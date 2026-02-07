식단 관리 효율화를 위한 최고의 매크로 트래커 10선

전 세계 다이어트 및 영양 앱 시장은 약 69억 4천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다 .

그 성장은 단순히 사람들이 갑자기 음식 기록을 좋아해서 생긴 게 아닙니다. 우리 대부분은 예측 가능하고 실행 가능하며 적당히 효과적인 식단을 원할 뿐입니다.

목표를 달성하는 방법을 고민 중이라면, 먼저 매크로 영양소 추적을 시작해 보세요. 단백질, 탄수화물, 지방을 실제 수치로 확인하면, 점차 쌓여가는 작은 변화들을 시작하게 됩니다.

이 가이드는 최고의 10가지 매크로 트래커를 분석하여 각 제품의 강점과 사용자에게 가장 편리한 점을 소개합니다.

매크로 트래커 소프트웨어 한눈에 보기

Tool 이름 주요 기능 가장 적합한 가격* ClickUp 작업 기반 일일/식사 기록, 수식이 적용 가능한 사용자 지정 필드, 주간/월간 집계 대시보드, 레시피 및 식단 계획용 문서, 꾸준한 관리를 위한 알림 기능 AI 기반의 유연한 매크로 추적기를 원하는 분들, 이를 맞춤형 식단 플랜 및 습관 관리 시스템으로 확장할 수 있는 기능을 원하시는 분들 Free Forever; Enterprise 맞춤형 가격 정책 크로노미터 검증된 식품 데이터베이스, 매크로와 함께 심층적인 미량영양소 추적, 맞춤형 목표 설정, 레시피 및 식사 기록, 기기 연동 기능 매크로 영양소와 미량 영양소(비타민, 미네랄, 나트륨, 식이섬유)를 포함한 데이터 중심 추적 기능 Free Plan 제공; 유료 플랜 제공 MacroFactor 체중 추이 및 섭취량, 에너지 소비량 추정치, 유연한 기록 모드를 기반으로 매주 자동 조정되는 매크로 및 칼로리 목표 진행 상황에 따라 자동으로 조정되는 코칭형 매크로 목표를 원하는 분들을 위한 솔루션 유료 플랜은 연간 $71.99부터 시작합니다. 마이피트니스팔 방대한 식품 데이터베이스, 빠른 바코드 기록, URL 레시피 가져오기, 음성 기록, 폭넓은 연동 기능 방대한 데이터베이스와 빠른 식사 입력으로 간편한 일일 기록 관리 무료 체험판 가능; 유료 플랜은 월 $24.99부터 시작합니다. Lose It! 사진 기록, 음성 기록, 목표 및 연속 기록, 진행 상황 보기, 도전 과제 사진과 음성 우선 입력으로 간편한 기록 관리 맞춤형 가격 FatSecret 달력 보기 기능이 있는 식단 기록장, 사진 기반 기록, 레시피 생성기, 커뮤니티 기능, 웨어러블 기기 연동 강력한 반복 식사 워크플로우와 글로벌 식품 커버리지를 갖춘 매크로 추적 맞춤형 가격 탄수화물 매니저 순 탄수화물 추적, 저탄수화물 및 케토 레시피 라이브러리, 단식 추적기, 포도당 및 케톤 기록 기능 순 탄수화물이 가장 중요한 케토 및 저탄수화물 추적 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $5.50부터 시작합니다. Nutritionix Track 자연어 식사 기록, 강력한 미국 레스토랑 데이터베이스, 데이터 내보내기, 코치 공유 기능 홈에서 만든 혼합 식사와 외식 음식을 빠르게 기록하고 싶은 분들을 위한 맞춤형 가격 책정 Yazio 매크로 추적 기능에 단식 타이머, 레시피 아이디어, 진행 상황 분석, 신체 측정 기능까지 간헐적 단식 루틴과 결합된 매크로 추적 무료 체험판; 맞춤형 가격 삼성 헬스 수면, 운동, 단계 수, 스트레스와 함께 식단 기록; 기기 동기화; 동기 부여를 위한 챌린지 올인원 건강 대시보드 내에서 매크로를 확인하고자 하는 삼성 사용자 무료 (삼성 기기 포함)

매크로 트래커란 무엇인가요?

