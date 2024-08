Supernotes Review: Verbeter je notitiespel in 2024

Het is makkelijk om ideeën neer te krabbelen op een Post-It, de kantlijn van je agenda of de achterkant van je hand. Maar hoe makkelijk is het om die ideeën terug te vinden? 🤔

Om te voorkomen dat je volgende grote doorbraak in de war raakt, hebben digitale notities de traditionele pen en papier vervangen. Notitie-apps zoals Evernote, Microsoft OneNote, Box, Google Keep en de app Apple Notes hebben de manier waarop gebruikers informatie schrijven, opslaan en terugvinden veranderd.

Met de juiste app kunnen gebruikers hun notities synchroniseren met andere productiviteitstools om werk en leven te stroomlijnen. Een app die steeds populairder wordt is Supernotes , een hulpmiddel om notities te maken waarmee gebruikers takenlijsten kunnen maken, prioriteiten kunnen stellen en hun gedachten kunnen ordenen.

Hieronder geven we een grondige review van Supernotes, inclusief de populairste functies, pijnpunten en prijsstructuur. Plus, we onthullen een alternatieve optie die echt jouw strategieën voor het maken van notities naar het volgende niveau. ☄️

**Wat is Supernotes?

via Supernoten Supernotes, opgericht door Tobias Whetton, is een app voor het gezamenlijk maken van notities waarmee mensen notities kunnen delen met hun team. Het belangrijkste doel? Mensen helpen om hun gedachten beter te organiseren en zo hun manier van werken, studeren of leven te veranderen.

Supernotes is gepositioneerd als een alternatief voor mappen en bestanden en heeft een krachtige zoekfunctie waarmee teamleden notities over vergelijkbare onderwerpen kunnen organiseren en vinden.

Supernotes is gebouwd op "notitiekaarten", of een gegevensrijk bestand waarin gebruikers opmerkingen kunnen toevoegen, samenwerken met andere teamgenoten in-line links maken en tags toevoegen voor eenvoudige organisatie. Teams kunnen rijke inhoud toevoegen aan hun notities, zoals vergelijkingen, afbeeldingen, tabellen of checklists. ✅

In plaats van notities te verliezen in onoverzichtelijke bestanden, kunnen teams een notitiehiërarchie maken die past bij hun afdeling. Notities kunnen genest worden binnen andere "bovenliggende" notities of gebruikers kunnen zoeken en/of filteren op verschillende criteria om de informatie te vinden die ze zoeken.

Key Supernotes features

Weet je niet zeker of Supernotes iets voor jou is? Laten we eens kijken naar de populairste functies van Supernotes om te bepalen of de app geschikt is voor jou.

1. Bestanden en mappen vervangen door notitiekaarten

Kun je een document dat ergens op een plank staat niet vinden? Lange documenten kunnen vaak onhandig zijn, vooral als je aan het brainstormen bent of nieuwe ideeën aan het noteren bent. ✍️

Met notitiebriefjes kunt u de manier waarop u informatie opslaat veranderen. Typ snel een paar notities en vind ze later terug via een zoekfunctie, tags of oudernotities.

2. Maak een heatmap van uw gewoonten bij het maken van notities

Met de heatmapkalender kun je snel zien op welke dagen je de meeste notities maakt. Je kunt ook notities naar een specifieke datum op je kalender slepen.

3. Notities maken en opslaan, zelfs als je offline bent

Vliegreis? Onderweg aan het werk? Geen probleem.

Met Supernotes kun je nog steeds aantekeningen maken, zelfs als je offline bent. Zodra je weer online bent, worden je notities gesynchroniseerd met je account en kun je verder werken.

4. Maak een dagelijkse verzameling notities

Sta je 's middags vaak met de gedachte "Waar heb ik vandaag eigenlijk aan gewerkt?" Maak een dagelijkse verzameling om je te helpen je focus voor de dag te bepalen.

Een dagelijkse verzameling is een overzicht van alle notitiebriefjes waarmee je de hele dag hebt gewerkt. Je kunt precies zien aan welke notities je 's ochtends, 's middags of 's avonds hebt gewerkt en snel notities bekijken wanneer je de winkel sluit of je voorbereidt op een vergadering.

