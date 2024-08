Toggl-beoordeling: Voors & tegens van het gebruik van Toggl Track in 2024

Heb je ook wel eens het gevoel dat je werkdag een zwart gat wordt van afleidingen, bijzaken en tijdrovende Taken? Dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt, vriend. Time management is niet voor bangeriken, maar het is essentieel om je tijd terug te winnen, productief te worden en werk te laten waar het hoort: op kantoor.

Of je nu een projectmanager of een individuele bijdrager bent, software voor tijdsregistratie zoals Toggl Track is een revolutie. Toggl biedt een bereik aan functies voor projectmanagement, abonnement en zelfs werving.

Zoals elke tool heeft Toggl zijn voor- en nadelen. In deze Toggl review gaan we dieper in op de populairste functies van Toggl en wegen we de voor- en nadelen af. Laten we Toggl aan een test onderwerpen!

**Wat is Toggl? Toggl is een hulpmiddel voor tijdsregistratie dat het bijhouden en beheren van tijdsinvoer vereenvoudigt, zowel voor individuele personen als voor teams. Toggl helpt u bij het nauwkeurig bijhouden van projecttijd en factureerbare facturen en geeft u inzicht in uw productiviteit en efficiëntie. 📊

Toggl is veel meer dan een standaard stopwatch. Dit is een oplossing die het volgende combineert:

Projectmanagement

Facturatie

Optimalisatie van de werkstroom

Gebruikers zijn dol op de veelzijdigheid van het platform. Toggl is geschikt voor zelfstandige freelancers die factureerbaar werk bijhouden en zelfs voor teamleiders die behoefte hebben aan projecttijd beheren en winstgevendheid. Ongeacht uw taken, branche of dagelijkse to-dos, de alles-in-één oplossing van Toggl is perfect voor een nauwkeurige tijdregistratie.

Belangrijkste Toggl-functies

Toggl biedt een desktop-app voor Windows en Mac, een mobiele app voor iOS en Android en een extensie voor Chrome. Het is bijna overal toegankelijk en geeft je de vrijheid om te werken waar en wanneer je maar wilt. Het Toggl-platform heeft veel functies in zijn suite van oplossingen.

1. Toggl bijhouden

Via Toggl Toggl Track is het paradepaardje van Toggl. Dit is een niet-intrusieve stopwatch app voor teams van elke grootte die werkt op je werklaptop, smartphone en vrijwel elk ander apparaat dat je gebruikt om zaken te regelen.

Toggl Track heeft veel handige functies, waaronder:

Tijdrapportage: Trek handmatig uw favoriete productiviteitsrapporten of vraag Toggl om aangepaste rapporten naar uw e-mail inbox te sturen volgens een vooraf bepaald schema. Alle Toggl-rapporten zijn deelbaar, waardoor het een fluitje van een cent is om de urenstaten van je team opnieuw te delen met je clients of de top van het bedrijf

Trek handmatig uw favoriete productiviteitsrapporten of vraag Toggl om aangepaste rapporten naar uw e-mail inbox te sturen volgens een vooraf bepaald schema. Alle Toggl-rapporten zijn deelbaar, waardoor het een fluitje van een cent is om de urenstaten van je team opnieuw te delen met je clients of de top van het bedrijf Time billing: Mis nooit meer eenfactureerbaar uur nooit meer missen. Toggl geeft managers de mogelijkheid om urenstaten van werknemers goed te keuren en hun gefactureerde uren in de gaten te houden via real-time bijhouden

Mis nooit meer eenfactureerbaar uur nooit meer missen. Toggl geeft managers de mogelijkheid om urenstaten van werknemers goed te keuren en hun gefactureerde uren in de gaten te houden via real-time bijhouden Projectregistratie: Hoewel het in essentie een stopwatch is, heeft Toggl ook een aantal basisfunctiesprojectmanagement dashboard mogelijkheden. Plug je Taken en subprojecten in en wijs taken toe aan medewerkers op hetzelfde platform. Van daaruit gebruikt Toggl uw gegevens om prognoses op te stellen, budgetten te creëren en de vinger aan de pols te houden vanabonnementen op projecten *Werklastbeheer voor teams: Waar werkt je team op dit moment aan? In plaats van dagelijkse check-ins te eisen (veel micromanagen?), controleer je de Toggl-gegevens van je team om te zien wie er ruimte op zijn bordje heeft. Managers hebben ook de mogelijkheid om gebruikersgroepen aan te maken en de toegang per groep te beheren, waardoor je veel onnodig klikken bespaart

2. Toggl abonnement

Via Toggl Toggl Track is geweldig en al, maar het mist nuttige visualisaties, werklastbalancering en andere tools voor projectmanagers. Dat is waar Toggl Plan om de hoek komt kijken. Deze tool zit boordevol functies voor PM's en hun teams. Maar maak je geen zorgen: Plan en Track integreren naadloos met elkaar, dus je hoeft niet te wisselen tussen tools.