매크로 트래커는 앱이나 소프트웨어와 같은 디지털 tool로, 단백질, 탄수화물, 지방 등 주요 영양소의 일일 섭취량을 기록하고 모니터링하는 데 도움을 줍니다. 단순한 칼로리 계산기와 달리, 음식의 구성 성분에 초점을 맞춥니다.

일반적으로 매크로 트래커에 섭취한 음식을 기록하면, 일일 목표 대비 각 영양소(탄수화물, 단백질, 지방)의 섭취량을 그램 단위로 합산해 보여줍니다. 예시 목표:

단백질: 140 g

탄수화물: 200 g

지방: 60 g

매크로 트래커는 '지금까지 단백질 95g, 탄수화물 130g, 지방 40g을 섭취했습니다'와 같은 방식으로 진행 상황을 보여줍니다.

매크로 트래커 선택 시 고려사항

모든 매크로 트래커의 핵심은 식품 데이터베이스입니다. 트래커의 유용성은 섭취한 음식을 정확히 인식하는 능력에 달려 있으므로 검증된 영양 정보를 제공하는 앱을 선택하세요. 최고의 매크로 트래커는 식사 기록을 최대한 빠르고 간편하게 할 수 있도록 다양한 방법을 제공합니다.

바코드 스캔: 포장 식품의 정확한 영양 정보를 빠르게 확인하세요—간식, 소스, 라벨이 있는 모든 제품에 유용합니다

음성 입력: 자연스럽게 말하기만 하면 식사 기록이 가능합니다('계란 2개, 토스트, 커피'). 모든 재료를 일일이 입력할 필요가 없습니다.

사진 인식: 카메라로 음식을 식별하고 분량을 추정합니다. 빠른 기록에 유용하지만 정확도를 다시 확인해야 할 수도 있습니다.

빠른 추가 기능: 자주 먹는 식사, 간식 또는 맞춤형 레시피를 저장해 반복 항목을 한 번의 탭으로 기록하세요—꾸준한 관리에 매우 유용합니다

레시피 빌더: 자주 만드는 오트밀이나 치킨 보울 같은 레시피를 한 번만 만들면, 매번 정확한 영양소 함량으로 재사용하세요.

목표 + 매크로 설정: 단백질/탄수화물/지방 목표량을 설정할 수 있으며(필요 시 요일별 또는 훈련일과 휴식일별로 조정 가능)

진행 상황 분석: 단순히 일일 총량뿐만 아니라 시간 경과에 따른 추세를 보여줌으로써, 단백질 섭취를 꾸준히 달성하고 있는지, 지방을 과다 섭취하고 있는지 등을 확인할 수 있습니다.

10대 최고의 매크로 트래커

자, 이제 상위 10개 선택을 살펴보겠습니다 ⬇️

1. ClickUp (매크로 추적, 식사 계획 수립, 알림·문서·AI 통합 관리로 꾸준한 유지에 최적)

ClickUp으로 식료품 쇼핑, 레시피 정리, 식사 준비를 효율적으로 관리하세요

세계 최초의 통합 AI 작업 공간인ClickUp은 매크로 추적, 식사 계획 수립, 식단과 연계된 습관 관리를 위한 중앙 집중식 위치를 제공합니다.

먼저, 전용 ClickUp 스페이스를 생성하고 '매크로 트래커' 또는 '영양 트래커'로 명명하세요. 이는 업무 프로젝트와 분리된, 식단 관련 모든 것을 위한 본거지가 됩니다.

여기서 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

매일 또는 매 끼니를 작업으로 기록하세요

간단한 설정을 원한다면 매일 ClickUp 작업을 생성하세요(예: '2월 1일 일일 매크로'). 더 상세한 관리를 원한다면 각 식사별로 작업 생성(아침, 점심, 저녁, 간식). 더 깊이 들어가려면 개별 식품 항목에 하위 작업을 사용하거나, 복잡하지 않은 간단한 목록을 위한 체크리스트를 추가하세요.

ClickUp 작업으로 진행 상황과 식사 준비 목표를 추적하세요

또한 ClickUp 사용자 지정 필드를 활용해 칼로리, 단백질, 탄수화물, 지방을 추가하세요. 수치 필드를 사용해 양(예시: 일일 단백질, 탄수화물, 지방)을 계산하는 수식 필드를 추가하면 기록 시 자동으로 합계가 업데이트됩니다.

단백질 값이 복잡할 경우 ClickUp 사용자 지정 필드를 통한 수식 필드 활용

ClickUp 대시보드로 매크로 개요를 구축하세요

매크로 섭취가 안정화되면 전체적인 흐름을 파악하고 싶을 것입니다. 주간 및 월간 목표를 추적하고 달성 여부를 손쉽게 확인하려면 ClickUp 대시보드를 활용하세요.

이 솔루션에서는 필요에 따라 다음과 같은 카드를 추가할 수 있습니다:

계산 카드 를 활용해 특정 기간 동안의 매크로 항목을 합산하거나 평균값을 구하세요(예시: 주간 단백질 총량 또는 일일 평균 칼로리). 계산 카드는 작업, 문서, 사용자 지정 필드 및 기본적으로 전체 작업 공간의 데이터를 가져올 수 있습니다.

원형 차트 카드 를 통해 단백질, 탄수화물, 지방의 비율을 한눈에 파악하세요.

날짜 필드를 활용한 시간 필터링으로 지난 7일, 이번 달 또는 맞춤형 범위를 자유롭게 전환할 수 있습니다.

ClickUp 문서에서 레시피와 식사 준비 체크리스트를 저장하세요

그리고 모든 식단 관리에 ClickUp Docs를 레시피 라이브러리 및 식사 준비 hub로 활용하세요.

ClickUp 문서로 모든 레시피, 식사 준비, 체크리스트를 저장하고 표준화하세요

단순히 문서를 생성한 후 '고단백 아침식사', '식사 준비 필수품', '주간 플랜' 등의 페이지로 구성하세요. 마음에 드는 구조를 찾았다면 문서 템플릿으로 저장하여 새로 추가하는 모든 레시피 페이지가 동일한 형식을 따르도록 하세요.

더 나은 점은, 유용한 레시피 참고 자료(예: YouTube 조리법 동영상이나 재료 목록)를 문서에 직접 삽입할 수 있어 준비 과정 중 모든 정보를 한곳에서 확인할 수 있다는 것입니다.

계획 수립과 목표 달성을 위해 ClickUp Brain의 지원을 받아보세요

구조적 기능 외에도 ClickUp은 ClickUp Brain 이라는 AI 레이어를 제공합니다 . 이를 통해 개인별 식단 플랜과 장기 목표에 기반한 식단 플랜 초안이나 레시피 플레이북을 작성할 수 있습니다.

ClickUp Brain의 도움을 받아 맞춤형 식단 플랜을 세워보세요

그뿐만이 아닙니다. 목표 달성 진행 상황을 요약해 주고, 기록을 통해 목표에서 벗어나는 조짐이 보일 때 경고해 줌으로써 목표에 꾸준히 부합하도록 도와줍니다.

ClickUp 최고의 기능

핸즈프리로 업데이트 기록하기: ClickUp BrainMAX와 ClickUp Talk-to-Text를 활용해 타이핑이 불편할 때 음성을 기록된 노트, 초안 플랜, 또는 간편한 식사 입력으로 전환하세요

실행 전 루틴을 계획하세요: ClickUp 화이트보드로 식사 루틴, 준비 흐름, 습관 루프를 브레인스토밍한 후 작업과 체크리스트로 전환하세요

자동화된 추적 관리: ClickUp Super Agents를 활용해 매일 반복되는 기록 작업을 생성하고, 누락된 입력이 있을 때 알림을 받으며, 매주 매크로 요약 자료를 문서로 정리하세요.

습관을 자동으로 관리하세요: 식사, 물 섭취, 체중 측정, 하루 마무리 기록을 위한 식사, 물 섭취, 체중 측정, 하루 마무리 기록을 위한 ClickUp 알림을 설정하면 바쁜 날에도 꾸준히 추적할 수 있습니다.

중요 체크포인트 표시: 30일 연속 달성, 주간 칼로리 목표, 체중 감량 후 유지 단계 전환일 등 큰 목표를 위해 30일 연속 달성, 주간 칼로리 목표, 체중 감량 후 유지 단계 전환일 등 큰 목표를 위해 ClickUp 마일스톤 기능을 활용하세요.

ClickUp의 한도

ClickUp 인터페이스가 처음인 사용자를 위한 학습 곡선

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

저는 이전에 클리닉 및 교육 관련 업무 관리를 위해 ClickUp을 사용했습니다. 영양사이자 동종요법 클리닉 관리자로서 환자 후속 관리, 식단 계획 수정, 보고서 검토, 콘텐츠 기획 등 사소하지만 중요한 작업이 많았습니다. ClickUp은 이러한 모든 작업을 한곳에서 체계적으로 관리할 수 있게 해주어 일상 업무 처리가 훨씬 수월해졌습니다. 사용 시작이 쉬웠고 별도의 설정도 거의 필요하지 않았습니다. 환자 식단 검토 작업 생성, 후속 조치 알림 설정, 미처리 업무 추적이 신속하게 가능했습니다. 당시 클리닉 활동 계획 수립과 건강 교육 주제 정리에 꾸준히 활용했습니다. 작업 목록, 마감일, 진행 상황 추적 등 기능이 제 요구에 실용적이었습니다. 일상 워크플로우에도 자연스럽게 녹아들어 주의가 필요한 사항을 명확히 파악하는 데 도움이 되었습니다. 전반적으로 ClickUp은 사용 기간 동안 체계적인 관리와 원활한 업무 운영을 지원했습니다.

2. Cronometer (미량영양소 상세 분석을 통한 정확한 매크로 추적에 최적)

via Cronometer

크로노미터는 데이터 품질에 중점을 둔 영양 추적 앱으로, 음식과 운동 기록이 가능합니다. 검증된 실험실 분석 영양 데이터베이스를 활용하며 검색 시 데이터 소스를 구분해 더 신뢰할 수 있는 매크로 수치를 원할 때 유용합니다.

크로노미터는 매크로 영양소 외에도 광범위한 미량 영양소를 추적하여 일일 스냅샷, 차트, 시간별 추세로 변환합니다. 설정 또는 일기에서 직접 영양소 목표를 맞춤형으로 설정할 수도 있습니다. 이는 단백질, 식이섬유, 나트륨 또는 비타민의 특정 범위를 추적할 때 특히 유용합니다.

일상적인 기록을 위해 무료 바코드 스캐너를 지원하며, 자주 먹는 음식에 대한 맞춤형 식단과 레시피도 제공합니다. 영양과 활동 데이터를 한곳에서 관리하고 싶다면, 크로노미터는 핏빗, 가민, 애플 헬스 같은 기기 및 플랫폼과도 동기화됩니다.

Cronometer 주요 기능

모든 비타민, 미네랄, 아미노산을 포함한 80가지 이상의 영양소를 추적하여 식단의 부족한 부분을 파악하세요

간단한 언어로 식사를 설명하면 AI가 이를 정확한 영양 정보로 분석해 줍니다.

