10 beste software voor Lean Management in 2024

Toen ik voor het eerst manager werd, was het kritieke probleem om me te richten op het minimaliseren van verspilling en het maximaliseren van waarde in processen. Dit betekende lean principes in te voeren in mijn managementstijl.

Van toen tot nu heb ik de kans gehad om verschillende softwareoplossingen te verkennen en te gebruiken die ontworpen zijn om bedrijfsprocessen te stroomlijnen en de efficiëntie te verhogen.

In 2024 is lean managementsoftware dynamischer en innovatiever dan ooit. Op basis van mijn praktijkervaring heb ik een lijst samengesteld met de top 10 van lean projectmanagementsoftware die zich onderscheiden door hun effectiviteit, gebruiksvriendelijke interfaces en vermogen om de workflow en productiviteit aanzienlijk te verbeteren.

Of je nu een ervaren lean practitioner bent of een nieuweling die aan deze reis begint, deze tools zullen zeker waardevolle ondersteuning bieden bij het bereiken van je operationele uitmuntendheidsdoelen.

Wat moet u zoeken in Lean Management Software?

Ik moest de beste lean projectmanagementsoftware voor mijn team op de harde manier ontdekken. En wat zou ik eraan hebben als ik de lessen voor mezelf zou houden? Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken die je moet zoeken in lean managementsoftware:

Gebruikersvriendelijke interface: Kies voor een intuïtieve en eenvoudig te navigeren interface, zodat alle teamleden, ongeacht hun technische expertise, het efficiënt kunnen gebruiken Aanpasbaarheid en flexibiliteit: Zoek software die kan worden aangepast aan je processen en workflows, zodat je op een flexibele manier een lean methodologie kunt implementeren Realtime gegevens en analyses: Robuuste analyse- en rapportagefuncties zijn essentieel voor het monitoren van prestaties, het identificeren van trends en het nemen van datagestuurde beslissingen Proces in kaart brengen en visualisatie: Tools voor het maken en visualiseren van proceskaarten, waardestroomkaarten en stroomschema's helpen bij het begrijpen en optimaliseren van workflows Ondersteuning voor continue verbetering: Functies die kaizen (continue verbetering) activiteiten faciliteren, zoals het bijhouden van verbetervoorstellen, actieplannen en hun resultaten, zijn van vitaal belang Samenwerkingstools: Geïntegreerde communicatie- en samenwerkingsfuncties zorgen ervoor dat teamleden gemakkelijk informatie kunnen delen, feedback kunnen geven en samen aan procesverbeteringen kunnen werken Integratiemogelijkheden: De software moet kunnen integreren met andere systemen en tools die uw organisatie gebruikt, zoals ERP, CRM of andere projectmanagementsoftware, om een naadloze gegevensstroom en samenhang te garanderen Prestatiemetingen en KPI's: Het is van cruciaal belang voor het meten van de voortgang om belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) en statistieken met betrekking tot de lean aanpak bij te houden, zoals cyclustijd, doorlooptijd en defectpercentages Schaalbaarheid: Zorg ervoor dat de software kan meegroeien met de groei van uw organisatie en dat het toenemende hoeveelheden gegevens en gebruikers aankan Ondersteuning en training: Uitgebreide klantenondersteuning en training zijn essentieel om je team te helpen het maximale uit de software te halen en eventuele problemen op te lossen

Door je op deze aspecten te concentreren, kun je lean projectmanagementsoftware kiezen die je inspanningen voor meer efficiëntie, minder verspilling en een voortdurende verbetering van je processen effectief ondersteunt.

De 10 beste lean managementsoftware voor gebruik in 2024

Als iemand die in de loop der jaren verschillende lean projectmanagementsoftware heeft uitgeprobeerd en getest, wil ik je graag kennis laten maken met de top 10 van lean managementsoftware om je processen te vergemakkelijken.

