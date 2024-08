Top 10 productiviteit apps voor schrijvers om afleidingen te verslaan en tijd te besparen in 2024

Als schrijvers is het altijd een uitdaging geweest om productiviteit te behouden. Er is altijd zoveel te doen: deadlines van clients, meerdere projecten met verschillende vereisten, op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de branche... En dan is er ook nog het gevreesde writer's block waar we af en toe tegen moeten vechten.

Niet meer, nu kun je de hulp inroepen van productiviteit apps die je focus en efficiëntie verbeteren!

Deze tools helpen je efficiënter en georganiseerder te werken en je creativiteit te vergroten. Er zijn echter zoveel apps op de markt dat het misschien moeilijk is om er een te kiezen die aan al je behoeften voldoet.

Daarom hebben we een lijst samengesteld met de 10 beste productiviteitsapps voor schrijvers waarmee je beter kunt schrijven, efficiënter kunt werken en je vak beter kunt uitoefenen.

**Wat moet je zoeken in productiviteits-apps voor schrijvers?

Bij het kiezen van productiviteitsmiddelen is het cruciaal om functies te ontdekken die je helpen het schrijfproces te stroomlijnen en de klus met gemak te klaren. Dit is waar je op moet letten:

Gestroomlijnde werkruimte: Zorg ervoor dat de tool een centrale hub biedt voor al je documenten, zodat je ze gemakkelijk kunt openen en organiseren

Zoek naar de beste productiviteitstools die teamwerk mogelijk maken, zoals commentaar geven, taken toewijzen en wijzigingen bijhouden

Organisatietools: Zoek productiviteit apps met robuuste organisatie functies, zoals categoriseren, doorzoekbaarheid en aanpasbare lay-outs, om uw werk gestructureerd en toegankelijk te houden

Tijdbesparende functies: Verken productiviteitstools met ingebouwde functies zoals schrijfmodi zonder afleiding, sjablonen voor documenten en uitgebreide opties voor het formatteren om je werkstroom te optimaliseren

Integratie met andere tools: Zoek naar productiviteit apps die naadloos integreren met andere tools voor projectmanagement (kalender app, stopwatch, etc.) die je gebruikt om tijd te besparen bij het wisselen tussen apps

Grammatica- en plagiaatcontrole: De beste apps voor productiviteit voor schrijvers hebben robuuste functies voor grammaticacontrole en plagiaatcontrole om de kwaliteit en originaliteit van je schrijfwerk te behouden

Met dergelijke functies kunnen schrijvers hun Taken optimaliseren en beter worden.

De 10 beste apps voor schrijvers voor productiviteit in 2024

Of je nu fulltime voor een bureau werkt of deel uitmaakt van een team van freelance schrijvers, productiviteits-apps zijn onmisbare gidsen om je werk te optimaliseren.

Ze vereenvoudigen taken, helpen je tijd te besparen en stress te verminderen, en zorgen ervoor dat je je zonder afleiding kunt concentreren op het creatieve proces.

Van het brainstormen over ideeën en het onderzoeken van feiten tot schrijven en publiceren: deze apps voor schrijvers behandelen elk aspect van het maken van content en bevrijden je van technische of administratieve rompslomp.

Het kiezen van de juiste tool is echter cruciaal voor succes. Hier is onze lijst met de top 10 productiviteit apps voor schrijvers, zorgvuldig gekozen om je efficiëntie in 2024 te verbeteren:

1. ClickUp

ClickUp Docs maakt rijke opmaak en slash commando's mogelijk om u te helpen efficiënter te worden

ClickUp is een one-stop oplossing voor alle problemen die uw productiviteit belemmeren terwijl u aan een geweldig werkstuk werkt. Het biedt veel functies voor schrijvers om hun productiviteit te verhogen, en ClickUp Documenten is er een van.

Het brengt al je documenten en taken samen op één handig platform, waardoor je schrijfsessies kunt stroomlijnen zonder dat je hoeft te schakelen tussen verschillende tools.

Met ClickUp Docs maakt u moeiteloos documenten en wiki's op maat van uw behoeften, voltooid met stylingopties en ingebouwde bladwijzers voor eenvoudige navigatie. Samenwerken met schrijvers in realtime, samen bewerkingen maken, opmerkingen achterlaten en tekst omzetten in uitvoerbare Taken. Een blog in Docs kan met één klik een Taak worden in uw kalender voor het publiceren van content.

