samenvatting "De eerste 90 dagen": belangrijkste punten en evaluatie

Je hebt net promotie gemaakt of misschien ga je een leidinggevende rol spelen in een nieuw bedrijf. Gefeliciteerd! Deze carrièrestap is zeker de moeite waard, maar kan ook een van de moeilijkste overgangen zijn.

Je moet leren over geheel nieuwe bedrijfsstructuren, een goede verstandhouding opbouwen met een nieuw team en omgaan met de logistiek van het aannemen van nieuw werk. Gelukkig kun je succes boeken in je nieuwe rol als je je concentreert op leren en georganiseerd blijven.

Hier delen we de sleutelpunten en enkele van onze favoriete leiderschapsquotes uit "De eerste 90 dagen: Proven Strategies for Getting Up to Speed Faster and Smarter" van Michael D. Watkins. Dit boek gaat over leren, aanpassen en managementtechnieken bij de overgang naar een nieuwe leidinggevende functie. In deze samenvatting van "De eerste 90 dagen" delen we ook een checklist van zeven stappen voor de overgang naar je nieuwe rol met bruikbaar advies. ✨

"De eerste 90 dagen" Boeksamenvatting in één oogopslag

"De eerste 90 dagen" is een boek van Michael Watkins dat een routekaart en strategieën biedt voor mensen die professioneel leiderschap willen veranderen. In deze korte samenvatting van "De eerste 90 dagen" lees je waar het boek over gaat, wie de auteur is en hoe het kan helpen bij jouw leiderschapstransitie.

Michael Watkins is een gerenommeerd expert op het gebied van leiderschap en onderhandelen. Hij is professor in leiderschap en organisatieverandering aan IMD Business School, is medeoprichter van Genesis Advisers en heeft twee decennia ervaring in het werken aan leiderschap. Hij werd ook opgenomen in de Thinkers50 Leadership Hall of Fame dankzij zijn achtergrond en talrijke geschreven werken over leiderschap - waaronder "De eerste 90 dagen" 🏆

In "De eerste 90 dagen" leren lezers over loopbaantransities binnen een organisatie en naar nieuwe bedrijven. Het boek beschrijft hoe belangrijk de eerste 90 dagen zijn voor nieuw leiderschap. Het behandelt strategieën en tips om te helpen met alles van het inwerken van werknemers voor advies over hoe te delegeren .

Opgedeeld in 10 hoofdstukken, elk gericht op een strategie. De eerste 30 dagen zijn gericht op voorbereiden, leren en het maken van een abonnement. De volgende 30 dagen gaan over het veiligstellen van vroege successen en het bouwen van een team. De laatste 30 dagen zijn gericht op management en het versnellen van succes voor het hele team.

Lees verder voor een vervolg op onze samenvatting van "De eerste 90 dagen", waarin je meer informatie vindt over de belangrijkste punten uit dit boek en hoe je je eigen checklist kunt maken voor een succesvolle overgang. 👀

5 sleutels uit "De eerste 90 dagen" van Michael Watkins

Of je nu op zoek bent naar tips voor projectmanagement voor een nieuwe managementrol of een abonnement om over te stappen naar een nieuwe C-level positie, dan is het boek van Michael Watkins een schot in de roos. Hier gaan we verder met onze samenvatting van "De eerste 90 dagen" met vijf sleutelbegrippen.

1. Stem uw strategie af op verschillende bedrijfssituaties met behulp van het STARS-model

Bij de overgang naar een nieuwe baan is een van de eerste dingen waar je over na moet denken welk type leider je bent en hoe dat werkt in verschillende business cases. Dit houdt in dat u moet begrijpen wat uw impact is en met welke verschillende bedrijfssituaties uw nieuwe organisatie te maken heeft. 🧐

Nog te doen, stelt Watkins voor om het STARS-model te gebruiken - een acroniem dat staat voor vijf veelvoorkomende zakelijke situaties:

Start-up : U bouwt alles vanaf de grond op, inclusief producten, teams en structuren, allemaal binnen een spannende omgeving die nauwlettend moet worden gemanaged

U bouwt alles vanaf de grond op, inclusief producten, teams en structuren, allemaal binnen een spannende omgeving die nauwlettend moet worden gemanaged Turnaround: U hebt de Taak om een bedrijfsafdeling of bedrijf in moeilijkheden om te vormen. Jouw rol als leider omvat niet alleen het herstructureren van het bedrijf, maar ook het beheersen van wanhopige stemmingen en het motiveren van teams voor een nieuwe aanpak

U hebt de Taak om een bedrijfsafdeling of bedrijf in moeilijkheden om te vormen. Jouw rol als leider omvat niet alleen het herstructureren van het bedrijf, maar ook het beheersen van wanhopige stemmingen en het motiveren van teams voor een nieuwe aanpak Versnelde groei : Jouw leiderschapstaak bestaat uit het aannemen van nieuwe medewerkers en het bouwen van schaalbare systemen om snelle bedrijfsgroei aan te kunnen

Jouw leiderschapstaak bestaat uit het aannemen van nieuwe medewerkers en het bouwen van schaalbare systemen om snelle bedrijfsgroei aan te kunnen Herschikking : U bent ingehuurd om de aanpak van een product of dienst te heroverwegen als er problemen zijn, maar niet iedereen het belang ervan inziet. Bij dit type leiderschap moet je onderhandelen en leden van het team aanmoedigen om open te staan voor verandering

U bent ingehuurd om de aanpak van een product of dienst te heroverwegen als er problemen zijn, maar niet iedereen het belang ervan inziet. Bij dit type leiderschap moet je onderhandelen en leden van het team aanmoedigen om open te staan voor verandering Succes behouden : Je nieuwe bedrijf is op het hoogtepunt van zijn succes en het is jouw taak om ervoor te zorgen dat dit zo blijft door uit te zoeken wat het succesvol maakt en innovatieve oplossingen te implementeren om in de voorhoede van je sector te blijven

Door uw strategieën en leiderschapsstijl af te stemmen op de specifieke bedrijfssituatie hebt u meer kans op een soepele overgang. Bovendien is het gemakkelijker om iedereen op dezelfde pagina te houden en aan hetzelfde doel te laten werken.

2. Stroomlijn onboarding en bouw relaties op met "de 5 gesprekken"

Een nieuw team samenstellen gaat over meer dan alleen het implementeren van inwerksoftware . Je moet verbindingen leggen en relaties opbouwen met iedereen in je team. Zonder deze cruciale stap zal het moeilijk zijn om ondersteuning en buy-in te krijgen, vooral als je het bedrijf een nieuwe richting op wilt sturen. 🤝

Watkins raadt aan om wat hij noemt "de vijf gesprekken" te voeren Dit zijn gesprekken die je met je baas en je nieuwe team moet voeren.

Ze omvatten:

Situationele diagnose: Neem je STARS-model opnieuw door met je baas en je team. Is iedereen het erover eens dat de Business zich in dezelfde situatie bevindt? Bespreek of iemand een andere mening heeft om de basis te leggen voor eeneffectief leiderschap aanpak

Neem je STARS-model opnieuw door met je baas en je team. Is iedereen het erover eens dat de Business zich in dezelfde situatie bevindt? Bespreek of iemand een andere mening heeft om de basis te leggen voor eeneffectief leiderschap aanpak Verwachtingen: Maak duidelijke verwachtingen over wat succes is en wat elk individu in het team moet leveren. Zorg ervoor dat ieders prioriteiten op één lijn liggen en stel op basis daarvan actieplannen op

Maak duidelijke verwachtingen over wat succes is en wat elk individu in het team moet leveren. Zorg ervoor dat ieders prioriteiten op één lijn liggen en stel op basis daarvan actieplannen op Resources: Bespreek welke resources u nodig hebt. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie kunnen deze middelen bestaan uit geld, technische ondersteuning, investeringen of materiedeskundigen

Bespreek welke resources u nodig hebt. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie kunnen deze middelen bestaan uit geld, technische ondersteuning, investeringen of materiedeskundigen Stijl: Iedereen communiceert anders. Sommige mensen willen constant updates en geruststelling, terwijl anderen de voorkeur geven aan autonomie. Ontdek de stijl van elk lid van het team of van je baas en stem je communicatie daarop af.

Iedereen communiceert anders. Sommige mensen willen constant updates en geruststelling, terwijl anderen de voorkeur geven aan autonomie. Ontdek de stijl van elk lid van het team of van je baas en stem je communicatie daarop af. Persoonlijke ontwikkeling : Krijg feedback over wat je goed doet en wat verbeterd moet worden. Deze gesprekken kun je zowel met je directe rapportage als met het hoger management voeren, zodat je al in een vroeg stadium kunt bijsturenproductiviteit verbeteren en succes

3. Verzeker vroege winsten door geloofwaardigheid op te bouwen en projecten te lanceren

Early wins zijn een geweldige manier om uw geloofwaardigheid op te bouwen en het break-even punt eerder te bereiken - het punt waarop de investering van het bedrijf overeenkomt met uw bijdrage. Door vroege successen te behalen, bouwt u momentum en enthousiasme op voor iedereen in het team om nog hogere doelen te bereiken. 🥇

Watkins stelt voor om je te concentreren op het opbouwen van geloofwaardigheid in de eerste 30 dagen en projecten te lanceren die gemakkelijk te winnen zijn. Om geloofwaardigheid op te bouwen, praat je met je team en zoek je uit wat ze over je weten. Je hebt immers een reputatie en je moet begrijpen wat die is om effectief leiding te kunnen geven. Als je eenmaal weet wat zij weten, kun je voortbouwen op de bestaande geloofwaardigheid of die opbouwen.

Om een effectieve en geloofwaardige leider te zijn, is het belangrijk om toegankelijk te zijn en realistische verwachtingen te hebben. Zorg voor autoriteit, maar blijf benaderbaar. Je wilt ook duidelijke eisen stellen en hoge doelen stellen, maar zorg ervoor dat ze ook haalbaar zijn.

Zodra je je geloofwaardigheid hebt gevestigd, is het tijd om doelen te stellen voor vroege successen. Houd langetermijndoelen in gedachten en verdeel ze in kleinere, haalbare doelen. Concentreer het team op specifieke doelen om iedereen te laten werken aan de eerste overwinning en om afleiding te voorkomen.

4. Zorg voor afstemming over strategie, vaardigheden en processen

Als leider bent u verantwoordelijk voor het aansturen van het team en moet u ervoor zorgen dat iedereen naar dezelfde doelen toewerkt. Dat betekent niet alleen zorgen voor afstemming op het gebied van prioriteiten, maar ook op het gebied van structuren en teamonderdelen. ✍️

Watkins stelt dat vier organisatiestructuren op elkaar moeten worden afgestemd om succes te hebben:

Strategische richting: Iedereen moet de visie en strategie van de doelen en het bedrijf kennen, en uw doel moet zijn om de richting van het bedrijf duidelijk te definiëren Structuur: U moet werknemers in groepen, teams en divisies op één lijn brengen om werklasten aan te kunnen die bijdragen aan de doelen van het bedrijf Kernprocessen: Dit zijn systemen die waarde toevoegen aan het bedrijf en kunnen SOP's omvatten voorhoe organiseer ik mijn werk beter?hulpmiddelen zoals projectmanagementsoftware en communicatieabonnementen. Het is jouw taak om processen te beoordelen en ze binnen de structuur op elkaar af te stemmen voor naadloze werkstromen Vaardigheden: Uw nieuwe organisatie zal alleen zo succesvol zijn als de mensen die ervoor werken. Als leider moet u mensen met vaardigheden op één lijn brengen met de juiste taken om de klus sneller en slimmer te klaren

Besteed tijd aan het nadenken over mogelijke verkeerde afstemmingen en maak abonnementen om ze te vermijden. Richt je vooral op misalignments op het gebied van vaardigheden en richting, inclusief de capaciteit en capaciteiten van individuele teamleden.

