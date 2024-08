Inzicht in de Ladder van Inferentie om betere beslissingen te nemen

Heb je ooit spijt gehad van een beslissing? Dit kan zijn iemand aannemen, iets kopen, verhuizen naar een andere baan of zelfs gewoon een slecht kapsel! In de echte wereld is er geen garantie dat je beslissingen altijd goed zullen zijn.

Met de juiste informatie en hulpmiddelen kun je echter betere beslissingen nemen met een grotere kans op succes. Er zijn tientallen sjablonen voor het nemen van beslissingen en kaders die dit mogelijk maken.

In deze blogpost verkennen we zo'n hulpmiddel: Ladder van Inferentie.

Wat is de Ladder van Inferentie?

De Ladder van Inferentie is een stap-voor-stap proces dat je van nature volgt bij het nemen van beslissingen. De zeven stappen van deze besluitvormingsproces zijn observatie, selectie van gegevens, interpretatie, veronderstellingen, conclusie, overtuigingen en actie.

De inferentieladder is een metaforisch model van cognitie en actie, ontworpen door de Amerikaanse bedrijfskundige Chris Argyris in de jaren 1970. Hij creëerde het om mensen te helpen het besluitvormingsproces te begrijpen en verkeerde conclusies te vermijden. Het werd later gepopulariseerd door Peter Senge in zijn boek 'De Vijfde Discipline'.

We zullen binnenkort in detail treden, maar laten we eerst de term ondubbelzinnig onderscheiden van een andere soortgelijke term.

Inferentieladder vs. onbewuste vooringenomenheid

Zowel de inferentieladder als de onbewuste bias zijn cognitieve modellen op het gebied van besluitvorming. Ze zijn beide impliciet, wat betekent dat ze niet bewust worden gebruikt door de besluitvormer. Toch zijn het totaal verschillende ideeën, die verschillende functies dienen.

De inferentieladder is een hulpmiddel dat het typische besluitvormingsproces schetst. Onbewuste vooringenomenheid, aan de andere kant, zijn associaties en verbindingen die we maken zonder ons er bewust van te zijn, die ook beslissingen beïnvloeden.

Simpel gezegd moeten we de onbewuste vooroordelen bij elke stap van de ladder elimineren om betere beslissingen te kunnen nemen.

Wat zijn de sporten van de Ladder van Inferentie?

De meest gebruikte inferentieladder begint bij een verzameling waarneembare gegevens en bevat de volgende sporten.

ClickUp voortgang bijhouden rapport

Project Dashboard: De ClickUp Dashboard biedt realtime gegevens over de voortgang van het project. U kunt dit gebruiken om vele soorten beslissingen te nemen.

Als je project bijvoorbeeld vertraging oploopt door scope creep en u extra middelen moet toewijzen, zal het dashboard helpen om te bepalen hoeveel ondersteuning u nodig hebt.

Werklastweergave: Deze ClickUp weergave toont gegevens over elk lid van het team, hun werklast, beschikbaarheid en productiviteit. Bij het nemen van beslissingen over de toewijzing van resources is dit de perfecte dataset.

Tijdsregistratie weergave: Deze ClickUp weergave toont de tijdsregistratie van teamleden voor verschillende taken. Deze gegevens zijn zeer nuttig bij het nemen van beslissingen over de verwachte inspanning/tijd.

3. De juiste context toevoegen

De inferentieladder suggereert dat we gegevens interpreteren op basis van onze subjectieve eerdere ervaringen. In een professionele omgeving kan dit schadelijk zijn voor succes. Daarom moet je als projectmanager investeren in het verkrijgen van context die meer objectiviteit brengt.

clickUp Dashboard met opbrand- en uitbrandgrafieken_

Met ClickUp's Dashboard kunt u meerdere widgets toevoegen binnen één weergave, waardoor u ondersteunende informatie krijgt voor alle gegevenspunten. Instance, terwijl u de status van het project ziet als een cirkeldiagram, kunt u ook de burn-up/burn-down grafieken zien om er zeker van te zijn dat u op schema ligt.

Als je moeite hebt met het prioriteren van de Taken die voor je liggen, probeer dan eens een ClickUp Eisenhower matrix sjabloon om te helpen beslissingen te nemen.

4. Maak (redelijke) aannames

Aannames zijn onvermijdelijk bij het nemen van beslissingen. Bij het plannen van de volgende Sprint ga je er bijvoorbeeld van uit dat elk lid van het team beschikbaar zal zijn volgens het abonnement. Aangezien er geen verlofaanvragen zijn, is dit een redelijke veronderstelling, d.w.z. dat het waarschijnlijk waar is.

Als de tijdsregistratiegegevens van ClickUp aangeven dat het in het verleden gemiddeld 10 uur duurde om een P2-bug te repareren, zou het een redelijke aanname zijn om te zeggen dat het in de toekomst net zo lang zou duren.

5. Mogelijkheden bedenken en conclusies trekken

Whiteboard om de stappen van de inferentieladder te visualiseren ClickUp Whiteboard helpt teams op afstand te denken, mogelijkheden te overwegen en scenario's te verkennen. Wanneer ze visualisatietechnieken om gegevens als een team te bespreken, zijn ze in staat om vooroordelen bij elke stap van de ladder te elimineren.

Met ClickUp AI kunt u gegevens binnen enkele seconden samenvatten. Dit helpt tijd besparen in de presentatie en maakt het makkelijker om informatie in de toekomst te verwerken.

6. Actie ondernemen

Alle beslissingen leiden uiteindelijk tot actie. Een uitgebreid tool voor projectmanagement stelt u in staat om snel van gegevens naar beslissing naar actie te gaan. ClickUp doet dit op vele manieren.

ClickUp kader voor besluitvorming sjabloon

Besluitvorming ondersteunen: ClickUp's besluitvormingskader documentsjabloon helpt u door het proces. In samenwerking met de inferentieladder kan dit sjabloon helpen om uw redenering te versterken.

Sleep en neerzet abonnement: De ClickUp weergave van de kalender toont u de planning van een project. Als u besluit om taken die de planning zouden opdrijven opnieuw toe te wijzen, kunt u taken van de ene dag naar de andere slepen om de productiviteit te optimaliseren.

Commentaren op actie items: ClickUp commentaar threads zijn niet alleen voor gesprekken. Terwijl u mogelijkheden bedenkt, kunt u opmerkingen toewijzen als actie-items, zodat deze input in de werkstroom wordt opgenomen.

Werk automatiseren: Sommige beslissingen kunnen ook worden geautomatiseerd. Met ClickUp Automatiseringen kunt u een eenvoudige als-dit-dan-dat automatisering instellen, die automatisch alle belanghebbenden op de hoogte stelt voor een verscheidenheid aan scenario's.

Aanpassen: Ontwerp uw werkstromen en stel ze in op ClickUp met aangepaste velden.

Betere beslissingen nemen met ClickUp

Iedereen neemt elke dag tientallen beslissingen. Hoe meer verantwoordelijkheden u hebt, hoe meer beslissingen u neemt en hoe ingrijpender die beslissingen zijn. Elke beslissing wordt dus belangrijk.

Om efficiënt en productief te zijn, moeten projectmanagers en -leiders beschikken over robuuste besluitvormingsprocessen. De inferentieladder is zo'n proces. Het schetst wat een besluitvormer doorloopt, van het zien van de wereld tot het nemen van actie.

De projectmanagement tool van ClickUp is niet alleen ontworpen om taken/activiteiten te beheren, maar ook om duidelijke beslissingen te nemen. Van het verzamelen van gegevens en het presenteren van rapporten tot het omzetten van beslissingen in actie items, ClickUp ondersteunt projectmanagers bij elke stap.

Nog te doen dan alleen 'beheren' Excelleer in uw projecten. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit .