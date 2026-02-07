소규모 팀이 Notion을 벗어나는 이유: 7가지 확장 한도

대부분의 중소기업이 Notion을 떠나는 이유는 Notion 자체가 문제가 있어서가 아닙니다.

이들은 개인을 위해 설계된 도구를 사용하다 확장되는 팀의 요구를 충족하지 못해 결국 플랫폼을 떠나는 경우가 많습니다. 앱 전환과 분산된 워크플로우로 인해 매일 96분의 생산성을 잃게 됩니다.

이 글은 성장 과정에서 나타나는 7가지 구조적 한도와 Notion의 한도에 도달했음을 알리는 신호를 안내합니다.

또한 ClickUp의 통합형 작업 공간 아키텍처가 핵심 격차를 어떻게 해소하는지 살펴봅니다: - 네이티브 프로젝트 관리 - 대규모 실시간 협업 - 내장형 시간 추적 - 실제 워크플로우를 개선하는 운영 AI

중소기업이 성장할 때 드러나는 Notion의 7가지 한계점

개인과 소규모 팀에게 매력적인 요소인 Notion의 개방적 구조와 연결된 관계형 데이터베이스 방식은 비즈니스가 성장할수록 큰 걸림돌이 됩니다.

이는 확장하는 팀이 의존하는 복잡하고 체계적인 워크플로우 관리에 완전히 지원하지 못하는 근본적인 구조적 한계입니다.

제한점 1: 기본 제공 프로젝트 관리 기능 부재 (작업 의존성, 간트 차트)

여러 작업 흐름이 동시에 진행되는 제품 출시를 관리 중이라면, 개발 시작 전 디자인이 완료되어야 하고, QA 테스트 전 개발이 완료되어야 하는 상황을 겪고 있을 것입니다.

Notion이 기본적인 의존성 토글 기능을 도입했지만, 리드 타임이나 진정한 크리티컬 패스 시각화 능력과 같은 복잡한 프로젝트에 필요한 논리가 부족합니다.

이를 해결하기 위해 팀들은 데이터베이스 관계와 롤업 필드를 활용해 복잡한 우회 방안을 구축하며 의존성 논리를 모방합니다. 이 시스템은 구축에 시간이 많이 소요될 뿐만 아니라 매우 취약합니다. 단 한 번의 잘못된 입력으로도 전체 체인이 무너질 수 있으며 지속적인 수동 관리가 필요합니다. 진정한 프로젝트 관리 기반이 없다면, 여러분의 타임라인은 모래성처럼 무너질 수밖에 없습니다.

진정한 문제는 프로젝트 타임라인이 순전히 추측에 의존하게 된다는 점입니다. 단일 지연이 경고 없이 전체 프로젝트에 연쇄적으로 영향을 미칠 수 있는데, 이는 하류 영향력을 자동으로 보여주는 간트 차트가 없기 때문입니다.

제한점 2: 취약한 협업 기능 (10명 이상 사용자 시 실시간 협업 불가)

팀원들이 기획 세션을 위해 공유 Notion 문서에 접속하지만, 즉시 문제가 발생합니다. 커서가 멈추고, 서로 다른 사용자의 편집 내용이 겹쳐지며, 일부 사용자에게는 페이지 자체가 로드되지 않습니다.

이는 특히 블록과 데이터베이스가 많은 페이지에서 다수의 동시 사용자가 접속할 때 Notion의 실시간 협업 및 동기화 지연 시간이 한계에 부딪히기 때문입니다.

이러한 기술적 마찰은 행동 변화를 강요합니다. Teams는 실시간 협업을 완전히 회피하기 시작하며, 각자 따로 작업한 후 변경 사항을 병합하는 방식을 선택합니다. 이는 협업형 작업 공간의 본래 목적을 완전히 무력화시킬 뿐만 아니라 버전 관리 문제의 위험을 초래합니다.

결국 협업은 선택이 아닌 기본적으로 비동기식으로 전환됩니다. 이는 의사결정을 지연시키고, 문서의 어느 버전이 '진짜'인지에 대한 혼란을 야기하며, 신속해야 할 브레인스토밍 세션을 좌절감 넘치고 단절된 과정으로 전락시킵니다.

