uw zoektocht naar een baan met ClickUp

Op zoek gaan naar een nieuwe baan kan een spannend proces zijn. Het kan echter ook vermoeiend en zenuwslopend zijn. Dit is waar een tool voor productiviteit en projectmanagement zoals ClickUp kan helpen.

ClickUp is een veelzijdige productiviteitstool die uw sollicitatieproces aanzienlijk verbetert door u georganiseerd, gefocust en efficiënt te houden. Van het organiseren van sollicitaties tot het bijhouden van sollicitatiedeadlines, u kunt het allemaal doen met ClickUp.

Creëer speciale taken voor elke sollicitatie, onderzoek en gespreksvoorbereiding op de ClickUp-agenda

Voorbeeld, ClickUp's kalender weergave kan u helpen om deadlines in te stellen voor elke sollicitatie en elk sollicitatiegesprek. U kunt uw planning visualiseren, gebeurtenissen coördineren, taken bijhouden en synchroniseren met uw kalender app. ClickUp Herinneringen zorgen ervoor dat u nooit een sollicitatiedeadline mist. U kunt ook bijlagen en datums toevoegen. Deze herinneringen kunnen vanaf elk apparaat worden beheerd, inclusief uw desktop en mobiele apparaten.

Kartikeya Thapliyal, Product Manager bij Smallcase, zegt het volgende over ClickUp:

Het gebruik van kalenders om taken voor deadlines te voltooien is altijd cruciaal. Met ClickUp is dit heel gemakkelijk, omdat uw deadlines zichtbaar zijn op uw kalenders samen met de taken, dus het plannen van uw dag/week bandbreedte is super gemakkelijk en snel.

Kartikeya Thapliyal, productmanager bij Smallcase

Laten we eens kijken naar enkele functies:

Uitgebreide documentatie

Gebruik opties voor rijke opmaak om je sollicitatiebrief te laten opvallen ClickUp Documenten kan u helpen bij het maken, opslaan en beheren van al uw documenten. Schrijf meerdere sollicitatiebrieven, bewerk ze en houd wijzigingen bij met Docs. Het lettertype, de grootte, de hoogte, de paginabreedte en meer zijn volledig aanpasbaar.

Maak nieuwe sjablonen voor sollicitatiebrieven om meerdere opties bij de hand te houden en gebruik de samenwerkingsfunctie om je mentor of vrienden uit te nodigen om deze documenten te verfijnen en feedback te geven.

Slimme AI-mogelijkheden

sollicitatiebrieven op maat schrijven met ClickUp Brain_

We hebben ClickUp Brain al eerder besproken en het is echt een krachtige schrijfassistent voor het opstellen van unieke en effectieve sollicitatiebrieven. U kunt rol-specifieke content schrijven, onderwerpen onderzoeken, concepten verfijnen, grammaticacontroles uitvoeren en taal bijschaven voor een betere leesbaarheid.

Stel ClickUp Brain vragen over specifieke vaardigheden of ervaringen die u kunt benadrukken om uw brief te verbeteren. Het kan ook helpen bij het maken van aangepaste sjablonen voor sollicitatiebrieven. U kunt zelfs aI gebruiken om sollicitatiegesprekken voor te bereiden . Vraag ClickUp Brain bijvoorbeeld om ontwikkelingen in de sector samen te vatten en acties van concurrenten te analyseren, zodat je volledig op de hoogte bent van de sector van je toekomstige werkgever.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-AI-Content-Editing-in-Docs-1400x788.gif ClickUp AI Inhoud bewerken in documenten /$$$img/

clickUp Brain rechtstreeks in Docs gebruiken_

💡 Pro Tip: ClickUp Brain kan rechtstreeks in Docs worden gebruikt om u te helpen bij het schrijven en bewerken van uw sollicitatiebrief.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-80.png ClickUp sjabloon voor het zoeken naar een baan https://app.clickup.com/signup?template=t-200476216&department=hr-recruiting&_gl=1\*13otw0f\*\_gcl\_aw*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZzcxRUFBWFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\_gcl_au*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Dit sjabloon downloaden /%$cta/

Het sjabloon helpt je:

De voortgang te visualiseren met behulp van weergaven zoals prioriteit sollicitaties, fase sollicitatie, lijst met bedrijven, enz.

Doelen instellen voor uw zoektocht naar een baan

Verschillende sollicitatiedocumenten maken voor verschillende rollen en bedrijven

Verwerf uw droombaan met ClickUp

Google Documenten sjablonen voor sollicitatiebrieven zijn een praktische en efficiënte oplossing voor werkzoekenden die gepolijste en professionele sollicitatiebrieven willen maken. Door deze sjablonen te gebruiken, kunt u tijd besparen en zorgen voor consistentie in uw sollicitaties.

ClickUp biedt echter een nog grotere verscheidenheid aan aanpasbare sjablonen voor verschillende stijlen en sectoren, zodat u uw sollicitatiebrief kunt aanpassen aan de specifieke banen waarop u solliciteert.

Daarnaast kunnen ook de projectmanagementfuncties van ClickUp uw zoektocht naar een baan gemakkelijker en minder tijdrovend maken. Gebruik de uitgebreide functies om ervoor te zorgen dat u nooit een sollicitatiedeadline mist en snel uw droombaan vindt. Gratis aanmelden vandaag nog!

En het allerbeste voor uw reis!