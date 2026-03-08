지출 추적을 위한 무료 제로베이스 예산 템플릿

해리스 폴(Harris Poll) 설문조사에 따르면, 미국인 5명 중 2명만이 예산을 세우고 지출을 적극적으로 추적하고 있습니다.

이 글에서는 지출 전에 모든 달러에 특정 용도를 할당하도록 강제하는 7가지 무료 제로베이스 예산 템플릿을 소개하며, 예산이 매번 정확히 0이 되도록 실제로 활용하는 단계별 가이드를 제공합니다.

제로베이스 예산 템플릿 한눈에 보기

제로베이스 예산이란 무엇인가요?

기존 예산 방식은 지출이 추적되지 않는 사각지대를 남기기 마련입니다. 이는 개인과 팀 모두 재정 관리를 시도할 때 흔히 겪는 좌절감입니다.

매달 200달러가 '기타' 항목으로 사라진다면, 단순히 돈을 잃는 게 아닙니다. 진정으로 중요한 것에 대한 선택권을 잃는 것입니다. 팀의 경우, 이러한 불분명함은 프로젝트 예산 초과와 책임감 상실로 이어집니다. 자금을 의도적으로 운용하기보다 추측에 의존하게 되는 것입니다.

제로베이스 예산 편성은 소득의 모든 달러에 특정 역할을 할당하도록 강제함으로써 이 문제를 해결하는 방법입니다. 수식은 간단합니다: 수입에서 지출을 빼면 0이 됩니다.

이 접근법은 개인 지출 추적, 가계 재정 계획, 심지어 복잡한 팀 프로젝트 자금 배분에도 효과적입니다. 예산 템플릿은 이 방법을 실용적으로 만드는 구조를 제공하여 추측을 명확한 지출 플랜으로 전환합니다.

제로베이스 예산 템플릿 선택 시 고려사항

처음 발견한 엑셀 예산 템플릿을 무턱대고 사용하면 오히려 일의 양이 늘어날 수 있습니다. 수식 작성에 매달리고, 오류를 수동으로 확인하며, 고정된 셀 격자와 씨름해야 합니다. 이는 시간을 낭비할 뿐만 아니라 수식이 잘못되었을 경우 비용이 많이 드는 실수로 이어질 수 있습니다.

진정으로 효과적인 템플릿은 여러분을 대신해 복잡한 작업을 처리해 주어야 합니다. 그래야 소프트웨어와 씨름하는 대신 현명한 재정 결정을 내리는 데 집중할 수 있죠. 훌륭한 제로베이스 예산 템플릿과 기본적인 템플릿을 구분하는 요소는 다음과 같습니다:

수입 추적 필드: 모든 수입원을 기록할 수 있는 전용 스페이스로, 각 예산 기간의 시작 금액을 정확히 파악할 수 있습니다.

지출 분류: 주택, 식비, 교통비 등 미리 구축되었지만 사용자 정의 가능한 지출 카테고리로, 처음부터 시작하지 않고도 지출을 체계적으로 관리할 수 있습니다.

실시간 잔액 계산: 사용 중 남은 할당 가능 금액을 자동으로 표시해 주는 계산기입니다. 목표는 이 숫자를 정확히 0으로 만드는 것입니다.

불규칙한 지출에 대한 유연성: 휴일 선물이나 자동차 수리 같은 일회성 또는 계절별 비용을 전체 예산 구조를 깨지 않고 쉽게 추가할 수 있는 기능

시각적 진행률 표시기: 차트, 그래프 또는 색상 코딩을 통해 지출 현황을 한눈에 볼 수 있어 목표 달성에 얼마나 근접했는지 즉시 확인 가능합니다.

협업 기능: 가계나 프로젝트 팀처럼 재정을 공유하는 모든 분께, 가계나 프로젝트 팀처럼 재정을 공유하는 모든 분께, 협업 작업 공간에서 함께 예산을 편집하고, 의견을 남기고, 업데이트하는 기능은 일관성을 유지하는 데 필수적입니다.

