Efficiënte workflows: Diepgaande TimeCamp-beoordeling (2024)

Of je nu een freelancer bent die professionele diensten verleent aan meerdere klanten of een manager die op zoek is naar manieren om je team productiever te maken, je tijd goed beheren kan helpen. Dat komt omdat tijdmanagement een cruciale vaardigheid is die niet alleen invloed heeft op hoe we onze tijd besteden, maar ook op hoe effectief we ons werk verdelen.

Tijdsbeheer kan een diepgaand effect hebben op de levensvatbaarheid van een bedrijf. Het is zelfs zo dat bedrijven tot

70% van de totale kosten aan arbeid

. Door gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn, kun je deze kosten verlagen of geld effectiever besteden aan teamleden die hun tijd verstandig beheren.

Eén manier om tijdmanagement te verbeteren is door de tijd bij te houden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Volgens een analyse van QuickBooks,

meer dan een derde van de bedrijven

gebruikt verouderde trackingsystemen. Weinig bedrijven gebruiken apps voor tijdregistratie en veel bedrijven gebruiken nog steeds handmatige ponskaarten.

Gelukkig is het eenvoudig om je tijdregistratiesysteem te updaten met tools zoals TimeCamp en ClickUp. 🙌

In deze TimeCamp review leggen we meer uit over tijdregistratie, welke functies TimeCamp biedt en wat de voor- en nadelen zijn van het gebruik van deze tool. Daarna bieden we alternatieven voor TimeCamp, waaronder robuustere

projectmanagementsoftware

voor teams en individuen die hun werk echt productiever willen maken.

Wat Is TimeCamp?

TimeCamp is een tijdregistratie-app die individuen en teams gebruiken om te zien hoeveel tijd ze aan een specifieke taak of project besteden. De

tijdmanagement

de tool beschikt ook over tools voor facturatie en facturering om het budgetteren en betaald krijgen te vergemakkelijken. Ingebouwde dashboards bieden gestructureerde overzichten van de werktijd gefilterd per klant of project. ⏰

TimeCamp biedt ook rapportagefuncties om dieper in de bestede tijd te duiken. U kunt de tijd uitgesplitst als een percentage op basis van aangepaste activiteiten visualiseren. Of genereer rapporten met TimeCamp om te zien hoe het hele team tijd indeelt of hoe individuen hun werk plannen.

Hier is onze TimeCamp review met de beste functies.

Belangrijkste TimeCamp functies

TimeCamp is een geautomatiseerde tool die verschillende functies biedt, waaronder het bijhouden van projecttijden, vereenvoudigde facturering en facturering, en het bijhouden van aanwezigheid. Er zijn verschillende functies die projectmanagers kunnen gebruiken om productievere teams samen te stellen of die individuen kunnen gebruiken om hun eigen roosters effectiever te maken. Hier zijn de belangrijkste functies van TimeCamp. 👀

1. Tijd en activiteiten bijhouden

Via

TimeCamp

De belangrijkste functie van TimeCamp is het automatisch bijhouden van de tijd die aan werk wordt besteed. Je kunt het gebruiken om de tijd bij te houden die je hebt besteed aan specifieke computeractiviteiten of aangewezen projecten. Filter je timesheet op project, activiteit of datum om details te vinden over het werk dat je hebt voltooid en hoe lang het heeft geduurd.

2. Facturering en facturatie

Via TimeCamp TimeCamp vereenvoudigt facturering en facturering door alles samen te brengen in één ruimte. Je kunt meerdere factureringstarieven instellen, uurfactureringstarieven bepalen en belastingberekeningen opnemen om automatisch facturen te genereren en naar klanten te sturen. Ondersteuning voor meerdere valuta maakt het gemakkelijk om klanten in verschillende landen te factureren als je werkt aan wereldwijde initiatieven of met klanten in verschillende regio's.

3. Aanwezigheidsregistratie

Via TimeCamp Met de ingebouwde aanwezigheidsregistratie kunnen managers eenvoudig inzicht krijgen in de capaciteit van teamleden en hoe ze hun tijd indelen. Met deze informatie kun je freelancers en interne teamleden beter beheren om het bedrijf op te schalen of de capaciteit van het team aan te passen

projecttijdlijn

om rekening te houden met capaciteit. Als je TimeCamp gebruikt voor persoonlijke tijdsinvoer, kun je eenvoudig zien of je een

nieuwe klant

of meer tijd moet besteden aan een specifiek project.

