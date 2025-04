10 Tempo alternatieven voor tijdsregistratie en productiviteit in 2025

Stel je het volgende scenario voor: je schatte in dat het een uur zou duren om een Taak te voltooien. Maar toen je eraan begon te werken, ontdekte je een paar uitdagingen en duurde het ongeveer twee uur om de klus te voltooien.

In dergelijke situaties wordt tijdbeheer en de instelling van een deadline voor je client een uitdaging. Dat is waar hulpmiddelen voor tijdbeheer zoals Tempo in het spel komen. Software voor tijdsregistratie maakt het gemakkelijk om factureerbare uren te registreren en helpt je persoonlijke productiviteit te verbeteren.

Of je nu een solo freelancer bent of een 9-5 werknemer, het is cruciaal om te bepalen hoeveel tijd elke Taak in beslag neemt. Als je weet hoe lang het duurt om een bepaalde taak te voltooien, kun je de inspanning beter inschatten en realistische tijdlijnen opstellen, waardoor je meer succes boekt.

Hoewel Tempo je hierbij kan helpen, hebben Tempo urenstaten enkele beperkingen, zoals:

Niet in staat om de inactieve tijd van werknemers te controleren

De mobiele app mist intuïtieve functies en laat je geen ploegendiensten plannen voor werknemers

Het onvermogen om uw geavanceerde productiviteitsrapporten te krijgen, wat cruciaal is voor projectmanagement

Als je op zoek bent naar een alternatief voor Tempo, hebben we een lijst samengesteld met de top 10 alternatieven.

Wat moet je zoeken in Tempo Urenregistratie alternatieven?

Tempo is een hulpmiddel voor tijdsregistratie dat deel uitmaakt van het cloud platform van Atlassian. Het bestaat uit verschillende diensten, waaronder Tempo Planner, Tempo Budgetten, Tempo Cost Tracker en Tempo Urenregistratie.

Hoewel het geweldig is voor tijdsregistratie en het uitvoeren van eenvoudige projectmanagement taken, zijn er alternatieven die je verder kunnen helpen. Je moet een alternatief vinden dat alle essentiële functies biedt die Tempo biedt en meer. Enkele van de sleutel functies die je moet zoeken in Tempo alternatieven zijn:

Effortless tijdsregistratie : Als je aan meerdere projecten werkt, kan het handmatig starten en pauzeren van de timer elke keer dat je wisselt tussen taken of vergaderingen de productiviteit belemmeren. Maar met de juiste tool voor tijdsregistratie kunt u de tijd die u aan al uw taken besteedt registreren, beheren en optellen zonder dat u dit handmatig hoeft te doen

: Als je aan meerdere projecten werkt, kan het handmatig starten en pauzeren van de timer elke keer dat je wisselt tussen taken of vergaderingen de productiviteit belemmeren. Maar met de juiste tool voor tijdsregistratie kunt u de tijd die u aan al uw taken besteedt registreren, beheren en optellen zonder dat u dit handmatig hoeft te doen Functies voor projectmanagement: Zorg ervoor dat de gekozen tool over efficiënte functies voor projectmanagement beschikt, zoals taken aanmaken, toewijzen en afhankelijkheid beheren. Deze functies zijn cruciaal om je team georganiseerd te houden en projecten vooruit te helpen

Zorg ervoor dat de gekozen tool over efficiënte functies voor projectmanagement beschikt, zoals taken aanmaken, toewijzen en afhankelijkheid beheren. Deze functies zijn cruciaal om je team georganiseerd te houden en projecten vooruit te helpen Functies voor samenwerking: Een sterk team is productief en de juiste tool kan naadloze samenwerking bevorderen. Dit omvat brainstormen, chat gebruiken om snel antwoorden te krijgen, bestanden delen of aantekeningen toevoegen om andere leden van het team te helpen inzicht te krijgen in een project.

Een sterk team is productief en de juiste tool kan naadloze samenwerking bevorderen. Dit omvat brainstormen, chat gebruiken om snel antwoorden te krijgen, bestanden delen of aantekeningen toevoegen om andere leden van het team te helpen inzicht te krijgen in een project. Formules : Zorg ervoor dat je met de tool tijdbeheer snel formules kunt berekenen en gebruiken voor je tijdsregistratie, zoals de wekelijkse gewerkte uren, kostenramingen en meer

: Zorg ervoor dat je met de tool tijdbeheer snel formules kunt berekenen en gebruiken voor je tijdsregistratie, zoals de wekelijkse gewerkte uren, kostenramingen en meer Tags en filters: Je moet gemakkelijk cruciale gegevenspunten kunnen vinden met behulp van tags, aantekeningen of andere filters, die je helpen om de invoer van tijd voor je projecten en teams in het platform te categoriseren

De 10 beste Tempo alternatieven om te gebruiken in 2024

Nu je weet op welke functies je moet letten, gaan we ons verdiepen in de 10 beste alternatieven voor Tempo voor tijdsregistratie en het verhogen van productiviteit in 2024.

1. ClickUp

tijdregistratie vereenvoudigen met ClickUp_

ClickUp is alles-in-één productiviteitssoftware die u helpt om al uw activiteiten in één applicatie onder te brengen. Dit omvat het bijhouden van de tijd die aan een bepaalde taak is besteed, het beheren van tijdsregistraties, het toewijzen van taken en het beheren van andere projectmanagementactiviteiten.

Deze robuuste functies voor productbeheer en samenwerkingsmogelijkheden maken het een krachtige Tempo of Toggl alternatief en kan worden gebruikt door teams van elke grootte.

Plus, de ClickUp Project tijdsregistratie functie helpt u met tijdsregistratie voor elke activiteit in het project. Zo kunt u nauwkeurige tijdsinschattingen instellen, aantekeningen toevoegen en gedetailleerde rapportages van uw tijd weergeven.

ClickUp Project Time Tracking ondersteunt meerdere apparaten en de Chrome-extensie

De beste functies van ClickUp

Tijd bijhouden vanaf elk apparaat, venster, app of taak met de globale timer

Multitasken en alleen de tijd van uw werk vastleggen met start/stop-timers en automatische tijdregistratie

Taken maken, toewijzen aan teamleden, afhankelijkheid instellen en de voortgang visueel bijhouden met Kanban-borden, Gantt grafieken en lijstweergaven

Gebruiksklaar, volledig aanpasbaarSjablonen voor tijdanalyse om u te helpen eenvoudig aan de slag te gaan met uw projectmanagement en tijdsregistratie

Organiseer bijgehouden tijd, voeg aantekeningen toe en raadpleeg precies waar u uw tijd aan hebt besteed

Synchroniseer uw tijdsregistratie met andere tools zoals Toggl, Time Doctor, Everhour, Timely, Harvest, Tempo of andere naar ClickUp voor een holistische weergave van uw project

Bekijk uw tijdsregistratie per dag, week, maand en andere aangepaste bereiken om u te helpen gedetailleerde urenstaten te krijgen voor individuele taken, teamleden of bepaalde projecten

ClickUp limieten

Het is een beetje een leercurve, gezien de uitgebreide functies die ClickUp biedt

Sommige weergaven zijn mogelijk niet beschikbaar op smartphones en andere apparaten

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain:Alle betaalde abonnementen zijn beschikbaar voor $5 per lid per maand per ClickUp-werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Klokkijken

via klokweergave_ Clockify is een populaire software voor tijdsregistratie voor kleine bedrijven en teams. Hiermee kun je urenregistraties beheren, tijd bijhouden en uren schatten voor verschillende projecten. Zelfs met het gratis abonnement kun je de tijd bijhouden voor onbeperkte gebruikers en nauwkeurige rapporten genereren, die je kunnen helpen bij het schatten van projectbudgetten en inzicht kunnen geven in de productiviteit van elk teamlid.

De beste functies van Clockify

Eenvoudig tijd bijhouden met start/stop timers op meerdere apparaten en platforms

Houd tijd bij voor onbeperkte gebruikers en krijg de belangrijkste functies voor tijdsregistratie met het gratis abonnement, waardoor het ideaal is voor teams met een beperkt budget

Krijg extra functies voor projectmanagement, resource management, factureerbare uren bijhouden en facturen door te upgraden naar de premium abonnementen

Beperkingen van Clockify

Deze software is alleen gemakkelijk te gebruiken voor kleine teams, maar kan complex worden voor grotere ondernemingen

Gebrek aan offline gebruik en af en toe crashen als je het integreert met tools zoals Notion en andere CRM's

Minder intuïtieve interface

Klokken prijzen

Basic : $4,99/maand per gebruiker

: $4,99/maand per gebruiker Standaard : $6,99/maand per gebruiker

: $6,99/maand per gebruiker Pro : $9,99/maand per gebruiker

: $9,99/maand per gebruiker Enterprise: $14,99/maand per gebruiker

Klokker beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (161+ beoordelingen)

4.5/5 (161+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4000+ beoordelingen)

3. Hubstaff

via Hubstaff Hubstaff is uitgebreide software voor tijdsregistratie en personeelsbeheer voor teams op afstand en bureaus. Het is een geweldige alternatief voor Clockify of Tempo, omdat het verder gaat dan eenvoudige software voor tijdsregistratie en je helpt bij het beheren van tijd, productiviteit, salarisadministratie en facturen.