Toggl Plan heeft functies voor:

Visualiseren van projecten, tijd en taken in Gantt grafiek, kalender en andere nuttige weergaven

Plannen van team leden

Werklasten in evenwicht brengen

3. Toggl Inhuren

Via Toggl Het aannemen van personeel is niet eenvoudig en Toggl begrijpt dat. Ze hebben Toggl Hire toegevoegd aan hun productsuite om HR-professionals meer vertrouwen te geven in de competentie van hun prospects. Het nadeel is dat het niet integreert met Toggl Track of Plan omdat de use case zo anders is, dus je zult waarschijnlijk moeten schakelen tussen verschillende platforms als je Toggl Hire gebruikt.

Er is echter ook veel te zeggen over Toggl Hire. Dit platform voor het beoordelen van vaardigheden helpt HR-professionals bij het instellen van geautomatiseerde, datagestuurde aanwervingsprocessen waarmee tijd besparen en minder vooroordelen. De software wordt geleverd met sjablonen voor het beoordelen van zowel technische als zachte vaardigheden. Breng je wervingsproces visueel in kaart en automatiseer bepaalde taken, zoals screening en uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken, om meer tijd te besparen. Toggl Hire ondersteunt zelfs video's om kandidaten te ontdekken, wat veel leuker is dan het lezen van honderden sollicitatiebrieven. 👀

Toggl Track Prijzen

Gratis

Startersabonnement: $9/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$9/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Premium Plan : $18/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$18/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise Plan: Neem contact op voor prijzen

Voordelen van Toggl

Of je nu hulp nodig hebt bij het bijhouden van de tijdsregistratie van je team of je werkdag wilt optimaliseren, er is veel leuks aan Toggl. In onze Toggl review ontdekten we dat gebruikers om verschillende redenen lovend zijn over de app voor productiviteit.

Uitgebreid tijdregistratie

Toggl Track is populair omdat de gratis versie een eenvoudige, effectieve tijdsregistratie biedt. Je bent gratis in staat om in realtime bij te houden of om invoer met terugwerkende kracht te bewerken, zowel online als offline. Deze oplossing houdt elke factureerbare seconde bij voor een nauwkeurige facturatie. De Pomodoro timer en idle time detection tool zijn ook geweldig om je focus te verbeteren. Vaarwel, afgeleid werk en hallo, winstgevendheid.

Gebruiksgemak

Toggl staat bekend als een van de meer intuïtieve, gebruiksvriendelijke tools voor tijdsregistratie. Het heeft een eenvoudige, schone interface waarmee u met één klik een timer kunt starten of uw uren handmatig kunt invoeren. Toggl stroomlijnt complexe werklasten met functies voor urenstaten, tools voor projectmanagement en het bijhouden van teamleden.

Compatibel met meerdere platforms

Met apps voor Windows, Mac, iOS en Android en een extensie voor Chrome is Toggl bijna overal toegankelijk. Het is gemakkelijk om uw tijd bij te houden, ongeacht het apparaat dat u voor werk gebruikt.

Indrukwekkende integraties

Toggl heeft integraties voor populaire oplossingen zoals Asana, Trello, Jira, Slack en ClickUp (ahem), waardoor het platform nog gemakkelijker te gebruiken is. Deze integraties maken het ook gemakkelijk om Taken en tijdsregistratie te synchroniseren tussen meerdere platformen.

Aanpasbare rapportages

Met de gratis versie van de app kun je niet zoveel aanpassen, maar zelfs dan zijn de rapporten van Toggl Track behoorlijk nuttig. Vraag om dagelijkse, aangepaste of wekelijkse rapportages om te begrijpen hoe je je tijd besteedt. Toggl maakt het een fluitje van een cent om invoer van tijd en projecttijd te analyseren om werkpatronen vast te stellen en beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

Gemeenschappelijke pijnpunten waarmee gebruikers van Toggl worden geconfronteerd

Hoe lovend mensen ook zijn over dit platform, onze Toggl review heeft ook een paar nadelen aan Toggl aan het licht gebracht.

Offline synchroniseren problemen

Toggl Track maakt offline mogelijk tijdmanagement maar er is één probleem: je hebt nog steeds internettoegang nodig om offline gegevens te synchroniseren tussen apparaten. Dat is waarschijnlijk prima als je even geen Wi-Fi hebt, maar dit is onhandig als je vaak uren achter elkaar offline werkt.

Handmatig bijhouden

Een van de moeilijkste dingen aan het gebruik van Toggl is onthouden om je tijd handmatig bij te houden. Concurrenten van Toggl, zoals RescueTime, kunnen de tijd automatisch bijhouden, maar de functionaliteit van Toggl is niet zo goed.

Je kunt gegevens automatisch bijhouden met de extensie Toggl Track Chrome, die de timer start en stopt op basis van de browsertabbladen die je op dat moment open hebt. Het is echter geen perfecte workaround en sommige gebruikers zeggen dat het na een tijdje vervelend wordt. 🤷

Complexiteit van meerdere projecten

Kijk, Toggl Plan is cool en zo, maar Toggl is geen oplossing voor projectmanagement. Toggl biedt tools om verschillende projecten te beheren, maar het is moeilijk om met meerdere complexe projecten te jongleren. Als je probeert op te schalen op dit platform, is de kans groot dat je te maken krijgt met verwarrende verwisselingen en rommelige invoer van uren.

Overbelasting door notificaties

Sommige gebruikers vinden de notificaties van Toggl een beetje overdreven. Het systeem waarschuwt werknemers als ze die dag geen tijd hebben bijgehouden, wat een beetje vervelend kan zijn als je bijvoorbeeld PTO hebt. Als je last hebt van notificaties, kun je de instellingen van Toggl aanpassen of je apparaat instellen op "niet storen" om je werk te voltooien zonder voortdurend te worden afgeleid door notificaties.

Klantenservice

Het is het vermelden waard dat sommige gebruikers problemen hebben met de klantenservice van Toggl. Tijdige ondersteuning lijkt de grootste uitdaging te zijn, dus als je een dringend technisch probleem hebt, kan het even duren voordat je iets van iemand hoort.

Toggl beoordelingen op Reddit

Duizenden mensen gebruiken Toggl, maar het kan moeilijk zijn om evenwichtige, nauwkeurige informatie over de app te krijgen. We hebben de goede mensen van Reddit benaderd voor een eerlijke beoordeling van de mogelijkheden van Toggl.

Over het algemeen zijn gebruikers behoorlijk tevreden over Toggl. "Ik vind Toggl best goed, vooral omdat ik het met veel dingen kan synchroniseren en dat het kan integreren met veel van de tools die ik gebruik (Jira, GitHub, heeft desktop- en mobiele app, etc)," aldus Reddit een gebruiker zegt . Ze hebben er echter een hekel aan als werkgevers Toggl gebruiken als een controlemiddel voor werknemers. 🕵️

Een andere gebruiker had veel succes met het behandelen van Toggl als een Pomodoro-achtige tracker voor hun grootste Taken. "Ik richt me op het bijhouden van sessies van 25 minuten focus (pomodoro), met Toggl. Toggl werkt voor mij goed als een middel om me 'mijn kikker op te laten eten' en iets te doen wat ik niet wil doen. Ik moet er gewoon X minuten van maken," aldus Toggl zeggen ze .

Natuurlijk is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Een gebruiker rapporteert problemen met de integraties van Toggl en zegt: "Ik was enthousiast over de integratie van Toggl omdat het me een altijd zichtbare start/stop-widget op mijn Android-telefoon zou geven. Toen ik het probeerde, leek de integratie frustrerend."

Een andere gebruiker was het ermee eens dat Toggl niet de meest stabiele oplossing is. "Ligt het aan mij of is Toggl het afgelopen jaar erg onstabiel geworden, met bijna elke dag verbroken verbindingen en problemen met synchroniseren?" de gebruiker zegt .

