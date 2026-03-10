AI 슈퍼 에이전트 워크플로우 예시: ClickUp에서 활용하는 12가지 실용적인 사례

매끄러운 데모와 거창한 약속을 보면 AI 에이전트에 쉽게 흥분하게 됩니다. 그런데 실제로 자신의 일에 적용하려고 설정해 보면... 의문이 생기기 시작하죠.

어디에 적용되나요? 무엇을 처리해야 하나요? 무엇을 제외해야 하나요?

ClickUp AI 슈퍼 에이전트는 반복 가능한 업무 부분을 학습하여 작업 공간이 이를 일관되게 처리하도록 합니다. 제대로 활용하면 팀과 함께 작동하며 중요한 사항을 표시하고 추가 정리 작업 없이 업무를 진행시키는 시스템을 구축할 수 있습니다.

이 가이드에서는 ClickUp 내에서 실제 일상 업무를 기반으로 한 12가지 실용적인 슈퍼 에이전트 워크플로우 예시를 확인하실 수 있습니다.

슈퍼 에이전트란 무엇인가요?

ClickUp 슈퍼 에이전트는 AI 기반 팀원으로, 작업 공간의 실시간 컨텍스트를 활용하여 다단계 워크플로우를 계획하고, 판단하며, 실행할 수 있습니다. ClickUp의 슈퍼 에이전트로 워크플로우 가속화하기

고정된 트리거로 실행되는 기본적인 비즈니스 자동화와 달리, 이 에이전트들은 프로젝트, ClickUp 작업, 문서, 채팅 스레드에서 발생하는 상황에 맞춰 적응한 후 적절한 도구와 데이터로 조치를 취합니다.

다른 AI 생산성 도구와 차별화되는 점은 다음과 같습니다:

기본적으로 컨텍스트 인식: 특정 작업, 문서, 댓글 및 채팅 메시지에서 실시간 컨텍스트를 추출하여 의사결정을 지원합니다.

설계상 다단계: 전체 워크플로우를 종단간 실행: 작업 읽기, 컨텍스트 조사, 문서 업데이트, 소유자 알림, 후속 조치 초안 작성

협업을 위해 설계됨: ClickUp 채팅과 작업에서 팀원처럼 작동합니다. 수동으로 트리거하거나 일정대로 자동 실행되도록 설정할 수 있습니다. ClickUp 채팅과 작업에서 팀원처럼 작동합니다. 수동으로 트리거하거나 일정대로 자동 실행되도록 설정할 수 있습니다.

구성 가능하고 범위 지정 가능: 선택한 외부 앱을 포함하여 접근할 수 있는 도구와 데이터 소스를 정확히 제어할 수 있습니다.

설계 단계부터 인간 개입(Human-in-the-loop) 적용: 중요한 작업 실행 시 반드시 사람의 승인이 필요하며, 모든 단계가 기록되어 가시성을 확보합니다.

시간이 지남에 따라 학습: 워크플로우가 반복될수록 피드백과 과거 결과를 바탕으로 적응합니다

ClickUp 슈퍼 에이전트를 통해 사용자 정의 가능한 tools와 데이터 소스로 다단계 워크플로우 구성하기

슈퍼 에이전트가 실제로 어떻게 일하는지 궁금하신가요? 바로 적용 가능한 예시를 살펴보기 전에 이 간단한 설명 영상을 시청해 보세요! 👇🏽

탁월한 슈퍼 에이전트 워크플로우의 구조

슈퍼 에이전트 워크플로우는 작업 공간의 원시 신호를 일관되고 검증 가능한 결과물로 전환하는 입력, 규칙, 도구, 점검으로 구성된 정의된 체인입니다. 모든 것을 자동화하기보다는 신호에서 결과까지 오류 없이 반복 실행 가능한 신뢰할 수 있는 경로를 설계하여 운영 효율성을 높이는 것이 목표입니다.

사용 사례가 달라져도 모든 강력한 워크플로우는 유사한 기본 구조를 따릅니다. 각 부분이 실제로 무엇을 의미하는지, 그리고 어떻게 함께 작동하는지 알아보세요. 👇

입력

모든 것은 신호나 입력에서 시작됩니다. 그 신호는 작업 업데이트, 새 문서, 채팅 메시지, 회의 노트, 양식 제출, 심지어 상태 변경일 수도 있습니다.

구체적이고 안정적인 입력은 예측 가능한 결과를 이끌어내지만, 모호한 입력은 불분명한 결과를 초래합니다. 각 워크플로우는 표준 입력 유형으로 시작해야 에이전트가 항상 어떤 상황에 대응하는지 명확히 알 수 있습니다.

📌 예시: 구조를 더 잘 이해하기 위해, 일일 클라이언트 준비 에이전트를 살펴보겠습니다. 이 에이전트의 역할은 계정 관리자의 달력에서 클라이언트 회의를 확인하고, 각 회의의 맥락에 맞게 준비를 지원하는 것입니다. 에이전트의 입력 화면은 다음과 같습니다: 달력, Gmail 스레드, ClickUp 문서 등 관련 tools를 스캔하여 자체 입력을 수집합니다.

트리거

'무언가 변경되었다는 이유만으로' 무언가가 실행되어서는 안 됩니다. 트리거는 워크플로우가 시작될 수 있는 시점을 정의합니다. 이는 에이전트가 입력에 대해 조치를 취할 수 있는 순간입니다. 트리거는 에이전트 태깅과 같은 수동 방식이거나, 상태 변경, 일정, 자동화와 같은 자동 방식일 수 있습니다.

트리거는 실수로 인한 실행과 중복 작업을 방지하기 위해 존재합니다. 이 부분이 소홀하면 워크플로우가 금방 복잡해질 수 있습니다.

📌 예시: 본 예시의 일일 클라이언트 준비 에이전트는 매일 오전 8시에 실행되도록 설정되어 있습니다. 이 외에도 누군가 ClickUp 작업 공간 내에서 이를 멘션하거나, ClickUp 채팅에서 직접 메시지를 보내거나, ClickUp 작업에 이를 할당할 때도 트리거될 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? '소프트웨어 에이전트'라는 용어는 분산형 인공 지능(DAI)과 자율적 목표 지향 시스템 연구가 활발해진 1980년대와 1990년대에 크게 주목받았습니다. 이 기간 연구자들은 수동적이고 규칙 기반의 프로그램 구축에서 벗어나, 복잡하고 역동적인 환경에서 사용자를 대신해 행동할 수 있는 능동적이고 점차 자율적인 '에이전트'를 창조하는 방향으로 전환했습니다.

결정 규칙

결정 규칙은 워크플로우의 경계를 정의합니다. 에이전트가 어떤 작업을 처리해야 하고, 어떤 작업을 무시해야 하며, 언제 작업을 중단하고 에스컬레이션해야 하는지를 명확히 합니다.

'무작위 처리' 사전 정의 규칙이 적용되는 영역입니다. 실제 예시로는 낮은 우선순위 항목 건너뛰기, 필수 데이터 누락 시 에스컬레이션, 컨텍스트 불완전 시 중단 등이 있습니다. 결정 규칙은 에이전트의 업무 범위를 유지하고 위험한 자동화를 방지하는 핵심 제어 계층입니다.

📌 예시: 클라이언트 회의가 전혀 예정되지 않은 날에는 어떻게 될까요? 결정 규칙은 일일 클라이언트 준비 에이전트가 이러한 특정 상황/경계 사례에 대한 지침을 따르도록 지원합니다.

에이전트가 행동해야 한다는 것을 인지한 후, 이 계층은 허용되는 행동 방식을 정의합니다. 이는 복잡한 작업 생성 또는 업데이트, 문서에서 데이터 가져오기, 메시지 초안 작성, 회사 지식 소스에서 컨텍스트 추출, 소유자 알림 등을 의미할 수 있습니다. 이 규칙이 엄격할수록 워크플로우는 더욱 안전해집니다.

한도를 설정하면 부작용을 줄이고 에이전트가 변경할 수 있는 사항과 불가능한 사항을 예측하기 쉬워집니다.

📌 예시: 일일 고객 준비 에이전트가 할당된 작업을 수행하려면 계정 관리자의 달력, Gmail, ClickUp 문서/작업 공간에 접근할 수 있어야 합니다. 에이전트의 기술(tool 접근 능력), 지식, 기억력은 그 임무를 수행하는 데 도움이 됩니다.

🔍 알고 계셨나요? 로봇 프로세스 자동화 (RPA)는 2000년대 초반, 특히 은행 및 보험 업계에서 주목받기 시작했습니다. 초기 RPA tools는 백엔드 시스템과의 심층적 통합 없이도 사용자 인터페이스에서 버튼 클릭, 데이터 복사, 양식 작성 등 인간의 동작을 모방했습니다.

출력 형식

'완료됨'에 대한 정의는 절대 모호해서는 안 됩니다. 출력 형식은 매번 결과물의 모양을 설정합니다. 예를 들어 특정 사용자 지정 필드가 입력된 상태로 생성된 작업, 고정된 섹션 레이아웃으로 업데이트된 문서, 표준 제목과 다음 단계 체크리스트가 포함된 초안 메시지 등이 있습니다.

구조화된 출력은 결과를 검토 가능하고, 감사 가능하며, 재사용하기 쉽게 만듭니다. 자유 형식 응답은 검증하기 어렵고 후속 조치에 활용하기 어려워 확장성이 떨어집니다.

인적 점검 포인트

모든 작업이 중단 없이 처음부터 끝까지 진행되어야 하는 것은 아닙니다. 체크포인트는 중요한 일이 발생하기 전에 워크플로우가 담당자에게 인계되는 순간입니다. 바로 여기서 승인, 확인 또는 편집이 이루어집니다.

목적은 결과물이 고객, 자금 또는 납품 약속에 영향을 미칠 때 안전한 업무 인계를 구축하는 것입니다. 체크포인트는 워크플로우 자동화를 블랙박스가 아닌 통제 가능한 시스템으로 전환합니다.

측정

이 요소는 워크플로우가 실제로 작동하는지 확인하는 방법을 정의합니다. 측정하지 않으면 워크플로우가 도움이 되는지, 아니면 조용히 문제를 일으키고 있는지 알 수 없습니다.

측정 메트릭에는 절약된 시간, 처리량, 오류율, 재작업 방지, 결과물 품질이 포함됩니다. 명확한 메트릭을 통해 결정 규칙, 입력값 또는 출력값을 조정해야 할 시점을 쉽게 파악할 수 있습니다.

실제 운영에서 견고한 워크플로우를 설계하려면 다음 원칙을 적용하세요:

반복 가능한 단일 결과 선택: 워크플로우를 설계할 때 일관된 단일 결과를 도출하도록 구성하세요. 단일 워크플로우에서 여러 결과를 해결하려 하면 분기 논리가 발생하고, 결과가 불분명해지며, 실패율이 높아집니다.

경계 설정 및 '무작위 처리/에스컬레이션' 규칙 정의: 에이전트가 작업을 중단, 건너뛰거나 에스컬레이션해야 하는 시점을 명확히 기술하기 위해 결정 규칙 을 명시적으로 적용하세요. 이러한 에이전트가 작업을 중단, 건너뛰거나 에스컬레이션해야 하는 시점을 명확히 기술하기 위해을 명시적으로 적용하세요. 이러한 지식 관리는 컨텍스트가 불완전하거나 범위를 벗어날 때 발생하는 의도치 않은 작업을 방지합니다.

최소 권한과 신뢰할 수 있는 지식 소스 활용: 워크플로우 완료에 필요한 워크플로우 완료에 필요한 ClickUp 스페이스 , 폴더, 문서 및 외부 소스에만 접근 권한을 부여하세요. 접근 범위를 좁히면 위험 관리에 도움이 되고 결과물의 품질을 향상시킵니다.

구조화된 결과물 요구: 팀이 확인하고 승인하며 재사용할 수 있는 형식을 정의하세요. 표준화된 구조는 워크플로우를 예측 가능하게 만들고 확장 시 안전성을 보장합니다.

확대 전 소규모 그룹으로 시범 운영하기: 한도 사용자 그룹과 실제 입력값으로 워크플로우를 실행하세요. 의사 결정 규칙이 깨지는 지점, 출력값을 조정해야 하는 부분, 인적 개입이 필요한 부분을 관찰하세요.

🚀 ClickUp의 장점: 슈퍼 에이전트 설정 화면을 보며 '음... 대체 이걸 뭘 시켜야 하지?'라고 고민 중이라면, ClickUp Brain이 바로 가기입니다. ClickUp Brain은 내장형 컨텍스트 AI로, 사용자의 작업, 문서, 프로젝트, 댓글, 지식에 대한 전체적인 가시성을 제공합니다. 슈퍼 에이전트 워크플로우를 설계하고 개선하는 동안 사고 파트너처럼 활용할 수 있습니다. 실제 워크플로우에서 ClickUp Brain을 활용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다: 극한 상황 테스트 : 작업이 지연되거나 블록되거나 완료되지 않았을 때 어떤 일이 발생하는지 질문함으로써

트리거와 액션을 세밀하게 조정 하여 에이전트가 무작위가 아닌 적절한 시점에 실행되도록 하세요.

혼란스러운 동작을 디버깅하려면 ClickUp Brain에게 에이전트가 수행한 작업과 그 이유를 요약해 달라고 요청하세요. ClickUp Brain을 통해 AI 워크플로우를 평이한 언어로 설명하여 명확한 슈퍼 에이전트 지침을 구성하세요

12가지 슈퍼 에이전트 워크플로우 예시

이 예시들은 슈퍼 에이전트가 ClickUp 내 일상 업무에 어떻게 적용되는지 보여줍니다. 각 워크플로우는 프로젝트 진행을 촉진하거나 팀 간 소통을 줄이기 위해 차용하고 적용할 수 있는 아이디어를 제공하기 위해 마련되었습니다.

1. 상태 보고 슈퍼 에이전트

ClickUp 상태 리포터 에이전트로 최근 작업 활동을 명확하고 훑어보기 쉬운 상태 업데이트로 전환하세요

상태 리포터 에이전트는 작업의 실제 진행 상황을 항상 최신 상태로 파악합니다. 선택한 스페이스 또는 폴더 전체에서 작업 상태 변경, 마감일, 댓글, 장애 요소, 의존성을 읽어들이고 이를 간결하고 읽기 쉬운 진행 상황 업데이트로 변환합니다. 일정대로 실행하거나 프로젝트 상태 변경 시 트리거할 수 있습니다.

📌 예시: 여러 스페이스에서 엔지니어링, QA, 마케팅 팀이 참여하는 크로스-기능적 론칭 프로젝트를 진행 중입니다. 매주 금요일, 이 슈퍼 에이전트는 론칭 마일스톤에 태그된 작업을 스캔하여 이번 주에 출시된 내용, 지연된 내용, 승인 대기 중인 차단 요소를 강조 표시합니다.