간헐적 단식 루틴을 따를 때 내장된 단식 타이머로 단식 시간을 추적하세요

Cronometer의 한도

일부 안드로이드 기기에서는 바코드 스캔이 불안정할 수 있으며, 스캐너가 코드를 인식하지 못할 경우 수동 입력이 필요할 수 있습니다.

그룹화된 음식 추가나 반복 식사 입력은 예상보다 직관적이지 않을 수 있어, 습관이 들기 전까지는 기록 속도가 느려질 수 있습니다.

Cronometer 가격 정책

기본: 무료

골드: 맞춤형 가격

프로페셔널: 맞춤형 가격

크로노미터 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 크로노미터에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

레딧 사용자가 말하길:

저는 운동을 많이 하고, 크로노미터를 사용해 2년 기간 동안 105파운드(약 47.6kg)를 감량했기 때문에 영양소 관리를 철저히 하고 싶습니다. 감량한 체중을 1년간 유지해왔으며, 체중 감량과 건강 유지가 저에게 가장 중요합니다. 먹는 것과 마시는 모든 것을 기록합니다.

3. MacroFactor (매주 진행 상황에 맞춰 조정되는 코치형 매크로 목표 관리에 최적)

via MacroFactor

MacroFactor는 핵심 루프를 중심으로 구축된 프리미엄 매크로 트래커이자 영양 코치 앱입니다: 꾸준히 음식과 체중을 기록하면 실제 진행 상황에 기반한 업데이트된 칼로리 및 매크로 목표를 제공합니다. 고정된 플랜에 얽매이지 않고, 칼로리 섭취량과 체중 추세를 통해 에너지 소비량 추정치를 재계산한 후 주간 점검 시 목표를 조정합니다.

앱의 지출 알고리즘은 기록한 음식과 체중을 분석하여 진정한 에너지 필요량을 파악합니다. 매주 진행 상황에 따라 칼로리 및 매크로 목표를 재계산하므로 식단 조절 시 추측을 배제합니다.

정적 목표치로 정체기에 빠졌다면 MacroFactor가 이상적입니다.

MacroFactor 주요 기능

체중 추이를 추적하여 일일 체중 변동을 완화하고 주간별 진행 상황을 더 쉽게 파악하세요

바코드 스캔, 자연어 검색 또는 복잡한 식사를 분석하는 '설명' 기능을 통해 식사 기록하기

코치는 앱에서 클라이언트 데이터를 보고 목표를 조정하며 피드백을 남길 수 있습니다

MacroFactor의 한도

Fitbit 연동 기능은 더 이상 지원되지 않으며 제거 예정입니다. 이는 Fitbit 워크플로우를 표준으로 사용하는 팀이나 사용자의 선택지를 제한합니다.

검색 시 일반 식품에 대한 불규칙하거나 찾기 어려운 입력으로 인해 간단한 필수 식품 입력 시 불편함이 발생할 수 있습니다.

MacroFactor 가격 정책

연간 요금제는 $71.99/년부터 시작됩니다.

MacroFactor 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

4. MyFitnessPal (방대한 식품 데이터베이스와 빠른 일일 기록 기능이 가장 우수함)

via MyFitnessPal

MyFitnessPal은 방대한 식품 데이터베이스와 일기장 중심의 워크플로우를 기반으로 한 영양 추적 앱으로, 식사, 칼로리, 매크로 영양소를 기록할 수 있습니다.

방대한 데이터셋을 통해 바코드 스캐너는 포장 식품 정보를 즉시 불러오고, 레시피 임포터는 URL로 레시피를 분석해 1인분당 영양소 함량을 계산합니다. 또한 피트니스 앱 및 웨어러블 기기와 동기화되어 활동량에 따라 일일 칼로리 허용량을 자동 조정합니다.

간헐적 단식 추적 및 특정 일자별 목표 설정 같은 기능도 지원하여, 훈련일과 휴식일에 따라 목표가 달라지는 경우에 특히 유용합니다.

