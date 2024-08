Pipedrive vs. Salesmate: Welke CRM is de beste in 2024?

Verkopen is superconcurrerend, waarbij elke voorsprong telt. De juiste CRM-software (Client Relationship Management) kan het verschil betekenen tussen het verpletteren van je targets en het mislopen van de meest veelbelovende leads.

De strijd tussen de favorieten van CRM-fans - Pipedrive versus Salesmate - is een felbevochten strijd. Maar welke kampioen verdient een plaatsje in uw verkoopteam wanneer beide beloven verkoopprocessen te stroomlijnen, productiviteit te verhogen en relaties met klanten verbeteren ?

In deze uitgebreide confrontatie gaan we dieper in op de functies, bruikbaarheid, prijzen en algemene prestaties van Pipedrive vs. Salesmate om je te helpen een weloverwogen beslissing te nemen.

Wat is Pipedrive?

Pipedrive is een verkoop-CRM en software voor het beheer van verkooppijplijnen voor verkoopteams. Je kunt deals effectief beheren en verkoopprocessen stroomlijnen met de minimalistische drag-and-drop interface van Pipedrive.

De intuïtieve visualisaties en geautomatiseerde workflows van het platform begeleiden je door elke fase van het verkoopproces. Het gebruiksgemak maakt het een populaire keuze voor kleine en middelgrote bedrijven (SMB's) die hun verkoopprestaties willen verbeteren zonder een steile leercurve.

via Pipedrive

Functies van Pipedrive

Dit gebruiksvriendelijke CRM heeft een uitgebreide set functies waar zelfs beginnende gebruikers gemakkelijk doorheen kunnen navigeren. Hier zijn enkele van deze functies.

Pipeline-beheer

Krijg een duidelijke visuele weergave van de deals in uw pijplijn met kleur gecodeerde fases en inzichtelijke aangepaste rapportages. U kunt het platform ook aanpassen aan uw voorkeuren. Geef de fases bijvoorbeeld een naam op basis van de stappen die je volgt om deals te sluiten of kies een sjabloon.

Opslaan en organiseren client en klant informatie, interacties en communicatie op één centrale locatie. Bijhouden van gesprekken en vastleggen van uw contactgeschiedenis precies waar u het nodig hebt voor voltooien van zichtbaarheid en controle over uw planning.

chatbot voor leadgeneratie

Automatiseer 24/7 interacties met je webbezoekers om de klok rond leads te genereren. Met de Pipedrive web- of mobiele app kunnen je verkopers met de bot werken om een menselijk tintje toe te voegen, zelfs onderweg. De chatbot stapt in als je team bezet is zodat er geen leads tussendoor glippen.

LeadBooster

Genereer meer leads van hoge kwaliteit met deze krachtige add-on. Haal hoogwaardige leads uit een database van meer dan 400 miljoen profielen met de Prospector-tool en sluit formulieren en enquêtes in en deel ze om nieuwe leads vast te leggen en op te slaan met Web Forms.

E-mail integratie

Houd e-mailcommunicatie bij, plan follow-ups en bewaar een complete geschiedenis van belangrijke gesprekken. Je hebt ook vanaf elk apparaat toegang tot het platform en kunt het integreren met andere verkoopbevorderende apps.

In het algemeen helpt Pipedrive je om verkoopprestaties te analyseren, trends te identificeren en gegevensgedreven beslissingen te nemen met inzichtelijke analyse- en rapportagetools. Gebruikers waarderen vooral de mogelijkheid om terugkerende taken te vereenvoudigen door automatisering, tijd te besparen en ervoor te zorgen dat geen leads of deals onbeheerd blijven.

Prijzen Pipedrive

Essentieel: $11,90/maand per gebruiker

$11,90/maand per gebruiker Geavanceerd: $24,90/maand per gebruiker

$24,90/maand per gebruiker Professioneel: $49,90/maand per gebruiker

$49,90/maand per gebruiker Power: $59,90/maand per gebruiker

$59,90/maand per gebruiker Enterprise: $74,90/maand per gebruiker

Wat is Salesmate?

Salesmate is een gebruiksvriendelijke CRM-software voor verkoopteams in de frontlinie en ondernemingen. Met de intelligente, mobiele oplossingen kunt u verkoopcycli versnellen en sterkere relaties met klanten opbouwen. Ongeacht de omvang van uw business kunt u automatisering en aanpassingen gebruiken om uw verkooptraject te stroomlijnen.

Betrek klanten bij verschillende kanalen en genereer waardevolle inzichten om groei te stimuleren met de veelzijdige functies van Salesmate.

via Verkoopplaat

Functies van Salesmate

De tool biedt een uitgebreide reeks tools voor elk aspect van het verkoopproces, van het genereren van leads tot het sluiten van deals en het beheren van relaties met klanten. Hieronder volgt een uitsplitsing van deze functies.

Automatisering van verkoop

Automatiseer routinetaken zodat uw verkoopteams zich kunnen richten op het opbouwen van relaties en het sluiten van deals. Automatiseer campagnes, processen en outreach met behulp van sequenties die prospects omzetten in leads met target e-mails en follow-ups.

Aangepaste modules

Leg al uw klantgegevens op één plaats vast met deze functie. Beheer abonnementen en houd leads, klanten en partners bij, allemaal op één platform. Krijg een duidelijk beeld van hoe uw business presteert en neem beslissingen die het verschil maken.

sjablonen voor pijplijn

Bouw je gewenste processen en maak sneller meerdere pijplijnen voor verschillende activiteiten. De CRM-sjablonen aanpassen of breng uw bewezen processen zonder problemen binnen het platform.

Aangepaste lay-outs

Overzichtelijke informatie voor elk team met aangepaste lay-outs zodat iedereen kan zien wat ze willen in hun CRM met behulp van drag-and-drop lay-outs. Geef iedereen de informatie en duidelijkheid die ze nodig hebben om een efficiënte verkoop te garanderen.

Kant-en-klare widgets

Salesmate biedt verschillende kant-en-klare widgets om in één oogopslag cruciale verkoopinzichten te bieden.

Deze widgets helpen je om de prestaties van je team te monitoren, sleutelgegevens bij te houden en verbeterpunten te identificeren, allemaal binnen een aanpasbare interface.

Prijzen Salesmate

Basis: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Pro: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Business: $79/maand per gebruiker

$79/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Pipedrive Vs. Salesmate: Functies vergeleken

Pipedrive blinkt uit in gebruikersinterface en automatisering, terwijl Salesmate opvalt door zijn functies voor samenwerking en mobiele toegankelijkheid. Voordat je een beslissing neemt, moet je zorgvuldig de unieke vereisten van je verkoopprocessen en teamdynamiek overwegen.

De gedetailleerde vergelijking hieronder zal u helpen bij het selecteren van de juiste cloud-gebaseerde CRM-tool die uw bedrijf ondersteunt CRM-strategieën en zakelijke doelen.

Functie

Pipedrive

Verkoopmaatje

Gebruikersinterface

Gebruiksvriendelijke interface met gepolijste video's

Minder intuïtieve interface die een optimale gebruikerservaring kan belemmeren

Automatisering

Robuuste automatisering met workflow builder en geavanceerde abonnement opties

Nadruk op automatisering van e-mail Visuele workflows zijn een betaalde add-on

Integratie

400+ native integraties

40+ native integraties

Beheer van pijplijnen

Flexibele, drag-and-drop pijplijnweergave. Weergaven voor prognose, geschiedenis en andere details zijn beschikbaar Flexibele, drag-and-drop pijplijn weergave.

Vlaggen voor inactieve deals en installatie van waarschijnlijkheid zijn beschikbaar

Teamsamenwerking

Focus op individuele verkooptaken

Nadruk op samenwerking in teams

Communicatie

Integratie met verschillende kanalen

Ingebouwd bellen, e-mail bijhouden

Analytics en rapportage

Esthetisch dashboard, uitgebreide verkoop- en klantrapporten, beperkte opties tenzij op Enterprise-abonnement

Unlimited rapporten, dashboard beperkt tot 10 widgets

Kunstmatige intelligentie

Biedt een AI-verkoopassistent

Geen noemenswaardige AI functies

Laten we deze verschillen eens uitwerken.

1. Gebruikersinterface (UI)

Pipedrive

Pipedrive heeft een schone en minimale esthetiek die gericht is op eenvoud en gebruiksgemak. De interface is overzichtelijk, met grote knoppen en duidelijke labels, waardoor het gemakkelijk navigeren is, zelfs voor nieuwe gebruikers.

Het platform legt sterk de nadruk op de visuele verkooppijplijn, waarbij deals worden weergegeven als kaarten die door verschillende fases bewegen. Dit maakt het gemakkelijk om de voortgang van deals te zien en knelpunten te identificeren.

Salesmate

Salesmate biedt een modernere interface met veel functies, waarbij meer opties en informatie op het scherm worden weergegeven. Dit kan handig zijn voor krachtige gebruikers die snel toegang willen tot alles wat ze nodig hebben, maar voor sommigen kan het overweldigend aanvoelen.

Het kan een steilere leercurve vereisen vanwege het uitgebreidere bereik aan functies en aanpassingsopties.

2. Automatisering

Pipedrive

Pipedrive gebruikt een op regels gebaseerd werkstroombeheer systeem. Je definieert triggers (bijv. wijzigingen in de fase van afhandeling, ontvangen e-mails) en bijbehorende automatiseringen (bijv. een e-mail sturen, een taak toevoegen, gegevens bijwerken). Deze aanpak is krachtig en flexibel.

Salesmate

Salesmate legt de nadruk op automatisering in communicatie, met geavanceerde functies zoals e-mail automatisering en ingebouwd bellen. Hoewel minder uitgebreid dan Pipedrive, blinkt Salesmate uit in specifieke gebieden zoals automatisering van e-mailcommunicatie.

3. Integraties

Pipedrive

Pipedrive ondersteunt vele integraties met apps en tools van derden. Je kunt naadloos verbinding maken met communicatietools, marketingplatforms en analysesoftware om de algehele functie te verbeteren.

Het richt zich voornamelijk op datasynchronisatie in twee richtingen, zodat informatie naadloos tussen verschillende platforms kan werken. Het biedt ook webhooks en Zapier-integratie voor meer geavanceerde workflows.

Integraties zijn vaak eenvoudig en goed gedocumenteerd, met duidelijke installatie-instructies en gebruikershandleidingen.

Salesmate

Salesmate integreert goed met populaire e-mailplatforms en legt de nadruk op ingebouwde belfuncties. Integreer het met essentiële tools voor uitgebreid verkoop- en relatiebeheer.

Salesmate maakt gebruik van een mix van gegevenssynchronisatie, aangepaste werkstromen en vooraf gebouwde 'Verbindingen'. Deze verbindingen handelen automatisch specifieke taken af, zoals het synchroniseren van e-mailmarketingcontacten of het registreren van gesprekken binnen het CRM.

De meeste kernintegraties zijn inbegrepen in alle abonnementen, voor toegang tot geavanceerdere tools zijn upgrades nodig.

4. Beheer van pijplijnen

Pipedrive

Met deze tool kunt u het CRM aanpassen aan uw behoeften en afstemmen op uw verkoopprocessen met aangepaste velden, fasen en dealdetails. U kunt de fasen en labels van uw pijplijn aanpassen aan uw specifieke verkoopproces. De algemene structuur en layout blijven echter hetzelfde.

Pipedrive richt zich op het efficiënt verplaatsen van deals door de pijplijn, met drag-and-drop functionaliteit en bulkacties voor het beheren van meerdere deals tegelijk.

Het stimuleert ook een diepere betrokkenheid bij elke deal door middel van gedetailleerde aantekeningen, een activiteitengeschiedenis en geautomatiseerde vervolgsequenties. Dit bevordert meer persoonlijke interacties.

Salesmate

Met Salesmate kun je de layout van de pijplijn aanpassen, extra fases toevoegen en specifieke gegevenspunten voor elke deal weergeven. Dit biedt meer gedetailleerde inzichten, maar kan minder intuïtief aanvoelen dan de visuele pipeline-aanpak van Pipedrive.

De structuur van de pijplijn kan uitgebreid worden aangepast, inclusief het toevoegen van aangepaste velden, het definiëren van waarden voor deals en het instellen van voorwaardelijke stappen op basis van specifieke criteria. Dit biedt een hoge flexibiliteit, maar vereist meer installatie en configuratie vooraf.