5. Beoordeel, bouw en pas uw team aan

Als leider weet u hoe belangrijk het is om een goed team te hebben. Mensen zullen centraal staan bij de belangrijkste beslissingen die u in uw eerste 90 dagen zult nemen. Watkins stelt voor om te beginnen met het evalueren van bestaande teams.

Je wilt niet te snel veranderingen doorvoeren, vooral niet zonder de bestaande situatie te begrijpen. Zet een evaluatiesysteem op met specifieke criteria op basis van vaardigheden en besluitvormingsstijlen. Evalueer teams en individuen aan de hand van specifieke KPI's op basis van het daadwerkelijke werk dat ze doen.

Tegen het einde van de eerste 30 dagen zou je in staat moeten zijn om tewerkstellingsbeslissingen te nemen op basis van je beoordelingen. Watkins raadt aan om mensen in de volgende categorieën in te delen:

Behouden zoals het is: Als het lid van het team zijn werk goed doet, blijft hij in dezelfde positie zonder veranderingen

Als het lid van het team zijn werk goed doet, blijft hij in dezelfde positie zonder veranderingen Behouden, maar richten op ontwikkeling: De persoon doet zijn werk goed, maar heeft ondersteuning nodig, die u kunt bieden

De persoon doet zijn werk goed, maar heeft ondersteuning nodig, die u kunt bieden Verplaatsen naar een andere positie: Het lid van het team heeft vaardigheden die hem effectiever zouden maken in een andere positie

Het lid van het team heeft vaardigheden die hem effectiever zouden maken in een andere positie Vervanging: De persoon past niet bij u en u vervangt hem of haar zo snel mogelijk door een nieuw lid van het team

De persoon past niet bij u en u vervangt hem of haar zo snel mogelijk door een nieuw lid van het team Observeren: Je hebt niet genoeg informatie om een beslissing te nemen of je wilt zien hoe de persoon het doet op een specifiek project, dus je observeert en groepeert de persoon in een van de bovenstaande categorieën

Je team zal evolueren, dus zorg ervoor dat je dit proces na de eerste 90 dagen opnieuw bekijkt. Sta open voor veranderingen en pas het team aan naarmate de doelen en de richting van het bedrijf veranderen.

Voorbereiden op een nieuwe rol : Een checklist van 7 stappen

Het moeilijkste deel van de overgang naar een nieuwe leiderschapsrol is het achterlaten van oude gewoonten. Zelfs met een nieuw team, nieuwe taken en een nieuwe bedrijfscultuur is het makkelijk om terug te vallen in de routine die je gewend was - en die niet goed past bij je nieuwe rol. ⚠️

Om dit dilemma te vermijden, raadt Michael Watkins aan om elke nieuwe rol te beginnen met een checklist van zeven stappen. In het vervolg van onze samenvatting "De eerste 90 dagen" zetten we deze checklist in zeven stappen uiteen, zodat je hem snel kunt implementeren.

1. Maak een schone breuk

Het is belangrijk om tijd te nemen om de nieuwe overgang te vieren. Of dat nu betekent dat je in het weekend tijd doorbrengt met vrienden of een feestelijk etentje met je familie, het is de sleutel om je succes te vieren.

Het is ook belangrijk om na te denken over wat je achterlaat en wat je te wachten staat. Bedenk welke dingen je beter zou willen doen in je oude rol en stel verwachtingen op voor wat er komen gaat in je nieuwe rol.

2. Evalueer problemen en uw vermogen om ze aan te pakken

Maak een lijst van waarschijnlijke problemen - waaronder technische, culturele en politieke problemen - in de sleutelafdelingen. U kunt hierbij denken aan financiën, HR, techniek en marketing. Rangschik elk potentieel probleem op een schaal van één tot 10. Beslis welke problemen je kunt en wilt oplossen en welke je moet ondersteunen.

3. Beoordeel uw sterke punten

Neem de tijd om na te denken over uw sterke punten en wat u tot een effectieve leider maakt. Denk na over wat u goed deed in uw vorige rol en over situaties waarin u denkt dat u tekort bent geschoten. Bedenk hoe deze vaardigheden u van pas zullen komen in uw nieuwe baan en hoe ze uw succes in bepaalde zakelijke situaties kunnen belemmeren.

4. Ontwikkel een mentaliteit van leren

Of u nu deel uitmaakte van een leiderschapsteam bij een startup, non-profit of multinational heb je al heel wat succes geboekt. Met zoveel overwinningen onder je riem is het makkelijk om in de val te lopen van te denken dat je het het beste weet.

Als je een nieuwe positie gaat bekleden, is het belangrijk om een mentaliteit van leren te creëren. Dingen die in andere rollen werkten, zijn misschien niet zo succesvol in je nieuwe positie. Denk aan persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling als je je nieuwe rol gaat vervullen. Volg lessen, sta open om van collega's te leren en overweeg nieuwe benaderingen voor oude problemen.

5. Werk uw netwerk bij

Voor zowel nieuwe als oude leiders is het hebben van een solide netwerk van onschatbare waarde. Maak de balans op van je netwerk en kijk welke personen je kunnen helpen om de overgang soepeler te laten verlopen. Steun op oude mentoren en zoek naar hiaten waar je misschien een nieuw iemand nodig hebt om je te helpen. Maak verbindingen en bouw relaties op met deze mensen zodat je de ondersteuning krijgt die je nodig hebt om versneld te groeien.

6. Wees bedacht op ontevredenheid

Of je nu naar een nieuwe organisatie verhuist of intern promotie krijgt, sommige mensen zijn misschien niet zo blij met de verandering als jij. Ze kunnen proberen te voorkomen dat je succes hebt of je toegang tot noodzakelijke middelen limieten.

Of het nu gaat om nieuwe teamleden, een nieuwe manager of oude collega's, houd rekening met deze kwetsbaarheden. Richt je op het managen van deze relaties, stel duidelijke verwachtingen en maak een communicatieplan om problemen aan te pakken.

7. Vraag om hulp als dat nodig is

De eerste dag van iets nieuws is altijd even eng als spannend. Wees niet bang om hulp te vragen - of het nu van je nieuwe baas is of van een direct rapport in je team. Vraag om hulp en hulpmiddelen wanneer je die nodig hebt, vooral tijdens de eerste 90 dagen wanneer je aan het wennen bent.

Populaire " De eerste 90 dagen " Citaten

Het boek van Michael Watkins staat vol wijsheid voor leiderschapsprofessionals. Hij weet niet alleen waar hij het over heeft, maar hij vertelt het ook op een inspirerende en boeiende manier.

Hier zijn enkele van onze favoriete citaten uit "De eerste 90 dagen:"

"Om succes te hebben, moet je de energie van vele anderen in je organisatie mobiliseren. Als je de juiste dingen doet, kunnen je visie, je expertise en je gedrevenheid je voortstuwen en dienen als zaadkristallen."

"Je aansluiten bij een nieuw bedrijf lijkt op een orgaantransplantatie - en jij bent het nieuwe orgaan. Als je je niet goed aanpast aan de nieuwe situatie, kun je uiteindelijk worden aangevallen door het immuunsysteem van de organisatie en worden afgestoten"

"De belangrijkste beslissingen die je in je eerste 90 dagen neemt, gaan waarschijnlijk over mensen"

"Missie gaat over wat er bereikt zal worden, visie gaat over waarom mensen zich gemotiveerd moeten voelen om op een hoog niveau te presteren en strategie gaat over hoe middelen moeten worden toegewezen en beslissingen moeten worden genomen om de missie te volbrengen"

Toepassing "De eerste 90 dagen " Leerervaringen met ClickUp

Met projectmanagementsoftware zoals ClickUp kunt u de sleutelelementen uit deze samenvatting van "De eerste 90 dagen" sneller en eenvoudiger dan ooit implementeren. Hier zijn enkele van de beste functies van ClickUp om uw overgang naar een nieuwe leiderschapsrol naadloos te laten verlopen. 🤩

Meetbare doelen vaststellen voor taken en projecten met automatische progressie om doelen effectiever te bereiken met gedefinieerde tijdlijnen en kwantificeerbare targets ClickUp Doelen maakt het gemakkelijk om langetermijndoelen in te stellen en bij te houden en om te voorkomen dat u onderweg niet op één lijn zit. Stel duidelijke tijdlijnen op en voeg meetbare targets toe voor elk team, elke afdeling of voor het hele bedrijf. Automatiseer het bijhouden van de voortgang en maak mappen om doelen voor verschillende teamleden en afdelingen gemakkelijk te kunnen zien.

Snel afhankelijkheid direct in een ClickUp-taak weergeven, toevoegen, toewijzen of becommentariëren

Gebruik Taak van ClickUp functies voor toewijzing en status om uw team op te bouwen, ieders verantwoordelijkheden bij te houden en verkeerde toewijzingen aan uw nieuwe team te voorkomen. Wijs prioriteiten toe aan elke Taak om iedereen te laten weten welk werk het belangrijkst is. Afhankelijkheid toevoegen zodat teamleden kunnen zien welk werk de voortgang van andere taken verhindert.

Met de aanpasbare Spaces van ClickUp is het eenvoudig om uitgebreide en georganiseerde locaties te bouwen die aanpasbaar zijn voor uw team, afdeling of projecten

Blijf georganiseerd met ClickUp Ruimtes vooral als u in uw positie als leidinggevende toezicht moet houden op verschillende afdelingen. Pas elke ruimte aan met lijsten en mappen om zaken als SOP's, bedrijfsdocumenten en projectmiddelen op één plek te bewaren. Trigger aangepaste notificaties om effectieve communicatie te garanderen wanneer er grote veranderingen worden aangebracht of projecten worden voltooid.

ClickUp biedt ook meer dan 1.000 sjablonen, waaronder verschillende sjablonen voor 30, 60 en 90 dagen abonnementen -om alles eenvoudiger dan ooit te maken, van de instelling van doelen tot het inwerken van werknemers. De 30-60-90-dagen abonnement sjabloon van ClickUp biedt een uitvoerbaar abonnement voor de eerste drie maanden in uw nieuwe rol. Gebruik het om doelen te schetsen, taken te identificeren, deadlines te stellen en voortgang bij te houden.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-30-60-90-Day-Plan-Template.png sjabloon voor een 30-60-90-dagenplan van ClickUp /$$$img/

Gebruik dit ClickUp sjabloon om toekomstige check-ins met nieuwe werknemers te plannen

Je vindt hier ook tientallen SOP-sjablonen om een cultuur van organisatie te creëren. Gebruik deze om nieuwe leden van het team in te werken of om betere processen te ontwikkelen die het bestaande team kan implementeren.

Maak uw eerste 90 dagen succesvol met ClickUp

Met deze strategieën en tips uit "De eerste 90 dagen" hebt u alles wat u nodig hebt om soepel over te stappen naar uw nieuwe rol. Van het bouwen van betere teams tot het afstemmen van strategieën en het veiligstellen van vroege successen, dit boek biedt een routekaart naar succes in leiderschap.

Til uw leiderschapskwaliteiten naar een hoger niveau en meld u vandaag nog aan voor ClickUp . Deze software voor projectmanagement maakt het eenvoudig om nieuwe werknemers in te werken, meetbare doelen in te stellen en de voortgang bij elke stap bij te houden. Bovendien is het aanpasbaar, zodat je een systeem kunt bouwen dat aanpasbaar is en past bij de behoeften van je nieuwe organisatie. 🙌