Startup of bedrijf: wat kies je?

Startup of groot bedrijf?

Het gras is altijd groener aan de andere kant, toch? Degenen die in startups werken, worden jaloers als ze de grote vakantiefeesten zien waar hun vrienden bij grote bedrijven naartoe gaan. Die werknemers bij grote bedrijven zijn boos als ze zien dat hun vrienden bij startups in kortere tijd hogere titels krijgen.

Als je in de zakenwereld werkt, is de kans groot dat je op zoek bent naar een baan bij zowel start-ups als grote bedrijven. Je kent waarschijnlijk de basisprincipes van beide werkomgevingen: grote bedrijven hebben vaste werktijden en zijn strenger, start-ups zijn flexibeler maar hebben meer werk.

Wat is nu beter?

Het antwoord op die vraag is voor iedereen anders. De echte vraag die je jezelf moet stellen is: waar werk je voor? Wil je gewoon je salaris ontvangen en naar huis gaan? Wil je opgeleid worden en je vaardigheden ontwikkelen? Of wil je je handen uit de mouwen steken en daadwerkelijk iets bouwen?

Maar waar niet zo vaak over wordt gesproken, is of een baan bij een start-up of een groot bedrijf op de lange termijn beter is voor je carrière. Laten we het daar eens over hebben! Een baan bij een groot bedrijf is misschien de perfecte plek om gestructureerde training op de werkvloer te krijgen, maar maakt het je echt waardevoller dan een baan bij een start-up? Een start-up geeft je misschien meer algemene ervaring in het opbouwen van een bedrijf, maar biedt het je ook de mogelijkheid om in de toekomst door te groeien naar een hogere managementpositie?

Bedrijf

Een naam die voor zich spreekt. Grotere bedrijven zijn meestal een begrip of op zijn minst een bekend merk in de branche. Het geeft een goed gevoel als je mensen vertelt waar je werkt en zij al alles over het bedrijf weten.

Je kunt een rol of vaardigheid onder de knie krijgen. Posities binnen bedrijven hebben doorgaans meer directe rollen: als je in de verkoop werkt, verkoop je. Als je in de klantenservice werkt, reageer je op vragen en help je clients. Als je dus al weet welke rol je wilt vervullen of welke richting je op wilt, kan dit soort omgeving je echt helpen om te groeien en die vaardigheden aan te scherpen, zonder dat je je op een heleboel andere verantwoordelijkheden hoeft te concentreren.

Problemen oplossen is een fluitje van een cent. Met deze zeer gespecialiseerde rollen weet iedereen wie hij moet aanspreken als zich een nieuw probleem voordoet: het team dat deskundig is in deze branche. Als je een probleem probeert op te lossen dat niet onder de verantwoordelijkheid van je afdeling valt, loop je het risico dat je iemand voor de voeten werkt. Geloof me, als dat het grootste probleem is dat je hebt, komt het wel goed 🙂 Mensen in start-ups zouden willen dat ze deze teams hadden om een beroep op te doen!

Betere secundaire arbeidsvoorwaarden. Kom op, natuurlijk hebben deze bedrijven meer geld te besteden. Ze kunnen hun werknemers meestal uitstekende extra's bieden, zoals privé gezondheidszorg, pensioenen, kinderopvang en kortingen bij het bedrijf. Soms betekent een groter bedrijf ook een hoger salaris. Hoewel ik ook het tegenovergestelde heb gezien 😛

GEEN invloed. Weet je, wat me het meest pijn deed toen ik bij een groot bedrijf werkte, was mijn gebrek aan invloed. Ik gaf echt om mijn eerste bedrijf en wilde alles doen wat in mijn macht lag om het succesvoller te maken. Het is eerlijk gezegd gewoon moeilijker om dingen voor elkaar te krijgen of geaccepteerd te krijgen in een groot bedrijf. Dat brengt me bij mijn volgende punt:

Geen risico's! Grote bedrijven zijn bang om risico's te nemen. Je kunt bij de vicepresident binnenlopen met een idee dat de omzet met 20% kan verhogen. Maar als er ook maar enig risico aan verbonden is, zal het idee nooit worden uitgevoerd. In negen van de tien gevallen zal de beslissing zijn om door te gaan met wat werkt. Daar is niets mis mee. Het is tenslotte de slimste zet. Geloof me, het is moeilijk voor te stellen onder welke druk C-level executives staan om aandeelhouders tevreden te stellen!

