10 Accelo Alternatieven voor Klant- en Werkbeheer in 2024

Degenen die Accelo gebruiken, weten één ding: het is een uitstekende software om werk productief te maken en samen te werken, vooral voor clients en projectmanagement rollen.

Met de mogelijkheden voor het monitoren van verkopen, tickets en facturen tot vergaderingen, urenregistratie en planning, automatiseert Accelo routinetaken om tijd te besparen. En met een breed bereik aan populaire integraties, kun je het afstemmen om een capabel platform te worden voor het stroomlijnen van bedrijfsactiviteiten.

Maar één handschoen past niet iedereen! 🧤

Veel mensen zoeken naar Accelo alternatieven omdat Accelo op een paar vlakken tekortschiet: Het kan een uitdaging zijn voor niet-technische teams om te leren, het richt zich niet op nichebedrijven en velen vinden de tools en integraties verouderd. Bovendien zijn er extra kosten voor het verhogen van de opslagruimte en de toegang tot nieuwe functies.

Maar het goede nieuws is dat er genoeg andere tools voor projectmanagement beter bij uw behoeften passen. Klaar om deze eens te proberen?

Wat moet je zoeken in Accelo Alternatieven?

Een goed business automatisering de oplossing moet de analytische mogelijkheden van een CRM en de flexibiliteit van een projectmanagement suite combineren. Het moet ook zorgen voor uw volledige zakelijke workflow, van het maken van een offerte tot facturering.

Het maakt niet uit of u een professionele dienstverlener bent, een productiebedrijf of een talentenbureau - bedrijven van elk type en elke grootte hebben een goede softwareoplossing nodig om hun belangrijkste operationele taken te stroomlijnen.

De meeste Accelo alternatieven hebben functie voor CRM-integratie, het genereren van offertes, client portals en communicatietools - maar de software moet ook de nodige mogelijkheden hebben om aan de specifieke behoeften van jouw bedrijf te voldoen.

Als je een alternatief overweegt voor Accelo, zoek dan naar de sleutel functies en kenmerken van de software. Hier zijn een paar aspecten die je in gedachten moet houden bij het selecteren van geschikte Accelo alternatieven:

Intuïtieve interface: Kies voor een strakke layout en eenvoudige navigatie in je software. Een goede business bedrijfssoftware kan door vrijwel iedereen optimaal worden gebruikt

Kies voor een strakke layout en eenvoudige navigatie in je software. Een goede business bedrijfssoftware kan door vrijwel iedereen optimaal worden gebruikt Mobiele toegankelijkheid: Maak mobiele toegang en beheer onderweg mogelijk voor teams op afstand of veldwerk. Omdat werken op afstand en hybride werken de norm wordt en niet de uitzondering, is mobiele en offline toegankelijkheid vandaag de dag de inzet voor Accelo alternatieven

Maak mobiele toegang en beheer onderweg mogelijk voor teams op afstand of veldwerk. Omdat werken op afstand en hybride werken de norm wordt en niet de uitzondering, is mobiele en offline toegankelijkheid vandaag de dag de inzet voor Accelo alternatieven Aanpassingsopties: Stem het platform af op uw specifieke werkstroom en voorkeuren. Een hoge mate van aanpassing in de software helpt je om de tool precies zo te gebruiken als jij zou willen

Stem het platform af op uw specifieke werkstroom en voorkeuren. Een hoge mate van aanpassing in de software helpt je om de tool precies zo te gebruiken als jij zou willen Integratie met bestaande tools: Elke Business gebruikt verschillende tools voor kernfuncties. Zorg ervoor dat de Accelo alternatieven die je op een rijtje hebt gezet gemakkelijk kunnen integreren met CRM's, boekhoudsoftware, communicatieplatforms en de andere essentiële tools die je gebruikt

Elke Business gebruikt verschillende tools voor kernfuncties. Zorg ervoor dat de Accelo alternatieven die je op een rijtje hebt gezet gemakkelijk kunnen integreren met CRM's, boekhoudsoftware, communicatieplatforms en de andere essentiële tools die je gebruikt Mogelijkheden voor projectmanagement: Houd rekening met de complexiteit van uw projecten, de behoefte aan middelentoewijzing, samenwerkingstools en rapportagemogelijkheden voordat u de tool kiest

Houd rekening met de complexiteit van uw projecten, de behoefte aan middelentoewijzing, samenwerkingstools en rapportagemogelijkheden voordat u de tool kiest Tijdsregistratie en facturatie: Zorg ervoor dat de Accelo alternatieven op je lijst nauwkeurige tijdsregistratie, naadloze facturatie in verschillende valuta en belastingen en geïntegreerde betalingsverwerking bieden

Zorg ervoor dat de Accelo alternatieven op je lijst nauwkeurige tijdsregistratie, naadloze facturatie in verschillende valuta en belastingen en geïntegreerde betalingsverwerking bieden Schaalbaarheid: Kies een project abonnement dat de groei van uw bedrijf ondersteunt, zonder frequente upgrades of aanzienlijke extra kosten

Kies een project abonnement dat de groei van uw bedrijf ondersteunt, zonder frequente upgrades of aanzienlijke extra kosten Transparante prijzen: Vermijd software met verborgen kosten en complexe prijsstructuren, die kunnen leiden tot onverwachte kosten

De 10 beste Accelo alternatieven om te gebruiken in 2024

We hebben een lijst samengesteld van de 10 beste Accelo alternatieven voor je werkstroom te optimaliseren verbeter de efficiëntie en stimuleer de winstgevendheid voor de hele organisatie.

Laten we eens kijken hoe ze zich tot elkaar verhouden.

1. ClickUp

krijg een holistische weergave van project statussen en resterende taken in uw team of afdeling met Dashboards in ClickUp 3.0_

Als u op zoek bent naar een superbruikbaar en zeer capabel platform, kies dan voor ClickUp.

Met zijn geavanceerde functies in combinatie met een intuïtieve interface, kunt u de kracht van ClickUp's software voor projectmanagement op de volgende manieren:

Taakbeheer vereenvoudigen: Delegeer werk aan uw teamleden in realtime Efficiënte tijdsregistratie: Meet de tijd voor elke Taak en krijg wereldwijd toegang tot werkschema's metClickUp's functies voor tijdsregistratie zoals handmatige urenstaten Geautomatiseerde werkstromen: Maak een selectie uit 100+ automatiseringen omtijd te besparen en workflows, routinetaken en project handoffs te stroomlijnen Communicatie en samenwerking: Geef feedback in realtime en werk samen aan documenten. MetClickUp Documentenstaan al uw bestanden en documenten op één plaats, met gemakkelijke toegang voor alle leden van het team. Bovendien kan het team effectief communiceren met behulp van de ingebouwde functies om te chatten en commentaar te geven. Aanpassing: Vereenvoudig uw dagelijkse taken met aangepaste weergaven en sjablonen en voorkom het wisselen van app met 200+ native integraties voor externe tools Flexibiliteit: GebruikClickUp's 15+ zeer flexibele weergaven endashboards voor real-time analyse om zichtbaarheid te krijgen in projecten op basis van uw behoeften

Business is een fluitje van een cent met de vele tools die u krijgt met CRM van ClickUp .

maak urenregistraties in ClickUp om bijgehouden tijd te verzamelen en weer te geven voor verschillende Taken en locaties, voor snel inzicht in uw voortgang

ClickUp beste functies

Een duidelijke volgorde van handelingen instellen met afhankelijkheid van taken door taken te markeren als "wachtend op" of "blokkerend" voor anderen

Facturering, facturatie en rapportage samenbrengen in één naadloze werkstroom

Aangepaste sjablonen gebruiken zoalsClickUp's sjabloon voor projecthandvesten om het doel van een project te definiëren, taken te delegeren en deadlines te beheren

Vereenvoudig uw dagelijkse planning en bekijk vergaderingen vooraf in uw kalender om de productiviteit te verbeteren

Groepeer tijdsinschrijvingen, bekijk schattingen en segmenteer factureerbare en niet-factureerbare invoer

Gratis verbinding met meer dan 1000 tools en integraties, zoals Asana, Trello, Slack, Zoom, Grammarly en meer

