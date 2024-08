25 Ideeën voor een virtueel kerstfeest waar uw team dol op zal zijn

Klaar om je team op afstand samen te brengen voor een feestelijke viering? We hebben voor je gezorgd met deze lijst van 25 creatieve ideeën voor virtuele kerstfeesten om de feestdagen te vieren. 🎄

Laten we je traditionele teamvergadering een leuke en gedenkwaardige ervaring waar iedereen nog lang na de vakantie over zal praten.

Zonder verder oponthoud, laten we deze virtuele evenementen plannen in beweging om de mooiste tijd van het jaar te vieren.

**Wat is een virtueel kerstfeest?

Een virtueel kerstfeest is als een typisch kerstfeest op kantoor, alleen gebeurt het online via software voor vergaderbeheer zoals Zoom, Google Meet, Microsoft Teams of WebEx.

Een virtueel vakantie-evenement is een geweldige optie voor werknemers op afstand omdat iedereen overal kan meedoen. Bovendien kun je wat geld besparen en het gedoe van een echt feest organiseren overslaan.

Vergeet alleen niet om een vakantieplanner om georganiseerd te blijven voor, tijdens en na de feestactiviteiten om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt. 🥳

25 Gedenkwaardige Virtuele Kerstfeest Ideeën

Hoe groot je team ook is, deze ideeën voor virtuele kerstfeesten en de belangrijkste tips voor het organiseren van kerstfeesten zijn altijd handig etiquetteregels voor virtuele vergaderingen maken van uw virtuele feest het hoogtepunt van het seizoen. Laten we aan de slag gaan en van het feest van dit jaar een succes maken!

1. Virtuele witte olifant cadeau-uitwisseling

Maak plezier met uw collega's (ongeacht waar ze zijn) met de Virtuele Witte Olifant Sjabloon van ClickUp waarmee u dit klassieke spel gemakkelijk kunt spelen

Een van de beste ideeën voor een virtueel kerstfeest is de uitwisseling van geschenken. Zorg ervoor dat u vóór het evenement het budget voor cadeauartikelen vaststelt en deelt. 💰

Deelnemers kiezen dan een cadeau en sturen de gastheer een afbeelding (samen met een ontwerp voor de verpakking). De gastheer kan ClickUp's Virtuele Witte Olifant Sjabloon om deze cadeaus weer te geven, verborgen achter de ontwerpen van de wikkels, en ze te nummeren voor gemakkelijke referentie. U kunt ook een randomizer-app gebruiken om te bepalen in welke volgorde de deelnemers de cadeaus "openen".

Tijdens het feest kiezen de deelnemers een cadeau om te openen. Ze mogen hun keuze houden of van iemand anders stelen. Als een cadeau wordt gestolen, kiest de betrokken speler opnieuw. Om het spel interessant te houden, stel je een maximum in op het aantal keren dat er gestolen mag worden.

De gastheer gebruikt de sjabloon om bij te houden hoeveel cadeaus hij heeft en hoeveel hij heeft gestolen. Het spel eindigt nadat de eerste speler een laatste beurt heeft gehad om zijn cadeau te houden of te ruilen. Na het feest koopt en verstuurt iedereen de eigenlijke cadeaus naar elkaar. 🎁

2. Virtuele kerst Woordenboek

Gebruik ClickUp Whiteboards om taken toe te wijzen, gebruikers te labelen en alles wat nodig is om uw volgende samenwerking van start te laten gaan

Dit Kerst Pictionary-spel is eenvoudig op te zetten en zorgt ervoor dat iedereen betrokken blijft. Je hebt een online whiteboard hulpmiddel, zoals ClickUp Whiteboards om te delen met uw team.

Maak voor het feest een lijst met woorden en zinnen met een kerstthema zoals:

Maretak kus

Elf op de plank 🧝

Peperkoekmannetje

Wanneer het tijd is om te spelen, verdeel je het team in kleine groepjes. Stuur een groepslid in het geheim een woord om op het whiteboard te tekenen (via de privéchat van je video-app) terwijl de anderen raden.

Stel een timer in voor elke ronde die ongeveer 30 tot 60 seconden duurt. Als een team het goed raadt, scoren ze een punt. Laat de illustratoren in elk team rouleren om het interactiever te maken. Het team met de meeste punten aan het eind wint.

3. Mad Libs vakantie sketch

Gebruik ClickUp AI als onderdeel van uw virtuele kerstfeest om leuke sketches voor teamleden te bedenken

Voor een feest vol lachsalvo's hoeft u niet verder te zoeken dan een Mad Libs-sketch. Voor dit kerstspel heb je eerst een script nodig voor een sketch met een vakantie-thema.

Maak je geen zorgen als je geen toneelschrijver bent - je kunt online genoeg voorbeelden vinden of gebruikmaken van ClickUp AI een AI-tool voor evenementenbeheer om je te helpen iets in elkaar te flansen. De sleutel is om lege plekken in het script te laten voor zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden.

Tijdens je feestje draagt iedereen bij door woorden voor te stellen om de lege plekken op te vullen zonder de context van de sketch te kennen. Nadat je alle lege plekken hebt ingevuld, wijs je rollen toe aan teamleden om de sketch op te voeren met de woorden die je net hebt bedacht.

**4. Wat zit er in de geschenkdoos?

Laat je team op afstand de detective in zichzelf ontdekken met een virtueel feestspel dat mysterie en plezier combineert. 🕵️

Als gastheer vul je een geschenkdoos met een "mysterieus item" Tijdens het feest kunnen de deelnemers alleen ja- of nee-vragen stellen om het voorwerp te raden. Bijvoorbeeld:

Is het rond?

Kun je het dragen?

Zou je het in een kerstboom vinden?

Wie het goed raadt, verdient een punt voor zichzelf of zijn team. Laat het spel doorgaan met verschillende voorwerpen in de doos en aan het eind wint de persoon of het team met de meeste punten.

5. Kerstmis op een verlaten eiland

Dit is vergelijkbaar met het virtuele escape room-spel, maar dan nog beter: het gaat om creativiteit, teamsamenwerking en verhalen vertellen.

Verdeel werknemers op afstand in teams en vraag hen een beperkt aantal items (ongeveer vijf tot 10) mee te nemen om kerst te vieren op een verlaten eiland. Laat ze een whiteboardtool gebruiken om hun keuzes met afbeeldingen te presenteren. 🏝️

Na het brainstormen in aparte ruimtes komen de teams weer bij elkaar om te vertellen waarom ze elk item hebben gekozen. Luisteren naar het perspectief en de redenering van elk team maakt dit spel interessant en leuk.

Feestdagentrivia

Dit is een leuke manier om de vakantiekennis van je team te testen met triviavragen over kersttradities, geschiedenis, films, muziek, noem maar op.

Als gastheer bereid je de vragen van tevoren voor en lees je ze voor tijdens het evenement. Als iemand denkt het antwoord te weten, steekt hij zijn hand op in de chat. Als ze het fout hebben, krijgt het volgende team dat zijn hand opsteekt een kans. Zo simpel is het. ✅

7. Kerstkostuumwedstrijd

Geef je virtuele kerstfeest een feestelijk tintje. Laat je team hun kerstsfeer tonen in feestelijke outfits, van kerstmutsen en kerstpakken tot elfenkostuums en unieke zelfgemaakte kerstcreaties.🧣

Geef er een competitief tintje aan door iedereen te laten stemmen voor categorieën als "Meest creatief", "Grappigst" of "Beste doe-het-zelf-outfit" met behulp van de polling-functie van je videogesprek. Vergeet niet om een virtueel "fotohokje" in te bouwen door een teamfoto te maken om de vakantieherinnering te bewaren.

8. Vakantie speurtocht

Speurtochten zijn een van de meest interactieve (en makkelijkste!) ideeën voor een virtueel kerstfeest. Maak gewoon een lijst met 5 tot 10 vakantie-items die iedereen thuis moet vinden. Enkele ideeën zijn:

Een vakantiekaart

Grappige familiefoto

Een symbool van prestatie

Favoriete vakantiefilm of -boek

Besterelatiegeschenk ooit ontvangen

Laat iedereen de lijst zien wanneer het feest begint, zet een timer en kijk hoe de stormloop begint. Wanneer iedereen terugkomt, laat je hen hun items en het verhaal erachter delen. Je kunt na afloop een winnaar aanwijzen - de deelnemer die de meeste voorwerpen heeft voordat de tijd om is, wint. ⏰

9. Raad het kerstliedje met emojis

Iedereen kan mee neuriën met klassieke kerstliedjes, maar zullen ze die ook herkennen als emoji's? Dit idee voor een virtueel kerstfeest draait om het omzetten van populaire kerstliedjes in emoji's. ⛄🎩❄️ zou bijvoorbeeld Frosty the Snowman kunnen zijn.

Laat iedereen deze emoji-combo's zien in een diavoorstelling of verstuur ze in de chat. Wie het liedje juist raadt, krijgt één punt en de persoon of het team met de meeste punten aan het einde van het spel wint.

10. Virtueel snowman bouwwedstrijd

Schets eenvoudig uw ideeën op ClickUp Whiteboards

Zelfs zonder echte sneeuw kunt u nog steeds plezier beleven aan het bouwen van digitale sneeuwpoppen - kies een online whiteboard als uw canvas. 🎨

Maak tijdens het feestje tijd vrij zodat iedereen zijn sneeuwpop kan tekenen en laten zien. Als iedereen klaar is, kun je een peiling houden om te zien wiens sneeuwpopontwerp de favoriet van het publiek is.

11. DIY Kerstknutsels

Kerstknutsels ontwerpen is een andere feestelijke manier om iedereen zijn artistieke vaardigheden te laten zien. Kies een of twee eenvoudige knutsels en stuur je team doe-het-zelf-versierpakketten met alle benodigde spullen. ⚒️

Trek tijd uit voor het maken van deze knutsels, waarbij jij (of een ander teamlid) het team leidt of de stappen in een YouTube-handleiding volgt. Aan het einde van de sessie kun je een foto maken van ieders ontwerp en deze delen op sociale media of zelfs het team laten stemmen op hun favoriete ontwerp.

12. Virtuele talentenjacht

Ontdek de verborgen vaardigheden en talenten van je team met een vakantie talentenjacht! Dit is een boeiende virtuele teambuilding activiteit om een andere kant van je collega's te zien en hun diversiteit te waarderen.

Om de talentenjacht op gang te brengen, vraag je je teamleden om vooraf een korte act of demonstratie van hun talent voor te bereiden. Talenten kunnen van alles zijn:

Zingen

Jongleren

Een instrument bespelen

Een origineel gedicht voordragen

Goocheltrucs of stand-upcomedy uitvoeren

Nadat iedereen heeft kunnen schitteren, kun je stemmen voor leuke titels als "Meest creatieve act" of "Grootste verrassingstalent" 🏆

Kerstfilm Nachtfeest

Kom samen met je team in een ontspannen sfeer voor een virtueel kerstfeest. Kies een kerstfilm waar iedereen van kan genieten of stuur van tevoren een poll uit om een film te kiezen. 🎥

Voor het feest kun je iedereen een pakket met kerstkoekjes, warme chocolademelk, popcorn of andere snacks sturen of de kosten voor de snacks dekken. Tijdens de film kun je de chat van je video-app gebruiken om te lachen, opmerkingen te maken of die "echt niet" momenten te delen om het leuk en boeiend te houden.

14. Virtuele vakantiedansles

Breng je team in een feestelijke stemming door kerstdeuntjes te mixen met eenvoudige dansbewegingen. 🕺

Je kunt een dansleraar inhuren of een teamlid dat van dansen houdt een eenvoudige routine laten leiden. De dansroutine moet leuk en makkelijk te volgen zijn, zodat alle teamleden mee kunnen doen en een leuke tijd hebben.

15. Vakantie woordzoeker uitdaging

Geef een feestelijk tintje aan het klassieke woordzoekerspel op je virtuele feestje. Zoek online naar woordzoekers met een kerstthema en woorden als "maretak", "rendier", "kerstman" en "sneeuwvlok"

Kopieer en plak deze puzzels op Google Slides of ClickUp Whiteboards, één slide (of whiteboardruimte) per deelnemer of team. Geef tijdens het feestje iedereen de tijd om zoveel mogelijk woorden te vinden. De persoon of het team dat de meeste woorden vindt, wint. 🎉

16. Woorden in een woord uitdaging

Bij dit virtuele kerstfeestidee gaat het erom veel kleine woorden te vinden uit een groter woord met een feestelijk thema. Bijvoorbeeld, van "Kerstmis" zullen spelers woorden vinden als "Christus", "charme", "ster", enzovoort.

Als je klaar bent om te spelen, maak dan een lijst met vakantiegerelateerde woorden. Deel er een met je team en geef ze drie tot vijf minuten om zoveel mogelijk kleinere woorden te bedenken.

Je kunt het uitdagend maken door minstens drie of vier woorden toe te staan. Iedereen kan zijn woorden opschrijven en als de tijd om is, deelt iedereen zijn lijst. De deelnemer met de meeste woorden wint. 📝

17. Raad het "ingezoomde" object

Ooit iets van dichtbij bekeken en nauwelijks herkend wat het was? De kans is groot dat je het nog nooit hebt geprobeerd, en dat is precies de twist in dit spel.

Om je voor te bereiden op deze activiteit, zoek je foto's van kerstartikelen en andere willekeurige voorwerpen. Zoom in op een specifiek deel van elke foto met de foto app van je computer. 🔎

Deel tijdens het evenement elke ingezoomde foto zodat de deelnemers kunnen raden wat het is. Als ze het niet snappen, blijf dan uitzoomen tot ze het wel snappen.

18. Kerst kruiswoordpuzzel

Hier is nog een klassiek woordspel om de hersenen van je team aan het werk te zetten. Zoek een kruiswoordraadsel met een kerstthema en laat het zien op afzonderlijke dia's in Google Slides, waarbij elke deelnemer of elk team zijn eigen dia krijgt om aan te werken.

Deelnemers kunnen hier alleen of in teams aan werken. Verdeel de teams over een aparte ruimte. Als de tijd om is, hergroepeer je om de antwoorden te controleren en te zien wie de meeste antwoorden goed heeft.

19. De stoute lijst van de kerstman

Ontdek wie er dit feestseizoen (of vorige) "stout" is geweest met deze kerstversie van "Never Have I Ever" Als gastheer zeg je uitspraken die beginnen met "Je staat op de stoute lijst van de Kerstman als ..."

... je nog nooit een peperkoekhuisje hebt gebouwd

... je een kerstcadeau opnieuw hebt gegeven

... je een cadeau hebt geopend voor kerstochtend

De spelers leggen een vinger op voor elke activiteit die ze hebben gedaan. Om het nog interessanter te maken, kun je ze verhalen laten vertellen achter elke vinger die ze hebben opgestoken. Ga door met het spel totdat de lijst op is of totdat er nog maar één persoon een vinger heeft opgestoken - diegene is de winnaar. 👆

20. Extreem " candy canes " spel

Deze virtuele vakantieversie van Extreme Spoons wordt gegarandeerd een hit op het kerstfeest op kantoor - vervang de lepels door zuurstokken. 🥄

Elke speler heeft een zuurstok en een spel kaarten nodig. Om te beginnen schudt iedereen zijn kaarten en kiest er vier. Nu kiezen ze nog een kaart van de stapel die overblijft en gooien die op een "afvalstapel" of vervangen die door een van de kaarten in hun hand.

Het doel is om zo snel mogelijk four of a kind te verzamelen. Zodra je dat hebt gedaan, toon je je zuurstok aan de camera zodat anderen hetzelfde kunnen doen. Wie als laatste zijn zuurstok laat zien, krijgt een "C" van "CANDY" Spel "CANDY" en je ligt eruit. Speel net zo lang tot er nog maar één speler over is.

21. Santa's woordraadsel

Hier is nog een leuk idee voor een virtueel kerstfeest: Iedereen probeert door elkaar gehusselde letters te ontwarren tot kerstgerelateerde woorden. Je kunt het uitdagender maken met thema's zoals kersteten, films en liedjes. 🎶

Maak als gastheer een diadeck met kerstwoorden door elkaar. Kerstman" wordt bijvoorbeeld "tanas ualsc" en "maretak" wordt "emitlost" Deelnemers kunnen de antwoorden zeggen of typen in het chatgedeelte. De deelnemer of het team dat de meeste woorden goed heeft, is de winnaar.

22. Kerstliedjes karaoke

Wat dacht je van een karaokesessie met een leuke twist om je virtuele feest nog spannender te maken?

Maak een karaoke-afspeellijst met populaire kerstliedjes en favorieten die door teamleden zijn aangevraagd. Zoek deze nummers op YouTube, compleet met songteksten op het scherm zodat iedereen kan meezingen. 🎤

Voor nog meer plezier kun je een imitatieronde organiseren. Laat iedereen zingen als beroemde zangers of beroemdheden - dat wordt gegarandeerd lachen.

23. Kerstmis "dit" of "dat"

Dit is een teambuildingactiviteit met ijsbreker vragen om met elkaar in contact te komen, verhalen te delen en te leren over elkaars vakantietradities. 🧑‍🎄

Maak een diadeck met leuke vakantiethema's zoals:

Echte boom of kunstboom?

Eggnog of warme chocolademelk?

De Grinch ontmoeten of de Grinch zijn?

Lelijke kersttruien of pyjama's?

Versieringen bewaren tot 5 januari of ze op nieuwjaarsdag weghalen?

Laat na het stellen van elke vraag iedereen zijn voorkeur kiezen (via een poll) en zijn keuze uitleggen. Dit leidt vaak tot grappige debatten en versterkt de teambinding.

24. Live virtueel optreden

Het organiseren van een live virtueel optreden is alsof je een privéconcert of -show voor je team in hun huiskamer organiseert. 🛋️

Om dit op te zetten, huur je een professionele performer in, zoals een zanger, goochelaar of komiek. Kies iemand die een publiek kan boeien en een leuke voorstelling kan geven. Het is de perfecte activiteit waarbij je team achterover kan leunen, ontspannen en vermaakt worden.

25. Online kerstprijsuitreiking

Een online kerstprijsuitreiking is een uitstekende manier om je vakantie-evenement met een goed gevoel af te sluiten. Als je verschillende competitieve spellen hebt georganiseerd, is dit het perfecte moment om de winnaars en hun prijzen bekend te maken.🏅

Enkele ideeën voor prijzen productiviteitsgeschenken digitale cadeaubonnen, bioscoopkaartjes, happy hour boxen of zelfs een extra vrije dag. Je kunt ook een speciale "Bedankt"-prijs uitreiken aan iedereen voor hun bijdrage om het feest tot een succes te maken.

Veelgestelde vragen over het plannen van een virtueel kerstfeest

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over virtuele kerstfeestjes op kantoor.

Hoe organiseer je een virtueel kerstfeest?

Bepaal een datum voor het evenement, kies een videoconferentieplatform zoals Zoom, plan leuke activiteiten en verstuur digitale uitnodigingen met een agenda. Enkele van de beste activiteiten zijn een virtuele Secret Santa of witte olifant cadeau-uitwisseling, Santa's Naughty List en This or That.

**Hoe maak je een virtueel kerstfeest leuk?

Vraag uw team om zich te kleden in kerstkleding, begin het feest met leuke spelletjes en ijsbrekers en speel achtergrondmuziek tijdens activiteiten of pauzes. Houd het evenement inclusief door iedereen aan te moedigen om mee te doen.

Hoe lang moet een virtueel kerstfeest duren?

Het moet ongeveer 1 tot 2 uur duren. Dit is lang genoeg om verschillende activiteiten te doen zonder schermmoeheid te veroorzaken.

Creëer een leuk en gedenkwaardig kerstfeest met ClickUp

Het plannen van het perfecte feest tijdens de feestdagen kan stressvol zijn. Maar met deze virtuele kerstfeestideeën en ClickUp hoeft dat niet zo te zijn! 🎄

ClickUp's alles-in-één projectmanagementplatform zit boordevol functies om uw plannen in de hand te houden: