15 Product Management KPI's en meetgegevens om bij te houden in 2025

op zoek naar wat_ productbeheer _KPI's en statistieken?

Productmanagement KPI's en metrieken helpen productmanagers hun prestaties te bewaken om ervoor te zorgen dat het bedrijf verbetert en werkt aan een succesvolle productstrategie .

maar wat zijn _productmanagement KPI's en metrieken, en **_hoe _kunnen ze u helpen?

En nog belangrijker, welke metrieken moet je volgen_?

In dit artikel bespreken we alles wat je moet weten over product management KPI's en kijken we naar de vijftien beste product management meetgegevens die je vandaag moet bijhouden. We bespreken ook de beste manier om productmanagementgegevens bij te houden in 2023.

Wat is het verschil tussen KPI's en productstatistieken?

KPI staat voor sleutel prestatie-indicator.

KPI's bepalen of uw bedrijf de belangrijkste zakelijke targets en doelstellingen haalt.

Hoe zit het met statistieken?

Metrics kunnen ook dienen als een prestatie-indicator die u helpt te bepalen of uw bedrijf zijn doelen bereikt.

kun je ze niet uit elkaar houden?

Dit is het verschil tussen de twee:

In tegenstelling tot KPI's hebben statistieken betrekking op een groter bereik van zakelijke doelen en niet alleen van sleutel doelen.

Dit is wat we bedoelen:

Als een metriek target een sleutel bedrijfsdoelstelling , is het een KPI

een sleutel bedrijfsdoelstelling is het een KPI Als een metric een bedrijfsdoel dekt dat geen kerndoel is, dan wordt het gewoon een metric genoemd

Hier is een voorbeeld van een KPI:

Increase new customer trials with 23% in 2021, representing a growth of 18 trials per week to 21 trials per week.

Hier is een voorbeeld van een metriek:

Organisch inkomend websiteverkeer

Het verschil tussen de twee is dat het eerste voorbeeld specifiek is en een gewenst resultaat heeft. Het tweede voorbeeld draagt ook bij aan je algemene strategie, maar is niet zo duidelijk gedefinieerd of gerelateerd aan een bepaald resultaat.

Onthoud, **elke KPI is een metric , maar niet elke KPI is een KPI.

We zijn echter nog niet Klaar..

Er zijn twee soorten metrieken:

Een actionable metriek is specifiek en heeft herhaalbare acties die leiden tot resultaten

is specifiek en heeft herhaalbare acties die leiden tot resultaten Vanity metrics laten je product er goed uitzien, maar bieden geen inzicht in hoe je zover bent gekomen en wat je nu moet doen (het aantal Instagram likes)

Voor een meer gedetailleerde kijk, bekijk_ KPI's vs metrics: wat ze zijn en hoe ze bij te houden.

15 sleutel productmanagement KPI's en statistieken die je moet bijhouden

Om u te helpen all uw doelen te bereiken als productmanager hebben we een lijst samengesteld van productbeheer statistieken die je moet bijhouden:

Klant KPI's

Klant KPI's gaan allemaal over je klanten.

Deze productstatistieken houden bij hoe tevreden uw klanten zijn en hoeveel waarde ze aan uw bedrijf toevoegen.

1. Klanttevredenheid

Als je wilt weten of je klanten tevreden zijn, dan is klanttevredenheid de juiste metriek voor jou. Je kunt dit te weten komen door enquêtes uit te sturen die targetten op specifieke gebieden die volgens jou verbetering behoeven.

De antwoorden laten je weten welke klanten ontevreden zijn en wat extra aandacht nodig hebben van je product management teams.

Hier is een eenvoudige manier om het te berekenen:

Klanttevredenheid = het aantal positieve reacties ÷ het aantal totale reacties x 100

Als je de Klanttevredenheidsscore (CSAT) hierbij beoordelen klanten een specifiek product of een specifieke service op een schaal van 1-5, waarbij 5 staat voor "zeer tevreden" en 1 voor "zeer ontevreden" Als het product voldoet aan de verwachtingen van de klant, dan krijg je een hogere score.

