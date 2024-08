TikTok vs. Rollen: Een vergelijking voor Social Media Marketeers

Bite-sized video-inhoud is tegenwoordig helemaal in. Meer dan 85% van de marketeers geloven dat ze de meest impactvolle contentformat zullen zijn in 2024.

Als we het hebben over korte video's, zijn de twee apps waar we aan denken TikTok en Instagram Reels.

Sinds het begin van de pandemie in 2020 hebben deze twee platforms aanzienlijk aan populariteit gewonnen via korte videocontent.

TikTok werd beroemd om zijn casual, entertainmentgerichte video's gericht op het Gen Z-publiek. Tegelijkertijd werden Reels de go-to voor merkpromoties en professionele video's.

Maar het debat blijft: op welk platform moet uw social media-strategie zich richten voor de marketing van uw producten?

Om tussen deze platforms te kiezen, moet u hun sterke en zwakke punten grondig onderzoeken en begrijpen welk publiek van welk platform het beste bij uw bedrijfsvereisten past.

In dit artikel vergelijken we TikTok vs. Reels grondig: hun kenmerken, mogelijkheden en belangrijkste resultaten waar social mediamarketeers hun voordeel mee kunnen doen.

Inzicht in TikTok

via Verscheidenheid TikTok is een sociaal netwerkplatform gewijd aan video's in korte vorm. Het richt zich op het maken en verspreiden van verticale videocontent.

TikTok werd in augustus 2014 gelanceerd als Musical.ly en kreeg een nieuwe naam in 2018. Het creëerde een buzz in de al in ontwikkeling zijnde markt voor het delen van video's en beschikt momenteel over meer dan een miljard maandelijkse actieve gebruikers .

De populariteit van TikTok gaat terug tot de quarantainedagen van 2020. In die tijd zag TikTok een enorme stijging in het aantal gebruikers en werd het de populairste app op Android en iOS.

Sindsdien is TikTok met sprongen vooruit gegaan.

In het vierde kwartaal van 2023 werd TikTok 232 miljoen downloads , waardoor het een topkeuze is voor korte videomarketing.

TikTok-video's variëren van 15 seconden tot een minuut hebben een lengte van 15 seconden tot een minuut en bevatten meestal casual content zoals makkelijk te begrijpen educatieve/informatieve video's, life hacks, populaire danspasjes, karaoke en meer.

Met de laatste update van TikTok kun je video's tot 10 minuten uploaden. Je kunt niet alleen vooraf opgenomen video's delen op TikTok, maar je kunt ook de LIVE-functie gebruiken om in realtime interacties aan te gaan met je volgers.

👀Note: TikTok LIVE is beschikbaar voor personen vanaf 16 jaar, en personen ouder dan 18 kunnen cadeaus versturen en ontvangen tijdens een LIVE-uitzending.

Samengevat zijn dit TikTok's USP's (Unique Selling Propositions) waarmee het zich onderscheidde van de concurrentie:

TikTok's Voor jou pagina (FYP) werkt op basis van een geavanceerd algoritme dat de intentie en het gedrag van gebruikers bestudeert om hen op maat gemaakte, gepersonaliseerde content te bieden

(FYP) werkt op basis van een geavanceerd algoritme dat de intentie en het gedrag van gebruikers bestudeert om hen op maat gemaakte, gepersonaliseerde content te bieden De app heeft een bibliotheek met creatieve tools die speciaal zijn gemaakt om je korte video's te verbeteren

die speciaal zijn gemaakt om je korte video's te verbeteren TikTok heeft uitgebreide muzieklicentieovereenkomsten met grote platenmaatschappijen, zodat je gemakkelijk populaire nummers in je video's kunt verwerken zonder bang te hoeven zijn voor schending van het auteursrecht

Inzicht in Instagram Reels

Bron: Sociale insider De beslissende factor hier is het publiek. alleen 21% van Amerikaanse Gen Z _online volwassenen gebruiken Reels wekelijks, terwijl 53% regelmatig met TikTok bezig is.

Dit betekent dat de jongere generatie meer investeert in TikTok dan in Reels. Het volwassen publiek, dat meer een professionele achtergrond heeft, vormt nog steeds een groot deel van het Reels-publiek.