최고의 템플릿은 예산 수립 시간을 1시간에서 15분으로 단축시켜 주며, 실제로 다음 달에도 다시 열어보고 싶게 만듭니다.

목적을 완료하는 7가지 무료 옵션을 소개합니다. ✨

재정 추적을 위한 7가지 무료 제로베이스 예산 템플릿

스프레드시트 전문가이든, 더 동적인 프로젝트 관리 도구를 선호하든, 좋은 템플릿은 제로베이스 예산을 위한 완성된 구조를 제공합니다. 아래 각 옵션은 모든 달러에 역할을 할당하는 데 도움을 주지만, 추적, 보고, 협업을 위한 다양한 기능을 제공합니다.

1. ClickUp의 재무 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 재무 관리 템플릿을 사용하여 비즈니스 재정을 관리하고, 수익을 증대시키며, 간접비를 절감하세요.

재정 관리는 종종 예산 스프레드시트, 별도의 재무 목표 앱, 그리고 청구서 추적을 위한 또 다른 tool까지 동시에 관리해야 하는 복잡한 작업을 의미합니다. 근로자들은 현재 평균 11개의 앱을 사용합니다. 이러한 컨텍스트 스프롤(정보가 서로 연결되지 않은 여러 도구로 흩어져 있어 앱 간 전환과 필요한 정보 찾기에 시간을 낭비하게 만드는 현상)은 혼란을 야기하고 시간을 낭비하게 만듭니다.

ClickUp의 재무 관리 템플릿은 수입, 지출 및 재무 목표를 하나의 통합된 작업 공간으로 가져와 이를 해결합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유

다양한 ClickUp 보기로 원하는 방식으로 예산 데이터를 확인하고, 서로 전환하며 재정의 다양한 측면을 분석하세요.

ClickUp 사용자 지정 필드로 예산 데이터를 보강하여 지출 항목, 결제 상태 또는 예산 금액과 같은 특정 데이터를 추적하세요.

내장된 ClickUp 문서를 사용하여 중요한 재정 노트, 정책 또는 영수증을 예산 데이터 바로 옆에 보관하세요.

ClickUp Brain을 사용하면 작업 공간을 떠나지 않고도 지출 패턴에 대한 AI 기반 요약이나 예산 보고서 초안을 얻을 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 모든 지출을 특정 작업이나 카테고리에 할당하고, 플랜 대비 실제 지출을 실시간으로 추적할 수 있습니다. 모든 재정 활동에 대한 단일 정보 출처를 제공합니다.

🚀 적합 대상: 예산뿐만 아니라 전체적인 상황을 파악해야 하는 개인 또는 소규모 팀.

💡 전문가 팁: 여러 데이터 소스의 데이터를 통합하는 맞춤형 ClickUp 대시보드를 설정하여 비용, 수익 및 기타 메트릭을 실시간으로 시각화하세요.

2. ClickUp의 예산 기반 프로젝트 관리 템플릿

팀에게 가장 큰 골칫거리는 실제 진행 중인 작업과 완전히 동떨어진 프로젝트 예산입니다. 이로 인해 지출이 정당화되는지, 아니면 프로젝트가 재정적 위기로 치닫고 있는지 파악하기가 거의 불가능해집니다.

무료 템플릿 받기 이 사용하기 쉬운 템플릿으로 작업과 상태를 관리하면서 프로젝트 예산에 대한 높은 수준의 개요를 확인하세요.

ClickUp의 예산 프로젝트 관리 템플릿은 예산 추적을 프로젝트의 결과물과 마일스톤에 직접 연결함으로써 이러한 문제를 해결합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유

ClickUp 사용자 지정 필드를 활용해 개별 작업에 예산 금액을 첨부함으로써 지출을 일과 직접 연결하세요.

예산 대비 실제 지출을 보여주고 자동으로 업데이트되는 ClickUp 대시보드로 프로젝트 재정 개요를 한눈에 파악하세요.