5. Meldingen van vrienden ontvangen

Met Supernotes kunnen gebruikers eenvoudig nieuwe notities delen met vrienden en collega's. Je ontvangt een notificatie telkens wanneer een gebruiker je een notitie of een vriendschapsverzoek stuurt. Vervolgens kun je bepalen of je de notitie aan je bibliotheek moet toevoegen. 📚

Je hoeft niet in een eindeloze stapel notitieblokken te zoeken om een verloren, handgeschreven notitie terug te vinden. Met tags kun je notities snel categoriseren om ze later terug te vinden.

Met behulp van tags kun je notitiebriefjes filteren om notities over een soortgelijk onderwerp te vinden. Studenten kunnen bijvoorbeeld tags aanmaken voor verschillende klassen of onderdelen binnen een klas, zodat ze snel kunnen studeren voor examens. 🧑‍🎓

7. Sla snelle notities op in je verzameling "gedachten"

Veel herinneringen of "aha"-momenten zijn korte zinnen of fragmenten - geen volledig uitgewerkt document. Je kunt deze snelle ideeën die je vaak haastig opschrijft, bewaren in je gedachtenverzameling.

"Gedachten" zijn notitiebriefjes zonder titels, links of tags. Het is een paraplu om je onvolledige gedachten op te slaan. Op die manier kun je ze gemakkelijk terugvinden wanneer je de tijd en mentale capaciteit hebt.

8. Bewaar notities via je eigen kleurgecodeerde systeem

Ben jij iemand die er altijd van hield om je beste gedachten te markeren of gekleurde tabbladen aan notitieblokken toe te voegen? Zo ja, dan zul je het geweldig vinden om je eigen kleurgecodeerde systeem te maken met Supernotes.

Met Supernotes kleuren kun je zeven verschillende kleuren aan notities toevoegen. Je kunt ook een kleurgecodeerd stoplichtsysteem gebruiken om te bepalen hoe goed een notitieblok is doordacht of kleuren combineren met tags om notitieblokken te sorteren en filteren.

9. Vind notities met een universele zoekfunctie

Denk je bij het zoeken naar een document vaak: "Ik weet dat ik het hier ergens heb neergelegd..."? Met de Supernotes app verander je al je notitieblokjes in een zoekmachine. Typ gewoon een woord of zin in je zoekopdracht en alle notitiebriefjes die aan je zoekopdracht voldoen verschijnen.

10. Verbind Supernotes met je andere favoriete mobiele apps

De Supernotes API biedt integraties met Raycast, Zapier en IFTTT, zodat je verbinding kunt maken met andere populaire productiviteitstools. Bovendien kun je webhooks maken om verbinding te maken met populaire apps zoals Slack en Discord om geautomatiseerde workflows te maken gedurende je dag.

11. Sla alle taken op één plek op

Met Supernotes kun je eenvoudig een takenlijst maken met je takenverzameling. In elke notitiekaart maak je een lijst met taken. Vervolgens verschijnen je taken automatisch in je takenverzameling zodat je ze van je lijst kunt afstrepen. 📝

12. Notities onder hoofdnotities plaatsen

In een normaal bestands- en mappensysteem kun je een bestand maar in één map opslaan. Met Supernotes kun je een notitiekaart echter op meerdere plaatsen opslaan. Met multi-parent nesting kun je een notitie opslaan onder meerdere "bovenliggende" kaarten, zodat je ze gemakkelijk kunt terugvinden.

13. Organiseer je gedachten naast elkaar met Broadsheet View

Heb je ooit een hele muur bedekt met Post-Its om je gedachten te ordenen? Met de breedbladweergave van Supernotes kun je al je notitieblaadjes naast elkaar bekijken, waardoor ze je hele scherm in beslag nemen. Zo kun je je notities bekijken en lezen als een krant, wat helpt om je gedachten te ordenen.