1. ClickUp: Het beste voor lean projectmanagement en de levenscyclus van productontwikkeling

Plannen, bouwen en verzenden, alles in één work hub

ClickUp is een robuuste, alles-in-één oplossing voor productbeheer voor het plannen, bouwen en verzenden van producten. Het vereenvoudigt de hele ontwikkelingslevenscyclus met een holistische werkhub die functieoverschrijdend teamwerk, tools en kennis samenbrengt op één plek. Laten we aan de slag gaan!

De sleutel tot lean management ligt in het opbouwen van end-to-end zichtbaarheid voor uw bedrijfs- of productontwikkelingsproces, zodat u eventuele verspilling of onderbenutte bronnen in een vroeg stadium kunt herkennen.

Gebruik ClickUp uitzicht om een visuele workflow te creëren die uw processen het beste weergeeft. Vergeet niet om aangepaste statussen en aangepaste velden te gebruiken om details toe te voegen die uniek zijn voor uw bedrijf. Bijvoorbeeld, "in afwachting van FedRamp-goedkeuring" kan een specifieke stap zijn voor uw bedrijf in beveiligingssoftware buiten de VS.

pas uw workflow aan uw behoeften aan met 15+ weergaven in ClickUp_

Zodra u de weergave hebt vastgelegd, gebruikt u ClickUp Taken om uw projecten op te splitsen in kleinere, beheersbare taken, zodat u precies weet hoeveel inspanning er nodig is voor elke taak en hoe lang. Met dit niveau van optimalisatie kunt u bij elke stap rekening houden met efficiëntie.

En natuurlijk automatiseer je waar je kunt om tijdrovende, handmatige processen te vermijden. ClickUp Automatisering functies kunnen u helpen handmatig werk te verminderen en afval te elimineren.

Automatiseer terugkerende taken om het programmeren te vereenvoudigen met de meer dan 100 ingebouwde automatiseringen van ClickUp

Om deze processen te ondersteunen, moet u voortdurende verbetering als hoeksteen van uw bedrijf aannemen. Voer wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse evaluaties uit om te begrijpen wat werkt en wat niet. U kunt ClickUp Dashboards om gegevens te verzamelen en te visualiseren, zodat het gemakkelijker wordt om verbeterpunten te identificeren.

ClickUp heeft dit en nog veel meer om u te helpen lean management in uw werk te integreren, maar we weten dat het soms een beetje overweldigend kan zijn. Om u sneller op weg te helpen, hebben we ClickUp sjablonen .

Maak slank beheer eenvoudig met ClickUp Sjablonen

Als u een nieuwe zakelijke onderneming begint en tijd wilt besparen bij het opstellen van uw ondernemingsplan, kunt u zich blindelings wenden tot de Sjabloon voor slank ondernemingsplan . Hiermee kun je een beknopte, georganiseerde presentatie maken en je ondernemingsplan efficiënt overbrengen aan potentiële investeerders en belanghebbenden.

Zet uw bedrijf gemakkelijk op de rails met ClickUp's Lean Business Plan Template

Dit sjabloon downloaden Aan de andere kant kunnen ondernemers en startups de Sjabloon voor Lean Canvas om hun businessmodel snel te identificeren en te valideren, zodat ze gemakkelijker risico's en kansen herkennen. U kunt ook de visuele weergave van uw businessplan zien terwijl u snel de voortgang controleert en volgt.

Genereer automatisch taken door het formulier in te vullen op dit Lean Canvas sjabloon

Dit sjabloon downloaden

ClickUp beste eigenschappen

Verstuur sneller: Versnel uw ontwikkelingsplannen en documentatie met behulp vanClickUp Brein. Genereer onmiddellijk productideeën, stappenplannen en meer met door experts ontworpen AI-tools op maat van softwareteams, allemaal binnen ClickUp

Versnel uw ontwikkelingsplannen en documentatie met behulp vanClickUp Brein. Genereer onmiddellijk productideeën, stappenplannen en meer met door experts ontworpen AI-tools op maat van softwareteams, allemaal binnen ClickUp Aanpasbare weergaven: Gebruik 15 plus aanpasbare weergaven om uw team hun taken te laten bekijken op een manier waar ze het meeste baat bij hebben. Gebruik bijvoorbeeld Tijdlijnweergave om projecttaken te zien vanuit een duurperspectief.

