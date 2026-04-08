직원 20~50명 규모의 팀을 위한 운영 구조

회사 운영 구조의 문제점은 대개 직원 수가 35명에 달하고, 팀 간 의사결정을 내릴 때마다 달력 초대장이 필요해질 때쯤에야 비로소 드러납니다.

Microsoft의 '워크 트렌드 인덱스(Work Trend Index)'에 따르면, 직원의 48%가 자신의 일이 혼란스럽고 단편적이라고 느끼며, 명확한 구조 없이 인원만 늘어나면 이러한 문제는 더욱 악화될 뿐입니다.

이 가이드는 직원 수 20~50명 규모의 팀을 위한 운영 구조를 상세히 설명합니다. 다양한 비즈니스 유형에 적합한 조직 모델과, 구성원의 소진을 방지하는 관리자 대 직원 비율 설정 방법을 다룹니다. 또한 인원이 늘어남에 따라 전체 시스템이 경직되지 않도록 유지하는 방법도 설명합니다.

운영 구조란 무엇인가?

운영 구조란 누가 무엇을 담당하는지, 누가 누구에게 보고하는지, 그리고 일이 사람과 팀 간에 어떻게 전달되는지를 결정하는 체계입니다. 이는 회사가 의사결정을 내리고, 정보를 공유하며, 구성원에게 책임을 묻는 방식을 규정하는 살아있는 규칙의 집합입니다.

이는 조직도와는 다릅니다. 조직도는 특정 시점의 회사 계층 구조를 시각적으로 보여주는 '스냅샷'에 불과합니다. 반면 운영 구조는 그 이면에 존재하는 살아있는 시스템으로, 의사결정이 어떻게 이루어지고, 정보가 어떻게 흐르고, 책임이 어떻게 이행되는지를 규정합니다. 두 부서가 의견이 엇갈리거나, 작업 인계가 필요하거나, 새로운 팀원이 합류할 때 실제로 어떤 일이 벌어질지를 결정하는 것이 바로 운영 구조입니다.

직원 수가 20~50명인 기업에서는 이러한 구조가 문서화된 양식으로 존재하지 않는 경우가 대부분입니다. 이는 창업자의 머릿속에만 있거나, 신입 사원 교육 과정에서 암묵적 지식으로 전수될 뿐입니다.

이 간극이 바로 이 크기 기업에서 발생하는 대부분의 확장 관련 문제의 근본 원인입니다. 👀

왜 20~50명의 직원이 기업 구조의 전환점이 될까요?

직원이 약 20명 정도 되면 창업자가 더 이상 모든 의사결정에 관여할 수 없게 됩니다. 30명이 되면 “그냥 사라한테 물어봐 ”라는 방식이 지식 관리 시스템으로서 더 이상 통하지 않게 됩니다. 50명에 가까워지면 중간 관리층이 필요해지며, 부서 간 업무 인계가 일상적인 이벤트가 됩니다.

일반적으로 다음과 같은 문제가 발생합니다:

의사소통의 복잡성: 인원이 늘어날수록 사람 간의 관계는 기하급수적으로 증가합니다. 10명 규모의 팀에는 45개의 의사소통 경로가 있는 반면, 50명 규모의 팀에는 1,225개의 경로가 있습니다

창업자 병목 현상: 한두 명의 리더가 모든 결정을 검토할 수는 없으며, 그렇게 할 경우 조직 운영의 가장 느린 고리가 될 수밖에 없습니다

역할의 모호성: 직원 수가 15명일 때는 한 사람이 여러 역할을 맡지만, 40명이 되면 직원 수가 15명일 때는 한 사람이 여러 역할을 맡지만, 40명이 되면 업무가 중복되어 업무 누락이 발생합니다

규제 적용 기준: 50명 이상의 직원을 둔 기업에 적용되는 FMLA와 같은 특정 규정 및 보고 요건은 해당 기준에 근접하거나 이를 초과할 때 발효됩니다

문화의 편차: 문서화된 구조가 없으면 신입 사원들은 각기 다른 관리자들로부터 일관성 없는 기대치를 흡수하게 된다

이 단계에서 효과적인 운영 구조는 불필요한 절차를 추가하는 것이 아니라, 업무의 마찰을 줄여주는 것처럼 느껴져야 합니다.

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직원 20~50명 규모의 기업에 적합한 최적의 조직 구조 유형

이 단계에서 '올바른' 조직 구조라는 것은 존재하지 않습니다. 어떤 구조를 선택할지는 업무 흐름과 어떤 목표를 최우선으로 삼느냐에 따라 달라집니다. 각 구조에 대해 자세히 살펴보기 전에, 먼저 간략한 개요를 살펴보겠습니다:

구조 유형 가장 적합한 대상 의사결정 속도 주요 위험 기능별 전문 팀 Medium 사일로 수평적 소규모의 고참 팀 높음 의사결정 불확실성 매트릭스 부서 간 협업 Medium 역할 혼란 하이브리드/사업부제 다중 제품 설정 중상급 조정 비용

기능별 조직 구조

기능별 조직 구조는 엔지니어링, 마케팅, 영업 팀, 운영 팀, 재무 팀 등 기능별로 팀을 구성합니다. 각 부서에는 창업자나 CEO에게 보고하는 책임자가 있습니다. 이는 기업이 전문 인력을 채용함에 따라 자연스럽게 부서들이 형성되는 방식을 반영하기 때문에, 이 크기의 기업에서 가장 흔히 볼 수 있는 기본값입니다.

가장 효과적인 시기:

명확한 전문화: 각 팀은 담당 분야의 전문성을 심화합니다

간결한 보고 체계: 모든 직원이 자신의 상사와 소속 부서를 명확히 파악하고 있다

채용이 더 쉬워집니다: 직무 설명서가 부서와 명확하게 연계됩니다

가장 큰 한계는 기능별 사일로화입니다. 고객 문제 해결을 위해 마케팅, 제품, 지원 부서가 협업해야 할 때, 이 부서 간 워크플로우를 책임지는 주체가 없습니다.

수평적 조직 구조

수평적 구조란 관리 계층이 최소화되고, 관리 범위(한 명의 관리자에게 보고하는 인원 수)가 넓으며, 개인의 자율성이 높은 것을 의미합니다. 많은 스타트업은 기본적으로 수평적 구조로 시작하게 됩니다.

가장 효과적인 시기:

신뢰도가 높은 베테랑 팀: 대부분의 직원이 경험이 풍부하고 주도적으로 업무를 수행합니다

빠른 의사결정 주기: 승인을 기다리는 데 드는 비용이 잘못된 결정을 내릴 위험보다 더 큽니다

창의적 일 또는 연구개발(R&D) 중심 일: 경직된 계층은 필요한 성과를 저해합니다

조직 규모가 30명을 넘어서면 수평적 구조는 한계에 부딪힙니다. 명확한 소유권이 없으면 모든 구성원이 의견을 내지만 아무도 최종 결정권을 갖지 못해 의사결정이 지연됩니다. 바로 '합의 마비' 현상입니다.

매트릭스 조직 구조

매트릭스 구조에서는 직원이 기능별 관리자와 프로젝트 또는 제품 관리자 모두에게 보고합니다. 직원 수가 20~50명인 기업에서 완전한 매트릭스 구조는 드물지만, 가벼운 형태의 매트릭스 구조는 생각보다 흔합니다. 마케팅 팀의 구성원이 제품 팀에 '배치'되는 경우라면, 이는 매트릭스 구조에 가까운 형태입니다.

가장 효과적인 시기:

프로젝트 중심 비즈니스: 대행사, 컨설팅 회사 또는 여러 프로젝트를 동시에 진행하는 제품 개발 기업

부서 간 협업: 일 수행에 부서 간 매일의 조율이 필요한 경우

문제는 혼란입니다. 역할이 명확히 정의되지 않은 상태에서 이중 보고 체계가 존재하면 업무 우선순위와 소유권을 둘러싸고 마찰이 발생합니다.

부문별 및 하이브리드 조직 구조

부문별 조직 구조는 기능별이 아닌 제품 라인, 고객 세그먼트 또는 지역을 중심으로 팀을 구성합니다.

20~50명 규모의 기업에서는 부서 간 기능을 중복 배치할 수 없기 때문에 순수한 부서별 구조는 흔하지 않습니다. 하지만 두 개의 제품 중심 스쿼드를 지원하는 공유 운영 팀과 같은 하이브리드 방식이 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

가장 효과적인 시기:

다중 제품 기업: 서로 다른 제품군에는 각기 다른 시장 진출 전략이 필요합니다

지리적 배포: 지역 팀은 신속하게 움직이기 위해 현지 자율성이 필요합니다

가장 큰 위험은 자원 중복입니다. 이 크기의 기업에서는 여러 개의 풀스택 팀을 운영할 여력이 없으므로, 하이브리드 팀을 운영하면 협업의 복잡성이 가중됩니다.

📚 함께 읽기: 효과적인 조직 플랜 수립 방법

직원 20~50명 규모의 기업을 위한 운영 구조 구축 방법

운영 구조를 구축하는 것은 일회성 프로젝트가 아닙니다. 이는 지속적으로 다듬어 나가야 할 과정입니다. 순서가 중요합니다. 먼저 구조를 정의한 다음, 채용, 의사 결정, 워크플로우를 그 구조에 맞춰 조정해야 합니다. ✨

인원을 늘리기 전에 역할과 보고 체계를 미리 수립하십시오

이 단계에서 가장 흔히 저지르는 실수는 조직 내 위치를 정하지 않은 채 역할을 채워 넣는 것입니다. 보고 체계를 먼저 정리하면 다음과 같은 어려운 질문에 답해야만 합니다. 이 신입 사원은 제품 부사장에게 보고해야 할까요, 아니면 엔지니어링 총괄에게 보고해야 할까요?

다음 방법을 시도해 보세요: 직원 50명 규모일 때 필요한 조직 차트를 그린 다음, 현재 시점으로 거꾸로 추적해 보세요. 그 과정에서 드러나는 공백을 파악하세요. 이것이 바로 채용 플랜이자 조직 구조가 됩니다.

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적절한 관리자 대 직원 비율을 설정하라

이 크기의 팀 대부분에 적합한 일반적인 직속 부하 직원 범위는 관리자 1명당 5~8명입니다. 이 범위보다 적으면 조직 구조가 상층부에 치우칠 가능성이 높습니다. 이 범위보다 많으면 관리자가 의미 있는 피드백을 제공하거나 업무 장애 요인을 신속하게 제거하기 어려워집니다.

적절한 비율을 결정하는 요인:

업무 복잡성: 자율적인 지식 업무는 넓은 업무 범위를 허용하는 반면, 운영 팀이나 신입 팀은 더 좁은 업무 범위가 필요합니다

관리자 경험: 직속 부하 직원이 9명인 초보 관리자는 번아웃을 부르는 지름길이다

지리적 배포: 원격 팀은 비공식적인 소통이 자연스럽게 이루어지지 않기 때문에 관리 범위를 다소 좁게 설정해야 하는 경우가 많다

직원 수가 50명에 육박하는데 관리자의 직속 부하 직원이 2~3명에 불과하다면, 조직의 상층부가 지나치게 비대해진 것일 가능성이 높습니다.

부서 간 의사결정이 어떻게 이루어지는지 정의하십시오

일은 끊임없이 팀 경계를 넘나듭니다. 새로운 기능을 개발하려면 디자인, 엔지니어링, 마케팅 부서가 서로 조율되어야 합니다. 클라이언트 불만 처리 과정에는 영업 팀, 지원팀, 제품 팀이 모두 관여합니다. 문서화된 체계가 없다면, 이러한 상황에서는 목소리가 큰 사람이 주도권을 잡게 됩니다.

ClickUp의 의사결정 프레임워크 템플릿은 어떤 의사결정의 장단점을 신속하고 정확하게 검토한 후, 이를 문서화하여 보관할 수 있도록 설계되었습니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp의 의사결정 프레임워크 템플릿으로 의사결정 및 피드백 수집을 강화하세요

반복되는 모든 워크플로우에는 다음을 정의해야 합니다:

결정권자: 최종 결정권을 가진 한 명

의견을 구하는 대상: 의사 결정 전에 의견이 필요한 기여자

통보 대상: 가시성을 확보해야 하지만 거부권은 없는 이해관계자

누가 최종 결정을 내리는지 모두가 알면 회의 시간은 짧아지고 비동기 스레드도 줄어들게 됩니다.

📮ClickUp 인사이트: 직원 3명 중 1명(33%)은 프로젝트 내 의사결정 소유권이 모호하거나 끊임없이 바뀌고 있다고 답했습니다. 책임 소재가 불분명하면 혼란 속에서 진행 상황이 쉽게 뒤처질 수 있습니다. 🌀 ClickUp은 이를 변화시킵니다. '작업'과 '대시보드'의 '담당자' 기능을 통해 소유권이 명확해집니다. 누가 책임을 지는지, 무엇이 진행을 방해하는지, 다음 단계는 무엇인지 항상 파악할 수 있습니다.

정기적으로 조직 구조를 점검하십시오

직원 25명 규모에 적합했던 설정은 40명이 되면 한계가 드러납니다. 급성장기에는 분기별로, 안정기에는 최소 연 2회 운영 구조를 점검하십시오.

매번 검토 시 다음 사항을 확인해야 합니다:

어디서 의사결정이 막히고 있나요? 한 사람이 다섯 개의 워크플로우를 블록하고 있다면, 보고 체계를 조정해야 합니다

일의 빈틈은 어디에 있는가? 업무 인계가 제대로 이루어지지 않는 것은 대개 업무 경계에서 소유권이 불분명하다는 것을 의미합니다

관리자는 현재 담당하는 업무 범위를 효과적으로 관리하고 있는가? 관리자의 팀 규모가 6개월 만에 두 배로 늘어났다면, 여전히 팀을 관리자의 팀 규모가 6개월 만에 두 배로 늘어났다면, 여전히 팀을 잘 이끌 용량이 있는지 확인하라

원활하게 성장하는 기업들은 조직 구조를 일회성 결정이 아닌 살아있는 시스템으로 여깁니다.

💡 전문가 팁: 구조적 문제가 업무 속도를 늦추기 전에 '슈퍼 에이전트'를 활용해 미리 파악하세요. ClickUp의 슈퍼 에이전트를 활용해 워크플로우를 가속화하세요 ClickUp의 '슈퍼 에이전트'는 워크플로우를 지속적으로 모니터링하여 병목 현상, 소유권 불명확, 과중한 업무 부담을 겪고 있는 관리자를 파악해 줍니다. 분기별 평가를 기다릴 필요 없이 조직 구조가 개선되어야 할 부분에 대한 실시간 신호를 받아, 문제가 작을 때 바로 해결할 수 있습니다.

🎥 AI 에이전트가 운영상의 마찰을 해소하여 소규모 팀이 창의적이고 전략적이며 영향력 있는 일을 할 수 있도록 돕는 방법을 확인해 보세요.

비즈니스 확장에 따라 ClickUp이 운영 구조를 어떻게 지원하는가

지금까지 다룬 모든 것은 전략입니다. 하지만 실행이 여러 tools에 분산되어 있다면 전략은 금세 무너집니다.

팀의 업무 맥락이 이메일, 스프레드시트, 채팅 앱, 그리고 개별 솔루션에 흩어져 있다면, 서류상으로 설계한 구조는 일상 업무에서 무너지고 맙니다. 이러한 업무의 파편화는 누가 무엇을 담당하는지, 어떤 작업이 진행 중인지, 또는 어떤 문제가 발생했는지 아무도 파악할 수 없게 만듭니다.

ClickUp은 프로젝트 관리, 문서, 커뮤니케이션을 하나의 플랫폼으로 통합한 AI 기반 통합 작업 공간으로, 운영 구조가 실제로 효과적으로 작동하도록 지원합니다. 20~50명 규모의 운영 구조를 구축 중인 기업을 위해, ClickUp은 명확성을 저해하는 정보의 산만함을 해소해 줍니다.

단일 작업 공간에서 조직도 및 팀 워크플로우를 시각화하세요

모든 팀 회원은 묻지 않아도 “이 업무의 책임자는 누구인가?”라는 질문에 답할 수 있어야 합니다.

ClickUp 화이트보드로 아이디어, 프로세스, 팀 구조를 시각화하세요

ClickUp의 화이트보드와 목록 보기를 활용하면 업무가 실제로 이루어지는 바로 그 자리에서 조직도, 보고 체계, 팀 구조를 시각적으로 파악할 수 있습니다.

구글 드라이브 폴더 깊숙이 묻혀 있는 정적인 차트와 달리, 이는 살아있는 문서입니다. 역할이 변경되거나 팀이 재편성되면, 구성원들이 매일 아침 열어보는 바로 그 작업 공간에서 조직도가 업데이트됩니다.

스페이스(Spaces)와 폴더(Folders)를 활용한 ClickUp 계층 구조를 통해 확장 가능한 체계를 구축하세요. 스페이스를 사용하면 부서, 팀 또는 프로젝트별로 워크플로우나 업무 유형을 정리할 수 있으며, 각 스페이스마다 고유한 설정, 상태 및 프라이버시 제어 기능을 적용할 수 있습니다.

스페이스(Spaces) 내에 위치한 ClickUp 폴더(Folders)에 여러 리스트(Lists)를 만들어 복잡한 워크플로우를 체계화하세요. 엔지니어링 부서는 전용 스페이스를 사용하고, 부서 간 협업 프로젝트는 공유 폴더에서 관리합니다.

ClickUp 대시보드를 사용하면 운영 책임자와 창업자는 별도의 현황 회의를 소집하지 않고도 실시간 업무량 분포 현황, 작업 담당자, 팀 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있습니다.

어떤 부서가 과부하 상태인지, 일이 어디서 정체되고 있는지, 소유권이 명확한지 한눈에 파악할 수 있습니다. 앞서 언급했던 분기별 구조 검토를 기억하시나요? 대시보드를 활용하면 2시간 동안 데이터를 수집하는 대신 5분 만에 훑어볼 수 있습니다.

ClickUp 대시보드로 팀 간 일 현황을 파악하세요

부서 간 업무 인계 및 운영 리듬을 자동화하십시오

운영 구조에서 가장 어려운 점은 경계를 그리는 것이 아니라, 수동적인 추적 없이 일이 경계를 자연스럽게 흐르도록 하는 것입니다. 직원 수가 25~50명인 단계에서는 팀 수가 충분히 많아져서, 디자인과 엔지니어링 사이, 혹은 영업 팀과 온보딩 사이에서 일 인계가 제대로 이루어지지 않으면 며칠씩 지연될 수 있습니다. 그리고 이러한 지연은 누적됩니다.

ClickUp 자동화 기능을 통해 반복적인 일 인계 작업을 없애세요. 각 자동화 기능에는 세 가지 구성 요소가 있습니다:

트리거(이벤트)

조건 (반드시 충족되어야 하는 기준)

실행 사항 (다음 단계)

ClickUp 자동화 기능을 활용해 반복적인 일을 자동화하세요

예를 들어, 작업이 '디자인 완료' 단계에서 '개발 준비' 단계로 이동하면, 미리 설정된 자동화 기능을 통해 담당자, 우선순위, 마감일이 자동으로 업데이트됩니다. 영업 파이프라인에서 클라이언트가 계약을 체결하면, 고객 성공(Customer Success) 스페이스에서 해당 작업의 담당자가 이미 지정된 상태로 온보딩 작업이 생성될 수 있습니다.

누구도 다음 팀에 알리는 것을 잊지 않아도 됩니다. 누구도 세부 사항을 붙여넣기하여 새 작업으로 전환할 필요가 없습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp의 시각적 빌더나 AI 자동화 빌더를 사용하면 코드 한 줄 없이도 이러한 자동화 시스템을 구축할 수 있습니다. AI 자동화 빌더를 사용하면 원하는 내용을 평이한 언어로 설명하기만 하면 됩니다.

ClickUp Brain을 활용해 팀 간에 막혀 있는 문제를 파악하고, 단 몇 분 만에 프로젝트 상태를 요약해 보세요. ClickUp Brain은 ClickUp의 모든 곳에서 사용할 수 있는, 대화형 컨텍스트 기반 AI입니다.

ClickUp Brain으로 작업 현황을 빠르게 요약하고 답변을 얻으세요

Brain은 전체 작업 공간에 걸쳐 있는 여러분의 업무, 문서, 대화의 전체 맥락을 파악합니다. 조직의 구성원, 업무, 지식을 연결해 주며, 단 하나의 작업 항목도 열지 않고도 실시간 프로젝트 요약문을 작성할 수 있습니다. 이는 타사 애드온이 아닌, ClickUp의 기본 기능입니다.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain MAX를 통해 전체 작업 공간, 연결된 도구, 심지어 인터넷까지 아우르는 상황 인식 AI를 활용하세요. 이 AI 데스크탑 에이전트는 여러분의 작업, 문서, 대화 내용을 모두 확인할 수 있습니다. 별도의 AI 애드온 도구가 필요 없습니다. ✨ 아, 그리고 ChatGPT, Gemini, Claude 등과 같은 프리미엄 AI 모델도 한 곳에서 이용할 수 있습니다!

팀 간의 협력을 유지하고 원활한 의사소통을 보장하십시오

ClickUp Docs와 ClickUp 채팅을 사용하면 의사결정 기록과 부서 간 소통을 한곳에서 관리할 수 있습니다. ClickUp Docs는 작업과 직접 연동되므로, 정의한 의사결정 프레임워크(결정권자, 자문 대상자, 통보 대상자)가 해당 일 바로 옆에서 관리됩니다.

ClickUp 채팅으로 명확하고 맥락을 반영한 대화를 나누세요

ClickUp 채팅을 사용하면 도구를 전환할 필요 없이 채널이나 다이렉트 메시지를 통해 팀원들과 소통하고, 메시지에서 바로 실행 항목을 생성하며, AI를 활용해 스레드 내용을 요약할 수 있습니다.

부서 간 논의가 필요할 때, ClickUp 채팅은 관련 일 바로 옆에서 스레드 형식으로 관리되며 검색이 가능하므로, 이메일, Slack, 회의 노트 등 여러 곳에 맥락이 흩어지는 것을 방지합니다.

📮ClickUp 인사이트: 직장인 5명 중 1명은 매일 3시간 이상을 업무 관련 파일, 메시지 또는 추가 정보를 찾는 데만 소비합니다. 단 몇 초면 끝날 일을 처리하느라 일주일 근무 시간의 거의 40%가 낭비되고 있습니다! ClickUp의 Small Business Suite는 작업, 문서, 이메일, 채팅 등 모든 일을 통합하여, 여러 도구를 오갈 필요 없이 필요할 때 필요한 정보를 바로 찾을 수 있도록 해줍니다.

ClickUp으로 운영 구조 구축하기

직원 수 20~50명 규모의 기업을 위한 운영 구조는 단순히 ‘올바른’ 조직도 템플릿을 선택하는 것이 아닙니다. 이는 명확성—명확한 역할, 명확한 의사결정 권한, 명확한 업무 인계—을 구축하여 창업자가 모든 것의 병목 현상이 되지 않도록 하면서 성장할 수 있도록 하는 것입니다.

직원 50명 규모에서 필요한 구조를 구상하고 거꾸로 역추적하십시오. 현실적인 관리자 대 직원 비율을 설정하십시오. 부서 간 의사결정을 누가 내리는지 문서화하십시오.

팀과 함께 진화하지 않는 구조는 성과에 가장 큰 걸림돌이 되므로, 이를 정기적으로 검토해야 합니다. 이 성장 단계를 잘 헤쳐 나가는 기업들은 운영 구조를 살아있는 시스템으로 여깁니다.

ClickUp은 업무량, 병목 현상, 소유권 불명확성, 의사결정 기록 등 모든 데이터를 한곳에 모아 운영 리듬을 실질적인 실행 계획으로 전환해 줍니다. 더 이상 6가지 도구를 오가며 분기별 보고서를 작성하고 데이터가 일치하기를 바랄 필요가 없습니다. 팀이 업무를 수행하는 동안 이미 기록된 내용을 바로 확인할 수 있습니다. 🙌

ClickUp을 무료로 시작해 보세요. ✨

직원 20~50명 규모의 Teams를 위한 운영 구조에 관한 자주 묻는 질문

운영 구조는 조직도와 어떻게 다른가?

조직도는 이름과 보고 체계를 시각적으로 보여주는 개요입니다. 운영 구조는 의사 결정 방식, 팀 간 일 흐름, 책임 배포에 관한 지속적인 규칙을 포함합니다.

성장 중인 기업은 언제 첫 중간 관리자를 채용해야 할까?

대부분의 기업은 팀장이 8명 이상의 직속 부하 직원을 두게 되면 첫 번째 중간 관리층이 필요합니다. 이는 대개 창업자가 더 이상 부서의 일상적인 의사결정에 참여할 수 없게 되는 시점, 즉 직원 수가 20~25명 정도 되었을 때 발생합니다.

직원 40명 규모의 기업이 동시에 두 가지 이상의 조직 구조를 사용할 수 있을까?

네, 이 크기의 많은 기업이 하이브리드 방식을 채택하고 있습니다. 예를 들어, 재무나 인사 같은 공유 부서는 기능별 조직 구조를 유지하고, 제품 개발을 위한 팀은 프로젝트 기반의 스쿼드 형태로 운영할 수 있습니다.