10 Beste creatieve apps in 2024 (gratis & betaald)

Heb je ook wel eens het gevoel dat je geen ideeën meer hebt wanneer je ze het hardst nodig hebt? Vlak voor een grote presentatie of een deadline voor een project.

Je bent niet de enige.

De meesten van ons krijgen de beste ideeën op de meest onverwachte momenten - onder de douche, op de terugweg van het werk of tijdens een gesprek met een vriend of collega. We bewaren deze ideeën vaak willekeurig, als een boodschap of aantekening voor onszelf, een post-it, of we verwachten dat we er later nog eens aan zullen denken.

Maar als je het idee nodig hebt, voelt het alsof je een berg moet verzetten om het te vinden. Dat is waar creatieve apps om de hoek komen kijken. Ze bieden oplossingen om ideeën te bedenken, ze allemaal bij te houden en ze op te roepen wanneer dat nodig is.

Wat is een creatieve app?

Creatieve apps zijn software-oplossingen die je helpen om je ideeën methodisch te bedenken, op te slaan en terug te vinden. Je kunt deze ideeën gebruiken wanneer je een creatieve burn-out hebt of wanneer je ideeën of inspiratie nodig hebt voor een project.

Het creatieve proces is niet eenvoudig. Je hebt alle hulp nodig die je kunt krijgen.

Scenario 1: Je hebt te maken met het blanco pagina syndroom of writer's block - je hebt geen inspiratie en je kunt je creatieve sappen gewoon niet laten stromen.

Mogelijke oplossing: Beantwoord aanwijzingen of gebruik een sjabloon dat het beste past bij waar je aan werkt. Dit geeft je een snelle overwinning en een voet tussen de deur om je creatieve processen een kickstart te geven.

Je zult in het artikel zien hoe verschillende apps verschillende benaderingen van prompts hebben (inclusief een kaartspel!).

Scenario 2: Je bent voor 50% klaar met je project, je loopt tegen een muur en je kunt een probleem niet oplossen waardoor je project geen voortgang kan boeken. Dit is zowel een creatieve als een uitvoerende uitdaging.

Je zult voorbeelden willen hebben van eerdere projecten en hoe ze Voltooid zijn om je te inspireren.

Mogelijke oplossing: Het beroemde Swipe-bestand.

Traditioneel is een swipe file een verzameling succesvolle reclame- en verkoopbrieven. Copywriters en creative directors hadden een veegbestand met hun favoriete advertenties waar ze naar terug konden grijpen wanneer ze inspiratie nodig hadden.

Tegenwoordig zijn de toepassingen talrijk in alle disciplines:

Een schrijver kan een verzameling aantekeningen hebben van de boeken van zijn favoriete auteurs

Een e-mailmarketeer kan een verzameling van zijn favoriete e-mails bijhouden

Een blogschrijver kan de beste koppen opslaan

Een ontwerper kan afbeeldingen of foto's opslaan om op elk moment te gebruiken en te citeren

Een software-ingenieur kan blokken code opslaan van andere ingenieurs die hij bewondert

Wat moet je zoeken in creatieve apps?

Door de juiste app te vinden die aan je behoeften voldoet, zorg je ervoor dat je de vereiste creatieve back-up hebt en dat je nooit zonder inspiratie komt te zitten. Hier zijn een paar dingen die je moet zoeken in de juiste creatieve app.

✅ Gebruikersvriendelijk

Een creatieve app moet gemakkelijk zijn voor mensen van alle leeftijden en achtergronden. Zoek een app met een eenvoudige UI zodat je snel aan de slag kunt,

✅ Flexibel en aanpasbaar

De creatieve app moet flexibel genoeg zijn voor jouw manier van werken. Bijvoorbeeld, of je nu een individu bent of een klein team, de creatieve app moet naadloos aansluiten op je huidige workflow en tool stack.

✅ Samenwerken

Als je als team werkt, moet de app je in staat stellen samen te werken binnen het platform zodat iedereen op dezelfde pagina zit. Ingebouwd, real-time samenwerking voorkomt de noodzaak om e-mails of berichtenplatforms op te volgen, wat vaak leidt tot verloren ideeën.

✅ Real-time voortgangsregistratie

Laat een idee niet al je tijd opslokken. Zoek een creatieve app met een realtime project tracker die je helpt op schema te blijven met je deadlines. Dit is vooral cruciaal als je met meerdere projecten bezig bent.

De 10 beste creatieve apps voor gebruik in 2024

Na het uitproberen van verschillende creatieve apps hebben we tien van de beste op een rijtje gezet.

1. ClickUp

Zet ideeën om in uitvoerbare Taken op een ClickUp-taak whiteboard

ClickUp is een van de beste creatieve apps met functies die individuen en creatieve teams helpen om na te denken, te brainstormen en hun ideeën te stroomlijnen.

Hoewel een idee de kern van je denkwerk kan vormen, moet het wel worden omgezet in iets zinvols.

Dit is waar ClickUp uitstekend in is. U kunt uw idee omzetten in een project, het opdelen in kleinere taken, de voortgang bijhouden en samenwerken met teamleden zodat uw idee niet alleen maar een idee blijft.

Een van de functies die u graag zult gebruiken, is de ClickUp Whiteboard . Het biedt het perfecte canvas om ideeën visueel te brainstormen en ze om te zetten in toewijsbare items. Het is ook geweldig om moodboards te maken.

ClickUp helpt je ook om een verbinding te leggen tussen meerdere ideeën en een aangepaste werkstroom op te bouwen op het dashboard om eraan te beginnen werken. ClickUp mindmaps is een van de krachtigste functies voor het maken van verbindingen tussen ideeën!

Teken verbindingen en koppel objecten aan elkaar om roadmaps of workflows te maken van uw ideeën samen met uw team in ClickUp Whiteboards

U kunt ClickUp downloaden op elk apparaat en platform. De app biedt een desktop-app voor MacOS en Windows, een mobiele app voor iPhone en Android, een Chrome extensie en een Email Add-on.

ClickUp beste functies

Mindmapping: Maak een lijst en visualiseer ideeën of Taken tijdens brainstormsessies

Maak een lijst en visualiseer ideeën of Taken tijdens brainstormsessies Realtime teamsamenwerking: Werk snel samen met teamleden met chatten en opmerkingen

Werk snel samen met teamleden met chatten en opmerkingen ClickUp AI: Genereer design briefings, user journeys, creatieve briefings en meer met behulp van ClickUp AI om tijd en moeite te besparen

Genereer design briefings, user journeys, creatieve briefings en meer met behulp van ClickUp AI om tijd en moeite te besparen Projectmanagement: Voeg tijdlijnen toe, wijs taken toe, laat belanghebbenden wijzigingsverzoeken indienen, visualiseer tijdlijnen en houd de voortgang van creatieve projecten bij op één dashboard om blokkades te identificeren

ClickUp beperkingen

De mobiele versie van ClickUp biedt nog niet alle functies van de desktop versie

Slack integratie behoeft verbetering

ClickUp prijzen

ClickUp biedt vijf prijsabonnementen voor elk creatief team:

Free Forever : Gratis

: Gratis Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Hersenspinner

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/brainsparker-card.png kaart brainsparker /%img/

via Brainsparker Brainsparker is een creatieve app die gebruik maakt van geavanceerde coachingstechnieken en neurowetenschappelijke principes. De app inspireert creativiteit door middel van kaartdecks, cursussen en geavanceerde training, waardoor het geschikt is voor alle leeftijdsgroepen.

De app biedt een interactieve interface waarmee je je creatieve proces kunt starten door kaarten te kiezen die aanwijzingen geven. Je kunt deze aanwijzingen gebruiken om na te denken over creatieve reizen, nieuwe ideeën te ontwikkelen en blokken te overwinnen.

Brainsparker biedt meerdere gratis en premium decks met inspirerende citaten, afbeeldingen en gedachten.

Brainsparker beste functies

Kaartdecks: 25+ kaartdecks om uw creatieve sappen te laten stromen, zoals coachingsvragen, trigger-woorden, citaten, actieverklaringen en afbeeldingen

25+ kaartdecks om uw creatieve sappen te laten stromen, zoals coachingsvragen, trigger-woorden, citaten, actieverklaringen en afbeeldingen Micro-cursussen: Creatief denken enbrainstormtechnieken om je te helpen je creatieve spieren te trainen

Creatief denken enbrainstormtechnieken om je te helpen je creatieve spieren te trainen Daily spark notificaties en widget op het startscherm: Ontvang je dagelijkse inspiratie via automatisering op basis van kaarten die je kiest

Brainsparker limieten

Een kaartspel vinden voor specifieke creatieve projecten kan moeilijk zijn

Er zijn geen desktop- of Android-apps beschikbaar

Brainsparker prijzen

Free-forever met gelimiteerde kaartdecks

met gelimiteerde kaartdecks Premium abonnement - VIP pas: $9.6/maand

Brainsparker beoordelingen en recensies

App Store: 4.6/5 (151 beoordelingen)

3. MindMeister

Via MindMeister MindMeister is creatieve software voor het in kaart brengen van gedachten. Het helpt u verbindingen te maken tussen uw ideeën en concepten door aangepaste grafieken te maken.

Zit je met een creatief blok? Met de mindmap kunt u uw idee visualiseren en de volgende stappen die nodig zijn om het tot leven te brengen.

De ingebouwde editor is geschikt voor creatieve individuen en Teams en kan helpen bij het stroomlijnen van brainstormsessies, vergaderingen, aantekeningen en project planning.

MindMeister beste functies

Gemengde kaartindelingen: Leg creatieve ideeën vast in drie kaartindelingen - mindmapweergave, organigram of lijstweergave - die u op één canvas kunt gebruiken

Leg creatieve ideeën vast in drie kaartindelingen - mindmapweergave, organigram of lijstweergave - die u op één canvas kunt gebruiken Sjablonen: Verken vooraf gedefinieerde sjablonen voor mindmaps en pas ze aan uw creatieve wensen aan

Verken vooraf gedefinieerde sjablonen voor mindmaps en pas ze aan uw creatieve wensen aan Relationships: Creëer en toon relaties tussen twee willekeurige mindmaponderwerpen en markeer begin- en eindpunten met aanpasbare verbindingslijnen

Creëer en toon relaties tussen twee willekeurige mindmaponderwerpen en markeer begin- en eindpunten met aanpasbare verbindingslijnen Uitbreidbare aantekeningen: Voeg meer context toe aan de in kaart gebrachte onderwerpen en bijlagen zoals documenten, links, enz.

MindMeister limieten

De gratis app beperkt u tot drie mindmaps

Prijzen MindMeister

Gratis basis abonnement

basis abonnement Persoonlijk : $3.5/maand

: $3.5/maand Pro : $5,5/maand

: $5,5/maand Business: $8,5/maand

MindMeister beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (31 beoordelingen)

4.3/5 (31 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (279 beoordelingen)

4. SimpleMind

via SimpleMind SimpleMind is een ander geweldig mindmapping-hulpmiddel voor creatieven om hun gedachten en taken te visualiseren en te organiseren.

De creatieve app richt zich op het stap voor stap doordenken van ideeën. De mindmaps die op het dashboard worden gemaakt kunnen fungeren als een volledig functioneel proces om een abonnement of project uit te voeren.

Als je bijvoorbeeld van plan bent om je website opnieuw te ontwerpen, kun je verschillende associatieniveaus maken op basis van de taken die voor, tijdens en na het project moeten worden voltooid. Deze taken omvatten ontwerp, ontwikkeling, copywriting en microtaken zoals briefing, onderzoek, schets, eerste ontwerp, enz.

SimpleMind staat ook bekend om het gebruik van verschillende kleuren voor verbindingen om het geheugen te verbeteren.

SimpleMind beste functies

Intuïtief mindmappen: Maak aantekeningen van ideeën en verbind de punten voor taken die voortvloeien uit elk knooppunt

Maak aantekeningen van ideeën en verbind de punten voor taken die voortvloeien uit elk knooppunt Free-form layout en auto-layout: Gebruik free-form om onderwerpen overal op het canvas te plaatsen of auto-layouts voor gestructureerd brainstormen

Gebruik free-form om onderwerpen overal op het canvas te plaatsen of auto-layouts voor gestructureerd brainstormen Stijlbladen en details: Pas uw mindmaps aan met aanpasbare kleuren, lijnen, ontwerpelementen en meer

Pas uw mindmaps aan met aanpasbare kleuren, lijnen, ontwerpelementen en meer Bijlagen: Voeg afbeeldingen, pictogrammen, labels, selectievakjes en meer toe voor extra context

SimpleMind limieten

Geen merkbare nadelen

SimpleMind prijzen

Gratis abonnement

Proefversie: 30 dagen gratis

30 dagen gratis Pro editie (één gebruiker): $53

SimpleMind beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (7 beoordelingen)

4.7/5 (7 beoordelingen) App Store: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

5. Lucidchart

Via Lucidchart Lucidchart helpt ideeën en mensen samen te brengen om de efficiëntie en productiviteit van teams te maximaliseren met behulp van visuele aanwijzingen.

Het is een cloud-gebaseerde visuele werkruimte waarmee creatieven rijke diagrammen kunnen maken door gegevens te koppelen. Je kunt gegevenscomponenten zoals gesprekken, mensen, apps en processen koppelen en zo aangepaste stroomdiagrammen maken die gemakkelijk te volgen zijn.

Lucidchart beste functies

Templates: Een uitgebreide bibliotheek met sjablonen voor verschillende doeleinden die je kunt bewerken om ze aan te passen aan je werkdoelen

Een uitgebreide bibliotheek met sjablonen voor verschillende doeleinden die je kunt bewerken om ze aan te passen aan je werkdoelen Samenwerking via whiteboards: Een virtueel whiteboard voor brainstormsessies en samenwerking tussen teams over projectideeën

Een virtueel whiteboard voor brainstormsessies en samenwerking tussen teams over projectideeën Revisiegeschiedenis: Een gedetailleerd controlespoor van wijzigingen die zijn aangebracht in het whiteboard, documenten en stroomschema's

Een gedetailleerd controlespoor van wijzigingen die zijn aangebracht in het whiteboard, documenten en stroomschema's Gegevensvisualisatie: Autovisualisatiefuncties zoals organigram, slimme containers, koppeling van gegevens, sticky notes, dynamische vormen en nog veel meer

Lucidchart limieten

Beginners zullen moeten leren om de grafieken goed te krijgen door proefversies en fouten

De gratis versie heeft beperkingen wat betreft gebruikers, opslagruimte en functies

Prijzen Lucidchart

Gratis abonnement

Individueel: $7,95/maand

$7,95/maand Teams: $9/gebruiker/maand

$9/gebruiker/maand Enterprise: Neem contact op met Verkoop

Lucidchart beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (4.000+ beoordelingen)

4.5/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.900+ beoordelingen)

6. Coffivity

via Gevoeligheid Als je op je creatiefst bent in informele instellingen, probeer dan Coffitivity. Deze app is gebaseerd op onderzoek dat suggereert dat milde ruis en lichte afleiding je creatieve sappen doen stromen.

Coffitivity recreëert de omgevingsgeluiden van universiteiten, lounges en cafés om werken op afstand leuk en productief te maken, zodat je in een creatieve omgeving kunt werken.

Coffitivity beste functies

Gemakkelijk te gebruiken: De eenvoudige functie van de app maakt het makkelijk om hem te gaan gebruiken

De eenvoudige functie van de app maakt het makkelijk om hem te gaan gebruiken Audiobibliotheek: Een bibliotheek met omgevingsgeluiden die de omgeving van een café nabootst

Beperkingen van Coffitivity

Gelimiteerde geluiden

Voor extra geluiden moet $9 betaald worden

Coffitivity's app is gebaseerd op een niche idee gebaseerd op audio afleiding en is misschien niet voor iedereen geschikt

Prijzen Coffitivity

Gratis abonnement

Premium: $9/jaar

Coffitivity beoordelingen en recensies

Niet beschikbaar

7. Miro

via Miro Miro is een visuele werkruimte waarmee u ideeën en processen tot leven kunt brengen door middel van diagrammen, wireframing, whiteboarding, mindmaps en andere visuele hulpmiddelen.

Met Miroverse sjablonen kun je in enkele minuten klanttrajecten in kaart brengen en design thinking boards opzetten.

Miro beste functies

Diagrammen en processen in kaart brengen: Maak eenvoudige, snelle flowcharts en journey maps met aanpasbare opmaak en een uitgebreide bibliotheek met vormen en connectoren

Maak eenvoudige, snelle flowcharts en journey maps met aanpasbare opmaak en een uitgebreide bibliotheek met vormen en connectoren Content- en datavisualisatie: Breng documentatie, ontwerpen, resultaten van enquêtes, video's en live gegevens naar één dashboard voor eenvoudige samenwerking

Breng documentatie, ontwerpen, resultaten van enquêtes, video's en live gegevens naar één dashboard voor eenvoudige samenwerking Miro assist: Automatisch gegenereerde mindmaps, diagrammen, code en intelligente samenvattingen van meerdere aantekeningen

Automatisch gegenereerde mindmaps, diagrammen, code en intelligente samenvattingen van meerdere aantekeningen Visueel projectmanagement: Taken bijhouden in projecten in een flexibel en dynamisch Kanban-bord

Miro limieten

Miro kan beginners overweldigen ondanks de gebruikersvriendelijke interface

Enkele gebruikers hebben problemen gehad met de prestaties en het format bij het uploaden van afbeeldingen

Geen integratie met de Microsoft en Google suite

Miro prijzen

Gratis abonnement

Starter: $8/gebruiker/maand

$8/gebruiker/maand Business: $16/gebruiker/maand

$16/gebruiker/maand Enterprise: Neem contact op met verkoop

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (5.000+ beoordelingen)

4.8/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.300+ beoordelingen)

8. Opmerkzaamheid

Via Merkbaarheid Notability is een creatieve app die de noodzaak wegneemt om ideeën en afbeeldingen op te slaan en schermafbeeldingen te maken op verschillende plaatsen wanneer de inspiratie toeslaat.

De app biedt een visuele toolkit voor het maken van aantekeningen met een schone interface om je aantekeningen op te slaan, vast te leggen en te delen. Je kunt ook ideeën krabbelen, aantekeningen maken, referenties tekenen en meer om een storyboard te maken.

De app is te downloaden op Mac, iPhone en iPad.

Notability beste functies

Papiersjablonen: Gebruik verschillende sjablonen en achtergronden voor het maken van aantekeningen

Gebruik verschillende sjablonen en achtergronden voor het maken van aantekeningen Multimediatools: Selecteer tools zoals potlood, markeerstift, tekst en audio om ideeën en aantekeningen te verdelen

Selecteer tools zoals potlood, markeerstift, tekst en audio om ideeën en aantekeningen te verdelen Organisatie: Orden aantekeningen met aanpasbare onderwerpen en verdelers

Orden aantekeningen met aanpasbare onderwerpen en verdelers Presentatiemodus: Presenteer ideeën op het volledige scherm zonder afleidende werkbalken

Presenteer ideeën op het volledige scherm zonder afleidende werkbalken Notitiegalerij: Vind of deel je aantekeningen met andere gebruikers in een gesloten gemeenschap

Vind of deel je aantekeningen met andere gebruikers in een gesloten gemeenschap Opnemen en opnieuw afspelen: Neem audio op om ideeën vast te leggen en automatisch te synchroniseren met aantekeningen

Notability limieten

Beperkte stickerbibliotheek voor aantekeningen

De gratis versie biedt een beperkt aantal bewerkingen per maand

Ondersteunt geen Android-apparaten

Prijzen van Notability

Gratis te gebruiken met in-app aankopen

Beoordelingen en recensies van Notability

G2: 4.6/5 (41 beoordelingen)

4.6/5 (41 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (36 beoordelingen)

9. Tayasui Schetsen

via Tayasui Schetsen Tayasui Sketches biedt kunstenaars en ontwerpers een digitaal hulpmiddel voor een realistische tekenervaring.

Deze creatieve app geeft een natuurlijk gevoel aan tekeningen en schilderijen door veel aandacht te besteden aan de kleinste details, zoals potlooddruk, snelheid, oriëntatie en kanteling.

Tayasui Sketches functies

Slagvoorbeeld: 100+ verschillende penselen die zich aanpassen aan de aanraking van Apple Pencil

100+ verschillende penselen die zich aanpassen aan de aanraking van Apple Pencil Waterverfpenseel: Realistische waterverfstreken en -effecten

Realistische waterverfstreken en -effecten Kleurenbibliotheek: Uitgebreide kleurenbibliotheek en de mogelijkheid om twee of meer tinten te mengen

Tayasui Schetsen limieten

De freemium versie heeft beperkte functies

De desktop versie is alleen toegankelijk voor MacOS

Het standaard abonnement kan duur zijn voor beginnende ontwerpers en studenten

Het meest geschikt voor creatieve ontwerpers

Tayasui Sketches prijzen

Vrije versie

Standaard: $12/maand

$12/maand Mac-licentie: $120 - eenmalige aankoop

$120 - eenmalige aankoop Business: $240/jaar

Tayasui Sketches beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (700+ beoordelingen)

10. Curator

via Curator Curator is een creatieve app met veel functies die je helpt ideeën te verzamelen, organiseren en methodisch te presenteren. Deze app kan platforms zoals Pinterest, Evernote en Instagram vervangen en fungeert als een opslagplaats van al je ideeën.

De creatieve app heeft ook functies waarmee je gemakkelijk kunt samenwerken met leden van je team.

Curator beste functies

Eenvoudig verzamelen: Maak aantekeningen in de vorm van websitelinks, afbeeldingen, tekst of ruwe schetsen

Maak aantekeningen in de vorm van websitelinks, afbeeldingen, tekst of ruwe schetsen Ideeën organiseren: Ideeën slepen en neerzetten in categorieën voor betere organisatie

Ideeën slepen en neerzetten in categorieën voor betere organisatie Presentatie: Veeg eenvoudig tussen aantekeningen in volledig scherm voor directe presentaties

Veeg eenvoudig tussen aantekeningen in volledig scherm voor directe presentaties Delen en samenwerken:Verstuur storyboards via e-mail of werk samen door teamleden uit te nodigen op je canvas

Curator limieten

Gebrek aan bijgewerkte tutorials op de website

De app is beperkt tot gebruikers van een iPhone of iPad

Curator prijzen

Gratis abonnement

Premium (particulier): $4.99/maand

$4.99/maand Premium (Business): Neem contact op met Verkoop

Curator beoordelingen en recensies

App Store: 4/5 (12 beoordelingen)

Breng je ideeën tot leven met de beste creatieve apps

Een moment van inspiratie, een vonk, de geboorte van een nieuw idee - dit zijn ervaringen die ons vreugde en voldoening geven. En elke belangrijke verandering of groei begint met een klein idee. Of het nu gaat om business of ons persoonlijke leven.

Creativiteit heeft ondersteuning, zorg en aandacht nodig. Creatieve apps doen precies dat.

Kies er een die past bij je behoeften, je werkstroom en de tools die je al gebruikt. En zorg ervoor dat je ideeën uitgroeien tot iets zinvols.

Dat is waar ClickUp wint.

ClickUp stelt u en uw team in staat om ideeën in realtime vast te leggen en een opslagplaats van creatieve ideeën op te bouwen waaruit u kunt putten. En dan, van brainstorming tot ideevorming tot uitvoering tot het meten van resultaten - ga er helemaal voor met ClickUp.

Wilt u weten waarom creatieve teams voor ClickUp kiezen? Meld u vandaag nog aan voor een gratis account en probeer de creatieve app uit !