Gebruik 15 plus aanpasbare weergaven om uw team hun taken te laten bekijken op een manier waar ze het meeste baat bij hebben. Gebruik bijvoorbeeld Tijdlijnweergave om projecttaken te zien vanuit een duurperspectief. Betere samenwerking: ClickUp verbetert de samenwerking binnen uw team door u taken te laten toewijzen aan teamleden met behulp van deClickUp Taken toewijzen en helpt belanghebbenden gemakkelijk op de hoogte te blijven via deWatchers functie *Uitgebreide integratiemogelijkheden: Integreer ClickUp met uw huidige werkapps zoals Slack, Google Agenda, Zapier en meer om te voorkomen dat u tussen meerdere platforms moet schakelen

Versnel planning en documentatie met ClickUp Brain

Agile workflows: Versnel uw voortgang met aanpasbare workflows die voldoen aan de behoeften van elk team, van kanban tot scrum en meer, met behulp van deClickUp sjabloon voor agile projectbeheer

Plan, volg de voortgang en beheer resources tijdens de Sprint Planning met behulp van ClickUp's Agile Project Management Template

Dit sjabloon downloaden Pro tip: ClickUp Scrum Sprint Planning Sjabloon voor Scrum-teams die op zoek zijn naar een eenvoudig sprintsjabloon om hun sprints te plannen en bij te houden. Ontwerp het ideale proces voor elke backlog, automatiseer het en besteed meer tijd aan wat echt belangrijk is

Definieer eenvoudig de reikwijdte en bewaak de voortgang van je sprint met het Clickup Sprint Planning Template

Dit sjabloon downloaden

ClickUp beperkingen

De mate van aanpassing kan in het begin overweldigend aanvoelen

ClickUp prijzen

Gratis plan voor altijd: Het beste voor persoonlijk gebruik

Het beste voor persoonlijk gebruik Unlimited: Het meest geschikt voor kleine teams; $7/maand per gebruiker

Het meest geschikt voor kleine teams; $7/maand per gebruiker Zakelijk: Het meest geschikt voor middelgrote teams; $12/maand per gebruiker

Het meest geschikt voor middelgrote teams; $12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald plan voor $5/maand per Workspace-gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Atlassian: Beste voor agile workflow

via admiraal_ Atlassian stroomlijnt workflows en verbetert de samenwerking tussen teams terwijl taken worden bijgehouden en beheerd en de voortgang van projecten wordt gevisualiseerd via aanpasbare borden.

Het integreert naadloos met zijn zusterproducten en een groot aantal tools en applicaties van derden. Atlassian's agile boards in Jira zijn bijvoorbeeld enorm nuttig geweest voor mijn team bij het visualiseren van onze workflow en het identificeren van knelpunten. De integratie met Confluence stelt me in staat om processen gelijktijdig te documenteren en kennis gemakkelijk te delen.

Het uitgebreide integratie-ecosysteem van Atlassian maakt het geschikt voor organisaties met meerdere tools.