Minder werkplezier. Als klein radertje in een groot geheel is het moeilijk om de waarde van je werk te zien. Je bent slechts een onderdeel van het proces of levert een kleine bijdrage aan een enorm eindresultaat dat je misschien pas over maanden of jaren ziet! Dit kan frustrerend zijn voor mensen die graag zien wat ze bereiken op hun werk.

Groeipijnen. Je kunt je rol fantastisch vervullen en iedereen om je heen verslaan, maar dat garandeert je nog niet die volgende promotie waar je zo naar verlangt. Als iemand met meer anciënniteit in het bedrijf voor dezelfde functie gaat, heb je misschien pech. Ze kunnen je ook een promotie onthouden die je verdient, alleen maar omdat dat de carrièrepad is, ook al ben je er meer dan klaar voor!

Voordelen

WINST, en dan heb ik het niet over de sportschool! Als je geen idee hebt wat je wilt doen, kan een rol bij een start-up je helpen vaardigheden te verwerven en inzicht te krijgen in meerdere posities. Je zult vaardigheden verwerven die je nooit voor mogelijk had gehouden, simpelweg omdat het moet! Werken voor een start-up is de beste manier om zoveel mogelijk vaardigheden op te doen.

Eigen vermogen! Natuurlijk geven grote bedrijven je aandelenopties, maar geloof me, ze beperken die zoveel mogelijk omdat ze die aan zoveel werknemers moeten geven. Stap vroeg in bij een start-up die groot wordt en je hoeft je nooit meer zorgen te maken over geld! Daarom zijn zoveel mensen bereid om hard te werken voor een start-up, omdat ze weten wat het hen later zal opleveren!

Meer verantwoordelijkheid/leermogelijkheden. Over het algemeen geldt: hoe kleiner de start-up, hoe vaker je nieuwe verantwoordelijkheden krijgt, omdat er simpelweg minder mensen zijn om een bepaalde uitdaging aan te gaan. Ik kan je in ieder geval verzekeren dat je in een start-up met meer problemen te maken krijgt. Dat is ook het mooie ervan. Zoals alles in het leven, vormen de worstelingen in een start-up je karakter en helpen ze je ontdekken waar je echt toe in staat bent. Bereid je voor op een belangrijke rol in het besluitvormingsproces.

Je krijgt de kans om te experimenteren. Problemen identificeren en oplossen heeft één groot professioneel voordeel: je kunt je vaardigheden uitbreiden en nieuwe dingen uitproberen. Als je technisch gezien in marketing werkt, maar ervaring wilt opdoen als programmeur of ontwerper, kan het een goede manier zijn om te leren en te groeien door je waar nodig in te zetten (zolang je je kernverantwoordelijkheden maar blijft uitvoeren). Dit is een vast onderdeel van het werk bij een start-up in Silicon Valley.

Je kunt innoveren – Startups moeten snel groeien, en dat komt door medewerkers die innoveren en nieuwe dingen uitproberen. Geen enkele goede CEO van een startup zal je ervan weerhouden om iets nieuws te proberen. Zo behalen bedrijven resultaten met frisse ontwerpen en nieuwe concepten die hun concurrenten niet kunnen evenaren.

Nadelen

Je moet problemen zelf oplossen. Er zijn geen teams waar je je verantwoordelijkheid op kunt afschuiven, althans niet zoals je die bij grote bedrijven kent! Ook dit zie ik als een sterk punt, vanwege de waarde die het je op de lange termijn oplevert.