Supernotes prijzig

Starter: Gratis voor 100 notitiekaarten

Gratis voor 100 notitiekaarten Onbeperkt: $7.57 per maand voor onbeperkt aantal notitiekaarten

Voordelen van Supernotes

Supernotes, zoals veel digitale apps voor het maken van notities biedt veel voordelen. Enkele van de handigste zijn:

U kunt de app downloaden naar elk apparaat: Supernotes kan worden gedownload naar Windows, Mac, Linux, Android en iOS-apparaten

Supernotes kan worden gedownload naar Windows, Mac, Linux, Android en iOS-apparaten U verliest uw belangrijkste gedachten niet uit het oog: Met functies zoals pins, tags en taken verliest u uw prioriteiten niet uit het oog 📌

Met functies zoals pins, tags en taken verliest u uw prioriteiten niet uit het oog 📌 Het werkt samen: Je kunt vrienden uitnodigen voor de app, zodat je notitiebriefjes openbaar of privé kunt versturen

Je kunt vrienden uitnodigen voor de app, zodat je notitiebriefjes openbaar of privé kunt versturen Er is een gratis plan: Supernotes is toegankelijk voor zelfstandigen, kleine ondernemers en studenten met een gratis plan voor altijd

Supernotes is toegankelijk voor zelfstandigen, kleine ondernemers en studenten met een gratis plan voor altijd Het is snel en relatief pijnloos: Met bekende sneltoetsen kun je snel notities maken alsof je in een Google Doc of Word Doc typt

Met bekende sneltoetsen kun je snel notities maken alsof je in een Google Doc of Word Doc typt Er is hulp beschikbaar als je vastloopt: Supernotes biedt chatondersteuning voor gebruikers, plus uitgebreide documentatie, YouTube-tutorials en een community voor het maken van notities, zodat je de antwoorden kunt vinden die je zoekt

Supernotes biedt chatondersteuning voor gebruikers, plus uitgebreide documentatie, YouTube-tutorials en een community voor het maken van notities, zodat je de antwoorden kunt vinden die je zoekt Je kunt je notities downloaden, afdrukken, e-mailen of exporteren: Werk je met mensen die Supernotes niet gebruiken? U kunt een PDF van uw notities afdrukken, een Markdown-bestand maken om eenvoudig te delen of notities naar collega's e-mailen 📩

Werk je met mensen die Supernotes niet gebruiken? U kunt een PDF van uw notities afdrukken, een Markdown-bestand maken om eenvoudig te delen of notities naar collega's e-mailen 📩 U kunt het bewerkingsproces verkorten: Met een multi-selectie-tool kunt u snel de kleur, tags en filters voor meerdere notitiekaarten tegelijk wijzigen

Met een multi-selectie-tool kunt u snel de kleur, tags en filters voor meerdere notitiekaarten tegelijk wijzigen Bestaande notities importeren: Wil je niet helemaal opnieuw beginnen? Gebruik de importfunctie om bestaande notities via Markdown te importeren

Gemeenschappelijke pijnpunten Supernotes Gebruikersgezicht

Elke app heeft zijn nadelen. Enkele tekortkomingen van de Supernotes app zijn:

De app kan batterijen leegmaken: Omdat de app automatisch synchroniseert wanneer je van een online naar een offline werkruimte gaat, kan de app batterijen leegmaken 🪫

Omdat de app automatisch synchroniseert wanneer je van een online naar een offline werkruimte gaat, kan de app batterijen leegmaken 🪫 Bevriezingsproblemen: Sommige gebruikers hebben problemen gemeld waarbij de app bevriest tijdens het gebruik

Sommige gebruikers hebben problemen gemeld waarbij de app bevriest tijdens het gebruik **Sommige gebruikers hebben het gevoel dat de app te veel functies heeft en dat het moeilijker is om notitieboekjes te vinden dan een gewoon bestands- en mappensysteem

Features kunnen jaren duren om te implementeren: Sommige gebruikers hebben geklaagd over het ontwikkelingstempo van de app-in het bijzonder dat het jaren kan duren om nieuwe functies te lanceren

Supernotes Beoordelingen op Reddit

Wil je iets horen over Supernotes van mensen die het platform hebben geprobeerd? Op Reddit zeggen sommige Supernotes reviews dat het platform voordelen heeft, maar ook een paar nadelen. Een Supernotes recensie staat, "Ik zou het een volledige, eerlijke kans willen geven om mijn go-to oplossing voor het maken van notities te worden. Als mijn voorraad van 100 notitiekaartjes op is en ik vind het handig voor sommige delen van mijn leven, maar niet voor andere, dan zit ik vast aan veel te veel betalen voor iets dat ik slechts af en toe gebruik."