🌼 중소기업이 ClickUp을 사랑하는 이유! 중소기업은 종종 '프랑켄스택'으로 생존합니다. 작업, 문서, 채팅, 시간 추적, 목표 관리 등을 위해 20개 이상의 서로 연결되지 않은 도구를 조합한 임시방편이죠. 각 앱은 개별 문제를 해결할 수 있지만, 이들이 결합되면 '토글 세금'을 발생시킵니다. 컨텍스트 전환과 데이터 사일로화로 인해 팀의 주간 생산성을 최대 20%까지 소모하는 요인입니다. 소규모 비즈니스가 ClickUp으로 경쟁 우위를 확보하는 지점: 전체 소프트웨어 생태계의 기능을 대체하도록 설계된 통합 작업 공간입니다. 프로젝트 관리, 협업 문서, 실시간 채팅, 기본 제공 시간 추적을 단일 인터페이스에 통합함으로써 ClickUp은 탭을 넘나들며 정보를 찾는 번거로움을 없앱니다. 복잡한 기술 스택을 관리하는 대신, 팀은 문서의 '왜', 채팅 스레드의 '누가', 작업의 '언제'가 항상 함께 연결된 통합된 정보의 근원을 확보합니다.

한도 3: 대규모 환경에서의 데이터베이스 성능

여러분의 핵심 프로젝트 데이터베이스는 예전엔 순식간에 로드되며 반응이 빨랐습니다. 하지만 수백 개의 입력이 추가된 지금은 로드에 몇 초가 걸리고, 필터링이나 정렬 같은 간단한 작업도 느릿느릿하게 느껴집니다. 이는 Notion에서 성장하는 팀들이 흔히 겪는 문제점입니다.

블록 기반 에디터로 구축된 플랫폼의 데이터베이스는 대규모 데이터셋에 최적화되지 않았습니다.

데이터베이스가 커질수록 관계(Relations)와 집계(Rollups)의 과도한 사용은 계산 부담을 발생시켜, 상호 연결된 데이터의 무게 아래 보기가 끊기고 필터가 지연됩니다. tool이 느려지고 반응이 둔해지기 시작합니다.

가장 흔한 해결책은 대규모 데이터베이스를 관리하기 쉬운 소규모 데이터베이스로 분할하는 것입니다. 그러나 이는 단일 정보원(Single Source of Truth)을 확보하기 위해 Notion을 선택한 근본적인 이유를 훼손합니다.

제한점 4: 시간 추적 및 자원 관리 기능 부재

매분 매초가 청구 가능한 서비스 사업을 운영하거나, 예산이 작업 시간과 직접 연동되는 프로젝트를 관리한다면 팀원들의 시간 사용 현황 파악은 자원 관리의 핵심이자 수익성 확보에 필수적입니다. 그러나 Notion에는 기본적인 시간 추적 기능이 전혀 없습니다.

이로 인해 팀은 타사 도구를 추가로 도입해 구독을 늘리고 도구 과잉을 초래하거나, Notion 데이터베이스에 수동으로 시간을 기록해야 하는 상황에 직면합니다.

수동 기록은 신뢰성이 매우 낮습니다. 사람들은 잊어버리거나 잘못 추정하며, 일주일만 지연되어도 청구 가능한 시간의 20%를 잃을 수 있습니다. 이로 인해 정확한 청구서 발행이나 프로젝트 원가 계산에 데이터를 활용할 수 없게 됩니다.

작업량 보기나 용량 계획이 없다면, 누가 과부하 상태이고 누가 여유가 있는지 파악할 수 없습니다. 누군가 이미 지쳐버리거나 중요한 마감일을 놓친 후에야 비로소 자원 배분에 대한 가시성에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다. 결국 실제 데이터가 아닌 직감에 의존해 인력 배치와 프로젝트 결정을 내리게 됩니다.

📮 ClickUp 인사이트: 관리자의 15%만이 신규 작업 할당 전 기존 작업량을 확인합니다. 또 다른 24%는 오직 프로젝트 마감일만을 기준으로 작업을 배정합니다. 결과는? 팀원들은 과로하거나 역량이 제대로 활용되지 못하거나 번아웃 상태에 빠집니다. 업무량을 실시간으로 가시성 없이 배정하면 균형을 맞추는 것은 단순히 어려운 수준을 넘어 거의 불가능합니다. ClickUp의 AI 기반 자동화 기능(AI 할당, AI 우선순위 지정)은 실시간 업무량, 가용성, 역량을 고려해 팀원에게 업무를 배정합니다. AI 카드로 업무량, 마감일, 우선순위를 즉시 파악하세요. 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화 기능을 활용해 직원 1인당 하루 1시간을 절약하며 업무 효율성을 12% 향상시켰습니다.

한도 5: 제한된 자동화 기능

작업이 '완료됨' 상태로 이동될 때마다 일련의 작업이 수동으로 수행되어야 합니다. 팀원 중 한 명이 워크플로우의 다음 담당자에게 수동으로 알리고, 다른 데이터베이스의 상태 필드를 업데이트하며, 작업을 보관 처리해야 합니다.

이 과정이 모든 작업마다 반복됩니다. 이러한 반복적인 수작업은 성장하는 팀의 생산성을 크게 저해하는 요인입니다.

Notion은 기본적인 자동화 기능을 제공하지만, 단순한 트리거와 액션에 국한되어 실제 워크플로우에 필요한 조건부 논리를 지원하지 않습니다. 예를 들어 "작업의 우선순위가 '긴급'으로 설정되고 상태가 '진행 중'으로 변경되면 프로젝트 관리자에게 알림을 보내라"와 같은 조건을 처리할 수 없습니다.

이를 해결하기 위해 팀들은 종종 Zapier나 Make 같은 타사 도구를 찾습니다. 이는 복잡성을 한층 더하고, 관리해야 할 구독 서비스를 추가하며, 워크플로우에 또 다른 잠재적 장애 요소를 도입합니다. 결과적으로 수동적인 잡일이 팀의 크기와 함께 증가하여 기대했던 효율성 향상을 저해하게 됩니다.

제한점 6: 내장형 채팅/커뮤니케이션 기능 부재

프로젝트 관련 간단한 질문이 생겼을 때, Notion에 댓글을 남길까요? Slack으로 메시지를 보낼까요? 아니면 이메일 스레드를 시작할까요? 이제 팀원 모두가 하루에도 수십 번씩 같은 선택을 한다고 상상해 보세요. 바로 이렇게 맥락 분산이 시작됩니다. 팀원들이 서로 연결되지 않은 앱에서 정보를 찾느라 시간을 낭비하고, 파일을 추적하며, 여러 플랫폼에 걸쳐 업데이트를 반복하는 순간이죠.

Notion은 문서 관리에 탁월하지만, 그 문서에 관한 핵심 대화는 다른 곳에서 이루어집니다. 이 단절은 업무를 분산시키고 중요한 정보를 여러 플랫폼에 조각내게 합니다. 업무 도구와 채팅 도구 간 전환에 소모되는 정신적 에너지와 시간인 '토글 비용'은 하루 종일 누적되어, 지식 근로자들은 업무 앱 전환만으로 연간 32일의 근무일을 잃습니다.

가장 큰 문제는 중요한 결정 사항이 일시적인 채팅 스레드에 묻혀버린다는 점입니다. 이 스레드들은 참조하는 작업과 다시 연결되지 않습니다. 6개월 후 프로젝트를 돌아보면 무엇이 완료되었는지는 알 수 있지만, 왜 그런 방식으로 완료되었는지는 전혀 알 수 없습니다.

🧠 ClickUp Brain MAX: 또 다른 애드온이 아닌, 하나의 AI 슈퍼 앱 팀이 성장함에 따라 Notion의 AI는 관리해야 할 또 다른 도구로 전락합니다—분리된 프롬프트, 공유되지 않는 메모리, 제한된 컨텍스트. ClickUp Brain MAX는 복잡한 시스템을 하나의 AI 슈퍼 앱으로 대체합니다. 작업, 문서, 댓글, 의사결정 등 전체 작업 공간을 이해하는 데스크탑 AI 동반자로, 여러 AI 모델을 한곳에서 통합 운영합니다. Brain MAX를 통해 팀은 다음과 같은 혜택을 얻습니다: 단일 인터페이스에서 구현되는 다중 모델 AI

Enterprise 검색 ClickUp 및 연결된 도구 전반에서 ClickUp 및 연결된 도구 전반에서

실제 업무 기반의 작업 공간에 최적화된 답변

아이디어와 결정을 위한 음성 입력 텍스트 변환 문서에 AI를 덧씌우는 방식 대신, Brain MAX는 일이 실제로 운영되는 방식에 대한 공유 지능 계층으로 진화합니다—엔드 투 엔드

한도 7: 고급 플랜에서만 이용 가능한 AI 기능

요약 및 글쓰기 지원 같은 Notion의 AI 기능은 이론상으로는 훌륭해 보입니다. 그러나 대부분의 중소기업은 표준 플랜에 포함되지 않아 접근이 어렵습니다. Notion AI를 이용하려면 사용자당 월별 애드온 비용이 발생하며, 팀 규모가 커질수록 비용이 급증합니다.

이 가격 정책은 성장하는 비즈니스에게 큰 걸림돌이 됩니다. AI 기능을 사용하려면 프리미엄을 지불하거나, 아니면 기능을 포기하고 잠재적인 효율성 향상을 놓쳐야 하는 선택을 강요받게 됩니다.

애드온을 유료로 구매하더라도, 그 기능은 주로 콘텐츠 생성 및 요약에 집중되어 있습니다.

자동화된 다단계 프로세스 실행이나 연결된 타사 도구 전반의 심층 검색과 같은 운영 워크플로우 인텔리전스까지 완전히 확장되지 않습니다. 이는 초안을 작성하는 것 이상의 역할을 AI에 기대는 팀에게 중대한 공백을 남깁니다.

소규모 비즈니스가 Notion을 벗어나야 할 신호

모든 불편함이 tool 변경을 의미하는 것은 아닙니다. 성장통은 normal한 현상입니다. 하지만 특정 패턴은 일시적인 난관이 아닌 Notion의 한계에 도달했음을 시사합니다. 그 차이를 구분하는 방법을 알려드립니다. 👀

팀이 복잡한 우회 방법을 구축했다면: 다른 데이터베이스를 추적하기 위한 전용 데이터베이스를 만들었다면, 이는 심각한 경고 신호입니다

신입 직원이 설정을 이해하는 데 몇 주가 소요됩니다: 작업 공간은 직관적이어야 합니다. 온보딩 과정에서 Notion 설정 방식에 대한 별도 교육이 필요하다면, 이는 지나치게 복잡하다는 증거입니다.

여러 도구를 중복 구매하며 공백을 메우고 있습니다: 시간 추적, 채팅, 자동화를 위해 별도의 앱을 사용하면 시간 추적, 채팅, 자동화를 위해 별도의 앱을 사용하면 통합된 작업 공간이 아닌 조각난 도구들을 사용하게 됩니다. 직원의 약 70%가 매달 "너무 많은 애플리케이션과 작업 전환" 문제를 겪고 있습니다.

성능 불만이 일상화되고 있습니다: "Notion이 또 느려졌어"라는 말이 매일 스탠드업 회의에서 흔히 나오는 말이 되었다면, 인프라를 넘어선 것입니다

중요한 정보는 작업 공간이 아닌 채팅에 존재합니다: 실제 의사 결정이 문서화되지 않는 Slack 스레드에서 이루어진다면, '단일 정보원'은 허상에 불과합니다

자사 데이터를 신뢰하지 않게 된 경우: 프로젝트 진행 현황 관리 도구가 최신 상태인지 확신할 수 없을 때, 직원들은 개인 스프레드시트를 따로 관리하기 시작하며 혼란의 원인이 되는 정보가 여러 곳에서 발생합니다.

Notion 대체 솔루션 선택 시 고려사항

도구 변경은 시간, 비용, 팀의 인내심을 소모하는 중대한 결정입니다. 대안을 검토하기 전에 현재 성장 단계에서 비즈니스가 실제로 필요로 하는 것이 무엇인지 명확히 파악하는 것이 중요합니다. 검색 시 우선순위를 두어야 할 사항은 다음과 같습니다. 🛠️

원생 프로젝트 관리 기능: 새 도구는 작업 의존성, 다중 프로젝트 뷰(간트, 타임라인, 작업량 보기), 팀의 실제 업무 방식을 모델링할 수 있는 명확한 계층 구조 같은 내장 기능을 갖춰야 합니다. 처음부터 만들어야 하는 빈 캔버스가 아니라 말이죠.

확장 가능한 실시간 협업: 공급업체의 말만 믿지 마세요. 실제 팀 크기로 플랫폼을 테스트하고, 체험판 기간 동안 동시에 실제 일을 수행해 보세요

실제 데이터 부하에서의 성능: 빈 작업 공간은 항상 빠릅니다. 기존 데이터의 상당 부분을 가져와 현실적인 부하에서 tool이 어떻게 작동하는지 확인하세요

내장형 시간 추적 및 리소스 뷰: 청구 가능한 시간 추적이나 팀 용량 관리가 비즈니스에 중요하다면, 이러한 기능은 플랫폼에 기본적으로 포함되어야 하며, 제3자 애드온이 아니어야 합니다.

타사 의존성 없는 자동화: 조건부 논리, 다중 트리거, 실제 시간을 절약해 주는 다양한 액션을 포함한 강력한 자동화 기능을 갖춘 플랫폼을 찾으세요

상황에 맞는 커뮤니케이션: 새로운 도구는 댓글, 채팅, @멘션 같은 기능을 갖춰 대화가 참조하는 일에 연결되도록 하여 맥락 분산을 방지해야 합니다

접근성과 실용성을 갖춘 AI: 합리적인 플랜에 AI 기능이 포함되어야 하며, 단순한 콘텐츠 생성보다 워크플로우 효율성 향상에 초점을 맞춰야 합니다

명확한 마이그레이션 경로: 기존 Notion 데이터를 손쉽게 가져올 수 있는 기존 Notion 데이터를 손쉽게 가져올 수 있는 명확한 마이그레이션 경로를 제공하여 처음부터 다시 시작할 필요가 없어야 합니다

ClickUp이 Notion의 한도로 인해 중소기업이 겪는 문제를 해결하는 방법

세계 최초의 통합형 AI 작업 공간인 ClickUp은 다른 전제 하에 설계되었습니다: 팀이 성장할수록 일은 단순히 문서가 늘어나는 것이 아니라 더욱 복잡해진다는 점입니다.

Notion이 블록 단위의 유연성을 최적화하는 반면, ClickUp은 대규모 의존성 관리, 실시간 협업, 자동화, AI를 지원하는 구조화된 작업 엔진을 기반으로 구축되었습니다. 그 결과 복잡성에 무너지지 않고 오히려 이를 흡수하는 시스템을 구현했습니다.

실제 운영에서 그 차이가 어떻게 나타나는지 살펴보겠습니다.

ClickUp One-Up 1: 네이티브 프로젝트 관리 (의존성, 간트 차트, 중요 경로)

ClickUp에서 15가지 이상의 프로젝트 보기 중에서 선택하세요

ClickUp에서는 프로젝트 관리 흐름이 암시적이지 않고 명시적입니다.

ClickUp 작업은 기본 제공 의존성 (완료-시작, 시작-시작 등)을 지원하며, 이러한 관계는 자동으로 간트 차트 와 타임라인 보기를 구동합니다. 한 작업이 지연되면 하위 작업이 즉시 업데이트되어 위기로 발전하기 전에 영향을 확인할 수 있습니다.

관계나 집계로 논리를 시뮬레이션할 필요가 없습니다. 의존성은 시스템 내에서 일류 오브젝트입니다.

ClickUp 작업 및 하위 작업 기능을 활용해 정보를 체계적으로 관리하세요

진정한 결과는 예측 가능성입니다. 프로젝트의 핵심 경로를 파악하고, 실제로 납품에 중요한 작업이 무엇인지 이해하며, "이 작업이 이틀 지연되면 어떻게 될까"를 추측 없이 모델링할 수 있습니다. 타임라인은 더 이상 머릿속 계산이 아닌, 모두가 공유하는 신뢰할 수 있는 기준점이 됩니다.

ClickUp One-Up 2: 규모 확대에도 견고한 실시간 협업

팀과 실시간으로 협업하고 모든 아이디어와 콘텐츠를 ClickUp Docs에 체계적으로 관리하세요

팀원들이 실시간 기획 세션 중 공유된 ClickUp 문서나 ClickUp 작업에 바로 참여하면, 경험 저하 없이 모두가 동시에 작업할 수 있습니다.

ClickUp은 협업과 저장소를 분리하기 때문입니다. 문서, 작업, 댓글은 수십 명이 동시에 활동할 때도 동시 편집에 최적화되어 있습니다.

행동 효과는 Notion과 정반대입니다. 팀원들은 실시간 협업을 회피하지 않고 적극적으로 활용합니다. 의사 결정은 지연된 댓글 스레드나 나중에 병합되는 오프라인 편집이 아닌 실시간으로 이루어집니다.

협업은 필요에 의한 비동기적 방식이 아닌, 선택에 의한 동기적 방식으로 전환됩니다. 계획 세션은 신속하게 진행되고, 공유된 이해도는 향상되며, 버전 혼란은 사라집니다. 모두가 말 그대로 동일한 공간에서 일하기 때문입니다.

ClickUp One-Up 3: 데이터 증가에도 성능 저하 없는 솔루션

여러분의 프로젝트 목록이 수십 개에서 수천 개로 늘어납니다. ClickUp에서는 보기가 여전히 빠르게 로드되고, 필터가 즉시 반응하며, 정렬이 멈추지 않습니다.

ClickUp의 작업 엔진은 대규모 데이터셋을 위해 설계되었기 때문입니다. 작업, 사용자 지정 필드, 관계는 블록 기반 문서 모델 내부보다는 성능 최적화된 백엔드에서 운영됩니다.

데이터를 여러 데이터베이스로 분할하지 않아도 사용성을 유지할 수 있습니다. 단일 리스트나 폴더는 성능 저하 없이 확장 가능합니다.

ClickUp 프로젝트 계층 구조로 모든 데이터베이스, 프로젝트, 파일을 손쉽게 정리하세요. 필요할 때마다 간편하게 접근할 수 있습니다.

그 결과는 지속성입니다. '단일 정보원'은 여전히 단일성을 유지합니다. 속도를 위해 분산화를 선택하지도 않고, tool의 반응성을 유지하기 위해 프로젝트 간 가시성을 희생하지도 않습니다.

ClickUp One-Up 4: 내장형 시간 추적 및 자원 관리

서비스 팀을 운영하거나 업무 전달을 관리할 때, 근무 시간, 용량, 작업량이 중요합니다.

ClickUp은 내장형 시간 추적, 작업량 보기, 작업별 용량 계획 기능을 제공합니다. 시간을 실시간으로 추적하거나 사후 기록할 수 있으며, 특정 작업, 클라이언트 또는 청구 가능 범주에 연결할 수 있습니다.

ClickUp의 작업량 보기를 활용해 팀의 가용성을 시각화하세요

작업량 보기는 해당 데이터를 집계하여 누가 과부하 상태인지, 누가 용량이 충분한지, 그리고 병목 현상이 발생하는 지점을 보여줍니다.

이는 직감에 의존한 자원 배분을 실제 데이터로 대체합니다. 문제가 발생하기 전에 그 징후를 포착하고 재조정할 수 있습니다. 수익성, 인력 배치, 납품 결정이 사후 대응이 아닌 측정 가능한 의사결정으로 전환됩니다.

ClickUp One-Up 5: 실제 조건부 논리를 활용한 자동화

작업이 진행될 때마다 ClickUp은 시스템 전체를 함께 움직일 수 있습니다.

자동화는 단순 트리거가 아닌 다중 조건 논리를 지원합니다. 다음과 같은 규칙을 정의할 수 있습니다:

"우선순위가 '긴급'이고 상태가 '진행 중'으로 변경되면 프로젝트 리더에게 알리고 마감일을 앞당겨야 합니다."

자동화에 상세한 논리를 설정하여 워크플로우가 자율적으로 실행되도록 하세요

이러한 자동화 기능은 플랫폼에 기본 탑재되어 있습니다. 기본적인 비즈니스 로직을 구현하기 위해 타사 도구로 워크플로우를 임시방편으로 연결할 필요가 없습니다.

결과적으로 수동적인 잡일은 팀 크기에 따라 확장되지 않습니다. 업무량이 증가해도 프로세스는 일관되게 자동으로 운영됩니다. 효율성은 저하되지 않고 오히려 누적됩니다.

ClickUp One-Up 6: 일과 직접 연결된 내장형 커뮤니케이션

ClickUp에서는 대화가 작업 내부에서 이루어집니다.

ClickUp의 댓글, @멘션, 채팅은 작업, 문서, 프로젝트에 고정됩니다. 질문은 맥락 속에서 이루어지며, 결정은 영향을 받는 작업에 바로 첨부됩니다.

대화가 어디에 속하는지 모호함이 없으며, Slack, 이메일, 문서 사이를 헤매며 무슨 일이 있었는지 재구성할 필요가 없습니다. 또한 내장형 AI 노트테이커가 모든 회의 논의를 명확한 후속 조치와 함께 기록합니다.

ClickUp AI 노트테이커로 회의 내용을 자동으로 기록하고 작업과 연결하세요

장기적 영향은 조직의 집단 기억입니다. 6개월 후에는 단순히 완료된 작업만 보는 것이 아닙니다. 논의 과정, 결정 사항, 그리고 그 배후의 논리를 한곳에서 모두 확인할 수 있습니다.

ClickUp One-Up 7: 텍스트뿐만 아니라 워크플로우를 기반으로 작동하는 AI

ClickUp의 AI인 ClickUp Brain은 일 자체에 내장되어 있습니다.

ClickUp의 AI 기능은 근본적으로 더 광범위하고 심층적이며 실행 맥락과 직접 연결됩니다:

상황 인식형 다중 모델 AI

ClickUp Brain으로 단일 인터페이스에서 여러 대규모 언어 모델(LLM) 활용하기

ClickUp은 동일한 인터페이스 내에서 다양한 AI 모델(예: OpenAI, Claude, Gemini)을 선택할 수 있게 하여 작업에 맞는 모델 스타일과 기능을 활용할 수 있습니다. 단일 생성 엔진에 의존할 필요가 없으며, 요약, 추론, 데이터 탐색, 자연어 이해 등 필요에 따라 실험하고 비교하여 최적의 모델을 선택할 수 있습니다.

Notion의 AI는 제한된 구성 가능성을 가진 단일 내장 모델에 의존하여, 팀이 다양한 문제 유형에 걸쳐 AI 작업을 확장하는 방식을 제한합니다.

업무 및 연결된 시스템 전반에 걸친 기업 검색

Enterprise AI 검색으로 작업 공간 전체를 훑어보세요

ClickUp의 기업 검색은 작업 공간 전체(작업, 문서, 사용자 지정 필드, 댓글, 첨부 파일, 통합 기능)를 인덱스화하며 연결된 타사 시스템까지 검색합니다. 이는 업무 결과물 전체에서 권한을 고려한 즉각적인 답변을 얻을 수 있음을 의미합니다.

반면 Notion의 검색 기능은 주로 문서 중심이며, 관계형 업무 데이터로 확장될 때 동일한 속도나 정확도를 유지하지 못합니다. 규모가 커지면 이는 맥락을 검색하는 것이 아니라 맥락을 찾아 헤매는 상황을 의미할 수 있습니다.

웹 검색 강화

규제 변경, 정책 업데이트, 가격 동향 등 최신 도메인 지식이 필요할 때—ClickUp은 내부 작업 공간 컨텍스트와 신뢰할 수 있는 출처의 실시간 웹 검색 결과를 결합하여 인용 출처를 포함한 종합 답변을 제공합니다.

Notion의 AI는 일반적으로 내부 작업 공간 텍스트를 기반으로 작동하며, 동일한 방식으로 최신 외부 지식을 기본적으로 통합하지 않습니다.

일 기반으로 작동하는 AI 에이전트

ClickUp의 슈퍼 에이전트를 통해 워크플로우를 지원하는 맞춤형 에이전트를 생성하세요

ClickUp의 슈퍼 에이전트는 다음과 같습니다 :

지침, 트리거, 액션 으로 구성 가능

실제 업무 엔터티(작업, 문서, 워크플로우)와 연결됩니다

권한 인식 및 풍부한 컨텍스트

슈퍼 에이전트는 패턴(예: 기한 초과 작업, 지연된 승인)을 감지하고, 이벤트에 반응하며, 규칙 기반 및 다단계 시퀀스를 실행하고, 심지어 결과를 요약하여 인간 검토를 지원할 수 있습니다.

예시로, 에이전트를 다음과 같은 용도로 배포할 수 있습니다:

프로젝트 병목 현상을 모니터링하고 후속 작업을 자동으로 생성하세요

칸반 단계를 모니터링하고 비즈니스 로직에 기반해 위험을 에스컬레이션하세요

주간 진행 상황을 체계적인 업데이트로 요약하여 이해관계자와 공유하세요

민감한 작업이 임계값을 초과할 때 규정 준수 후속 조치를 자동으로 처리하세요

이들은 단순한 텍스트 완성 도구가 아닙니다. 실시간 비즈니스 상황에 기반해 업무를 주도적으로 추진하는 능동적인 워크플로우 참여자입니다.

중요한 구조적 차이점

Notion은 성장하는 팀에게 유연성 위에 시스템을 구축하라고 요구합니다. ClickUp은 시스템을 제공합니다. 복잡성이 증가할수록 ClickUp은 구조, 자동화, 가시성을 통해 이를 흡수합니다. 팀이 수동 노력과 우회 방법으로 보완하도록 요구하지 않습니다.

팀의 Notion 작업 공간을 ClickUp으로 이전할 수 있나요?

네, 가능합니다—ClickUp이 제공하는 tools로 원활한 전환을 경험하세요.

ClickUp 가져오기 tool을 사용해 Notion에서 직접 데이터를 가져오세요. 페이지, 데이터베이스 및 기본 구조를 그대로 이전합니다.

텍스트 콘텐츠와 데이터베이스 항목은 원활하게 이전되지만, 일부 복잡한 형식이나 관계형 링크는 가져온 후 수동 조정이 필요할 수 있습니다. 간단한 정리 기간을 계획하는 것이 좋습니다.

많은 팀이 두 tools를 잠시 병행하는 것이 도움이 된다고 생각합니다.

현재 진행 중인 프로젝트를 우선 이전하고, 오래된 콘텐츠는 Notion에 보관된 상태로 유지할 수 있습니다. ClickUp은 팀이 전환 과정을 원활히 진행할 수 있도록 상세한 마이그레이션 가이드, 템플릿 및 지원 자료를 제공합니다.

가져오기 tool을 사용하여 ClickUp에 정보를 손쉽게 옮기세요

빈 캔버스를 넘어 진정한 작업 공간으로 나아가세요

Notion의 한도는 결함이 아닙니다. 개인적인 조직 관리나 아주 소규모 팀에는 타당한 선택의 결과입니다. 그러나 비즈니스가 성장함에 따라 체계성, 속도, 그리고 단일 정보원(Single Source of Truth)에 대한 필요성은 더 이상 타협할 수 없는 필수 요소가 됩니다.

한때 해방감을 주던 그 유연성이 이제는 마찰과 일 확산(서로 소통하지 않는 단절된 tools 사이로 일이 분산되는 현상), 운영상의 혼란을 초래하고 있습니다.

현재 도구가 더 이상 적합하지 않다는 사실을 인지하는 것이 첫 번째 중요한 단계입니다. 다음으로 선택할 작업 공간은 향후 수년간 팀 협업 방식과 팀 확장 접근법을 결정할 것입니다. 임시방편의 조합이 필요한 플랫폼이 아닌 성장을 위해 설계된 플랫폼에 투자하면 명확성, 효율성, 팀 사기 측면에서 큰 성과를 거둘 수 있습니다.

확장 과정에서 발생하는 과제를 통합 작업 공간이 어떻게 해결하는지 확인하고 싶다면, 지금 바로 ClickUp으로 무료로 시작하세요.