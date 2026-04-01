AI 다중 에이전트 워크플로우: 작동 원리와 실제 예시

가트너는 2024년에는 사실상 전무했던 에이전트형 AI에 의한 자율적 의사결정이 2028년에는 일일 비즈니스 의사결정의 15%를 차지할 것으로 전망합니다. 이는 향후 추세가 어떻게 전개될지 보여줍니다.

워크플로우가 도구, 팀, 데이터 소스를 아우르며 점점 더 상호 연결됨에 따라 단일 에이전트 시스템은 한계에 부딪히기 시작합니다. 이러한 시스템은 작업을 완료할 수는 있지만, 오케스트레이션, 조정 복잡성, 병렬 실행에는 어려움을 겪습니다.

AI 멀티 에이전트 워크플로우는 이러한 역학을 변화시킵니다. 한 명의 에이전트가 모든 것을 처리하는 대신, 여러 전문 에이전트가 협력하여 복잡한 업무를 수행합니다.

이 글에서는 AI 멀티 에이전트 워크플로우가 어떻게 작동하는지, 어디에서 실질적인 가치를 창출하는지, 그리고 이를 효과적으로 설계하는 방법을 살펴보겠습니다.

AI 다중 에이전트 워크플로우란 무엇인가요?

AI 멀티 에이전트 워크플로우는 단일 모델에 모든 것을 의존하는 대신, 여러 에이전트가 협력하여 목표를 완료하는 구조화된 시스템입니다. 하나의 범용 어시스턴트가 전체 프로세스를 관리하려고 시도하는 대신, 지능형 에이전트들이 책임을 분담하고 결과를 조율하는 환경을 설계합니다.

단일 에이전트 설정에서는 하나의 모델이 입력을 인식하고, 이를 분석하여 추론한 후 출력을 생성합니다. 이는 독립적인 작업에는 효과적입니다. 하지만 더 역동적인 환경에서는 단일 의사 결정자가 병목 현상이 될 수 있습니다.

다중 에이전트 설정은 광범위한 에이전트 워크플로우 내에서 각기 특정 역할을 수행하도록 설계된 여러 에이전트에게 책임을 분배합니다.

이러한 전문 에이전트들은 연구, 분석, 검증 또는 실행에 집중할 수 있습니다. 이들은 함께 체계적인 다중 에이전트 아키텍처를 형성하며, 이를 통해 전체 시스템은 단일 어시스턴트보다는 실제 팀처럼 운영됩니다. 그 힘은 에이전트들이 어떻게 협업하고, 맥락을 공유하며, 서로 간에 결과를 전달하는지에 있습니다.

📖 함께 읽어보세요: 산업을 혁신하는 강력한 AI 에이전트 예시

다중 에이전트 AI 시스템의 작동 원리

실무적인 측면에서, 다중 에이전트 시스템은 개별적인 실행이 아닌 체계적인 협업을 통해 작동합니다. 모든 것을 단일 모델에 의존하는 대신, 개별 에이전트가 독립적으로 작동하면서도 공유된 로직, 메모리, 라우팅을 통해 서로 연결된 시스템을 설계합니다.

일반적인 설정에는 감독 및 조정을 담당하는 슈퍼바이저 에이전트가 포함됩니다. 이 에이전트는 목표를 해석하고, 하위 작업을 워커 에이전트들에게 배포하며, 전체 시스템 전반에 걸쳐 에이전트 간의 협업을 관리합니다. 각 에이전트는 정의된 책임에 집중하면서 전체 워크플로우를 완료하는 데 기여합니다.

배후에서는 여러 메커니즘이 모든 것이 조화를 이루도록 유지합니다:

에이전트 간의 상호작용을 통해 한 에이전트의 산출물이 다른 에이전트에게 구조화된 입력으로 제공됩니다.

병렬 처리를 통해 여러 에이전트가 작업의 서로 다른 부분을 동시에 일할 수 있습니다.

동적 라우팅은 상황과 복잡도에 따라 어떤 에이전트가 어떤 업무를 처리할지 결정합니다.

상태 관리 및 메모리 시스템은 에이전트가 단계 간에 컨텍스트를 유지하는 데 도움을 줍니다

Tool 호출 및 외부 도구와의 연동을 통해 언어 처리 기능을 넘어선 확장된 기능을 제공합니다

명확하게 정의된 시스템 프롬프트는 에이전트의 일관된 행동을 모양으로 나타냅니다

조정 규모가 커질수록 조정 복잡성도 증가합니다. 이때 신중한 에이전트 오케스트레이션, 통제된 데이터 액세스, 그리고 강력한 오류 처리가 중요해집니다. 일부 에이전트는 유효성 검증을 기다리는 동안 일시 중지될 수 있지만, 다른 에이전트는 독립적으로 계속 작동할 수 있습니다.

올바르게 설계된 다중 에이전트 시스템은 분산 지능 계층으로 작동하여, 기존 자동화 방식보다 더 뛰어난 유연성, 복원력 및 시스템 성능을 바탕으로 복잡한 작업을 수행합니다.

팀을 위한 다중 에이전트 워크플로우의 이점

운영 규모가 커질수록 복잡성도 가중됩니다. 단일 자동화 규칙이나 독립적인 어시스턴트만으로는 한계가 있습니다.

다중 에이전트 시스템은 조정, 전문화, 속도가 중요한 환경을 위해 설계되었습니다. 여러 전문 에이전트가 함께 작동하면 인력을 늘리지 않고도 팀의 역량을 강화할 수 있습니다.

바로 여기서 그 효과가 뚜렷하게 드러납니다:

✅ 병렬 처리를 통한 신속한 실행: 여러 에이전트가 작업의 각 부분을 동시에 처리하므로, 병목 현상이 발생하는 단일 리소스를 기다릴 필요 없이 복잡한 프로젝트를 원활하게 진행할 수 있습니다.

✅ 복잡한 시스템의 효율적인 처리: 분산 에이전트 협업을 통해 복잡한 작업을 전체 시스템에 걸쳐 관리 가능한 구성 요소로 분할할 수 있습니다.

✅ 향상된 시스템 성능 및 비용 효율성: 작업량을 지능적으로 배포하여 중복을 줄이고 리소스 사용을 최적화합니다

✅ 더욱 강력한 의사 결정 지원: 다중 에이전트 설정은 위험 평가, 공급업체 평가 및 다층적 검증을 통해 정확도를 높일 수 있는 기타 중요한 기업 작업에 도움을 줄 수 있습니다.

✅ 상황 인식을 통한 확장 가능한 자동화: 공유 메모리와 구조화된 워크플로우를 유지함으로써, 에이전트들은 독립적으로 운영하면서도 통합된 결과 달성에 기여합니다.

📖 함께 읽어보세요: AI 슈퍼 에이전트와 에이전트형 AI의 부상

다양한 산업 분야의 다중 에이전트 워크플로우 활용 사례

다중 에이전트 시스템은 운영, 서비스, 지식 기반 팀 전반에서 일이 수행되는 방식을 혁신합니다. 구조화된 에이전트 워크플로우 내에서 여러 에이전트가 협업할 때, 그 영향력은 업종에 구애받지 않으면서도 구체적인 성과를 창출합니다.

프로젝트 관리 및 운영

운영 업무가 많은 환경에서는 복잡성이 급속도로 가중됩니다. 소프트웨어 개발, 규정 준수 추적, 또는 부서 간 협업이 필요한 출시 작업을 관리하든 간에, 단일 자동화 계층에만 의존하는 것은 종종 한계가 있습니다.

다중 에이전트 설정은 전체 워크플로우의 각 부분을 조정하는 전문 에이전트들 간에 책임을 분담합니다:

한 에이전트가 여러 리포지토리의 스프린트 업데이트를 모니터링하고 지연 사항을 표시합니다

또 다른 에이전트는 프로세스 문서를 관리하고 tools 간 변경 사항을 동기화합니다

검증 에이전트가 릴리스 전에 의존성을 확인합니다

병렬 에이전트가 보고 및 이해관계자 요약 작업을 동시에 처리합니다

이러한 구조는 워크플로우 자동화를 향상시키고 팀 간 비즈니스 프로세스 자동화를 강화합니다. 대규모 조직에서는 단일 시스템 노드에 과부하가 걸리지 않도록 문서 처리 파이프라인, 계약 검토 및 체계적인 승인 절차를 지원합니다.

운영을 위한 AI 에이전트를 구축할 때 목표는 사람을 대체하는 것이 아닙니다. 바로 조율입니다. 다중 에이전트 시스템 전반에 로직을 배포함으로써, 팀은 병목 현상을 줄이고 시스템 전체에 걸친 가시성을 향상시킬 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 절반이 AI 도입에 어려움을 겪고 있습니다. 23%는 어디서부터 시작해야 할지 모르겠다고 답했으며, 27%는 고급 기능을 활용하기 위해 더 많은 교육이 필요하다고 답했습니다. ClickUp은 마치 텍스트 메시지를 보내는 것처럼 친숙한 채팅 인터페이스를 통해 이 문제를 해결합니다. 팀은 간단한 질문이나 요청으로 바로 시작할 수 있으며, 많은 사람들이 주저하게 만드는 어려운 학습 과정 없이도 진행하면서 자연스럽게 더 강력한 자동화 기능과 워크플로우를 발견해 나갈 수 있습니다.

📖 함께 읽어보세요: 활용하기 좋은 최고의 AI 생산성 도구

고객 지원 자동화

고객 경험 분야는 다중 에이전트 협업의 가시성이 가장 두드러지게 나타나는 곳입니다. 단순한 챗봇이 자주 묻는 질문(FAQ)에 답변하는 대신, 의도를 해석하고, 조치를 검증하며, 실시간으로 요청을 해결하는 병렬 에이전트를 배포할 수 있습니다.

다음과 같은 흐름을 상상해 보세요:

에이전트 A는 환불 요청을 분석하고 주문 내역을 확인합니다

검증 에이전트는 민감한 데이터를 보호하면서 자격 요건을 확인합니다

다른 에이전트가 CRM 기록을 업데이트하고 확인 메시지를 발송합니다

요약 에이전트가 훈련을 위해 상호작용 인사이트를 기록합니다

이러한 계층적 에이전트 오케스트레이션은 거버넌스를 유지하면서 응답 속도를 향상시킵니다. 내장된 맞춤형 고객 기억 기능을 통해 에이전트는 매번 대화를 처음부터 다시 시작하는 대신, 과거 상호작용을 바탕으로 응답을 개인화합니다.

특히 중요한 점은, 영향력이 큰 시스템의 경우 에스컬레이션 시나리오를 대비해 여전히 사람이 개입할 수 있도록 설계되어 있다는 것입니다. 그 결과, 책임 소재를 명확히 유지하면서도 고객 만족도(CSAT)를 높이는 조화로운 지능이 구현됩니다.

연구 및 지식 일

지식 집약적인 팀은 체계적인 다중 에이전트 워크플로우를 통해 막대한 이점을 얻습니다. 연구는 거의 직선적인 경로를 따르지 않습니다. 연구에는 데이터 수집, 출처 검증, 통찰력 도출, 그리고 결과 발표가 포함됩니다.

구조화된 연구 시스템에서 워크플로우는 다음과 같을 수 있습니다:

한 에이전트가 체계적인 웹 검색을 수행하고 원시 데이터를 수집합니다

또 다른 에이전트는 신뢰도 분석 및 필터링을 담당합니다

작성 에이전트가 요약문을 작성합니다

규정 준수 에이전트가 인용 내용을 검증합니다

이는 단일 모델로는 깊이와 구조를 유지하기 어려운 복잡한 연구 작업에 특히 유용합니다. 효과적인 연구 기능은 소싱, 추론, 제시를 모듈화된 단계로 분리하는 것을 포함합니다.

고급 설정에서는 팀이 여러 Claude 에이전트나 기타 전문 모델을 배포하여 결과물을 상호 검증할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 단일 단계 생성보다는 계층적 검증을 기반으로 한 연구 프로세스를 지원합니다.

지식 업무를 위한 다중 에이전트 시스템을 구축할 때, 그 값은 협업에 있습니다. 에이전트는 맥락을 유지하고, 인지적 부하를 줄이며, 연구의 전체 라이프사이클을 정밀하게 수행합니다.

⚡ 팁: 기존 기술 스택과 통합 가능한 확장성 있는 AI 솔루션을 항상 찾아보세요. 또한 상세한 워크플로우 문서를 반드시 마련해 두세요. 더 깊이 이해하기 위해 스스로에게 물어봐야 할 몇 가지 질문은 다음과 같습니다: ✅ 사용량이 10배 또는 100배 증가하면 시스템 성능(응답 시간, 처리량)은 어떻게 변할까요? ✅ 알아두어야 할 특정 사용자 부하 임계값이나 동시 접속 한도가 있나요? ✅ 이 솔루션은 인프라 비용(컴퓨팅, 저장소, 네트워킹) 측면에서 얼마나 효율적으로 확장되나요? ✅ 기술 스택의 수명 주기(예: 새로운 소프트웨어 버전)에 맞춰 통합 기능은 얼마나 자주 업데이트됩니까? ✅ 솔루션이 확장됨에 따라 어떤 숨겨진 비용이나 사용량 기반 비용이 발생할 수 있을까요?

📖 함께 읽어보세요: ClickUp 지식 관리로 모든 정보를 손쉽게 확인하세요

다음은 다중 에이전트 워크플로우를 구축하는 데 가장 널리 사용되는 tools입니다:

LangChain: AI 에이전트의 상태, 도구, 안전 장치 등을 세밀하게 제어해야 한다면, LangChain은 에이전트 워크플로우를 그래프로 설계하고 안정적으로 실행할 수 있는 프레임워크를 제공합니다. 상태를 모델링하고 노드를 정의하며 에지로 경로를 설정하므로, 다단계 의사 결정 과정을 명확하게 표현하고 테스트할 수 있습니다. 또한 단일, 다중 에이전트 및 계층적 패턴을 지원하며, 행동이 올바른 방향으로 유지되도록 관리 및 품질 루프를 제공합니다.

CrewAI : CrewAI는 복잡한 일을 완료하기 위해 협력하는 AI 에이전트 팀에 중점을 둡니다. 오픈소스 프레임워크를 활용하거나 CrewAI Studio의 시각적 에디터를 사용하여 시스템을 구축한 후, 에이전트 관리 플랫폼(AMP)을 통해 해당 "크루"를 실제 운영 환경으로 이동시켜 실행을 모니터링하고, 개선 사항을 테스트하며, 안전하게 반복 개선할 수 있습니다.

AutoGen: AutoGen은 AI 기반 다중 에이전트 시스템을 구축하기 위한 Microsoft의 오픈 소스 프레임워크입니다. AutoGen Studio(노코드)에서 프로토타입을 제작하고, AgentChat으로 대화 스크립트를 작성하며, 분산되고 장시간 실행되는 워크플로우가 필요할 때는 Core를 통해 이벤트 기반 오케스트레이션으로 확장할 수 있습니다. 이 프레임워크는 Python을 우선으로 하며, 상태, 도구 및 작업 인계에 대한 명확한 제어 기능을 제공합니다.

실제 운영 환경에서의 오케스트레이션을 위해 다음을 통합할 수도 있습니다:

워크플로우 스케줄링을 위한 Celery / Prefect / Airflow

장기 기억을 위한 벡터 데이터베이스 (Pinecone, Weaviate, Chroma)

API 및 tools (Google 검색, SQL, 이메일, Slack)를 활용한 작업 수행

📖 함께 읽어보세요: 체계적인 업무 관리를 위한 최고의 문서 관리 소프트웨어

ClickUp에서 다중 에이전트 워크플로우를 구축하는 방법

많은 팀이 업무 자동화를 위해 AI 에이전트 도입에 큰 기대를 걸고 있습니다. 하지만 실제 도입을 시작하면 현실이 드러납니다. 효율성 대신, 조직은 분산된 도구, 사일로화된 자동화, 그리고 서로 연결되지 않은 에이전트 워크플로우로 인해 업무가 산만해지는 문제를 겪게 됩니다.

개별 시스템은 독립적으로 작동할 때는 잘 작동할 수 있지만, 상호 조율이 이루어지지 않으면 시스템 전반에 걸친 복잡한 워크플로우를 지원하기 어렵습니다.

이것이 바로 ClickUp이 빛을 발하는 부분입니다. 통합 AI 작업 공간으로서, ClickUp은 다중 에이전트 워크플로우가 공유 환경 내에서 운영될 수 있는 중앙 허브 역할을 합니다. 각기 다른 도구가 독립적으로 작동하는 대신, ClickUp을 통해 에이전트들은 하나의 작업 공간 내에서 협업하고, 공유된 사용자 컨텍스트를 유지하며, 작업을 완료할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 조정 계층으로 활용하세요

ClickUp Brain으로 워크플로우 조정 업무를 간소화하세요

ClickUp Brain은 서로 다른 에이전트와 워크플로우를 연결하는 조정 엔진 역할을 합니다. 팀은 복잡한 로직을 수동으로 구성할 필요 없이, 원하는 자동화 내용을 자연어로 기술할 수 있습니다.

예를 들어, 제품 관리자가 긴급한 작업이 우선순위 팀으로 자동 전달되는 워크플로우를 정의할 수 있습니다. ClickUp Brain은 해당 요청을 해석하고 트리거를 구성하며, 에이전트의 행동을 안내하는 논리를 설정합니다.

Brain은 작업, 마감일, 의존성 전반의 활동을 분석하므로, 서로 다른 에이전트 간에 동적인 라우팅을 지원합니다. 또한 공유된 사용자 컨텍스트를 유지하여, 에이전트가 각자 고립되어 작업하는 대신 프로젝트 전반의 우선순위를 파악할 수 있도록 돕습니다.

그 결과, 병렬로 작동하는 에이전트들이 워크플로우의 연속성을 해치지 않으면서 데이터 입력, 작업 배정, 보고 및 분석을 관리하는 시스템이 구축됩니다.

💡 전문가 팁: 위에서 보신 자동화 기능의 대부분은 ClickUp Brain이 지원하지만, ClickUp Brain MAX를 사용하면 그 기능을 한층 더 확장할 수 있습니다. ClickUp Brain MAX에서 작업 세부 정보를 확인하세요 ClickUp Brain Max는 더욱 적응력 있는 AI 에이전트를 제공합니다. GPT-4, Claude 3.7 등 주요 모델 간에 전환함으로써, 팀은 각 워크플로우에 적합한 '두뇌'를 선택할 수 있습니다. 신속한 의사결정을 위한 속도, 섬세한 의사소통을 위한 미묘한 뉘앙스, 또는 복잡한 분석을 위한 심도 있는 분석 능력 등 다양한 특성에 맞춰 선택할 수 있습니다. 또한 ClickUp Brain MAX의 일부인 'Talk to Text' 기능을 사용하면 아이디어를 ClickUp에 직접 음성으로 입력할 수 있습니다. 말한 내용이 즉시 작업, 문서 또는 실행 항목으로 변환되어 타이핑으로 인한 병목 현상을 해소하고, 에이전트 워크플로우를 대화처럼 자연스럽게 느낄 수 있게 해줍니다. ClickUp Brain MAX와 Talk to Text가 결합되어 사람의 입력과 자율 에이전트를 연결함으로써 아이디어의 흐름이 더 빠르게 이루어지고, 맥락이 온전히 유지되며, AI 기반 워크플로우가 원활하게 확장됩니다.

📖 함께 읽어보세요: Excel 및 ClickUp에서 사용할 수 있는 최고의 무료 프로세스 워크플로우 템플릿

ClickUp 자동화 기능을 사용하여 에이전트 주도형 워크플로우를 효율적으로 관리하세요

ClickUp에서 맞춤형 자동화 설정하기

ClickUp Brain이 의도를 해석하고 에이전트의 행동을 안내하는 데 도움을 주는 반면, ClickUp Automations는 이러한 인사이트를 실행으로 전환하는 실행 계층을 제공합니다. 이 두 가지가 결합되어 작업 공간 내에서 다중 에이전트 워크플로우를 실행할 수 있는 실용적인 환경을 형성합니다.

ClickUp Brain은 프로젝트, 마감일, 의존성을 분석하고, 자동화는 수동 개입 없이도 작업이 전체 워크플로우를 원활하게 진행되도록 보장합니다. 이러한 조합을 통해 서로 다른 에이전트들이 공유된 사용자 컨텍스트를 유지하면서 여러 업무 흐름 간에 협업할 수 있습니다.

이러한 협업은 일반적으로 다음과 같이 진행됩니다:

작업 자동 입력 및 지능형 배정: AI Fields는 수신된 프로젝트 데이터를 분석하여 주요 세부 정보를 자동으로 입력합니다. 이후 AI Assign이 해당 작업을 적합한 팀원에게 배정함으로써, 병목 현상 없이 여러 에이전트가 워크플로우의 각기 다른 부분을 동시에 처리할 수 있도록 보장합니다.

프로젝트 전반에 걸친 AI 기반 인사이트: ClickUp Brain은 프로젝트 활동을 지속적으로 분석하여 대시보드를 통해 인사이트를 제공합니다. 이러한 신호는 팀이 잠재적인 지연이나 이상 징후를 조기에 감지하여 전체 시스템의 성능을 향상시키는 데 도움을 줍니다

일 우선순위를 동적으로 설정하세요: ClickUp Brain은 긴급성, 의존성, 마감일을 평가하여 우선순위를 제안합니다. 이를 통해 실시간 프로젝트 요구 사항에 따라 작업이 여러 전문 에이전트나 팀원 간에 이동하는 동적 라우팅이 가능해집니다.

단절된 자동화 규칙 대신, Brain과 Automations는 에이전트들이 협업하고, 작업이 지능적으로 배정되며, 팀 간 업무가 원활하게 진행되는 통합 시스템을 구축합니다.

📖 함께 읽어보세요: Excel 및 ClickUp용 Free 생산성 템플릿

💡 전문가 팁: ClickUp 작업 공간에 바로 통합된 AI 동료인 ClickUp Super Agents를 활용할 수 있습니다. 이 에이전트들은 내부적으로 실제 사용자로 모델링되어 있으므로, 팀원들과 똑같이 표시됩니다. 이 비디오를 시청하여 ClickUp Super Agents를 활용해 사용자 정의가 가능한 AI 에이전트를 만드는 방법을 확인해 보세요: 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다: 에이전트에게 작업 할당 : 반복적인 업무, 프로젝트 또는 전체 워크플로우에 대한 소유권을 부여하세요

어디서나 @멘션하기 : 문서, 작업, 채팅에 에이전트를 초대하여 맥락을 제공하거나, 질문에 답변하거나, 일을 진행하세요

직접 DM 보내기 : 팀원에게 하듯이 도움을 요청하거나, 번거로운 업무를 위임하거나, 최신 소식을 받아보세요

일정 및 트리거 설정: 매일 아침 보고서를 생성하거나, 새로운 요청이 접수되는 즉시 우선순위를 분류하거나, 백그라운드에서 워크플로우를 모니터링하도록 설정하세요. ClickUp Super Agent를 사용하여 목표와 워크플로우를 에이전트 팀원들에게 위임하세요

📖 함께 읽어보세요: 슈퍼 에이전트 선택 방법

AI는 팀이 이미 사용하고 있는 도구와 연결될 때 가장 강력한 힘을 발휘합니다. ClickUp은 ChatGPT, Make, Twilio, Zapier와 같은 플랫폼과의 연결을 지원하여, 외부 도구가 작업 공간 내에서 운영되는 광범위한 다중 에이전트 시스템에 참여할 수 있도록 합니다.

이 통합 계층은 시스템 전반에 걸쳐 도구 호출, 외부 트리거 및 구조화된 데이터 액세스를 지원합니다. GitHub의 업데이트를 통해 작업을 자동으로 생성할 수 있으며, AI 도구에서 생성된 인사이트는 프로젝트 워크플로우에 직접 반영될 수 있습니다.

이러한 시스템이 함께 작동하면, 팀은 고립된 자동화 단계를 넘어 에이전트들이 협력하고 정보를 병렬로 처리하며 더 빠르게 결과를 도출하는, 조율된 다중 에이전트 시스템 환경으로 나아갑니다.

💡 전문가 팁: AI 기반 워크플로우의 효과를 모니터링할 대시보드를 구축하세요. 절감된 시간, 오류 감소, 생산성 향상과 같은 메트릭을 추적하면 다중 에이전트 시스템이 팀 전반의 운영 효율성을 어떻게 개선하는지 정량적으로 파악하는 데 도움이 됩니다.

📖 함께 읽어보세요: 에이전트형 AI의 부상과 확산을 이끄는 주요 트렌드

ClickUp으로 다중 에이전트 인텔리전스를 실제 일로 전환하세요

다중 에이전트 시스템으로의 전환은 단순한 기술적 트렌드가 아니라 일을 수행하는 새로운 방식입니다. 조직들이 복잡한 작업을 처리하기 위해 AI 에이전트를 도입함에 따라, 초점은 고립된 자동화에서 벗어나 여러 에이전트가 협업하고 맥락을 공유하며 시스템 전반에 걸쳐 작업을 완료하는 통합된 시스템으로 이동하고 있습니다.

운영 및 소프트웨어 개발부터 연구 및 고객 지원에 이르기까지, 잘 설계된 에이전트 워크플로는 팀이 의사 결정을 확장하고, 시스템 성능을 개선하며, 복잡한 시스템을 보다 효율적으로 관리할 수 있도록 돕습니다. 하지만 진정한 이점은 업무, 맥락, 협력이 하나로 어우러지는 통합된 환경으로 이러한 에이전트들을 통합할 때 비로소 실현됩니다.

바로 여기에 ClickUp이 필요한 이유입니다. ClickUp을 무료로 체험해 보고, 담당자와 팀원들이 일을 더 빠르게 진행할 수 있는 지능형 워크플로우를 구축해 보세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

단일 에이전트 시스템은 하나의 모델을 사용하여 입력을 해석하고 작업을 완료합니다. 반면, 다중 에이전트 시스템은 서로 다른 역할을 전문으로 하는 여러 에이전트를 활용하며, 에이전트 간 상호 작용을 통해 협업하고 시스템 전반에 걸쳐 조율하여 더 복잡한 워크플로우를 처리합니다.

항상 그런 것은 아닙니다. 개발자가 AI 에이전트를 구축할 때 맞춤형 로직을 작성할 수도 있지만, 많은 최신 플랫폼은 복잡한 코딩 없이도 다중 에이전트 워크플로를 지원하는 시각적 도구를 제공합니다. 이러한 도구를 통해 팀은 기업 및 운영 작업을 위해 여러 전문 에이전트를 효율적으로 조정할 수 있습니다.

기존의 자동화는 미리 정의된 작업에 대해 고정된 규칙을 따릅니다. 반면 에이전트 오케스트레이션은 AI 에이전트가 정적인 트리거 대신 컨텍스트, 메모리, 의사결정 로직을 활용하여 동적으로 적응하고, 다른 에이전트와 협력하며, 복잡한 워크플로우를 관리할 수 있도록 지원합니다.