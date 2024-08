10 beste UX ontwerpconferenties die u niet wilt missen [editie 2024]

In dit technologische en AI-gedreven tijdperk is er in alle sectoren veel vraag naar ontwerpers van user experience (UX) en user interface (UI). Het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics voorspelt een stijging van 15% , een gratis oplossing voor visueel projectbeheer die kan helpen uw conferentie-ervaring te maximaliseren. ⭐

1. Uitgebreid plannen

De meeste UX-professionals hebben veel op hun bordje en slaan uiteindelijk conferenties over om andere werkverplichtingen na te komen. De enige remedie hier is om lang van tevoren te plannen en ervoor te zorgen dat je agenda genoeg speelruimte heeft voor een verrijkende conferentie-ervaring.

Als je voor de conferentie moet reizen, begin met plannen je workflows maanden van tevoren om te voorkomen dat je tijdens het evenement belangrijke taken moet uitvoeren.

De eerste stap is om de tickets vroeg te kopen wanneer de prijzen lager zijn. Maak reisarrangementen en boek een hotelkamer in de buurt van de locatie om het woon-werkverkeer tot een minimum te beperken.

De beste manier om je planning te optimaliseren is door ClickUp Taken en zijn oorspronkelijke kalender .

Met ClickUp Tasks kunt u toekomstige workflows ontwerpen met aanpasbare afhankelijkheden, tags en prioriteitslabels. Visualiseer al uw taken en gebeurtenissen met de kalenderweergave: met de drag-and-drop interface kunt u naadloos tijdvensters aanpassen en uw planning flexibel houden.

Verbind ClickUp met Google Agenda om eenvoudig geplande vergaderafspraken en gebeurtenissen in ClickUp te bekijken

ClickUp synchroniseert met uw Google Agenda, dus het is gemakkelijk om uw vergaderingen, taken en evenementafspraken op één plek bij te houden. Plus, met Aangepaste velden kunt u belangrijke details aan uw conferentieslot toevoegen, zoals:

Thema conferentie

Sprekers

Workshopbegeleiders

2. Pakket voor succes

Bereid comfortabele maar professioneel uitziende kleding voor op het evenement. De meeste conferenties vereisen een zakelijke of academische kledingstijl, bij voorkeur in rustige of conservatieve kleuren. Kies ademende stoffen voor langere evenementen.

Vergeet al je technologie en opladers niet. Als je visitekaartjes hebt, neem ze dan mee om het netwerken te vergemakkelijken.

Pro tip: Voor persoonlijke evenementen voegt u de adressen van uw hotel, locatie en andere locaties die u wilt bezoeken toe aan ClickUp. Dankzij het interactieve ClickUp Kaartweergave kunt u locaties toevoegen aan taken en gebeurtenissen om de navigatie te vergemakkelijken en ze zelfs delen via beveiligde koppelingen. 💚

Gebruik de ClickUp kaartweergave om taken toe te wijzen aan locaties en locatiespecifieke workflows beter te beheren

3. Stel prioriteiten binnen uw vergaderschema

Conferenties kunnen vaak lang, snel en vermoeiend zijn. Het is belangrijk om goed te slapen, te eten en genoeg water te drinken zodat je de energie hebt om de conferentie te doorstaan. 🔋

De meeste organisatoren geven vooraf het volledige tijdschema van de conferentie vrij, zodat je een momentopname krijgt van de presentaties en workshops van uur tot uur. Veel van deze sub-evenementen zijn optioneel, dus je moet het schema zorgvuldig bestuderen om prioriteiten te stellen voor de evenementen die je moet zien en daar omheen plannen.

Om je definitieve schema te visualiseren, kun je de ClickUp Gantt Grafiek of Tijdlijnweergave . Met beide opties kun je je dag per uur definiëren. U kunt kleurgecodeerde secties voor elke subgebeurtenis toevoegen en prioriteitsvlaggen naar alles wat je niet wilt missen.

Creëer een microscopische weergave van uw UX-conferentieschema met Tijdlijnen in ClickUp

4. Maak meer aantekeningen

Wees niet bang om vragen te stellen tijdens Q&A sessies en ronde tafels, en luister goed wanneer anderen bedrijfsspecifieke problemen delen en op zoek gaan naar oplossingen. Maak ijverig aantekeningen tijdens conferenties om ervoor te zorgen dat uw nieuw verworven UX-inzichten u lang bijblijven.

Het probleem hier is dat deze evenementen visueel en mentaal stimulerend zijn, dus het is makkelijk om achter te raken met het maken van aantekeningen. Het is verstandig om er een gewoonte van te maken de te gebruiken ClickUp Kladblok om snel belangrijke ideeën en gespreksonderwerpen te noteren. Het is beschikbaar op desktop- en mobiele apparaten.

Leg moeiteloos notities vast, bewerk ze met een rijke opmaak en zet ze om in taken die overal toegankelijk zijn in ClickUp Notepad

U kunt ook de AI-functie gebruiken ClickUp Documenten om uw notities te organiseren van de verschillende conferenties die u bijwoont. Maak mappen voor elke conferentie en houd uw notities, schema's en kennisdocumenten netjes gesorteerd. U zult de optie om Samenvatten met AI wanneer u uw notities snel wilt doornemen.

Conferentienotities in seconden samenvatten met ClickUp AI

U kunt ook de Functies vertalen om je notities, presentaties en discussies op internationale conferenties te lokaliseren. Alles wat je moet doen is het stuk tekst selecteren dat je wilt vertalen, het Translate drop-down menu openen en de gewenste taal selecteren.

Render bijna-perfecte interpretaties van uw inhoud in meer dan 10 talen met behulp van de Translate actie in ClickUp AI

5. Maak van sjablonen uw werkplaatsvriend

Workshops binnen conferenties zijn een superproductieve manier om te leren over nieuwe UX/UI-concepten en best practices. Maar deze sessies vereisen actieve betrokkenheid en het is vaak moeilijk om 100% te geven in een beperkt tijdsbestek.

Dat is waar UX templates van pas komen. Het zijn voorgestructureerde documenten die geoptimaliseerd zijn om je sneller te laten presteren in krappe situaties.

ClickUp heeft 1.000+ sjablonen * Als de workshopleider je bijvoorbeeld vraagt om een voorbeeld van een roadmap voor gebruikerservaringen op te stellen, kun je snel op de knop ClickUp UX-roadmapsjabloon en gebruik de kleurrijke kaart om uw voorbeeld snel op te zetten.

Met deze sjabloon kunt u in een handomdraai een stappenplan opstellen met details over gebruikerstests, onderzoek en iteraties in het ontwerp

Misschien bent u ook geïnteresseerd in sjablonen voor marketingkalenders maken , heuristische evaluatie en bruikbaarheidstesten als je conferentie rond deze concepten is opgebouwd.

Pas uw nieuwe UX-kennis toe op toekomstige projecten met ClickUp

Het implementeren van de inzichten die u tijdens een evenement opdoet, is gemakkelijker met ClickUp. Om te beginnen hebt u ClickUp Docs om nieuw UX-onderzoek te organiseren en uw ontwerpproces in één enkele ruimte. Andere voordelen van het platform zijn

Gebruik de kracht van ClickUp's zorgvuldig getrainde AI-tool om snel briefings en user journeys te maken

Daarnaast helpt het u bij het plannen van uw werk, ClickUp een krachtig ontwerpprogramma zijn . U en uw team kunnen ClickUp Whiteboards om te brainstormen en wireframes te maken samen in realtime.

Zodra de mockups klaar zijn, stuurt u ze ter goedkeuring door door de gewenste medewerker te taggen, die ze kan controleren, annotaties kan toevoegen en commentaar kan geven om feedback te geven.

Gebruik ClickUp om in realtime samen te werken met uw team en boeiende wireframes en user maps te maken ClickUp integreert met meer dan 1000 tools inclusief ontwerpersfavorieten zoals Figma, gebruiker onderzoekssoftware zoals Hotjar, en zelfs inhoudskalenders en marketingtools zoals Hootsuite en Hubspot.

Verbeter je vaardigheden met UX Design Conferenties en ClickUp

UX design conferenties zijn een uitstekende manier om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, je vaardigheden uit te breiden met multidisciplinaire workshops en in contact te komen met andere user experience professionals.

Met onze doordachte voorbereidingstips en ClickUp tools en sjablonen kunt u het meeste halen uit de UX conferenties die u bijwoont. Aanmelden voor ClickUp_

vandaag nog en pas het aan om te dienen als uw vertrouwde hulpje voor conferenties en dagelijks werk. 🍀