De beste functies van Hubstaff

Tijd bijhouden met automatische timers, handmatige invoer en detectie van inactieve tijd voor nauwkeurige projectkosten en facturering

Beheer projecten, wijs taken toe en houd de voortgang bij met functies zoals Kanban-borden, schermafbeeldingen van werk en urenstaten

Profiteer van uitgebreide functies voor het monitoren van werknemers, zoals het bijhouden van de locatie van GPS en geautomatiseerde payroll-tools, waardoor het ideaal is voor teambeheer op afstand en op kantoor

Beperkingen van Hubstaff

Sommige gebruikers vinden de interface onoverzichtelijk, vooral voor kleinere teams

Het gratis abonnement heeft beperkte functies en beperkt het aantal gebruikers

De functies voor het monitoren van werknemers kunnen zorgen baren over privacy

Hubstaff prijzen

Starter: $7/maand per zetel

$7/maand per zetel Groeien : $9/maand per zetel

: $9/maand per zetel Teams: $10/maand per zetel

$10/maand per zetel Enterprise: $25/maand per zetel

Hubstaff beoordelingen en evaluatie

G2: 4.3/5 (530+ beoordelingen)

4.3/5 (530+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1450+ beoordelingen)

4. TimeCamp

via tijdkamp TimeCamp is een tool voor het bijhouden van tijd en productiviteit van werknemers met een gratis abonnement voor freelancers en kleine teams. Het gratis abonnement biedt basisfunctionaliteit, terwijl betaalde abonnementen extra functies bieden voor groeiende teams die tools voor rapportage, budgettering en facturering nodig hebben.

De beste functies van TimeCamp

Houd eenvoudig de tijd bij met behulp van een timer die met één klik direct start en stopt met tellen

Stel trefwoorden in om tijdsregistratie automatisch te laten verlopen en uw invoer te verbinden met relevante Taken of projecten

Kopieer terugkerende invoer in uw urenregistratie voor snelle rapportage

Integreer je tijdsregistraties met andere PM tools om de totale projecttijd efficiënt bij te houden

Genereer gedetailleerde tijdsrapporten om de winstgevendheid van projecten te analyseren en budgetteringstools om projecten financieel op schema te houden

TimeCamp limieten

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor rapportage en dashboards in vergelijking met sommige concurrenten

Het gratis abonnement heeft beperkte functies en limiet op het aantal gebruikers

TimeCamp prijzen

Gratis

Starter : $3,99/maand per gebruiker

: $3,99/maand per gebruiker Premium : $6,99/maand per gebruiker

: $6,99/maand per gebruiker Ultimate : $10,99/maand per gebruiker

: $10,99/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

TimeCamp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (190+beoordelingen)

4.7/5 (190+beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (590+recensies)

5. Productbord

via productschap_ Productboard is een platform voor productbeheer dat ideaal is voor ontwikkelingsteams en SaaS-organisaties. Hoewel het geen speciale tijdsregistratie tool is, blinkt het uit in projectmanagement, waardoor het een waardevolle optie is voor teams die prioriteit geven aan gestroomlijnde workflows en visuele organisatie.

Het stelt je in staat om je ontwikkelingsprojecten te plannen, gegevensgestuurde prioritering te gebruiken en de tijd bij te houden om de inspanning en de tijd tot voltooiing in te schatten.

Productboard beste functies

Organiseer projecten met functies zoals Kanban-borden, roadmaps en mindmaps. Deze visuele aanpak bevordert duidelijke communicatie en houdt iedereen op dezelfde pagina

Geef prioriteit aan taken, verzamel feedback van belanghebbenden en iteratie effectief met functies zoals het wegen van taken en in-app commentaar

Verbindt naadloos met populaire ontwerp- en ontwikkeltools, waardoor uw werkstroom gecentraliseerd en efficiënt blijft

Productboard limieten

Het factureringsmechanisme van individuele abonnementen is ondoorzichtig en verschillende gebruikers hebben geklaagd over het feit dat de app automatisch kosten in rekening brengt op de kaart zonder de juiste notificatie

Productboardprijzen

Essentials : $25/maand per maker

: $25/maand per maker Pro: $75/maand per maker

$75/maand per maker Enterprise: Neem contact op voor aangepaste prijzen

Productraad beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (230+Beoordelingen)

4.3/5 (230+Beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (145+ Beoordelingen)

6. Harvest

via oogst Harvest is een intuïtieve software voor tijdsregistratie en facturering, ideaal voor freelancers en bureaus. Het helpt je met het bijhouden van tijd over projecten heen, het genereren van directe rapportages en het naadloos beheren van facturatie en betalingen, waardoor het ideaal is voor end-to-end projectmanagement.

