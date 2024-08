De 10 beste technopodcasts om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws uit de sector

Heb je je ooit afgevraagd hoe het zou zijn om mee te luisteren als je favoriete tech-experts ongeremd met elkaar praten over onderwerpen waar ze dol op zijn?

Tech podcasts bieden precies die ervaring. Het is alsof je een vlieg op de muur bent in de woonkamer van een tech-titaan en passief je technische vaardigheden en kennis opbouwt.

Maar er zijn maar zoveel uren in een dag en laten we eerlijk zijn, de markt wordt overspoeld met zogenaamde 'cutting-edge' tech podcasts die dat allesbehalve zijn. Dus, hoe vind je de juiste?

Wij zijn hier om je te helpen. In dit artikel hebben we een lijst samengesteld met de 10 beste tech podcasts van 2024 die je gewoon niet mag overslaan. Druk op play en tune in.🎙️

De 10 beste technische podcasts van 2024

Of je nu inzicht wilt krijgen in een leven van een softwareontwikkelaar of u nu de innerlijke werking van de geest van een technologieleider wilt begrijpen of het laatste technieuws wilt horen, deze 10 podcasts zijn een must voor uw afspeellijst.

1. Darknet Dagboeken

via Darknet Dagboeken In Darknet Diaries deelt gastheer Jack Rhysider verhalen uit het echte leven over hacken, schaduw-IT en cybercriminaliteit. Hij interviewt experts die uit de eerste hand accounts delen over de motieven achter digitale misdaden. Ryhsider gebruikt deze anekdotes om zijn luisteraars te informeren over het belang van infosec (informatie veiligheid).

De pakkende vertelstijl van de presentator en zijn diepgaande kennis van de tech-industrie maken het luisteren naar de podcast tot een aangrijpende ervaring. De podcast werpt kritische vragen op over verslaving, volksgezondheid en het strafrechtsysteem.

Darknet Diaries is een must voor cybersecurity professionals en tech enthousiastelingen die geïntrigeerd zijn door de verborgen aspecten van de tech wereld.

Must-listen afleveringen

2. De IoT-podcast

via IoT Podcast De IoT (Internet of Things)-podcast wordt gepresenteerd door Stacey Higginbotham en Kevin Tofel en duikt in consumenten, ondernemingen en industrieel IoT.

Elke aflevering functioneert met leiders uit de technologische industrie die briljante en informatieve dialogen voeren. Deze podcast is voor jou als je geniet van zetels op de eerste rij bij meeslepende discussies over slimme apparaten, verbindingen, technische trends en de impact van IoT op de maatschappij als geheel.

Helaas is de podcast na acht jaar en 437 afleveringen gestopt met het uitbrengen van nieuwe afleveringen. Toch is hun oude catalogus het beluisteren waard. Hoewel je misschien geen updates krijgt over de nieuwste technologietrends, bieden de bestaande afleveringen waarde die je normaal gesproken zou vinden in AI boeken .

Must-listen afleveringen

3. De a16z Podcast

via a16z Podcast Andreessen Horowitz, een toonaangevend durfkapitaalbedrijf gevestigd in Silicon Valley, Californië, produceert The a16z Podcast. De podcast wordt gepresenteerd door Stephanie Smith en heeft functies van doorgewinterde leiders op het gebied van technologie en financiën en veteranen uit het bedrijfsleven. Oprichters Ben Horowitz en Marc Andreessen komen soms langs om hun expertise te delen.

De afleveringen bieden een verfrissend goed afgeronde weergave van het technologielandschap vanuit het perspectief van investeerders en praktijkmensen, wat de meesten van ons zal interesseren. Ze behandelen opkomende technologietrends, ontwrichtende technologieën en de toekomst van diverse industrieën. Noem maar op, zij praten erover.

Met productiewaarden van hoge kwaliteit en diepgaande discussies is de a16z Podcast een bron voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de a16z Podcast beste SaaS-tools en de startup-sector.

Must-listen afleveringen

4. Golfvorm: De MKBHD Podcast

via Vox Media podcast netwerk Deze podcast wordt gehost door de populaire tech-recensent en Youtuber Marques Brownlee (MKBHD), met Andrew Manganelli en David Imel als co-hosts. De afleveringen zijn vergelijkbaar met de tech content die MKBHD op YouTube plaatst, maar bieden meer diepgaande recensies over de nieuwste gadgets en elektrische auto's.

Elke aflevering zit boordevol fascinerende informatie, maar wat deze podcast echt anders maakt, is het vermogen om luisteraars aan het lachen te maken. Brownlee deelt vaak onderhoudende anekdotes en tongue-in-cheek commentaar op consumentenelektronica, waardoor de sfeer luchtig en leuk blijft. Hasan Minhaj's optreden in de tech-podcast is een bewijs van de komische aantrekkingskracht.

Als je een technologiefanaat bent en op de hoogte wilt blijven van technologiereleases en nieuw gelanceerde elektrische voertuigen (EV's), dan is deze podcast een must om naar te luisteren.

Must-listen afleveringen

5. Alle antwoorden

via Gimlet Media De podcast Reply All, gepresenteerd door P.J. Vogt en Alex Goldman, belicht de dynamische relatie tussen mensen en de online wereld. Elke aflevering neemt je mee op een reis langs ervaringen uit het echte leven en onderzoekt hoe het internet ons leven, werk en verbindingen met andere mensen heeft veranderd.

Er wordt goed gekeken naar hoe het internet mensen heeft beïnvloed en hoe menselijk gedrag het internet vorm heeft gegeven. In elke aflevering leer je iets nieuws, maar wees niet verbaasd als je je afvraagt of technologie een zegen of een kwelling is.

Van het blootleggen van internetoplichting tot het onderzoeken van online gemeenschappen, de podcast combineert onderzoeksjournalistiek met humor, waardoor schijnbaar obscure onderwerpen onderhoudend en verhelderend worden.

Must-listen afleveringen

6. De H3 Podcast

via Het YouTube-kanaal van H3 Podcast De H3 Podcast, gehost door komieken Ethan en Hila Klein, biedt een onderhoudende kijk op de internetcultuur terwijl af en toe wordt ingegaan op AI, technologie en politiek.

De show heeft in de loop der jaren aan populariteit gewonnen dankzij de komische kwaliteiten van de presentatoren en de verschillende onderwerpen die in elke aflevering worden besproken. Als je op zoek bent naar een leuke en informatieve manier om op de hoogte te blijven van de online en technische wereld, luister dan naar deze podcast.

Must-listen afleveringen

7. Grote technologie

via Centrum voor Internationale Bestuursinnovatie Big Tech, gepresenteerd door Taylor Owen, is een boeiende podcastserie over het gebruik en misbruik van technologie in de wereld van vandaag. Als je van intense en harde discussies over technologie houdt, dan is deze podcast echt iets voor jou.

Owen voert tot nadenken stemmende, diepgaande gesprekken met zijn gasten, waaronder leiders uit verschillende sectoren en functies. De afleveringen werpen cruciale vragen op over vrije meningsuiting in het digitale tijdperk, tech governance, privacy en de groeiende macht van techgiganten.

De gastheer is het af en toe respectvol oneens met de standpunten van de gasten en presenteert zijn argumenten. Als luisteraar krijg je te maken met meerdere perspectieven op enkele van de ernstigste problemen in de tech-wereld.

Must-listen afleveringen

8. Meesters van de schaal

via Meesters van de schaal De podcast Masters of Scale is een gezaghebbende gids voor het navigeren door de complexe dynamiek van bedrijfsgroei. De gastheer is Reid Hoffman, medeoprichter van LinkedIn.

Zoals je zou verwachten, focust deze technische podcast op ondernemerschap en het oprichten van bedrijven. Maar het is kredietwaardig dat de podcast dieper probeert te graven en de onconventionele paden en gedurfde beslissingen onderzoekt die CEO's, technologieleiders en oprichters soms nemen in hun zoektocht om wereldwijde bedrijven op te bouwen.

Door middel van interviews, verhalen en inzichtelijk commentaar belicht Hoffman de strategieën en mentaliteitsverandering die nodig zijn om een bedrijf te laten groeien.

Deze podcast biedt veel stof tot nadenken voor oprichters, investeerders en technologieleiders over het opschalen van een technologiebedrijf.

Must-listen afleveringen

9. Op machines vertrouwen we

via MIT Technologie Overzicht De podcast In Machines We Trust wordt gepresenteerd door Jennifer Strong en onderzoekt de ethische, sociale en culturele implicaties van opkomende technologie, met name kunstmatige intelligentie.

Als bekroonde podcast van het team van MIT Tech Review kun je messcherpe, tot nadenken stemmende discussies verwachten over onder andere algoritmische vooroordelen en ethische problemen met betrekking tot AI.

De podcast verkent de veranderende relatie tussen mensen en technologie door inzichtelijke interviews te combineren met goed onderzochte verhalen. Het is een must voor iedereen die nieuwsgierig is naar de gevolgen van extreme automatisering.

Must-listen afleveringen

10. Draaipunt

via Vox Media Kara Swisher, een gerenommeerde techjournaliste, en Scott Galloway, een bestseller auteur, marketinggoeroe, ondernemer en hoogleraar aan NYU, hosten een semiwekelijkse podcast waarin ze de nieuwste technologietrends uit Silicon Valley, Wall Street en Washington D.C. bespreken.

De podcast geeft een intersectionele weergave van technologie en becommentarieert hoe politieke en zakelijke ontwikkelingen de industrie beïnvloeden. De gastheren van Pivot delen ook geavanceerde en vaak provocerende weergaven en voorspellingen over trends in de industrie en maatschappelijke verschuivingen.

Swisher en Galloway hebben een snelle stijl die de luisteraars scherp houdt. Met hun scherpe, ongefilterde meningen en gedurfde voorspellingen biedt het duo fans een uniek inzicht in wat onze digitale economie en daarbuiten vorm geeft.