ClickUp 시간 추적을 사용하여 프로젝트 작업에 소요된 시간을 정확하게 추적함으로써 인건비를 정확하게 모니터링하세요.

이 템플릿은 프로젝트 기반 제로 예산 편성을 위해 설계되었습니다. 특정 작업에 자금을 할당하며, 예산 항목과 연계되지 않은 지출은 승인되지 않아 완벽한 책임성을 보장합니다.

🚀 적합 대상: 특정 작업 항목에 대한 지출을 근거로 모든 프로젝트 예산을 입증해야 하는 팀.

💡 프로 팁: ClickUp 자동화 기능을 설정하여 특정 카테고리의 지출이 한도에 가까워지면 알림을 받아 수동으로 초과 지출을 확인하는 번거로움을 줄이세요. 팀원을 태그하거나, 작업을 생성하거나, 팀 채팅 채널에 메시지를 보내도록 설정할 수도 있습니다.

3. ClickUp의 비즈니스 예산 템플릿

여러 부서의 예산을 스프레드시트로 관리하려다 보면 혼란스러울 수 있습니다. 버전 관리가 엉키고, 이메일 체인 속에서 승인이 누락되며, 회사 전체 지출을 명확하게 종합적으로 볼 수 있는 사람은 아무도 없습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 비즈니스 예산 템플릿으로 비용을 세분화하고, 수익을 추적하며, 부족한 부분을 파악하세요.

ClickUp의 비즈니스 예산 템플릿은 기업 수준의 예산 편성을 위해 설계되어, 중소기업과 부서장들이 운영 예산을 추적하고 팀 전체가 가시성을 확보할 수 있는 중앙 집중식 방식을 제공합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유

ClickUp 댓글 및 공동 편집과 같은 실시간 협업 기능을 통해 재무 및 부서 리더 간의 완벽한 조화를 유지하세요.

부서별 보기로 예산 추적을 세분화하여 각 팀이 자신과 관련된 재무 데이터만 확인할 수 있도록 하세요.

ClickUp 사용자 지정 필드로 예산 코드, 승인 상태, 회계 기간을 추적하여 승인 프로세스를 표준화하세요.

ClickUp 대시보드를 활용해 모든 카테고리의 지출을 자동으로 집계하여 경영진 수준의 요약 보고서를 생성하세요.

이 템플릿은 각 부서가 예산 기간마다 전년도 수치를 그대로 이월하는 대신, 제로에서 시작하여 배정액을 정당화하도록 강제합니다.

🚀 적합 대상: 조직 차원에서 제로베이스 예산 편성을 시행하는 기업 및 팀.

📮ClickUp 인사이트: 관리자의 16%가 여러 도구에서 업데이트된 정보를 통합하여 일관된 보기로 보는 데 어려움을 겪습니다. 업데이트가 흩어져 있으면 정보를 모으는 데 더 많은 시간을 소비하게 되고, 리더십 발휘 시간은 줄어듭니다. 그 결과? 불필요한 행정 업무 부담, 놓친 통찰력, 그리고 방향성 불일치가 발생합니다. 클릭업의 올인원 작업 공간을 통해 관리자는 작업, 문서, 업데이트를 중앙 집중화하여 번거로운 업무를 줄이고 가장 중요한 인사이트를 필요한 순간에 즉시 확인할 수 있습니다. 💫 실제 결과: 맞춤형 템플릿과 시간 추적 기능을 활용하여 200명의 전문가들을 하나의 ClickUp 작업 공간에 통합하고, 여러 위치에서 간접비를 절감하며 납품 시간을 단축하세요.

4. ClickUp의 간단한 예산 템플릿

제로베이스 예산 편성은 특히 예산 관리가 처음이라면 부담스럽게 느껴질 수 있습니다. 일부 tools의 복잡성은 시작도 하기 전에 포기하고 싶게 만들 수 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 간편 예산 템플릿으로 수입, 지출 및 순 현금 흐름을 추적하세요

ClickUp의 간단한 예산 템플릿이 해결책입니다. 깔끔하고 복잡하지 않은 시작점을 제공하여 개인 또는 가계 예산을 손쉽게 관리할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유

주택, 공과금, 식비, 교통비 등 일반적인 가계 지출을 위한 사전 설정된 지출 항목으로 빠르게 시작하세요.

복잡한 요소 없이 핵심 계산만 보여주는 간단한 수입 대 지출 보기로 기본에 집중하세요.

재정 상황이 변함에 따라 카테고리를 쉽게 추가하거나 제거하여 템플릿이 여러분과 함께 성장하도록 하세요.

ClickUp 모바일 앱으로 어디서나 예산을 업데이트하세요. 이동 중에도 지출을 기록할 수 있습니다.

🚀 적합한 대상: 제로베이스 예산 편성을 부담 없이 시도해보고 싶은 모든 분.

💡 프로 팁: 예산과 관련된 특정 지출, 청구서 또는 프로젝트 작업에 대해 궁금한 점이 있으신가요? ClickUp에 통합된 AI인 ClickUp Brain에게 물어보세요. ClickUp의 고급 Enterprise 검색 기능을 통해 작업 공간 전체와 연결된 앱의 정보를 하나의 검색창에서 확인할 수 있습니다. 연결된 검색으로 ClickUp에서 Enterprise 검색을 활성화하세요

5. ClickUp의 예산 보고서 템플릿

이번 달 예산 추적을 성공적으로 마쳤지만, 이제 이해관계자를 위한 보고서를 작성하기 위해 수 시간 동안 데이터를 스프레드시트로 옮겨야 합니다. 이 수동 작업은 지루할 뿐만 아니라 오류가 발생하기 쉽습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 예산 보고서 템플릿으로 수입, 지출 및 예산 차액을 추적하세요.

ClickUp의 보고 중심 예산 보고서 템플릿은 프로세스를 자동화하여 예산 성과를 분석하고 몇 분 만에 재무 요약서를 생성할 수 있도록 지원합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유

사전 구축된 보고서 구조로 예산 대비 실제 지출을 즉시 비교하세요

차트와 그래프로 예산의 상태를 명확하게 전달하는 프레젠테이션용 시각 자료를 생성하세요.

ClickUp Docs를 통합하여 데이터와 함께 서술적 설명을 포함시켜 숫자에 중요한 맥락을 추가하세요.

내장된 내보내기 옵션을 사용하여 작업 공간 외부 사람들과 보고서를 손쉽게 공유하세요.

이 템플릿은 실제 지출 대비 제로베이스 배정 현황을 정확히 보여줘서, 차이를 쉽게 파악하고 다음 예산을 더 현명하게 조정할 수 있게 해줍니다.

🚀 적합 대상: 명확하고 정확한 예산 데이터를 제시해야 하는 재무 팀 또는 관리자.

💡 전문가 팁: ClickUp에서 슈퍼 에이전트를 설정하여 예산과 지출을 지속적으로 모니터링하고 변화가 발생할 때 자동으로 대응하세요. 이들은 특정 역할을 할당하면 자동으로 작동하는 AI 팀원입니다. 예를 들어, 슈퍼 에이전트를 설정하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다: 예산 리스트를 모니터링하고 한도를 초과하는 카테고리에 경고 표시 를 설정하세요

월별 지출 노트와 문서 를 검토 전에 요약하세요

미결제된 재정적 결정 (예: 취소하려던 구독 서비스)을 재검토하도록 프롬프트

목표, 작업, 문서 전반의 변경 사항을 한 번의 간결한 업데이트로 확인하세요 자세히 알아보기: 여기에서 확인하세요:

6. 제로베이스 예산 워크시트 by Vertex42

via Vertex42

스프레드시트의 익숙한 환경을 선호하는 분들에게는 Vertex42의 제로베이스 예산 워크시트가 좋은 선택입니다. 제로베이스 예산 편성을 위해 특별히 설계되었으며 Excel과 Google 스프레드시트 모두에서 사용 가능합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유

사전 구축된 수식을 사용하여 자금을 할당할 때 잔액을 자동으로 계산하세요

일반적인 카테고리가 미리 설정된 전용 수입 및 지출 섹션을 활용하세요

종이 위에서 예산을 추적하고 싶다면 인쇄하여 오프라인에서도 사용하세요.

주요 한계점은 정적 스프레드시트라는 점입니다. 실시간 협업이나 자동 알림 같은 동적 기능을 이용할 수 없으며, 모든 데이터 입력은 완전히 수동으로 이루어집니다.

🚀 이상적인 대상: 간결하고 수동적인 방식을 선호하는 스프레드시트 애호가.

7. Template.net의 제로베이스 예산 템플릿

스프레드시트의 유연성을 원하지만 특정 프로그램에 얽매이고 싶지 않다면, Template.net에서 제공하는 다운로드 가능한 제로베이스 예산 템플릿이 좋은 선택입니다. Excel, Google 스프레드시트, 심지어 PDF를 포함한 다양한 형식으로 제공되어 본인에게 가장 적합한 것을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유

다양한 파일 형식으로 제공되므로 기존 도구와 함께 사용하세요.

깔끔하고 전문적인 레이아웃으로 개인 및 소규모 비즈니스 용도로 활용하세요

특정 재정 요구사항에 맞게 카테고리와 필드를 맞춤형으로 설정하세요

다른 스프레드시트 기반 옵션과 마찬가지로, 이 템플릿은 수동 업데이트가 필요하며 내장된 협업 또는 자동화 기능이 부족합니다. 사이트의 일부 템플릿은 다운로드하기 위해 계정 생성이 필요할 수도 있습니다.

🚀 적합한 대상: 깔끔한 레이아웃의 전통적인 스프레드시트를 원하는 사용자.

제로베이스 예산 템플릿 사용 방법

템플릿을 선택하셨다면, 이제 어떻게 해야 할까요? 빈 시트는 부담스러울 수 있으며, 전체 플랜을 망칠 수 있는 실수를 하기 쉽습니다. 핵심은 매 예산 기간마다 간단하고 반복 가능한 과정을 따르는 것입니다. 이렇게 하면 예산 관리가 두려운 일이 아니라 강력한 습관으로 바뀝니다. 🛠️

모든 제로베이스 예산 템플릿에 적용 가능한 단계별 가이드입니다:

총 수입 계산하기: 다른 작업을 시작하기 전에 예산 기간 동안 받을 것으로 예상되는 모든 금액을 합산하세요. 여기에는 정기 급여, 부업 수입 및 기타 현금 유입이 포함됩니다.

고정 지출을 먼저 목록으로 작성하세요: 협상 불가능한 항목부터 시작하세요. 월세나 주택담보대출, 자동차 할부금, 대출 상환금, 정기 구독료처럼 매월 거의 동일한 금액이 발생하는 청구서들입니다.

변동 항목에 할당하기: 다음으로 남은 자금을 변동 지출 항목에 할당하세요. 식료품, 주유비, 외식, 오락비 등 월별로 변동하는 항목들이 여기에 해당합니다.

저축과 부채 상환을 최우선으로: 재정 목표를 필수 지출 항목으로 취급하세요. 이는 저축 기여금, 퇴직 투자, 계획 중인 추가 부채 결제를 위한 예산 항목을 생성하는 것을 의미합니다.

0이 될 때까지 조정하세요: 모든 항목에 할당한 후 남은 돈이 있다면, 그 돈에 할당처를 정하세요. 비상금, 추가 부채 결제, 모든 항목에 할당한 후 남은 돈이 있다면, 그 돈에 할당처를 정하세요. 비상금, 추가 부채 결제, 특정 저축 목표에 할당하세요. 예산이 적자 상태라면, 예산이 균형을 맞출 때까지 선택적 지출 항목에서 지출을 줄여야 합니다.

실제 지출 추적: 한 달 동안 지출할 때마다 템플릿에 모든 비용을 기록하세요. 플랜과 현실을 비교해 보는 데 가장 중요한 단계입니다.

검토 및 조정: 예산 기간이 끝난 후, 예산 기간이 끝난 후, 플랜에 따른 지출과 실제 지출을 비교해 보세요. 이를 통해 문제 영역을 파악하고 다음 달 예산을 더욱 정확하게 세울 수 있습니다.

ClickUp과 같은 프로젝트 관리 도구를 사용하면 이 과정의 일부를 자동화할 수 있습니다. 예를 들어, 청구서를 위한 ClickUp 반복 작업을 설정하고 자동 ClickUp 알림을 받아 결제 주기를 절대 놓치지 않도록 할 수 있습니다.

ClickUp의 반복 작업을 통해 일상적인 업무를 자동화하고 마감일 미준수 위험을 줄이세요.

💡 프로 팁: 이미 ClickUp으로 예산, 청구서 또는 재정 목표를 추적 중이라면, 은행 계정을 연결하지 않고도 ClickUp Brain 을 가볍고 상황 인식이 가능한 재정 보조 도구로 활용할 수 있습니다. Brain은 작업 공간 내의 작업, 문서 및 목표를 이해하므로 다음과 같은 질문을 할 수 있습니다: “이번 달 자유 지출 예산은 얼마로 책정했지?”

“내 사용 패턴을 고려할 때 다음 분기에 어떤 구독 서비스를 해지해야 할까?”

“지난해 어떤 재정적 결정을 미뤘으며, 그 이유는 무엇인가?”

🎥 개인 또는 업무 프로젝트 예산 관리에 어려움을 겪는다면, 이 비디오가 유용한 팁을 제공합니다!

ClickUp으로 재정적 절제력을 기르세요

제로베이스 예산의 마법은 완벽함이 아닙니다. 돈이 어디로 사라졌는지 궁금해하기보다, 모든 돈의 행방을 직접 결정했다는 깨달음 그 자체입니다. 이번 달에 이 템플릿 중 하나로 시작하세요. 그 깨달음은 생각보다 가까이에 있습니다.

제로베이스 예산 관리 템플릿은 수동 계산의 번거로움을 없애고 명확한 구조를 제공하여, 스프레드시트 수식 작성에 신경 쓰지 않고 재정적 결정에 집중할 수 있게 합니다. 간단한 워크시트를 선택하든, 완전한 프로젝트 관리 플랫폼을 선택하든, 이는 필요한 가시성, 자동화 및 협업 수준에 따라 결정됩니다.

처음부터 완벽하지 않더라도 의도적인 소득 배분 습관을 기르는 것은 재정 통제를 향한 큰 단계입니다. ClickUp으로 무료로 시작하여 예산 관리가 얼마나 쉬워지는지 확인해 보세요.

자주 묻는 질문

제로베이스 예산 템플릿은 소득의 모든 달러를 잔액이 0이 될 때까지 카테고리에 할당하도록 요구합니다. 전통적인 예산 스프레드시트는 종종 지출을 사후에 추적하기만 하여 돈이 어디로 갔는지 설명되지 않는 공백을 남깁니다.

네, 프로젝트에 매우 효과적입니다. 팀이 특정 성과물에 대해 모든 지출을 정당화하도록 강제하기 때문입니다. 이는 예산이 지난해 수치에 기반해 승인되는 것을 방지하고 책임감을 높입니다.

스프레드시트는 간단한 개인 예산 관리에는 적합하지만, 팀이나 복잡한 가계 재정에는 프로젝트 관리 도구가 큰 장점을 제공합니다. 실시간 협업, 자동 계산, 예산과 실제 일을 연결하는 시각적 대시보드를 활용할 수 있습니다.

이 템플릿은 계획된 지출과 실제 지출을 명확하게 나란히 기록합니다. 이를 통해 예산 편차를 쉽게 파악하고, 과소비 경향을 발견하며, 돈이 정확히 어디로 흘러갔는지 보여주는 보고서를 생성할 수 있습니다.