Atlassian beste eigenschappen

In hoge mate aanpasbaar aan je behoeften

Gebruik Kanban-borden om al het werk dat gedaan is te visualiseren

Eenvoudig herprioriteren van gebruikersverhalen en bugs

Gebruik sprintpermissies om te definiëren wat gebruikers kunnen zien of doen in een bepaald project, zodat u permissies en verantwoordelijkheden beter kunt delegeren aan teamleden om meer autonoom en wendbaar te zijn

Atlassian beperkingen

Sommige gebruikers zouden graag een betere UI hebben

Atlassian prijzen

Gratis : Tot 10 gebruikers

: Tot 10 gebruikers Standaard : $7,16 per gebruiker per maand

: $7,16 per gebruiker per maand Premium : $12,48 per maand per gebruiker

: $12,48 per maand per gebruiker Enterprise: Prijzen op maat

Atlassian beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5.800+ beoordelingen)

4.3/5 (5.800+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (14.000+ beoordelingen)

3. Lineair: Het beste voor moderne softwareontwikkeling

via Lineair Linear, het meest bekend om zijn gebruiksvriendelijke UI, stelt u in staat om te plannen, betere beslissingen te nemen en sneller uit te voeren. De tool werkt met een specifieke focus op productontwikkelingt, waardoor het een ideale keuze is voor softwareontwikkelingsteams.

Met roadmaps kun je een richting bepalen en je richten op het grote geheel. Met de functies voor automatisch sluiten en automatisch archiveren kun je backlogs ook automatisch beheren.

Linear is ontworpen om uitzonderlijk snel en responsief te zijn, met een gestroomlijnde gebruikerservaring die de productiviteit verhoogt. Het geeft prioriteit aan snelle navigatie, snelle issue tracking en real-time updates, waardoor teams gefocust en efficiënt blijven.

Linear beste eigenschappen

Om uw issues meer context te geven, kunt u prioriteiten, labels, schattingen, issue-relaties, referenties en vervaldatums toevoegen

Visueel plannen, uitvoeren en bijhouden wat er in een bepaalde maand, kwartaal en jaar moet gebeuren

Problemen die in een bepaalde periode nog niet zijn bijgewerkt automatisch sluiten. Zo hoeft u niet handmatig tonnen afgesloten issues uit te kammen.

Lineaire beperkingen

De analyse- en inzichtfuncties kunnen voor sommige gebruikers beperkend zijn

Tijdregistratie is niet beschikbaar

Lineaire prijzen

Gratis : Met beperkte functies

: Met beperkte functies Basis: $10 per gebruiker per maand

$10 per gebruiker per maand Zakelijk: $15 per gebruiker per maand

$15 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Lineaire beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (26 beoordelingen)

4.6/5 (26 beoordelingen) Capterra: 5/5 (41 beoordelingen)

4. Trello: de beste gratis projectbeheertool

via trello Trello is jouw alternatief voor al je behoeften op het gebied van slank projectbeheer als je je portemonnee niet wilt verbranden en op zoek bent naar iets praktisch en gratis om te gebruiken. Het is vooral geschikt voor individuele medewerkers of kleinere teams.

Trello's visuele kaart- en bordsysteem maakt het een unieke keuze. Dankzij de intuïtieve interface in Kanban-stijl kunnen gebruikers borden maken voor verschillende projecten en kaarten gebruiken om taken weer te geven.

Deze kaarten kunnen eenvoudig worden verplaatst over lijsten die verschillende werkstroomfasen vertegenwoordigen, waardoor een duidelijke en visuele weergave van de voortgang wordt geboden. Deze functie ondersteunt lean management door het eenvoudig te maken om werk te visualiseren, knelpunten te identificeren en processen te stroomlijnen, zodat taken van begin tot eind vloeiend verlopen.

Trello beste functies

Gebruik de checklistfunctie om snel te zien in welke stap je bent in je project

Wijs taken toe, tag je collega's en laat commentaar of feedback direct op kaarten achter

Integreer met Slack, Google Drive, GitHub en meer

Het is beginnersvriendelijk met een eenvoudige sleep-en neerzetfunctie

Trello beperkingen

Geen tijdregistratiefunctie

Grotere projecten kunnen lastig te beheren zijn met alle bewegende onderdelen

Trello prijzen

Gratis: Met beperkte functies

Met beperkte functies Standaard: $6 per gebruiker per maand

$6 per gebruiker per maand Premium: $12,5 per gebruiker per maand

$12,5 per gebruiker per maand Enterprise: $17,5 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

4.4/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (23.000+ beoordelingen)

5. Airtable: Beste spreadsheetgebaseerde tool

via Airtable Airtable is waarschijnlijk de meest veelzijdige projectmanagementsoftware op de markt. De kern is een krachtige spreadsheet-gebaseerde tool die de mogelijkheden van Microsoft Excel overtreft. Daarnaast biedt Airtable bijna onbeperkte aanpassingsmogelijkheden.