Alternatief Notities maken Hulpmiddelen

Als je een alternatieve app voor het maken van notities overweegt, kijk dan niet verder dan ClickUp. Dit alles-in-één productiviteitsplatform en Supernotes-alternatief stelt gebruikers in staat om te brainstormen, taken te prioriteren, en een aantal dingen te doen aI gebruiken om hun werkdag te stroomlijnen. Laten we eens kijken naar een paar onmisbare ClickUp functies. 👏

1. Verzamel al uw gedachten met ClickUp Docs

Maak aansprekende documenten, wiki's en meer en koppel ze aan workflows om ideeën uit te voeren met uw team

Met ClickUp Documenten kunt u uw gedachten noteren in een gemakkelijk toegankelijk document. Van daaruit kunnen meerdere teamleden uw document bewerken, opmerkingen achterlaten of toekomstige taken aanmaken. Bovendien kunt u widgets toevoegen om workflows bij te werken, productstatussen te wijzigen en uw werkdag te stroomlijnen.

Vat uw taken en documenten in seconden samen met ClickUp AI

Met ClickUp AI kunt u sneller notities maken dan ooit tevoren. Met de AI-schrijfassistent kunt u vergaderingen en taken samenvatten, vragen stellen (en antwoorden krijgen!) in documenten of projectsamenvattingen of voortgangsupdates schrijven. In wezen werkt ClickUp AI als een tweede brein zo krijg je meer gedaan in minder tijd. 🧠

3. Maak gebruik van een volledige sjabloonbibliotheek zodat u nooit meer vanaf nul hoeft te beginnen

Geef je teams toegang tot een bibliotheek met meer dan 1000 sjablonen op ClickUp

ClickUp wordt geleverd met een bibliotheek van duizenden sjablonen. Met ClickUp sjablonen kunt u:

Snel vergadernotities maken met behulp van deSjabloon voor vergadernotities Let gemakkelijk op in de klas met ClickUp's handigeSjabloon voor klasnotities Genereer notities voor komende productreleases met deSjabloon Release-opmerkingen Maak gebruik van sjablonen die zijn gemaakt voor verschillende technieken en structuren voor het maken van notities, zoals deCornell Notitiesjabloon ### *4. Voer een brainstormsessie uit met de ClickUp Whiteboards

Brainstorm, strategiseer of breng workflows in kaart met de visueel samenwerkende ClickUp Whiteboards

Vaak komt een idee niet in de vorm van een geschreven document, maar eerder in de vorm van een kaart van gekrabbelde woorden, pijlen en cirkels. Om de ideeën van uw team om te zetten in gecoördineerde acties, maakt u gebruik van ClickUp Whiteboards . ✨

Met ClickUp Whiteboards kan uw team ideeën of potentiële workflows schetsen op een enkel canvas. Van daaruit kunt u een strategie ontwikkelen, linken naar bestanden of Documenten, taken toewijzen en uiteindelijk een plan formuleren.

5. Pas ClickUp in uw budget met een voor altijd gratis plan

Ontdek ClickUp om uw projecten te beheren met de kracht van AI, 15+ weergaven en taakautomatisering

Met een Free Forever-plan is ClickUp toegankelijk voor studenten, kleine ondernemers en solopreneurs. Bovendien beginnen de betaalde plannen van ClickUp in de enkele cijfers, zodat ze perfect in elk budget passen. 💰

ClickUp prijzen:

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid/maand

Transformeer uw notitiesysteem met ClickUp

Supernotes is een digitaal notitiesysteem waarmee gebruikers taken kunnen toewijzen, hun gedachten kunnen verzamelen en notitiekaarten kunnen nesten in een systeem met meerdere niveaus. Sommige gebruikers vinden het echter een te complex systeem met trage introducties van nieuwe functies.

Als je op zoek bent naar een digitale notitie-app om je werkdag te veranderen, probeer dan ClickUp. Deze one-stop shop helpt je meer te doen in minder tijd. Met ClickUp hebt u toegang tot talloze AI-schrijftools duizenden gratis sjablonen, honderden integraties, samenwerkende Docs en Whiteboards en andere onmisbare tools. ⚒️

Om te zien hoe ClickUp uw notitieproces kan verbeteren, clickUp gratis proberen vandaag.