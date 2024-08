De 10 beste software voor productinformatiebeheer in 2024

Heb je ooit online door eindeloze lijsten met producten gebladerd, vol tegenstrijdige informatie en ontbrekende details, om vervolgens de website te verlaten en naar een andere te gaan?

Frustrerend, toch? Dit is de realiteit voor veel shoppers vandaag de dag, en het is duur voor e-commerce bedrijven.

In het huidige felle slagveld van e-commerce, waar klanten duidelijke en consistente informatie binnen handbereik verwachten, is productinformatiebeheer (PIM) niet langer optioneel. Het is essentieel.

Zie het als uw wapen in de strijd tegen inconsistente berichtgeving, lage kwaliteit van productgegevens en gemiste verkoopkansen.

Deze blog legt de valkuilen bloot van het negeren van PIM en legt uit hoe PIM software de werkstroom kan stroomlijnen en de productiviteit kan verhogen. We laten ook de top 10 PIM-systemen voor 2024 zien.

Mis het geheim van foutloze productbeheer en klanttevredenheid.

Wat is PIM-software?

Product Information Management of PIM software centraliseert en beheert productgegevens en digitale activa in een uniform platform. PIM-software vereenvoudigt het beheer van productgegevens via meerdere verkoopkanalen en integreert met eCommerce platforms, CRM-systemen en ERP-software. Dit zorgt ervoor dat uw productgerelateerde communicatie up-to-date en toegankelijk is voor uw hele klantenbestand.

Dit platform beheert de gegevens die nodig zijn voor de marketing en verkoop van producten en biedt merken, fabrikanten, distributeurs en detailhandelaars één enkele bron van waarheid.

Voor bedrijven verzamelt, verrijkt en actualiseert het PIM-systeem gegevens op de plaats van bestemming, waardoor de kwaliteit van de gegevens, de operationele efficiëntie, de time-to-market, de klantervaring en de toegankelijkheid via kanalen en digitale verkooppunten worden verbeterd.

Wat moet je zoeken in Product Information Management Software?

Er is veel PIM-software op de markt. Elke software heeft echter zijn eigen onderscheidende kenmerken en voor- en nadelen. De PIM die je kiest, moet echter wel een paar van deze sleutel functies hebben:

Inporteren en exporteren van gegevens: Vereenvoudig het gegevensbeheer met software die gemakkelijk gegevens importeert en exporteert vanuit verschillende databronnen en formaten

Vereenvoudig het gegevensbeheer met software die gemakkelijk gegevens importeert en exporteert vanuit verschillende databronnen en formaten Integratie: Kies software die integreert met uw bestaande bedrijfssystemen zoals e-commerce platforms, ERP-systemen en CRM-systemen

Kies software die integreert met uw bestaande bedrijfssystemen zoals e-commerce platforms, ERP-systemen en CRM-systemen Intuïtieve interface: PIM-software wordt meestal gebruikt door teams en afdelingen. Geef de voorkeur aan interfaces die gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te navigeren zijn, zelfs voor niet-technische gebruikers

PIM-software wordt meestal gebruikt door teams en afdelingen. Geef de voorkeur aan interfaces die gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te navigeren zijn, zelfs voor niet-technische gebruikers Schaalbaarheid: Zorg ervoor dat de software geschikt is voor uw groeiende productcatalogus en gebruikersbestand

Zorg ervoor dat de software geschikt is voor uw groeiende productcatalogus en gebruikersbestand Rapportage en analyses: Kies een PIM-systeem dat rapportagehulpmiddelen biedt om sleutelgegevens bij te houden en inzicht te krijgen in productprestaties

Kies een PIM-systeem dat rapportagehulpmiddelen biedt om sleutelgegevens bij te houden en inzicht te krijgen in productprestaties Digitaal activabeheer (DAM): Overweeg het gebruik van software met ingebouwde DAM-mogelijkheden om uw productafbeeldingen, video's en andere rijke media content te beheren

Overweeg het gebruik van software met ingebouwde DAM-mogelijkheden om uw productafbeeldingen, video's en andere rijke media content te beheren Kanaalbeheer: Kies software die productlijsten en content beheert voor verschillende verkoop- en marketingkanalen

Kies software die productlijsten en content beheert voor verschillende verkoop- en marketingkanalen Tools voor samenwerking: Kies een PIM-platform dat functies voor samenwerking biedt om de communicatie en het delen van gegevens tussen teams te vergemakkelijken

De top 10 van beste software voor productinformatiebeheer in 2024

Nu je weet wat je moet zoeken in je ideale PIM software, is hier onze lijst met top 10 alternatieven om je te helpen de verkoop te verhogen, producten sneller te verkopen, effectief product content te schrijven en de klantervaring te versterken.