프로젝트 채널에 간결한 요약문을 게시하고 주간 상태 문서를 업데이트합니다. 중요한 의존성이 기한을 넘기면 긴 작업 목록 속에 묻히지 않고 명확하게 표시합니다.

💬 예시 프롬프트:

매주 금요일 오후 4시, '2분기 출시' 마일스톤에 연결된 모든 작업을 확인하세요. 완료된 작업, 진행이 막힌 항목, 다음 주 위험 요소를 요약하세요. 업데이트 내용을 #launch-status 채널에 게시하고 주간 현황 문서를 업데이트하세요.

'중요'로 표시된 작업이 24시간 이상 지연된 경우, 별도의 '주의 필요' 섹션에 포함시키고 소유자에게 멘션을 보내십시오.

'백로그' 상태의 작업은 무시하세요

🎯 사례 연구: ClickUp 슈퍼 에이전트를 활용한 AI 프로젝트 상태 업데이트 sProcess 창립자이자 검증된 ClickUp Consultant인 일리아 셰브첸코는 한 클라이언트가 반복적으로 겪는 문제를 발견했습니다. 리더들은 신속한 프로젝트 업데이트를 원했지만, 개발자들은 이를 작성하기 위해 일을 중단해야 했습니다. 그래서 그는 웹사이트 프로젝트 상태 동기화 에이전트라는 소형 ClickUp 슈퍼 에이전트를 구축했습니다. 팀원들에게 보고서를 작성하도록 요청하는 대신, 이 에이전트는 ClickUp 내 실제 작업 활동을 읽고 리더십 수준의 프로젝트 업데이트를 자동으로 생성합니다. 배송 팀은 보통 업무 보기에서 업무를 계속 진행하는 동안 에이전트가 트래커를 동기화합니다. 결과: 리더십은 진행 중인 작업, 지연된 작업, 주의가 필요한 부분을 회의나 상태 확인, 수동 보고 없이도 즉시 파악할 수 있습니다.

조직 전반에 걸쳐 보고, 조정 또는 프로젝트 업데이트를 자동화할 수 있는 ClickUp 슈퍼 에이전트 활용 방법을 모색 중이라면, ClickUp 팀이 대규모로 설계 및 배포하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.

2. 우선순위 관리자 슈퍼 에이전트

ClickUp 우선순위 관리자로 전체 작업 공간의 활성 작업을 모니터링하고 긴급한 작업을 감지하세요

우선순위 관리자 에이전트는 활성 작업 전반의 마감일, 의존성, SLA, 상태 변경 사항을 분석하여 조건이 변할 때 작업 우선순위를 조정합니다. 상위 작업이 지연되면 하위 작업이 자동으로 앞당겨집니다.

📌 예시: 배송 팀이 SLA(서비스 수준 계약)를 준수하며 고객 요청을 처리합니다. 'normal' 상태였던 작업이 의존성 지연으로 인해 갑자기 긴급해지고, SLA 시한이 다가옵니다.

에이전트가 위험을 감지하면 우선순위를 '높음'으로 상향 조정하고, 해당 작업에 이유를 설명하는 코멘트를 남깁니다. SLA 위험이 해소되면 우선순위를 하향 조정하고 변경 사항을 노트하여 팀이 오래된 문제에 계속해서 대응하지 않도록 합니다.

💬 예시 프롬프트:

'클라이언트 요청' 폴더 내 작업을 모니터링하세요. 작업이 SLA 마감 시간까지 48시간 이내인 경우 우선순위를 '높음'으로 설정하고 위험을 설명하는 코멘트를 추가하세요.

의존성이 기한을 초과하여 다른 작업을 블록하는 경우, 블록된 작업의 우선순위를 한 단계 높여주세요.

이미 '중요'로 표시된 작업의 우선순위를 변경할 때는 반드시 사람 검토를 요청하는 표시를 남겨야 합니다.

🧠 재미있는 사실: 1970년대 초, 스탠퍼드 대학에서 세균 감염을 진단하고 항생제를 추천하기 위해 MYCIN 시스템이 개발되었습니다. 이 시스템은 규칙 기반 '이 경우, 그러면' 엔진을 사용했으며, 통제된 테스트에서 감염병 전문가와 비슷한 수준의 성능을 보였습니다.

3. 필드 필러 에이전트 슈퍼 에이전트

ClickUp 필드 필러 에이전트를 활용해 긴급도, 마감일, 키워드에 따라 작업 우선순위를 추론하고 조정하세요

혼란스러운 작업 데이터는 대개 누구의 잘못도 아닙니다. 사람들은 빠르게 움직이고, 사용자 지정 필드에 관련 컨텍스트를 추가하는 걸 생략하며, 나중에 누군가 정리해 줄 거라고 생각합니다. ClickUp 필드 필러 슈퍼 에이전트가 백그라운드에서 그 정리를 처리합니다.

새 작업이 누락되거나 불일치하는 필드와 함께 등록되면, 작업 공간 규칙, 워크플로우 템플릿 및 과거 작업의 패턴을 활용하여 기본 정보를 자동으로 채웁니다. 제목, 설명, 연결된 문서 및 요청 출처에서 맥락을 추출하여 작업 공간을 체계적으로 유지합니다.

📌 예시: 운영팀이 간단한 내부 작업을 ClickUp에 등록합니다. 대부분 '청구 내보내기 수정'과 같은 제목만 있고 소유자, 팀, 우선순위가 지정되지 않은 상태로 들어옵니다. 에이전트는 작업명을 확인하고 청구 영역에 연결한 후 재무 운영 소유자에게 할당합니다. '청구'와 '내보내기' 키워드를 기반으로 우선순위를 설정하고 적절한 워크플로우 상태를 적용합니다.

💬 예시 프롬프트:

'지원 접수'에서 새 작업이 생성되면 설명의 키워드와 요청자의 팀을 기반으로 카테고리, 소유자, SLA가 자동으로 채워집니다.

우선순위가 누락된 경우 '블록됨', '긴급', '생산 문제'와 같은 긴급성 표현에서 추론하십시오.

필수 필드를 확실하게 추론할 수 없는 경우, 요청자에게 설명을 요청하는 댓글을 남기고 작업을 할당하지 마십시오.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 25%가 AI 에이전트가 업무 체계 정리에 도움이 될 것이라고 믿습니다. 그들의 말이 맞습니다. 전문 AI 에이전트는 작업을 진행시키고, 소유권을 지정하며, 마감일을 설정하고, 그렇지 않으면 지연될 수 있는 일상적인 후속 조치를 처리함으로써 체계적으로 업무를 관리하는 데 도움을 줍니다. 그러나 이는 에이전트가 적절한 범위 내에서 타인을 대신해 조치를 취할 수 있을 때만 가능합니다. 통합된 작업 공간 내에서 운영되며, 작업, 파일 및 과거 상호작용이 이미 연결된 상태에서 슈퍼 에이전트는 지원하는 대상과 동일한 사용자 수준 권한을 상속받습니다. 이는 팀원들이 권한을 넘어서거나 지속적인 감독 없이도 (작업 진행, 상태 업데이트, 책임감 있는 정보 전달 등) 조치를 취할 수 있음을 의미합니다.

4. 작업 분해 계획 슈퍼 에이전트

작업 분해 플래너를 활용하여 상위 작업을 담당자와 마감일이 지정된 명확하고 실행 가능한 하위 작업으로 전환하세요

작업 분해 플래너는 모호한 상위 작업을 명확하고 검토 가능한 실행 계획으로 전환해 줍니다. 단, 작업에 명시적으로 @멘션하거나 할당해야만 가능합니다.

전체 작업 컨텍스트(설명, 댓글, 기존 하위 작업, 마감일, 담당자)를 분석하고, 필요 시 작업 공간 내 유사 작업을 탐색하여 3~10개의 구조화된 하위 작업 목록을 제안합니다. 여기에는 권장 담당자와 타임라인도 포함됩니다. 작업 댓글란에 제안된 분할 내역을 확인하고, 필요한 경우 수정한 후 하위 작업이 추가되기 전에 승인하세요.

📌 예시: 팀 리더가 '청구 시스템을 새 제공자로 이전'이라는 상위 작업에서 담당자를 @멘션하고, 댓글에 목표와 마감일을 추가합니다.

에이전트는 초안 플랜을 회신합니다: 발견, 데이터 매핑, 마이그레이션 설정, QA, 전환 단계로 구성되며 각 단계별 소유자 및 날짜가 제안됩니다. PM은 두 단계를 병합하고 한 소유자를 변경해 달라고 요청합니다. 승인 후 에이전트는 상위 작업 하위에 최종화된 하위 작업들을 생성합니다.

💬 예시 프롬프트:

@작업 분할 플래너, 이 상위 작업을 5~8개의 하위 작업으로 분할하세요. 목표는: ___. 마감일은: ___. 선호하는 소유자/역할: ___. 제약 조건: ___

@작업 분해 플래너 이 작업에 대한 분해를 제안하세요. 단계를 단계별로 그룹화하고 마감일을 제안하세요. 제가 확인하기 전까지는 아무것도 생성하지 마세요.

@작업 분해 플래너, 간단한 분해 플랜(최대 5개 하위 작업)을 작성하세요. 세부 사항이 누락된 경우, 플랜을 제안하기 전에 한 가지 명확화 질문을 하세요.

5. 일일 우선순위 브리퍼 슈퍼 에이전트

데일리 우선순위 브리퍼 슈퍼 에이전트로 중요한 예정 작업과 오래된/막힌 작업을 표면화하세요

일일 우선순위 브리퍼는 귀하에게 할당된 모든 진행 중인 작업을 스캔하여 길고 복잡한 작업 목록을 하루 동안 빠르게 훑어볼 수 있는 간결한 플랜으로 변환합니다. 즉시 주의가 필요한 작업을 표시하고, 기한이 지난 작업을 노출하며, 향후 5일간의 예정된 작업을 미리 보여주고, 너무 오랫동안 소식이 없는 작업을 알려줍니다.

📌 예시: 평일 오전 9시, 프로젝트 매니저는 DM으로 간단한 업무 요약을 받습니다: 기한이 지난 공급업체 후속 조치 2건, 다가오는 제품 출시와 관련된 '오늘 처리' 항목 3건, 그리고 일주일째 방치된 디자인 검토 1건. 이를 통해 1분 이내에 목록을 훑어보고 기한이 지난 후속 조치부터 시작할 수 있습니다.

💬 예시 프롬프트:

매주 평일 오전 9시, 제 연체된 작업, 오늘 마감일, 그리고 새로운 @멘션을 요약해 주세요. 가장 먼저 취해야 할 상위 세 가지 조치를 제안해 주세요.

어떤 작업이 블록되어 있고 저에게 할당된 경우, 누가 블록하고 있는지 별도로 명시하세요.

'백로그' 또는 '언젠가' 상태의 작업은 포함하지 마십시오.

🎯 사례 연구: ClickUp 슈퍼 에이전트를 활용한 AI 작업 우선순위 지정 ClickUp Verified Consultant이자 비즈니스 효율성 코치인 이본 "이비" 하이만(Yvonne “Yvi” Heimann)은 흔히 겪는 문제에 직면했습니다: 과도한 작업, 지나친 정보 유입, 그리고 오늘 중요한 일이 무엇인지에 대한 명확한 답이 없었던 것입니다. 그래서 그녀는 클릭업에 데일리 포커스 슈퍼 에이전트(Daily Focus Super Agent)를 구축했습니다. 매주 평일 오전 8시, 에이전트는 작업 공간(작업, 마감일, 멘션, 활동)을 스캔한 후 당일 가장 중요한 세 가지 우선순위를 실행, 결정, 위임으로 분류하여 메시지를 전송합니다. 이제 그녀는 대시보드와 받은 편지함을 뒤적이는 대신, 매일 아침 명확하고 결정을 내릴 준비가 된 집중 목록으로 하루를 시작합니다.

조직 전반에서 일 조정, 우선순위 파악 또는 의사 결정 자동화를 위해 ClickUp 슈퍼 에이전트가 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보시겠습니까?

6. 승인 관리자 슈퍼 에이전트

승인 관리자 슈퍼 에이전트로 팀원이 요청할 때마다 신속하고 신뢰할 수 있는 승인 상태 스냅샷을 제공하세요

승인 절차가 막히는 주된 원인은 소유권과 시한이 불분명하기 때문입니다. 승인 관리자는 ClickUp 내에서 승인 흐름을 운영합니다. 적절한 승인자에게 작업을 전달하고, 맥락을 고려한 응답을 추적하며, 승인 기록을 한곳에서 가시적으로 관리합니다. 이를 통해 해당 일이 반드시 적절한 담당자의 검토를 거친 후에야 진행되도록 보장합니다.

📌 예시: 작업이 '승인 필요' 상태로 이동하면 에이전트가 작업에 지정된 승인자에게 작업을 전달하고, 변경된 내용에 대한 간략한 요약문을 게시한 후 응답을 기다린 후 상태를 다음 단계로 진행합니다.

💬 예시 프롬프트:

작업이 '승인 필요' 상태로 전환되면 '승인자' 필드에 기재된 담당자에게 할당하고 변경 사항에 대한 간략한 요약문을 게시하세요.

48시간 내 응답이 없을 경우, 알림 댓글을 보내고 채팅으로 승인자에게 알립니다.

명시적인 승인이 댓글에 기록되지 않은 상태에서는 작업을 '승인됨' 상태로 이동하지 마십시오.

7. 캠페인 런치패드 슈퍼 에이전트

캠페인 런치패드 에이전트를 사용하여 하위 작업 진행 상황과 부모 캠페인 상태 간의 격차를 자동으로 해소하세요

캠페인 런치패드 에이전트는 새로운 캠페인이 생성될 때마다 동일한 핵심 워크플로우를 설정하여 캠페인 보드를 예측 가능하게 유지합니다. 캠페인 작업이 작업 공간에 등장하는 순간, 복잡한 기획, 생성, 런칭, 최적화, 보고를 위한 표준 하위 작업 세트를 자동으로 추가합니다.

작업이 진행됨에 따라 상위 캠페인 상태가 하위 작업의 실제 진행 상황과 동기화되므로, 보드는 희망사항이 아닌 실제 진척도를 반영합니다.

📌 예시: 캠페인 목록에 '4월 웨비나 캠페인'이라는 새 작업이 추가되면 에이전트가 브리핑, 크리에이티브, 설정, 런칭, 최적화, 보고라는 6가지 표준 하위 작업을 자동으로 생성합니다. 런칭 하위 작업이 완료되면 부모 캠페인이 자동으로 '실행 중' 상태로 전환되어, 누구도 수동으로 업데이트할 필요 없이 보드가 실제 상황을 반영합니다.

💬 예시 프롬프트:

마케팅 캠페인 관리에서 새 작업이 생성되면 표준 6개 캠페인 하위 작업을 생성하고 생성된 내용을 설명하는 간단한 코멘트를 추가합니다.

런칭 하위 작업이 완료되면 상위 캠페인을 '실행 중' 상태로 이동하세요.

캠페인 작업의 제목이 불분명하거나 임시 제목인 경우, 하위 작업 생성 전에 제작자에게 제목 변경을 요청하세요.

8. 아침 커피 어시스턴트

모닝 커피 어시스턴트를 활용하여 매일 긴급한 스레드나 작업에 대한 간결하고 의사 결정 가능한 요약본을 생성하세요

여과되지 않은 데이터로 하루를 시작하면 아침이 꼬이기 마련입니다. 모닝 커피 에이전트는 밤새 발생한 활동을 긴급 업데이트, 답변이 필요한 메시지, 오늘의 우선순위 일을 방해할 수 있는 모든 사항을 포함한 간결하고 핵심적인 브리핑으로 정리합니다. 이로써 맥락 전환을 줄이고 신속한 답변 초안을 준비하므로, 여러 스레드를 동시에 열지 않고도 빠르게 진행할 수 있습니다.

📌 예시: 고객 성공 담당자가 오전 9시에 ClickUp에 로그인하면 이미 준비된 간단한 '아침 브리핑' 문서가 표시됩니다. 여기에는 다음과 같은 내용이 포함됩니다:

밤새 접수된 두 건의 지원 에스컬레이션

가격 승인으로 인해 블록된 갱신 작업 하나

한 팀원이 맞춤형 고객 대응 방안에 대한 결정을 요청하는 댓글

각 항목에는 작업 내역과 채팅 스레드의 마지막 메시지에서 추출한 한 줄 요약과 추천 답변이 포함됩니다. 작업 목록이나 채팅 스레드를 열지 않고도 5분 이내에 긴급 대기열을 처리하며, 받은 편지함 분류 대신 실제 업무로 하루를 시작할 수 있습니다.

💬 예시 프롬프트:

매주 평일 아침, 우선순위 프로젝트의 긴급 업데이트를 요약하고 답변이 필요한 메시지에 대한 회신 초안을 작성하세요.

이번 주 납품에 지연을 초래할 수 있는 모든 사항을 강조 표시하세요.

마감일이나 승인에 영향을 미치지 않는 한 일상적인 상태 업데이트는 제외하세요.

9. 마감일 수호자 슈퍼 에이전트

마감일과 상태를 기준으로 위험도가 가장 높은 항목을 데드라인 가디언 에이전트로 확인하세요

마감일 감시 에이전트는 작업 공간 전체에서 귀하에게 할당된 작업의 마감일을 감시합니다.

오늘 마감인 작업이나 기한이 지난 작업은 해당 작업에 직접 짧은 알림을 남기므로 시급한 업무가 묻히지 않습니다. 요청 시 마감 예정 작업과 연체된 작업을 한눈에 확인할 수 있어 긴 목록을 훑어보지 않고도 우선순위를 쉽게 재설정할 수 있습니다.

📌 예시: SaaS 웹사이트 콘텐츠 감사 작업이 오늘 마감일이지만 아직 진행 중입니다. 담당자가 작업에 간단한 알림을 게시하며 오늘 마감임을 알립니다. 이후, 지연된 작업이 무엇인지 물어보면 담당자가 어제 놓친 내부 검토 1건과 분석 업데이트 1건이 포함된 간단한 목록으로 답변합니다.

💬 예시 프롬프트:

딜리버리 스페이스에서 마감일을 모니터링하세요. 마감일 48시간 이내에 의존성이 완료되지 않을 경우 위험에 처한 작업을 표시하세요.

지연된 작업에 대한 일일 요약 보고서를 프로젝트 소유자에게 발송하세요

마감일이 7일 이상 남은 작업에 대해서는 알림을 보내지 마십시오

10. PRD 문서 생성기

에픽 작업, 하위 작업 및 관련 회의 노트 문서에서 '팀 의견'을 수집하고 종합하는 PRD Writer Agent 활용

PRD 문서 생성기는 티켓, 댓글, 미완성 노트 등 흩어진 입력 자료를 모아 ClickUp 문서 관리 소프트웨어 내에서 완료된 제품 요구사항 문서로 변환합니다.

에픽, 관련 하위 작업, 회의 노트를 분석하여 의도, 목표, 요구사항, 위험 요소, 미해결 질문을 종합해 팀이 실제로 개발할 수 있는 깔끔한 PRD(제품 요구사항 문서)로 정리합니다. 동일한 기능에 대한 PRD가 이미 존재할 경우 중복 생성 대신 기존 문서를 업데이트하고 보완합니다.

📌 예시: 고객 지원 리더가 반복되는 문제를 제기합니다: 현장 기술자들이 오프라인 상태가 되면 노트를 잃어버린다는 점입니다. 그들은 '현장 앱 오프라인 모드' 에픽에서 담당 에이전트를 @멘션합니다.

에이전트는 지원 티켓의 컨텍스트, 지원팀의 회의록 문서, 로컬 저장소 한도 관련 백엔드 하위 작업을 추출합니다. 이를 바탕으로 오프라인 노트 작성, 동기화 충돌 처리, 프로세스 문서화에 대한 명확한 요구사항을 담은 제품 요구사항 문서(PRD)를 생성합니다.

💬 예시 프롬프트:

이 에픽과 하위 작업을 표준 PRD 개요를 활용해 완전한 PRD로 전환하세요

최신 회의 노트의 새로운 결정 사항으로 해당 기능의 기존 PRD를 업데이트하세요.

핵심 정보가 누락된 경우, 최대 세 가지 핵심 질문을 추가로 요청한 후 최선을 다해 초안을 작성하세요.

🎥 보너스: 훌륭한 PRD 작성에 도움이 되는 유용한 팁으로 PRD 문서 생성 에이전트를 더 잘 훈련시키세요:

11. 주제 인텔리전스 분석가 슈퍼 에이전트

주제 인텔리전스 분석 에이전트를 통해 패턴, 기회, 위험 및 권장 사항을 도출하는 인사이트 보고서를 생성하세요

주제 인텔리전스 분석가 에이전트는 어떤 주제로 콘텐츠를 제작해야 할지 고민하는 콘텐츠 팀을 위한 솔루션입니다.

기존 ClickUp 작업 공간의 정보와 최신 웹 조사를 결합하여 어떤 주제든 명확한 그림을 그립니다. 그런 다음 이 통합된 맥락을 브리프, 개요, 초안 또는 인사이트 보고서와 같은 활용 가능한 결과물로 전환하여 여러분이 추구하는 목표에 맞춰 제공합니다.

📌 예시: 콘텐츠 전략가가 '비기술 팀을 위한 소프트웨어 개발에서의 AI'에 관한 게시물을 기획 중입니다. 그들은 에이전트에게 문서 초안을 작성하고 톤, 대상 독자, SEO 요구사항 등 기본 사항을 미리 공유해 달라고 요청합니다.

에이전트는 작업 공간에서 과거 블로그 초안과 캠페인 노트를 불러오고, 최신 업계 기사를 스캔하여 현재 예시를 수집한 후, 간결한 개요와 5가지 핵심 인사이트 브리프를 마케팅 캠페인 관리 목록에 추가합니다.

💬 예시 프롬프트:

소프트웨어 개발 분야의 AI 연구를 조사하고, 블로그 포스트를 위한 주요 트렌드, 위험 요소 및 콘텐츠 접근 방식을 간결하게 요약해 주세요.

내부 노트와 웹 조사를 결합하여 이 주제에 관한 장문 기사의 개요를 작성하세요.

주제나 목표가 불분명할 경우 시작하기 전에 한 가지 명확화 질문을 하세요.

한 사용자가 ClickUp 슈퍼 에이전트에 대해 이렇게 말했습니다:

팀원처럼 AI와 채팅할 수 있다는 점이 사실 꽤 유용합니다. 예를 들어 Dawn은 프로젝트를 개념 단계부터 인수인계까지 설계하고 작업을 생성해줍니다. 그런 다음 Dawn에게 Jess(제가 만든 또 다른 슈퍼 에이전트)에게 해당 프로젝트와 관련된 이메일 템플릿, 초안 문서 등을 생성하도록 요청하거나, 특정 날짜와 시간에 작업을 수행하도록 알림을 설정하도록 지시할 수 있습니다.

팀원처럼 AI와 채팅할 수 있다는 점이 사실 꽤 유용합니다. 예를 들어 Dawn은 프로젝트를 개념 단계부터 인수인계까지 설계하고 작업을 생성해줍니다. 그런 다음 Dawn에게 Jess(제가 만든 또 다른 슈퍼 에이전트)에게 해당 프로젝트와 관련된 이메일 템플릿, 초안 문서 등을 생성하도록 요청하거나, 특정 날짜와 시간에 작업을 수행하도록 알림을 설정하도록 지시할 수 있습니다.

12. 프로세스 자동화 슈퍼 에이전트

작업 패턴 자동화 에이전트를 활용해 반복되는 작업 패턴을 식별하고 자동으로 적용하세요

프로세스 오토메이터 슈퍼 에이전트는 CRM과 마케팅 목록을 통해 업무가 이동하는 방식을 관찰하고, 반복되는 작업 처리 방식을 파악하여 이를 자동으로 표준화합니다. 동일한 필드, 소유자, 후속 조치를 반복 설정하는 대신, 이러한 습관을 이어가며 개입할 때마다 명확한 노트를 남깁니다.

📌 예시: 성장 담당자가 새로운 캠페인 작업에 '파트너' 태그가 지정될 때마다 팀이 체크리스트를 추가하고 특정 검토자를 지정하며 마감일을 3일 연장한다는 사실을 발견했습니다. 이 패턴이 몇 차례 반복된 후, 담당자는 새로운 '파트너' 태그 작업에도 이 절차를 적용하기 시작했습니다.

다음에 생성될 때 체크리스트가 표시되고 검토자가 설정되며, 적용된 규칙을 설명하는 간단한 코멘트가 추가됩니다.

💬 예시 프롬프트:

최근 CRM 활동을 검토하고 어떤 패턴을 파악했는지 알려주세요.

이 작업을 다음 상태로 이동하면 어떤 자동 동작이 적용되나요?

이 작업이 업데이트된 이유와 이를 트리거한 규칙을 설명하세요.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 12%는 AI 에이전트 설정이나 도구 연결이 어렵다고 답했으며, 13%는 에이전트로 간단한 작업 수행에도 단계가 너무 많다고 응답했습니다. 데이터는 수동으로 입력해야 하며, 권한은 재정의해야 하고, 모든 워크플로우는 시간이 지남에 따라 끊어지거나 흐트러질 수 있는 일련의 통합에 의존성을 가지고 있습니다. 좋은 소식? ClickUp의 슈퍼 에이전트를 작업, 문서, 채팅 또는 회의에 별도로 '연결'할 필요가 없습니다. 이들은 작업 공간에 기본적으로 내장되어 있으며, 다른 동료와 동일한 오브젝트, 권한 및 워크플로우를 사용합니다. 통합, 접근 제어 및 컨텍스트가 기본적으로 작업 공간에서 상속되므로 에이전트는 별도의 맞춤형 설정 없이도 도구 전반에서 즉시 작업할 수 있습니다. 에이전트를 처음부터 설정하는 번거로움은 이제 그만!

슈퍼 에이전트 워크플로우 배포를 위한 최고의 실행 방식

슈퍼 에이전트를 도입할 때는 신입 팀원을 온보딩하듯 대하는 것이 가장 효과적입니다. 유용성을 유지하는 데 도움이 되는 실용적인 습관은 다음과 같습니다:

에이전트당 명확한 결과물 하나 정의하기: 원하는 업무를 정확히 지정하세요(예: ClickUp 채팅에서 일일 장애 요인 요약). 이렇게 하면 에이전트가 한 번에 다섯 가지 문제를 해결하려 애쓰지 않습니다.

처음부터 새로 만들기보다 미리 구축된 에이전트를 활용하세요: 슈퍼 에이전트 카탈로그에서 가장 유사한 사례를 선택한 후, 일반적인 흐름을 재창조하지 말고 트리거, 범위, 출력을 조정하여 프로세스에 맞게 적용하세요.

필요할 때만 고급 논리를 구성하세요: 단순한 작업을 과도하게 설계하기보다는, 예외적인 경우나 다단계 워크플로우를 위해 맞춤형 지침, 도구, 메모리, 트리거를 추가하세요.

필요한 범위만 접근 권한 부여: 에이전트가 적절한 스페이스, 목록, 데이터 소스 내에서 안전하게 일할 수 있도록 권한과 연결된 도구를 최소한도로 제한하세요.

각 에이전트의 담당 범위를 문서화하세요: 공유 문서에 에이전트의 목적, 트리거 조건, 한도를 기록하여 팀원이 언제 자동 처리를 의존하고 언제 수동으로 개입해야 하는지 알 수 있도록 합니다.

실제 사용자의 피드백 수집: 에이전트의 업무에 영향을 받는 사람들에게 유용한 점, 혼란스러운 점, 부족한 점이 무엇인지 물어보고, 일상 업무에서 어떻게 작동하는지에 따라 설정을 개선하세요.

ClickUp 슈퍼 에이전트가 작업 공간의 컨텍스트와 어떻게 연동되는지 알아보세요:

피해야 할 흔한 실수

슈퍼 에이전트는 종종 간과되는 사소한 설정 선택으로 인해 문제가 발생합니다:

실수 솔루션 슈퍼 에이전트를 일회성 기능처럼 취급하기 정기적인 점검(초기에는 매주, 이후 월간)을 계획하고 이에 맞춰 트리거를 조정하세요. 단 하나의 완벽한 사례를 중심으로 에이전트 프롬프트를 구축하면 변형된 사례에서 실패하게 됩니다 활성화 전 다양한 AI 에이전트 예시로 훈련하세요. 여기에는 경계 사례와 모호한 작업도 포함됩니다. 자동화가 적용되지 않아야 하는 작업(예: 수동 검토가 필요한 태그가 지정된 작업)에 에이전트가 직접 대응하도록 허용 트리거에서 특정 태그, 사용자 정의 필드 값 또는 사용자 정의 상태를 사용하여 명시적인 제외 기준을 정의하세요. 워크플로우 범위에서 크게 벗어난 데이터나 tools를 허용하여 잘못된 맥락이나 원치 않는 작업이 발생할 수 있음 접근 범위를 좁게 설정하고, 접근 권한 부여를 정기적으로 검토하며, 직접적으로 필요하지 않은 모든 것은 제한하세요. 팀의 실제 프로세스 주기(예: 주말 및 비근무 시간 제외)에 맞추지 않고 기본 트리거와 액션을 사용하는 경우 실제 업무 패턴에 기반해 트리거와 스케줄을 맞춤형으로 설정하여 업무가 진행될 때 에이전트가 자동으로 실행되도록 하세요. 극도로 변동성이 크거나 창의적, 판단이 많이 필요한 작업의 자동화를 시도 중 패턴이 풍부한 작업에는 자동화를 적용하고 유연한 작업은 수동으로 처리하세요. 패턴이 일관되지 않을 경우 워크플로우를 표시하고 수동 검토를 통해 재검토하십시오. 유사한 트리거를 가진 중복된 전문 에이전트를 생성하여 업데이트 충돌 발생 유사한 에이전트 예시를 통합하거나 그들의 책임을 명확히 구분하세요. 중앙 등록 문서(Doc)를 활용해 활동 중인 에이전트를 매핑하고 업무 범위 중복을 방지하세요.

단계별 가이드: 모든 워크플로우를 슈퍼 에이전트로 전환하는 방법

반복적이고 규칙 기반이며 잊기 쉬운 워크플로우라면 슈퍼 에이전트 적용에 적합합니다. 목표는 ClickUp에서 이미 수행 중인 작업을 에이전트가 대신 처리하도록 하는 것입니다.

워크플로우에 에이전트를 구축하는 간단하고 실용적인 방법은 다음과 같습니다:

1단계: 자동화하려는 워크플로우 명확히 하기

ClickUp을 사용하기 전에, 슈퍼 에이전트로 전환하려는 워크플로우를 구체적으로 정의하세요. 매일 실제로 발생하는 방식대로 작성하세요: 어떤 요인이 트리거되는지, 어떤 결정이 내려지는지, 어떤 컨텍스트가 확인되는지, 그리고 최종 결과물은 어떤 모습이어야 하는지.

이는 '가끔 도움이 되지만' 실제 상황에서는 실패하는 모호한 에이전트를 구축하는 것을 방지합니다. 이 단계에서는 다음 세 가지에 집중하세요:

워크플로우를 시작하는 것은 무엇인가요?

에이전트가 수행해야 할 작업 순서

성공적인 결과의 모습

💡 프로 팁: 워크플로우를 자동화하기 전에 ClickUp 화이트보드 에서 시각적으로 매핑하세요. 다음을 수행할 수 있습니다: 모양, 연결선, 텍스트를 추가하여 트리거, 결정, 조치, 결과를 깔끔한 흐름으로 매핑하세요

어떤 모양이나 스티커 노트도 ClickUp 작업으로 전환 하여 아이디어를 실행으로 연결하세요

실시간 협업 으로 팀과 함께하세요. 자동화 실행 전 논리를 검토하는 운영팀(Ops), 프로젝트 관리팀(PMO), 수익 운영팀(RevOps)에 이상적입니다.

문서, 작업, 링크 또는 스크린샷을 보드에 바로 추가하여 맥락을 직접 포함시키세요

Zoom 전체 보기 로 의존성, 업무 인수인계 및 위험 요소를 확인하세요 ClickUp 화이트보드 내에서 자동화 로직을 구축하기 전에 시각적으로 경계 사례를 테스트하세요

2단계: ClickUp 내에서 워크플로우가 어떻게 실행되어야 하는지 결정하세요

워크플로우를 평이한 언어로 지도한 후, 다음으로 중요한 결정은 슈퍼 에이전트가 언제 어떻게 행동해야 하는지입니다. 이러한 트리거는 안정적인 실행을 이끄는 엔진 역할을 합니다.

일반적으로 선택할 수 있는 몇 가지 접근 방식이 있습니다:

1. 이벤트 기반 트리거

이는 상태 변경, 필드 업데이트, 담당자 변경과 같은 특정 이벤트 발생 시 슈퍼 에이전트가 실행됨을 의미합니다. 일정 기반이 아닌 업무 진행 상황에 따라 에이전트가 반응하도록 설정할 때 이상적입니다. 작업 속성 변경으로 항상 시작되는 워크플로우를 식별한 경우 활용할 수 있습니다.

2. 일정 기반 트리거

일일 StandUp, 주간 요약, 마감일, 연체된 검토, 정기 점검 등 기간별 확인이 필요한 워크플로우에 활용하세요. 이를 통해 예측 가능하고 체계적이며 팀과 쉽게 조율할 수 있는 리듬을 확보할 수 있습니다.

3. 수동 또는 주문형 트리거

이 기능은 사람들이 에이전트 실행 시점을 결정해야 할 때 유용합니다. 예를 들어 회의 중 최신 댓글을 요약하거나 요청 시 새로운 문서 콘텐츠를 생성하는 경우입니다. 이 워크플로우는 실행 전 또는 논의용 결과물 생성 전에 사람의 판단이 필요합니다.

💡 프로 팁: 이 워크플로우가 어떻게 실행되는지 ClickUp Docs에 작성하세요. 시작 조건, 수행 단계, 에이전트 프롬프트 가이드 등 모든 것을 문서화하세요. 이는 트리거 설정 시 참고 자료가 되며, 워크플로우가 발전함에 따라 에이전트의 동작이 일관되게 유지되도록 돕습니다. 에이전트 검토 또는 개선 작업 시 ClickUp 문서를 공유 참조 자료로 활용하여 변경 사항이 특정 개인의 경험에 의존하지 않도록 하세요

3단계: 워크플로우를 슈퍼 에이전트로 전환하기

여기서 여러분의 워크플로우를 ClickUp이 실행할 수 있는 형태로 전환합니다. '에이전트를 생성한다'고 생각하기보다 'ClickUp이 내 프로세스를 따르도록 가르친다'고 생각하세요.

이를 위한 세 가지 실용적인 방법이 있습니다. 올바른 선택은 기존 워크플로우의 정의 정도와 필요한 제어 수준에 따라 달라집니다.

방법 #1: 자연어 빌더 사용하기 (대부분의 워크플로우에 최적)

원하는 작업을 설명하고 프롬프트에 따라 자연어로 슈퍼 에이전트를 구축하세요

문서화된 워크플로우를 작동하는 슈퍼 에이전트로 전환하는 가장 빠른 방법입니다.

1. 왼쪽의 글로벌 네비게이션 메뉴에서 AI를 엽니다

2. 새 슈퍼 에이전트 클릭

3. 워크플로우를 평이한 언어로 설명하세요

4. 다음 사항에 대해 구체적으로 명시하십시오:

워크플로우를 트리거하는 조건은 무엇인가요? (상태 변경, 양식 제출, 일정, 수동 실행)

에이전트가 확인해야 할 사항 (스페이스, 목록, 문서, 필드, 작업 콘텐츠)

실행 시 수행해야 할 작업 (작업 생성, 필드 업데이트, 요약, 알림, 일 라우팅)

ClickUp은 에이전트의 행동, 도구 및 접근 권한을 설정하기 위해 후속 질문을 합니다. 설정이 완료되면 전체 에이전트 프로필을 보여줍니다.

🎥 빠른 설정 가이드를 보려면 이 비디오를 시청하세요:

방법 #2: 슈퍼 에이전트 카탈로그에서 시작하기 (일반적인 워크플로우에 가장 적합)

사전 구축된 에이전트로 시작하고, ClickUp AI가 자연어 빌더를 통해 맞춤형 설정을 안내해 드립니다

워크플로우가 일반적인 사용 사례(승인, 알림, 요약, 인수인계)와 유사하다면, 카탈로그가 유용한 시작 구조를 제공합니다.

글로벌 내비게이션의 AI에서 '모든 슈퍼 에이전트'로 이동하세요. 카탈로그를 살펴보고 사용 사례에 가까운 것을 선택하세요.

명확한 지침과 정확한 트리거를 설정하여 슈퍼 에이전트를 맞춤형으로 설정하세요

여기서 사람들이 저지르는 실수는 카탈로그 에이전트를 완성된 솔루션으로 취급하는 것입니다. 여전히 트리거, 범위, 액션을 재구성하여 에이전트가 실제 워크플로우를 반영하도록 해야 합니다. 생산성 템플릿에 워크플로우를 억지로 맞추지 않도록 말이죠.

슈퍼 에이전트의 가치를 극대화하는 팀들은 대개 이를 깊이 있게 맞춤형 설정합니다. 팀의 실제 프로세스에 맞춰 슈퍼 에이전트를 설계하는 데 도움이 필요하신가요?

방법 #3: 처음부터 시작하기 (복잡하거나 민감한 워크플로우에 최적)

빈 설정을 선택하여 정확한 워크플로우 규칙에 맞는 슈퍼 에이전트를 설계하세요

워크플로우에 여러 단계, 예외 상황 또는 접근 및 동작에 관한 엄격한 규칙이 있다면 처음부터 시작하는 것이 완벽한 통제권을 부여합니다.

AI hub 사이드바에서 '모든 슈퍼 에이전트'를 클릭한 후 새로 시작을 선택하세요. 여기서 수동으로 구성할 항목은 다음과 같습니다:

지침 (에이전트가 담당해야 할 사항과 절대 해서는 안 되는 사항)

트리거 (실행해야 할 때와 실행하지 말아야 할 때)

tools (ClickUp 내에서 수행 가능한 작업)

메모리 (시간이 지나도 기억해야 할 내용)

지식 (참조 가능한 문서, 스페이스 또는 컨텍스트)

시간은 더 걸리지만, 미묘한 워크플로우를 모델링하는 가장 깔끔한 방법입니다. 또한 경계를 명확히 설정하도록 강제합니다.

💡 프로 팁: 새로 만든 슈퍼 에이전트를 최대한 활용하는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다: 다이렉트 메시지를 보내 에이전트와 대화하고, 에이전트가 자신의 역할을 어떻게 설명하는지 확인해 보세요. Run Agent를 활용하여 실제 실행을 시뮬레이션하세요. 특히 예약되었거나 특정 변경 사항에 의해 트리거되는 경우에 유용합니다.

단계 #4: 에이전트 테스트, 활성화 및 개선

에이전트를 활성화하기 전에 실제 작업에 실행하거나 현실적인 입력으로 메시지를 보내 테스트하세요. 두 가지를 확인하세요: 실행해야 할 때 제대로 작동하는지, 실행하지 말아야 할 때 침묵을 지키는지.

지금이 지침을 강화하고, 트리거를 조정하며, 사각지대를 보완할 때입니다. 테스트 중 에이전트가 수동으로 많은 수정이 필요하다면, 아직 실제 일에 투입할 준비가 되지 않은 것입니다.

📮 ClickUp 인사이트: AI 에이전트가 진정으로 유용해지기 위해 필요한 요소를 묻는 질문에, 가장 많은 응답은 속도나 성능이 아니었습니다. 응답자의 거의 40%가 업무 맥락을 완벽히 이해하는 에이전트가 필요하다고 답했습니다. 이는 대부분의 AI 에이전트가 의사 결정 배경이나 일의 흐름 방식을 이해하지 못할 때 실패하기 때문에 당연한 결과입니다. ClickUp 슈퍼 에이전트는 컨텍스트를 유지하고, 과거 결정을 기억하며, 지속적으로 작동하기 때문에 프롬프트 기반 에이전트보다 훨씬 더 안정적으로 동작합니다. 이들은 살아있는 작업 공간 기록을 기반으로 작업하며, 업무가 발전함에 따라 지속적으로 활성화되고, 명확한 권한 경계와 감사 추적 내에서 운영됩니다. 지능이 일을 이해하고 안전하게 수행해 줄 때, 비로소 믿고 의지할 수 있는 가상 동료와 함께 일하는 듯한 느낌을 받게 될 것입니다.

실제 워크플로우 구축. 진정한 시간 절약 잠금 해제

슈퍼 에이전트는 워크플로우에서 은근히 모든 것을 늦추는 부분들—인계 과정, 누락된 맥락, 기억에 의존하는 후속 조치, 결론이 나지 않은 결정들—을 중심으로 구축할 때 가장 효과적입니다. 진정한 성과는 도구와 사람 사이에서 일이 재시작되거나 지연되거나 분실되는 마찰을 제거하는 데 있습니다.

단일 도구에 존재하는 독립형 AI 에이전트와 달리, ClickUp 슈퍼 에이전트는 실제 컨텍스트를 활용한다는 장점이 있습니다. 작업 내부에서 직접 작동하므로 팀이 이미 사용하는 동일한 정보 원천을 기반으로 동작합니다. 바로 이 점이 도구 확산을 줄여줍니다. 작업을 진행하기 위해 앱 사이를 오갈 필요 없이, 워크플로우가 작업이 이미 존재하는 곳에서 바로 실행됩니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

슈퍼 에이전트는 ClickUp 작업 공간 내에 상주하며 자율적인 팀원처럼 행동하는 AI 기반 가상 비서입니다. 작업, 문서, 채팅, 일정, 연결된 도구 등 업무의 전체 맥락을 파악하며, 다단계 워크플로우 실행, 데이터 분석, 정의된 규칙 및 트리거에 따른 작업 실행이 가능합니다.

기존 자동화는 경직된 사전 정의 규칙(예: '이 상태가 변경되면 해당 작업을 수행')을 따릅니다. 슈퍼 에이전트 워크플로우는 AI 추론, 기억, 맥락을 활용하여 목표를 해석하고, 다단계 작업을 계획하며, 시간이 지남에 따라 더 복잡한 일을 처리합니다.

반복 가능하고 맥락이 풍부하며 수동으로 완료할 경우 시간이 많이 소요되는 워크플로우부터 시작하세요. 적합한 후보로는 일일 또는 주간 현황 보고서 작성, 신규 작업 항목 분류, 후속 이메일이나 브리핑과 같은 일관된 콘텐츠 초안 작성, SLA 규칙에 따른 우선순위 설정, 회의 내용 요약 등이 있습니다.

제어는 두 가지 수준에서 이루어집니다: 권한과 지식 소스입니다. 슈퍼 에이전트가 참조할 수 있는 스페이스, 리스트, 문서 및 연결된 앱을 결정하세요. 에이전트가 작업을 수행하는 데 사용할 수 있는 도구를 선택하세요. 작업 권한은 작업 공간 역할에 따라 적용되며, 특정 데이터에 대한 접근을 제한하거나 확장하여 에이전트가 워크플로우에 필요한 정보만 볼 수 있도록 할 수 있습니다.

일관성은 명확한 지침과 우수한 지식 출처에서 비롯됩니다. 에이전트를 구축할 때 구조화된 자연어로 에이전트의 목표, 범위, 기대되는 결과물을 정의하세요. 최신 문서와 작업 공간 컨텍스트에 연결하여 신뢰할 수 있는 데이터로부터 추론하도록 합니다.

배포 후 에이전트의 감사 로그와 프로필 활동을 활용하여 수행한 작업을 추적하세요. 오류나 예상치 못한 출력을 모니터링하고 지침이나 지식 소스를 적절히 개선하십시오. 트리거, 다중 도구 및 메모리 설정을 편집할 수 있습니다.