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2023-05-28-at-3.44.00-PM.png ClickUp's Project Charter Template biedt u alles wat u nodig hebt om succesvolle projecten te plannen en op te leveren https://clickup.com/nl/blog/63722/clientbeheer/ Sjabloon downloaden /cta/

ClickUp limieten

Het volledige potentieel van de tool gebruiken kan een uitdaging zijn voor nieuwe gebruikers

Niet alle functies zijn doorgedrongen tot de mobiele app

ClickUp prijzen

Free forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.200+ beoordelingen)

4.7/5 (9.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Scoro

via Scoro Scoro, een cloud-gebaseerde oplossing voor werkbeheer, is gericht op het stroomlijnen van verschillende onderdelen van uw activiteiten en werkstromen, om uiteindelijk de winstgevendheid van uw bedrijf te verhogen en de clienttevredenheid te behouden.

Scoro is een centrale hub voor het beheer van alle aspecten van je professionele dienstverlening, of het nu gaat om een adviesbureau, agentschap, freelancer, enzovoort. Met de tool kun je financiën, clients en projecten op één plek beheren.

Verder helpt de tool je bij de uitvoering van projecten bijhouden verbeter de interacties met clients en verkrijg cruciale inzichten aan de hand van gegevens. Dit alles draagt bij aan de winst van uw bureau.

Scoro is de perfecte software voor projectmanagement voor middelgrote bedrijven.

Scoro beste functies

Kies de AI-functie Predictive Profitability om uw historische gegevens te analyseren en de winstgevendheid van projecten te voorspellen

Voorstellen en schattingen maken, projecten beheren van offerte tot cash en taken bijhouden met deadlines en afhankelijkheid

Een gecentraliseerde database voor leads en clients onderhouden, inclusief communicatielogboeken en activiteitsgeschiedenis

Bouw uw integraties en dien ze in bij Scoro Marketplace voor gebruik

Beheer uw retainers met retainer management software voor terugkerend werk voor clients

Scoro limieten

Gebruikers melden beperkingen in resourceplanning, functie in agile methodologieën of afhankelijkheidbeheer voor ingewikkelde workflows

De mobiele app heeft minder functies dan de web versie

Datagedreven teams hebben te maken met beperkte aanpassingsmogelijkheden

Beperkte projectmanagement tools voor complexe of niche projecten

Scoro prijzen

Essential: $28/maand per gebruiker

$28/maand per gebruiker Standaard: $42/maand per gebruiker

$42/maand per gebruiker Pro: $71/maand per gebruiker

$71/maand per gebruiker Ultimate: Neem contact op voor prijzen

Scoro beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (390+ beoordelingen)

4.5/5 (390+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (230+ beoordelingen)

3. Avaza

via Wrike Wrike is een uiterst veelzijdig platform dat de prestaties van uw team maximaliseert, de groei versnelt en de klantervaring verbetert. De unieke en uitgebreide aangepaste functies maken het werk minder omslachtig en leuker.

Of u nu een klein bedrijf hebt of een grote onderneming, Wrike kan worden aangepast aan uw unieke behoeften.

Met branchespecifieke nichetools, 400+ populaire app-integraties en open API white labeling is Wrike een projectmanagementoplossing voor alle soorten bedrijven.

Wrike beste functies

Pas uw werk aan en ga verder dan standaardtaken en -projecten door werkstromen te visualiseren, hiërarchie te bepalen en doelen van uw bedrijf te bewaken

Analyseren van teamactiviteiten en werklast verdeling om potentiële knelpunten te identificeren en aanpassingen voor te stellen

Omslachtig downloaden en uploaden van bestanden overbodig maken met realtime bewerking in samenwerkingsverband

Werk aan projecten met vooraf gebouwdeaangepaste sjablonen* Herhaalde taken automatiseren, herhaalbare processen creëren en best practices standaardiseren voor verschillende projecten

Wrike beperkingen

Geen geautomatiseerde hulpmiddelen voor aantekeningen beschikbaar

Beperkte opties voor visueelprojecten bijhouden hulpmiddelen, zoals mindmaps of flexibele aangepaste weergaven

Geen chatoptie voor real-time communicatie

Gebruikers moeten mogelijk hun inbox in de gaten houden omdat sommige integraties vertraagde notificaties hebben

Wrike prijzen

Gratis

Teams: $9.80/maand per gebruiker

$9.80/maand per gebruiker Business: $24.80/maand per gebruiker

$24.80/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Pinnacle: Aangepaste prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3.500+ beoordelingen)

4.2/5 (3.500+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.500+ beoordelingen)

5. HubSpot

via HubSpot HubSpot is een zeer populair en geschikt CRM-pakket.