1. Pimcore

via Pimcore Wilt u een platform om uw productpijplijn end-to-end te beheren? Het Pimcore-platform biedt software die productinformatie, digitale activa, digitale ervaring, masterdata, digitale handel en klantgegevens beheert.

Zie het als een digitaal commandocentrum waar u productinformatie kunt beheren en uw online winkel kunt runnen.

Deze gecentraliseerde aanpak helpt bedrijven datasilo's te elimineren, productgegevens te beheren, consistentie tussen kanalen te garanderen en uiteindelijk een soepele en gepersonaliseerde ervaring voor hun klanten te leveren.

Pimcore beste functies

Geavanceerde, marketinggedreven, gepersonaliseerde websites en portals maken

Digitale gegevens beheren en klantgerichte ervaringen voor alle digitale kanalen

Gebruik een open source klantenservice systeem om het platform in te stellen en aan te passen

Maak en beheer eenvoudig content voor uw website, landingspagina's en blogberichten

Bouw en beheer uw online winkel met functies zoals productlijsten, winkelwagentjes en betalingsverwerking

Pimcore beperkingen

Het platform met veel functies kan leiden tot een steilere leercurve, vooral voor nieuwe gebruikers

Sommige gebruikers hebben problemen gerapporteerd met de prestaties bij complexe installaties

Pimcore prijzen

Gemeenschapseditie: Free

Free Enterprise Editie: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Cloud editie: Aangepaste prijzen

Pimcore beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (20+ beoordelingen)

2. Pimberly

via Pimberly Pimberly levert PIM-software die fabrikanten, merken, distributeurs en retailers helpt bij het beheren en optimaliseren van productgegevens via verschillende kanalen.

Met ingebouwde AI-functionaliteit verbetert dit PIM-platform de mogelijkheden voor het verwerken van productgegevens, leert het van gegevenspatronen, automatiseert het complexe processen op basis van leerervaringen en biedt het strategische begeleiding bij de productstructuur en hoe klanten kunnen voldoen aan de veranderende behoeften van hun doelgroepen.

Pimberly beste functies

Alles opslaan en organiserenproductkennisinclusief productbeschrijvingen, specificaties, afbeeldingen, video's en marketingmateriaal op één locatie

Productgegevens automatiseren en optimaliseren met vertalingen, SEO-keywords en rich media content voor verschillende verkoopkanalen

Ervoor zorgen dat productgegevens voldoen aan de specifieke vereisten van e-commerceplatforms en B2B-portals

Zorg voor nauwkeurige en voltooide productinformatie voor klanten tijdens de aankoop

Verkrijg waardevolle inzichten in productprestaties met functies voor rapportage en analyse

Verbinding maken met andere bedrijfssystemen zoals CRM's en e-commerce platforms voor soepele gegevensuitwisseling en automatisering

Pimberly limieten

Gebruikers ervaren mogelijk minder flexibiliteit voor specifieke werkstromen en gegevensbehoeften

Prestatieproblemen kunnen ontstaan bij complexe installaties of enorme gegevensvolumes

Minder uitgebreide functies voor rapportage en analyse in vergelijking met andere PIM-oplossingen

Pimberly prijzen

Normaal: $30.000/jaar

$30.000/jaar Pro: $60.000 per jaar

$60.000 per jaar Zakelijk: $90.000/jaar

$90.000/jaar Enterprise: Aangepaste prijzen

Pimberly beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

4.4/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (15+ beoordelingen)

3. Semarchie

via Semarchie Op zoek naar een PIM-oplossing die zich sterk richt op gegevensbeheer en gegevensgedreven inzichten? Semarchy is wat u nodig hebt! Het fungeert als een Unified Data Management Platform (UDMP) en biedt een krachtige reeks tools om bedrijven te helpen verschillende soorten gegevens te beheren, besturen en integreren .

Hoewel je hun Master Data Management-oplossing (xDM) en data-integratietool (xDI) onafhankelijk van elkaar snel kunt implementeren, kun je ze het beste samen gebruiken voor meer waarde.

Semarchy beste functies

Consolideer gegevens uit verschillende bronnen, zoals CRM-systemen, ERP-platforms en externe databases, in een gecentraliseerde opslagplaats

Gegevens opschonen, verrijken en ontdubbelen, inconsistenties aanpakken en de nauwkeurigheid ervan garanderen voor verschillende toepassingen

Het eigendom van gegevens vaststellen, regels definiëren en workflows automatiseren om de kwaliteit van gegevens en naleving van regelgeving te waarborgen

Naadloze gegevensuitwisseling mogelijk maken tussen verschillende systemen binnen een organisatie

Tools en vooraf gebouwde connectoren gebruiken om integratietaken te stroomlijnen

Klantgegevens en financiële gegevens samenvoegen voor beter risicobeheer, naleving van regelgeving en klantenservice

Verbeter klantinzichten en personaliseer marketingcampagnes met behulp van uniforme klantgegevens

Semarchy beperkingen

Moeilijkheid om zeer specifieke data-integratiescenario's aan te pakken

Sommige gebruikers hebben het gevoel dat het schalen van hun business om meer gegevens op te nemen extra kosten met zich meebrengt

Prijzen van Semarchy

Gratis

Aangepaste prijzen

Semarchy beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (20+ beoordelingen)

4.8/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

4. Schorseneren

via Schorseneren Salsify positioneert zichzelf als een Product Experience Management (PXM)-platform met als doel merken in staat te stellen te winnen in de digitale markt.

Het stelt bedrijven, met name merken en retailers, in staat om productgegevens te centraliseren, te verrijken en te verdelen over verschillende verkoopkanalen, waarbij consistentie en nauwkeurigheid van productinformatie wordt gewaarborgd. Dit omvat alles van productbeschrijvingen en specificaties tot hoogwaardige afbeeldingen en marketingmateriaal.

Salsify automatiseert het opschonen van gegevens, productupdates en de verdeling van content over kanalen.

Salsify beste functies

Centraliseer alle productinformatie, beschrijvingen, specificaties, afbeeldingen en marketingmaterialen

Stem product content en informatie af op verschillende verkoopkanalen, zoals e-commerce platforms, marktplaatsen en sociale media

Productlijsten verrijken met rijke media content zoals hoge resolutie afbeeldingen, 360° productweergaven en video demonstraties

Productprestaties bijhouden, klantgedrag volgen en waardevolle inzichten verkrijgen

Salsify limieten

Gebruikers ondervinden problemen tijdens het gebruik en de integratie van API's

Een ticket aanmaken om producten massaal te verwijderen

Salsify prijzen

Aangepaste prijzen

Schorseneren beoordelingen en reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

5. Plytix

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-206.png Plytix /%img/

via Plytix Plytix positioneert zichzelf als PIM-software van de volgende generatie. Het is gericht op het stroomlijnen van de complexiteit van het beheer van productgegevens voor multi-channel commerce businesses.

Plytix behandelt ook digitale activa en beheert kanalen om logboeken te verwerken, updates te plannen en samen te werken aan productactiviteiten -van het schrijven van productinformatie tot de verdeling ervan over e-commerceplatforms. Het helpt om velden met gegevens aan te passen aan uw specifieke productbehoeften aangepaste attributen definiëren en het platform aanpassen aan uw unieke werkstromen.

Plytix beste functies

Stroomlijn bewerking in bulk en automatisering voor efficiënte updates van grote datasets

Integreer met verschillende e-commerceplatforms, marktplaatsen, CRM's en tools voor marketingautomatisering

Gerelateerde producten voorstellen om de gemiddelde waarde van bestellingen te verhogen

Productrelaties definiëren (zoals cross-sell, upsell en accessoires) met een paar klikken

Plytix limieten

Gebruikers met omvangrijke productcatalogi of complexe gegevensstructuren zijn tegen prestatieproblemen aangelopen

Gebruikers hebben hun bezorgdheid geuit over de volwassenheid van bepaalde functies en het tempo waarin nieuwe functies worden toegevoegd

Plytix prijzen

Gratis

Basis: $450/maand

$450/maand Aangepast: $750/maand

$750/maand Unlimited: $1.650/maand

Plytix beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (260+ beoordelingen)

4.7/5 (260+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (75+ beoordelingen)

6. Akeneo

via Akeneo Akeneo biedt een PIM-platform voor merken en retailers die hun productinformatie willen beheren en optimaliseren voor omnichannel commerce.

