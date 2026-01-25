[연도] AI 에이전트의 현황: 에이전트형 AI의 부상과 확산을 이끄는 주요 트렌드

지난 1년간 '에이전트'라는 단어가 도처에 등장했습니다. 그러나 많은 이들에게 이 경험은 ROI, 사용 편의성, 실제 시간 절감 효과에 대한 호기심과 건전한 회의감이 뒤섞인 것이었습니다.

시 한 편은 쓸 수 있지만 작업을 진전시키지 못하는 챗봇도 봤고, 신입 인턴보다도 더 많은 손이 필요한 인터페이스에 불과한 '에이전트형' tool도 봤습니다.

저희는 블로그 독자들이 AI 에이전트에 대해 어느 정도 이해하고 있는지 알고 싶었습니다. 그래서 수백 명의 전문가를 대상으로 자발적 참여 설문조사를 진행하여 AI 에이전트가 어떤 부분에서 성과를 내고, 어떤 부분에서 실패하며, 팀의 영구적인 구성원이 되기 위해 무엇이 필요한지 알아보았습니다.

우리는 그 결과에 깜짝 놀랐다.

1. 정의의 간극: 호기심 대 현실

설문조사 응답자의 40%는 호기심이 있지만 여전히 무엇이 '에이전트'로 간주되는지조차 확실하지 않다고 답했습니다.

이는 에이전트 개념이 얼마나 빠르게 확산되고 있는지를 보여주지만, 동시에 실제 적용에서는 여전히 추상적으로 느껴진다는 점도 드러낸다. 많은 tools가 이론적으로는 에이전트적이라고 주장하지만, 실제로는 일상 일에 제대로 참여하지 못한다.

ClickUp의 슈퍼 에이전트는 작업 공간 내에서 작동하며, 사용자가 정의한 규칙과 승인 범위 내에서 자율적으로 운영됩니다. 가장 큰 장점은? 'AI'라기보다는 조용히 업무를 정상 궤도에 유지해주는 가상 팀원처럼 느껴진다는 점입니다.

2. "자신감 넘치는 추측자" 문제

30%의 사람들이 AI 에이전트에 대한 가장 큰 불만은 자신 있게 말하지만 틀린 정보를 제공한다는 점이라고 답했습니다.

대부분의 에이전트는 고립된 상태로 작업합니다. 그들은 사용자가 어떤 방식으로 일을 처리하는지, 어떻게 작업하는지, 선호하는 프로세스가 무엇인지 알지 못한 채 단일 프롬프트에만 반응합니다.

ClickUp의 슈퍼 에이전트는 다르게 작동합니다. 작업, 문서, 채팅, 회의, 업데이트에서 실시간으로 직접 가져온 100% 컨텍스트를 기반으로 운영됩니다. 또한 시간이 지나도 최근 정보, 선호도 기반 정보, 심지어 에피소드적 기억까지 유지합니다.

그리고 바로 그 점이 에이전트를 자신만만한 추측꾼에서 일이 진화함에 따라 발맞춰 나갈 수 있는 능동적인 동료로 변화시킵니다.

🎥 ClickUp CEO 제브 에반스가 최근 공유한 바와 같이, 미래의 업무는 단순히 생각하는 AI에 관한 것이 아니라 행동하는 AI에 관한 것입니다.

슈퍼 에이전트는 단순한 채팅창에 머무르지 않고 여러분의 일 현장에 함께 하는 최초의 디지털 팀원입니다. 이들은 기억력과 맥락 이해력, 그리고 권한을 갖추어 여러분의 일 부담을 실제로 덜어줍니다.

3. "지루한" 일로부터의 해방 추구

24%의 사람들이 주로 지루한 작업을 자동화하기 위해 AI 에이전트를 원한다고 답했습니다.

여기서 기대하는 것은 저가치 일로부터의 해방이며, 이는 당연한 일이다. 에이전트가 지속적인 설정, 감독 또는 프롬프트가 필요하다면, 이는 더 이상 도움이 되지 않고 오히려 추가 일처럼 느껴지기 시작한다.

ClickUp에서 슈퍼 에이전트는 백그라운드에서 지속적으로 작동하며, 팀이 이미 사용하는 동일한 도구로 작업을 업데이트하고 문서를 작성하며 일을 진행합니다. 단발성 도움말이 필요할 때는 DM으로 문의할 수 있으며, 문서에서 @멘션하여 브레인스토밍을 명확한 플랜으로 전환할 수도 있습니다!

🌏 리더의 목소리: PwC 설문조사에 따르면, 비즈니스 리더의 88%가 에이전트형 AI(인공지능)으로 인해 향후 12개월 내 팀 또는 비즈니스 기능의 AI 관련 예산을 증액할 계획이라고 답했습니다.

4. 62%가 AI 에이전트가 과대광고에 미치지 못한다고 느끼는 이유

응답자의 62%는 AI 에이전트가 아직 과대평가에 미치지 못한다고 답하며, 초기 단계에 머물거나 오히려 해결하는 일보다 더 많은 일을 발생시킨다고 평가했다.

에이전트가 너무 "초기 단계"라고 느끼거나 오히려 해결보다 더 많은 일을 생성할 때, 그 좌절감은 종종 업무 인계 과정에서 드러납니다. 에이전트가 회의를 요약하고, 다음 단계를 제안하거나, 문제를 지적한 후 작업을 중단하는 경우가 있습니다. 결국 소유자는 실행 항목에서 작업을 생성하고, 소유자를 지정하며, 상태를 업데이트하고, 수동으로 후속 조치를 취해야 합니다.

슈퍼 에이전트는 이러한 모든 단계를 처리하도록 설계되었습니다. 체인 액션을 활용하여 회의 노트를 작업으로 전환하고, 프로젝트 상태를 업데이트하며, 업무를 적절한 소유자에게 배정하고, 실행이 이루어지는 동일한 시스템 내에서 워크플로우가 원활하게 진행되도록 합니다.

AI 에이전트가 "이렇게 해야 한다"는 단계에서 "이미 실행 중이다"라는 단계로 일을 수행할 수 있을 때, 그 값은 현실이 된다.

5. 보안: 신뢰의 장벽

응답자의 36%는 신뢰와 보안 문제가 AI 에이전트 사용을 더 주저하는 주된 이유라고 답했습니다.

대부분의 경우 사용자는 에이전트가 어디에 위치하는지, 무엇에 접근할 수 있는지, 실행 중일 때 그 동작이 어떻게 제어되는지 알지 못합니다.

슈퍼 에이전트는 관리되는 작업 공간 내에서 최상위 사용자 계정으로 생성됩니다. 이들은 팀과 동일한 사용자 수준 권한을 상속받아, 첫날부터 명시적이고 통제된 접근을 보장합니다.

그들이 취하는 모든 행동은 실시간으로 기록되며, 중대한 결정의 경우 승인을 위해 사람이 개입합니다.

정보는 더 빠르게 움직일 수 있으며, 팀이 보안과 책임성을 위해 의존하는 범위 내에서 확고하게 운영됩니다.

📚 함께 읽기: ClickUp 슈퍼 에이전트 소개

6. "맥락"의 돌파구

AI 에이전트가 진정으로 유용해지기 위한 요소를 묻는 질문에 대해, 응답자의 약 40%가 속도나 성능이 아닌 업무 맥락을 완벽히 이해하는 에이전트가 필요하다고 답했다.

이는 대부분의 AI 에이전트가 결정이 내려진 이유나 작업 흐름을 어떻게 원하는지 이해하지 못할 때 실패하기 때문에 타당합니다.

슈퍼 에이전트는 컨텍스트를 유지하고, 과거 결정을 기억하며, 지속적으로 작동하기 때문에 프롬프트 기반 에이전트보다 훨씬 더 안정적으로 행동할 수 있습니다. 이들은 살아있는 작업 공간 기록을 기반으로 작동하며, 업무가 진행됨에 따라 지속적으로 활성화되고, 명확한 권한 경계와 감사 추적 내에서 운영됩니다.

지능이 일을 이해하고 안전하게 수행할 때, 비로소 믿고 의지할 수 있는 가상 동료와 함께 일하는 듯한 느낌을 받게 될 것입니다.

7. 최고의 프로젝트 관리자

19%의 사람들이 프로젝트 워크플로우 관리를 위해 AI 에이전트의 도움을 원한다고 답했습니다.

그러나 프로젝트 관리 워크플로우는 단순한 체크리스트가 아닙니다. 이는 절충과 인수인계, 변화하는 우선순위가 끊임없이 움직이는 시스템으로, 어제의 플랜이 오늘의 현실을 반영하는 경우는 거의 없습니다.

ClickUp의 슈퍼 에이전트는 단순한 지시사항이 아닌 작업 상태에 반응하도록 설계되었습니다. 사용자가 설정한 일정에 따라 작업을 실행하고, 질문이 제기되거나 새 작업이 생성되거나 양식이 제출되는 등의 트리거를 감지하며, 문제를 사전에 알려줍니다!

🎥 AI 에이전트를 구축하는 데 얼마나 많은 기술 지식이 필요할까? 전혀 필요하지 않습니다! 필요한 것을 요청하기만 하면 됩니다.

8. “그런데 실제로 뭘 하는 거지?”

응답자의 25%는 아직 AI 에이전트를 무엇에 사용할지조차 확신하지 못한다고 답했습니다.

그 혼란은 이해할 수 있습니다. "에이전트"라는 용어는 종종 아이디어를 제안하거나 텍스트를 생성하지만, 실제로 일 자체에 의미 있게 기여하지는 않는 tools들에 사용됩니다.

보다 실용적인 정의는 다음과 같습니다: 에이전트는 상황을 관찰하고 맥락을 이해한 후, 업무가 원활히 진행되도록 사용자를 대신해 행동합니다. 슈퍼 에이전트는 사용자의 작업, 업데이트, 워크플로우가 이미 존재하는 작업 공간 내에서 정확히 이러한 역할을 수행하도록 설계되었습니다.

그들의 가치는 명확히 정의된 행동을 통해 드러나는데, 활동 요약, 작업 업데이트, 워크플로우 지원과 같은 후속 조치를 매번 프롬프트받지 않아도 처리하기 때문입니다.

🎥 AI 에이전트는 AI 스프롤을 가중시키는 또 다른 AI 도구가 되어서는 안 됩니다 . 어떤 작업이든 처리할 수 있을 때만 의미가 있습니다. ClickUp에서 Super Agent tools가 어떻게 작동하는지 확인해 보세요. 👇🏼

9. 효율성 향상 최고!

46%의 사람들이 AI 에이전트의 가장 큰 잠재적 이점은 자신이 아직도 가지고 있다는 사실을 몰랐던 시간을 절약해준다고 답했습니다.

그런 시간은 단일 단계를 가속화해서 얻어지는 경우가 거의 없습니다. 대신 여러 단계로 이루어진 워크플로우를 압축함으로써 얻어집니다: 하루를 조용히 채우는 인수인계, 후속 조치, 그리고 조정 작업들 말입니다.

ClickUp의 슈퍼 에이전트는 일을 접수부터 후속 조치까지 하나의 흐름으로 진행시키기 위해 일을 연쇄적으로 연결할 수 있으며, 각 단계를 수동으로 트리거할 필요가 없습니다.

시간은 더 이상 지속적인 인간의 개요가 필요하지 않은 수많은 작은 전환을 통해서만 되찾을 수 있기 때문이다!

10. 효과적인 에이전트는 진정한 자율성이 필요하다

25%의 사람들이 AI 에이전트가 자신들의 체계적인 생활 유지에 도움이 될 수 있다고 믿습니다.

그들의 말이 맞습니다. AI 에이전트는 작업을 진행시키고, 소유권을 지정하며, 마감일을 설정하고, 그렇지 않으면 지연될 수 있는 일상적인 후속 조치를 처리함으로써 체계적으로 업무를 관리하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

그러나 이는 대리인이 적절한 범위 내에서 타인을 대신해 행동할 수 있을 때만 가능하다.

통합된 작업 공간 내에서 작업, 파일, 대화가 이미 연결된 상태로 운영되는 슈퍼 에이전트는 지원 대상자와 동일한 사용자 수준 권한을 상속받습니다.

이는 그들이 권한을 넘어서거나 지속적인 감독 없이도 (작업 진행, 상태 업데이트, 책임감 있는 정보 전달 등) 조치를 취할 수 있음을 의미합니다.

11 & 12. AI 에이전트는 일에 대한 일을 더 늘려서는 안 된다

데이터는 수동으로 파이프라인을 통해 전송해야 하며, 권한은 재정의해야 하고, 모든 워크플로우는 시간이 지남에 따라 중단되거나 변동될 수 있는 일련의 통합 체인에 의존합니다.

좋은 소식? ClickUp의 슈퍼 에이전트를 작업, 문서, 채팅 또는 회의에 '연결'할 필요가 없습니다. 이들은 ClickUp 작업 공간에 기본적으로 내장되어 있으며, 다른 인간 동료와 동일한 오브젝트, 권한 및 워크플로우를 사용합니다.

통합, 접근 제어 및 컨텍스트가 기본적으로 작업 공간에서 상속되므로 에이전트는 별도의 맞춤형 설정 없이도 도구 전반에서 즉시 작동할 수 있습니다. 에이전트를 처음부터 구성하는 번거로움은 이제 잊으세요!

새로운 가상 팀원을 만나보세요

데이터는 명확합니다: 범용 AI의 시대는 끝났습니다. 고성능 팀들은 다음과 같은 AI 에이전트를 찾고 있습니다:

그들의 구체적인 맥락을 깊이 이해하라 보안 권한 범위 내에서 행동하십시오 실행 지속적인 프롬프트 없이 다단계 워크플로우를 실행합니다

ClickUp 슈퍼 에이전트는 팀에 바로 이런 불공정한 이점을 제공하기 위해 만들어졌습니다. 거의 모든 사용 사례에 맞춰 에이전트를 생성할 수 있습니다. @멘션, 작업 할당, 직접 메시지 전송이 가능합니다. 무한한 지식과 기억력으로 지속적으로 발전하므로, 여러분과 함께 성장할 것입니다.

오늘 바로 첫 번째 AI 에이전트를 만들어 보세요!