De beste functies van Harvest

Houd tijd bij met behulp van de eenvoudige en intuïtieve oplossing voor tijdsregistratie die op de desktop of mobiele app kan worden gebruikt en ook functies voor offline tijdsregistratie heeft

Genereer uitgebreide tijdrapportages om de winstgevendheid van projecten te analyseren en maak professionele facturen rechtstreeks in Harvest

Teams beheren, projecten toewijzen, voortgang bijhouden en budgetten instellen om ervoor te zorgen dat projecten financieel op schema blijven

Beperkingen van Harvest

Verschillende klachten over het onvermogen van de app om te integreren of synchroniseren met andere apps

Complexe UI, waardoor het moeilijk te gebruiken is voor nieuwe gebruikers

Prijzen voor Harvest

Gratis

Harvest Pro: $12/maand per zetel

Beoordelingen en beoordelingen van Harvest

G2 : 4.3/5 (790+beoordelingen)

: 4.3/5 (790+beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (570+beoordelingen)

7. Toggl Track

via Toggl Track Toggl Track is een hulpmiddel voor tijdsregistratie dat bekend staat om zijn eenvoudige en gebruiksvriendelijke gebruikersinterface. Gebruikers kunnen eenvoudig bijhouden hoeveel tijd ze aan verschillende Taken besteden en gedetailleerde rapportages en analyses over hun tijdsbesteding genereren, zodat ze gebieden kunnen identificeren waar ze hun efficiëntie en productiviteit kunnen verbeteren.

Het beste aan deze tijdsregistratie tool is de eenvoud en de mogelijkheid om te integreren met meer dan 100 tools, waaronder GitLab, Notion, Adobe XD en meer.

Toggl Track beste functies

Houd tijd bij met eenvoudige start/stop-timers, integraties met desktop- en mobiele apps en extensies voor het moeiteloos vastleggen van tijd

Genereer eenvoudig facturen met behulp van factureerbare uren en deel ze met uw clients om op tijd betaald te worden

Inzichtelijke rapporten genereren om de productiviteit van teams te analyseren, tijdtrends te identificeren en de voortgang van projecten in de loop van de tijd bij te houden

Toggl Track beperkingen

Er zijn verschillende bugs gerapporteerd over de desktop extensie

Onmogelijk om een sessie tussentijds te pauzeren, wat voor sommige gebruikers een gedoe kan zijn

Toggl prijzen

Gratis

Starter: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Premium: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Toggl Beoordelingen en beoordelingen bijhouden

G2: 4.6/5 (1500+beoordelingen)

4.6/5 (1500+beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2200+beoordelingen)

8. Replicon PSA

via pSA_Replicon Replicon PSA is zelfrijdende software voor Professional Service Automation, ontwikkeld door Deltek. Deze uitgebreide tool elimineert handmatige tijdsregistratie, waardoor teams real-time zichtbaarheid krijgen in hun productiviteit en toewijzing van middelen. Het is de ideale oplossing voor grote bureaus en ondernemingen die ingewikkelde projecten beheren met uitgebreide eisen op het gebied van resources en facturering.

De beste functies van Replicon PSA

Beheer complexe projecten met functies zoals resource management, afhankelijkheid van taken, budgettering en realtime voortgang bijhouden

Houd de tijd nauwkeurig bij met functies zoals tijdsregistratie, projectbudgettering en flexibele factureringsopties voor verschillende behoeften van clients

Genereer diepgaande rapportages om de winstgevendheid van projecten te analyseren, trends in het gebruik van resources te identificeren en datagestuurde beslissingen te nemen

Replicon PSA limieten

Steilere leercurve in vergelijking met eenvoudigere tools voor tijdsregistratie

Gegenereerde rapporten kunnen verschillende marges hebben voor sommige pagina's, wat leidt tot handmatige formattering voordat het rapport kan worden gedeeld voor zakelijk gebruik

Verschillende gebruikers klagen over het niet kunnen zien van opmerkingen bij specifieke invoer in het rapport

Replicon PSA-prijzen

Time & Attendance : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Tijdregistratie projecten : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker PSA en PPM: $29/maand per gebruiker

Replicon PSA beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (700+beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (500+beoordelingen)

9. Paymo

via Paymo Paymo is een platform voor projectmanagement en facturering met ingebouwde functies voor tijdsregistratie. Hiermee kunnen bedrijven bijhouden hoeveel tijd hun teams aan een bepaalde activiteit besteden, factureerbare uren bijhouden en dit automatisch synchroniseren om facturen te maken voor clients. Omdat dit allemaal op één platform gebeurt, is het genereren van nauwkeurige en transparante facturen en het bijhouden van factureerbare en niet-factureerbare tijd eenvoudiger.

De beste functies van Paymo

Projecten beheren, taken toewijzen, voortgang bijhouden en samenwerken met teamleden in een gecentraliseerd platform

Tijd bijhouden met start/stop timers, budgetten instellen voor projecten en projectkosten bewaken om winstgevendheid te garanderen

Genereer professionele facturen rechtstreeks binnen Paymo en accepteer online betalingen voor een naadloze factureringservaring

Paymo limieten

Beperkte functionaliteit voor de mobiele app

Klachten van gebruikers over problemen met facturering

De interface is niet intuïtief en de complexe UI maakt het moeilijk om door de app te navigeren

Paymo prijzen

Gratis

Starters : $9,9/maand per gebruiker

: $9,9/maand per gebruiker Klein kantoor : $15,9/maand per gebruiker

: $15,9/maand per gebruiker Business: $23,9/maand per gebruiker

Paymo beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (550+beoordelingen)

: 4.6/5 (550+beoordelingen) Capterra: 4.7 (450+beoordelingen)

10. Time Doctor

via tijdsarts_ Time Doctor is software voor productiviteit en tijdsbeheer die individuen en bedrijven helpt bijhouden hoe ze hun tijd besteden. Als je de app op je desktop of mobiele apparaat installeert, wordt deze op de achtergrond uitgevoerd en wordt bijgehouden hoeveel tijd je aan elke toepassing of website besteedt.

Deze geautomatiseerde tijdsregistratie maakt het gemakkelijk om de werkelijke tijd die aan een bepaalde activiteit wordt besteed bij te houden en inzicht te krijgen in afleidingen die kunnen worden aangepakt.

De beste functies van Time Doctor

Houd de tijd bij met functies zoals automatische timers, website- en applicatiebewaking en inactieve tijdsdetectie voor een volledig beeld van de teamactiviteiten

Stel werkschema's op, houd overuren bij en stimuleer gefocust werk met functies zoals websites bijhouden en productiviteitswaarschuwingen

Toegangscontrole en instellingen voor toestemming gebruiken zodat elke gebruiker regels kan instellen voor welke apps toegankelijk zijn tijdens werktijd

Beperkingen van Time Doctor

Verschillende klachten van gebruikers over constante popup notificaties via de app

De app is niet gebruiksvriendelijk en heeft een steile leercurve, vooral voor nieuwe gebruikers

Prijzen van Time Doctor

Basis : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Standaard : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Premium: $20/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van Time Doctor

G2: 4.4/5 (350+beoordelingen)

4.4/5 (350+beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (500+recensies)

Kies een beter tempo-alternatief voor je Teams

Als je het gevoel hebt vast te zitten door de beperkingen van Tempo of andere software voor tijdsregistratie, zijn er verschillende oplossingen voor productiviteit en projectmanagement beschikbaar op de markt. Onze lijst met top 10 Tempo alternatieven zou je moeten helpen om de perfecte optie voor jouw team te vinden.

clickUp Tijdbeheer & Bijhouden functies_

Maar als je nog steeds een tool overweegt, ClickUp is het perfecte projectmanagement en -volgsysteem software voor tijdsregistratie . Met ClickUp Tijdbeheer kunt u veel meer doen en op koers blijven met uw doelen voor tijdbeheer.

Het heeft een desktop-, mobiele en Chrome-browsertoepassing waarmee u de tijd kunt starten en stoppen wanneer u tussen taken springt of details kunt toevoegen over hoe u uw tijd hebt besteed.

Bekijk je projecten in kalender, gantt, tijdlijn of werklastweergave, zodat je de tijdlijnen van je projecten kunt plannen en je tijd kunt beheren.

Plus, met kant-en-klare tijd tijdlogsjablonen kunt u uw efficiëntie verhogen en uw dagelijkse activiteiten stroomlijnen.

Neem contact op met ons team of meld je gratis aan om je doelen sneller te bereiken en je tijd optimaal te benutten!