Het nam onlangs Unifai over, een AI-gestuurd productcategorisatieplatform, en claimde de titel "World's First Intelligent Product Cloud"

Deze overname heeft als doel om Akeneo te transformeren van een enkel PIM-platform naar een uitgebreidere oplossing met ingebouwde AI-mogelijkheden.

Akeneo beste functies

Voeg ontbrekende details toe, vertaal productinformatie in meerdere talen en zorg voor datakwaliteit voor optimale vindbaarheid van producten

Vergemakkelijk de samenwerking tussen verschillende teams die betrokken zijn bij productbeheer, zoals marketing, verkoop en het aanmaken van content

Genereer productfeeds en specificaties op maat voor verschillende verkoopkanalen, waaronder e-commerce platforms, marktplaatsen en sociale media

Functies bieden om regels voor gegevenskwaliteit te definiëren, workflows voor gegevensgoedkeuring op te zetten en wijzigingen in productinformatie bij te houden

Profiteer van de open-source software voor uitgebreide aanpassingen en ontwikkeling van extra functies om te voldoen aan specifieke bedrijfsbehoeften

Akeneo limieten

Heeft een steilere leercurve in vergelijking met eenvoudigere PIM oplossingen

Het overzetten van bestaande productgegevens naar Akeneo kan een complex proces zijn omdat het zorgvuldige abonnementen en uitgebreide datatransformatie vereist

Akeneo prijzen

Community Editie: Free

Free Groei Editie: $25.000/jaar

$25.000/jaar Enterprise Editie: Aangepaste prijzen

Akeneo beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (190+ beoordelingen)

4.5/5 (190+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

7. Syndigo

via Syndigo Syndigo is een toonaangevend cloudgebaseerd PIM-platform dat zich op unieke wijze richt op het in staat stellen van merken om hun productcontent te optimaliseren voor syndicatie via verschillende kanalen. Syndigo biedt kernfuncties voor PIM, zoals gegevensbeheer, verrijking en verdeling, maar helpt u ook om de efficiëntie te verhogen, de verkoop te stimuleren en de klanttevredenheid te verbeteren.

Met Syndigo kunt u het proces voor het aanmaken van content stroomlijnen, de nauwkeurigheid van gegevens garanderen en de klantervaring verbeteren. Het integreert eenvoudig met verschillende netwerken van handelspartners, stroomlijnt het syndicatieproces en zorgt voor consistentie van gegevens over alle kanalen.

De gebruiksvriendelijke interface en robuuste functies maken het gemakkelijk om uw product content in real-time te organiseren en bij te werken.

Syndigo beste functies

Optimaliseer productcontent voor specifieke kanalen en zorg ervoor dat deze voldoet aan uw unieke vereisten en richtlijnen voor het formatteren van content

Maak gebruik van AI om productinformatie te analyseren en verbeterpunten te identificeren

Communicatie vergemakkelijken en workflows voor contentbeheer stroomlijnen

Veiligheidsinformatiebladen (SDS), allergenen en andere nalevingsgerelateerde informatie centraal beheren

Syndigo limieten

Beperkte flexibiliteit voor aangepaste workflows of integratie met nicheplatforms

Gebruikers hebben hun bezorgdheid geuit over een mogelijke vendor lock-in vanwege aangepaste integraties en de afhankelijkheid van specifieke datamigratie- en exportformaten

Syndigo prijzen

Aangepaste prijzen

Syndigo beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (140+ beoordelingen)

4.4/5 (140+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. PIMworks

via PIMworks op G2 PIMworks onderscheidt zich door de nadruk te leggen op de vergadering over de specifieke behoeften en budgetbeperkingen van kleine en middelgrote bedrijven.

MKB-bedrijven die op zoek zijn naar een gebruiksvriendelijke en kosteneffectieve PIM-oplossing zullen PIMworks geweldig vinden. De prijsstructuur en functies zijn ontworpen om toegankelijk en relevant te zijn voor bedrijven met kleinere productcatalogi en minder complexe gegevensbehoeften.

PIMworks bevat functies zoals automatische tagging, beeldherkenning om attributen te extraheren en taalvertaalmogelijkheden.