Jij en je team kunnen no-code en low-code toepassingen ontwikkelen om bijna alles te beheren, weer te geven, te plannen en te analyseren. Persoonlijk denk ik dat dit open karakter ook een nadeel kan zijn, omdat het soms overweldigend kan zijn.

Als je een duidelijke visie hebt, kun je Airtable gemakkelijk aanpassen aan je behoeften. Je kunt ook de aanpasbare sjablonen van Airtable gebruiken om je te helpen door de uitgebreide functies te navigeren.

Airtable beste functies

Gegevensmodellering biedt diepere inzichten, waardoor uw gegevens beter bruikbaar zijn voor acties

Product roadmaps om de focus van het team op de waardestroom te behouden en de workflow te vergemakkelijken

Een uitgebreide sjabloonbibliotheek zorgt voor snellere uitvoering, waardoor het niet meer nodig is om aangepaste apps vanaf nul te bouwen

Airtable beperkingen

Als u op zoek bent naar een eenvoudige, kant-en-klare oplossing, vindt u de "maak het zelf"-aanpak van Airtable misschien een uitdaging

Airtable prijzen

Gratis: Voor individuen of zeer kleine teams

Voor individuen of zeer kleine teams Team: $24 per maand per gebruiker

$24 per maand per gebruiker Zakelijk: $54 per maand per gebruiker

$54 per maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Airtable beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

4.6/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

6. Teamwerk: Het beste voor creatief projectmanagement

via Teamwerk Met Teamwork kunt u snel waardestromen in kaart brengen en workflows presenteren in verschillende eenvoudig te begrijpen formaten. Dit is nuttig vanuit het oogpunt van lean management bij het aanwijzen van problemen zoals voorraadachterstanden, taakomschakeling en wachttijden.

Je kunt functies zoals projectplanning en Gantt-diagrammen gebruiken om eventuele afhankelijkheden op te sporen die je kunnen vertragen. Om dit proces eenvoudiger te maken, worden opmerkingen of commentaarthreads gecentraliseerd met de taken van Teamwork, waardoor het niet meer nodig is om voortdurend van context te wisselen.

Maar als je de aanpassingsmogelijkheden van Teamwork beperkt of niet voldoende vindt, maak dan gebruik van de API om aangepaste integraties en automatisering te bouwen om je workflows te vereenvoudigen. Het platform biedt ook geavanceerde toegangscontroles tot projecten, taken en bestanden, zodat je volledige controle hebt over de beveiliging van je gegevens.

Teamwork beste eigenschappen

Teamwork Spaces en Chat verbeteren duidelijke communicatie en bevorderen continue verbetering en een soepele workflow

Visualiseer waardestromen en projectstromen, zodat iedereen gefocust blijft op de juiste taken op het juiste moment

Hulpmiddelen voor het bijhouden van tijd en budget stellen managers in staat om uitgaven te controleren en mogelijke gebieden van verspilling of inefficiëntie te identificeren

Integreer met tools als Dropbox en Asana om uw workflows naadlozer te laten verlopen

Teamwerkbeperkingen

Mist geavanceerde functies zoals resource management en geavanceerde rapportage

Het kost aanvankelijk veel tijd om de functie te implementeren.