De tool helpt je om je gegevens, teams en klanten te verbinden op één enkel platform dat meegroeit met je bedrijf. Het biedt zes kernproducten en andere tools die verschillende afdelingen ondersteunen: marketing, verkoop, service, CMS, operations en commerce. Het vergemakkelijkt de groei van je bedrijf door je te richten op je klanten.

Je kunt de producten die je nodig hebt kiezen uit het HubSpot platform. Elk product in het platform is verbonden met dezelfde CRM-database, waardoor je een ongelooflijk inzicht krijgt in elk contact in elke fase van je verkooptrechter.

HubSpot beste functies

Beheer contacten, deals, taken en verstuur e-mails met een gratis CRM abonnement

Profiteer van naadloze delen van gegevens en een holistische weergave van het klanttraject met een centraal CRM

Maak professionele websites, publiceer blogberichten en beheer landingspagina's met gemakkelijk toegankelijke projectmanagement tools zoals website builder en het HubSpot content management systeem

Biedt verschillende kanalen voor klantenservice, waaronder live chatten, e-mail en telefoon, naast een robuuste kennisbank

Klanten aantrekken door waardevolle content en het opbouwen van relaties in plaats van koude prospectie

HubSpot beperkingen

Het kan lastig zijn om te migreren vanuit oude CRM platforms, wat resulteert in beperkingen voor het importeren van aantekeningen, e-mails, bijlagen, tijdlijn activiteiten, eerdere contacten en deals

Minder controle over het beperken van toegang en het geven van toestemming

Beperkte aangepaste rapportage tools

Gebrek aan native tools voor tijdsregistratie

HubSpot prijzen

Gratis tools

Starter (Verkoop): $20/gebruiker per maand

$20/gebruiker per maand Professionele (Verkoop): $500 per maand

$500 per maand Enterprise (Verkoop): $1500 per maand, jaarlijks gefactureerd

HubSpot beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (10.600+ beoordelingen)

4.4/5 (10.600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4.000+ beoordelingen)

6. SuiteDash

via SuiteDash SuiteDash is een alles-in-één bedrijfssoftware die de elementen van client portal software, CRM, projectmanagement, facturatie en meer combineert.

Het is een bedrijfsbeheertool voor uw interne activiteiten en een portaal voor clienten voor communicatie en samenwerking. Met het geïntegreerde, geautomatiseerde platform kunnen bedrijven hun volledige verkoop- en operationele workflow vanaf één dashboard afhandelen, waardoor het gebruik van meerdere software overbodig wordt.

SuiteDash biedt een combinatie van functionaliteiten, zoals een sales funnel builder, white label client portals, en zelfs een geavanceerde marketing automatisering engine, wat bijdraagt aan de unieke smaak van het aanbod.

SuiteDash beste functies

Ontwerp trechters in meerdere stappen om leads in clients te converteren, inschrijvingen in onboardingprocessen te automatiseren en de voortgang in elke fase bij te houden

Brand het clientenportaal met uw logo en kleuren om een gepersonaliseerde ervaring voor uw clients te creëren

Configureer complexe werkstromen met vertakkingslogica en voorwaardelijke triggers om goedkeuringen te automatiseren,budgetaanpassingenen gegevensupdates op basis van specifieke criteria

Uw clients toegang geven tot projectinformatie, bestanden, updates en facturen

Taken toewijzen, deadlines instellen en communiceren met teamleden via ingebouwde chatten en discussies

SuiteDash limieten

Sommige gebruikers vinden het platform met zijn vele functies in het begin te intimiderend om te gebruiken

Gebruikers ervaren een kleine vertraging bij het schakelen tussen tools in de software

SuiteDash prijzen

14-dagen gratis proefversie

Start: $19/maand

$19/maand Thrive: $49/maand

$49/maand Pinnacle: $99/maand

$99/maand De VIP Power-Up is beschikbaar bij alle betaalde abonnementen voor $50/maand

SuiteDash beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (500+ beoordelingen)

4.8/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (520+ beoordelingen)

7. BigTime

via BigTime BigTime software is een cloudgebaseerd platform voor de automatisering van professionele diensten (PSA) dat geschikt is voor bedrijven van elke grootte. Het is een online tijd- en factureringsoplossing die speciaal is ontworpen voor de behoeften van professionele dienstverleners zoals adviesbureaus en accountantskantoren, juridische teams en ingenieursbureaus.

BigTime richt zich op het stroomlijnen van activiteiten, het optimaliseren van het gebruik van middelen en het verbeteren van de financiële zichtbaarheid voor deze bedrijven. Met de geavanceerde functies kunt u uw operationele statistieken bijhouden en hierop inspelen om uw bedrijf effectief te laten groeien.

BigTime beste functies

Standaardiseer terugkerende projectprocessen door herbruikbare sjablonen en playbooks te maken

Verkort de werktijd door uw focus te verleggen van historische toewijzingen naar het voorspellen van het personeelsgebruik

Zicht krijgen op de gezondheid van het bedrijf met volledig AR-management, omzetverantwoording en projecties

Tools voor tijdsregistratie gebruiken, zoals per werkweek gedefinieerde timesheets en flexibele verzendtijden met optionele lock-out functies

BigTime beperkingen

Responsiviteit van klantenservice kan verbeteren

Gebruikers hebben problemen gerapporteerd met bepaalde integraties van apps

Gebrek aan een native functie voor chatten met teams

Er zijn geen gratis abonnementen beschikbaar

BigTime prijzen

Essentials: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Advanced: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Premier: $45/maand per gebruiker

$45/maand per gebruiker Projector: $60/maand per gebruiker

BigTime beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.300+ beoordelingen)

4.5/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (630+ beoordelingen)

8. SmartSuite

via SmartSuite SmartSuite, een gezamenlijk beheer van werk platform, voldoet aan de behoeften van verschillende afdelingen zoals projectmanagement , verkoop, HR en werving, bestuur en naleving van risico's, succes bij de klant, marketing en nog veel meer.

SmartSuite integreert met meer dan 5000 populaire apps en tools om uw werkstroom te stroomlijnen. U kunt ook rapporten genereren en aangepaste sjablonen gebruiken om de rapporten aan uw clients te presenteren.

Voor kleine en middelgrote bedrijven biedt SmartSuite kant-en-klare tools. Grote ondernemingen kunnen ook profiteren van WorkOS (Work Management Operating Software), dat gespecialiseerde tools voor projectmanagement bevat.

SmartSuite beste functies

Werk efficiënter met de nauw geïntegreerde omgeving van SmartSuite waarin documenten, spreadsheets, presentaties, kalenders en e-mails naadloos integreren

Maak automatische rapporten, voorstellen en facturen op basis van vooraf gedefinieerde sjablonen en realtime gegevens

AI gebruiken om de meest geschikte personen voor taken aan te bevelen op basis van hun vaardigheden, expertise en capaciteit voor werklast

SmartSuite limieten

Grote teams of complexe projecten met intensief gegevensgebruik kunnen problemen ondervinden met de prestaties of overbelasting van het systeem

Formule mogelijkheden op spreadsheets kunnen beperkend aanvoelen voor gebruikers die afhankelijk zijn van complexe berekeningen of geavanceerde gegevensmanipulatie

Het gratis abonnement biedt beperkte toegang tot bepaalde functies en gegevens van projecten

prijzen van #### SmartSuite

Gratis

Teams: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Professioneel: $28/maand per gebruiker

$28/maand per gebruiker Enterprise: $41/maand per gebruiker

SmartSuite beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

4.8/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (21+ beoordelingen)

9. Plutio

via Plutio Deze tool maakt gebruik van automatisering, samenwerking en documentbeheer om de efficiëntie en productiviteit van je team te verbeteren. U kunt eenvoudig alle communicatie van uw projecten op één plaats consolideren. De geavanceerde processen van Plutio helpen je ook om automatisch projectdetails toe te voegen, zoals URL's, data, selectievakjes, beoordelingen en leden van het team.