PIMworks beste functies

Ga snel aan de slag met een gebruiksvriendelijke interface en een eenvoudig installatieproces

Maak gebruik van een groot bereik aan vooraf gebouwde integraties met populaire e-commerce platforms en marktplaatsen

Transfereer gegevens soepel met speciale hulp bij gegevensmigratie

Gebruik de white label opties voor aangepaste branding en personalisatie

PIMworks limieten

Gebrek aan functies voor het verwerken van ingewikkelde gegevensstructuren, het beheren van grootschalige gegevensmigraties of het bieden van geavanceerde functies voor veiligheid en compliance

Gebruikers hebben gemerkt dat analytics mogelijk minder robuust is in vergelijking met meer gevestigde PIM-oplossingen

PIMworks prijzen

Gratis

Standaard: $499/maand

$499/maand Professioneel: $999/maand

PIMworks beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

4.6/5 (60+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. inRiver

via inRiver op G2 inRiver is een voltooide PIM-oplossing waarmee merken en retailers productinformatie kunnen beheren, optimaliseren en distribueren via alle touchpoints in het omnichannel-landschap.

Het beschikt over een unieke samenstelbare architectuur: Dit betekent dat het platform is opgebouwd uit modulaire componenten die eenvoudig kunnen worden toegevoegd, verwijderd of aangepast aan de specifieke behoeften van elk bedrijf.

Dit zorgt voor meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen in vergelijking met traditionele PIM-systemen met vaste functies.

inRiver beste functies

API-gebaseerde syndicatie-integratie voor naadloze verdeling van content

Ingebouwde digitale schap intelligentie mogelijkheden bieden inzichten en analyses over hoe uw producten presteren op verschillende online kanalen

Geautomatiseerde verrijking van content, opschoning van gegevens en mogelijkheden voor productcategorisering

Geschikt voor grote ondernemingen met complexe productlevenscycli, diverse verkoopkanalen en complexe gegevensbehoeften

inRiver limieten

Samengestelde architectuur en uitgebreide functionaliteit kunnen leiden tot een steilere leercurve in vergelijking met eenvoudigere PIM-platforms

Het is mogelijk niet geschikt voor bedrijven met strenge eisen op het gebied van gegevensresidentie of bedrijven die implementatieopties op locatie nodig hebben

inRiver prijzen

Aangepaste prijzen

inRiver beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

4.1/5 (100+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. ClickUp

Breng uw team op één lijn, breng uw productvisie in kaart en sprint naar de markt met het ClickUp Product Management Platform

Niet overtuigd één platform kan het allemaal doen ? Vergadering Software voor productbeheer van ClickUp -de enige tool die u nodig hebt om uw werkstromen te automatiseren, tegemoet te komen aan de behoeften van verschillende afdelingen en samenwerkingstools te bieden die het beheer van uw verkoop- en e-commercekanalen tot een fluitje van een cent maken.

Stel duidelijke tijdlijnen, meetbare targets en automatische voortgang bij om succesvolle productlanceringen te garanderen met ClickUp Doelen . Met ClickUp Goals kunt u productdoelen voor de lange termijn definiëren en deze opsplitsen in kleinere, uitvoerbare stappen. Dit biedt een duidelijk visueel stappenplan voor productontwikkeling en helpt bij het bijhouden van de voortgang. Geef functies en taken prioriteit binnen de roadmap. U kunt afhankelijkheid tussen taken vaststellen, wat zorgt voor een logische werkstroom in het ontwikkelingsproces en het beheer van de productlevenscyclus verbetert.

Brainstorm, documenteer en deel ideeën in realtime met ClickUp Whiteboards

Brainstorm met uw team over nieuwe productideeën, schets werkstromen en breng user journeys in kaart, visualiseer de volledige levenscyclus van het product en wijs taken toe aan degenen die met hun ideeën hebben bijgedragen ClickUp Whiteboards . Meerdere leden van het team kunnen tegelijkertijd bijdragen aan het whiteboard, waardoor een gezamenlijk ideevormingsproces wordt gestimuleerd.

Je kunt de communicatie ook stroomlijnen met de ingebouwde Weergave ClickUp chatten om uw team per groep of rechtstreeks te tekst, werk toe te wijzen, feedback te geven, updates te vragen, bestanden in elk format te delen en een naadloze samenwerking op te bouwen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-200.png ClickUp Documenten /%img/

Samen productdocumenten maken, wijzigen en delen met ClickUp Docs

Creëer een centrale opslagplaats van productinformatie door toestemminggecontroleerde ClickUp Documenten met rijke media format en interactieve functies. Sla productbeschrijvingen, specificaties, handleidingen en andere relevante documenten op in speciale Documenten.