Over het algemeen is Reddit tevreden met de basisfuncties van Toggl, maar zodra je iets fancy probeert, zoals een integratie met derden, is de ervaring niet zo goed.

Toggl probeert alles voor iedereen te worden door Toggl Plan en Toggl Hire aan de productsuite toe te voegen. We respecteren dat, maar gebruikers zeggen dat de functies van het platform niet helemaal voldoen.

Daarom digitale nomaden kies voor ClickUp. Wij hebben een echt alles-in-één werkplatform dat projectmanagement, tijdmanagement en zelfs inhuur in één platform combineert. Oh, en een miljard andere dingen, zoals IT, verkoop en klantenservice, om er maar een paar te noemen. 🛠️

Als u op zoek bent naar een degelijk alternatief voor Toggl met alle toeters en bellen om uw werklast te stroomlijnen, kijk dan niet verder dan deze fantastische functies van ClickUp.

Beheer projecten zonder te zweten

Verhoog de productiviteit door taken te stroomlijnen en aanpasbare ClickUp-views te gebruiken om alle soorten werk te organiseren en te controleren

Toggl Plan heeft een aantal functies voor projectmanagement, maar ze hebben niet veel flexibiliteit. Als u op zoek bent naar iets met meer flexibiliteit en kracht, ga dan voor ClickUp. Onze functies voor projectmanagement maken het een fluitje van een cent om weergaves op maat te maken van functieoverschrijdende teams en projecten. Automatiseer werk, maak aangepaste rapporten en visualiseer snel uw werklast in meerdere weergaven. Als 's werelds favoriete oplossing voor projectmanagement doen wij het zware werk, zodat u zich kunt concentreren op uw werk.

Gemakkelijk, luchtig tijdbeheer

Registreer de tijd terwijl u bezig bent of voer deze handmatig in met tijdsregistratie in ClickUp

Projectmanagement is ons brood en boter, maar ClickUp is ook een solide keuze voor tijdmanagement. Onze functies voor tijdsregistratie maken het gemakkelijk om tijd bij te houden, tijdsinschattingen te maken, aantekeningen toe te voegen en rapporten te genereren op meerdere apparaten.

Maar als u echt een tool van derden zoals Toggl wilt gebruiken, zullen we u niet tegenhouden. ClickUp integreert met Toggl, Clockify en talloze andere apps voor tijdsregistratie om uw favoriete tools in één platform te verenigen.

Bespaar tijd met sjablonen

Begin niet vanaf nul met uw werk - kies kant-en-klare opties uit het Sjablooncentrum of maak uw eigen sjabloon die uw team kan gebruiken

ClickUp is eindeloos aanpasbaar. Sommige mensen vinden de vrijheid echter een beetje veel, dus hebben we ClickUp sjablonen ontwikkeld om u te helpen tijd te besparen bij het uitvoeren van projecten, het plannen en het plannen van uw dag.

Gebruik de ClickUp sjabloon voor tijdbeheer om te onderzoeken hoe u uw tijd besteedt en mogelijkheden voor verbetering te vinden. Het sjabloon ClickUp Tijdanalyse is ook nuttig voor het genereren van rapportages over inactieve tijd en het nemen van stappen om deze in de kiem te smoren. Als u het volgende wilt proberen tijd blokkeren gebruik het ClickUp sjabloon voor dagelijkse tijdsblokkering om taken af te stemmen op piekuren in productiviteit.

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp: De Tijdsregistratie app Die het allemaal doet

In deze Toggl Track-beoordeling hebben we de goede, slechte en lelijke aspecten van tijdsregistratie met de tools van Toggl op een rijtje gezet. Gebruikers zijn dol op de gedetailleerde rapportages, het robuuste gratis abonnement en de eenvoudige web app van het platform. Toggl is een goede optie voor eenvoudige tijdsregistratie, maar als je op zoek bent naar een alles-in-één oplossing die tijdsbeheer combineert met productiviteit, ga dan voor ClickUp.

Niemand heeft tijd om van platform naar platform te gaan. Verzamel al je tijdsregistratiegegevens, rapportages, communicatie, sjablonen en taken op één plek om in een handomdraai beter werk te doen.

Maar geloof ons niet op ons woord. Overtuig uzelf van de kracht van ClickUp: Creëer nu uw gratis ClickUp-werkruimte.