Plutio is een uitgebreid projectmanagementplatform dat is ontworpen om verschillende bedrijfsprocessen te stroomlijnen, waaronder onboarding, het aanmaken van voorstellen, contractbeheer, vergaderingen voor projectmanagement, planning en projectoplevering.

Met het aanpasbare interactieve dashboard kunt u snel beschikken over kant-en-klare sjablonen voor verschillende behoeften op het gebied van projectplanning en -management.

Plutio beste functies

Beheer client-gerichte processen zoals onboarding, voorstellen en contracten

Gebruik de visuele workflow builder om aangepaste workflows te maken voor elk bedrijfsproces

Automatiseer terugkerende taken en personaliseer triggers om aan te passen aan uw unieke behoeften

Clienten veilige toegang bieden tot relevante documenten, projectupdates en communicatiekanalen in een portaal met een eigen merknaam

Integreer met verschillende tools en diensten zoals CRM, boekhoudsoftware en platforms voor elektronische handtekeningen om je workstroom verder te stroomlijnen en gegevenssilo's te elimineren

Plutio beperkingen

Gebruikers ondervonden problemen bij het oplossen van klachten met de klantenservice

Gebrek aan functies voor Taakbeheer

Beperkte functies voor tijdsregistratie

Plutio prijzen

Alleen: $19/maand

$19/maand Studio: $39/maand

$39/maand Agentschap: $99/maand

Plutio beoordeling en recensies

G2: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

4.4/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (155+ beoordelingen)

10. OmniFocus

via OmniFocus OmniFocus is een krachtig software voor taakbeheer ontworpen voor drukke professionals en individuen die op zoek zijn naar een zeer gestructureerde en aanpasbare aanpak voor het beheren van hun takenlijsten.

Het is geschikt voor Mac- en iOS-gebruikers, met naadloze platformsynchronisatie en een uniforme gebruikerservaring voor persoonlijk werkbeheer.

OmniFocus beste functies

Leg al uw activiteiten vast en organiseer ze in een krachtig en eenvoudig te onderhouden systeem

Instellingen maken om items te herhalen volgens een realistisch tijdschema

Tags aanmaken voor zaken als locatie, persoon, energieniveau, prioriteit enzovoort

Aangepaste werkstromen passen zich aan uw werkstroom aan, hoe complex deze ook is

Persoonlijke gegevens beschermen met end-to-end encryptie

Aantekeningen toevoegen aan je items zodat je de informatie hebt die je nodig hebt wanneer je een actie voltooit

OmniFocus limieten

Geen tools voor samenwerking of projectmanagement voor teams

Niet voor zakelijk gebruik

Geen functies voor tijdsregistratie

De tool is alleen compatibel met Apple-producten

OmniFocus prijzen

14-dagen gratis proefversie

Abonnement: $9,99/maand (wordt automatisch verlengd)

$9,99/maand (wordt automatisch verlengd) OmniFocus voor het web: $4,99/maand (wordt automatisch verlengd)

$4,99/maand (wordt automatisch verlengd) v4 Standaardlicentie: $74,99 eenmalige betaling

$74,99 eenmalige betaling v4 Pro-licentie: $149,99 eenmalige betaling

OmniFocus beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

4.6/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

Vind uw perfecte Accelo alternatief

Deze tien opties kunnen een einde maken aan je zoektocht naar Accelo alternatieven om je bedrijfsvoering te stroomlijnen en te verbeteren. Hoewel elke tool in deze lijst goed presteert als deze aan de juiste bedrijfsbehoeften voldoet, kun je niet verkeerd gaan met een krachtige all-in-one tool-ClickUp!

ClickUp helpt je bij het integreren van CRM, automatisering van werkstromen, tijdbeheer, rapportage en communicatiefuncties op één enkel platform. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog om werkprocessen te stroomlijnen, productiviteit te verbeteren en de samenwerking tussen teams te verbeteren.