Nu moet je beslissen voor wie je product is en welk publiek je moet bereiken.

Winnaar: TikTok video's krijgen een hogere engagement dan Reels. De kloof wordt echter snel kleiner en je zult snel een diverser publiek vinden op Reels.

TikTok vs. Reels: Commentaarpercentage

TikTok heeft een commentaarpercentage van 0,09% vergeleken met 0,05% bij Reels. Gemiddeld krijgen TikTok-video's 44% meer reacties dan Instagram Reels.

Winnaar: TikTok wint hier opnieuw met een hoger commentaarpercentage dan Reels.

TikTok vs. Reels: Kijktijd

Kijktijd is de totale tijd die kijkers besteden aan het bekijken van je video's. Gemiddeld wordt 60% van de korte video's bekeken voor 41% tot 80% van hun lengte.

In TikTok vs. Reels haalt TikTok een gemiddelde kijkdichtheid van 9,06%, terwijl Reels een nog indrukwekkender gemiddelde van 13,08% haalt.

Winnaar: Hoewel TikTok effectief de betrokkenheid van gebruikers aantrekt, domineert Reels met de hoogste gemiddelde kijkdichtheid.

TikTok vs. Reels: ROAS (Return on Ads Spend)

Laten we eens analyseren hoe adverteren op beide platforms weegt op de zak van een social media marketeer en ROI.

TikTok-advertenties worden minder vaak gebruikt dan Instagram Reels-advertenties, mogelijk door de hogere bijbehorende kosten.

Onlangs experimenteerde Wordstream met het analyseren van de advertentie-effectiviteit op TikTok in vergelijking met Reels.

Als onderdeel van het experiment draaiden ze dezelfde 15-seconden video op beide platformen en voegden ze een aangepaste frequentielimiet toe om advertentiemoeheid te voorkomen. Dit is de volledige opstelling die ze gebruikten:

Bron: Het advertentie-experiment van Wordstream Hebben we een winnaar? Natuurlijk, JA! 👇

Bron: Het advertentie-experiment van Wordstream Winnaar: In dit TikTok vs. Reels-experiment overtrof de advertentie op Instagram Reels TikTok aanzienlijk. Reel-advertenties ontvingen drie keer meer bereik en vertoningen dan TikTok. En dat terwijl de CPC en CPM laag bleven. (Opmerking: De effectiviteit van het medium hangt af van je doelen en wat werkt voor jouw bedrijf. Gebruik dit alleen als richtlijn_.)

Hoe beheer ik social media-campagnes met ClickUp?

Ongeacht of u besluit uw advertenties op TikTok of Reels te plaatsen, hebt u een strategie voor social media-campagnes en een betrouwbaar social media-marketingplatform nodig.

Een van de beste en meest organische manieren om de genoemde strategie te implementeren, is het gebruik van een competente tool voor projectbeheer en sociale-mediamarketing zoals ClickUp's marketingfuncties voor teams.

Brainstorm, strategiseer of breng workflows in kaart met de visueel samenwerkende ClickUp Whiteboards

Inhoud creëren

Hoewel het een overkoepelende projectmanagement tool kan ClickUp wonderen doen als een beheersoftware voor sociale-mediamarketing .

Breng je team samen om te brainstormen over ideeën voor inhoud met behulp van de collaboratieve ClickUp Whiteboards . Noteer voltooide ideeën, maak inhoudsplannen, organiseer planningen en maak een gedeelde inhoudsbibliotheek binnen één gedeelde werkruimte met behulp van ClickUp Documenten .

Gebruik ClickUp Brain om ideeën te brainstormen en in enkele seconden inhoud te schrijven en te bewerken

U kunt de generatieve kracht van AI ook gebruiken voor uw social media-campagnes met ClickUp Brain. De AI-schrijver voor werk helpt u boeiende bijschriften te genereren en ideeën te brainstormen om uw succes op het gebied van sociale-mediamarketing te vergroten. Hiermee kunt u ook uw inhoudskalender om releases en aankondigingsdata te plannen.