De samengestelde klanttevredenheidsscore wordt berekend door de score op te tellen en te delen door het aantal respondenten.

Als je de CSAT echter wilt weergeven als een percentage "tevreden" klanten, dan deel je het totale aantal 4's en 5's (de "tevreden" en "zeer tevreden" respondenten) door het totale aantal respondenten.

In tegenstelling tot de Net Promoter Score, evalueert de Customer Satisfaction Score de tevredenheid over een bepaalde functie in plaats van het bedrijf als geheel.

Bonus: Leer hoe AI kan u helpen uw productbeheerdoelen te bereiken !

2. Retentiegraad Retentiegraad klanten is een sleutel metriek voor elke customer success manager om te controleren.

waarom?

Retentiegraad meet hoeveel klanten bij uw product zijn gebleven gedurende een bepaalde periode. U kunt uw berekeningen bijvoorbeeld baseren op een aantal jaarlijkse extensies van uw lidmaatschap of productaankopen.

Terwijl de retentiegraad zich richt op loyale klanten, kijkt de churn rate naar degenen die mogelijk zijn overgestapt naar een product van de concurrent.

Hier kun je ze allebei berekenen:

Retentiegraad = Klanten aan het einde van de specifieke periode - nieuwe klanten ÷ klanten aan het begin van de specifieke periode x 100

Verliespercentage: Klantenverlies percentage = verloren klanten ÷ totaal aantal klanten

3. Omrekeningskoers

Conversieratio is een verkoop- en marketingmeter, toch?

Niet noodzakelijkerwijs.

Ken je die apps die je een paar dagen gratis proefversie geven?

Als die proefversie voorbij is, kun je besluiten de app te laten staan of ervoor te gaan betalen omdat hij eigenlijk ongelooflijk levensveranderend was.

Dat is wat je conversiepercentage zou kunnen meten.

Het kan bijhouden hoe lang gebruikers van gratis proefversies of steekproeven erover doen om te converteren in betalende klanten.

Dit zal je helpen voorspellen hoeveel betalende klanten je zult krijgen van een specifiek aantal gebruikers die gratis proefversies doen.

Dit is hoe je het kunt berekenen:

Conversieratio = het aantal betalende klanten ÷ het aantal proefgebruikers

4. Klant levensduur waarde

Deze KPI berekent hoeveel inkomsten je bedrijf op de lange termijn kan verwachten van je klanten.

Soms gaat het ook om de gemiddelde inkomsten van een gebruiker voordat hij besluit zijn abonnement op te zeggen.

Om de waarde van de levensduur van een klant te bepalen, moet je bepalen hoe lang een klant je product gebruikt en wat de gemiddelde inkomsten van de gebruiker zijn.

Dit is hoe je het kunt berekenen:

Klant levensduurwaarde = gemiddelde inkomsten per gebruiker x gemiddelde klantlevensduur

5. Kosten voor klantenwerving

Dit is een van de belangrijkste SaaS-gegevens waar een productmanager naar moet kijken.

waarom?

Je kijkt naar alle kosten die je SaaS-bedrijf heeft gemaakt om in een bepaalde periode een nieuwe klant binnen te halen.

over wat voor soort kosten hebben we het hier?

Dit kan omvatten:

Salarissen

Marketing campagnes

Kosten voor verkoopteams

Reclamekosten

je hebt wat nodig om wat te krijgen, toch?

Hier is hoe je het kunt berekenen:

Kosten voor klantenwerving = uitgaven voor verkoop en marketing gedurende een periode ÷ totaal aantal klanten dat gedurende een periode is geworven

Je kunt deze marketingmethode gebruiken om te bepalen hoeveel je moet uitgeven aan klantenwerving. Je kunt de kosten voor klantenwerving ook gebruiken om te beslissen of het al dan niet tijd is om van kanaal te veranderen of om je wervingsstrategie te heroverwegen productmarketingstrategie en prijsmodel.

Gebruikersbetrokkenheid KPI's

Metriek over gebruikersbetrokkenheid meet of gebruikers waarde vinden in uw product.

Betrokkenheid kan worden gemeten aan de hand van logins, downloads en hoe lang gebruikers op uw website blijven.

6. Dagelijks aantal actieve gebruikers en maandelijks aantal actieve gebruikers

Hoeveel actieve dagelijkse en maandelijkse gebruikers je hebt, is een cruciale maatstaf voor productgebruik.

waarom?

Het laat zien of je product boeiend genoeg is.

Bij het definiëren van actieve gebruikers moet je een duur en interactie kiezen. Als een gebruiker die interactie uitvoert binnen de gegeven periode, is hij actief. Als ze dat niet doen, kun je ze als inactieve gebruikers beschouwen.

Het aantal dagelijks actieve gebruikers en het aantal maandelijks actieve gebruikers houden bij welke unieke gebruikers uw digitale product dagelijks of maandelijks bezoeken. 📱

Laten we beide eens bekijken:

Dagelijkse actieve gebruiker : het aantal actieve gebruikers per dag

het aantal actieve gebruikers per dag Maandelijks actieve gebruiker: het aantal actieve gebruikers per maand

Vergelijk uw actieve gebruikers (dagelijks/maandelijks) met het totale aantal gebruikers voor een nauwkeurige weergave van hoe aantrekkelijk uw product is!

Dit is hoe je het kunt berekenen:

Dagelijkse actieve gebruiker / maandelijkse actieve gebruiker = het aantal dagelijkse/maandelijkse actieve gebruikers ÷ totaal aantal dagelijkse/ maandelijkse actieve gebruikers

7. Duur van de sessie

Deze KPI houdt bij hoe lang gebruikers doorbrengen op digitale producten zoals games, apps en online shopping sites.

bijvoorbeeld, onze sessie duur voor het bekijken van deze kleine man is eeuwig._ 🥺

Deze metriek is essentieel omdat het de waarde van de content van je product laat zien. Uiteindelijk heeft dit invloed op de retentiegraad en de loyaliteit van klanten.

Als je bijvoorbeeld een website hebt, kun je de duur van sessies niet verbeteren door zoekwoorden op te vullen of meer clickbait-koppen te schrijven.

Het kan alleen worden verbeterd door meer video's en koppelingen op te nemen en de algemene look en feel van je website te verbeteren.

tenslotte is tijd geld, toch?

Dit is hoe je het kunt berekenen:

Sessie duur = (neem het gemiddelde van het antwoord): de totale tijd die gebruikers besteden aan je product ÷ het aantal gebruikers

Noot: U kunt ook Google Analytics gebruiken om dit nummer te berekenen.

8. Aantal gebruikersacties per sessie

Deze KPI houdt bij wat gebruikers doen als ze op je website en app zijn. Dit omvat alle acties die ze ondernemen en de functies die ze gebruiken.

Dit is een krachtige KPI die je kan helpen bij je strategie voor het gebruik van functies.

weet je nog dat we het hadden over _klant _tevredenheid?

Door vragen te stellen over favoriete functies en suggesties voor functies, krijg je ook inzicht in welke functies je gebruikers graag op je website zouden willen hebben product roadmap zodat je tegen hen kunt zeggen..

Productkwaliteit KPI's

Metrics voor productkwaliteit creëren een basis om doelen te stellen voor uw team voor productontwikkeling. Productmanagers moeten aandacht besteden aan deze managementmetriek en KPI's om het succes van een product te garanderen.

Het bijhouden van KPI's voor productkwaliteit zal resulteren in voortdurende verbetering, minder testen en defecten, en minder problemen bij klanten.

Leer hoe te gebruiken_ AI hulpmiddelen voor productbeheer !

9. Testen en snelheid KPI

Testen vormt de kern van productreleases. Productmanagers kunnen een aantal KPI's bijhouden, zoals het aantal succesvol voltooide tests en het percentage geautomatiseerde tests.

Door te werken met de QA en testen team kan het productteam de functies en systemen van de productstap valideren en doelen creëren voor voortdurende verbetering.

Eén metric is de Velocity KPI, die het totale aantal uitgevoerde tests bijhoudt.

Zo bereken je de Velocity KPI:

Velocity KPI = automatisering + handmatige tests

10. Defecten en Detectie Effectiviteit

Als productmanager kun je je op een aantal manieren richten op testen en defecten. Zo kun je bijvoorbeeld het aantal mislukte tests bijhouden, wat de defect rate KPI is. Binnen de brede categorie van defecten kun je ook actieve defecten, afgekeurde defecten of ernstige defecten bijhouden.

Het is ook belangrijk om bij te houden hoe goed je team defecten identificeert en aan het licht brengt. De Defectdetectie-effectiviteit (DDE) is een metriek die het percentage defecten meet dat uw team vangt ten opzichte van de totale defecten van het product.

Als de DDE na verloop van tijd toeneemt, is dat goed nieuws omdat het aangeeft dat het team meer bugs en defecten vangt voordat het product wordt vrijgegeven.

Hier lees je hoe je Defect Detection Effectiveness kunt berekenen:

DDE = het aantal defecten geïdentificeerd door het team ÷ de som van alle defecten (geïdentificeerd door team en eindgebruikers) X 100

11. Escalaties van supporttickets

Deze kritieke set meetgegevens voor productbeheer helpt je om de kwaliteit van het product na de release in de gaten te houden. Tickets worden over het algemeen geëscaleerd in situaties waarin de eerste ondersteuningslijn een probleem niet heeft kunnen oplossen.

Chats en oproepen van klanten, Twitter-berichten en blogreacties kunnen meetellen voor dit nummer, maar zijn veel moeilijker bij te houden.

Als het escalatiepercentage hoog is, moet je als productmanager onderzoeken of er een aanhoudend probleem is met je huidige functie of product.

Je kunt het escalatiepercentage voor ondersteuning bijhouden met deze formule:

Support escalatiepercentage = het aantal tickets dat geëscaleerd is vanaf het eerste niveau ÷ het totale aantal supporttickets.

Business prestatie KPI's

Metrische prestatiecijfers voor bedrijven meten de winstgevendheid van uw bedrijf.

Eenvoudig gezegd gaat het vooral om geld.

12. Maandelijks terugkerende inkomsten

Maandelijks terugkerende inkomsten is een metriek die vaak wordt gebruikt door SaaS-bedrijven om de winstgevendheid van hun bedrijf bij te houden. 💸

Het berekent het geld dat je product maandelijks opbrengt, dus de inkomsten die je SaaS-bedrijf elke maand kan verwachten.

Dit is hoe je het kunt berekenen:

Maandelijks terugkerende inkomsten = gemiddelde inkomsten per gebruiker op maandbasis x het totale aantal gebruikers in een bepaalde maand

13. Percentage van inkomsten uit nieuwe producten

Dit is een KPI voor productontwikkeling die de totale inkomsten uit de verkoop van nieuwe producten bijhoudt.

Op deze manier kun je zien hoe goed je nieuwe producten bijdragen aan de algehele prestaties van het bedrijf.

Als je nieuwe product niet veel bijdraagt, kun je het volgende proberen een product te lanceren update 🚀 of meer marktonderzoek doen.

Dit is hoe je het kunt berekenen:

percentage inkomsten uit nieuwe producten = totale inkomsten ÷ inkomsten uit de nieuwe producten

14. Gemiddelde inkomsten per gebruiker

De gemiddelde inkomsten per gebruiker is een KPI die vaak wordt gebruikt door SaaS-bedrijven. Het houdt bij hoeveel geld een bedrijf kan verwachten te ontvangen van een individuele gebruiker.

Deze KPI vertelt je of je wel of niet het juiste publiek target en of je de prijs van je product juist hebt vastgesteld.

Dit is hoe je het kunt berekenen:

Gemiddelde inkomsten per gebruiker = totale inkomsten gegenereerd tijdens periode ÷ het aantal gebruikers tijdens dezelfde periode

15. Nettopromotorscore Netto promotor score is een KPI die het nummer meet van bestaande klanten die uw product waarschijnlijk zullen promoten bij iemand anders. 👍

Het bijhoudt ook het nummer van klanten die gewoon je product niet leuk vinden 🙅 (detractors).

Een eenvoudige manier om dit te doen is door klanten te vragen om je product van 0-10 te beoordelen.

Je kunt ze als promotors beschouwen als ze je product van 7-10 beoordelen en als detractors als ze het van 0-6 beoordelen.

Nog te doen, je productteam kan de reden achter het gebrek aan loyaliteit bij uw afvallers vinden en de algehele productervaring voor al uw klanten verbeteren.

Dit is hoe u het kunt berekenen:

Net promoter score = % promotors - % detractors

Hoe Product Management KPI's bijhouden

Geweldig, je weet nu welke KPI's voor productmanagement je moet bijhouden.

Om je prestaties te verbeteren en echt succesvol te zijn, heb je een hulpmiddel nodig waarmee je die KPI's kunt bijhouden en meten . KPI-tools voor productbeheer zoals ClickUp hebben functies zoals ingebouwde rapportage, intuïtieve dashboards en nog veel meer!

1. Doelen

Je kunt je prestaties niet verbeteren en je productvisie niet bereiken zonder doelen en targets in te stellen, toch?

nou, dat zou kunnen

Maar we betwijfelen of je daarmee deuren van mogelijkheden opent. ClickUp Doelen kan worden opgesplitst in kleinere Targets.

Doelen zijn uw doelstellingen en zodra u ze Voltooid heeft, heeft u uw Doel bereikt. De voortgang van uw Target wordt ook automatisch bijgewerkt in ClickUp.

hoe helpt dit u bij het beheren van productmanagement-KPI's?

U kunt de statistieken die u gebruikt om deze doelstellingen bij te houden aanpassen, zoals:

Nummers: numerieke cijfers zoals churnpercentage of bouncepercentage

numerieke cijfers zoals churnpercentage of bouncepercentage Waar of onwaar: om te controleren of iets Klaar is of niet, bijvoorbeeld, voorraadbeheer Valuta: voor productgegevens zoals maandelijks terugkerende inkomsten of brutomarge

om te controleren of iets Klaar is of niet, bijvoorbeeld, voorraadbeheer Taken: om prestaties bij te houden op basis van voltooide producttaken

2. Dashboards ClickUp Dashboards geven u een overzicht op hoog niveau van alles wat er in uw werkruimte gebeurt.

Het is de perfecte oplossing voor elke productleider die toezicht moet houden op zijn product portfolio.

In tegenstelling tot Google Spreadsheets of Excel dashboards elk KPI Dashboard bevat tal van aangepaste widgets zodat je je productstatistieken kunt weergeven zoals jij dat wilt.

Hier is een lijst met een aantal widgets die je kunt toevoegen aan je product KPI dashboard:

Staafdiagram 📊

Lijngrafiek 📉

Cirkeldiagram 🥧

Batterijgrafiek🔋

Berekeningen📝

3. Rapportages voor teams

Je kunt teamrapporten ook als widgets aan je dashboards toevoegen.

Hier zijn enkele van de Table Widgets die je krijgt:

Voltooid Rapport: bekijk het aantal taken dat elk teamlid heeft Voltooid

bekijk het aantal taken dat elk teamlid heeft Voltooid Gewerkt: bekijk hoeveel taken elk lid heeft gewerkt op een bepaalde dag, week of maand

bekijk hoeveel taken elk lid heeft gewerkt op een bepaalde dag, week of maand Werkruimte-punten: gamificeer uw producttaken, zodat u de best presterende leden van uw productteam kunt identificeren

gamificeer uw producttaken, zodat u de best presterende leden van uw productteam kunt identificeren Wie staat er achter: bepaal welke leden van het team wat meer motivatie nodig hebben door het aantal niet-verwerkte notificaties en achterstallige taken te bekijken

