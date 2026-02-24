2026년 분산형 팀을 위한 최고의 PM 도구 10선

시간대가 다른 분산 팀을 운영할 때 가장 피해야 할 것은 인수인계 과정에서 끊어지는 취약한 연동으로 이어지는 기술 스택입니다.

통합 기능이 없는 분산 팀용 PM 소프트웨어는 작업, 문서, 채팅, 시간 추적, 보고를 하나의 작업 공간에 통합합니다. 따라서 팀은 다섯 개의 서로 다른 공급업체 간 동기화 오류 해결이나 맥락 전환 없이 협업할 수 있습니다.

통합 기능이 없는 분산 팀용 PM 소프트웨어란 무엇인가요?

통합 기능이 없는 분산형 팀용 PM 소프트웨어란 작업, 문서, 커뮤니케이션, 보고를 단일 환경으로 통합하는 올인원 업무 관리 플랫폼을 의미합니다. 이를 통해 여러 외부 도구를 연결할 필요가 사라집니다. 시간대가 다른 원격 및 하이브리드 팀에게 이는 매우 중요합니다. 외부 통합마다 마찰, 데이터 사일로, 생산성을 저하시키는 컨텍스트 전환이 발생하기 때문입니다.

ClickUp의 원격 팀 업무량 관리

핵심적인 문제점은 맥락 분산입니다. 팀원들은 서로 연결되지 않은 tools들 사이에서 정보를 찾느라 시간을 낭비하며, 70%는 단일 정보 하나를 찾는 데 최소 1시간을 소모하고 동일한 업데이트를 여러 플랫폼에 반복해서 입력합니다.

팀원들은 채팅 앱, 문서 플랫폼, 작업 추적기, 보고 대시보드를 각각 따로 관리하며 각기 다른 로그인 정보와 권한을 관리하고 있을 수 있습니다. 문제가 발생하면 일을 처리하기보다 여러 공급업체를 넘나들며 문제 해결에 매달리게 됩니다.

통합된 작업 공간은 문서, 채팅, 시간 추적, AI 기반 자동화를 플랫폼에 직접 구축하여 이 문제를 해결합니다. 팀은 모든 대화, 파일, 작업이 완전한 맥락과 함께 공존하는 단일 정보 원천을 확보합니다. 이것이 '통합'과 '내장'의 차이이며, 분산 팀에게는 일이 진전되느냐 정체되느냐를 결정짓는 요소입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직원 4명 중 1명은 업무 맥락을 파악하기 위해 4개 이상의 도구를 사용합니다. 핵심 정보가 이메일 한 줄에 묻혀 있거나, Slack 스레드에 길게 기록되어 있거나, 별도 도구에 문서화되어 있어 팀원들은 업무를 수행하기보다 정보 찾기에 시간을 낭비하게 됩니다. ClickUp은 모든 워크플로우를 하나의 통합 플랫폼으로 모읍니다. ClickUp 이메일 프로젝트 관리, ClickUp 채팅, ClickUp 문서, ClickUp Brain 같은 기능으로 모든 것이 연결되고 동기화되며 즉시 접근 가능합니다. "업무에 관한 업무"는 이제 그만, 생산적인 시간을 되찾으세요. 💫 실제 결과: 팀은 ClickUp을 통해 구식 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 매주 5시간 이상을 되찾을 수 있습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 만들어낼 수 있을지 상상해 보세요!

통합 기능 없이 분산 팀을 위한 PM 소프트웨어 한눈에 보기

tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격 ClickUp 작업, 문서, 채팅, 시간 추적, AI를 위한 완벽하게 통합된 작업 공간이 필요한 팀 작업 관리, 문서, 채팅, 이메일, 시간 추적, 대시보드, 달력, AI 요약, AI 업무 인수인계 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 Monday.com 시각적 프로젝트 계획 수립 및 신속한 워크플로우 설정 시각적 보드, 자동화, 작업량 보기, 대시보드, 템플릿 Free Plan 제공; 유료 플랜은 $9/사용자/월부터 시작합니다. Asana 구조화된 크로스-기능적 워크플로우를 관리하는 팀 워크 그래프, 타임라인, 작업량, AI 스튜디오, 포트폴리오 리포팅 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 $10.99/사용자/월부터 시작합니다. Basecamp 복잡함 없이 간결하고 확고한 프로젝트 관리를 원하는 팀을 위한 솔루션 메시지 보드, 캠프파이어 채팅, 힐 차트, 체크인 월 $16/사용자부터 시작하는 플랜 Notion 유연한 지식 관리가 필요한 문서 중심 팀 문서, wiki, 데이터베이스, Notion AI, 템플릿 Free Plan 제공; 유료 플랜은 $9/사용자/월부터 시작합니다. Trello 간편한 분산 워크플로우를 위한 가벼운 시각적 작업 보드 칸반 보드, 버틀러 자동화, 달력 및 타임라인 보기 Free Plan 제공; 유료 플랜은 $6/사용자/월부터 시작합니다. Smartsheet 스프레드시트 중심 팀을 위한 그리드 기반 PM 구조 그리드 뷰, 간트 보기, 대시보드, 자동화, 포트폴리오 도구 유료 플랜: $10/사용자/월부터 Wrike 거버넌스, 교정 프로세스, 크로스-기능적 가시성이 필요한 Enterprise 팀 크로스 태깅, 교정, Wrike AI, 프로젝트 템플릿 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 $10/사용자/월부터 시작합니다. Zoho Projects Zoho 생태계를 더 폭넓게 활용하는 Teams 간트 차트, 타임시트, 이슈 추적, Zoho 통합 Free Plan 제공; 유료 플랜은 $5/사용자/월부터 시작합니다. Teamwork.com 청구 및 클라이언트 접근이 필요한 에이전시 및 고객 서비스 팀 시간 추적, 청구서 발행, 고객 권한 관리, 업무량 계획 Free Plan 제공; 유료 플랜은 $11.99/사용자/월부터 시작합니다.

통합 기능이 없는 분산 팀용 PM 소프트웨어에서 확인해야 할 사항

적합한 PM 소프트웨어는 플러그인의 괴물이 아닌 하나의 통합된 작업 공간처럼 느껴져야 합니다. 적합한 PM 소프트웨어는 플러그인의 괴물이 아닌 하나의 통합된 작업 공간처럼 느껴져야 합니다.

먼저 물어보세요: 이 플랫폼은 문서, 채팅, 작업, 보고 기능을 기본적으로 지원하나요? 아니면 추가 기능을 따로 설치해야 하나요?

다음과 같은 내장 기능을 확인하세요:

내장형 문서 : 외부 도구로 내보내지 않고도 문서를 생성, 공유하고 작업에 직접 연결하세요

실시간 및 비동기 커뮤니케이션 : 특정 작업이나 프로젝트에 연결된 채팅 스레드로, 별도의 채널에서 맥락이 사라지지 않습니다.

내장형 시간 추적: 타사 타이머 없이 작업 시간 기록, 시간 추정 설정, 보고서 생성 가능

맞춤형 대시보드 및 보고: 작업, 스프린트, 업무량의 실시간 데이터를 시각적 대시보드로 가져옵니다—CSV 내보내기가 필요 없습니다

AI 기반 지원 : 플랫폼을 벗어나지 않고도 스레드 요약, 업데이트 초안 작성, 관련 정보 추출이 가능합니다.

세분화된 권한 설정 : 작업 공간, 폴더, 작업 단위별로 누가 무엇을 볼 수 있는지 제어하세요. 고객을 직접 상대하는 분산 팀에게 필수적인 기능입니다.

외부 커넥터를 통해 데이터를 전송하지 않을 때 보안도 더욱 중요해집니다. 접근 지점이 적을수록 공격 표면이 줄어듭니다. 현재 침해 사고의 30%가 제3자 생태계에서 비롯된다는 점을 고려하면 이는 매우 중요합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 컨텍스트 전환은 팀의 생산성을 서서히 잠식하고 있습니다. 저희 연구에 따르면 업무 방해 요인의 42%가 플랫폼 전환, 이메일 관리, 회의 간 이동에서 비롯됩니다. 이러한 생산성 저하를 유발하는 방해 요소를 제거할 수 있다면 어떨까요? ClickUp은 모든 워크플로우(및 채팅)를 하나의 간소화된 플랫폼으로 통합합니다. 채팅, 문서, 화이트보드 등 다양한 공간에서 작업을 시작하고 관리하세요. AI 기반 기능이 맥락을 연결하고 검색 가능하며 관리하기 쉽게 유지해줍니다!

통합 기능 없이도 원격 팀을 위한 최고의 PM 소프트웨어 10선

1. ClickUp

ClickUp 칸반 보드 보기: 사용자 정의 가능한 상태 열과 드래그 앤 드롭 방식의 작업 워크플로우

분산된 팀은 '컨텍스트 확산'에 허덕이고 있습니다. 간단한 질문은 채팅 앱, 사양은 문서 도구, 할당된 작업은 태스크 트래커 사이를 오가며 시간을 낭비하죠. 이러한 분산은 모든 대화, 문서, 작업이 서로 다른 곳에 존재하게 하여 혼란과 비효율적인 비동기 작업 인계를 초래합니다.

ClickUp으로 프로젝트, 지식, 커뮤니케이션을 하나의 AI 기반 작업 공간에 통합하여 혼란을 없애세요. ClickUp 채팅으로 관련 작업에 직접 연결된 대화를 유지하면 다른 시간대의 팀원이 업데이트를 찾기 위해 단절된 스레드를 뒤질 필요가 없습니다.

분산된 일의 단절을 해결하세요

ClickUp Docs를 사용하면 플랫폼을 벗어나지 않고도 wiki, 표준 운용 절차 (SOP), 프로젝트 개요를 생성할 수 있습니다. 생성된 문서는 연결, 임베드 또는 단 한 번의 클릭으로 작업으로 변환할 수 있습니다.

ClickUp 채팅 스레드에서 AI 사용 여부와 관계없이 채팅에서 작업을 생성할 수 있는 옵션이 표시됨

ClickUp Brain으로 분산 팀의 워크플로우를 혁신하세요. 이 AI 기능은 시간대를 넘나드는 맥락을 유지합니다. 긴 댓글 스레드를 요약해 빠르게 상황을 파악하게 하고, 이해관계자를 위한 상태 업데이트 초안을 작성하며, 작업 공간 데이터에 대한 질문에 답변합니다. 팀의 절반이 잠든 시간에도 ClickUp Brain이 맥락을 유지해 시간대 간 업무 인계가 혼란스럽지 않고 매끄럽게 이루어지도록 합니다.