Opzetten en beheren van sociale-mediacampagnes

Beweeg tussen de veelzijdige ClickUp 3.0 Tabelweergave en Kalenderweergave om al uw werk het beste te visualiseren

Met ClickUp kunt u al uw campagne-inhoud, -kalenders en -plannen delen met uw teamleden, zodat u onmiddellijk feedback kunt krijgen en leden gemakkelijk op de hoogte kunt brengen van wijzigingen of vooruitgang in uw social media-campagnes. U kunt ook meerdere weergaven gebruiken, zoals Tabel- of Kalenderweergave, om de voortgang van alle activiteiten te volgen.

ClickUp staat bekend om zijn kant-en-klare sjablonen en levert tonnen sjablonen voor beheer van sociale media waaruit u kunt kiezen. Deze zijn professioneel gemaakt voor de hoogste engagementsratio's en zullen uw zichtbaarheid helpen vergroten terwijl u tijd bespaart.

ClickUp's Social Media Post Template wordt geleverd met vijf aangepaste weergaven die u helpen het contentbeheerproces van begin tot eind te stroomlijnen

ClickUp's sjabloon voor sociale media maakt het gemakkelijk om snel en efficiënt inhoud van hoge kwaliteit te ontwikkelen. Gebruik het om posts te maken en te plannen op al uw sociale mediakanalen en al uw content op één plaats te organiseren.

ClickUp's Social Media Content Plan Template is ontworpen om u te helpen bij het creëren, plannen en beheren van uw social media content.

Je kunt ook ClickUp's sjabloon voor sociale-media-inhoudsplannen om uw inhoud voor verschillende sociale mediakanalen stressvrij te plannen en organiseren. Het helpt u uw marketingdoelstellingen te bepalen, inhoud van hoge kwaliteit te creëren en berichten te organiseren en te plannen voor verschillende kanalen.

Het volgen van prestaties

Gebruik ClickUp's Campagne Volgen en Analytics sjablonen om verschillende aspecten van uw marketingcampagnes te organiseren en te beheren. Houd budgetten, prestaties en creatieve middelen bij om vol vertrouwen uw volgende campagne te lanceren.

Beheer marketingcampagnes, uitgaven, prestaties, creatives, noem maar op! Houd uw campagnes georganiseerd op één locatie met ClickUp's Campaign Tracking & Analytics Template

Je kunt ook ClickUp Dashboards om een overzicht te krijgen van alle statistieken die u tijdens uw campagnes wilt meten.

Win het sociale mediaspel met ClickUp

We hopen dat onze uitsplitsing van TikTok vs. Instagram Reels je heeft geholpen om te beslissen welke sociale-mediamarketing kanaal het beste past bij uw marketingbehoeften. Gebruik ClickUp om uw sociale-mediabeheerproces gestroomlijnd en efficiënt te houden, ongeacht uw kanalen.

Dankzij de integraties met al je gebruikelijke tools en apps, zoals Slack, Hubspot, Zapier, Zoom, Figma en vele andere, is het de enige projectmanagementsoftware die je ooit nodig zult hebben. Aanmelden bij ClickUp vandaag gratis!

FAQs

1. Zijn Reels beter dan TikTok?

De context is hier van het grootste belang. Instagram Reels kan beter zijn dan TikTok als dat de demografische doelgroep is waar je voor gaat. Bovendien heeft Reels eenvoudige en betaalbare advertentiemogelijkheden in vergelijking met TikTok.

2. Wat is beter: TikTok of FB Reels?

De keuze tussen TikTok en Facebook Reels hangt af van je doelgroep en marketingdoelen.

TikTok blinkt uit in het aanspreken van jongere demografische groepen en biedt diverse advertentiemogelijkheden, terwijl Reels op Facebook eenvoudige advertentieoplossingen biedt. Multi-channelmarketing kan de beste aanpak zijn om verschillende publiekssegmenten effectief te bereiken.

**3. Wat is het nadeel van Reels?

Het nadeel van Instagram Reels is de kortere maximale videolengte in vergelijking met TikTok, waardoor marketeers minder content kunnen delen.

De publieksbetrokkenheid en gebruikersbasis van Reels zijn verhoudingsgewijs lager, vooral onder jongere demografische groepen, wat invloed heeft op het potentiële bereik en de merkbekendheid.