De aanwezigheidsfunctie bevat ook tools om loonlijst-, verlof- en vakantietijd te visualiseren. Je kunt snel zien wie van plan is afwezig te zijn tijdens een kritieke projecttijdlijn of je kunt het gebruiken om personeelszaken te informeren als het gaat om het berekenen of bijhouden van ziekteverlof of vakantiegeld.

Houd factureerbare uren bij, zelfs als je in andere tools werkt, zonder van scherm te hoeven wisselen, dankzij de integraties van TimeCamp. Met integraties met tools zoals

ClickUp

kunt u tijd bijhouden met behulp van de mobiele app en geofencingfuncties, of door het te integreren met tools waar u uw diepe werk doet.

5. Flexibele prijzen plannen

TimeCamp biedt vier verschillende prijsplannen die in vrijwel elk budget passen. Het gratis plan biedt de meeste voordelen en ondersteunt een onbeperkt aantal gebruikers. Hoewel het gratis plan goed is voor automatische tijdregistratie, biedt de gratis versie geen factureringsfuncties. Daarvoor moet je upgraden. Als je aanpassingen wilt, inclusief gebruikersvelden en gebruikersrollen, moet je betalen voor het hoogste plan.

TimeCamp prijzen

**Voor altijd gratis

Startersprijs: $3.99

$3.99 Premium: $6.99

$6.99 Ultiem: $10,99

Voordelen van het gebruik van TimeCamp

Geen TimeCamp review is compleet zonder de voordelen van het gebruik van de tool te noemen. Er zijn veel voordelen aan het gebruik van een

tijdmanagement app

zoals TimeCamp. Gebruik TimeCamp als je alleen een tijdregistratieprogramma wilt en geen andere functies voor projectbeheer nodig hebt. Omdat het alleen om tijdregistratie en facturering gaat, krijg je geen andere functies zoals

taakbeheer

. 💪

Hier zijn enkele voordelen van het gebruik van TimeCamp:

Geavanceerd rapportagesysteem: Er zijn verschillende rapporten beschikbaar en elk rapport biedt duidelijke visuals om snel inzichten te krijgen

Er zijn verschillende rapporten beschikbaar en elk rapport biedt duidelijke visuals om snel inzichten te krijgen Makkelijk tijd bijhouden: Met een desktop app, integraties en mobiele app is het gemakkelijk om je tijd bij te houden terwijl je werkt en je niet te laten afleiden door omvangrijke tools. De tool biedt aanpassingsmogelijkheden en segmentatie, zodat u uw tijd kunt bijhouden op de manier die voor u het meest zinvol is, of dat nu per activiteit, project of klant is

Met een desktop app, integraties en mobiele app is het gemakkelijk om je tijd bij te houden terwijl je werkt en je niet te laten afleiden door omvangrijke tools. De tool biedt aanpassingsmogelijkheden en segmentatie, zodat u uw tijd kunt bijhouden op de manier die voor u het meest zinvol is, of dat nu per activiteit, project of klant is Vereenvoudigde facturering: De software voor tijdfacturering vereenvoudigt het betaald krijgen door automatisch facturen te genereren op basis van uw factureerbare uren. Pas uw loontarieven aan en neem niet-factureerbare uren op voor het bijhouden, maar niet in uw facturen

De software voor tijdfacturering vereenvoudigt het betaald krijgen door automatisch facturen te genereren op basis van uw factureerbare uren. Pas uw loontarieven aan en neem niet-factureerbare uren op voor het bijhouden, maar niet in uw facturen Clear timesheets : Het timesheet biedt een duidelijk, beknopt overzicht van uw werkuren op één pagina

Common Pain Points TimeCamp Users Face

Zoals alle

tijdklok apps

timeCamp heeft ook enkele nadelen. De meeste hebben te maken met hoe gebruiksvriendelijk de site is, maar sommige gebruikers willen ook dat er extra functies zijn. 🤔

Dit zijn de grootste pijnpunten voor TimeCamp-gebruikers:

Gebruikersinterface is verwarrend: Sommige gebruikers vinden de lay-out van het tijdregistratiesysteem verwarrend en de app laadt traag

Sommige gebruikers vinden de lay-out van het tijdregistratiesysteem verwarrend en de app laadt traag Beperkte aanpassingsmogelijkheden: Hoewel je tags kunt toevoegen om werk te markeren, kun je geen aangepaste taaknamen maken, waardoor het lastiger is om werk op te splitsen in grotere projecten

Hoewel je tags kunt toevoegen om werk te markeren, kun je geen aangepaste taaknamen maken, waardoor het lastiger is om werk op te splitsen in grotere projecten **Sommige gebruikers vinden dat de app de tijd niet bijhoudt tijd niet logt nauwkeurig registreert. Je kunt altijd handmatige tijdregistratie gebruiken om de aan werk bestede tijd bij te werken, maar dat kost meer tijd en moeite