Gebruik bewerking en versiebeheer om samen met je team aan Docs te werken en ervaar het gemak en de efficiëntie van gestroomlijnde documenten documentbeheer . U kunt eenvoudig documenten met productinformatie in elk format exporteren en importeren en toegang geven aan specifieke personen.

Gebruik tot slot 1.000+ ClickUp sjablonen voor het bijhouden en rapporteren van bugproblemen, beheer van digitale middelen, kanaalbeheer, productontwikkeling en -strategie, agile boards voor productplanning, Sprints voor productvoortgang en meer.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-201.png Schets het wie, wat, waarom, wanneer en hoe van de ontwikkeling van een product of functie met ClickUp's sjabloon voor productvereisten https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6021108 Download deze sjabloon /$$$cta/ ClickUp's document sjabloon voor productvereisten is er om u te helpen alles te organiseren wat u ooit nodig zult hebben om over uw nieuwe product te schrijven.

In deze sjabloon kunt u de productnaam en -specificaties toevoegen, persona's van gebruikers en hun use cases definiëren, de functies van het product schrijven, een releaseschema maken, doelen en succescijfers toevoegen en een ontwerprichtlijn maken om het product te bouwen.

Het is cruciaal om het Product Requirements Document consequent bij te werken gedurende de levenscyclus van de productontwikkeling als er nieuwe informatie beschikbaar komt.

Gebruik ClickUp Brain en laat ClickUp AI krachtige productcontent maken

Het beste deel? Als u een PIM-versterker nodig hebt, kunt u terecht bij ClickUp Brein , een AI-assistent die u helpt bij het maken van PRD's, het uitvoeren van markt- en concurrentieonderzoek, het maken van PIM-modellen, het stroomlijnen van feedback van gebruikers en nog veel meer.

ClickUp Brain kan lange productbeschrijvingen, whiteboard discussies of aantekeningen van vergaderingen samenvatten en zo een beknopt overzicht geven van de sleutelinformatie. Dit helpt de leden van het team om snel de essentie van productdetails te begrijpen.

Het kan u in staat stellen om productinformatie over verschillende ClickUp elementen te analyseren om trends of patronen te identificeren. Dit kan waardevol zijn voor het begrijpen van feedback van klanten, gegevens over productgebruik of potentiële verbeterpunten.

ClickUp beste functies

Consolideer al uw productinformatie op één plaats met ClickUp Docs

Faciliteer naadloos teamwerk gedurende de hele productlevenscyclus via de samenwerkingsfuncties van ClickUp

Gebruik uitgebreide aanpassingsmogelijkheden om 15+ flexibele weergaven, ClickApps en aangepaste velden aan te passen aan uw werkstroom, om sneller producten te bouwen en uw verkoop-tot-marketing pijplijn te beheren

Volg de voortgang van projecten, Sprints, werklasten van teams, tijd besteed aan taken en project KPI's met aanpasbareClickUp Dashboards* Automatiseer het werk in uw DevOps- en CI/CD-pijplijn met 1.000+ClickUp integratieswaaronder GitHub, Figma, Sentry, Slack en meer

ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers kunnen zich overweldigd voelen door de uitgebreide aanpassingsmogelijkheden

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5/gebruiker/werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.300+ beoordelingen)

4.7/5 (9.300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Verbeter de manier waarop u productinformatie beheert met ClickUp

Met de 10 opties die we op een lijst hebben gezet, weten we zeker dat het kiezen van de perfecte software voor het beheer van productinformatie voor uw bedrijf eenvoudiger wordt. Houd rekening met de behoeften van uw zoekproducten en -afdelingen en met uw budget.

Met de beste PIM-software kunt u het beheer van productinformatie stroomlijnen, nauwkeurige productgegevens publiceren en de klantervaring via alle kanalen verbeteren.

Als u echter op zoek bent naar een uitgebreid platform voor productbeheer dat verder gaat dan PIM, overweeg dan ClickUp.

Hoewel het niet echt een PIM-oplossing is, beschikt ClickUp over krachtige functies zoals gecentraliseerd gegevensbeheer, aangepaste velden voor productinformatie en naadloze integratie met verschillende marketing- en verkooptools.

Hierdoor kunt u uw volledige productlevenscyclus-van idee en ontwikkeling tot lancering en marketing-binnen één platform beheren.

Klaar om productbeheer te vereenvoudigen? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!