ClickUp 회의 및 ClickUp 달력

시간 가시성에서 시작됩니다. ClickUp 달력을 통해 팀은 단순 마감일이 아닌 실제 일정에 맞춰 업무를 계획할 수 있어, 시간대 간 업무 인계 조정이 용이해지고 우선순위가 매일 명확히 유지됩니다.

ClickUp 달력과 ClickUp AI가 분산된 팀의 최적 회의 시간을 찾는 데 도움을 드립니다.

팀이 여전히 Google 캘린더를 사용 중이라면, ClickUp 연동을 통해 작업을 캘린더 보기에 동기화하세요. 그러면 실제 진행해야 할 업무가 일정에 반영됩니다.

ClickUp 주요 기능:

ClickUp 채팅을 통해 비동기 대화를 특정 작업 및 프로젝트에 연결하여 팀원이 흩어진 스레드를 검색하지 않고도 내용을 파악할 수 있도록 하세요.

ClickUp Docs를 통해 동일한 작업 공간 내에서 wiki, 표준 운용 절차 (SOP), 프로젝트 개요를 생성하여 문서화가 실행과 연결되도록 하세요.

ClickUp Brain을 통해 실제 작업 공간 컨텍스트에서 추출한 즉각적인 요약, 업데이트 및 답변을 받아 시간대를 넘나드는 업무 인수인계가 깔끔하게 유지되도록 하세요.

외부 타이머에 의존하지 않고 시간, 시간 추정, 용량을 추적하세요. ClickUp 시간 추적을 통해 분산 팀이 한 곳에서 계획하고 보고할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드를 활용해 업무량, 납품 현황, 진행 상황을 실시간으로 보고할 수 있는 뷰를 구축하세요. 이를 통해 이해관계자들이 항상 최신 상태를 확인할 수 있습니다.

ClickUp 장단점

장점:

모든 것이 한곳에: 작업, 문서, 채팅, 시간 추적이 함께 통합되어 팀은 작업 전환과 통합 문제 해결에 드는 시간을 절약할 수 있습니다.

일을 이해하는 AI: ClickUp Brain은 실제 작업 공간 데이터를 기반으로 요약과 제안을 제공하여 비동기 작업 인계 시 큰 도움이 됩니다.

다양한 작업 스타일에 맞는 유연한 뷰: 팀이 ClickUp 간트 차트, 팀이 ClickUp 칸반 보드 ClickUp 목록 중 어떤 방식을 선호하든, 동일한 데이터에 대해 여러 뷰를 지원합니다.

단점:

신규 사용자는 기능의 깊이를 탐색하고 맞춤형 작업 공간을 설정하는 데 시간이 필요할 수 있습니다.

모바일 앱은 기능적으로는 사용 가능하지만, 아직 데스크톱의 전체 기능 세트에는 미치지 못합니다.

일부 고급 자동화 기능은 자동화 빌더의 논리를 익혀야 합니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,810개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,530개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

ClickUp 사용이 정말 마음에 드는 이유는 매우 직관적이기 때문이며, 이제 막 그 잠재력을 탐색하기 시작했습니다. 작업 생성, 이동, 할당이 손쉽게 가능하다는 점이 특히 마음에 듭니다. 바로 우리가 원하던 기본 기능이죠. 직관적이면서도 전문적으로 구현되어, 기존에 사용하던 단순 카드 시스템을 뛰어넘는 워크플로우를 제공합니다. 소규모 원격 팀이 계획 파이프라인을 구축할 수 있도록 작업과 하위 작업을 생성하는 기능도 훌륭합니다. 이는 우리 조직에 매우 중요한 요소입니다. 이 제품은 다양한 기능을 한곳에 통합하여 프로세스를 간소화하고, 여러 라이선스 필요성을 줄여줍니다. 모든 것이 중앙 집중화된 더 전문적인 제품을 제공하기 때문에 다른 도구에서 ClickUp으로 전환하는 것이 합리적이었습니다. 초기 설정도 매우 쉬웠는데, Trello 티켓을 가져올 수 있었고 빠르게 익혀 워크플로우를 손쉽게 설정할 수 있었습니다.

ClickUp 사용이 정말 마음에 드는 이유는 매우 직관적이기 때문이며, 이제 막 그 잠재력을 탐색하기 시작했습니다. 작업 생성, 이동, 할당이 손쉽게 가능하다는 점이 특히 마음에 듭니다. 바로 우리가 원하던 기본 기능이죠. 직관적이면서도 전문적으로 구현되어, 기존에 사용하던 단순 카드 시스템을 뛰어넘는 워크플로우를 제공합니다. 소규모 원격 팀이 계획 파이프라인을 구축할 수 있도록 작업과 하위 작업을 생성하는 기능도 훌륭합니다. 이는 우리 조직에 매우 중요한 요소입니다. 이 제품은 다양한 기능을 한곳에 통합하여 프로세스를 간소화하고, 여러 라이선스 필요성을 줄여줍니다. 모든 것이 중앙 집중화된 더 전문적인 제품을 제공하기 때문에 다른 도구에서 ClickUp으로 전환하는 것이 합리적이었습니다. 초기 설정도 매우 쉬웠는데, Trello 티켓을 가져올 수 있었고 빠르게 익혀 워크플로우를 손쉽게 설정할 수 있었습니다.

ClickUp 사용이 정말 마음에 드는 이유는 매우 직관적이기 때문이며, 이제 막 그 잠재력을 탐색하기 시작했습니다. 작업 생성, 이동, 할당이 손쉽게 가능하다는 점이 특히 마음에 듭니다. 바로 우리가 원하던 기본 기능이죠. 직관적이면서도 전문적으로 구현되어, 기존에 사용하던 단순 카드 시스템을 뛰어넘는 워크플로우를 제공합니다. 소규모 원격 팀이 계획 파이프라인을 구축할 수 있도록 작업과 하위 작업을 생성하는 기능도 훌륭합니다. 이는 우리 조직에 매우 중요한 요소입니다.

이 제품은 다양한 기능을 한곳에 통합하여 프로세스를 간소화하고, 여러 라이선스 필요성을 줄여줍니다. 모든 것이 중앙 집중화된 더 전문적인 제품을 제공하기 때문에 다른 도구에서 ClickUp으로 전환하는 것이 합리적이었습니다. 초기 설정도 매우 쉬웠는데, Trello 티켓을 가져올 수 있었고 빠르게 익혀 워크플로우를 손쉽게 설정할 수 있었습니다.

2. Monday.com

Monday.com은 "워크 OS(Work OS)"로 포지셔닝됩니다. 비기술적 사용자도 다채로운 시각적 보드를 활용해 맞춤형 워크플로우를 구축할 수 있는 유연한 플랫폼입니다. 분산된 팀에게 매력적인 점은 진입 장벽이 낮다는 것입니다. IT 부서의 대기 시간 없이 몇 분 만에 새로운 워크플로우를 생성할 수 있습니다.

플랫폼의 기본 기능에는 자동화, 크로스 보드 보고용 대시보드, 용량 계획용 작업량 보기가 포함됩니다. Monday.com이 분산 팀에 특히 뛰어난 점은 시각적 작업 관리입니다. 색상 코드화된 상태 표시로 보드를 한눈에 훑어보고 프로젝트 현황을 즉시 파악할 수 있습니다.

Monday.com의 최고의 기능들

시각적 워크 OS 보드: 보드는 색상 코드별 열과 상태 라벨을 사용하여 프로젝트 현황의 가시성을 높여 상태 회의 필요성을 줄여줍니다.

노코드 자동화: 상태 변경 시 팀원에게 알림 보내기 등 반복 작업을 자동화하는 "이 경우, 그러면 저렇게" 규칙을 구축하세요.

작업량 보기: 단일 화면에서 프로젝트별 팀 용량을 확인하여 관리자가 시간대 간 업무 배분을 균형 있게 조정할 수 있도록 지원합니다.

Monday.com 장단점

장점:

직관적인 시각적 인터페이스로 빠른 온보딩과 프로젝트 상태 파악이 용이합니다

다양한 템플릿 라이브러리로 Teams가 빠르게 시작할 수 있도록 지원합니다

비기술 사용자를 위한 강력한 자동화 기능

단점:

팀 규모가 커짐에 따라 좌석 기반 구조는 계획 수립이 필요할 수 있습니다

사용량이 증가함에 따라 자동화 한도로 인해 플랜 조정이 필요할 수 있습니다

보드 중심 구조에서는 복잡한 프로젝트 계층이 불편하게 느껴질 수 있습니다

monday.com 가격 정책

Free 베이직: $9/좌석/월 (연간 결제) 스탠다드: $12/좌석/월 (연간 결제) 프로: $19/좌석/월 (연간 결제) Enterprise: 맞춤형

monday.com 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (14,540개 이상의 리뷰) Capterra: 4.6/5 (5,690개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Monday.com에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

monday Work Management의 깔끔한 인터페이스와 사용하기 쉬운 기능이 마음에 듭니다. 프로그램의 깊이가 정말 인상적이에요. 또한 프로그램 내에서 동료들과 소통할 수 있는 기능도 좋아하는데, 특히 채팅과 작업 할당 기능을 통해 우리 사무실에 꼭 필요한 유연성을 제공하고 원격 근무를 훨씬 더 가능하게 해주기 때문입니다.

monday Work Management의 깔끔한 인터페이스와 사용하기 쉬운 기능이 마음에 듭니다. 프로그램의 깊이가 정말 인상적이에요. 또한 프로그램 내에서 동료들과 소통할 수 있는 기능도 좋아하는데, 특히 채팅과 작업 할당 기능을 통해 우리 사무실에 꼭 필요한 유연성을 제공하고 원격 근무를 훨씬 더 가능하게 해주기 때문입니다.

monday Work Management의 깔끔한 인터페이스와 사용하기 쉬운 기능이 마음에 듭니다. 프로그램의 깊이가 정말 인상적이에요. 또한 프로그램 내에서 동료들과 소통할 수 있는 기능도 좋아하는데, 특히 채팅과 작업 할당 기능을 통해 우리 사무실에 꼭 필요한 유연성을 제공하고 원격 근무를 훨씬 더 가능하게 해주기 때문입니다.

3. Asana

via Asana

Asana는 복잡한 워크플로우를 조정해야 하는 크로스-기능 팀을 위해 설계되었습니다. '워크 그래프' 데이터 모델은 작업을 프로젝트 및 포트폴리오와 연결하여 리더가 업무가 전략적 목표에 어떻게 기여하는지 파악할 수 있게 합니다. 분산된 팀에게는 업데이트를 쫓는 시간을 줄여줍니다.

플랫폼의 AI 스튜디오를 통해 팀은 코드 없이 맞춤형 AI 워크플로우를 구축할 수 있습니다. 타임라인 및 작업량 보기는 관리자의 용량 계획 수립을 지원하며, 이는 팀이 여러 시간대에 걸쳐 있을 때 특히 중요합니다. Asana의 강점은 거버넌스와 구조에 있지만, 소규모 팀에게는 필요 이상으로 경직되어 보일 수 있습니다.

Asana의 최고의 기능

워크 그래프 데이터 모델: 작업과 프로젝트, 프로젝트와 포트폴리오, 포트폴리오와 회사 목표를 연결합니다.

AI Studio: 작업 분류 자동화, 요약 생성, 업무 우선순위 지정 등 맞춤형 AI 워크플로우 구축

타임라인 및 작업량 보기: 전용 보기에서 작업 간 의존성과 팀 용량을 시각화하여 업무 배분을 균형 있게 조정하세요.

Asana 장단점

장점:

강력한 거버넌스와 관리 제어 기능으로 기업 팀에 적합합니다

워크 그래프는 개별 작업부터 회사 차원의 목표까지 명확한 가시성을 제공합니다

AI Studio는 기술 전문성 없이도 맞춤형 자동화를 가능하게 합니다

단점:

좌석 최소 수 제한으로 인해 소규모 팀에는 적합하지 않을 수 있습니다

구조화된 접근 방식은 더 많은 유연성을 원하는 팀에게는 경직된 느낌을 줄 수 있습니다

일부 사용자는 복잡한 워크플로우 설정 시 학습 곡선이 있다고 보고합니다

Asana 가격 정책

FreeStarter: $10.99/사용자/월 (연간 결제) Advanced: $24.99/사용자/월 (연간 결제) Enterprise: 맞춤형

Asana 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (10,000개 이상의 리뷰) Capterra: 4.5/5 (13,520개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Asana에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요: Asana의 깔끔하고 직관적인 사용자 인터페이스는 팀 내 사용자 적응도를 크게 높여주어 매우 만족스럽습니다. 사용자 경험의 마찰을 줄이려는 노력이 뚜렷이 느껴지며, 이는 우리 워크플로우에 자연스럽게 통합되는 데 기여합니다. Asana를 사용함으로써 잠재 고객 파이프라인 관리와 내부 작업 추적 등 비즈니스 프로세스를 효율화할 수 있었습니다. 모든 구성원이 서로 연결되고 다양한 작업 및 프로젝트에 대한 정보를 공유할 수 있게 하여, 비동기적으로도 자신 있게 협업할 수 있게 해줍니다. Asana의 초기 설정은 매우 쉽고 비교적 원활했으며, Zapier와 같은 통합 기능에 대한 사소한 조정만 필요했습니다. 전반적으로 Asana의 디자인과 기능은 완전 원격 근무 기업으로서 우리 팀의 운영과 생산성을 크게 지원해 주었습니다. 📮 ClickUp 인사이트: 컨텍스트 전환은 팀의 생산성을 서서히 잠식하고 있습니다. 저희 연구에 따르면 업무 방해 요인의 42%가 플랫폼 전환, 이메일 관리, 회의 간 이동에서 비롯됩니다. 이러한 생산성 저하를 유발하는 방해 요소를 제거할 수 있다면 어떨까요? ClickUp은 모든 워크플로우(및 채팅)를 하나의 간소화된 플랫폼으로 통합합니다. 채팅, 문서, 화이트보드 등 다양한 공간에서 작업을 시작하고 관리하세요. AI 기반 기능이 맥락을 연결하고 검색 가능하며 관리하기 쉽게 유지해줍니다! Basecamp는 의도적으로 간결한 접근 방식을 취합니다. 적은 기능, 낮은 맞춤형 커스터마이징, 평탄한 가격 정책이 특징이죠. 단순함을 원하는 분산 팀에게 신선한 선택이 될 수 있습니다. 비동기식 토론을 위한 메시지 보드, 실시간 채팅을 위한 캠프파이어, 작업 목록을 위한 할 일 목록을 제공합니다. 플랫폼의 '힐 차트(Hill Charts)'는 진행 상황을 시각화하는 독특한 방식으로, 일이 '계획 수립' 단계인지 '실행' 단계인지 보여줍니다. Basecamp의 한계는 동시에 강점이기도 합니다. 간트 차트나 세분화된 권한 설정이 필요한 팀에게는 부족할 수 있지만, 명확성을 중시하는 팀에게는 불필요한 복잡성을 제거해 줍니다. 장점: 단점: Basecamp: $16/사용자/월 Basecamp Pro 무제한: $300/월 (연간 결제) G2: 4.1/5 (5,448개 리뷰) Capterra: 4.3/5 (14,400개 리뷰) G2 리뷰를 확인해 보세요: Basecamp에서 가장 마음에 드는 점은 원격 근무 프로세스를 매끄럽게 관리할 수 있게 도와준다는 것입니다. 회사 차원에서 모든 대화, 계획, 작업, 프로젝트 진행 상황을 완벽하게 추적할 수 있게 해줍니다. 작업 할당, 팀 커뮤니케이션, 프로젝트 진행 모니터링에 매우 유용합니다. 또한 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스로 팀원들이 빠르게 적응할 수 있습니다. 이 모든 것이 협업을 원활하게 하고 전반적인 효율성을 높여줍니다. Notion은 문서, wiki, 데이터베이스를 유연한 시스템으로 통합한 모듈형 작업 공간입니다. 문서 작업이 많은 분산 팀에게 Notion은 지식 관리에 탁월합니다. 관계형 데이터베이스를 통해 작업과 문서를, 문서와 프로젝트를, 프로젝트와 팀 디렉터리를 연결할 수 있습니다. Notion AI는 에디터에 요약 및 Q&A 기능을 직접 추가합니다. 단점은 Notion의 유연성을 활용하려면 설정이 필요하다는 점입니다. 맞춤형 설정을 선호하는 팀에게는 기능이지만, 즉시 작업을 시작하려는 팀에게는 프로젝트 시작 전 또 다른 프로젝트처럼 느껴질 수 있습니다. 장점: 단점: Free Plus: $9/사용자/월 (연간 결제) Business: $16/사용자/월 (연간 결제) Enterprise: 맞춤형 G2: 4.7/5 (6,000개 이상의 리뷰) Capterra: 4.7/5 (2,685개 리뷰) G2 리뷰를 확인해 보세요: Notion은 단순하면서도 강력해서 거의 모든 작업을 할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 생성하는 모든 페이지를 완전히 맞춤 설정할 수 있고, 유용한 훌륭한 템플릿도 제공됩니다. 원격 팀원들과 체계적으로 연결되어 업무를 관리하는 데 도움이 됩니다. 우리 팀은 업무에서 모두 사용하는데, 시간과 번거로움을 크게 줄여줍니다. 초기 설정은 매우 쉬웠고, 문서를 마이그레이션한 후 모든 작업을 손쉽게 생성할 수 있었으며, 다양한 기능을 제공합니다. 저는 매일 문서를 공유하고, 작업을 정리하며, 노트를 작성하고, 통화 녹음 및 전사까지 합니다. Notion은 상쾌한 느낌을 주며, 약 300명 규모의 대규모 회사에서도 모두를 연결하고 체계적으로 유지해 줍니다. Trello는 아틀라시안(Atlassian)이 인수한 원조 칸반(Kanban) 스타일 태스크 보드입니다. 드래그 앤 드롭 방식의 직관성으로 가장 쉽게 도입할 수 있는 PM 도구 중 하나입니다. 간단한 워크플로우 자동화가 필요한 분산 팀에게 Trello의 시각적 접근 방식은 별도의 교육 없이도 모든 구성원의 업무를 일관되게 관리합니다. Trello의 내장 자동화 엔진인 버틀러(Butler)를 사용하면 반복 작업을 자동화하는 규칙을 생성할 수 있습니다. Trello의 한계는 깊이입니다. 복잡한 프로젝트나 세부 보고가 필요한 경우 보드 개념이 한계에 부딪히지만, 여전히 견고한 경량 옵션으로 자리매김하고 있습니다. 장점: 단점: 무료 스탠다드: $6/사용자/월 (연간 결제) 프리미엄: $10/사용자/월 (연간 결제) Enterprise: $17.50/사용자/월부터 (사용자 수에 따라 가격 변동) G2: 4.4/5 (13,000개 이상의 리뷰) Capterra: 4.5/5 (23,450개 리뷰) G2 리뷰를 확인해 보세요: 많은 사람들이 Trello에서 가장 좋아하는 점은 시각적 단순성과 유연성입니다. 칸반 스타일 보드를 통해 작업을 쉽게 정리하고, 프로젝트 진행 상황을 추적하며, 팀원과 시각적으로 협업할 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 인터페이스와 함께 사용자 정의 가능한 보드, 카드, 목록을 통해 사용자는 특정 워크플로우에 맞게 Trello를 조정할 수 있습니다. 또한 Slack, Google Drive, Jira 등 다양한 타사 앱과 연동되어 생산성을 높이고 프로젝트 관리를 간소화합니다. Smartsheet는 스프레드시트 스타일 인터페이스를 프로젝트 관리에 도입하여 엑셀에서 전환하는 팀에게 친숙함을 제공합니다. 간트 차트, 자동화, 대시보드 등 PM 기능이 추가로 탑재되어 있습니다. 규정 준수 산업의 분산 팀에게 Smartsheet의 FedRAMP 및 국방부(DoD) 인증은 유효한 선택지가 됩니다. 단점은 복잡성입니다. Smartsheet의 수식은 Excel과 다르며, 고급 기능은 추가 구매가 필요합니다. 단순한 스프레드시트를 기대하는 Teams는 예상보다 가파른 학습 곡선을 경험할 수 있습니다. 장점: 단점: 프로: $10/사용자/월 (연간 결제) Business: $20/사용자/월 (연간 결제) Enterprise: 맞춤형 G2: 4.4/5 (23,019개 리뷰) Capterra: 4.5/5 (3,471개 리뷰) G2 리뷰를 확인해 보세요: 저는 업무상 수백 명의 고객과 그들이 주문한 내역을 기록하고 관리하기 위해 매일 Smartsheet를 사용합니다. Smartsheet는 정보 공유의 중심점 역할을 하며 원격 근무 직원을 팀에 통합하는 방식을 제공했습니다. 워크시트의 간편함과 기능성에 만족합니다. Smartsheet에 정보를 입력하고 첨부 파일을 첨부하는 방식은 지금까지 제가 경험한 정보 추적 및 기록 방법 중 가장 효율적이었습니다. Wrike는 강력한 거버넌스와 교정 워크플로우가 필요한 중견 및 기업 팀을 대상으로 합니다. 크로스 태깅 시스템을 통해 단일 작업이 여러 프로젝트에 동시에 존재할 수 있어, 서로 다른 팀이 동일한 결과물을 중복 작업 없이 볼 수 있습니다. Wrike AI는 위험 예측 및 AI 요약 기능을 제공합니다. 창작 작업을 관리하는 분산 팀을 위해 Wrike의 교정 기능은 플랫폼 내에서 30개 이상의 파일 형식에 대한 마크업 및 승인을 지원합니다. 단점은 복잡성과 비용으로, 전체 기능을 사용하려면 상위 플랜과 애드온이 필요합니다. 장점: 단점: FreeTeam: $10/사용자/월 Business: $25/사용자/월 Enterprise: 맞춤형 Pinnacle: 맞춤형 G2: 4.2/5 (4,519개 리뷰) Capterra: 4.4/5 (2,876개 리뷰) G2 리뷰를 확인해 보세요: Wrike는 특히 대규모 원격 팀을 위한 탁월한 프로젝트 관리 플랫폼입니다. Smartsheet 같은 경쟁사보다 훨씬 이해하기 쉽고 빠르게 적응할 수 있습니다. 검토 과정에서 문서 버전 관리를 지원하는 Wrike의 기능은 정말 훌륭하며, 창의적인 콘텐츠를 원활하게 반복 작업할 수 있게 해줍니다. 저는 이제 매일 Wrike를 사용하며, 예전에 쓰던 Asana나 Monday.com 같은 다른 플랫폼은 전혀 그리워하지 않습니다. Zoho Projects는 광범위한 Zoho 생태계의 일부로, 이미 다른 Zoho 앱을 사용하는 팀에 자연스럽게 통합됩니다. 이 플랫폼은 간트 차트, 이슈 추적, 타임시트, 작업 의존성을 합리적인 가격에 제공합니다. 분산된 팀을 위해 비동기식 토론을 위한 내장 채팅 및 포럼을 포함합니다. 이 플랫폼은 시간 추적 및 자원 활용도 보고서도 지원하여 관리자의 업무량 관리에 도움을 줍니다. 단점은 Zoho Projects가 자체 생태계 내에서 가장 효과적으로 작동한다는 점입니다. 다른 Zoho 제품을 사용하지 않는 팀은 독립형 경험이 경쟁사 대비 덜 정교하다고 느낄 수 있습니다. 장점: 단점: 프리미엄 무료: $5/사용자/월 (연간 결제) 기업: $10/사용자/월 (연간 결제) G2: 4.3/5 (528개 리뷰) Capterra: 4.4/5 (500개 이상 리뷰) G2 리뷰를 확인해 보세요: 저는 Zoho Projects로 일을 계획하고 추적하며 관리합니다. 작업, 마일스톤, 간트 차트를 통해 일을 체계적으로 정리해 한눈에 진행 상황과 마감일을 파악할 수 있는 점이 마음에 듭니다. 댓글, 파일 공유, 활동 피드 같은 협업 기능으로 모든 내용을 한곳에 모아 관리할 수 있다는 점도 높이 평가합니다. 자동화 및 알림 기능은 수동 후속 작업을 줄여줍니다. 또한 모든 프로젝트 플랜, 작업, 타임라인, 논의를 한곳에 모아 작업 가시성 부족, 마감일 누락, 산발적인 커뮤니케이션 같은 문제를 해결합니다. 실용적이고 사용하기 쉬워 팀원들이 일관성을 유지하며 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다. 프로젝트 생성, 사용자 추가, 작업 및 마일스톤 설정도 상당히 쉽고 직관적이었습니다. Teamwork.com은 청구 가능한 시간을 추적하고 고객 권한을 관리해야 하는 에이전시 및 컨설팅과 같은 고객 서비스 팀을 위해 설계되었습니다. 외부 고객을 지원하는 분산형 팀에게 청구 가능성과 고객 가시성에 대한 이 집중은 차별화된 장점입니다. 플랫폼에는 시간 추적, 업무량 계획, 청구서 발행 기능이 기본적으로 포함됩니다. 클라이언트 사용자에게 특정 프로젝트에 대한 제한된 접근 권한을 부여할 수 있어, 시간대를 초월한 외부 이해관계자와의 협업에 유용합니다. 단점은 클라이언트 서비스에 집중된 기능이 내부 팀에게는 지나치게 특화된 느낌을 줄 수 있다는 점입니다. 장점: 단점: 무료 Deliver: $11.99/사용자/월 (연간 결제) Grow: $20.99/사용자/월 (연간 결제) Scale: 맞춤형 G2: 4.4/5 (1,375개 리뷰) Capterra: 4.5/5 (919개 리뷰) G2 리뷰를 확인해 보세요: 워크플로우에서 정리하거나 스케줄링하고 싶은 거의 모든 것에 대해 Teamwork에는 해당 기능이 있습니다. 게다가 매우 활발한 개발 팀이 항상 연구하고 피드백을 흡수하며 새롭고 개선된 기능과 수정 사항을 추가하고 있습니다. 그리고 지원팀(저는 필요로 한 적은 없지만 특정 기능에 대해 질문한 적이 있습니다)은 반응이 매우 빠르고 친절하며 소통하기 쉽습니다. 도구 모음에 있는 '피드백' 아이콘을 통해 개발팀에 언제든지 의견과 제안을 남길 수 있다는 점도 마음에 듭니다. 정말 좋아요…

G2 리뷰를 확인해 보세요:

Asana의 깔끔하고 직관적인 사용자 인터페이스는 팀 내 사용자 적응도를 크게 높여주어 매우 만족스럽습니다. 사용자 경험의 마찰을 줄이려는 노력이 뚜렷이 느껴지며, 이는 우리 워크플로우에 자연스럽게 통합되는 데 기여합니다. Asana를 사용함으로써 잠재 고객 파이프라인 관리와 내부 업무 추적 등 비즈니스 프로세스를 효율화할 수 있었습니다. 모든 구성원이 서로 연결되고 다양한 작업 및 프로젝트에 대한 정보를 공유할 수 있게 하여, 비동기적으로도 자신 있게 협업할 수 있게 해줍니다. Asana의 초기 설정은 매우 쉽고 비교적 원활했으며, Zapier와 같은 통합 기능에 대한 사소한 조정만 필요했습니다. 전반적으로 Asana의 디자인과 기능은 완전 원격 근무 기업으로서 우리 팀의 운영과 생산성을 크게 지원해 주었습니다.

Asana의 깔끔하고 직관적인 사용자 인터페이스는 팀 내 사용자 적응도를 크게 높여주어 매우 만족스럽습니다. 사용자 경험의 마찰을 줄이려는 노력이 뚜렷이 느껴지며, 이는 우리 워크플로우에 자연스럽게 통합되는 데 기여합니다. Asana를 사용함으로써 잠재 고객 파이프라인 관리와 내부 작업 추적 등 비즈니스 프로세스를 효율화할 수 있었습니다. 모든 구성원이 서로 연결되고 다양한 작업 및 프로젝트에 대한 정보를 공유할 수 있게 하여, 비동기적으로도 자신 있게 협업할 수 있게 해줍니다. Asana의 초기 설정은 매우 쉽고 비교적 원활했으며, Zapier와 같은 통합 기능에 대한 사소한 조정만 필요했습니다. 전반적으로 Asana의 디자인과 기능은 완전 원격 근무 기업으로서 우리 팀의 운영과 생산성을 크게 지원해 주었습니다.

Asana의 깔끔하고 직관적인 사용자 인터페이스는 팀 내 사용자 적응도를 크게 높여주어 매우 만족스럽습니다. 사용자 경험의 마찰을 줄이려는 노력이 뚜렷이 느껴지며, 이는 우리 워크플로우에 자연스럽게 통합되는 데 기여합니다. Asana를 사용함으로써 잠재 고객 파이프라인 관리와 내부 작업 추적 등 비즈니스 프로세스를 효율화할 수 있었습니다. 모든 구성원이 서로 연결되어 다양한 작업과 프로젝트에 대한 정보를 공유할 수 있게 하여, 비동기적으로도 자신 있게 협업할 수 있게 해줍니다.

Asana의 초기 설정은 매우 쉽고 비교적 원활했으며, Zapier와 같은 통합 기능에 대한 사소한 조정만 필요했습니다. 전반적으로 Asana의 디자인과 기능은 완전 원격 근무 기업으로서 우리 팀의 운영과 생산성을 크게 지원해 주었습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 컨텍스트 전환은 팀의 생산성을 서서히 잠식하고 있습니다. 저희 연구에 따르면 업무 방해 요인의 42%가 플랫폼 전환, 이메일 관리, 회의 간 이동에서 비롯됩니다. 이러한 생산성 저하를 유발하는 방해 요소를 제거할 수 있다면 어떨까요? ClickUp은 모든 워크플로우(및 채팅)를 하나의 간소화된 플랫폼으로 통합합니다. 채팅, 문서, 화이트보드 등 다양한 공간에서 작업을 시작하고 관리하세요. AI 기반 기능이 맥락을 연결하고 검색 가능하며 관리하기 쉽게 유지해줍니다!

4. Basecamp

via Basecamp

Basecamp는 의도적으로 간결한 접근 방식을 취합니다. 적은 기능, 맞춤형 커스터마이징, 평탄한 가격 정책이 특징이죠. 단순함을 원하는 분산 팀에게 신선한 선택이 될 수 있습니다. 비동기식 토론을 위한 메시지 보드, 실시간 채팅을 위한 캠프파이어, 작업 목록을 위한 할 일 목록을 제공합니다.

플랫폼의 '힐 차트(Hill Charts)'는 진행 상황을 시각화하는 독특한 방식으로, 작업이 '계획 수립' 단계인지 '실행' 단계인지 보여줍니다. Basecamp의 한도는 동시에 강점이기도 합니다. 간트 차트나 세분화된 권한 설정이 필요한 팀에게는 부족할 수 있지만, 명확성을 중시하는 팀에게는 불필요한 복잡성을 제거해 줍니다.

Basecamp의 최고의 기능들

메시지 보드: 주제별로 정리된 장문의 비동기식 토론으로, 대화를 검색 가능하게 유지합니다.

캠프파이어 채팅: 각 프로젝트 내 실시간 그룹 채팅으로 신속한 질문 해결

힐 차트: 작업이 문제 해결 단계인지 실행 단계인지 보여주는 시각적 진행률 표시기

Basecamp 장단점

장점:

주관적인 디자인으로 팀이 도구 설정보다 일에 집중할 수 있게 합니다

의견이 담긴 디자인으로 결정 피로를 줄입니다

자동 체크인 프롬프트가 팀 회원들에게 업데이트를 요청하여 상태 회의 횟수를 줄여줍니다

단점:

제한된 맞춤형 기능과 간트 차트 또는 고급 의존성 추적 기능 부재

권한 설정은 기업용 도구들에 비해 상대적으로 기본적입니다

복잡한 프로젝트 계층을 가진 팀은 빠르게 한계에 부딪힐 수 있습니다

Basecamp 가격 정책

Basecamp: $16/사용자/월 Basecamp Pro 무제한: $300/월 (연간 결제)

Basecamp 평가 및 리뷰

G2: 4.1/5 (5,448개 리뷰) Capterra: 4.3/5 (14,400개 리뷰)

실제 사용자들은 Basecamp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요: Basecamp에서 가장 마음에 드는 점은 원격 근무 프로세스를 매끄럽게 관리할 수 있게 도와준다는 것입니다. 회사 차원에서 모든 대화, 계획, 작업, 프로젝트 진행 상황을 완벽하게 추적할 수 있게 해줍니다. 작업 할당, 팀 커뮤니케이션, 프로젝트 진행 모니터링에 매우 유용합니다. 또한 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스로 팀원들이 빠르게 적응할 수 있습니다. 이 모든 것이 협업을 원활하게 하고 전반적인 효율성을 높여줍니다.

G2 리뷰를 확인해 보세요:

Basecamp에서 가장 마음에 드는 점은 원격 근무 프로세스를 매끄럽게 관리할 수 있게 도와준다는 것입니다. 회사 차원에서 모든 대화, 계획, 작업, 프로젝트 진행 상황을 완벽하게 추적할 수 있게 해줍니다. 작업 할당, 팀 커뮤니케이션, 프로젝트 진행 모니터링에 매우 유용합니다. 또한 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스로 팀원들이 빠르게 적응할 수 있습니다. 이 모든 것이 협업을 원활하게 하고 전반적인 효율성을 높여줍니다.

Basecamp에서 가장 마음에 드는 점은 원격 근무 프로세스를 매끄럽게 관리할 수 있게 도와준다는 것입니다. 회사 차원에서 모든 대화, 계획, 작업, 프로젝트 진행 상황을 완벽하게 추적할 수 있게 해줍니다. 작업 할당, 팀 커뮤니케이션, 프로젝트 진행 모니터링에 매우 유용합니다. 또한 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스로 팀원들이 빠르게 적응할 수 있습니다. 이 모든 것이 협업을 원활하게 하고 전반적인 효율성을 높여줍니다.

Basecamp에서 가장 마음에 드는 점은 원격 근무 프로세스를 매끄럽게 관리할 수 있게 도와준다는 것입니다. 회사 차원에서 모든 대화, 계획, 작업, 프로젝트 진행 상황을 완벽하게 추적할 수 있게 해줍니다. 작업 할당, 팀 커뮤니케이션, 프로젝트 진행 모니터링에 매우 유용합니다. 또한 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스로 팀원들이 빠르게 적응할 수 있습니다. 이 모든 것이 협업을 원활하게 하고 전반적인 효율성을 높여줍니다.

5. Notion

Notion을 통해

Notion은 문서, wiki, 데이터베이스를 유연한 시스템으로 통합한 모듈형 작업 공간입니다. 문서 작업이 많은 분산 팀에게 Notion은 지식 관리에 탁월합니다. 관계형 데이터베이스를 통해 작업과 문서를, 문서와 프로젝트를, 프로젝트와 팀 디렉터리를 연결할 수 있습니다.

Notion AI는 에디터에 요약 및 Q&A 기능을 직접 추가합니다. 단점은 Notion의 유연성을 활용하려면 설정이 필요하다는 점입니다. 맞춤형 설정을 선호하는 팀에게는 기능이 있지만, 즉시 작업을 시작하려는 팀에게는 프로젝트 시작 전 또 다른 프로젝트처럼 느껴질 수 있습니다.

Notion 최고의 기능

관계형 데이터베이스: 페이지, 작업, 데이터베이스를 연결하여 정보가 지속적으로 연결되도록 합니다

Notion AI: 긴 문서를 요약하고, 초안을 생성하거나, 작업 공간 콘텐츠에 대해 질문하세요.

유연한 템플릿: wiki, 프로젝트 트래커 등을 위한 커뮤니티 또는 팀 템플릿으로 시작하세요

Notion 장단점

장점:

매우 유연한 "빈 캔버스" 접근 방식으로 팀이 필요한 작업 공간을 정확히 구축할 수 있습니다

강력한 문서화 및 wiki 기능은 지식 중심 팀에 이상적입니다

관계형 데이터베이스는 데이터 중복을 줄입니다

단점:

기능적인 작업 공간 구축에 상당한 설정 시간이 필요합니다

매우 큰 작업 공간에서는 성능이 저하될 수 있습니다

기본 제공 프로젝트 관리 기능은 전용 PM 도구보다 덜 강력합니다

Notion 가격 정책

Free Plus: $9/사용자/월 (연간 결제) Business: $16/사용자/월 (연간 결제) Enterprise: 맞춤형

Notion 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (6,000개 이상의 리뷰) Capterra: 4.7/5 (2,685개 리뷰)

실제 사용자들은 Notion에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요: Notion은 단순하면서도 강력해서 거의 모든 작업을 할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 생성하는 모든 페이지를 완전히 맞춤 설정할 수 있고, 유용한 훌륭한 템플릿도 제공됩니다. 원격 팀원들과 체계적으로 연결되어 업무를 관리하는 데 도움이 됩니다. 우리 팀은 일에서 모두 사용하는데, 시간과 번거로움을 크게 줄여줍니다. 초기 설정은 매우 쉬웠고, 문서를 마이그레이션한 후 모든 작업을 손쉽게 생성할 수 있었으며, 다양한 기능을 제공합니다. 저는 매일 문서를 공유하고, 작업을 정리하며, 노트를 작성하고, 통화 녹음 및 전사까지 합니다. Notion은 상쾌한 느낌을 주며, 약 300명 규모의 대규모 회사에서도 모두를 연결하고 체계적으로 유지해 줍니다.

G2 리뷰를 확인해 보세요:

Notion은 단순하면서도 강력해서 거의 모든 작업을 할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 생성하는 모든 페이지를 완전히 맞춤 설정할 수 있고, 유용한 훌륭한 템플릿도 제공됩니다. 원격 팀원들과 체계적으로 연결되어 업무를 관리하는 데 도움이 됩니다. 우리 팀은 일에서 모두 사용하는데, 시간과 번거로움을 크게 줄여줍니다. 초기 설정은 매우 쉬웠고, 문서를 마이그레이션한 후 모든 작업을 손쉽게 생성할 수 있었으며, 다양한 기능을 제공합니다. 저는 매일 문서를 공유하고, 작업을 정리하며, 노트를 작성하고, 통화 녹음 및 전사까지 합니다. Notion은 상쾌한 느낌을 주며, 약 300명 규모의 대규모 회사에서도 모두를 연결하고 체계적으로 유지해 줍니다.

Notion은 단순하면서도 강력해서 거의 모든 작업을 할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 생성하는 모든 페이지를 완전히 맞춤 설정할 수 있고, 유용한 훌륭한 템플릿도 제공됩니다. 원격 팀원들과 체계적으로 연결되어 업무를 관리하는 데 도움이 됩니다. 우리 팀은 일에서 모두 사용하는데, 시간과 번거로움을 크게 줄여줍니다. 초기 설정은 매우 쉬웠고, 문서를 마이그레이션한 후 모든 작업을 손쉽게 생성할 수 있었으며, 다양한 기능을 제공합니다. 저는 매일 문서를 공유하고, 작업을 정리하며, 노트를 작성하고, 통화 녹음 및 전사까지 합니다. Notion은 상쾌한 느낌을 주며, 약 300명 규모의 대규모 회사에서도 모두를 연결하고 체계적으로 유지해 줍니다.

Notion은 단순하면서도 강력해서 거의 모든 작업을 할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 생성하는 모든 페이지를 완전히 맞춤 설정할 수 있고, 유용한 훌륭한 템플릿도 제공됩니다. 원격 팀원들과 체계적으로 연결되어 업무를 관리하는 데 도움이 됩니다. 우리 팀은 업무에서 모두 사용하는데, 시간과 번거로움을 크게 줄여줍니다. 초기 설정은 매우 쉬웠고, 문서를 마이그레이션한 후 모든 작업을 손쉽게 생성할 수 있었으며, 다양한 기능을 제공합니다. 저는 매일 문서를 공유하고, 작업을 정리하며, 노트를 작성하고, 통화 녹음 및 전사까지 합니다. Notion은 상쾌한 느낌을 주며, 약 300명 규모의 대규모 회사에서도 모두를 연결하고 체계적으로 유지해 줍니다.

6. Trello

Atlassian 제공

Trello는 아틀라시안(Atlassian)이 인수한 원조 칸반(Kanban) 스타일 태스크 보드입니다. 드래그 앤 드롭 방식의 직관성으로 가장 쉽게 도입할 수 있는 PM 도구 중 하나입니다. 간단한 워크플로우 자동화가 필요한 분산 팀에게 Trello의 시각적 접근 방식은 별도의 교육 없이도 모든 구성원의 업무를 일관되게 관리합니다.

Trello의 내장 자동화 엔진인 버틀러(Butler)를 사용하면 반복 작업을 자동화하는 규칙을 생성할 수 있습니다. Trello의 한계는 깊이입니다. 복잡한 프로젝트나 세부 보고가 필요한 경우 보드 개념이 한계에 부딪히지만, 여전히 견고한 경량 옵션으로 자리매김하고 있습니다.

Trello 최고의 기능

칸반 보드: 작업 상태를 한눈에 확인할 수 있는 클래식한 드래그 앤 드롭 카드 인터페이스의 가시성

버틀러 자동화: 코드 작성 없이 "카드가 완료 상태로 이동되면 모든 항목 확인"과 같은 규칙을 생성하세요

타임라인 및 달력 보기 (프리미엄): 마감일 중심의 플랜을 위해 타임라인이나 달력에서 카드를 시각화하세요

Trello 장단점

장점:

학습 곡선이 매우 낮아 대부분의 팀이 즉시 사용을 시작할 수 있습니다

버틀러 자동화는 복잡한 규칙을 처리하는 가벼운 tool입니다

Atlassian 생태계(Jira, Confluence)와의 심층 통합

단점:

제한된 기본 보고 및 분석 기능

의존성 추적 및 자원 관리 기능은 최소한으로 제공됩니다

스타터 플랜에는 보드 및 자동화 한도가 적용됩니다

Trello 가격 정책

무료 스탠다드: $6/사용자/월 (연간 결제) 프리미엄: $10/사용자/월 (연간 결제) Enterprise: $17.50/사용자/월부터 (사용자 수에 따라 가격 변동)

Trello 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (13,000개 이상의 리뷰) Capterra: 4.5/5 (23,450개 리뷰)

실제 사용자들은 Trello에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요: 많은 사람들이 Trello에서 가장 좋아하는 점은 시각적 단순성과 유연성입니다. 칸반 스타일 보드를 통해 작업을 쉽게 정리하고, 프로젝트 진행 상황을 추적하며, 팀원과 시각적으로 협업할 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 인터페이스와 함께 사용자 정의 가능한 보드, 카드, 목록을 통해 사용자는 특정 워크플로우에 맞게 Trello를 조정할 수 있습니다. 또한 Slack, Google Drive, Jira 등 다양한 타사 앱과 연동되어 생산성을 높이고 프로젝트 관리를 간소화합니다. Smartsheet는 스프레드시트 스타일 인터페이스를 프로젝트 관리에 도입하여 엑셀에서 전환하는 팀에게 친숙함을 제공합니다. 간트 차트, 자동화, 대시보드 등 PM 기능이 추가로 탑재되어 있습니다. 규정 준수 산업의 분산 팀에게 Smartsheet의 FedRAMP 및 국방부(DoD) 인증은 유효한 선택지가 됩니다. 단점은 복잡성입니다. Smartsheet의 수식은 Excel과 다르며, 고급 기능은 추가 구매가 필요합니다. 단순한 스프레드시트를 기대하는 팀은 예상보다 가파른 학습 곡선을 경험할 수 있습니다. 장점: 단점: 프로: $10/사용자/월 (연간 결제) 비즈니스: $20/사용자/월 (연간 결제) Enterprise: 맞춤형 G2: 4.4/5 (23,019개 리뷰) Capterra: 4.5/5 (3,471개 리뷰) G2 리뷰를 확인해 보세요: 저는 업무상 수백 명의 고객과 그들이 주문한 내역을 기록하고 관리하기 위해 매일 Smartsheet를 사용합니다. Smartsheet는 정보 공유의 중심점 역할을 하며 원격 근무 직원을 팀에 통합하는 방식을 제공했습니다. 워크시트의 간편함과 기능성에 만족합니다. Smartsheet에 정보를 입력하고 첨부 파일을 첨부하는 방식은 지금까지 제가 경험한 정보 추적 및 기록 방법 중 가장 효율적이었습니다. Wrike는 강력한 거버넌스와 교정 워크플로우가 필요한 중견 및 기업 팀을 대상으로 합니다. 크로스 태깅 시스템을 통해 단일 작업이 여러 프로젝트에 동시에 존재할 수 있어, 서로 다른 팀이 동일한 결과물을 중복 작업 없이 확인할 수 있습니다. Wrike AI는 위험 예측 및 AI 요약 기능을 제공합니다. 창작 작업을 관리하는 분산 팀을 위해 Wrike의 교정 기능은 플랫폼 내에서 30개 이상의 파일 형식에 대한 마크업 및 승인을 지원합니다. 단점은 복잡성과 비용으로, 전체 기능을 사용하려면 상위 플랜과 애드온이 필요합니다. 장점: 단점: FreeTeam: $10/사용자/월 Business: $25/사용자/월 Enterprise: 맞춤형 Pinnacle: 맞춤형 G2: 4.2/5 (4,519개 리뷰) Capterra: 4.4/5 (2,876개 리뷰) G2 리뷰를 확인해 보세요: Wrike는 특히 대규모 원격 팀을 위한 탁월한 프로젝트 관리 플랫폼입니다. Smartsheet 같은 경쟁사보다 훨씬 이해하기 쉽고 빠르게 적응할 수 있습니다. 검토 과정에서 문서 버전 관리를 지원하는 Wrike의 기능은 정말 훌륭하며, 창의적인 콘텐츠를 원활하게 반복 작업할 수 있게 해줍니다. 저는 이제 매일 Wrike를 사용하며, 예전에 쓰던 Asana나 Monday.com 같은 다른 플랫폼은 전혀 그리워하지 않습니다. Zoho Projects는 광범위한 Zoho 생태계의 일부로, 이미 다른 Zoho 앱을 사용하는 팀에 자연스럽게 통합됩니다. 이 플랫폼은 간트 차트, 이슈 추적, 타임시트, 작업 의존성을 합리적인 가격에 제공합니다. 분산된 팀을 위해 비동기식 토론을 위한 내장 채팅 및 포럼을 포함합니다. 이 플랫폼은 시간 추적 및 자원 활용도 보고서도 지원하여 관리자의 업무량 관리에 도움을 줍니다. 단점은 Zoho Projects가 자체 생태계 내에서 가장 효과적으로 작동한다는 점입니다. 다른 Zoho 제품을 사용하지 않는 팀은 독립형 경험이 경쟁사 대비 덜 정교하다고 느낄 수 있습니다. 장점: 단점: 프리미엄 무료: $5/사용자/월 (연간 결제) 기업: $10/사용자/월 (연간 결제) G2: 4.3/5 (528개 리뷰) Capterra: 4.4/5 (500개 이상 리뷰) G2 리뷰를 확인해 보세요: 저는 Zoho Projects로 일을 계획하고 추적하며 관리합니다. 작업, 마일스톤, 간트 차트를 통해 일을 체계적으로 정리해 한눈에 진행 상황과 마감일을 파악할 수 있는 점이 마음에 듭니다. 댓글, 파일 공유, 활동 피드 같은 협업 기능으로 모든 내용을 한곳에 모아 관리할 수 있다는 점도 높이 평가합니다. 자동화 및 알림 기능은 수동 후속 작업을 줄여줍니다. 또한 모든 프로젝트 계획, 작업, 타임라인, 논의를 한곳에 모아 작업 가시성 부족, 마감일 누락, 산발적인 커뮤니케이션 같은 문제를 해결합니다. 실용적이고 사용하기 쉬워 팀원들이 일관성을 유지하며 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다. 프로젝트 생성, 사용자 추가, 작업 및 마일스톤 설정도 상당히 쉽고 직관적이었습니다. Teamwork.com은 청구 가능한 시간을 추적하고 고객 권한을 관리해야 하는 에이전시 및 컨설팅과 같은 고객 서비스 팀을 위해 설계되었습니다. 외부 고객을 지원하는 분산형 팀에게 청구 가능성과 고객 가시성에 대한 이 집중은 차별화된 장점입니다. 플랫폼에는 시간 추적, 업무량 계획, 청구서 발행 기능이 기본적으로 포함됩니다. 클라이언트 사용자에게 특정 프로젝트에 대한 제한된 접근 권한을 부여할 수 있어, 시간대를 초월한 외부 이해관계자와의 협업에 유용합니다. 단점은 클라이언트 서비스에 집중된 기능이 내부 팀에게는 지나치게 특화된 느낌을 줄 수 있다는 점입니다. 장점: 단점: Free Deliver: $11.99/사용자/월 (연간 결제) Grow: $20.99/사용자/월 (연간 결제) Scale: 맞춤형 G2: 4.4/5 (1,375개 리뷰) Capterra: 4.5/5 (919개 리뷰) G2 리뷰를 확인해 보세요: 워크플로우에서 정리하거나 스케줄링하고 싶은 거의 모든 것에 대해 Teamwork에는 해당 기능이 있습니다. 게다가 매우 활발한 개발 팀이 항상 연구하고 피드백을 흡수하며 새롭고 개선된 기능과 수정 사항을 추가하고 있습니다. 그리고 지원팀(저는 필요로 한 적은 없지만 특정 기능에 대해 질문한 적이 있습니다)은 반응이 매우 빠르고 친절하며 소통하기 쉽습니다. 도구 모음에 있는 '피드백' 아이콘을 통해 개발팀에 언제든지 의견과 제안을 남길 수 있다는 점도 마음에 듭니다. 정말 좋아요…

G2 리뷰를 확인해 보세요:

많은 사람들이 Trello에서 가장 좋아하는 점은 시각적 단순성과 유연성입니다. 칸반 스타일 보드를 통해 작업을 쉽게 정리하고, 프로젝트 진행 상황을 추적하며, 팀원과 시각적으로 협업할 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 인터페이스와 함께 사용자 정의 가능한 보드, 카드, 목록을 통해 사용자는 특정 워크플로우에 맞게 Trello를 조정할 수 있습니다. 또한 Slack, Google Drive, Jira 등 다양한 타사 앱과 연동되어 생산성을 높이고 프로젝트 관리를 간소화합니다.

많은 사람들이 Trello에서 가장 좋아하는 점은 시각적 단순성과 유연성입니다. 칸반 스타일 보드를 통해 작업을 쉽게 정리하고, 프로젝트 진행 상황을 추적하며, 팀원과 시각적으로 협업할 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 인터페이스와 함께 사용자 정의 가능한 보드, 카드, 목록을 통해 사용자는 특정 워크플로우에 맞게 Trello를 조정할 수 있습니다. 또한 Slack, Google Drive, Jira 등 다양한 타사 앱과 연동되어 생산성을 높이고 프로젝트 관리를 간소화합니다.

많은 사람들이 Trello에서 가장 좋아하는 점은 시각적 단순성과 유연성입니다. 칸반 스타일 보드를 통해 작업을 쉽게 정리하고, 프로젝트 진행 상황을 추적하며, 팀원과 시각적으로 협업할 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 인터페이스와 함께 사용자 정의 가능한 보드, 카드, 목록을 통해 사용자는 특정 워크플로우에 맞게 Trello를 조정할 수 있습니다. 또한 Slack, Google Drive, Jira 등 다양한 타사 앱과 연동되어 생산성을 높이고 프로젝트 관리를 간소화합니다.

7. Smartsheet

Smartsheet 제공

Smartsheet는 스프레드시트 스타일 인터페이스를 프로젝트 관리에 도입하여 엑셀에서 전환하는 팀에게 친숙함을 제공합니다. 간트 차트, 자동화, 대시보드 등 PM 기능이 추가로 탑재되어 있습니다. 규정 준수 산업의 분산 팀에게 Smartsheet의 FedRAMP 및 국방부(DoD) 인증은 유효한 선택지가 됩니다.

단점은 복잡성입니다. Smartsheet의 수식은 Excel과 다르며, 고급 기능은 추가 구매가 필요합니다. 단순한 스프레드시트를 기대하는 Teams는 예상보다 가파른 학습 곡선을 경험할 수 있습니다.

Smartsheet의 주요 기능

스프레드시트 스타일 그리드: 수식과 조건부 형식이 적용된 익숙한 행과 열

간트 보기 및 달력 보기: 시트를 벗어나지 않고도 타임라인과 의존성을 시각화하세요

컨트롤 센터 (애드온): 템플릿과 보고 기능을 통해 대규모 프로젝트 포트폴리오를 표준화하고 관리하세요.

Smartsheet 장단점

장점:

익숙한 스프레드시트 인터페이스로 Excel 사용 팀의 도입 장벽을 낮춥니다

FedRAMP 및 국방부(DoD) 인증으로 정부 계약업체에 적합합니다.

PMO를 위한 강력한 포트폴리오 관리 기능

단점:

수식과 기능이 엑셀과 달라 재학습이 필요합니다

프리미엄 기능은 별도 구매가 필요합니다

매우 큰 시트에서는 성능이 저하될 수 있습니다

Smartsheet 가격 정책

프로: $10/사용자/월 (연간 결제) Business: $20/사용자/월 (연간 결제) Enterprise: 맞춤형

Smartsheet 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (23,019개 리뷰) Capterra: 4.5/5 (3,471개 리뷰)

실제 사용자들은 Smartsheet에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요: 저는 업무상 수백 명의 고객과 그들이 주문한 내역을 기록하고 관리하기 위해 매일 Smartsheet를 사용합니다. Smartsheet는 정보 공유의 중심점 역할을 하며 원격 근무 직원을 팀에 통합하는 방식을 제공했습니다. 워크시트의 간편함과 기능성에 만족합니다. Smartsheet에 정보를 입력하고 첨부 파일을 첨부하는 방식은 지금까지 제가 경험한 정보 추적 및 기록 방법 중 가장 효율적이었습니다.

G2 리뷰를 확인해 보세요:

저는 업무상 수백 명의 고객과 그들이 주문한 내역을 기록하고 관리하기 위해 매일 Smartsheet를 사용합니다. Smartsheet는 정보 공유의 중심점 역할을 하며 원격 근무 직원을 팀에 통합하는 방식을 제공했습니다. 워크시트의 간편함과 기능성에 만족합니다. Smartsheet에 정보를 입력하고 첨부 파일을 첨부하는 방식은 지금까지 제가 경험한 정보 추적 및 기록 방법 중 가장 효율적이었습니다.

저는 업무상 수백 명의 고객과 그들이 주문한 내역을 기록하고 관리하기 위해 매일 Smartsheet를 사용합니다. Smartsheet는 정보 공유의 중심점 역할을 하며 원격 근무 직원을 팀에 통합하는 방식을 제공했습니다. 워크시트의 간편함과 기능성에 만족합니다. Smartsheet에 정보를 입력하고 첨부 파일을 첨부하는 방식은 지금까지 제가 경험한 정보 추적 및 기록 방법 중 가장 효율적이었습니다.

저는 업무상 수백 명의 고객과 그들이 주문한 내역을 기록하고 관리하기 위해 매일 Smartsheet를 사용합니다. Smartsheet는 정보 공유의 중심점 역할을 하며 원격 근무 직원을 팀에 통합하는 방식을 제공했습니다. 워크시트의 간편함과 기능성에 만족합니다. Smartsheet에 정보를 입력하고 첨부 파일을 첨부하는 방식은 지금까지 제가 경험한 정보 추적 및 기록 방법 중 가장 효율적이었습니다.

8. Wrike

Wrike 제공

Wrike는 강력한 거버넌스와 교정 워크플로우가 필요한 중견 및 기업 팀을 대상으로 합니다. 크로스 태깅 시스템을 통해 단일 작업이 여러 프로젝트에 동시에 존재할 수 있어, 서로 다른 팀이 동일한 결과물을 중복 작업 없이 볼 수 있습니다. Wrike AI는 위험 예측 및 AI 요약 기능을 제공합니다.

창작 작업을 관리하는 분산 팀을 위해 Wrike의 교정 기능은 플랫폼 내에서 30개 이상의 파일 형식에 대한 마크업 및 승인을 지원합니다. 단점은 복잡성과 비용으로, 전체 기능을 사용하려면 상위 플랜과 애드온이 필요합니다.

Wrike의 최고의 기능

크로스 태깅: 여러 프로젝트에 작업을 할당하여 서로 다른 팀이 각자의 맥락에서 동일한 일을 확인할 수 있도록 합니다.

교정 및 승인: 내장된 승인 워크플로우로 Wrike 내에서 직접 이미지, 비디오, PDF에 표시를 추가하세요

Wrike AI (Work Intelligence): AI 기반 위험 예측, 요약 기능 및 Q&A 어시스턴트

Wrike 장단점

장점:

크로스 태깅으로 중복 작업을 제거하고 크로스 기능 팀 간 협업을 원활하게 유지하세요

내장된 교정 기능으로 외부 크리에이티브 검토 tools의 필요성을 줄입니다

SOC 2 및 ISO 27001 인증을 획득한 강력한 기업용 제어 기능

단점:

전체 기능 사용을 위해서는 여러 애드온이 필요합니다

인터페이스가 신규 사용자에게 복잡하고 혼란스러울 수 있습니다

우선순위 지원 이용 가능 여부는 플랜에 따라 다릅니다

Wrike 가격 정책

FreeTeam: $10/사용자/월 Business: $25/사용자/월 Enterprise: 맞춤형 Pinnacle: 맞춤형

Wrike 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (4,519개 리뷰) Capterra: 4.4/5 (2,876개 리뷰)

실제 사용자들은 Wrike에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요: Wrike는 특히 대규모 원격 팀을 위한 탁월한 프로젝트 관리 플랫폼입니다. Smartsheet 같은 경쟁사보다 훨씬 이해하기 쉽고 빠르게 적응할 수 있습니다. 검토 과정에서 문서 버전 관리를 지원하는 Wrike의 기능은 정말 훌륭하며, 창의적인 콘텐츠를 원활하게 반복 작업할 수 있게 해줍니다. 저는 이제 매일 Wrike를 사용하며, 예전에 쓰던 Asana나 Monday.com 같은 다른 플랫폼은 전혀 그리워하지 않습니다.

G2 리뷰를 확인해 보세요:

Wrike는 특히 대규모 원격 팀을 위한 탁월한 프로젝트 관리 플랫폼입니다. Smartsheet 같은 경쟁사보다 훨씬 이해하기 쉽고 빠르게 적응할 수 있습니다. 검토 과정에서 문서 버전 관리를 지원하는 Wrike의 기능은 정말 훌륭하며, 창의적인 콘텐츠를 원활하게 반복 작업할 수 있게 해줍니다. 저는 이제 매일 Wrike를 사용하며, 예전에 쓰던 Asana나 Monday.com 같은 다른 플랫폼은 전혀 그리워하지 않습니다.

Wrike는 특히 대규모 원격 팀을 위한 탁월한 프로젝트 관리 플랫폼입니다. Smartsheet 같은 경쟁사보다 훨씬 이해하기 쉽고 빠르게 적응할 수 있습니다. 검토 과정에서 문서 버전 관리를 지원하는 Wrike의 기능은 정말 훌륭하며, 창의적인 콘텐츠를 원활하게 반복 작업할 수 있게 해줍니다. 저는 이제 매일 Wrike를 사용하며, 예전에 쓰던 Asana나 Monday.com 같은 다른 플랫폼은 전혀 그리워하지 않습니다.

Wrike는 특히 대규모 원격 팀을 위한 탁월한 프로젝트 관리 플랫폼입니다. Smartsheet 같은 경쟁사보다 훨씬 이해하기 쉽고 빠르게 적응할 수 있습니다. 검토 과정에서 문서 버전 관리를 지원하는 Wrike의 기능은 정말 훌륭하며, 창의적인 콘텐츠를 원활하게 반복 작업할 수 있게 해줍니다. 저는 이제 매일 Wrike를 사용하며, 예전에 쓰던 Asana나 Monday.com 같은 다른 플랫폼은 전혀 그리워하지 않습니다.

9. Zoho 프로젝트

Zoho 제공

Zoho Projects는 광범위한 Zoho 생태계의 일부로, 이미 다른 Zoho 앱을 사용하는 팀에 자연스럽게 통합됩니다. 이 플랫폼은 간트 차트, 이슈 추적, 타임시트, 작업 의존성을 합리적인 가격에 제공합니다. 분산된 팀을 위해 비동기식 토론을 위한 내장 채팅 및 포럼을 포함합니다.

이 플랫폼은 시간 추적 및 자원 활용도 보고서도 지원하여 관리자의 업무량 관리에 도움을 줍니다. 단점은 Zoho Projects가 자체 생태계 내에서 가장 효과적으로 작동한다는 점입니다. 다른 Zoho 제품을 사용하지 않는 팀은 독립형 경험이 경쟁사 대비 덜 정교하다고 느낄 수 있습니다.

Zoho Projects 주요 기능

의존성 기반 간트 차트: 드래그 앤 드롭 재조정으로 프로젝트 타임라인과 작업 간 관계를 시각화하세요

내장형 타임시트: 타사 도구 없이도 작업별 시간 기록 및 활용도 보고서 생성 가능

Zoho 생태계 통합: Zoho CRM, Zoho 문서 및 기타 Zoho 앱과 원활하게 연결하세요

Zoho 프로젝트 장단점

장점:

간편한 설정으로 소규모 팀과 스타트업이 몇 분 만에 일을 시작할 수 있습니다

Zoho 생태계와의 원활한 연동으로 외부 커넥터 필요성을 줄입니다

내장된 문제 추적 및 타임시트로 일반적인 PM 요구사항을 해결하세요

단점:

다른 Zoho 제품을 사용하지 않는 팀의 경우 독립형 경험은 덜 정교합니다

맞춤형 사용자 지정 및 고급 워크플로우 옵션의 한도

UI가 최신 tools들에 비해 다소 구식처럼 느껴질 수 있습니다

Zoho 프로젝트 가격

프리미엄 무료: $5/사용자/월 (연간 결제) Enterprise: $10/사용자/월 (연간 결제)

Zoho Projects 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (528개 리뷰) Capterra: 4.4/5 (500개 이상 리뷰)

실제 사용자들은 Zoho Projects에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요: 저는 Zoho Projects로 일을 계획하고 추적하며 관리합니다. 작업, 마일스톤, 간트 차트를 통해 일을 체계적으로 정리해 한눈에 진행 상황과 마감일을 파악할 수 있는 점이 마음에 듭니다. 댓글, 파일 공유, 활동 피드 같은 협업 기능으로 모든 내용을 한곳에 모아 관리할 수 있다는 점도 높이 평가합니다. 자동화 및 알림 기능은 수동 후속 작업을 줄여줍니다. 또한 모든 프로젝트 플랜, 작업, 타임라인, 논의를 한곳에 모아 작업 가시성 부족, 마감일 누락, 산발적인 커뮤니케이션 같은 문제를 해결합니다. 실용적이고 사용하기 쉬워 팀원들이 일관성을 유지하며 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다. 프로젝트 생성, 사용자 추가, 작업 및 마일스톤 설정도 상당히 쉽고 직관적이었습니다.

G2 리뷰를 확인해 보세요:

저는 Zoho Projects로 일을 계획하고 추적하며 관리합니다. 작업, 마일스톤, 간트 차트를 통해 일을 체계적으로 정리해 한눈에 진행 상황과 마감일을 파악할 수 있는 점이 마음에 듭니다. 댓글, 파일 공유, 활동 피드 같은 협업 기능으로 모든 내용을 한곳에 모아 관리할 수 있다는 점도 높이 평가합니다. 자동화 및 알림 기능은 수동 후속 작업을 줄여줍니다. 또한 모든 프로젝트 플랜, 작업, 타임라인, 논의를 한곳에 모아 작업 가시성 부족, 마감일 누락, 산발적인 커뮤니케이션 같은 문제를 해결합니다. 실용적이고 사용하기 쉬워 팀원들이 일관성을 유지하며 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다. 프로젝트 생성, 사용자 추가, 작업 및 마일스톤 설정도 상당히 쉽고 직관적이었습니다.

저는 Zoho Projects로 일을 계획하고 추적하며 관리합니다. 작업, 마일스톤, 간트 차트를 통해 일을 체계적으로 정리해 한눈에 진행 상황과 마감일을 파악할 수 있는 점이 마음에 듭니다. 댓글, 파일 공유, 활동 피드 같은 협업 기능으로 모든 내용을 한곳에 모아 관리할 수 있다는 점도 높이 평가합니다. 자동화 및 알림 기능은 수동 후속 작업을 줄여줍니다. 또한 모든 프로젝트 계획, 작업, 타임라인, 논의를 한곳에 모아 작업 가시성 부족, 마감일 누락, 산발적인 커뮤니케이션 같은 문제를 해결합니다. 실용적이고 사용하기 쉬워 팀원들이 일관성을 유지하며 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다. 프로젝트 생성, 사용자 추가, 작업 및 마일스톤 설정도 상당히 쉽고 직관적이었습니다.

저는 Zoho Projects로 일을 계획하고 추적하며 관리합니다. 작업, 마일스톤, 간트 차트를 통해 일을 체계적으로 정리해 한눈에 진행 상황과 마감일을 파악할 수 있는 점이 마음에 듭니다. 댓글, 파일 공유, 활동 피드 같은 협업 기능으로 모든 내용을 한곳에 모아 관리할 수 있다는 점도 높이 평가합니다. 자동화 및 알림 기능은 수동 후속 작업을 줄여줍니다. 또한 모든 프로젝트 플랜, 작업, 타임라인, 논의를 한곳에 모아 작업 가시성 부족, 마감일 누락, 산발적인 커뮤니케이션 같은 문제를 해결합니다. 실용적이고 사용하기 쉬워 팀원들이 일관성을 유지하며 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다. 프로젝트 생성, 사용자 추가, 작업 및 마일스톤 설정도 상당히 쉽고 직관적이었습니다.

10. Teamwork.com

Teamwork.com은 청구 가능한 시간을 추적하고 클라이언트 권한을 관리해야 하는 에이전시 및 컨설팅과 같은 고객 서비스 팀을 위해 설계되었습니다. 외부 고객을 지원하는 분산형 팀에게 청구 가능성과 클라이언트 가시성에 대한 이 집중은 차별화된 장점입니다. 플랫폼에는 시간 추적, 업무량 계획, 청구서 발행 기능이 기본적으로 포함됩니다.

클라이언트 사용자에게 특정 프로젝트에 대한 제한된 접근 권한을 부여할 수 있어, 시간대를 초월한 외부 이해관계자와의 협업에 유용합니다. 단점은 클라이언트 서비스에 집중된 기능이 내부 팀에게는 지나치게 특화된 느낌을 줄 수 있다는 점입니다.

Teamwork.com의 주요 기능

내장형 시간 추적 및 청구 기능: 플랫폼에서 바로 청구 가능한 시간을 기록하고, 요금을 설정하며, 청구서를 생성하세요.

클라이언트 권한: 외부 클라이언트에게 특정 프로젝트에 대한 한도 있는 접근 권한을 부여하여 볼 수 있는 내용을 제어하세요

작업량 계획: 팀 용량을 시각화하고 분산된 팀원들 간에 업무 배분을 균형 있게 조정하세요

Teamwork.com 장단점

장점:

청구 및 고객 접근 제어 기능을 갖춘 고객 서비스 팀을 위해 특별히 설계되었습니다.

시간 추적 기능이 깊이 통합되어 청구 가능한 시간 관리를 원활하게 합니다

작업량 보기로 관리자가 업무 배분을 균형 있게 조정할 수 있습니다

단점:

클라이언트 서비스 중심 설계는 내부 팀에게는 과도하게 복잡하게 느껴질 수 있습니다

비대행사 팀에게 불필요한 기능들로 인해 인터페이스가 복잡해 보일 수 있습니다

일부 사용자는 프로젝트 템플릿 설정 시 학습 곡선이 있다고 보고합니다

Teamwork.com 가격 정책

무료 Deliver: $11.99/사용자/월 (연간 결제) Grow: $20.99/사용자/월 (연간 결제) Scale: 맞춤형

Teamwork.com 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (1,375개 리뷰) Capterra: 4.5/5 (919개 리뷰)

실제 사용자들은 Teamwork.com에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요: 워크플로우에서 정리하거나 스케줄링하고 싶은 거의 모든 것에 대해 Teamwork에는 해당 기능이 있습니다. 게다가 매우 활발한 개발 팀이 항상 연구하고 피드백을 흡수하며 새롭고 개선된 기능과 수정 사항을 추가하고 있습니다. 그리고 지원팀(저는 필요로 한 적은 없지만 특정 기능에 대해 질문한 적이 있습니다)은 반응이 매우 빠르고 친절하며 소통하기 쉽습니다. 도구 모음에 있는 '피드백' 아이콘을 통해 개발팀에 언제든지 의견과 제안을 남길 수 있다는 점도 마음에 듭니다. 정말 좋아요…

G2 리뷰를 확인해 보세요:

워크플로우에서 정리하거나 스케줄링하고 싶은 거의 모든 것에 대해 Teamwork에는 해당 기능이 있습니다. 게다가 매우 활발한 개발 팀이 항상 연구하고 피드백을 흡수하며 새롭고 개선된 기능과 수정 사항을 추가하고 있습니다. 그리고 지원팀(저는 필요로 한 적은 없지만 특정 기능에 대해 질문한 적이 있습니다)은 반응이 매우 빠르고 친절하며 소통하기 쉽습니다. 도구 모음에 있는 '피드백' 아이콘을 통해 개발팀에 언제든지 의견과 제안을 남길 수 있다는 점도 마음에 듭니다. 정말 좋아요…

워크플로우에서 정리하거나 스케줄링하고 싶은 거의 모든 것에 대해 Teamwork에는 해당 기능이 있습니다. 게다가 매우 활발한 개발 팀이 항상 연구하고 피드백을 흡수하며 새롭고 개선된 기능과 수정 사항을 추가하고 있습니다. 그리고 지원팀(저는 필요로 한 적은 없지만 특정 기능에 대해 질문한 적이 있습니다)은 반응이 매우 빠르고 친절하며 소통하기 쉽습니다. 도구 모음에 있는 '피드백' 아이콘을 통해 개발팀에 언제든지 의견과 제안을 남길 수 있다는 점도 마음에 듭니다. 정말 좋아요…

워크플로우에서 정리하거나 스케줄링하고 싶은 거의 모든 것에 대해 Teamwork에는 해당 기능이 있습니다. 게다가 매우 활발한 개발 팀이 항상 연구하고 피드백을 흡수하며 새롭고 개선된 기능과 수정 사항을 추가하고 있습니다. 그리고 지원팀(저는 필요로 한 적은 없지만 특정 기능에 대해 질문한 적이 있습니다)은 반응이 매우 빠르고 친절하며 소통하기 쉽습니다. 도구 모음에 있는 '피드백' 아이콘을 통해 개발팀에 언제든지 의견과 제안을 남길 수 있다는 점도 마음에 듭니다. 정말 좋아요…

분산 팀을 위한 PM 소프트웨어 선택은 단순히 기능이 아니라 마찰을 줄이는 데 있습니다. 추가하는 모든 통합은 또 다른 잠재적 실패 지점이자 맥락이 사라지는 또 다른 장소입니다. 원격 팀을 위한 최고의 도구는 작업, 문서, 채팅, 보고를 하나의 작업 공간에 통합하여 팀이 일 자체에 집중할 수 있도록 합니다.

긴 통합 목록보다 기본 기능을 우선시하세요. 플랫폼이 별도의 추가 기능 없이도 문서화, 커뮤니케이션, 보고 요구사항을 처리할 수 있는지 확인하세요. 목표는 모든 대화, 문서, 작업이 완전한 맥락과 함께 공존하는 단일 정보원입니다. 분산 팀이 더 빠르게 움직이는 비결은 도구를 더 추가하는 것이 아니라, 필요한 도구를 줄이는 데 있습니다.

진정한 통합 작업 공간이 팀에 어떤 변화를 가져올지 확인해 보시겠습니까? 지금 바로 ClickUp으로 무료로 시작하세요.

자주 묻는 질문

단일 플랫폼 내에서 문서 기능, 작업 연계 채팅, 시간 추적, 보고 대시보드, AI 지원이 원활하게 통합된 솔루션을 찾으세요. 이러한 기능이 원활하게 연동되면 동기화 문제를 방지하고 팀의 업무 맥락을 한곳에 유지할 수 있습니다.

통합 플랫폼은 작업, 문서, 채팅, 보고를 단일화된 데이터와 권한 체계로 통합합니다. 통합에 의존하는 tools는 외부 커넥터를 통해 데이터를 전송하여 동기화 오류와 단편화된 맥락을 초래합니다.

네. PM 소프트웨어에 기본 문서, 비동기 채팅, 시간 추적, 대시보드가 포함되면 팀은 온라인 협업 도구를 통해 컨텍스트 전환 없이 소통하고, 파일을 공유하며, 일을 추적할 수 있습니다.

접근 지점이 적을수록 공격 표면도 줄어듭니다. 내장된 기능으로 데이터를 단일 플랫폼의 보안 경계 내에 유지하여 규정 준수 감사를 간소화하고 데이터 유출 위험을 감소시킵니다.