10 Free sjablonen voor nieuwjaarsresoluties voor 2024

Hoe vaak heb je niet gezegd: "Nieuw jaar, nieuwe ik" om een paar weken (of dagen) na 1 januari weer in je oude gedrag terug te vallen? Maak je geen zorgen, je bent niet de enige! Onderzoek toont aan dat mensen over het algemeen niet erg succesvol zijn in het nakomen van hun voornemens.

Of je nu besluit om weer te gaan sporten of geen junkfood meer te eten, goede voornemens kunnen positieve veranderingen in je leven teweegbrengen - zolang je je er maar aan houdt. Dat is natuurlijk het moeilijke gedeelte.

Sjablonen voor nieuwjaarsvoornemens kunnen je helpen om je voor te bereiden op succes en om alles te bereiken wat op je lijst staat. Ze worden geleverd met kant-en-klare secties waarmee je het volgende kunt instellen en bijhouden doelen op korte en lange termijn kunt stellen en bijhouden , NOG TE DOEN , specifieke Taken prioriteren en houd jezelf verantwoordelijk voor elke oplossing.

Hier bespreken we 10 sjablonen voor goede voornemens om je te helpen je dromen waar te maken. 🧑‍🎄

Wat is een sjabloon voor nieuwjaarsresoluties?

Nieuwjaarsresoluties gaan over het starten van positieve veranderingen, het verbeteren van persoonlijke gewoonten en het verbeteren van je algehele welzijn. Volgens onderzoek draait het meestal om het verbeteren van de mentale en fysieke gezondheid.

Sjablonen voor nieuwjaarsresoluties kunnen u helpen uw beloften op papier te zetten, uw voortgang te bewaken en op het juiste spoor naar uw doelen te blijven. Ze worden geleverd met kant-en-klare secties die je kunt aanpassen aan je doelen en waarmee je jezelf verantwoordelijk kunt houden.

Deze sjablonen zorgen voor duidelijkheid en focus, houden u georganiseerd en gemotiveerd, helpen bij tijdmanagement en je zelf laten nadenken en je doelen visualiseren.

Meetbare doelen vaststellen voor taken en projecten met automatische progressie om doelen effectiever te bereiken met gedefinieerde tijdlijnen en kwantificeerbare targets

Sjablonen voor nieuwjaarsresoluties zijn er in vele vormen. Met sommige kun je je voornemens opsplitsen in dagelijkse abonnementen of wekelijkse doelen terwijl andere zich richten op een bepaald aspect van je leven en je privé en andere doelen laten noteren werk-gerelateerde doelen en ambities. Het is aan jou om een sjabloon te kiezen dat aansluit bij je abonnement voor het komende jaar.

Wat maakt een sjabloon voor goede nieuwjaarsresoluties?

Google "sjablonen voor nieuwjaarsresoluties" en je krijgt honderden resultaten, waardoor het een hele uitdaging is om de juiste te vinden. Als je een sjabloon wilt dat je kan helpen doelen te stellen en je eraan te houden, zorg er dan voor dat het de volgende elementen bevat:

Secties voor het definiëren van doelen: Het moet duidelijk georganiseerde gebieden hebben waar je verschillende doelen kunt opschrijven en manieren schetsen om.. bijhouden na verloop van tijd Plan van aanpak: Het sjabloon moet voldoende ruimte bieden om in detail aan te geven hoe je je doelen gaat bereiken. Je moet in staat zijn om taken te creëren en te categoriseren en deadlines vast te stellen om verantwoording af te leggen Functies voor bijhouden: Je moet statistieken kunnen configureren om de voortgang te bewaken Aanpasbaarheid: Zoek naar functies waarmee u de secties kunt personaliseren om ervoor te zorgen dat ze op één lijn liggen met uw voorkeuren Ruimte voor extra aantekeningen: Het sjabloon moet ruimte bieden om je gedachten en gevoelens, affirmaties, citaten of uitdagingen die je tegenkomt op weg naar je doelen op te schrijven

Geef de tijdsregistratie van taken en locaties weer voor een vereenvoudigde blik op de voortgang van het team

10 sjablonen voor nieuwjaarsresoluties voor positieve veranderingen in je leven

We hebben tientallen sjablonen voor nieuwjaarsresoluties doorgenomen en de top 10 geselecteerd die eruit springen door hun functie, gebruiksgemak en esthetische aantrekkingskracht. Bekijk ze en vind de sjabloon die u helpt uw doelen te schetsen en te bereiken! 😍