Must-listen afleveringen

Het verkennen van verschillende thema's in technische podcasts

Mensen die een technische carrière willen uitbouwen, gaan graag naar technische podcasts omdat ze een breed bereik hebben van onderwerpen die te maken hebben met technologie, gadgets, opkomende technische trends en hun impact op de maatschappij. Enkele populaire thema's in tech-podcasts zijn:

Tech nieuws en trends: De meeste van deze podcasts behandelen de laatste ontwikkelingen in tech, beleidsregels, wetten rondom tech en wekelijks tech nieuws. Deze zijn ideaal voor wie op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van technologie

De meeste van deze podcasts behandelen de laatste ontwikkelingen in tech, beleidsregels, wetten rondom tech en wekelijks tech nieuws. Deze zijn ideaal voor wie op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van technologie Nieuw gelanceerde gadgets en apparaten: Deze podcasts richten zich op enthousiastelingen die graag de nieuwste gadgets, wearables en technische producten ontdekken. Ze nodigen vaak experts uit en verdiepen zich in de beoordeling, analyse en diepgaande bespreking van specifieke gadgets

Deze podcasts richten zich op enthousiastelingen die graag de nieuwste gadgets, wearables en technische producten ontdekken. Ze nodigen vaak experts uit en verdiepen zich in de beoordeling, analyse en diepgaande bespreking van specifieke gadgets Opkomende technologie: Deze podcasts gaan onder andere over AI, robotica, ML, blockchain, AR en VR. Ze bespreken ook de toekomst van de technische ruimte op basis van opkomende trends

Deze podcasts gaan onder andere over AI, robotica, ML, blockchain, AR en VR. Ze bespreken ook de toekomst van de technische ruimte op basis van opkomende trends Cyberveiligheid : Podcasts die zich richten op cyberspace gaan vaak over onderwerpen als dataprivacy, digitale veiligheid, internetfraude, cyberdreigingen, surveillancetechnologie en privacywetgeving

: Podcasts die zich richten op cyberspace gaan vaak over onderwerpen als dataprivacy, digitale veiligheid, internetfraude, cyberdreigingen, surveillancetechnologie en privacywetgeving Internetcultuur: Deze podcasts onderzoeken trends die online ontstaan en tot de publieke verbeelding spreken, zoals memes, virale content, online gemeenschappen en andere internetfenomenen

Deze podcasts onderzoeken trends die online ontstaan en tot de publieke verbeelding spreken, zoals memes, virale content, online gemeenschappen en andere internetfenomenen **Deze podcasts hebben meestal een functie voor gesprekken tussen de gastheer en de oprichters van technologiebedrijven. Startup-leiders vertellen de luisteraars over hun ervaringen met het opbouwen van een start-up en hun successen en verliezen.

Veel van deze podcasts brengen ook industrie-experts en investeerders samen om growth hacking, start-up financiering en bedrijfsstrategieën te bespreken. Ze dienen als grote inspiratie voor aspirant-oprichters en tech-professionals.

Of je nu een algemeen overzicht wilt van het huidige tech-scenario of inzicht wilt in een specifieke niche, er is waarschijnlijk een podcast die op je wacht.

De invloed van tech-podcasts analyseren

Of je nu aan het hoofd staat van een bedrijf of de ladder beklimt naar corporate tech suprematie, een goede tech podcast is iets waar je je tijd in moet investeren. Dit is hoe technische podcasts je carrière kunnen beïnvloeden:

Perspectief vormen: Zoals alle podcasts zijn technopodcasts opgebouwd rond de perspectieven en meningen van de gastheren. Je krijgt dus een unieke kijk op onderwerpen die je elders misschien niet vindt. Je kunt de inzichten die je uit podcasts haalt gebruiken om cruciale beslissingen te nemen op je werk. Een voorbeeld: een podcast over de beste softwaretools in de cloud kan u helpen bij het kiezen van een meest geschikte SaaS-tools voor uw business Een gemeenschap opbouwen: Tech podcasts brengen gelijkgestemde mensen van over de hele wereld met elkaar in verbinding. Sommige podcasts nodigen kijkers uit voor interactie of om vragen in te sturen. De vriendelijke interacties, inside jokes en intieme gesprekken creëren een gemeenschapsgevoel binnen de tech-sfeer Educational hub: Technologie gaat snel. En hoewel er veel briljante online cursussen zijn, zijn ze niet altijd up-to-date met de technologische ontwikkelingen. Technologiepodcasts zijn geweldig om je bij te scholen en je kennis op een bepaald gebied te vergroten. En het beste deel? Je kunt onderweg leren. Vergroot je technische woordenschat: Technologische podcasts maken luisteraars vertrouwd met deAI-woordenlijstvergroten hun begrip van tech-jargon en onderzoeken hoe opkomende concepten de tech-wereld beïnvloeden. Als je naar ze luistert, word je slimmer en klink je slimmer bij de volgende technische bijeenkomst op je werk Inspirerende content: Naast educatie inspireren technologie podcasts luisteraars door verhalen over succes, mislukkingen en geleerde lessen. De verhalen die je hoort kunnen de vonk zijn die je nodig hebt om te innoveren met je rechterhersenhelft of om dat schijnbaar onoverkomelijke obstakel te overwinnen