5. Teamsamenwerking

Pipedrive

Met deze tool kunnen teams redelijk goed samenwerken, maar de nadruk ligt op individueel Taakbeheer.

Het legt de nadruk op eigendom van de deal en toewijzing van verantwoordelijkheden, waarbij in elke fase duidelijk wordt aangegeven wie verantwoordelijk is voor elke deal. Het biedt ook basiscommentaar en bijhouden van activiteiten voor teamcommunicatie.

Salesmate

Salesmate stelt gebruikers in staat om effectief samen te werken aan deals, inzichten te delen en activiteiten binnen het platform te coördineren.

Het richt zich op interne berichtgeving en het delegeren van Taken binnen de pijplijn. Het heeft een ingebouwde interface voor chatten, gezamenlijke aantekeningen bij deals en rolgebaseerde taaktoewijzingen voor verbeterd teamwork.

6. Communicatie

Pipedrive

De tool integreert naadloos met verschillende communicatiekanalen voor uitgebreide klantenbetrokkenheid.

Salesmate

Met Salesmate kun je rechtstreeks communiceren met leads en klanten met behulp van de ingebouwde belfuncties. Hierdoor heb je minder externe tools nodig.

7. Analytics en rapportage

Pipedrive

Pipedrive biedt duidelijke en visueel aantrekkelijke rapportages over de prestaties van de pijplijn, met opties om in te zoomen op specifieke fases en deals.

Salesmate

Met Salesmate kun je dashboards aanpassen om verkoopprestaties bij te houden en verbeterpunten te identificeren.

Het biedt realtime inzichten en gedetailleerde analyses binnen de pijplijn, waarbij knelpunten worden gemarkeerd en verbeteracties worden voorgesteld. Dit levert onmiddellijke feedback op, maar kan voor sommige gebruikers overweldigend aanvoelen.

8. Kunstmatige intelligentie (AI)

Pipedrive

Pipedrive biedt een optionele AI-assistent genaamd 'LeadBooster' die helpt bij taken als lead scoring, e-mail personalisatie en het plannen van vergaderingen. Er moet een extra bedrag voor worden betaald, maar het kan de mogelijkheden voor automatisering aanzienlijk verbeteren.

Salesmate

Salesmate heeft momenteel geen ingebouwde AI-assistent. Het integreert echter met externe AI-tools zoals Einstein Activity Capture (Salesforce) of Outreach Chorus, die vergelijkbare functies kunnen bieden.

Pipedrive vs. Salesmate op Reddit

En dan nu de laatste, ongefilterde test - beoordelingen van gebruikers. Laten we eens kijken wat gebruikers van Pipedrive en Salesmate zeggen op Reddit.

Er zijn vergelijkingen op basis van de gebruikersinterface:

Sommige gebruikers waarderen de gebruiksvriendelijke interface van Pipedrive en de functies om de verkooppijplijn te controleren. Het helpt hen de voortgang bij te houden en het verkoopsucces te vergroten.

Sommigen daarentegen gebruiken Salesmate graag om sterkere relaties met klanten op te bouwen met behulp van het intuïtieve platform.

Gebruikers vinden dat Pipedrive nog meer functies zou kunnen gebruiken om processen te stroomlijnen:

"Pipedrive is zeer gebruiksvriendelijk maar heeft niet veel functies."

"Ik vind Pipedrive leuk, maar persoonlijk vond ik Salesmate veel beter en heb ik het een jaar of twee gebruikt. Het biedt e-mail sequenties."

Gebruikers geven de voorkeur aan een allesomvattende one-stop CRM-oplossing. Dat is waar ClickUp in uitblinkt:

"Je moet proberen om meerdere tools of applicaties voor werkbeheer te vermijden. Je wilt één enkele bron van waarheid voor projectmanagement en kennismanagement, samen."

"Daarom geef ik de voorkeur aan 1 tool. Maar het probleem is als je een tool hebt die het allemaal doet het vooral gemiddeld doet meestal en niet uitstekend. ClickUp is naar mijn mening veel cooler."

Vergadering ClickUp-Het beste alternatief voor Pipedrive Vs. Salesmate

De Pipedrive vs. Salesmate het debat is er misschien een voor de eeuwigheid, maar heb je een alternatief overwogen dat de sterke punten van beide combineert?

Vergadering ClickUp .

Beheer je verkooppijplijn en workflows op één allesomvattend platform clickUp gebruiken

ClickUp is een alles-in-één krachtcentrale die de limieten van traditionele CRM's overstijgt. Het biedt een uniforme werkruimte voor projectmanagement, servicedesk functies taken bijhouden en andere krachtige functies voor verkoop- en serviceteams.

Zo werkt het:

ClickUp functies om de groei van clients en klanttevredenheid te versnellen

1. ClickUp CRM

Vergader en overtref uw verkoopdoelen met het intuïtieve ontwerp, de flexibele werkstromen en het collaboratieve karakter van ClickUp CRM .

ClickUp's CRM functies omvatten visuele pijplijnen, automatisering en inzichtelijke rapportage.

ClickUp's alles-in-één werkplatform stelt uw agenten in staat om de groei van clients en klanttevredenheid te versnellen. Bovendien kun je je hele team synchroniseren met ingebouwde chatten, aanpasbare dashboards en integraties met je favoriete tools. ClickApps stellen u in staat om de ervaring van uw team binnen de werkruimte aan te passen. Met ClickApps kunt u relaties tussen taken op een gedetailleerd niveau beheren, e-mails rechtstreeks vanuit ClickUp-taken verzenden en eenvoudige lijsten met werk maken vanaf elke locatie in uw werkruimte. Al deze functies helpen het beheer van relaties met de client te stroomlijnen.

En er is meer! Laten we eens kijken naar de specifieke functies die ClickUp een uitstekende keuze maken voor het end-to-end beheren van uw verkoop.

Een volledig aanpasbaar Kanban-systeem : Definieer de fasen van uw verkooppijplijn, van de eerste leadgeneratie tot gesloten deals, met aangepasteClickUp Borden. Voeg zo veel of zo weinig fasen toe als nodig zijn om uw werkstroom nauwkeurig weer te geven. Voorbeeld: u kunt fasen zoals 'cold outreach', 'qualified leads' en 'nurturing' toevoegen aan een bord dat u 'Prospecting' noemt. Of u kunt fasen als 'geplande vergaderingen' en 'voorstelontwikkeling' op een speciaal bord voor 'Kwalificatie en ontdekking' zetten

: Definieer de fasen van uw verkooppijplijn, van de eerste leadgeneratie tot gesloten deals, met aangepasteClickUp Borden. Voeg zo veel of zo weinig fasen toe als nodig zijn om uw werkstroom nauwkeurig weer te geven. Voorbeeld: u kunt fasen zoals 'cold outreach', 'qualified leads' en 'nurturing' toevoegen aan een bord dat u 'Prospecting' noemt. Of u kunt fasen als 'geplande vergaderingen' en 'voorstelontwikkeling' op een speciaal bord voor 'Kwalificatie en ontdekking' zetten Aangepaste weergaven: Bevrijd uzelf van dashboards die op maat zijn gemaakt en stem informatie af op de rol van elke gebruiker metClickUp aangepaste weergaven. De meer dan 15 weergaven bieden flexibiliteit bij het toewijzen van taken, het bijhouden van voortgang, het prioriteren van projecten en het voorspellen van knelpunten.

Zo kunt u bijvoorbeeld snel spreadsheets maken die klanten aan bestellingen verbinden met behulp van deTabel weergave in ClickUp of klanten hun relevante profiel- en bestelinformatie laten weergeven op een gedeeldeLijstweergave in ClickUp

Beheer uw verkooppijplijnen, klantenbetrokkenheid, bestellingen en meer met aanpasbare ClickUp Views

Taakbeheer : Teams voor verkoop kunnen lead-tracking, onboarding van klanten en andere cruciale verkoopfuncties samenbrengen in één platform . Wijs taken en subtaken toe aan teamleden binnen elke fase van de pijplijn. Deadlines, prioriteiten en selectievakjes houden iedereen verantwoordelijk

: Teams voor verkoop kunnen lead-tracking, onboarding van klanten en andere cruciale verkoopfuncties samenbrengen in één platform Wijs taken en subtaken toe aan teamleden binnen elke fase van de pijplijn. Deadlines, prioriteiten en selectievakjes houden iedereen verantwoordelijk ClickUp Automatisering : Verplaats deals automatisch van de ene fase naar de andere op basis van specifieke criteria met behulp van de functies van ClickUp voor automatisering. Stel triggers in zoals "verplaatst naar fase X" en acties zoals "verplaats naar fase Y", en bespaar zo tijd, verminder fouten en zorg voor een consistente dealstroom. Van het toewijzen van taken tot het verzenden van herinneringen, ClickUp automatiseert terugkerende verkooptaken zodat u zich kunt concentreren op de strategie

Rapportage en analyses:Visualiseer de sleutel verkoopcijfers zoals de gezondheid van de pijplijn, conversiepercentages en teamprestaties op aangepasteClickUp Dashboards. Houd trends bij en identificeer gebieden die voor verbetering vatbaar zijn. U hebt ook toegang tot gedetailleerde rapporten over deals, taken en teamactiviteiten om uw verkoopproces te analyseren en datagestuurde beslissingen te nemen met de rapportagetools van ClickUp

2. ClickUp klantenservice-oplossingen

Versterk uw team voor klantensucces. Integreer landingspagina's en website formulieren voor naadloze leadgeneratie

Overwin datasilo's met een centrale wiki om vitale klantinformatie op te slaan, zoals contactgegevens, aankoopgeschiedenis en communicatielogs in aangepaste velden en secties

Filter leads op basis van verschillende criteria, zoals branche, budget of leadbron, om uw bereik te targeten en uw verkoopaanpak te personaliseren

3. ClickUp's CRM sjablonen

Vergeet de dagen van het najagen van informatie op meerdere platforms; ClickUp wordt geleverd met meerdere verkoop- en CRM-sjablonen om alles te centraliseren, waardoor het een koud kunstje wordt om de voortgang bij te houden, pijplijnen te beheren en elke klantinteractie te koesteren.

Deze sjablonen hebben ingebouwde functies om terugkerende taken te automatiseren, herinneringen in te stellen en aangepaste velden te gebruiken volgens uw workflows. Vergeleken met starre alternatieven past het zich aan uw unieke workflow aan.

Je kunt bijvoorbeeld je leads, relaties met klanten en verkooppijplijn op één plek beheren met behulp van de ClickUp CRM sjabloon. Deze krachtige tool organiseert leads, deals en contactpersonen in één intuïtieve ruimte en verbetert de zichtbaarheid en samenwerking tussen uw hele verkoopteam.

Organiseer alle verkoopgerelateerde informatie op één plaats met het ClickUp CRM sjabloon

ClickUp wordt ook geleverd met andere aanpasbare sjablonen, waaronder de ClickUp sjabloon voor verkooppijplijn , ClickUp dagelijks verkooprapport sjabloon en meer.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-619.png Beheer elke fase van uw verkoopproces met het ClickUp sjabloon voor verkooppijplijnen https://app.clickup.com/signup?template=t-54070788 Download dit sjabloon /$$$cta/

De ware kracht van ClickUp ligt in zijn flexibiliteit. U kunt het aanpassen aan uw verkoopproces en de behoeften van uw team. Speel met de functies, bouw aangepaste weergaven en workflows en optimaliseer voortdurend uw ClickUp-aangedreven verkoopmachine.

ClickUp Prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Geef een CRM plus tool voor projectmanagement in één oplossing

Of u nu kiest voor Pipedrive of Salesmate, het opzetten van een gecentraliseerd CRM-systeem is de sleutel tot het verkrijgen van zichtbaarheid in uw verkooppijplijn. Maar geen van deze tools biedt een voltooide oplossing voor bedrijfsbeheer.

Hiervoor wendt u zich tot ClickUp, het alles-in-één platform voor productiviteit op de werkplek. ClickUp combineert CRM functies met projectmanagement, documenten, spreadsheets, e-mail, AI assistentie en meer in één uniform systeem.

Van het gezamenlijk opstellen van voorstellen in ClickUp Documenten tot aanbod ClickUp AI om verkooppresentaties en verkoopmateriaal te genereren, het is de enige tool voor projectmanagement dat het allemaal doet.

Beheer uw hele business in ClickUp voor maximale efficiëntie en resultaat. Meld u aan voor Free Forever van ClickUp abonnement om te beginnen.