Prijzen van Teamwork

Gratis voor maximaal vijf gebruikers met beperkte functies

Deliver: $13,99 per maand, per gebruiker (minimaal drie gebruikers)

$13,99 per maand, per gebruiker (minimaal drie gebruikers) Groeien: $25,99 per maand, per gebruiker (minimaal vijf gebruikers)

$25,99 per maand, per gebruiker (minimaal vijf gebruikers) Schaal: Prijzen op maat

Teamwork beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (850+ beoordelingen)

7. Zenhub: Beste voor software projectmanagement

via Zenhub Als je op zoek bent naar software die naadloos integreert met GitHub en zich specifiek richt op projectmanagers, ontwikkelaars en producteigenaren, dan is Zenhub de tool voor jou.

Zenhub is zeer effectief voor softwareontwikkelingsteams. Dankzij de directe werking binnen GitHub kunnen je ontwikkelaars in hun voorkeursomgeving werken, terwijl projectmanagers de voortgang efficiënt kunnen bijhouden.

Aanpasbare pijplijnen en weergaven maken slanke productie mogelijk en robuuste tools voor het in kaart brengen van producten zorgen ervoor dat teams gefocust blijven op het leveren van waarde.

Zenhub beste eigenschappen

Je kunt Kanban-borden snel in realtime vullen met gegevens van GitHub

Workflow automatisering vergemakkelijkt het creëren van flows en het opzetten van een pull-systeem

Agile rapporten en inzichten stellen bureaus in staat om de waardestroom effectiever te verbeteren en in kaart te brengen

Zenhub beperkingen

Project voltooiing of statusmeldingen kunnen vervelend lijken voor sommige gebruikers

Moeilijk aan te passen aan je behoeften

Zenhub prijzen

Gratis: 14 dagen gratis proberen

14 dagen gratis proberen Team: $12.50 per gebruiker per maand

$12.50 per gebruiker per maand Enterprise: Prijzen op maat

Zenhub beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (34 beoordelingen)

4.3/5 (34 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (35 beoordelingen)

8. Veiligheidscultuur: Het beste voor beginners

via Veiligheidscultuur SafetyCulture, voorheen bekend als iAuditor, helpt u bij het leren en implementeren van Lean Six Sigma principes in uw workflow. Het is een gebruiksvriendelijke tool waarmee u snel verbeteringen kunt aanbrengen, terwijl u uw Lean Six Sigma vaardigheden en kennis vergroot.

SafetyCulture werd in eerste instantie gelanceerd als een inspectie- en rapportagetool, maar voegde later mogelijkheden toe voor het opbouwen van workflows en het toewijzen van taken. Hoewel het misschien niet de meest uitgebreide projectmanagementoplossing is die beschikbaar is, is het zeer geschikt voor organisaties die zich houden aan lean principes.

Ik zou dit aanraden aan managers die zich inzetten voor een slanke aanpak. Als je relatief eenvoudige eisen stelt aan projectmanagement, is SafetyCulture het overwegen waard. Het is voordelig als u ook robuuste inspectie- en rapportagefunctionaliteiten nodig hebt.

SafetyCulture beste eigenschappen

Vereenvoudig het creëren van workflows door processen te schetsen en follow-ups toe te wijzen om continue voortgang te garanderen

Intelligente digitale checklists gebruiken om waarde te identificeren en de waardestroom in kaart te brengen

Aangepaste rapporten ondersteunen voortdurende proces- en outputverbeteringen, waardoor verspilling effectief wordt verminderd

Gebruik de functie Heads Up om aankondigingen of updates direct met het hele team te delen

SafetyCulture beperkingen

De weboplossing kan soms haperen

Niet iedereen zal het erg intuïtief vinden

Prijzen van SafetyCulture

Gratis: Tot 10 gebruikers

Tot 10 gebruikers Premium: $29 per gebruiker per maand

$29 per gebruiker per maand Enterprise: Prijzen op maat

SafetyCulture beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (47 beoordelingen)

4.4/5 (47 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (196 beoordelingen)

9. TRACtie: Het beste voor het optimaliseren van processen

via TRACtie Procesverbetering is fundamenteel in elk project, vooral in een lean methodologie. TRACtion is gericht op procesverbetering, waardoor het een uitstekend hulpmiddel is voor lean projectmanagement.

TRACtion heeft ingebouwde tools voor continue verbetering en een eLearning component voor just-in-time micro-leren. Daarnaast biedt het probleemoplossende stappenplannen en aanpasbare vooraf opgestelde stappenplannen om procesverbeteringsinitiatieven verder te brengen.

TRACtion beste eigenschappen

Dashboards zorgen ervoor dat al uw belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's), statistieken en projectgegevens zichtbaar en gemakkelijk toegankelijk zijn

Flexibele workflows stellen u in staat om uw probleemoplossende aanpak aan te passen als dat nodig is

Speciale coachinginterface om projectteams te begeleiden en feedback te geven

Real-time gegevensvisualisatie met meerdere grafieken en diagrammen

TRACtion-beperkingen

Het product kan in het begin overweldigend zijn

Loggingfuncties lijken voor sommige gebruikers nog niet volledig uitgewerkt te zijn

Prijzen van TRACtion

Er zijn eenmalige installatiekosten en jaarlijkse gebruikskosten voor de meeste teams

Er zijn aangepaste prijzen voor enterprise implementaties

TRACtion beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

4.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (50 beoordelingen)

10. Asana: Beste AI-werkbeheer

via Asana De meeste mensen die ik heb ontmoet en die Asana gebruiken, noemen het hun tweede brein, en daar ben ik het mee eens. Het zorgt voor duidelijkheid en is een geweldige plek om je strategische doelen te verbinden met de teams die helpen ze te bereiken. Je kunt ook real-time voortgang zien, belanghebbenden op de hoogte houden en het bedrijf op koers houden.

Ik vind Asana AI de meest onderscheidende functie. Naast het aanbevelen van slimme velden in boards of slimme samenvattingen voor je boards en taken, kan het je helpen bij het bewerken en bijschaven van je berichten. Het biedt ook inzichten in het stellen van realistischere doelen en regels voor het automatiseren van repetitieve taken.

Asana beste functies

U kunt uw teams verantwoordelijk houden door lopende projecten en taken op één plek te organiseren en iedereen inzicht te geven in het werk dat ze moeten doen en de stappen om daar te komen

U kunt een overzicht in vogelvlucht krijgen met verschillende projectweergaven en aangepaste labels

Je kunt iedereen gemakkelijk inlichten met automatische updates over nieuwe opmerkingen, opdrachten en meer. Je teamleden kunnen elke taak die aan hen is toegewezen op één plek volgen

Asana beperkingen

Gegevens importeren en exporteren is alleen beschikbaar in JSON- en CSV-bestandsindelingen

Slechts één persoon kan taken toewijzen, wat een uitdaging vormt voor grote teams met meerdere projectbetrokkenen. U kunt ook geen taken toewijzen aan verschillende personen

Asana prijzen

Gratis: Voor altijd

Voor altijd Startersprijs: $13,49/maand per gebruiker

$13,49/maand per gebruiker Geavanceerd: $30,49/maand per gebruiker

$30,49/maand per gebruiker **Enterprise:Aangepaste prijzen

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Asana beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (9.500+ beoordelingen)

4.3/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.000+ beoordelingen)

Kies de beste tool voor Lean management

Lean methodologie kan overweldigend aanvoelen voor beginners. Als het niet goed wordt uitgevoerd, kan het je achterlaten met een eindeloze checklist van alles wat er fout is gegaan.

Maar met de juiste tools kunnen lean strategieën u helpen patronen en trends te volgen om toekomstige problemen te voorspellen en u meer controle te geven over uw workflow. ClickUp kan uw ideale match zijn in deze reis als u op zoek bent naar: