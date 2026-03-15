2026년 작가들을 위한 최고의 프로젝트 관리 tools 10선

오늘날, 단 하나의 기사 작성 과정만으로도 5개의 탭에 걸친 조사, Zoom을 통한 인터뷰, 검토를 위해 공유된 초안, SEO 편집, 디자인 협업, 클라이언트 승인, 성과 추적 등이 포함될 수 있습니다.

그리고 바로 그 지점에서 문제가 발생하기 시작합니다.

한 tool에서는 초안을 작성하고, 다른 tool에서는 작업을 추적하며, 또 다른 tool에서는 아이디어를 구상합니다. 실제 글쓰기는 쉬운 일이지만, 이 모든 과정을 관리하는 것이야말로 진짜 일입니다.

작가들을 위한 프로젝트 관리는 명확성이 핵심입니다. 시각적 계획 수립에 특화된 도구도 있고, 장편 원고 관리에 더 적합한 도구도 있으며, 협업 편집 팀에서 빛을 발하는 도구도 있습니다.

이 가이드에서는 작가들을 위한 최고의 프로젝트 관리 도구 10가지를 엄선하여, 일 정리 시간은 줄이고 실제 글쓰기에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 도와드립니다. ✍️

이 블로그에 소개된 작가용 프로젝트 관리 tools를 모두 비교한 테이블입니다. 📊

tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격 ClickUp AI 기반 자동화 및 도구 간 워크플로우를 통해 프로젝트, 티켓, 문서를 협업하는 프리랜서 작가, 소규모 팀, 기업을 위한 올인원 지식 및 업무 관리 솔루션 작업, 목록, 문서 및 목표, ClickUp Brain, 다양한 AI 모델, 시간 관리, 맞춤형 자동화 기능을 갖춘 단일 플랫폼 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 Notion 완전히 맞춤형 작업 공간을 처음부터 구축하고자 하는 작가들을 위해, 내장형 AI를 갖춘 맞춤형 글쓰기 작업 공간을 구축하세요 데이터베이스 보기(테이블, 보드, 타임라인, 달력), 동기화된 블록, Notion AI 글쓰기 도우미, 업무 항목을 포함한 AI 회의록을 통해 체계적으로 업무를 관리하세요 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 12달러부터 시작합니다 Scrivener 복잡하고 여러 장으로 구성된 원고를 구성하는 소설가들을 위해, 초안 작성부터 최종 출력까지 장편 원고를 관리하세요. 바인더 형식의 원고 정리, 가상 인덱스 카드가 있는 코르크보드, 드래그 앤 드롭으로 구조를 재구성할 수 있는 아웃라이너, 분할 화면 연구 보기 유료 플랜은 사용자당 월 23.99달러부터 시작합니다. Trello 시각적으로 사고하며 칸반(Kanban) 방식의 워크플로우를 선호하는 작가들을 위한 시각적 칸반 스타일의 글쓰기 워크플로우 시각적 칸반 보드, 버틀러 자동화(규칙 및 명령어), 확장 기능을 위한 파워업, 달력 및 플래너 보기 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $6부터 시작합니다 Google Workspace 실시간 협업이 필요한 분산된 편집 팀을 위한 클라우드 기반 공동 집필 및 편집 업무 Google Docs의 실시간 협업(제안 모드 및 버전 기록), Docs/Gmail/Drive의 Gemini AI, Google Drive 클라우드 스토리지 유료 플랜은 사용자당 월 5.60달러부터 시작합니다. Asana 다단계 출판 워크플로우를 총괄하는 편집 및 프로젝트 관리자를 위한, 작업 의존성을 반영한 체계적인 편집 워크플로우 체계적인 워크플로우를 위한 작업 의존성, 편집 추적을 위한 사용자 지정 필드, 워크플로우 빌더 및 규칙 자동화, 업무량 및 리소스 관리 보기 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $30.49부터 시작합니다. Airtable 구조화된 편집 데이터베이스를 관리하는 운영 팀을 위한, 코드 없이 구축하는 데이터 기반 콘텐츠 시스템 연결된 레코드를 갖춘 관계형 데이터베이스, 트리거 기반 자동화, Airtable AI 필드 및 에이전트, 라우팅 로직이 적용된 사용자 정의 가능한 접수 양식 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 20달러부터 시작합니다 Monday.com 업무량을 파악하고 프로젝트 간 대시보드가 필요한 관리자를 위한, 내장형 AI를 갖춘 유연하고 시각적인 업무 관리 사용자 정의 가능한 워크플로우를 갖춘 시각적 보드, AI 블록(요약, 번역, 분류), 실시간 협업을 위한 Workdocs, 사용하기 쉬운 인터페이스에서 확인 가능한 업무량 및 리소스 보기 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 12달러부터 시작합니다 Milanote 캐릭터와 줄거리를 공간적으로 시각화하여 스토리텔러를 위한 시각적 브레인스토밍 및 창의적인 프로젝트 기획 무제한 시각적 보드, 즉각적인 영감을 포착할 수 있는 웹 클리퍼, 등장인물 및 스토리 개요 템플릿, 미디어 삽입(이미지, 비디오, 링크) 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 12.50달러부터 시작합니다. Evernote 다양한 기기에서 아이디어를 빠르게 기록하고자 하는 전문 작가들을 위한, 검색 기능이 탑재된 '세컨드 브레인' 구축 중첩된 스택 및 태그 기능이 있는 노트북, 리서치 내용을 캡처하는 웹 클리퍼, 노트 내 통합 작업, OCR을 활용한 문서 스캔 유료 플랜은 사용자당 월 $14.99부터 시작합니다.

ClickUp의 소프트웨어 리뷰 방식 저희 편집팀은 투명하고, 철저한 조사를 바탕으로 하며, 특정 업체에 치우치지 않는 프로세스를 따르고 있으므로, 저희가 추천하는 내용이 실제 제품의 가치를 반영한 것임을 믿으셔도 좋습니다. 다음은 ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 안내입니다.

작가를 위한 프로젝트 관리 도구를 선택할 때 어떤 점을 고려해야 할까요?

작가들은 아이디어를 연구, 개요 작성, 초안 작성, 수정, 출판이라는 단계별로 발전시킵니다. 즉, 적합한 도구는 편집 작업의 현실을 지원해야 합니다. 창의적인 프로젝트 관리 도구를 선택할 때 평가해야 할 핵심 기능은 다음과 같습니다. 👇

마감일을 한눈에 확인하고 관리하기 쉽게 만들어 줍니다: 편집 달력 , 타임라인 또는 간트 보기 형식의 보기를 통해 마감일, 발행 일정 및 마일스톤 체크포인트를 명확하게 보여줍니다.

작성 단계별 구조: 프로젝트를 개요 작성, 초안 작성, 편집, 승인, 출판과 같은 명확한 단계로 나누고, 진행 상황을 보여주는 상태 추적 기능을 제공합니다.

협업 및 편집 피드백을 한곳에 통합: 인라인 댓글, 스레드형 토론, 초안 공유 기능을 통해 문맥에 맞춰 수정 작업을 진행할 수 있습니다

리서치 자료를 프로젝트와 직접 연결: 노트, 출처 링크, 기획서, 참고 파일을 관련 문서와 함께 저장하여 별도의 폴더나 앱을 일일이 뒤지는 수고를 덜어줍니다.

명확한 버전 이력 관리: 수정 내역을 추적하고 이전 초안을 보관하여 변경 사항을 기록하고, 복원하며, 쉽게 비교할 수 있습니다.

유연한 워크플로우 보기 제공: 콘텐츠 기획, 편집 관리, 마감일 확인 등 작업 유형에 따라 목록, 보드, 달력 간을 자유롭게 전환할 수 있습니다.

어디서나 일 가능: 데스크탑과 모바일 간 실시간 동기화 기능을 통해 작가는 이동 중에도 아이디어를 기록하고, 작업을 업데이트하며, 피드백에 응답할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 사람들의 45%가 몇 분마다 휴대폰을 확인한다는 사실을 알고 계셨나요? 주로 빠른 답변을 찾거나 잠시 머리를 식히기 위해서라고 합니다. 하지만 보고서 작성 중에 이메일을 확인하는 것처럼 끊임없이 휴대폰을 확인하는 행동은 실제로 주의력을 분산시키고 심도 있는 작업에 방해가 됩니다. 🖤 바로 이때 ClickUp Brain MAX가 빛을 발합니다. AI 기반 데스크톱 도우미인 Brain MAX를 사용하면 작업 공간을 떠나거나 휴대폰을 꺼내지 않고도 채팅, 계획 수립, 작업 생성, 타사 앱 검색을 할 수 있습니다. 창의적인 영감이 필요하신가요? 음성을 활용해 하이쿠를 짓거나, 다양한 AI 모델로 콘텐츠를 생성하거나, 관리자 작업을 처리해 보세요. 눈과 집중력을 잠시 쉬게 해줄 수 있습니다.

작가를 위한 최고의 프로젝트 관리 도구

여러분이 여러 클라이언트를 동시에 관리하는 프리랜서이든, 빠르게 움직이는 편집팀의 일원이든, 이 tools는 여러분의 글쓰기 워크플로우에 명확성, 가시성, 그리고 추진력을 불어넣어 주도록 설계되었습니다. 💁

1. ClickUp (통합형 AI 작업 공간을 원하는 작가에게 최적)

프로젝트 관리 팀을 위한 ClickUp은 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로, 작업, 문서, 채팅, 목표, 대시보드 및 AI를 하나로 통합한 디지털 환경입니다.

이 도구는 '워크 스프로울(Work Sprawl)'을 해소해 줍니다. 즉, 한 앱에서 초안을 작성하고, 다른 앱에서 마감일을 추적하며, 이메일로 피드백을 관리하고, 또 다른 도구에서 아이디어를 브레인스토밍하는 일이 더 이상 없습니다. 모든 것이 하나의 생태계에 통합되어 있으며, AI가 이를 모두 파악합니다.

실제로는 다음과 같이 진행됩니다:

ClickUp 문서로 콘텐츠를 체계적으로 정리하세요

ClickUp Docs를 개요, 초안, 조사 자료, 스타일 가이드, 참고 자료, 편집 달력, 심지어 팀 피드백까지 아우르는 중앙 집약형 글쓰기 허브로 활용하세요. Docs는 작업 흐름과 직접 연결되어 있으므로, 기획서를 ClickUp 작업에 연결하거나, 워크플로우 내에 스타일 가이드를 삽입하거나, 목차를 자동으로 생성할 수 있습니다.

ClickUp Docs를 사용하여 제목으로 콘텐츠 구조를 구성하고, 테이블을 만들고, 미디어를 삽입하고, 코드 블록을 추가하며, 장문의 초안을 깔끔하게 정리하세요

예를 들어, ‘주간 뉴스레터 초안’ 문서를 생성하고, 조사 링크, 편집 노트, 팀원을 위한 @멘션을 삽입할 수 있습니다. 문서 내에서 직접 작업을 연결하고, 텍스트를 실행 항목으로 변환하며, 마감일도 설정할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 글쓰기 속도 높이기

ClickUp 지식 관리 워크플로우의 일부인 ClickUp Brain은 문서, 작업, 댓글, 채팅 등 작업 공간에 내장된 상황 인식 AI로, 프로젝트의 전체 맥락을 파악하여 작동합니다.

작가들에게 이 도구는 창의적인 파트너이자 생산성 도우미 역할을 동시에 수행합니다.

어떤 텍스트 필드에서든 바로 초안을 작성할 수 있습니다. 블로그 게시물, 개요, 랜딩 페이지 문구, 소셜 미디어 스레드, 비디오 대본 등 원하는 내용을 입력하기만 하면 Brain이 초안을 생성해 드립니다. 기존 텍스트를 선택하고 다음 중 하나를 선택하세요:

글쓰기 능력 향상

맞춤법과 문법 오류 수정

문장을 더 길게 또는 짧게 수정하세요

복잡한 콘텐츠를 간소화하세요

중단했던 부분부터 계속 작성하세요

초안에서 실행 항목을 생성하세요

여러 언어로 번역

ClickUp Docs 내에서 바로 ClickUp Brain에 요약, 창의적인 제안, 실행 항목을 요청하세요

콘텐츠 브리프 문서에서 실행 항목을 생성하면, 해당 브리프가 구조화된 ClickUp 작업으로 변환됩니다. 또한 맞춤형 프롬프트나 /write 슬래시 명령어를 사용하여 콘텐츠를 빠르게 편집, 재작성하거나 특정 어조(전문적, 대화체, 유머러스)로 작성할 수 있으며, 보고서 작성 시와 블로그 게시물 작성 시에 따라 창의성 수준을 조절할 수 있습니다.

📌 예시 프롬프트: 이 문단을 독자들의 관심을 더 끌 수 있도록 다듬고, 눈길을 끄는 헤드라인 세 가지를 제안해 주세요.

초보자를 위한 빠른 가이드:

ClickUp Brain MAX로 리서치와 생산성을 높여보세요

AI 글쓰기를 단순한 초안 작성 단계에서 벗어나 완전한 리서치 엔진으로 발전시키려면, 고급 AI 데스크탑 도우미인 ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요. 이 도구는 ClickUp Brain을 단순한 글쓰기 지원 기능을 넘어 더 심층적인 리서치 및 생산성 엔진으로 확장해 줍니다.

Brain MAX가 제공하는 기능:

작업 공간과 연결된 앱, 그리고 웹 전반에 걸친 심층 검색

프리미엄 AI 모델 이용 을 통해 더욱 세밀한 아이디어 구상과 편집을 진행하세요

프로젝트 및 문서에 대한 상황을 파악한 답변

작가들에게 이 도구는 조사 단계에서 매우 유용합니다. 폴더나 브라우저 탭을 일일이 뒤지는 대신, Brain MAX에 요청하여 관련 노트를 찾아보거나, 과거 클라이언트 피드백을 요약하거나, 관련 초안을 즉시 찾을 수 있습니다.

ClickUp Talk to Text를 사용하여 아이디어를 음성으로 입력하고, 초안을 더 빠르게 작성하며, 모든 단어를 자동으로 텍스트로 변환하세요

또한, 생각의 속도가 타이핑 속도보다 빠르다면 ClickUp Talk to Text를 사용하여 문서나 작업에 아이디어를 바로 음성으로 입력할 수 있습니다. 이 tool은 사용자의 음성을 구조화된 텍스트로 자동 변환해 주며, 변환된 텍스트는 ClickUp Brain을 통해 즉시 편집할 수 있습니다.

ClickUp의 주요 기능

콘텐츠 생성 과정을 간소화하세요: 기성 기성 ClickUp 템플릿을 적용하거나 기사, 블로그 게시물, 편집 달력, 게시 체크리스트용 템플릿을 직접 만들어 시간을 절약하고 일관성을 유지하세요

반복적인 작업을 자동화하세요: ClickUp 자동화 기능을 활용하여 초안을 검토 단계로 이동하거나, 초안이 준비되면 에디터에게 알림을 보내거나, 기타 일상적인 작업을 트리거하세요. ClickUp 자동화 기능을 활용하여 초안을 검토 단계로 이동하거나, 초안이 준비되면 에디터에게 알림을 보내거나, 기타 일상적인 작업을 트리거하세요.

아이디어 수집 및 정리: ClickUp 메모장을 사용하여 언제든지 조사 내용, 영감, 또는 떠오르는 아이디어를 적어두고, 이를 작업, 문서 또는 프로젝트에 연결하여 워크플로우를 체계적으로 관리하고 쉽게 참조할 수 있습니다.

창작 과정을 시각화하고 프로젝트 콘텐츠를 계획하세요: ClickUp 화이트보드를 사용하여 줄거리를 브레인스토밍하고, 자료를 정리하며, 스토리 아크를 구상하고, 모양이나 노트를 즉시 글쓰기 작업 할당이나 문서로 전환하세요. ClickUp 화이트보드를 사용하여 줄거리를 브레인스토밍하고, 자료를 정리하며, 스토리 아크를 구상하고, 모양이나 노트를 즉시 글쓰기 작업 할당이나 문서로 전환하세요.

작성 KPI 추적: 맞춤형 맞춤형 ClickUp 대시보드를 통해 마감일, 콘텐츠 진행 상황, 검토 주기, 소요 시간 및 팀 업무량을 한눈에 시각화하여 목표를 추적하세요.

나만의 방식으로 작업 구성하기: 콘텐츠 캘린더 , 칸반 보드, 타임라인, 테이블, 간트 차트 등을 자유롭게 전환하여 ClickUp 뷰를 통해 편집 파이프라인을 한눈에 파악하세요.

ClickUp의 한도

다양한 기능과 맞춤형 옵션이 많아, 처음 사용하는 사용자는 다소 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 요금제

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 리뷰가 모든 것을 말해줍니다:

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 여러 도구를 한 곳에서 대체해 준다는 것입니다. 더 이상 여러 앱 사이를 오갈 필요가 없습니다. 다른 소프트웨어와 비교할 때 타의 추종을 불허하는 다양한 기능을 제공합니다. 또한, 필요에 따라 프로젝트를 정확하게 설정할 수 있는 다양한 보기, 보고서와 통계를 한눈에 확인할 수 있는 대시보드, 반복적인 작업을 처리해 주어 시간을 절약해 주는 자동화 기능 등 덕분에 어떤 워크플로우에도 맞출 수 있도록 매우 유연하게 맞춤 설정할 수 있습니다.

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 여러 도구를 한 곳에서 대체해 준다는 것입니다. 더 이상 여러 앱 사이를 오갈 필요가 없습니다. 다른 소프트웨어와 비교할 때 타의 추종을 불허하는 다양한 기능을 제공합니다. 또한, 필요에 따라 프로젝트를 정확하게 설정할 수 있는 다양한 보기, 보고서와 통계를 한눈에 확인할 수 있는 대시보드, 반복적인 작업을 처리해 주어 시간을 절약해 주는 자동화 기능 등 덕분에 어떤 워크플로우에도 맞출 수 있도록 매우 유연하게 맞춤 설정할 수 있습니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 슈퍼 에이전트를 통해 글쓰기 워크플로우를 자동화하세요. 단순히 응답만 하는 일반 도구와 달리, 이 AI 팀원들은 플랜을 세우고, 업무를 세분화하며, 실행에 옮기고, 프로젝트 진행 상황에 따라 최신 정보를 알려줍니다. 이들은 맥락, 다단계 추론, 기억력을 결합하여 콘텐츠 초안 작성부터 작업 할당까지 전체 워크플로우를 주도적으로 관리합니다. ClickUp Super Agents를 활용해 반복적인 작업을 자동화하고, 글쓰기에 집중하세요 이 도구들을 사용하여 다음을 수행하세요: 간단한 노트를 체계적인 콘텐츠 개요로 자동 변환하세요

마감일을 준수하고 편집 회의 전에 상태 요약 보고서를 보내세요

과거 캠페인의 인사이트를 도출하고 성과 요약 보고서를 작성하세요 예를 들어, '주간 편집 진행 보고서 작성'이라는 목표를 슈퍼 에이전트에게 할당하면, 슈퍼 에이전트가 활동을 분석하고 기한이 지난 원고를 파악하며 요약문을 작성하고 후속 작업을 생성한 뒤 보고서를 제출합니다. 첫 에이전트를 만들어 보세요:

2. Notion (내장 AI를 활용해 맞춤형 글쓰기 작업 공간을 구축하기에 가장 적합)

Notion은 글쓰기 프로젝트, 조사 자료, 편집 달력, 문서 등을 유연한 작업 공간으로 통합합니다. 텍스트, 데이터베이스, 칸반 보드, 테이블, 타임라인, 임베드 기능을 모두 포함할 수 있는 페이지 내에서 모든 것을 구성할 수 있습니다.

또한, Notion AI와 Notion Agent는 페이지, PDF, 연결된 문서 도구 전반을 검색하여 관련 맥락을 즉시 파악해 줍니다. 이를 통해 작가는 산만한 회의록을 체계적인 개요로 정리하거나, 저장된 브랜드 가이드라인을 바탕으로 초안을 작성하거나, 연구 노트를 바로 게시할 수 있는 요약본으로 변환할 수 있습니다.

또한 AI 회의 노트를 활용하여 논의 내용을 기록하고 실행 항목을 자동으로 추출할 수 있으며, 이는 여러 프로젝트에 걸쳐 기여자, 에디터, 이해관계자들을 조율할 때 특히 유용합니다.

Notion의 주요 기능

데이터베이스 뷰 (테이블, 보드, 타임라인, 달력)를 사용하여 체계적인 콘텐츠 파이프라인을 구축하세요.

동기화된 블록 을 사용하여 페이지 간 정보의 일관성을 유지하세요

Notion AI Writing Assistant 로 초안, 요약, 수정본을 생성하세요

고급 권한 및 검증 설정을 통해 접근 권한을 관리하세요

Notion의 한도

기존의 폴더 계층 구조가 없어 작업 공간 구성이 복잡해 보일 수 있습니다

전용 마케팅 프로젝트 관리 tool에 비해 기본 자동화 기능이 제한적입니다

Notion 요금제

Free

추가 혜택: 사용자당 월 $12

비즈니스: 사용자당 월 $24

기업: 맞춤형 가격

Notion 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Notion에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 고객이 다음과 같이 지적했습니다:

Notion의 모든 페이지는 마치 빈 캔버스처럼 느껴지며, 필요에 따라 원하는 모양으로 자유롭게 구성할 수 있습니다. 어떤 페이지는 그래프로, 어떤 페이지는 리스트로, 또 어떤 페이지는 여러 사람이 공유하는 작업 문서로 활용됩니다. 이러한 유연성은 큰 장점이며, 누구나 쉽게 익혀 바로 사용할 수 있습니다…하지만 폴더 구조가 없고 전반적인 정리 체계가 미흡한 점은 정말 답답합니다. 관련 문서가 두 개 있을 때, 다른 사람들에게 표시되는 문서 배열이나 모양을 변경하지 않고도 폴더에 넣을 수 있으면 좋겠습니다…

Notion의 모든 페이지는 마치 빈 캔버스처럼 느껴지며, 필요에 따라 자유롭게 모양을 바꿀 수 있습니다. 어떤 페이지는 그래프로, 어떤 페이지는 목록으로, 또 어떤 페이지는 여러 사람이 공유하는 작업 문서로 활용됩니다. 이러한 유연성은 큰 장점이며, 누구나 쉽게 익혀 바로 사용할 수 있습니다…하지만 폴더 구조가 없고 전반적인 정리 체계가 미흡한 점은 정말 답답합니다. 관련 문서가 두 개 있을 때, 다른 사람들에게 표시되는 문서 배열이나 모양을 바꾸지 않고도 폴더에 넣을 수 있으면 좋겠습니다…

기술 문서 작성자라면 꼭 확인해 보세요!

3. Scrivener (초안 작성부터 최종 출력까지 장편 원고 관리에 최적)

Scrivener는 단일 문서로 정리하기 어려운 장편 집필 프로젝트를 위해 특별히 설계되었습니다. 수백 페이지에 달하는 문서를 일일이 스크롤하며 읽어야 하는 번거로움 대신, ‘바인더 스타일 사이드바’ 내에서 원고를 작고 이동 가능한 섹션으로 나눌 수 있습니다. 장면의 순서와 상관없이 초안을 작성하고, 미완성 아이디어는 별도의 폴더에 보관하며, 드래그 앤 드롭으로 챕터 전체를 재구성할 수 있습니다.

소설가, 논픽션 저자, 학술 저자에게 이 콘텐츠 작성 도구는 기존 워드 프로세서보다 구조적 편집 과정을 훨씬 수월하게 만들어 줍니다.

에디터를 분할하여 작성 중인 원고 옆에 참고 자료를 보기 쉽게 표시할 수 있는데, 이는 초안을 작성하면서 사실을 확인해야 하는 기자, 전기 작가, 연구원에게 특히 유용합니다. 공유할 때가 되면 Scrivener가 흩어져 있는 섹션들을 모아 Word, PDF, 심지어 Final Draft 형식으로 포맷된 깔끔한 원고로 통합해 줍니다.

Scrivener의 주요 기능

가상 인덱스 카드가 있는 코크보드 를 사용하여 챕터와 장면을 시각적으로 정리하세요

아웃라이너 와 드래그 앤 드롭 폴더 기능을 활용해 원고 전체의 구조를 재구성하세요

단어 및 문자 수 목표 를 설정하여 원고 및 세션 목표를 달성하세요

맞춤형 메타데이터, 라벨 및 상태 표시기를 사용하여 초안 단계를 추적하세요

Scrivener의 한도

팀 기반 집필에 부적합한 협업 도구

기능을 완전히 이해하려면 가이드나 튜토리얼을 읽어보셔야 합니다

Scrivener 가격

iOS 및 iPadOS: $23.99

MacOS: $59.99

Windows: $59.99

Scrivener 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (리뷰 80개 이상)

Capterra: 4.7/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 스크리버에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2의 한 리뷰어는 다음과 같이 말했습니다:

저는 보통 여러 가지 글쓰기 및 관리 작업을 동시에 처리하는데, 스크리버(Scrivener)에서 가장 마음에 드는 점은 초기 개요부터 최종 콘텐츠까지 모든 텍스트를 하나의 도구에서 체계적으로 관리할 수 있다는 것입니다. 또한 유연성이 뛰어나서, 집중적인 작업에는 데스크탑 버전을 사용하고, 이동 중에는 모바일 앱으로 빠르게 수정하거나 노트를 남길 수 있습니다. 기본적인 오류 수정 tools를 제공하지만, 더 진보된 실시간 교정 시스템을 통합한다면 동일한 애플리케이션 내에서 텍스트를 완벽하게 다듬고자 하는 분들에게 큰 도움이 될 것입니다.

저는 보통 여러 가지 글쓰기 및 관리 작업을 동시에 처리하는데, 스크리버(Scrivener)에서 가장 마음에 드는 점은 초기 개요부터 최종 콘텐츠까지 모든 텍스트를 하나의 도구에서 체계적으로 관리할 수 있다는 것입니다. 또한 유연성이 뛰어나서, 집중적인 작업은 데스크탑 버전을 사용하고 이동 중에는 모바일 앱으로 빠르게 수정하거나 노트를 남길 수 있습니다.

기본적인 오류 수정 tools를 제공하지만, 더 진보된 실시간 교정 시스템을 통합한다면 동일한 애플리케이션 내에서 텍스트를 완벽하게 다듬고자 하는 분들에게 큰 단계가 될 것입니다.

🧠 재미있는 사실: 설형문자는 기원전 3400~3100년경 고대 메소포타미아(구체적으로는 오늘날의 이라크에 해당하는 수메르)에서 개발된, 가장 초기의 문자로 인정받고 있습니다. 이 문자는 관리자와 사원 관계자들이 무역 추적, 곡물 관리, 가축 수량 파악과 같은 실용적이고 경제적 필요를 충족하기 위해 창안했습니다.

4. Trello (시각적인 칸반 방식의 글쓰기 워크플로우에 최적)

Trello를 통해

Trello는 초보자를 위한 프로젝트 관리용 웹 기반 칸반(Kanban) 도구입니다. Atlassian에서 개발한 이 도구는 보드, 리스트, 카드를 사용하여 일을 시각적으로 정리합니다. 프로젝트별 보드를 생성하고, 이를 '아이디어', '초안 작성', '편집', '게시'와 같은 리스트로 나눈 다음, 진행 상황에 따라 카드를 단계별로 이동시킬 수 있습니다. 이를 통해 진행 중인 작업의 현황을 한눈에 쉽게 파악할 수 있습니다.

각 카드에는 체크리스트, 첨부 파일, 링크, 댓글, 마감일을 저장할 수 있어 자료 조사가 많은 글을 관리하는 데 매우 유용합니다. 작가는 관련 카드 내에 직접 출처 링크를 저장하고, 설명란에 핵심 노트를 메모하며, 수정 단계를 추적할 수 있습니다.

Trello는 이메일과 Slack 메시지를 작업으로 전환하는 기능도 지원하므로, 여러 대화 창에 흩어져 있는 과제 세부 정보를 한곳에 모아 관리할 때 유용합니다.

Trello의 주요 기능

Butler Automation (규칙, 버튼, 명령어)을 사용하여 반복적인 작업을 자동화하세요.

달력, 사용자 지정 필드 등을 위한 Power-Ups 를 사용하여 기능을 확장하세요

Trello Planner (달력 보기 및 일정 관리)를 사용하여 작업과 함께 마감일을 플랜하세요.

카드 미러링 기능을 사용하여 여러 보드에 걸쳐 작업을 동기화하세요

Trello의 한도

보드가 커질수록 복잡해지고 관리하기 어려워집니다

복잡하거나 다층적인 프로젝트에는 적합하지 않습니다

Trello 요금

Free

스탠다드: 사용자당 월 $6

프리미엄: 사용자당 월 $12.50

Enterprise: 사용자당 월 $17.50 (연간 결제)

Trello 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (13,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (23,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Trello에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

다음은 한 사용자가 직접 남긴 후기입니다:

저는 프로젝트 관리와 업무 관리를 위해 Trello를 즐겨 사용합니다. 여러 작업을 동시에 처리하는 데 도움이 되고 검토하기도 쉽기 때문입니다. 작업 공간과 시간 추적 기능을 특히 유용하게 활용하고 있습니다. 클라이언트별로 서로 다른 작업 공간을 생성하여 여러 프로젝트를 동시에 관리하고, 다양한 작업에 맞춰 별도의 보드를 만들어 모든 것을 손쉽게 관리합니다… 때로는 복잡한 프로젝트나 장기 프로젝트를 관리하기가 어려울 때가 있습니다. 복잡한 프로젝트의 경우, 타임라인, 마일스톤, 작업을 관리하기가 까다로워집니다. 여러 작업이 겹칠 때는 여러 개의 보드를 만들어야 하므로 시간이 많이 소요됩니다.

저는 프로젝트 관리와 작업 관리를 위해 Trello를 즐겨 사용합니다. 여러 작업을 동시에 처리하는 데 도움이 되고 검토하기도 쉽기 때문입니다. 작업 공간과 시간 추적 기능을 특히 유용하게 활용하고 있습니다. 클라이언트별로 별도의 작업 공간을 생성하여 여러 프로젝트를 동시에 관리하고, 다양한 작업에 맞춰 별도의 보드를 만들어 모든 것을 손쉽게 관리합니다… 때로는 복잡한 프로젝트나 장기 프로젝트를 관리하기가 어려울 때가 있습니다. 복잡한 프로젝트의 경우, 타임라인, 마일스톤, 작업을 관리하기가 까다로워집니다. 여러 작업이 있을 때는 여러 개의 보드를 만들어야 하므로 시간이 많이 소요됩니다.

🔍 알고 계셨나요? 오늘날 시카고 스타일 매뉴얼(The Chicago Manual of Style)로 불리는 이 책은 1906년 단순한 조판 규칙서로 처음 출판되었으며, 수십 년에 걸쳐 미국 에디터와 저자들에게 가장 영향력 있는 참고서 중 하나로 자리 잡았습니다.

5. Google Workspace (클라우드 기반 공동 집필 및 편집 업무에 최적)

Google Workspace를 통해

Google Workspace는 Google이 개발한 클라우드 기반 생산성 및 협업 제품군으로, 커뮤니케이션, 문서 생성, 저장소, 업무 관리 기능을 통합합니다. 여기에는 Gmail, Google 캘린더, 드라이브, Google Docs, 스프레드시트, 프레젠테이션, Meet, 채팅, 태스크가 포함되어 있으며, 모든 서비스가 실시간으로 연동되도록 설계되었습니다.

Docs는 실시간 협업, 댓글 달기, 제안 모드, 체계적인 문서 작성을 지원하는 핵심 글쓰기 환경입니다.

Gemini AI는 Gmail, Docs, Drive에 직접 통합되어 긴 이메일 스레드를 요약하고, 체계적인 초안을 생성하며, 연구 자료에서 핵심 내용을 추출하고, Meet에서 회의 노트를 작성할 수도 있습니다. 모든 기능이 클라우드 네이티브로 제공되므로, 기여자들은 어디서나 동시에 편집할 수 있어 분산된 편집 팀에 매우 실용적입니다.

Google Workspace의 주요 기능

Google Docs( 제안 모드 및 버전 기록 )를 사용하여 협업으로 콘텐츠를 작성하고 다듬으세요.

Google 드라이브를 사용하여 조사 자료를 안전하게 저장하고 정리하세요(선택된 플랜 기준 사용자당 최대 5TB).

Google Meet의 ‘ 내 대신 노트 작성 ’ 기능을 사용하여 회의 내용을 자동으로 기록하세요

인용 출처가 명시된 응답 기능을 갖춘 NotebookLM을 사용하여 업로드된 자료에서 인사이트를 도출하세요

Google Workspace의 한도

대용량 로그 파일이나 복잡한 기술 데이터 처리에는 적합하지 않습니다.

대규모로 드라이브 권한을 관리하는 것은 복잡해질 수 있습니다

Google Workspace 요금

비즈니스 스타터: 사용자당 월 $5.60

Business Standard: 사용자당 월 $13.44

Business Plus: 사용자당 월 $21.12

기업: 맞춤형 가격

Google Workspace 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (47,000건 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (17,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Google Workspace에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자는 이를 다음과 같이 요약했습니다:

Google Workspace에서 가장 마음에 드는 점은 원활한 협업을 가능하게 하여, 마케팅 캠페인과 영업 팀이 지연이나 버전 혼란 없이 진행될 수 있도록 한다는 것입니다. 이메일과 달력부터 문서 및 파일 공유에 이르기까지 모든 것이 하나의 연결된 생태계에 통합되어 있어 팀 전반의 효율성과 가시성을 높여줍니다. 중소기업의 경우, 불필요한 복잡성 없이 기업급 기능을 제공합니다…창의적인 혼란으로 빠지지 않으려면 조직 관리는 신중하고 의도적으로 이루어져야 합니다. 다만, 원하는 방식으로 설정할 수 있도록 도와주는 고급 맞춤형 옵션은 많지 않습니다.

Google Workspace에서 가장 마음에 드는 점은 원활한 협업을 가능하게 하여, 마케팅 캠페인과 영업 팀이 지연이나 버전 혼란 없이 진행될 수 있도록 한다는 것입니다. 이메일과 달력부터 문서 및 파일 공유에 이르기까지 모든 것이 하나의 연결된 생태계에 통합되어 있어 팀 전반의 효율성과 가시성을 높여줍니다. 중소기업의 경우, 불필요한 복잡성 없이 기업급 기능을 제공합니다…창의적인 혼란으로 빠지지 않으려면 조직 관리는 신중하고 의도적으로 이루어져야 합니다. 다만, 원하는 방식으로 설정할 수 있도록 도와주는 고급 맞춤형 옵션은 많지 않습니다.

🧠 재미있는 사실: 이름이 확인된 가장 오래된 저자는 엔헤두안나입니다. 그녀는 기원전 2285년에서 2250년경에 살았던 메소포타미아의 시인이자 여사제로, 역사의 흐름 속에서도 전해져 내려오는 찬송가와 시를 지었습니다.

6. Asana (작업 간 의존성이 있는 체계적인 편집 워크플로우에 최적)

이 목록에 포함된 또 다른 클라우드 기반 프로젝트 관리 플랫폼은 Asana(아사나)입니다. Asana는 작업을 목록, 칸반 보드, 타임라인(간트 차트 형식), 또는 달력 형태로 볼 수 있는 다양한 방법을 제공하므로, 여러분의 글쓰기 과정에 맞는 형식으로 프로젝트를 관리할 수 있습니다.

기사를 하위 작업(개요, 초안, 편집, SEO 검토, 게시)으로 나누고, 각 단계를 다른 기여자에게 할당하며, 준비가 완료되기 전에는 다음 단계로 진행되지 않도록 의존성을 설정할 수 있습니다. 상태 업데이트를 통해 별도의 회의 없이도 이해관계자들에게 진행 상황을 알릴 수 있으며, 반복 작업을 활용하면 주간 뉴스레터, 월간 보고서 또는 지속적인 블로그 게시물 관리도 간편하게 처리할 수 있습니다.

Asana의 주요 기능

유료 플랜에서 제공하는 17가지 필드 유형을 포함한 사용자 지정 필드 를 통해 워크플로우를 표준화하세요

워크플로우 빌더 와 규칙 자동화 를 통해 반복적인 단계를 자동화하세요

업무량 및 리소스 관리 tools를 사용하여 용량을 모니터링하세요

Asana의 한도

고급 기능(타임라인, 보고, 업무량, 목표, 자동화)은 유료 플랜에서만 이용할 수 있습니다.

동일한 작업을 여러 사람에게 할당할 수 없습니다

Asana 요금

개인용: Free Plan

스타터 : 월 $13.49

고급: 사용자당 월 $30.49

기업: 맞춤형 가격

Asana(Asana) 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (13,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (17,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Asana에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2의 솔직한 리뷰를 소개합니다:

반복적인 작업을 설정하고 복잡한 워크플로우를 단 몇 초 만에 자동화할 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다. 또한 인터페이스가 깔끔하고 체계적이며 시각적으로도 매력적이어서, 팀원들이 가파른 학습 곡선 없이도 빠르게 사용을 시작할 수 있습니다…동일한 작업을 여러 사람에게 할당할 수 없어 공유 작업과 팀 협업을 복잡하게 만듭니다. 또한 작업, 하위 작업, 프로젝트의 구조가 신중하게 관리되지 않으면 금세 혼란스럽고 체계가 무너질 수 있습니다.

반복적인 작업을 설정하고 복잡한 워크플로우를 단 몇 초 만에 자동화할 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다. 또한 인터페이스가 깔끔하고 체계적이며 시각적으로도 매력적이어서, 팀원들이 가파른 학습 곡선 없이도 빠르게 사용을 시작할 수 있습니다…동일한 작업을 여러 사람에게 할당할 수 없어 공동 작업과 팀 협업을 복잡하게 만듭니다. 또한 작업, 하위 작업, 프로젝트의 구조가 신중하게 관리되지 않으면 금세 혼란스럽고 체계가 무너질 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 인쇄가 보편화되기 전에는 '루브리케이션(rubrication)'이라는 관행, 즉 제목과 중요한 부분을 빨간 잉크로 표시하는 방식이 독자들이 원고를 쉽게 파악하는 데 도움이 되었습니다. 이 전통은 고대 이집트 시대부터 시작되었으며, 서기관들이 텍스트의 핵심 부분을 빨간색으로 표시하던 관습에서 비롯되었습니다.

7. Airtable (코드 없이 데이터 기반 콘텐츠 시스템을 구축하는 데 최적)

Airtable은 스프레드시트의 유연성과 관계형 데이터베이스의 구조를 결합한 노코드 (No-code) 작업 관리 앱입니다. 이 앱을 사용하면 아이디어, 기획서, 기여자, 마감일, 자산, 성과 데이터를 한곳에 모아 관리할 수 있는 맞춤형 앱을 만들 수 있습니다. 이를 통해 모든 기사, 캠페인, 자산이 체계적으로 정리되고 검색 가능한 '살아있는 콘텐츠 데이터베이스'를 구축할 수 있습니다.

Airtable의 장점은 구조화된 데이터를 완벽하게 작동하는 워크플로우로 전환할 수 있다는 점입니다. 새로운 콘텐츠 요청을 위한 접수 양식을 설계하고, 이를 적절한 에디터에게 자동으로 배정하며, 여러 보기를 통해 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 심지어 AI를 활용하여 브리핑을 요약하거나, 캠페인 아이디어를 생성하거나, 대규모로 피드백을 분석할 수도 있습니다.

Airtable의 주요 기능

연결된 레코드가 포함된 관계형 데이터베이스 를 사용하여 편집 데이터를 구조화하세요

트리거 와 조건부 자동화 를 활용해 편집 워크플로우를 자동화하세요.

Airtable AI (에이전트 및 AI 필드)를 사용하여 요약문과 인사이트를 생성하세요.

라우팅 로직을 활용해 사용자 정의 가능한 양식을 통해 체계적인 요청을 수집하세요

Airtable의 한도

플랜별 기록 저장 한도 (예: Free Plan 1,000건, 팀 플랜 50,000건)

초보자에게는 수식 설정이 헷갈릴 수 있습니다

Airtable 요금

Free

팀: 사용자당 월 $20 (연간 결제)

비즈니스: 사용자당 월 $45 (연간 결제)

기업: 맞춤형 가격

Airtable 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (3,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (2,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Airtable에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 의견은 다음과 같습니다:

서비스 기반 스타트업으로서 저희는 회사 워크플로우 관리를 위해 Airtable을 최대한 활용하고 있으며, 재고 관련 모든 데이터 입력 작업을 이 소프트웨어를 통해 수행합니다. 이 tool은 비즈니스의 모든 구매 업무가 제때 적절하게 처리되고, 제공되는 시트를 통해 체계적으로 관리되도록 도와줍니다. Airtable 소프트웨어에 대해 제가 느끼는 가장 큰 불만 중 하나는 사용자 인터페이스가 상당히 복잡하고, 제 휴대폰에서는 호환되지 않는다는 점입니다.

서비스 기반 스타트업으로서 저희는 회사 워크플로우 관리를 위해 Airtable을 최대한 활용하고 있으며, 재고 관련 모든 데이터 입력 작업을 이 소프트웨어를 통해 수행합니다. 이 tool은 비즈니스의 모든 구매 업무가 제때 적절하게 처리되고, 제공되는 시트를 통해 체계적으로 관리되도록 도와줍니다. Airtable 소프트웨어에 대해 제가 느끼는 가장 큰 불만 중 하나는 사용자 인터페이스가 상당히 복잡하고, 제 휴대폰에서는 호환되지 않는다는 점입니다.

🧠 재미있는 사실: 많은 유명 작가들이 기계식 타자기에 의존했습니다. 예시로, 어니스트 헤밍웨이는 올리베티 레테라 22(Olivetti Lettera 22)로 소설 전체를 집필했으며, 이 타자기가 그의 산문에 가져다준 신중한 리듬과 절제미를 높이 평가했습니다.

8. Monday.com (내장 AI를 활용한 유연하고 시각적인 일 관리에 최적)

Monday.com은 아이디어, 초안, 마감일, 피드백, 승인 등 모든 것이 한곳에 모여 있는 직관적인 작업 공간을 제공합니다. 블로그 작성 워크플로우를 경직된 시스템에 맞추는 대신, 팀의 실제 업무 방식에 맞는 보드를 직접 구성할 수 있습니다.

이 플랫폼은 팀이 프로젝트, 프로세스, 리소스 및 목표를 성공적으로 관리할 수 있도록 지원하는 클라우드 기반의 ‘업무 운영 체제’입니다. 클라이언트 관리, 제안 파이프라인, 제작 보드 기능을 제공하며, 자동화, AI 기반 작업, 대시보드, 작업량 보기, 간트 차트 및 통합 문서(Workdocs)를 지원합니다.

Monday.com의 주요 기능

AI Blocks (요약, 번역, 감정 분석, 맞춤형 프롬프트)를 사용하여 요약문을 생성하고 콘텐츠를 분류하세요.

Workdocs (실시간 협업, 태그 지정, 위젯 삽입)를 통해 문서를 한곳에 모아 관리하세요.

작업량 및 리소스 할당 보기 를 통해 용량을 모니터링하세요

200개 이상의 연동 기능과 제품 확장 기능을 활용해 여러분의 작업 환경을 연결하세요

Monday.com의 한도

최소 3명의 유료 회원이 필요하며, 고급 보안 제어 기능은 유료 구독자만 이용할 수 있어 프리랜서 작가들에게는 문제가 됩니다.

템플릿을 변경하거나 보드를 재구성하는 과정이 직관적이지 않습니다

Monday.com 요금

Free

기본 요금제: 사용자당 월 $12

스탠다드: 사용자당 월 $14

프로: 사용자당 월 $19

기업: 맞춤형 가격

Monday.com 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (17,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (5,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Monday.com에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 고객이 다음과 같은 피드백을 공유했습니다:

monday Work Management는 프로젝트를 정리하고, 업무를 추적하며, 팀원들의 업무 방향을 한곳에서 조율할 수 있는 훌륭한 플랫폼입니다. 인터페이스는 깔끔하고 유연하며 사용자 정의가 쉽습니다. 보드, 자동화, 대시보드, 템플릿을 활용하면 팀의 실제 운영 방식을 반영한 워크플로우를 간단하게 구축할 수 있습니다…이 플랫폼은 유연성이 매우 뛰어나기 때문에, 특히 신규 팀의 경우 보드와 워크플로우에 적합한 구조를 설계하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 또한, 심화된 자동화, 권한 설정, 보고 기능과 같은 일부 고급 핵심 기능은 상위 플랜에서만 제공될 수 있어, 대규모 팀의 경우 비용이 증가할 수 있습니다.

monday Work Management는 프로젝트를 정리하고, 업무를 추적하며, 팀원들의 협업 방향을 한곳에서 조율할 수 있는 훌륭한 플랫폼입니다. 인터페이스는 깔끔하고 유연하며 사용자 정의가 쉽습니다. 보드, 자동화, 대시보드, 템플릿을 활용하면 팀의 실제 운영 방식을 반영한 워크플로우를 간편하게 구축할 수 있습니다…이 플랫폼은 유연성이 매우 뛰어나기 때문에, 특히 신규 팀의 경우 보드와 워크플로우에 적합한 구조를 설계하는 데 시간이 다소 걸릴 수 있습니다. 또한, 심화된 자동화, 권한 설정, 보고 기능과 같은 일부 고급 핵심 기능은 상위 플랜에서만 제공될 수 있어, 대규모 팀의 경우 비용이 증가할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 마르셀 프루스트의 잃어버린 시간을 찾아서는 역대 가장 긴 소설 중 하나로 기록되어 있으며, 스토리텔링이 규모와 깊이 모두에서 얼마나 확장될 수 있는지 보여줍니다.

9. Milanote (시각적 브레인스토밍 및 창의적인 프로젝트 계획 수립에 최적)

Milanote는 시각적으로 생각하는 사람들을 위해 만들어졌습니다. 딱딱한 목록과 행 대신, 아이디어를 자연스럽게 드래그 앤 드롭하고, 그룹화하고, 재배열할 수 있는 유연한 보드를 제공합니다.

이 시각적 협업 도구를 사용하면 무한한 화이트보드 위에 텍스트 노트, 이미지, 비디오, 링크, 할 일 목록, 스케치를 결합할 수 있습니다. 줄거리 구조를 구상하고, 캐릭터 프로필을 작성하며, 장면 개요를 정리해 보세요.

콘텐츠 팀을 위해 무드보드, 캠페인 기획, 크리에이티브 브리프 기능을 제공합니다. 또한 이 플랫폼은 원격 협업, 댓글 기능, 클라우드 동기화를 지원하므로, 팀원들이 맥락을 놓치지 않고 함께 아이디어를 브레인스토밍하고 다듬을 수 있습니다.

Milanote의 주요 기능

Milanote 웹 클리퍼 (Chrome 확장)으로 영감을 즉시 포착하세요

캐릭터 프로필 과 스토리 개요 템플릿 을 활용하여 스토리를 구성하세요

이미지, 비디오, 링크 및 파일 삽입을 통해 미디어를 원활하게 결합하세요

실시간 편집 및 코멘트 기능을 활용해 멘토와 협업하세요

Milanote의 한도

기본 달력 기능이 없음(대안 방법 필요)

일부 사용자는 업데이트로 인해 기존 데이터 형식이 변경되었다고 보고합니다

Milanote 요금제

Free

1인당 요금: 사용자당 월 $12.50

팀 업그레이드: 월 $49 (연간 결제)

Milanote 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (리뷰 60개 이상)

실제 사용자들은 Milanote에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자가 자신의 경험을 다음과 같이 설명했습니다:

Milanote는 제가 소셜 미디어 달력을 만들고 관리하는 데 사용해 본 프로젝트 및 콘텐츠 관리 시스템 중 가장 깔끔하고 사용자 친화적인 도구 중 하나입니다… 다만 일부 기능이 부족합니다(특히 편집 내역을 추적할 수 없어 신뢰 부족으로 인해 여러 클라이언트가 보드에서 제외되는 경우가 발생합니다). 또한 모바일 앱에서는 콘텐츠 제한이 있어 TikTok이나 Instagram에 직접 게시하는 데 비효율적입니다.

Milanote는 제가 소셜 미디어 달력을 만들고 관리하는 데 사용해 본 프로젝트 및 콘텐츠 관리 시스템 중 가장 깔끔하고 사용자 친화적인 도구 중 하나입니다…하지만 일부 기능이 부족합니다(특히 편집 내역을 추적할 수 없어 신뢰 부족으로 인해 여러 클라이언트가 보드에서 제외되는 경우가 발생합니다). 또한 모바일 앱에서는 콘텐츠 제한이 있어 TikTok이나 Instagram에 직접 게시하는 데 비효율적입니다.

🔍 알고 계셨나요? 1440~1450년경에 개발된 요하네스 구텐베르크의 활자 인쇄기는 유럽 전역에 문해력과 사상을 전파하는 데 기여했으며, 르네상스와 현대 출판 산업의 토대를 마련했습니다.

10. 에버노트 (작가들을 위한 검색 가능한 ‘두 번째 두뇌’ 구축에 최적)

기사 기획안, 연구 자료, 음성 메모, 스크린샷 등 머릿속에 끊임없이 떠오르는 아이디어가 있다면, 이 wiki 소프트웨어는 그 아이디어들이 사라지기 전에 잡아두도록 설계되었습니다. 마치 디지털 두 번째 뇌처럼 작동하여 노트, 웹 클리핑, 문서, 작업, 심지어 회의록까지 한곳에 저장할 수 있게 해주므로 어떤 것도 놓치지 않습니다.

이 플랫폼은 작가, 학생, 전문가들이 어떤 형식의 정보든 기록하고 즉시 검색할 수 있도록 돕는 크로스 디바이스 노트 작성 및 정리 플랫폼입니다.

콘텐츠를 노트북으로 구성하고, 태그를 추가해 체계적으로 정리하며, 노트 내에 직접 작업을 삽입하고, 데스크탑과 모바일 간에 모든 내용을 동기화할 수 있습니다. 최신 AI 기능을 활용하면 긴 노트를 요약하고, 회의 내용을 텍스트로 변환하며, 자연어 검색을 통해 관련 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다.

Evernote의 주요 기능

노트북 , 중첩 스택 , 맞춤형 태그 를 사용하여 정보를 정리하세요.

웹 클리퍼 (Chrome, Safari, Firefox)로 연구 자료를 즉시 캡처하세요

노트 내에 통합된 작업 기능을 활용해 실행 항목을 삽입하세요

문서 스캔 및 OCR 기능을 사용하여 실물 문서를 스캔하고 저장하세요.

Evernote의 한도

노트 전송 시 상호 운용성 문제(예: 태그로 인한 오류)

일부 사용자들은 AI 기능이 기대에 미치지 못한다고 불만을 제기합니다

Evernote 요금제

스타터: 사용자당 월 $14.99

고급: 사용자당 월 $24.99

엔터프라이즈 플랜: 맞춤형 가격

Evernote 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (2,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (8,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 에버노트에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

고객의 생생한 후기:

Evernote는 빠르고 안정적이며 직관적인 인터페이스를 갖추고 있어 마음에 듭니다. 동기화 기능이 잘 작동하여 필요할 때마다 노트에 쉽게 접근할 수 있습니다. 구조나 형식을 걱정할 필요 없이 간단하게 노트를 작성하고 즉시 저장할 수 있습니다. 또한 초기 설정도 매우 쉬웠고, 휴대폰에서 Evernote를 사용하여 빠르게 메모를 작성할 때도 아무런 문제가 없었습니다…하지만 현재 무료 버전은 기능이 상당히 제한적이라 기본적인 메모 작성 용도로는 유용성이 떨어집니다. 무료 이용 범위를 더 확대하거나 요금제를 단순화한다면 일반 사용자에게 더 매력적인 서비스가 될 것입니다.

Evernote는 빠르고 안정적이며 직관적인 인터페이스를 갖추고 있어 마음에 듭니다. 동기화 기능이 잘 작동하여 필요할 때마다 노트에 쉽게 접근할 수 있습니다. 구조나 형식을 걱정할 필요 없이 간단하게 노트를 작성하고 즉시 저장할 수 있습니다. 또한 초기 설정도 매우 쉬웠고, 휴대폰에서 Evernote를 사용하여 빠르게 메모를 남길 때 아무런 문제도 없었습니다…하지만 현재 무료 버전은 기능이 상당히 제한적이라 기본적인 메모 용도로는 유용성이 떨어집니다. 무료 이용 범위를 더 확대하거나 요금제를 단순화한다면 일반 사용자에게 더 매력적인 서비스가 될 것입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 46%는 “일 모드”에 진입하는 데 도움이 되는 확실한 루틴이 있다고 답한 반면, 11%는 대부분의 날을 생존 모드로 시작하며, 메시지와 마감일이 생길 때마다 그에 대응한다고 답했습니다. 이는 대개 하루를 시작할 명확한 출발점이 없을 때 발생합니다. 노트북을 켜면 알림이 쏟아지기 시작하고, 정신을 차리기도 전에 하루 일정이 이미 당신을 대신해 결정되어 버립니다. ClickUp과 같은 통합 AI 작업 공간에서는 미완료 작업, 최근 댓글, 우선순위, 진행 중인 스레드가 이미 한곳에 연결되어 있으므로, 작업 공간을 열자마자 현재 진행 중인 작업, 변경된 사항, 주의가 필요한 부분을 즉시 확인할 수 있습니다. 이메일, 채팅, 노트를 일일이 훑어보며 맥락을 파악할 필요 없이, 이 시스템은 하루를 더 계획적으로 시작할 수 있도록 명확한 출발점을 제공합니다.

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결론부터 말하자면, ClickUp을 선택하세요

적합한 프로젝트 관리 도구는 아이디어가 개요 단계에서 출판 단계로 얼마나 원활하게 진행되는지를 결정합니다. 일부 도구는 시각적 계획 수립에 탁월합니다. 어떤 도구를 선택할지는 혼자서 집필 과정을 관리하는지, 기여자를 조정하는지, 아니면 전체 콘텐츠 운영을 담당하는지에 따라 달라집니다.

하지만 초안, 피드백, 조사, 마감일, 커뮤니케이션 등을 여러 앱에서 동시에 관리하는 것이 가장 큰 과제라면, 통합된 작업 공간은 확실한 장점이 됩니다.

이것이 바로 ClickUp이 돋보이는 부분입니다. 글쓰기, 협업, 자동화, AI를 하나의 환경에 통합함으로써, 일반적으로 크리에이티브 팀의 업무 속도를 늦추는 장애 요소를 줄여줍니다. 서로 연결되지 않은 도구를 여러 개 쌓아두는 대신, 워크플로우를 한 번만 구축하면 모든 작업이 그 흐름을 따라 자연스럽게 진행됩니다.

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자주 묻는 질문(FAQ)

작가들은 흔히 Trello, Asana, Notion과 같은 프로젝트 관리 도구를 사용합니다. 하지만 복잡한 프로젝트에서 사용자 정의 가능한 계층 구조를 구축하는 데 도움을 주는 ClickUp은 특히 돋보이는 도구입니다. 이 도구는 노트와 피드백을 바탕으로 AI가 작업을 생성해 주는 기능과 작업 맥락에 맞춰 구축된 협업 문서 기능을 통해 작가들에게 큰 도움이 됩니다.

작가들은 프로젝트를 개요 작성, 초안 작성, 수정과 같은 마일스톤으로 나누고, 글쓰기 시간을 확보하며 포모도로 기법을 활용해 작업의 흐름을 유지합니다. 아이젠하워 매트릭스를 통한 우선순위 지정은 긴급한 작업을 먼저 처리하도록 돕고, 자동 알림 기능은 일정 지연을 방지합니다. ClickUp의 간트 차트와 마감일 자동화는 작가들이 일정을 원활하게 준수할 수 있도록 지원합니다.

Grammarly는 문법, 어조, 명확성에 대한 실시간 제안을 제공하는 훌륭한 도구이며, Hemingway App은 부사와 수동태를 표시하여 문장을 간결하게 다듬어 줍니다. 또한 ClickUp은 공동 편집, 실시간 커서 감지, 댓글 할당 기능을 갖춘 ClickUp Docs를 통해 초안 작성과 편집에 탁월한 도구입니다. 문서 내에 내장된 ClickUp Brain을 사용하여 초안을 작성하고, 글을 다듬으며, 콘텐츠를 요약할 수도 있습니다.

작가들은 버전 이력, 인라인 댓글, 작업과 연동된 댓글 기능을 갖춘 도구를 사용하여 수정 내역과 피드백을 추적합니다. ClickUp, Google Docs, Notion과 같은 도구는 버전 롤백 기능을 제공하며, 특정 초안이나 작업과 연결된 명확한 피드백 스레드를 지원합니다.

ClickUp이나 Google Workspace와 같이 직관적이고 진입 장벽이 낮은 도구로 글쓰기를 시작해 보세요. 설정과 사용이 간편하기 때문입니다. 이러한 플랫폼은 최소한의 설정만으로 작업을 효율적으로 정리할 수 있는 시각적 보드나 공유 문서를 활용합니다.