Het is een favoriet hulpmiddel voor schrijvers omdat het je helpt om de productiviteit bij het aanmaken van content te verhogen met behulp van kunstmatige intelligentie (AI)- ClickUp Brein . U kunt writer's blok overwinnen en ideeën voor content genereren terwijl u ook grammatica- en stijlcontroles uitvoert om de kwaliteit van het schrijven te verbeteren. Dit bespaart u veel tijd en moeite in het schrijfproces.

Gebruik ClickUp Brain om in enkele seconden ideeën te brainstormen en content te schrijven en te bewerken

Houd uw werk georganiseerd door documenten te categoriseren voor snelle toegang en doorzoekbaarheid. Dankzij de veilige deelopties en aanpasbare toestemmingen kunt u nu vol vertrouwen samenwerken met collega's en tegelijkertijd gevoelige informatie beschermen.

Van schrijven zonder afleiding met de Focusmodus tot aanpasbare sjablonen en geavanceerde instellingen, ClickUp Docs stelt schrijvers in staat om gefocust, georganiseerd en productief te blijven.

Laten we naast ClickUp Docs eens kijken naar de andere functies van ClickUp die de productiviteit van schrijvers verhogen.

via kalm Schrijver_ Calmly Writer is uw go-to oplossing als u op zoek bent naar een hulpmiddel om te schrijven dat de productiviteit verhoogt en afleidingen minimaliseert. Het biedt een gratis versie met de optie om de Windows of iOS app te downloaden.

Je kunt instellingen zoals de donkere modus, lettertypes en kleuren in deze tool aanpassen om een aangepaste en productieve omgeving voor je schrijfsessies te garanderen.

Calmly Writer helpt je om writer's blok te overwinnen en efficiënter te worden met een afleidingsvrije interface en de eenvoud van Markdown. Bovendien helpt het bij het bijhouden van je doel om het aantal woorden te tellen.

Deze productiviteit app bevat andere essentiële functies, zoals een spelling- en grammaticacontrole. Het heeft ook een ingebouwde plagiaatdetector en slimme interpunctiefuncties, zodat je werk origineel en foutloos is.

Kalm Schrijver beste functies

Gebruik verschillende schermgroottes, soorten en apparaten met zijn responsieve ontwerp

Verbeter uw schrijfervaring met een donkere modus optie, ideaal voor gebruikers die de voorkeur geven aan witte tekst op een zwart scherm

Verhoog uw schrijfervaring met een optioneel typemachinegeluidseffect

Calmly Writer beperkingen

Mist geavanceerde functies van premium schrijfsoftware

Bevat geen functies om met anderen samen te werken aan schrijfprojecten

Prijzen van Calmly Writer

Eenmalige betaling: $14.99

Kalm Schrijver beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Hypotenusa AI

via hypotenusa AI_ Hypotenuse AI is ontworpen om je te helpen met schrijven en afleidingen te overwinnen. Deze app biedt een oplossing voor writer's blok door je te helpen met je eerste concepten.

Heb je een onderwerp in gedachten? Hypotenuse AI kan titels, hoofdlijnen en zelfs volledige paragrafen maken, waardoor je waardevolle tijd en energie bespaart. Het vereenvoudigt het onderzoeksproces door relevante ideeën voor content en trefwoorden voor te stellen.

Deze cloud-gebaseerde schrijfassistent software is op maat gemaakt voor schrijvers en helpt bij het maken van verschillende soorten content, van blogartikelen tot advertentieteksten en productbeschrijvingen. Hypotenuse AI maakt gebruik van natuurlijke taalverwerking (NLP) en laat je focussen op het verwoorden van je ideeën zonder in details te verzanden.

De beste functies van Hypotenuse AI

Stroomlijn het aanmaken van content met workflows voor bulkcontent

Pas de schrijfstijl aan met een aangepaste functie voor tone of voice instellingen

Genereer SEO-vriendelijke content met behulp van NLP om suggesties te genereren

Direct synchroniseren met Shopify en WordPress

Hypotenuse AI limieten

Biedt een gratis proefversie van 7 dagen, maar met een beperkt aantal kredieten

Biedt toegang tot een beperkt aantal sjablonen of content frameworks voor het genereren van specifieke soorten content

SEO functies zijn alleen beschikbaar op het Enterprise-abonnement

Hypotenuse AI-prijzen

Individueel: $29/maand

$29/maand Teams: $59/maand

$59/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Hypotenuse AI beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (15 beoordelingen)

4.4/5 (15 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

4. Grammaticaal

via Grammarly Een ander populair productiviteitshulpmiddel dat hulp biedt bij het verbeteren van schrijfsessies is Grammarly. Het identificeert en corrigeert grammaticale fouten en is ideaal voor gebruikers die zonder afleiding willen schrijven.

Met de gratis versie kunt u uw schrijftaak controleren op basisgrammaticale en spelfouten, herhaalde woorden, enz. Schrijvers hebben gemakkelijk toegang tot Grammarly via verschillende platforms, waaronder Google Documenten, Microsoft Word en een extensie op de desktop.

Hoewel de gratis versie voor velen volstaat, biedt de premium upgrade extra geavanceerde controles en functies zoals woordenschatverbetering, genre-specifieke schrijfcontroles, een plagiaatdetector en zelfs passieve stemcontroles. Dit is handig voor schrijvers die hun werk professioneler willen maken.

Grammarly beste functies

Detecteer plagiaat om de originaliteit van je tekst te waarborgen

Maak een selectie uit verschillende toonvoorstellen om de algemene toon van je tekst te verbeteren

Verbeter de leesbaarheid van complexe zinnen met het herschrijven van volledige zinnen

Grammaticale beperkingen

Missen soms fouten in grammatica en zinsstructuur, wat de nauwkeurigheid van de bewerking beïnvloedt

Biedt een hoog prijsbereik voor het premium abonnement dat mogelijk niet toegankelijk is voor een breed bereik van gebruikers

Grammarly prijzen

Free Forever

Premium: $12/maand

$12/maand Business: $15/maand

$15/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Grammaticale beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (7000+ beoordelingen)

5. Focusversterker

via Focusversterker Als je een hulpmiddel nodig hebt om de productiviteit te verhogen door middel van eenvoudige en inzichtelijke tijdsregistratie, ga dan voor Focus Booster. Het helpt schrijvers om taken op hun takenlijsten efficiënt uit te voeren met behulp van de Pomodoro methode.

De Pomodoro techniek houdt in dat je 25 minuten aan één Taak werkt, dan 20 minuten pauzeert en dit herhaalt. Gebruikers kunnen deze functie handig vinden om afleiding te limieten en zich beter te kunnen concentreren.

Focus Booster heeft ook een gebruiksvriendelijk dashboard waarmee gebruikers de voortgang kunnen visualiseren en bijhouden. Dit is nuttig voor schrijvers die verantwoording willen afleggen en inzicht willen krijgen in hun tijdmanagementactiviteiten.

De beste functies van Focus Booster

Concentreer je beter en verminder afleidingen met de Pomodoro techniek

Begrijp waar uw tijd naartoe gaat, met dashboards en e-mail rapportages

Efficiënt een portfolio met nieuwe clients of meerdere projecten beheren en zorgen voor een eerlijke betaling voor uw harde werk met toegewezen factureerbare uren

Focus Booster limieten

Functies zijn meestal beperkt tot tijdsregistratie

De Pomodoro techniek van de app is misschien niet voor iedereen geschikt

Prijzen voor Focus Booster

Free Forever

Professioneel: $4.99/maand

Focus Booster beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Scrivener

via Scrivener Als je een boek, roman of onderzoeksartikel aan het schrijven bent, probeer Scrivener dan eens. Met deze app voor het aanmaken van content in lange formaten kun je content in meerdere secties aanmaken en deze naar behoefte herschikken met behulp van een functie voor slepen en neerzetten.

Scrivener is geweldig voor het opstellen van je eerste content en wordt geprezen om zijn organisatorische functies. Met Scrivener kun je al je ideeën op één plek organiseren en je schrijfwerk effectief structureren.

Een andere indrukwekkende functie is de functie om aantekeningen te maken en je onderzoek veilig op te slaan. Dit zorgt ervoor dat alle content of bronnen gemakkelijk toegankelijk zijn tijdens je schrijfsessies. Dit maakt de app populair onder productiviteit apps voor schrijvers in de academische wereld.

Scrivener beste functies

Structureer moeiteloos grote documenten en zorg dat alles duidelijk en georganiseerd is

Vet, cursief en andere opmaakopties gebruiken om de leesbaarheid en nadruk te verbeteren

Importeer onderzoek of eerder werk in Word- of PDF-documenten, afbeeldingen, video's, enz.

Scrivener beperkingen

Vereist tijd om aan te passen vanwege een steilere leercurve in vergelijking met Microsoft Word

Overweldigt gebruikers met zijn interface, met meerdere panelen en opties, waarvan sommige geen betrekking hebben op het project in kwestie

Scrivener prijzen

Standaardlicentie voor macOS: $59,99 (eenmalige betaling)

$59,99 (eenmalige betaling) Standaardlicentie voor Windows: $51,95 (eenmalige betaling)

$51,95 (eenmalige betaling) Standaard licentie voor iOS app: $23.99 (eenmalige betaling)

Scrivener beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (190+ beoordelingen)

7. Auto Tekst Uitbreider

via webwinkel__Chrome De app Auto Text Expander is een extensie voor Google Chrome die, wanneer geïntegreerd, het typen voor schrijvers vereenvoudigt door hen te helpen tijd te besparen op hun computer. Met deze tool kunnen schrijvers aangepaste sneltoetsen maken met hun favoriete letters, nummers en symbolen.

Bijvoorbeeld, in plaats van 'Be right back' te typen in een artikel, kunnen ze gewoon een snelkoppeling gebruiken zoals 'BRB', en de voltooide zin verschijnt op het lege scherm. Met dit hulpmiddel kunnen schrijvers meer tijd besteden aan hun schrijftaken en minder aan het typen van steeds terugkerende zinnen.

Auto Text Expander beste functies

Gratis aangepaste snelkoppelingen maken

Typ sneller met snelkoppelingen voor tekst

De limieten van Auto Tekst Uitbreiden

Problemen met de functionaliteit op verschillende platforms en webpagina's, zoals gerapporteerd door talloze gebruikers

Vertragingen en storingen komen af en toe voor tijdens het gebruik, waardoor de werkstroom wordt verstoord

Prijzen van de Auto Tekst Expander

Free Forever

Auto Tekst Expander beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Hemingway Editor

via Hemingway Editor Hemingway Editor is een andere populaire productiviteitstool die je kan helpen je schrijfsessies te versnellen met zijn geavanceerde AI-mogelijkheden. Het markeert complexe zinnen en passieve stem die de ervaring van de lezer kunnen beïnvloeden.

Daarnaast markeert het mogelijke fouten in spelling of interpunctie en helpt het bij het herschrijven van ingewikkelde teksten (in de betaalde versie). Het houdt ook het gewenste aantal woorden bij, inclusief letters, tekens, alinea's, zinnen, enz.

Hemingway Editor stelt vereenvoudigde zinnen voor om je tekst te verbeteren en beknopter te maken. Deze tool is vooral handig voor academische schrijftaken omdat het gedetailleerde feedback geeft om de kwaliteit van de content te verbeteren. Met kleurcodes voor elk probleem kunnen schrijvers snel verbeterpunten identificeren en aanpakken.

De beste functies van de Hemingway Editor

Krijg suggesties in kleur om de zinsstructuur te verbeteren

Verbeter de leesbaarheid door het grade-level systeem te gebruiken

GebruikAI-schrijftool om je schrijven te verbeteren

Beperkingen van de Hemingway Editor

Bewerkingen en suggesties sluiten mogelijk niet aan bij de persoonlijke stijl van een schrijver

AI-suggesties zijn alleen beschikbaar in de betaalde versie van de app

Geen diepgaande grammaticacontroles

Prijzen van de Hemingway Editor

Free Forever

Individueel 5K: $10/maand

$10/maand Individueel 10K: $15/maand

$15/maand Teams 10K: $15(per gebruiker)/maand

Beoordelingen en beoordelingen van Hemingway Editor

G2: 4.4/5 (47 beoordelingen)

4.4/5 (47 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (11 beoordelingen)

9. Ulysses

via odysseus Op zoek naar een schrijfgereedschap dat een afleidingsvrije omgeving biedt? Dan is Ulysses een uitstekende keuze. Deze app voor iOS gebruikers is geweldig voor schrijvers die werken aan kortere formulieren zoals blogs of het schrijven van content voor websites.

Het minimalistische ontwerp en de interface zorgen voor productiviteit tijdens de sessies. Ulysses is niet alleen eenvoudig, maar biedt ook sterke organisatorische functies zoals mappen voor projecten en exportopties, waaronder Google Drive, e-mail, iBooks en andere apps van derden.

Ulysses helpt ook bij het publiceren van content naar WordPress en Medium. Gebruikers kunnen vrij schrijven in 20 talen, terwijl de ingebouwde proofreader en grammaticatool zorgen voor gepolijste content.

Ulysses beste functies

Content professioneel proeflezen en grammaticacontrole

Visualiseer je content voor publicatie met de live preview functie, wat tijd bespaart bij het maken van last-minute correcties en formatteren

Sla elk woord dat je typt op voor toekomstige prompts en optimaliseer de opslagruimte op je apparaat door meerdere bestanden te beheren

Ulysses limieten

Gebruikers hebben tijdens het overzetten van bestanden aangetekend dat gegevens verloren zijn gegaan of verkeerd zijn geplaatst

Niet beschikbaar voor gebruikers van Windows en Android

Ulysses prijzen

Particulier: $5,99/maand

$5,99/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Ulysses beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (24 beoordelingen)

4.5/5 (24 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (12 beoordelingen)

10. Wordune

via Workdtune De laatste in de lijst van de beste apps voor productiviteit voor schrijvers is Wordtune. Het is een AI-software die helpt het schrijfproces te versnellen door content te verfijnen. Met behulp van AI corrigeert het programma grammatica- en spelfouten, stelt het zinsverbeteringen voor en biedt het meerdere opties om de toon van je schrijven te veranderen.

Rood onderstreepte zinnen duiden op grammatica-, spelling- of interpunctiefouten, terwijl paars onderstreepte zinnen duiden op verbetering van de spreekvaardigheid, woordenschat of duidelijkheid. Gebruikers kunnen ook zinnen markeren en herschrijven als dat nodig is, met aanpasbare opties zoals Casual, Formal, Shorten en Expand.

Bovendien kan Wordtune lange tekstdocumenten samenvatten en je helpen tijd te besparen. Het kan ook unieke antwoorden geven op vragen door gebruik te maken van zijn AI-mogelijkheden.

Beste functies afstemmen

Verbeter uw tekst met de aanbevolen alternatieve bewoordingen, zinsconstructies en toonaanpassingen

Corrigeer snel je grammatica en spelfouten

Vertaal zinnen of woorden gemakkelijk, terwijl premium gebruikers van Wordtune hele alinea's kunnen vertalen

Wordtune limieten

Voert grammatica-, spelling- en interpunctiecontroles uit, maar is mogelijk niet zo uitgebreid als andere tools

Biedt herschrijfopties voor gecompliceerde tekst, maar de nauwkeurigheid van deze opties kan lager zijn

De gratis versie bevat slechts 3 AI-prompts en samenvattingen per dag

Prijzen voor Workertune

Forever Free

Plus: $9.99/maand

$9.99/maand Unlimited: $14.99/maand

$14.99/maand Enterprise:Aangepaste prijzen

Wordt beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (77 beoordelingen)

4.4/5 (77 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (177 beoordelingen)

Tijd om afleidingen te verslaan met ClickUp!

We durven te wedden dat onze lijst met productiviteit apps voor schrijvers, die we in detail hebben besproken, je zeker zal helpen om de oplossing te vinden die je zoekt. We hebben hun belangrijkste functies en zelfs limieten gedetailleerd beschreven om je te helpen een verstandige keuze te maken.

Als je er nog steeds niet uit bent, geen zorgen. Je kunt zonder aarzelen voor ClickUp kiezen. Het is een veelzijdige, alles-in-één oplossing die je kan helpen om bij te blijven, afleidingen te overwinnen, en productief te blijven de hele tijd.

Met functies zoals AI-gestuurd schrijven, taakbeheer, checklists, dashboards en meer helpen we je om je schrijfdoelen efficiënt te bereiken.

Dus waar wacht je nog op? Haast je en meld u gratis aan bij ClickUp !