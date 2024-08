Top 10 Kunstmatige Intelligentie (AI) Boeken om te lezen in 2024

Volgens een CNN rapportage dat enkele van de grootste technologiebedrijven 200.000 boeken gebruiken om kunstmatige intelligentiesystemen te trainen. Deze boeken helpen generatieve AI om informatie te leren communiceren.

Het is interessant om aan te tonen dat terwijl wij boeken lezen over AI, generatieve AI en voorspellende analyse, deze modellen boeken lezen die door mensen zijn geschreven om meer context te krijgen.

Binnen een jaar is AI veranderd van een technologie van de toekomst naar een wijdverspreide toepassing in ons professionele leven. Technologiebedrijven in opkomst gebruiken AI-systemen en hun generatieve en denkvermogen om repetitieve Taken op verschillende afdelingen te automatiseren.

Als je meer informatie wilt over AI in detail, bekijk dan de lijst met de beste AI-boeken die je in 2024 moet lezen.

Top 10 boeken over AI die je dit jaar moet lezen

1. Menselijk compatibel: Kunstmatige intelligentie en het probleem van controle

Over het boek

Auteur: Stuart Russell

Stuart Russell Aantal pagina's: 349

349 Geschatte leestijd: 13 uur

13 uur Jaar van uitgave: 2019

2019 Aanbevolen niveau: Basis- en gemiddelde lezers

Basis- en gemiddelde lezers Beoordelingen en beoordelingen: 4.1/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Stuart Russells Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control veroverde in 2019 de wereld stormenderhand. The Guardian noemde het "het belangrijkste boek over AI in 2019"

Het boek biedt de nodige context voordat we gaan pleiten voor kunstmatige intelligentie.

Russell ziet het conflict tussen mensen en machines als onvermijdelijk, waardoor banen en menselijke waarden worden bedreigd. We kunnen dit echter voorkomen als we AI vanaf de basis heroverwegen. Terwijl hij vraagtekens zet bij onze concepten van menselijk begrip en machinaal leren, bespreekt de schrijver de mogelijkheden van bovenmenselijke AI.

Hij stelt dat de grootste uitdaging bij het ontwerpen van IQ in de software zit die verschillende doorbraken zal vereisen, waarvan taalbegrip er één moet zijn.

helaas is het menselijk ras niet één rationele entiteit. Het bestaat uit nare, door jaloezie gedreven, irrationele, inconsistente, instabiele, computationele limieten, complexe, evoluerende en heterogene entiteiten."_ - Stuart Russell

Sleuteltrekkers

De mogelijke gevaren van autonome AI-systemen zijn onder andere dodelijke autonome wapens, geautomatiseerde surveillance, manipulatie van nepnieuwsgedrag en geautomatiseerde chantage

Als we AI gaan gebruiken voor echte toepassingen, moeten we menselijke verzwakking voorkomen. Dit verwijst naar het moment waarop mensen alles aan AI delegeren en hun autonomie verliezen

Wat lezers zeggen

"Een must-read: deze intellectuele rondleiding door een van de echte pioniers van AI legt niet alleen de risico's van steeds krachtigere kunstmatige intelligentie op een boeiende en overtuigende manier uit, maar stelt ook een concrete en veelbelovende oplossing voor."

2. Machinaal leren voor beginners

Over het boek

Auteur(s): Chris Sebastian

Chris Sebastian Aantal pagina's: 163

163 Geschatte leestijd: 2 uur

2 uur Jaar van uitgave: 2019

2019 Aanbevolen niveau: Beginners

Beginners Beoordelingen en beoordelingen: 3.9/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Chris Sebastian stelt in Machine Learning voor beginners dat machinaal leren is voortgekomen uit het menselijke verlangen naar versterkend leren. Instances: computers leerden eerst dammen en versloegen vervolgens wereldkampioenen schaken.

Om context te bieden, haalt Sebastian historische uitvindingen aan zoals Charles Babbage's mechanische apparaat dat ingenieurs kon programmeren met ponskaarten in 1834 of Alan Turing's 'Turing Test' van machine-intelligentie in 1950.

Dit boek is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in AI, informatica, ML en zwermintelligentie. Je zult ook begrijpen hoe grote datasets van vitaal belang zijn voor machinaal leren door AI-ingenieurs informatie te geven voor het ontwikkelen van geavanceerde algoritmen.

machine learning, neurale netwerken en zwermintelligentie vullen elkaar aan als onderdeel van de zoektocht naar machines die kunnen denken en reageren op de wereld."_ - Chris Sebastian

Sleuteltrekkers

Hoewel wiskundigen de eerste theorieën over machinaal leren al lang geleden hebben bedacht, hebben we er tientallen jaren over gedaan om de theorieën om te zetten in voorbeelden uit de praktijk

Wat lezers zeggen

"Dit is een goed boek voor een blik op hoog niveau in machine learning en de voor- en nadelen van hoe machine learning ons leven zou kunnen beïnvloeden."

3. Kunstmatige intelligentie voor mensen

Over het boek

Auteur(s): Jeff Heaton

Jeff Heaton Aantal pagina's: 222

222 Geschatte leestijd: 8 uur

8 uur Jaar van uitgave: 2013

2013 Aanbevolen niveau: Halfgevorderde en gevorderde lezers

Halfgevorderde en gevorderde lezers Beoordelingen en beoordelingen: 4/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Er zijn een paar populaire AI-boeken, maar de meeste vereisen basiskennis. Kunstmatige intelligentie voor mensen: Volume 1 van Jeff Heaton probeert die kloof te overbruggen in een relatief gemakkelijk te volgen stijl.

Als lezer zul je de basis-AI-algoritmen in de categorie machinaal leren begrijpen. Het eerste deel legt leren uit in de context van computernetwerken en verschillende soorten machinaal leren. De auteur gaat in op leren onder toezicht en leren zonder toezicht en beschrijft essentiële technieken zoals regressie en clustering om grote leermodellen te ontwikkelen en te trainen.

computergebaseerde neurale netwerken zijn niet zoals het menselijk brein in die zin dat het geen rekentoestellen voor algemene doeleinden zijn. Ze voeren heel specifieke Taken uit."_ - Jeff Heaton

Sleuteltrekkers

De meeste AI-algoritmen accepteren een array met nummers en produceren een array met resultaten. Ingenieurs modelleren de problemen die AI zou oplossen vaak in dit formulier

Wat lezers zeggen

"Ik vond dat de informatie in dit boek zeer duidelijk en beknopt werd gepresenteerd. Zeer nuttig om de basiswerking van de onderwerpen te begrijpen."

4. Cybernetische Revolutionairen: Technologie en politiek in het Chili van Allende

Over het boek

Auteur(s): Eden Medina

Eden Medina Aantal pagina's: 326

326 Leesduur: 11 uur

11 uur Jaar van uitgave: 2011

2011 Aanbevolen niveau: Halfgevorderde en gevorderde lezers

Halfgevorderde en gevorderde lezers Recensies en beoordelingen: 4.3 (Goodreads)



Cybernetische revolutionairen: Technology and Politics in Allende's Chile is een van de enige twee AI-boeken in deze lijst met een politiek en technologisch raakvlak van kunstmatige intelligentie. De auteur behandelt twee realtime projecten die de gevaren van AI blootleggen.

Het eerste was Chili's ambitieuze experiment met vreedzame socialistische verandering. Een ander voorbeeld was de poging om een computersysteem te bouwen dat bekend staat als Project Cybersyn om de economie van het land te beheren.

De resultaten waren gevaarlijk.

De Chileense regering, onder leiding van Salvador Allende, raakte verwikkeld in een militaire coup en heeft het andere project nooit uitgevoerd.

Het boek beschrijft het cybernetische systeem van de Chileense regering dat een holistisch ontwerpsysteem, interactie tussen mens en computer, gedecentraliseerd beheer, een nationaal telexnetwerk en modellering van het gedrag van dynamische systemen moest brengen.