De werklast is zwaar. Verwacht lange werkdagen, met weinig vakantiedagen en vrije dagen. Startups moeten snel inspelen op trends en een snelle groei is essentieel. Een goede balans tussen werk en privé is moeilijk. Je zult langer moeten werken om de grotere bedrijven bij te houden, dus stress en burn-outs zijn iets om rekening mee te houden. Het startup-leven is echt niet voor iedereen weggelegd.

Stabiliteit/veiligheid van de baan. Je zult van je baan houden, maar je weet nooit hoe lang die er zal zijn. Als een start-up geen geld heeft, kun jij de volgende zijn die moet vertrekken. Als de start-up slim is, zullen ze alleen de mensen behouden die maximale waarde toevoegen. A+ spelers!

Wat maakt een goede bedrijfsmedewerker?

1) Betrouwbaar

De belangrijkste eigenschap die nodig is om te slagen in het bedrijfsleven is consequent doorzetten. Vanaf de dag dat je solliciteert, toon je door je toewijzing aan het tijdig voltooien van taken het gedrag van een leider.

2) Ambitie

Ambitieuze medewerkers zijn bereid om een stapje extra te zetten om de doelstellingen van het bedrijf te bereiken of om hogerop te komen binnen het bedrijf. Ze zullen niet terugdeinzen om hun uiterste best te doen, omdat ze hoge verwachtingen van zichzelf hebben en zichzelf doelen stellen. Ze hebben ook een sterk verlangen om vooruitgang te boeken in hun carrière. Ambitie triggert openheid, creatieve ideeën en een go-getter mentaliteit – allemaal eigenschappen die goed zijn voor elk bedrijf. Uw ambitieuze medewerker moet echter ook over een gezonde dosis emotionele intelligentie beschikken 😉

3) Cultuurfitheid

Het vinden van een kandidaat die past bij uw bedrijfscultuur is makkelijker gezegd dan gedaan. Zorg er eerst voor dat u precies weet wat uw bedrijfscultuur is. Denk na over de eigenschappen en waarden die u en uw huidige medewerkers belangrijk vinden. Uw wervingsteam moet goed op de hoogte zijn van uw bedrijfscultuur. Ook besluitvorming, taalgebruik en dagelijkse werkwijzen zijn een afspiegeling van de bedrijfscultuur.

Wanneer je iemand aanneemt die niet bij de bedrijfscultuur past, voelt diegene zich vaak vervreemd en presteert hij of zij minder goed. Ik heb deze fout zelf gemaakt en heb dit met eigen ogen gezien. Wanneer een groot bedrijf een groot aantal mensen aanneemt, wordt al snel duidelijk welk type persoon goed bij het bedrijf past om een effectief team te vormen.

4) Teamgeest/Positiviteit

We kennen allemaal wel iemand die overal negatief over is. Als de quota omhoog gaan, staan ze meteen in de keuken te klagen. Dit soort praatjes verspreiden zich sneller dan je denkt, vooral in een groot bedrijf waar veel groepjes zijn. Dit is vragen om problemen en moet snel in de kiem worden gesmoord.

De beste manier om dit op te lossen is door hen te omringen met mensen die eten, slapen en ademen voor hun bedrijf. In het weekend hun T-shirts dragen, meedoen aan het softbalteam van het bedrijf en na werktijd doorwerken om zichzelf te verbeteren en het goede nieuws over hun bedrijf te verspreiden. Deze uitdrukking wordt te vaak gebruikt, maar je wilt iemand vinden die het helemaal gelooft. Zij zullen je veranderingen (en dat zullen er veel zijn) altijd ondersteunen, of ze nu pijnlijk zijn voor de werknemer of juist helpen!

WAT MAAKT EEN GOEDE STARTUP-MEDEWERKER

1) Doorzettingsvermogen

Doorzettingsvermogen is een vereiste voor innovatie, omdat de meeste innovatie ontstaat tijdens de donkerste tijden van een start-up. Wanneer een start-up het moeilijk heeft, wordt het gedwongen om te evolueren. Het is ook tijdens deze moeilijke tijden dat de sterren van een klein bedrijf het helderst schijnen. Een A-level speler laat zich niet ontmoedigen door mislukkingen, maar zal juist deel uitmaken van een innovatieve oplossing. Je moet in staat zijn om langer en efficiënter mee te gaan in een snel veranderende omgeving dan werknemers met een 'fulltime baan' bij een groot bedrijf

2) Effectieve communicator

Succesvolle start-upmedewerkers zijn sterke communicatoren – dat moeten ze wel zijn. Natuurlijk kan een medewerker die niet zo sterk is in communiceren een fantastische individuele bijdrager zijn, maar hij zal geen geweldige leider zijn binnen de organisatie. Iedereen denkt dat effectief communiceren draait om sympathie en charisma. Nee hoor! Ik heb dit op de harde manier geleerd toen ik voor het eerst bij een start-up ging werken.

Communicatie gaat over het op een begrijpelijke en tijdige manier van de juiste informatie naar de juiste mensen brengen. Communicatie en transparantie helpen startups snel te groeien. Leiders met slechte communicatieve vaardigheden zijn een risico voor elk bedrijf – ze zullen niet in staat zijn om het potentieel van hun team te maximaliseren en zullen uiteindelijk de groei van uw startup vertragen.

3) Get Sh*t Done Mentality

Een abonnement is geweldig, maar er gebeurt altijd wel iets onverwachts en de meeste ondernemers halen de eerste drie actiepunten niet eens voordat ze zich aanpassen aan de realiteit. Ik durf met zekerheid te zeggen dat geen enkel bedrijf er precies zo uitziet als in het oorspronkelijke Business-abonnement stond.

Medewerkers van pure start-ups besteden weinig tijd aan plannen en veel meer tijd aan doen. Als ze twijfelen, doen ze iets... en reageren ze vervolgens op gepaste wijze. Ze weten dat ze alle tijd hebben om na te denken, af te wegen, te evalueren en de fouten van het bedrijf te beoordelen als ze failliet gaan.

4) Nieuwsgierigheid

Dit is de SLEUTEL! Loop maar eens een willekeurige start-up binnen en je zult zien dat ik hiermee de spijker op zijn kop sla. Wanneer een medewerker zich uit nieuwsgierigheid in iets verdiept, gebeurt er iets magisch. Nieuwsgierigheid is een onderdeel van de passie die start-upmedewerkers uitstralen. Een drang om meer te leren en jezelf te verbeteren leidt tot succes. Waarom denk je dat oprichters en start-upmedewerkers, zodra ze succesvol zijn, naar andere bedrijven of missies overstappen?

Ik heb dit al meerdere keren gezegd, maar je zult veel verschillende rollen vervullen en er zijn altijd nieuwe vaardigheden die je kunt leren om je missie te bereiken! Je weet nooit welke zin uit een boek of artikel je kan helpen om een proces efficiënter te maken, een product te verbeteren of zelfs een grote deal binnen te halen!

Na in beide omgevingen te hebben gewerkt, heb ik de voordelen en tekortkomingen van beide leren kennen. Mijn algemene advies is om beide te proberen en dan te beslissen. Ja, er zijn geweldige startups/bedrijven, maar ook VRESELIJKE startups/bedrijven. Doe je onderzoek en duik erin. Zolang je hard werkt en alles leert wat je kunt, kan het niet misgaan!

Ik ben bevooroordeeld, maar ik denk dat beginnen bij een groot, bekend bedrijf om je talenten te ontdekken de perfecte manier is om te starten. Je komt terecht in een groep nieuwe medewerkers die ook nog geen idee hebben wat ze doen, en jullie kunnen samen leren! Je zult ook geweldige vriendschappen sluiten. Ga vervolgens met je vaardigheden aan de slag bij een start-up en werk hard om je eigen grote, bekende bedrijf op te bouwen! Ik ben nog steeds bezig, dus ik laat je over een paar jaar wel weten of het werkt 😉

Veel liefs en veel succes!