반복되는 질문에 답하는 수고를 덜기 위해 ClickUp에서 AI 지식 기반을 구축한 방법

몇 달 전, 한 비즈니스 소유자와 나눈 대화가 제 머릿속에 계속 맴돌았습니다. 그는 “저는 마치 우리 회사의 인간 검색 엔진인 것 같아요.”라고 말했습니다.

모두가 그에게 답을 구하러 찾아왔습니다. 그는 이메일, Slack 메시지, 왓츠앱 메시지, 전화는 물론, 심지어 문을 두드리는 사람들까지 쏟아지는 문의에 시달렸습니다.

그가 무슨 말을 하려는지 정확히 알기에 저도 웃음이 나왔습니다. 저도 그런 역할을 해본 적이 있으니까요.

그래서 이 글에서는 이 문제를 해결하기 위해 제가 구축한 두 가지 ClickUp 워크플로우를 단계별로 안내해 드리겠습니다:

반응형 ClickUp 채팅 + ClickUp Brain 설정: 과거 대화 기록을 바탕으로 반복되는 질문에 답변합니다 ClickUp 문서를 기반으로 한 능동적인 슈퍼 에이전트가 프로세스 문서에서 나오는 질문에 실시간으로 답변합니다.

이 두 가지는 여러분을 '인간 검색 엔진' 역할에서 해방시키고, 팀이 답변을 찾기 위해 가장 먼저 찾는 곳인 ClickUp에서 AI 지식 기반을 구축하는 방법을 알려드리기 위해 고안되었습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 전체 직원의 절반 이상(57%)이 업무 관련 정보를 찾기 위해 내부 문서나 회사 지식 기반을 검색하며 시간을 낭비하고 있습니다. 정보를 찾지 못하면 어떻게 될까요? 6명 중 1명은 오래된 이메일, 노트, 스크린샷을 뒤져 정보를 조각조각 모아보는 등 개인적인 우회 방법을 사용합니다. ClickUp Brain은 전체 작업 공간과 연동된 타사 앱에서 AI 기반의 즉각적인 답변을 제공하여 검색 과정을 없애줍니다. 따라서 번거로움 없이 필요한 정보를 바로 얻을 수 있습니다.

진정한 문제: 흩어진 지식과 끊임없는 업무 방해

큰 그림으로 보면, 이는 단순한 커뮤니케이션 문제가 아닙니다. 지식 시스템의 문제입니다.

모든 질문이 중요하게 느껴집니다:

“클라이언트 로고는 어디에 저장하나요?”

“새로운 웹사이트 프로젝트를 시작할 때 어떤 페이지를 먼저 디자인해야 할까요?”

“이 채용 공고를 인디드(Indeed)에 어떻게 게시하나요?”

이 질문들 중 어느 하나도 개별적으로 답하기 어려운 것은 아닙니다. 문제는 끊임없이 바뀌는 업무 맥락입니다. 평균적으로 여러분과 저 같은 지식 근로자들은 2분마다 회의, 이메일, 알림 등으로 인해 업무가 방해받습니다.

방해 요소는 매번 업무의 흐름을 끊고 집중력을 뺏어가며, 이미 열 번이나 답했던 내용을 반복해서 설명하게 만듭니다. 게다가 방해 후 다시 완전히 집중하는 데만 20분 이상이 걸릴 수 있습니다.

게다가, 실제로 일을 관리하는 tool을 제외하고는 모든 곳에 정보가 흩어져 있습니다.

이야기의 일부는 이메일에 묻혀 있습니다

또 다른 부분은 Slack이나 WhatsApp 안에 갇혀 있습니다

나머지는 누군가의 노트나 여러분의 머릿속에만 남아 있습니다

따라서 AI를 활용하고 싶더라도, AI가 학습할 수 있는 단일한 신뢰할 수 있는 정보원이 존재하지 않습니다.

소개: 프로세스 중심의 생산성을 통해 Teams가 ClickUp을 진정한 운영 시스템으로 전환할 수 있도록 돕습니다.

저는 Illia입니다. ClickUp Verified Consultant이자 sProcess의 창립자로, 팀들이 ClickUp을 비즈니스 운영을 실질적으로 지원하는 시스템으로 전환할 수 있도록 돕고 있습니다.

지난 6년 이상 동안 저는 100개 이상의 기업과 협력하여 고객 납품 및 영업 파이프라인부터 마케팅 운영 및 내부 팀 관리에 이르기까지 실제 운영 워크플로우에 ClickUp을 도입해 왔습니다.

이 글에서 공유하는 설정을 정립하기 전까지, 저는 여러 팀(제 팀을 포함해서)에서 똑같은 패턴을 목격했습니다.

대부분의 팀이 AI 지식 기반 구축에 실패하는 이유

AI가 도움이 될 수 있다는 사실은 누구나 알고 있지만, 제대로 도입하는 사람은 거의 없습니다.

여러분은 아마 수많은 AI 도구에 대해 들어보셨을 것입니다:

ChatGPT

Claude

이것저것 “열어보고”, 이것저것 “함께 해보세요”

또한, 지식 관리 문제를 해결하기 위해 제품에 AI를 도입하려는 모든 포인트 솔루션

👀 알고 계셨나요? 전체 근로자의 거의 절반 (46.5%) 이 단 하나의 작업을 완료하기 위해 두 개 이상의 AI 도구를 오가며 사용해야 합니다.

비즈니스를 운영하다 보면 선택지가 너무 많아 결정 장애에 빠지기 쉽습니다. 모든 tools를 평가하고, 워크플로우에 통합하며, 보안을 유지하는 데 시간을 할애할 여유가 없습니다.

이 때문에 대부분의 팀은 두 가지 장애물에 부딪히게 됩니다:

1. 도구는 너무 많고 체계는 불분명 AI는 일을 단순화하는 대신 또 다른 단계가 되고, 또 다른 탭이 되며, 확인해야 할 또 다른 장소가 됩니다. AI 도구가 너무 많으면 'AI 스프롤(AI Sprawl)'이 발생합니다. 이는 AI 도구, 모델, 플랫폼이 조직 전체에 무질서하게 퍼져 나가면서, 누가 무엇을 사용하는지에 대한 감독이나 전략, 파악조차 없는 상태를 말합니다.

2. 맥락의 부재구조화된 맥락을 제공하지 않으면 AI 도구는 귀사의 비즈니스를 이해할 수 없습니다. 그리고 대부분의 팀은 그러한 정보를 보유하고 있지 않습니다. 지식이 산발적으로 흩어져 있다면, AI가 제공하는 결과물도 모호하고 신뢰하기 어려울 것입니다.

✅ 여러분에게 정말 필요한 것은 다음과 같은 기능을 갖춘 시스템입니다:

지식이 한곳에 모여 있습니다

대화는 맥락 속에서 이루어집니다

AI는 양쪽을 모두 파악하고 그 연결을 파악할 수 있습니다

ClickUp과 같은 통합 AI 작업 공간은 판도를 바꿉니다. 이미 ClickUp에서 프로젝트와 프로세스를 관리하고 있다면, 별도의 도구를 추가로 도입할 필요가 없습니다.

ClickUp이 엄선하고 독자적으로 개발한 AI 기능 세트— ClickUp Brain, AI 기반 요약 기능, 그리고 사용자 정의가 가능한 AI 슈퍼 에이전트 —는 실제 작업 공간 환경인 ClickUp 태스크, 문서, 채팅 바로 위에 위치합니다.

이제 "어떤 AI 도구를 사용해야 할까?"라고 묻는 대신, 질문은 다음과 같이 바뀌게 됩니다:

“AI가 팀의 일상 업무를 실제로 도울 수 있도록 ClickUp 작업 공간을 어떻게 구성해야 할까요?”

“AI가 팀의 일상 업무를 실제로 도울 수 있도록 ClickUp 작업 공간을 어떻게 구성해야 할까요?”

해답은 지식을 한곳에 모아두는 것에서 시작됩니다.

📚 함께 읽어보세요: AI 슈퍼 에이전트 워크플로우 예시

ClickUp에서 AI 지식 기반을 구축한 방법

앞서 말씀드렸듯이, 두 가지 옵션이 있습니다:

반응형: ClickUp Brain(ClickUp의 기본 AI 어시스턴트)을 활용하여 ClickUp Brain(ClickUp의 기본 AI 어시스턴트)을 활용하여 ClickUp 채팅 내에서 반복되는 질문에 바로 답변하세요 선제적 대응: ClickUp 문서 기반으로 구축된 ClickUp 슈퍼 에이전트를 사용하여 회사 문서의 질문에 실시간으로 답변하세요 ClickUp 문서 기반으로 구축된 ClickUp 슈퍼 에이전트를 사용하여 회사 문서의 질문에 실시간으로 답변하세요

옵션 1: ClickUp 채팅을 활용한 반응형 Q&A 시스템

반복되는 질문에 답하는 일을 가장 빠르게 끝내고 싶다면, 바로 여기서부터 시작해 보세요.

별도의 문서화나 사전 플랜이 필요하지 않습니다. 단 한 가지 행동만 바꾸면 됩니다. 여기저기서 질문에 답하는 것을 멈추고, 한 곳에서만 답변하기 시작하세요.

1단계: 주요 프로세스별로 하나의 Q&A 채널을 생성하세요

제가 함께 일하는 대부분의 팀은 다음 다섯 가지 채널을 통해 질문에 답변하고 있습니다:

이메일

Slack

WhatsApp

회의

무작위 "간단한 문의"

따라서 첫 번째 단계는 간단하지만 반드시 지켜야 할 사항입니다. 핵심 프로세스마다 하나의 ClickUp 채팅 채널을 생성하세요.

📌 예시:

“웹 개발 Q&A”

“클라이언트 온보딩 Q&A”

“채용 프로세스 Q&A”

그리고 명확한 규칙을 설정하세요: 이 프로세스에 대해 궁금한 점이 있다면, 이곳에서 질문하세요.

이 한 가지 제약 조건만으로도 어떤 AI 도구보다 더 큰 효과를 발휘합니다. 흩어져 있는 대화에서 지식을 추출하여 실제로 활용할 수 있는 곳에 정리해 줍니다.

🎥 이 비디오를 시청하여 ClickUp 채팅의 작동 방식을 확인해 보세요:

2단계: 스레드에서 답변하고 ClickUp Brain이 문맥을 파악하도록 하세요

이 단계에서는 아직 특별한 일이 일어나지 않습니다.

여전히 수동으로 질문에 답변하고 계시겠지만, 한 가지 중요한 차이점이 있습니다. 바로 ClickUp 채팅의 공개적이고 체계적인 스레드에서 답변하고 있다는 점입니다.

📌 예시:

누군가 묻습니다: “새로운 웹사이트 프로젝트를 시작할 때, 어떤 페이지를 먼저 디자인해야 하나요?” 저는 스레드에 이렇게 답합니다: “우리는 항상 홈페이지부터 시작합니다.”

스레드에 이렇게 답글을 남겼습니다: “우리는 항상 홈페이지부터 시작합니다.”

누군가 묻습니다: “클라이언트 로고는 어디에 저장하나요?” 제가 답합니다: “모든 클라이언트 로고는 Google 드라이브의 Assets 폴더에 저장합니다.”

제가 답장합니다: “모든 클라이언트 로고는 Google 드라이브의 Assets 폴더에 저장되어 있습니다.”

스레드에 이렇게 답글을 남겼습니다: “우리는 항상 홈페이지부터 시작합니다.”

제가 답장합니다: “모든 클라이언트 로고는 Google 드라이브의 Assets 폴더에 저장되어 있습니다.”

제가 답변을 할 때마다, 저는 단순히 그 한 사람을 돕는 것만이 아닙니다. 저는 ClickUp 내에 Q&A 지식 기반을 구축하고 있는 것입니다.

예전에는 이러한 답변들이 받은 편지함이나 채팅 기록 속에 묻혀버리곤 했습니다. 하지만 이제는 ClickUp Brain이 이를 활용해 ClickUp 내에 검색 가능한 AI 지식 기반을 구축할 수 있는 채널에 저장됩니다.

3단계: 반복되는 질문은 ClickUp Brain에 맡기세요

이 기록을 몇 주만 쌓아도 뭔가 달라집니다.

이제 팀원들이 직접 ClickUp Brain에 질문할 수 있습니다.

팀원들은 채널에 들어가 “Ask AI”를 사용하거나 Brain을 @멘션한 뒤 동일한 질문을 입력합니다(예: “클라이언트 로고는 어디에 저장하나요?”).

ClickUp 채팅 채널, 댓글 또는 DM에서 @mention Brain을 멘션하면 작업 중인 곳에서 상황에 맞는 AI 지원을 받을 수 있습니다.

ClickUp Brain은 해당 채널의 맥락을 검색한 후 다음과 같은 답변을 제공합니다:

“클라이언트 로고는 Google 드라이브의 Assets 폴더에 저장되어 있습니다.” 이 내용이 논의된 대화 내용은 다음과 같습니다… 이 응답은 상황에 매우 잘 맞으며 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다:

“클라이언트 로고는 Google 드라이브의 Assets 폴더에 저장되어 있습니다.” 이 내용이 논의된 대화 내용은 다음과 같습니다…

이 응답은 상황에 매우 잘 맞으며 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다:

귀하의 팀의 업무 방식에 맞춰

실제 의사결정을 활용하여

원본 스레드로 연결된 링크 포함

이것이 바로 제가 이를 반응형 시스템이라고 부르는 이유입니다:

팀에서 질문을 합니다

ClickUp AI는 기존 컨텍스트를 기반으로 반응합니다

정보에서 소외되셨군요

간단한 변화이지만, 두 가지 강력한 효과를 가져옵니다:

업무 방해 감소 : 받은 편지함이나 DM으로 들어오는 “간단한 질문”이 줄어듭니다

실시간으로 업데이트되는 지식 기반 구축: 여러분이 제공하는 모든 답변은 다음 사용자가 이용할 때 ClickUp Brain을 더욱 스마트하게 만듭니다

채팅 채널에서 Brain을 @멘션하면 상황에 맞는 답변을 받아보세요

가장 중요한 한두 가지 프로세스를 위해 이 반응형 Q&A 채널을 설정하는 것만으로도, 이미 하루 일과에서 큰 차이를 느끼실 수 있을 것입니다.

하지만 한 가지 한도가 있습니다.

반응형 시스템은 이미 질문된 내용만 알고 있습니다. 즉, 아직 아무도 그 질문을 하지 않았다면 AI가 처리할 정보가 없다는 뜻입니다.

바로 이때 선제적 시스템이 빛을 발합니다.

옵션 2: ClickUp 문서 기반의 능동적인 AI 슈퍼 에이전트

이 능동적인 시스템의 핵심은 다음과 같습니다. 질문이 들어올 때까지 기다렸다가 하나씩 답변하는 대신, 먼저 프로세스를 설계하고 이를 문서화한 다음, ClickUp의 AI 슈퍼 에이전트가 해당 문서를 바탕으로 질문에 답변하도록 하는 것입니다.

프로세스 중심의 ClickUp 프레임워크로 시작하세요

새로운 ClickUp 워크플로우를 구축할 때마다 저는 프로세스 우선 ClickUp 프레임워크라고 부르는 방식을 따릅니다.

스페이스, 목록, 보기에 대해 다루기 전에, 먼저 간단한 질문에 답해 보겠습니다:

“지금 일은 어떻게 진행되고 있나요?”

“지금 일은 어떻게 진행되고 있나요?”

전체 과정을 단계별로 지도로 설명해 드리겠습니다:

주요 단계는 무엇인가요?

각 단계에는 누가 참여하나요?

어떤 tools나 자원을 사용하나요?

업무 인계나 지연은 주로 어디에서 발생하나요?

채용 워크플로우의 경우 다음과 같은 단계가 포함될 수 있습니다:

역할 정의하기

직무 설명 작성하기

인디드(Indeed)에 채용 공고 게시하기

지원자 심사

인터뷰 진행하기

프로세스를 파악하면, 사람들이 그 과정을 거치면서 어떤 종류의 질문을 할지 예측할 수 있습니다.

“인디드(Indeed)에 채용 공고를 어떻게 게시하나요?”

“로그인 정보는 어디에서 찾을 수 있나요?”

“후보자 명단을 추릴 때 어떤 기준을 적용하고 있나요?”

질문이 채팅에 올라오기를 기다리기보다는, 미리 답변을 문서화해 둡니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 화이트보드를 활용하면 프로세스 맵을 더 빠르게 구축할 수 있습니다. 프로세스 맵에서 각 단계를 명확한 작업으로 작성하세요(예: "초안 작성 단계" 대신 "초안 작성"). 이렇게 하면 프로세스 매핑을 완료한 후, 한 번의 클릭으로 해당 단계를 바로 ClickUp 작업으로 전환할 수 있습니다. ClickUp 화이트보드에서 협업하여 프로세스나 워크플로우를 시각화하고, 지도하며, 최적화하세요

슈퍼 에이전트가 활용할 수 있는 프로세스 문서 작성하기

대부분의 사람들이 이 부분에서 일을 지나치게 복잡하게 만듭니다.

50페이지 분량의 SOP가 필요하지 않습니다.

실제 일이 어떻게 진행되는지를 반영하는 신호 강도가 높은 소수의 문서가 필요합니다.

예를 들어, 웹사이트 개발 워크플로우에서는 다음과 같은 문서를 만들 수 있습니다:

웹사이트 개발 프로세스: 표준 워크플로우

웹사이트 프로젝트에 새 페이지 추가하는 방법

클라이언트 피드백 워크플로우: 웹사이트 프로젝트

각 문서에서는 단계별 절차, 결정 사항, 최고의 실행 방식을 명확하고 쉬운 언어로 상세히 안내합니다. 이 문서들을 내부 플레이북으로 활용하세요.

주요 정책과 플레이북을 한곳에 모아두면, 직원과 슈퍼 에이전트가 ClickUp 문서에서 빠르게 답변을 찾을 수 있습니다.

이제 다음과 같은 기능을 갖춘 문서를 갖추게 되었습니다:

일이 이루어지는 곳(ClickUp 내부)에 바로 있습니다

귀하의 팀을 위해, 귀하의 언어로 작성되었습니다

예상되는 질문들을 모두 다룹니다

문서를 활용해 슈퍼 에이전트 훈련하기

Docs를 준비했다면, 다음 단계는 ClickUp 슈퍼 에이전트 (AI 에이전트) 를 설정하고 구체적인 동작 방식을 지정하는 것입니다. 슈퍼 에이전트는 마치 사람처럼 업무를 주도적으로 처리할 수 있는 AI 팀원이라고 생각하시면 됩니다. ClickUp에서는 슈퍼 에이전트에게 작업을 할당하고, 질문을 던지며, 심지어 업무 관련 도움을 요청하기 위해 DM을 보낼 수도 있습니다.

ClickUp은 노코드 에이전트 빌더를 통해 맞춤형 슈퍼 에이전트를 쉽게 만들 수 있게 해줍니다. 빌더에 요구 사항을 자연어로 입력하기만 하면, 빌더가 자동으로 에이전트를 구성해 줍니다.

다음은 단계별 안내입니다:

다음 용도로 활용하세요:

특정 프로세스(예시: “웹 개발 Q&A 에이전트”)를 전담하는 새로운 에이전트를 생성하세요. 다음 사항에 대해 명확한 지침을 제공하세요: 누구를 돕는지(내 팀, 역할, 경험 수준), 어떤 종류의 질문에 답변해야 하는지, 어떻게 응답해야 하는지(어조, 상세 수준, 전체 문서로 연결해야 할 시점) 대상 (내 팀, 역할, 경험 수준) 어떤 종류의 질문에 답변해야 할까요? 어떻게 응답해야 하는지 (어조, 상세 수준, 전체 문서 링크를 언제 제공해야 하는지) 관련 문서를 지식 소스로 첨부 파일로 첨부하세요

대상 (내 팀, 역할, 경험 수준)

어떤 종류의 질문에 답변해야 할까요?

어떻게 응답해야 하는지 (어조, 상세 수준, 전체 문서와 연결된 링크를 언제 제공해야 하는지)

ClickUp에서 맞춤형 슈퍼 에이전트를 구축하여 반복적인 업무를 자동화하세요

이제 채팅 채널에서 누군가 질문을 할 때, 더 이상 여러분을 태그할 필요가 없습니다. 다음과 같이 메시지를 남기기만 하면 됩니다:

“새로운 웹사이트 프로젝트를 시작할 때 보통 어떤 페이지를 먼저 디자인하나요?”

“새로운 웹사이트 프로젝트를 시작할 때 보통 어떤 페이지를 먼저 디자인하나요?”

슈퍼 에이전트는 질문을 읽고, 문서에서 정보를 가져와 다음과 같이 답변합니다:

“보통 홈페이지부터 시작합니다. 자세한 내용은 ‘웹사이트 개발 프로세스: 표준 워크플로우’ 문서에서 확인하실 수 있습니다.”

“보통 홈페이지부터 시작합니다. 자세한 내용은 ‘웹사이트 개발 프로세스: 표준 워크플로우’ 문서에서 확인하실 수 있습니다.”

팀 회원은 간결한 답변과 함께, 더 자세한 내용을 원할 경우 관련 문서로 연결되는 링크를 받게 됩니다.

ClickUp의 Answers Agent를 사용하여 팀원에게 부담을 주지 않고도 상황에 맞는 정보를 찾아보세요

이 단계에서 시스템은 선제적으로 대응하게 됩니다:

이미 그 과정을 충분히 고려하셨을 것입니다

이미 가장 중요한 질문과 답변을 문서화해 두셨을 것입니다

누군가 질문을 하는 순간, 에이전트는 바로 도움을 드릴 준비가 되어 있습니다. 설령 그 질문이 처음 제기된 것이라 해도 말이죠.

💡 전문가 팁: ClickUp에서 AI 지식 기반을 구축할 때 목표는 백과사전을 작성하는 것이 아닙니다. ClickUp이 가장 흔한 질문에는 직접 답변하고, 나머지 질문에는 AI 기반의 스마트한 제안을 할 수 있도록 충분한 고품질 컨텍스트를 제공하는 것입니다. 완전히 새로운 질문이 등장하더라도 다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다: 지금 바로 시작하여 직접 답변해 보세요

다음에 참고할 수 있도록 문서들에 추가할 가치가 있는지 결정하세요 시간이 지남에 따라 문서와 상담원 모두 더 나아집니다!

사후 대응 vs. 사전 대응: 두 시스템의 상호 작용 방식

사후 대응 방식과 사전 대응 방식 중 하나를 선택할 필요는 없습니다. 사실 저는 두 가지를 결합하는 것을 선호합니다.

반응형 if 문으로 시작하기: 다음과 같은 경우 선제적으로 대응하세요: 아직 공식 문서가 없습니다 워크플로우를 지도하셨습니다 팀원들의 실제 질문과 표현 방식을 그대로 반영하고 싶으신가요? 가장 흔한 질문과 주의할 점들을 알고 계시죠 과거 채팅 스레드를 바탕으로 ClickUp이 반복되는 질문에 답변하도록 하여 빠른 성과를 얻고 싶으신가요? 수년 동안 활용될 문서화에 투자할 준비가 되셨나요?

🌟 전문가 팁: 실제로 저는 종종 다음과 같이 합니다: Q&A 채팅 채널 과 ClickUp Brain을 활용해 모든 것을 한곳에 모아보세요

반복적으로 제기되는 질문이 무엇인지 확인해 보세요

제 프로세스 우선 프레임워크를 활용하여 이러한 패턴을 문서 및 다이어그램 으로 전환하세요

해당 문서를 동일한 채팅 채널에 상주하는 전용 슈퍼 에이전트에 연결하세요 시간이 지남에 따라, 점점 더 많은 질문이 저 대신 에이전트와 문서를 통해 답변되고 있습니다.

실질적인 성과: 업무 집중도 유지와 지식 확장

이것을 단순히 또 다른 AI 지식 관리 활용 사례로만 볼 수도 있지만, 그 영향은 매우 인간적인 것입니다.

더 이상 팀의 '인간 검색 엔진' 기본값 역할을 하지 않게 되면 다음과 같은 중요한 변화가 일어납니다:

집중할 수 있는 시간을 되찾으세요. 5분마다 방해받지 않고 더 오랫동안 심도 있는 일에 몰두할 수 있습니다.

팀의 자립성이 향상됩니다. 팀원들은 에이전트나 기존 스레드에 이미 답이 있을 수 있다는 사실을 알고 있으므로, ClickUp에서 질문을 하는 것에 대해 부담감을 느끼지 않습니다.

이제 지식은 더 이상 여러분의 머릿속에만 머물지 않습니다. ClickUp 채팅과 문서에 저장되어 AI가 실제로 활용할 수 있게 됩니다.

신입 사원의 적응 속도가 빨라집니다. 조직 내 비공식적인 지식이나 추측에 의존하는 대신, 과거 Q&A를 확인하고 문서를 읽으며 담당자에게 직접 질문할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 활용하여 SERHANT가 조직 내 지식을 중앙 집중화한 방법은 다음과 같습니다:

📚 함께 읽어보세요: 급성장하는 기업들이 체계적으로 업무를 관리하는 방법

ClickUp에서 나만의 AI 지식 기반을 구축하는 방법 (단계별 가이드)

지금 비즈니스에서 마치 '인간 검색 엔진'이 된 듯한 기분이 든다면, 이번 주부터 바로 시작할 수 있는 방법은 다음과 같습니다:

먼저 하나의 프로세스를 선택하세요 : 질문이 자주 발생하는 곳부터 시작하세요: 온보딩, 채용, 프로젝트 수행, 지원

Q&A 채팅 채널 하나 만들기 : 해당 프로세스와 관련된 모든 질문이 오가는 기본값 공간으로 설정하세요

스레드 내에서 일관되게 답변하기 : 이를 통해 별도의 노력 없이 초기 AI 지식 기반을 구축할 수 있습니다

수동으로 답변하기 전에 AI를 활용하세요 : 팀원들이 먼저 ClickUp Brain에 문의하도록 권장하고, 필요한 경우에만 동료에게 문의하도록 하세요

프로세스를 간단하게 정리하세요 : 핵심 단계와 결정 사항을 개략적으로 정리하세요. 너무 복잡하게 생각하지 마세요

가장 자주 묻는 질문 5~10가지를 문서화하세요 : 반복되는 패턴을 간결하고 실용적인 문서로 정리하세요

해당 프로세스를 위한 슈퍼 에이전트 생성 : 슈퍼 에이전트를 문서에 연결하고 응답 방식을 정의하세요

시간이 지남에 따라 개선하기: 새로운 질문이 발생하면, 한 번만 답변할지 아니면 향후를 위해 문서화할지 결정하세요.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 24%는 주로 지루한 작업을 자동화하기 위해 AI 에이전트를 원한다고 답했습니다. 여기서 기대하는 바는 저부가가치 일에서 벗어나는 것이며, 이는 당연한 일입니다. 에이전트를 지속적으로 설정하거나 감독하거나 프롬프트를 제공해야 한다면, 이는 더 이상 도움이 되는 일이 아니라 오히려 추가 일처럼 느껴지게 됩니다. ClickUp에서 슈퍼 에이전트는 백그라운드에서 지속적으로 작동하며, 팀이 이미 사용하고 있는 동일한 도구를 활용해 작업을 업데이트하고, 문서를 작성하며, 업무를 진행합니다. 일회성 도움이 필요할 때는 DM을 보내거나, 문서 내에서 @멘션하여 브레인스토밍을 명확한 플랜으로 전환할 수도 있습니다!

📚 함께 읽어보세요: 지식 지도란 무엇이며 어떻게 만들까요?

ClickUp으로 단편적인 답변에서 누구나 쉽게 활용할 수 있는 지식으로 전환하세요

대부분의 팀에서는 지식이 여러 도구에 분산되어 있어, 아무리 뛰어난 AI라도 불완전한 맥락 때문에 어려움을 겪습니다. ClickUp의 AI 지식베이스는 AI를 단순한 애드온으로 취급하지 않기 때문에 효과적입니다. 이미 일이 이루어지는 현장에 AI를 배치함으로써, AI가 맥락을 파악할 수 있게 합니다.

대화, 문서, 작업이 한곳에 통합되어 있으며, AI는 이 모든 내용을 분석할 수 있습니다. 즉, 답변이 일반적인 내용이 아닌 팀의 실제 업무 방식을 기반으로 제공된다는 뜻입니다. 시간이 지날수록 모든 상호작용이 시스템을 더욱 강화합니다. 여러 tools를 오가며 정보를 찾느라 시간을 낭비하지 말고, 단일하고 살아있는 신뢰할 수 있는 정보원을 구축하세요.

가장 중요한 포인트는 무엇일까요? 결과를 얻기 위해 시중에 나와 있는 모든 AI 도구를 도입할 필요는 없습니다. 명확한 프로세스를 중심으로 ClickUp Chat, ClickUp Brain, 그리고 전담 슈퍼 에이전트를 결합하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다:

업무 방해 줄이기

팀의 자율성을 높여보세요

여러분의 경험을 검색 가능하고 AI 활용이 가능한 자산으로 전환하세요

귀사의 조직에서도 이러한 결과를 얻고 싶다면, ClickUp 팀이 이 설정을 귀사에 맞게 맞춤형으로 구성해 드릴 수 있습니다!