Interviews, foto's en levendige beschrijvingen van de Star Trek-achtige operatiekamer van het netwerk maken dit boek meeslepend.

het nastreven van een technologische oplossing voor het probleem van economisch beheer was in overeenstemming met de ideeën over economische voortgang uit de afhankelijkheidstheorie, maar slechts tot op zekere hoogte."_ - Eden Medina

Sleuteltips

Het Chileense Project Cybersyn staat voor Cybernetics-Synergy, een poging om genationaliseerde fabrieken te beheren met behulp van cybernetica

Vanuit deze politieke context biedt de auteur lessen over de relatie van technologie met politiek en menselijke waarden

Wat lezers zeggen

"Het verhaal en het onderzoek hier zijn fascinerend en precies in mijn straatje - cybernetica, management, mainframe computers!!! Stroomdiagrammen!!! Ik ben blij dat ik dit boek gelezen heb."

5. AI Supermachten: China, Silicon Valley en de nieuwe wereld bestelling

via Amazon

Over het boek

Auteur(s): Kai-Fu Lee

Kai-Fu Lee Luisterduur: 9 uur 17 minuten

9 uur 17 minuten Jaar gepubliceerd: 2018

2018 Aanbevolen niveau: Beginnende, gemiddelde en gevorderde lezers

Beginnende, gemiddelde en gevorderde lezers Beoordelingen en beoordelingen: 4.4 (Audible)



AI Supermachten: China, Silicon Valley, and the New World Order is een meeslepend luisterboek dat luisteraars shockeert met de onverwachte gevolgen van de ontwikkeling van AI.

Aan de hand van enkele interessante gebeurtenissen op het gebied van AI behandelt Dr. Lee de felle concurrentie tussen de Verenigde Staten en China over AI-uitvindingen. Het boek gaat in op de complottheorie van de Nieuwe Wereldorde en de vraag of sommige AI-innovaties leiden tot een echte wereldregering.

De auteur werpt een licht op de getroffen banen en de banen die door kunstmatige intelligentie zouden worden verbeterd. Bovendien voorspelt hij dat we aan de vooravond staan van een AI-economie.

"AI zal ons nooit in staat stellen onszelf echt te begrijpen; dat zal niet zijn omdat deze algoritmen de mechanische essentie van de menselijke intelligentie hebben vastgelegd. Het zal zijn omdat ze ons bevrijden om optimalisaties te vergeten en ons in plaats daarvan te richten op wat ons echt menselijk maakt: liefhebben en bemind worden."_ - Kai-Fu Lee

Sleuteltrekkers

China heeft een uniek AI-ecosysteem dat wordt gekenmerkt door hevige concurrentie, een hoge mate van ondernemingszin, een grote pool van getalenteerde ingenieurs, een ondersteunende overheid en de bereidheid om risico's te nemen

Wat lezers zeggen

"Dit is een van de belangrijkste boeken van 2018. Je moet dit lezen als je bezig bent met een business die machine learning (intensief leren) gebruikt of gaat gebruiken."

6. De samenleving van de geest

Over het boek

Auteur(s): Marvin Minsky

Marvin Minsky Aantal pagina's: 336

336 Geschatte leestijd: 11 uur

11 uur Jaar van uitgave: 1988

1988 Aanbevolen niveau: Gevorderde lezers

Gevorderde lezers Beoordelingen en beoordelingen: 4.7/5 210 beoordelingen



The Society of Mind maakt een boeiend onderzoek naar de menselijke geest door middel van essays van één pagina, die elk een nieuw idee introduceren.

Het boek behandelt diepgaande concepten van computervisie, ML-netwerken, voorspellingsmachines, robotmanipulatie en redeneren op basis van gezond verstand.

We behandelen dit AI-boek omdat het implicaties heeft voor het veld van kunstmatige intelligentie. Het moedigt lezers aan na te denken over het bouwen van systemen met modulaire en hiërarchische structuren die de verschillende functies van de menselijke geest in de moderne samenleving nabootsen.

"De 'brokken' van redeneren, taal, geheugen en 'perceptie' moeten uitgebreider en meer gestructureerd zijn, en hun feitelijke en procedurele content moet nauwer verbonden zijn om de schijnbare kracht en snelheid van mentale activiteiten te verklaren." - Marvin Minsky

Sleuteltrekkers

Intelligentie ontstaat uit de interacties en samenwerkingen tussen de talloze agenten in de geest. Intelligentie is niet beperkt tot een enkel gecentraliseerd model, maar ontstaat uit de verdeling van de inspanningen van deze agenten

Wat lezers zeggen

"De auteur, een van de onbetwiste vaders van AI, stelt zich ten doel een abstract model te bieden van hoe de menselijke geest werkt. Zijn stelling is dat onze geest bestaat uit een enorme verzameling kleine mini-minds of agenten die geëvolueerd zijn om bepaalde Taken uit te voeren."

7. Het meester algoritme: Hoe de zoektocht naar de ultieme lerende machine onze wereld zal veranderen

Over het boek

Auteur(s): Pedro Domingos

Pedro Domingos Aantal pagina's: 352

352 Geschatte leestijd: 11 uur

11 uur Jaar van uitgave: 2018

2018 Aanbevolen niveau: Gevorderde en gemiddelde lezers

Gevorderde en gemiddelde lezers Beoordelingen en beoordelingen: 4.3/5 (Amazon) 3.7/5 (Goodreads)



Een van de beste boeken over AI, The Master Algorithm, legt uit hoe ML-netwerken werken door te leren van gegevensclusters in digitale technologie. Deze algoritmen observeren onze online acties, imiteren ons en experimenteren met de beschikbare informatie.

De premisse van het boek is dat de meeste AI-onderzoekslaboratoria en universiteiten proberen een nieuw fundament van een lerend algoritme uit te vinden om kennis uit gegevens te ontdekken en Nog te doen wat we willen. De auteur stelt dat geen enkel algoritme een probleemdomein kan voorspellen.

Je leert meer informatie over de leermachines die Amazon, Google en andere technologiebedrijven aandrijven.

"Als je een luie en niet al te slimme computerwetenschapper bent, is machinaal leren ideaal omdat leeralgoritmen al het werk doen, maar jou met alle krediet laten strijken." - Pedro Domingos

Sleuteltrekkers

Het boek introduceert het idee van een enkel, overkoepelend leeralgoritme, het Master Algorithm, dat in staat is om verschillende benaderingen van machinaal leren te integreren

Je kunt benaderingen van machinaal leren indelen in vijf stammen, die elk een andere filosofie vertegenwoordigen. Ze omvatten symbolische logica, connectionistische neurale netwerken, evolutionaire algoritmen, Bayesiaanse waarschijnlijkheid en analoog redeneren. Het hoofdalgoritme moet de kracht van elke stam dekken

Wat lezers zeggen

"Pedro Domingos demystificeert ML en laat zien hoe wonderlijk en opwindend de toekomst zal zijn."

8. Diepgaand leren

Over het boek

Auteur(s): Ian Goodfellow, Yoshua Bengio en Aaron Courville

Ian Goodfellow, Yoshua Bengio en Aaron Courville Aantal pagina's: 800

800 Geschatte leestijd: 23 uur

23 uur Jaar van uitgave: 2016

2016 Aanbevolen niveau: Gevorderde en gemiddelde lezers

Gevorderde en gemiddelde lezers Beoordelingen: 4.3/5 (Amazon) 4.4/5 (Goodreads)



Voor studenten en afgestudeerden die een carrière in rekenen en machinaal leren ambiëren, is Deep Learning een legitieme bron voor het leren van complexe concepten.

Het boek biedt wiskundige en conceptuele achtergrond over verschillende onderwerpen, waaronder lineaire algebra, kansrekening en informatietheorie, numerieke berekeningen en ML.

Je zult met plezier lezen over hoe praktijkmensen ML-leren gebruiken in de industrie, zoals optimalisatie, convolutionaire netwerken, sequentiemodellering, regularisatie, praktische methodologie en deep feedforward.

neurale netwerken kunnen veel expressiever zijn dan de meeste andere modellen, maar die expressiviteit resulteert niet automatisch in een vermogen om de echte onderliggende structuur van de gegevens te leren."_ - Ian Goodfellow, Yoshua Bengio en Aaron Courville

Sleuteltrekkers

Diepe feedforward netwerken, ook wel MLP's (multilayer perceptrons) genoemd, zijn de typische deep learning-modellen. Deze netwerken definiëren een kaart en leren de waarde van de parameters, wat resulteert in de beste functiebenadering

Wat lezers zeggen

"De AI-bijbel... de tekst zou verplichte lectuur moeten zijn voor alle data-computerwetenschappers en ML-beoefenaars om een goede voet aan de grond te krijgen in dit snel groeiende gebied van next-gen technologie."

9. Leven 3.0: Mens zijn in het tijdperk van kunstmatige intelligentie

Over het boek

Auteur(s): Max Tegmark

Max Tegmark Aantal pagina's: 364

364 Geschatte leestijd: 11 uur

11 uur Jaar van uitgave: 2018

2018 Aanbevolen niveau: Beginnende, gemiddelde en gevorderde lezers

Beginnende, gemiddelde en gevorderde lezers Beoordelingen en beoordelingen: 4.4/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Onder de Times Boeken van het Jaar, Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence vraagt zich af of bovenmenselijke intelligentie ons werktuig of onze god zal zijn. De auteur neemt je mee naar de kern van het nieuwste denken over AI en helpt mythes van realiteiten en utopieën van dystopieën te scheiden.

Tegmark legt uit hoe automatisering ons kan helpen onze welvaart te laten groeien zonder dat de mensheid haar doel of inkomen verliest. Hij onderzoekt manieren om ervoor te zorgen dat toekomstige kunstmatige intelligentiesystemen Taken uitvoeren zonder slecht te functioneren of gehackt te worden.

het afstemmingsprobleem is de sleuteluitdaging bij het bouwen van superintelligente AI - hoe krijg je een machine zover dat ze begrijpt wat we willen en ons helpt dat doel te bereiken, zelfs als we niet weten hoe we dat doel zelf moeten specificeren?"_ - Max Tegmark

Sleuteltrekkers

De eerste fase van Leven, Leven 1.0, is biologisch; de tweede fase (Leven 2.0) is cultureel; de derde fase (Leven 3.0) is een vorm van technologisch leven met het vermogen om software en hardware te ontwerpen

De rol van bewustzijn in kunstmatige intelligentie en ethische implicaties van het creëren van bewuste machines

Wat lezers zeggen

"De fictieve proloog van dit non-fictie boek schetst het belang van het managen van de voortgang in de richting van Kunstmatige Algemene Intelligentie."

10 Neurale netwerken en diep leren

Over het boek

Auteur(s): Charu C. Aggarwal

Charu C. Aggarwal Aantal pagina's: 553

553 Geschatte leestijd: 14,8 uur

14,8 uur Jaar van uitgave: 2023

2023 Aanbevolen niveau: Beginners, gemiddelde en gevorderde lezers

Beginners, gemiddelde en gevorderde lezers Beoordelingen en beoordelingen: 4.1/5 13 beoordelingen



Neural Networks and Deep Learning biedt een moderne benadering van deep learning, terwijl ook de klassieke modellen aan bod komen. De auteur stelt dat de theorie en blauwdruk van neurale netwerken essentieel zijn voor het begrijpen van complexe onderwerpen zoals voorspellende analyse en neurale architecturen in verschillende casestudies.

Wat gebeurt er als neurale netwerkmodellen beter presteren dan kant-en-klare machine-learning modellen, en waarom is het trainen van deze netwerken moeilijk?

Je leert hoe ingenieurs neurale architecturen creëren om andere problemen op te lossen. De auteur richt zich op moderne ML-leerideeën zoals transformatoren, mechanismen en voorgetrainde taalmodellen.

"Een belangrijk aspect van neurale netwerken is de nauw geïntegreerde opslagruimte voor gegevens en berekeningen. Zo zijn de toestanden in een neuraal netwerk een soort tijdelijk geheugen, dat zich gedraagt als de steeds veranderende registers in de centrale verwerkingseenheid van een computer." - Charu C. Aggarwal

Sleuteltrekkers

De kracht van neurale netwerkmodellen is ook hun grootste zwakte, omdat ze vaak te veel passen bij de trainingsgegevens tenzij we het leerproces zorgvuldig ontwerpen

Conventionele ML methoden gebruiken optimalisatie en gradiënt-descent methoden voor het leren van geparametriseerde modellen. Neurale netwerksystemen zijn niet anders

Wat lezers zeggen

"Dit is een van de weinige boeken over deep learning in academische stijl, en het richt zich op de fundamenten van het onderwerp, inclusief de theorie en toepassingen die deep learning aandrijven."

Ontdek de kracht van AI met ClickUp

Een van de snelste manieren om AI in uw dagelijkse taken te implementeren is het gebruik van ClickUp AI, dat beginnersvriendelijk en gebruiksvriendelijk is.

Dit zijn onze favoriete manieren om ClickUp te gebruiken AI gereedschap om productiviteit te maximaliseren:

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen

AI tools geoptimaliseerd voor elke use case: ClickUp heeft 100+AI-tools voor schrijven en projectmanagement die de informatie vastleggen die nodig is om output van de hoogste kwaliteit te garanderen. Pas de uitvoer aan met input zoals toon en creativiteit, en formatteer de resultaten vooraf met vetgedrukte titels en gestructureerde tabellen

ClickUp heeft 100+AI-tools voor schrijven en projectmanagement die de informatie vastleggen die nodig is om output van de hoogste kwaliteit te garanderen. Pas de uitvoer aan met input zoals toon en creativiteit, en formatteer de resultaten vooraf met vetgedrukte titels en gestructureerde tabellen Gesprekken bijhouden: Zorg ervoor dat uw team op afstand op de hoogte is van de verschillende gesprekken metAI hulpmiddelen voor aantekeningen maken zoals ClickUp. ClickUp vat threads van commentaar samen inClickUp-taak enClickUp Documenten

Vat lange threads met commentaar onmiddellijk samen met een klik op een knop met ClickUp AI

Deel samenvattingen snel: Laat ClickUp'sAI content generator lange documenten zoals rapporten en whitepapers, aantekeningen bij vergaderingen en onderzoeksrapporten samenvatten - in een paar klikken

Laat ClickUp'sAI content generator lange documenten zoals rapporten en whitepapers, aantekeningen bij vergaderingen en onderzoeksrapporten samenvatten - in een paar klikken Genereer direct actie-items: ClickUp AI dient als uwtool voor het aanmaken van content die de volgende stappen uit vergaderingen en gemeenschappelijke threads ophaalt en teamleden de taken toewijst die ze moeten voltooien

ClickUp AI dient als uwtool voor het aanmaken van content die de volgende stappen uit vergaderingen en gemeenschappelijke threads ophaalt en teamleden de taken toewijst die ze moeten voltooien Weg met het blok van de schrijver: In plaats van uw kopieën vanaf nul te schrijven, gebruikt ugratis sjablonen voor AI-prompts om doelgerichte kopieën te maken voor verschillende contexten en scenario's. Van klantreacties en inwerkmails tot blogberichten en bijschriften voor sociale media, u kunt ze allemaal schrijven met ClickUp

In plaats van uw kopieën vanaf nul te schrijven, gebruikt ugratis sjablonen voor AI-prompts om doelgerichte kopieën te maken voor verschillende contexten en scenario's. Van klantreacties en inwerkmails tot blogberichten en bijschriften voor sociale media, u kunt ze allemaal schrijven met ClickUp Maak gegevensvisualisatie eenvoudig:Gegevens visualiseren is een onderschatte toepassing van AI om verborgen partners in uw gegevensanalyse te ontsluiten. ClickUp's Dashboards helpen u informatie te visualiseren, business scenario's te bouwen en uw visualisaties te personaliseren

Houd de gezondheid van een project in de gaten met behulp van geavanceerde analyses binnen ClickUp

Enerzijds helpen de AI-boeken in deze lijst je om de basisbeginselen van machinaal leren, computerwetenschap, voorspellende analyses en leermodellen beter te begrijpen.

Tools zoals ClickUp AI helpen je om je productiviteit te verhogen, of je nu een invoerder of een C-suite bent.

Door beide benaderingen te combineren krijg je een voorsprong en zie je de toepassingen van AI-tools in de praktijk. Aanmelden voor ClickUp en ontdek hoe u met AI meer kunt doen in minder tijd.