Beperkte functies buiten tijdregistratie: Hoewel het een goede app is voor tijdregistratie, zijn er geen extra functies om workflows te stroomlijnen of je agenda beter te beheren. Dat is vooral beperkend voor kleine bedrijven die software voor tijdregistratie gebruiken als onderdeel van complexere projectplannen

TimeCamp beoordelingen op Reddit

We wilden zien wat echte gebruikers te zeggen hebben over TimecCamp, dus gingen we natuurlijk meteen naar

Reddit

om de primeur te krijgen. Als je zoekt naar TimeCamp beoordelingen op Reddit, hebben mensen genoeg te zeggen over tijdregistratie en apps in het algemeen. 🎙️

Op de vraag naar aanbevelingen voor tijdregistratie zei een gebruiker: "TimeCamp kan goed voor je werken. Het ondersteunt zowel geautomatiseerde als handmatige tijdregistratie en heeft de mogelijkheid om bij te houden welke programma's mensen op hun computer gebruiken."

Een andere gebruiker zei: "Ik stel voor dat je TimeCamp, BuddyPunch en TimeDoctor bekijkt. Het zijn allemaal tijdregistratiesoftware die een reeks hulpmiddelen en functies bieden om je te helpen je tijd en productiviteit effectiever te beheren."

De meeste feedback lijkt te gaan over time-tracking apps in het algemeen en er zijn geen sterke argumenten die pleiten voor TimeCamp boven andere alternatieven op de markt.

Alternatieve Tijdregistratie programma's om te gebruiken in plaats van TimeCamp

Heb je niet het gevoel dat TimeCamp de juiste tool is voor jouw behoeften? Er zijn verschillende

TimeCamp alternatieven

die je kunt bekijken om een hulpmiddel te vinden dat de functies biedt die je wilt. Als tijdregistratietool is TimeCamp geen alles-in-één oplossing. Voor individuen of teams die een tool willen die meer kan, kun je projectmanagementsoftware zoals ClickUp overwegen. 🛠️

KlikUp

Volg de tijd, stel schattingen in, voeg notities toe en bekijk rapporten van uw tijd vanaf elke locatie met de globale timer in ClickUp

ClickUp projecttijdregistratie

biedt slimmer tijdbeheer, zodat u zich kunt concentreren op uw werk en niet op het handmatig bijhouden van uren. Houd eenvoudig uw tijd bij vanaf elk apparaat, inclusief desktop, mobiel en uw webbrowser. Met functionaliteit voor Android, Apple iOS en Microsoft Windows kunt u de ClickUp functies voor tijdregistratie gebruiken ongeacht uw apparaat.

Organiseer uw tijdregistratie met notities en labels. Gebruik de sorteerfuncties om mogelijke knelpunten te identificeren en gebruik de Rollup-weergave om realtime inzicht te krijgen in de totale tijd die aan taken of projecten is besteed.

Dankzij het gebruiksgemak en de tientallen integraties werkt ClickUp naadloos zodat u snel tijd kunt synchroniseren. Gebruik integraties met tijdregistratiesystemen zoals Toggl en Harvest of factureringsapps zoals QuickBooks om uw volg- en betalingssystemen te vereenvoudigen.

Bekijk en volg eenvoudig tijdschattingen in ClickUp-taken voor beter resourcebeheer

ClickUp kan ook

tijd besparen

door je werkstromen te stroomlijnen, iets wat de meeste apps voor tijdregistratie niet bieden. Gebruik

ClickUp taken

om uw werk in hanteerbare

actiepunten

en subtaken maken om het werk nog verder op te splitsen. Met een gestroomlijnd taakbeheersysteem kun je ook inzichten in tijdregistratie gebruiken om efficiënte wijzigingen aan te brengen in de projectcapaciteit en tijdlijnen.

ClickUp biedt ook rapportage- en controlefuncties om de goedkeuring van urenstaten te vereenvoudigen en de winstgevendheid van projecten te bepalen. Voeg machtigingen toe en sla beslissingsdocumentatie op zodat iedereen in het team weet waar ze hun factuur naartoe moeten sturen en wie hun factureerbare uren kan goedkeuren.

ClickUp geeft u ook meer vrije tijd door het drukke werk te automatiseren. Met toegang tot meer dan 1.000 sjablonen kunt u taken automatiseren en de tijd die nodig is om dingen gedaan te krijgen versnellen. De ClickUp Dagelijkse Tijd blokkeren sjabloon legt de basis voor een succesvolle werkdag. Het helpt u taken te visualiseren en uw meest productieve werkuren toe te wijzen aan het belangrijkste werk.

Een goed ontworpen planning is essentieel om ervoor te zorgen dat uw projecten op tijd en binnen het budget worden uitgevoerd. Dat is waar ClickUp's Time Management Schedule Sjabloon van pas komt!

Gebruik ClickUp's sjabloon voor tijdmanagement om het meeste uit uw werkdagen te halen, uw doelen sneller te bereiken en een effectievere planning op te stellen.

De Tijdanalysesjabloon van ClickUp verbetert de productiviteit door inactieve tijd te markeren en grafische diagrammen te gebruiken, zodat u kunt begrijpen hoe u tijd en middelen besteedt.

ClickUp's prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

Voordelen van tijdregistratie

Het bijhouden van tijd is een geweldige manier om een productiever bedrijf op te bouwen. Het bijhouden van tijd geeft u niet alleen een basislijn om vanuit te werken, maar het biedt ook inzicht in gebieden waar tijd effectiever kan worden besteed. Als teamleider kun je ook plannen

projecttijdlijnen

en workflows beter visualiseren door de capaciteit van elk teamlid te kennen. 🙇‍♀️

Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen van het bijhouden van de tijd van werknemers:

Winstgevendheid verhogen: Tijd is geld. Met tijdregistratie kunt u zien waar u tijd aan besteedt om uw inspanningen te maximaliseren en de meeste winst voor uw geld te krijgen

Tijd is geld. Met tijdregistratie kunt u zien waar u tijd aan besteedt om uw inspanningen te maximaliseren en de meeste winst voor uw geld te krijgen Creëer nauwkeurige facturen: Het factureren van klanten voor kleine taken binnen een project of het betalen van freelancers kan verwarrend zijn zonder een tijdregistratiesysteem. Door uren te registreren en factureerbare tarieven in te stellen, is het eenvoudig om een factuur te maken en dienovereenkomstig te betalen

Het factureren van klanten voor kleine taken binnen een project of het betalen van freelancers kan verwarrend zijn zonder een tijdregistratiesysteem. Door uren te registreren en factureerbare tarieven in te stellen, is het eenvoudig om een factuur te maken en dienovereenkomstig te betalen Productiviteit verhogen: Als je weet hoe en waar je je tijd doorbrengt, kun je meer tijd besteden aan taken die meer focus vereisen. Je zult ook beter opletten hoe je werkt om elk uur effectiever te maken

Als je weet hoe en waar je je tijd doorbrengt, kun je meer tijd besteden aan taken die meer focus vereisen. Je zult ook beter opletten hoe je werkt om elk uur effectiever te maken Verbeteren projectmanagement : Tijdregistratie biedt inzicht in capaciteit, zodat u taken kunt prioriteren en realistische tijdlijnen voor projecten kunt opstellen

: Tijdregistratie biedt inzicht in capaciteit, zodat u taken kunt prioriteren en realistische tijdlijnen voor projecten kunt opstellen Duidelijkere communicatie: Wanneer u transparante tijdregistratie implementeert, kunnen werknemers contact opnemen en updates geven als ze sneller werken dan verwacht of meer tijd of ondersteuning nodig hebben om dingen op tijd af te krijgen

Gebruik ClickUp voor beter tijdmanagement

In deze TimeCamp review hebben we de voor- en nadelen en belangrijkste functies van de tijdregistratie app besproken. TimeCamp blinkt uit in het bieden van een suite van tijdregistratie-, aanwezigheidsregistratie- en factureringstools. Gebruikers kunnen uren loggen, tags toevoegen om onderscheid te maken tussen verschillende activiteiten en projecten, en direct facturen maken op basis van factureerbare uren.

TimeCamp schiet echter tekort als het gaat om meer geavanceerde functies en volledige ondersteuning voor tijdmanagement. De interface is niet gebruiksvriendelijk en kan haperen. Bovendien biedt het alleen functies voor tijdregistratie en facturering, verder niets. Het bijhouden van tijd is slechts de eerste stap. Je moet je taken stroomlijnen en betere tijdbeheerprocessen opbouwen met een tool voor projectbeheer.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp

om te beginnen met het beter beheren van uw tijd. Met de ingebouwde functies voor tijdregistratie kunt u vanaf elk apparaat tijd registreren en inzicht krijgen in het bouwen van efficiëntere workflows. Bovendien maken tientallen integraties en duizenden sjablonen deze tool tot een echte alles-in-één oplossing voor uw behoeften op het gebied van tijd- en teambeheer. 🏆