1. ClickUp sjabloon voor nieuwjaarsresoluties

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-New-Year-Resolution-Template.png Gebruik het ClickUp sjabloon voor nieuwjaarsresoluties om doelen te stellen en te organiseren en de voortgang te visualiseren https://app.clickup.com/signup?template=t-216264711 Sjabloon downloaden /$$$cta/

Wilt u uw nieuwjaarsvoornemens op één plek bewaren, vooruit abonneren en het bijhouden van voortgang een fluitje van een cent maken? De ClickUp sjabloon voor nieuwjaarsresoluties biedt precies wat u nodig hebt!

Met dit sjabloon kunt u een persoonlijk abonnement voor uw voornemens maken, mijlpalen door de jaren heen bijhouden, uw voortgang visualiseren en gemotiveerd blijven. 💪

Het sjabloon heeft twee weergaven. De eerste is een Lijstweergave waar u voor elke resolutie een Taak maakt. Gebruik Aangepaste velden zoals Status, Start- en vervaldatum, Resolutietype en Doelvoortgang om details over je voornemens te geven en het bijhouden gemakkelijker te maken. Met het aangepaste veld Jaar wordt het maken van een abonnement een fluitje van een cent. Je kunt resoluties maken voor jaren vooruit als je graag op lange termijn denkt.

De tweede weergave (Jaar) is een Kanban-bord gericht op alle vooruitdenkers. Het geeft taken (voornemens) uit de vorige weergave weer als kaarten en sorteert ze op basis van het jaar waartoe ze behoren. Als je geen langetermijnabonnementen wilt maken en je alleen op het huidige jaar wilt concentreren, kun je de kaarten met taken sorteren op basis van een ander criterium (zoals prioriteit of deadline).

2. ClickUp Jaaroverzicht sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Year-in-Review-Template.png Met het ClickUp Jaaroverzicht sjabloon kunt u een terugblik maken op het afgelopen jaar en uw prestaties vieren https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6071948 Sjabloon downloaden /$$$cta/

Vooruitdenken is een geweldige manier om uw organisatorische vaardigheden te verbeteren en gefocust te blijven op uw doelen. Maar onderschat de kracht van terugkijken niet - het helpt je begrijpen hoeveel je verbeterd bent en kan een uitstekende basis zijn voor het maken van toekomstige abonnementen. De ClickUp sjabloon Jaaroverzicht laat u nadenken over uw voortgang, uw productiviteit analyseren en deze informatie gebruiken als brandstof voor de instelling van nieuwe doelen en om er op volle snelheid naartoe te rijden. 🚗

Dit sjabloon is gebaseerd op ClickUp Documenten is de unieke functie van het platform waarmee u documenten kunt maken, bewerken, delen, beheren en opslaan. Het biedt aanpasbaarheid en ondersteunt samenwerking.

Het sjabloon Jaaroverzicht biedt 12 secties-één voor elke maand van het jaar. Op de hoofdpagina is ook ruimte voor je persoonlijke informatie (zoals naam, beroep en leeftijd) en je belangrijkste doelen.

Als je op een specifieke maand klikt, zie je de volgende subsecties (ze zijn voor elke maand hetzelfde):

Wins : Een lijst met de hoogtepunten van de maand

: Een lijst met de hoogtepunten van de maand Snaps : Een verzameling foto's met korte bijschriften

: Een verzameling foto's met korte bijschriften Toekomstige abonnementen: Een lijst voor je bucketlist items

Je kunt extra pagina's toevoegen als je een samenvatting van het hele jaar wilt maken of toekomstige doelen en abonnementen wilt schetsen.

3. ClickUp sjabloon voor jaarlijkse doelen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/86a6cf2d-1000.png Houd jezelf bij met ClickUp's sjabloon voor jaarlijkse doelen https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6076468 Sjabloon downloaden /$$$cta/

Wilt u uw persoonlijke en zakelijke doelen schetsen, maar ze apart houden voor eenvoudiger beheer en bijhouden? De ClickUp sjabloon voor jaarlijkse doelen biedt precies dat!

Het is opgedeeld in twee secties - de ene richt zich op persoonlijke plannen en doelen, terwijl de andere gericht is op het bedrijfsleven. Beide secties richten zich op SMART (specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden) doelen. Je hebt ruimte om doelen, meetgegevens voor het bijhouden van de voortgang en realistische deadlines op te nemen.

De twee secties zien er bijna identiek uit - je schetst persoonlijke of zakelijke informatie en bespreekt SMART doelen en stappen die nodig zijn om ze te bereiken. De sectie Business Jaarlijkse Doelen heeft extra ruimte voor risicobeheer en hier bespreek je mogelijke problemen en obstakels die onderweg kunnen opduiken en die je ervan weerhouden om je doelen te bereiken.

Omdat ClickUp samenwerking ondersteunt, kunt u samen met uw teamleden aan uw Business Yearly Goals werken om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit (en dat is letterlijk zo!)

U kunt ook nieuwe ClickUp Documenten toevoegen aan het sjabloon, pagina's aanpassen en een unieke omgeving creëren waarin u met plezier zult werken.

4. ClickUp Kalender Nog te doen lijst sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Calendar-To-Do-List-Template.png Stel uw doelen in, organiseer ze en visualiseer ze met de sjabloon Nog te doen van ClickUp Calendar https://app.clickup.com/signup?template=t-200573617 Sjabloon downloaden /$$$cta/

Het beheren van een agenda vol vergaderingen kan een echte hoofdpijn zijn als u er niet bovenop zit. Omdat we allemaal weten dat het missen van vergaderingen een onprofessionele uitstraling heeft, gebruik je de ClickUp Kalender Nog te doen lijst sjabloon om uw tijdschema tot in het kleinste detail te abonneren en te organiseren.

Dit sjabloon biedt vier weergaven:

Aanvraag vergadering Agenda Op rol Op categorie

De weergave Verzoek voor vergadering is een ClickUp Formulier -Dit is wat uw collega's of externe belanghebbenden gebruiken om vergaderingen met u te plannen. Het formulier bevat vragen over de naam van de aanvrager, rol, categorie, agenda, start- en deadline en prioriteit.

De informatie op het formulier wordt automatisch vertaald naar de weergave Agenda's, een lijst met een overzicht van alle geplande vergaderingen. Elke taak krijgt de naam van de aanvrager en er worden aangepaste velden voor categorie, rol, prioriteit en andere details aan het formulier toegevoegd.

Op rol en Op categorie zijn weergaven van kalenders die geplande vergaderingen kleurgecodeerd weergeven op basis van de rol van de aanvrager of de categorie van de vergadering. Beide weergaven tonen vergaderingen per maand, maar je kunt dit wijzigen in per dag, vier dagen of week.

Je kunt het sjabloon ook gebruiken om persoonlijke agenda's op maat te maken. Voer tandartsafspraken, trainingen in de sportschool, tijd met vrienden, yogalessen en andere activiteiten in om productiviteit te behouden en je dagen te organiseren. 🏋️

5. ClickUp sjabloon voor jaarlijkse doelen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Annual-Goals-Template.png Gebruik het sjabloon voor ClickUp Jaarlijkse Doelen om jaarlijkse doelen in te stellen, ze op te delen in gemakkelijk te beheren Taken en de voortgang ervan te meten https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6059248 Sjabloon downloaden /$$$cta/

Door uw jaarlijkse doelen op te splitsen in eenvoudig te beheren stukken, kunt u uw focus behouden, prioriteiten stellen en de voortgang in de tijd bijhouden. De ClickUp sjabloon voor jaarlijkse doelen maakt dit mogelijk - het laat u belangrijke doelen opdelen in maandelijkse taken, waardoor de overweldiging afneemt en u een gevoel van voltooiing krijgt.

Dit sjabloon van ClickUp Doc verdeelt een jaar in kwartalen en vervolgens in maanden, zodat u een "thema" kunt maken voor uw doelen. In het eerste kwartaal kunt u zich bijvoorbeeld richten op fitness en doelen stellen om uw lichamelijke gezondheid te verbeteren (zoals gezonder eten, naar de sportschool gaan of 30 minuten per dag wandelen). In het tweede kwartaal kun je doorgaan met je fitnessgewoonten, maar je richten op de instelling van groeidoelen - in het voorbeeld kun je brood leren bakken of Spaans gaan leren.

Het sjabloon is aanpasbaar, dus je kunt kolommen een kleurcode geven, doelen bijwerken, afbeeldingen toevoegen, nieuwe pagina's maken, je sjabloon delen met een familielid, vriend of collega en de voortgang regelmatig controleren.

Gebruik het laatste gedeelte van het sjabloon (Aantekeningen) om je hoogte- en dieptepunten op te schrijven, mijlpalen in je persoonlijke ontwikkeling bij te houden (zelfs van een vorig jaar) en te beschrijven hoe je je in de loop der tijd hebt verbeterd of nieuwe gewoonten hebt aangenomen.

6. ClickUp Activiteiten Lijst Sjabloon

Organiseer en plan al uw activiteiten op één plek met het ClickUp Activiteitenlijst Sjabloon

Grote voornemens voor het nieuwe jaar moeten vaak in kleinere stukjes worden opgedeeld, zodat u veranderingen stap voor stap kunt doorvoeren, de stress kunt verminderen en de voortgang kunt controleren. De ClickUp sjabloon voor activiteitenlijst hiermee kunt u lijsten om nog te doen voor je nieuwjaarsvoornemens, maximaliseer je productiviteit en houd jezelf op het juiste spoor.

Dit is een taak sjabloon, wat betekent dat het in een ander sjabloon verschijnt als een aparte opdracht. Op het eerste gezicht is het niets meer dan een lijst met taken. Maar als je het goed gebruikt, kan het een vliegende start zijn om je jaarlijkse of maandelijkse doelen te bereiken.

Laten we zeggen dat je doel is om een nieuwe auto te kopen. Maar dit is meestal niet zo eenvoudig als een autodealer binnenlopen, een mooi voertuig uitkiezen en een contract ondertekenen.

Je moet verschillende modellen onderzoeken, geld sparen, je familie raadplegen, financieringsopties overwegen, enz. Met dit sjabloon kun je al deze activiteiten schetsen in de vorm van een lijst met taken. Maak taken en subtaken, stel in afhankelijkheid van taken en laat aantekeningen achter terwijl u informatie verzamelt.

Als je het ene item na het andere op je lijst afstreept, ben je gerustgesteld dat je een stap dichterbij bent en het verbetert je moraal bij de instelling van je doelen om door te gaan. Begin dus nu met het afstrepen van die to-dos van je bucketlist voor dit jaar! ✔️

7. ClickUp Vakantie Lijst Sjabloon

ClickUp vakantie checklist sjabloon

Een vakantie voorbereiden is leuk en spannend, maar het vereist ook een gedetailleerde planning en organisatie als u er het beste van wilt maken. De ClickUp sjabloon voor vakantielijsten kan de stress van het inpakken wegnemen, uw voorbereidingen stroomlijnen, taken delegeren aan familieleden en ervoor zorgen dat u 100% klaar bent voor de reis! ⛷️

Het sjabloon biedt drie weergaven om je te helpen bij het inpakken voor je vakantie, zonder belangrijke items achter te laten.

De eerste weergave is Items-een lijst met alles wat je nodig hebt op je vakantie, van zonnebrandcrème tot documenten en medicijnen. Maak voor elk item een nieuwe Taak en geef details op met ClickUp-taak Aangepaste velden. Standaard krijgt u velden zoals Status, Vakantiereizen en Hoeveelheid, maar u kunt nieuwe velden toevoegen, zoals Personen of Datum.

De weergave Item Status is een Kanban-bord dat de taken uit de vorige weergave weergeeft als kaarten gesorteerd op status (In te pakken, In te kopen, In te pakken en Verpakt). Het visualiseert de items die je al hebt ingepakt en zorgt ervoor dat je niet vergeet om andere essentiële dingen te kopen.

De To Buy weergave is in feite een boodschappenlijstje met alle items die je nodig hebt voor je vakantie gesorteerd op prioriteit. Zodra je een item hebt gekocht, verander je de status ervan en verdwijnt het uit de lijst.

8. ClickUp emmer lijst sjabloon

Gebruik het ClickUp Bucket List sjabloon om uw belangrijkste Taken te organiseren

Wilt u een bucketlist maken vol met nieuwe dingen die u wilt proberen, bezoeken of doen, maar u heeft nog niet de juiste manier gevonden om het te doen? Zeg maar niets meer - de ClickUp emmerlijst sjabloon is alles wat u nodig hebt om uw dromen te schetsen en de stappen te visualiseren om ze te bereiken. ✨

Deze map sjabloon is verdeeld in drie secties voor het organiseren van uw bucket list items:

Te proberen voedingsmiddelen Plaatsen om te ontdekken Activiteiten

Elke sectie heeft twee weergaven. De eerste weergave is een lijstweergave waarin u taken (bucket list-items) maakt en details geeft met ClickUp-taakvelden zoals Status, Deadline, Tevredenheid, Bestemming en Betrokken personen.

De tweede weergave (Fun Beoordeling) is een Kanban-bord met Taak kaarten gerangschikt op basis van hun Tevredenheidsscore van de vorige weergave.

Als je naar het niveau van de map gaat (door op Bucket List aan de linkerkant van het scherm te drukken), krijg je een overzicht van alle items op de bucket list die je hebt ingevoerd, gesorteerd op hun status. Verander van weergave om items te filteren op beoordeling, continent of persoon en begin uw doel om uzelf te verbeteren of om betere reizen te maken.

9. Excel Nieuwjaarsresolutiesjabloon door Chandoo

Gebruik het Excel-sjabloon voor nieuwjaarsresoluties van Chandoo om je doelen te schetsen en ze gemakkelijk een voor een af te strepen

Als je waarde hecht aan eenvoud en geen uitgebreid sjabloon voor je nieuwjaarsresoluties nodig hebt, dan is het Excel Nieuwjaarsresolutiesjabloon van Chandoo nog te doen in een hele pagina of spreadsheet.

Dit sjabloon voor Nieuwjaarsresoluties in Excel is in feite een lijst met 101 invoer die je moet voltooien in 1001 dagen. Natuurlijk hoef je de invoer in de sjabloon niet te gebruiken - verwijder de tekst en maak je eigen persoonlijke taken die je in de toekomst wilt uitvoeren.

Alles is aanpasbaar, dus je kunt de titel en de start- en einddatum wijzigen. In het veld met de voorgeformatteerde taken zie je hoeveel dagen er nog resteren tot de einddatum, zodat je je tijd goed kunt indelen.

Zodra je een taak voltooit, markeer je het selectievakje ernaast. De taak wordt gemarkeerd en de balk boven de tabel beweegt mee.

10. Canva sjabloon voor nieuwjaarsresolutielijst

De sjabloon voor de nieuwjaarsresolutielijst van Canva biedt de perfecte basis voor de instelling van doelen voor het komende jaar

Ja, je kunt je Nieuwjaarsresolutie op een stuk papier schrijven, maar wat is daar nou leuk aan? Met het sjabloon voor de nieuwjaarsresoluties van Canva kun je er helemaal voor gaan en je lijst het mooie ontwerp geven dat het verdient!

Het sjabloon heeft één pagina waarop je je voornemens kunt schetsen. Het heeft een wit-gouden ontwerp en veel ruimte voor je abonnementen en doelen.

De schoonheid van dit sjabloon zit hem in de aanpasbaarheid: elk element kun je naar wens aanpassen! Kies je favoriete kleuren, voeg bestanden toe, maak nieuwe pagina's, teken en schrijf je eigen verhaal over je goede voornemens. ✍️

Onze suggestie? Gebruik de eerste pagina om je voornemens samen te vatten en maak nieuwe pagina's om ze in detail te bespreken. Laat wat ruimte over om je gedachten op te schrijven en de voortgang bij te houden.

Sjablonen voor nieuwjaarsresoluties: Visualiseer en verwezenlijk uw dromen

De sjablonen die we hebben gepresenteerd bieden alles wat u nodig hebt om uw nieuwjaarsvoornemens op te schrijven, te visualiseren en te organiseren. De functies helpen u op het juiste spoor te blijven en houden u gemotiveerd om alles op uw lijst te bereiken.🎄

De gepresenteerde ClickUp sjablonen zijn slechts een fractie van wat het platform te bieden heeft indrukwekkende bibliotheek met meer dan 1.000 opties voor verschillende doeleinden. Aanmelden voor ClickUp en ontdek de selectie van sjablonen, evenals tientallen functies voor projecten en taakbeheer , team samenwerking brainstormen en organisatie.