MyFitnessPal 최고의 기능

1,400만 개 이상의 식품 데이터베이스로 바코드 스캐너가 대부분의 제품을 즉시 인식합니다

어떤 레시피 웹사이트의 URL을 붙여넣기만 하면, 앱이 1인분당 영양소 함량을 자동으로 계산해 줍니다.

음식 기록이 번거로울 때 음성 기록 기능으로 더 빠르게 입력하세요

MyFitnessPal의 한도

식품 데이터베이스 입력은 많은 항목이 사용자가 제출한 것이기 때문에 부정확할 수 있으며, 신뢰할 수 있는 매크로 계산을 위해서는 수동 검증이 필요합니다.

사용 중 일기 보기 화면이 멈춘다는 보고와 같은 앱 불안정성

MyFitnessPal 가격 정책

무료 체험판 이용 가능

연간 플랜: 월 $8.34 (연간 $99.99 청구)

월간 플랜: 월 24.99달러

MyFitnessPal 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 MyFitnessPal에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Google Play스토어 사용자의 말:

MFP는 마음챙김 식사에 정말 도움이 됩니다. 처음에는 섭취량 추적을 익숙해지려면 시간이 좀 걸리지만, 이 습관이 건강한 직관적 식습관을 만들어 줍니다. 정말 좋아하고 강력 추천합니다! 프리미엄 버전도 구매했는데, 바코드 스캐너 기능이 정말 획기적이에요.

5. Lose It! (사진 및 음성 기록 기능이 있는 가벼운 매크로 추적에 최적)

Lose It!은 꾸준히 추적하고 그 기록을 진행으로 전환하도록 설계된 칼로리 및 매크로 트래커입니다. 즉, 목표를 설정하고 식단 일지에 식사를 기록한 후 내장된 진행 보기를 활용하여 칼로리, 매크로, 간헐적 단식 일정 등 목표와 일치하도록 유지할 수 있습니다.

그 외에도 Lose It!은 입력 속도로 가장 유명합니다. AI 음성 기록 기능을 통해 즉석에서 식사를 기록할 수 있으며, 식사 계획 및 목표 설정 기능도 제공합니다.

Lose It!은 시각적 학습자와 게임화 방식에 반응하는 사용자에게 가장 효과적입니다.

Lose It! 최고의 기능

'스냅 잇' 기능으로 음식 사진을 찍으면, 앱이 이미지 인식 기술을 활용해 항목과 분량을 자동으로 파악합니다.

배지를 획득하고, 연속 기록을 유지하며, 챌린지에 참여하여 동기를 유지하세요

유전자 검사 결과를 연결하여 맞춤형 추천을 받아보세요

Lose It!의 한도

'음식 추가' 흐름이 덜 복잡해지도록 UI 변경 사항을 적용하여, 검색 및 선택 시 한 번에 표시되는 항목 수를 줄였습니다.

일일 기록 오류 수정: 입력 내용이 하루 앞뒤로 이동하여 일일 매크로 총량을 왜곡할 수 있는 경우

Lose It! 가격 정책

맞춤형 가격

Lose It! 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Lose It!에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

트러스트파일럿 사용자의 후기:

앱 자체는 몇 가지 개선점이 있지만, 그 외에는 추적 기능이 훌륭합니다.

앱 자체는 몇 가지 개선점이 있지만, 그 외에는 추적 기능이 훌륭합니다.

6. FatSecret (국제 식품 데이터베이스와 맞춤형 식품/레시피 입력 기능을 통한 매크로 추적에 최적)

via FatSecret

FatSecret은 체계적인 식단 일지와 내장형 이미지 인식 기능을 결합한 칼로리 및 영양소 추적기입니다. 매번 검색할 필요 없이 사진으로 식사를 기록하고 사진 앨범에 저장할 수 있어, 반복되는 식사 패턴에서도 꾸준히 관리하기가 더 쉬워집니다.

이 도구는 명확한 일일 가시성을 제공합니다. FatSecret에는 식단 달력, 체중 추적기, 칼로리와 매크로에 대한 상세한 보고 및 목표 기능이 포함되어 있어, 단일 식사 이상의 일일 패턴을 검토하는 데 도움이 됩니다.

활동량과 섭취량을 함께 추적한다면, FatSecret은 삼성 헬스, 핏빗, 애플 헬스, Google 헬스, 가민 등의 앱과 동기화할 수 있습니다.

FatSecret 주요 기능

더 세분화된 일일 식단 관리를 위한 맞춤형 식사 제목과 추가 식사 유형 설정

재료와 섭취량의 크기를 입력하면 집에서 만든 음식의 영양 성분 분석을 계산해 드립니다.

포럼과 소셜 커뮤니티를 통해 다른 사용자들과 연결되어 지원과 레시피 아이디어를 얻을 수 있습니다.

FatSecret의 한도:

특히 자주 먹는 음식과 식사가 축적되기 전에는 번거로운 음식 입력에 부딪힐 때가 있습니다

데이터베이스에 특정 음식이 가끔 누락되어 정확한 일치 항목이 없을 때 기록 속도가 느려집니다.

FatSecret 가격 정책

무료 다운로드

프리미엄 등급: 맞춤형 가격

FatSecret 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 FatSecret에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Google Play스토어 사용자의 후기:

이 앱 정말 좋아요. 더 크고 개방적이에요. 특히 노년층이나 기술 사용에 어려움을 겪는 분들에게 읽기 쉽고 탐색하기 편합니다. 매일 입력해야 하는 정보가 많을 수 있지만, 필요에 따라 읽고 삭제할 수 있습니다. 자주 먹는 음식 목록을 저장해 두면 매번 검색할 필요가 없어요. 추적과 진행 상황을 눈앞에서 확인하니 책임감이 생깁니다. 예전에 매일 얼마나 쓸데없는 칼로리를 섭취했는지, 체중이 늘어난 이유를 명확히 알려주네요. 한번 사용해 보세요. 잃을 건 체중뿐이니까요.

이 앱 정말 좋아요. 더 크고 개방적이에요. 특히 노년층이나 기술 사용에 어려움을 겪는 분들에게 읽기 쉽고 탐색하기 편합니다. 매일 입력해야 하는 정보가 많을 수 있지만, 필요에 따라 읽고 삭제할 수 있습니다. 자주 먹는 음식 목록을 저장해 두면 매번 검색할 필요가 없어요. 추적과 진행 상황을 눈앞에서 확인하니 책임감이 생깁니다. 예전에 매일 얼마나 쓸데없는 칼로리를 섭취했는지, 체중이 늘어난 이유를 명확히 알려주네요. 한번 사용해 보세요. 잃을 건 체중뿐이니까요.

7. Carb Manager (내장된 순 탄수화물 기능으로 저탄수화물 및 케토 매크로 추적에 최적)

via Carb Manager

일반적인 매크로 추적기는 모든 탄수화물을 동일하게 취급하지만, 케토 다이어터에게는 순 탄수화물이 중요합니다. Carb Manager는 이러한 사용 사례를 위해 설계되어 순 탄수화물을 자동으로 계산하고 저탄수화물 라이프스타일에 맞춤화된 기능을 제공합니다.

앱은 순 탄수화물을 눈에 띄게 표시합니다. 케토 전용 레시피 라이브러리를 통해 매크로에 맞는 식사를 찾고, 유연한 식단 플랜 템플릿으로 이를 추적할 수 있습니다. 혈당 및 케톤 수치를 기록하여 식단과의 연관성을 분석할 수도 있습니다.

탄수화물 관리기는 케토, 앳킨스 또는 기타 저탄수화물 식단을 따르는 모든 팔로워에게 유용한 선택입니다.

Carb Manager 주요 기능

순 탄수화물(총 탄수화물에서 식이섬유와 당알코올을 뺀 값)을 자동으로 계산하여 표시합니다.

완벽한 영양 성분 분석이 포함된 수천 가지 저탄수화물 및 케토 레시피

앱 내에서 간헐적 단식과 식사 시간을 기록하고, 일일 섭취량과 함께 관리하세요.

탄수화물 관리기의 한도

데이터베이스 불일치로 인해 동일한 식품 항목을 입력한 사람에 따라 탄수화물 총량이 다르게 표시될 수 있습니다.

레시피 생성 시 '저장' 버튼을 찾기 어려워 재료를 입력한 후 일이 사라지는 문제

Carb Manager 가격 정책

기본: 무료

프리미엄: 월 $5.50 (분기별 청구)

탄수화물 매니저 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Carb Manager에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Google Play스토어 사용자의 후기:

엄격한 식단을 따르려는 분들에게 훌륭한 앱입니다. 사용법이 매우 간편합니다. 섭취한 음식을 검색하여 식사(아침, 점심, 저녁, 간식)에 추가하기만 하면 영양 정보를 자동으로 계산해 주고 일일 기록을 관리해 줍니다. 모든 종류의 음식과 그 영양 정보가 포함되어 있으며, 무게나 개수로 추가할 수 있고 1/8부터 7/8까지 분수 단위도 지원합니다. 목표를 설정하면 식사 플랜, 레시피 검색, 운동 추가, 심지어 일일 물 섭취량까지 관리할 수 있습니다!

8. Nutritionix Track (방대한 미국 식품 및 레스토랑 데이터베이스로 빠른 매크로 기록에 최적)

Nutritionix Track 제공

식품 데이터베이스 검색과 바코드 스캔은 여전히 노력이 필요합니다. Nutritionix Track은 자연어 기록 기능을 제공합니다. 단순히 영어로 섭취한 음식을 입력하거나 말하면, 앱이 이를 정확한 영양 정보로 분석합니다. 이 대화형 인터페이스로 기록이 더욱 자연스럽게 느껴집니다.

'트랙' 기능은 '계란 두 개와 토스트, 오렌지 주스 한 잔'과 같은 입력값을 받아 자동으로 영양 성분 분석을 기록합니다. 또한 이 앱은 주요 레스토랑 체인의 영양 정보를 제공하는 상업용 등급 데이터베이스를 활용합니다.

Nutritionix Track은 기존 식단 기록이 번거롭다고 느끼는 사용자에게 적합합니다. 자연어 처리 기능이 유용하며 복잡한 식사 설명도 잘 처리합니다.

Nutritionix Track 주요 기능

'내보내기' 기능을 사용하여 영양 및 진행 데이터를 스프레드시트로 내보내세요

코치 포털을 통해 코치나 영양사와 식단 기록을 공유하세요

통계 보기에서 진행 추이를 검토하여 칼로리, 매크로, 체중 입력 전반에 걸친 패턴을 파악하세요

Nutritionix 트래커의 한도

레시피 작성 시 특정 브랜드, 크기 또는 정확한 항목 선택을 제한하는 제약 조건으로 인해 정확도가 떨어질 수 있습니다.

사용자 정의 식품 추가 시 안정성 문제 발생: 저장 중 긴 로딩 시간 및 앱 멈춤 현상 포함

Nutritionix 가격 추적하기

맞춤형 가격

Nutritionix 평가 및 리뷰 추적

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Nutritionix Track에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Google Play스토어 사용자의 말:

이 앱은 예상치 못한 나쁜 성분의 과다 섭취를 파악하는 데 도움이 되었습니다. 나트륨 섭취량이 어디서 오는지 쉽게 추적할 수 있었고, 이를 통해 간편하게 수정할 수 있었죠. 앱 사용을 시작하면 음식에 들어 있는 나트륨과 콜레스테롤 양에 놀라실 겁니다. 바코드 스캐너는 꼭 사용해야 할 기능으로, 정말 사용자 친화적입니다. 가끔 데이터에 약간의 부정확성이 있을 수 있지만, 심각한 수준은 아니며 발생 빈도도 높지 않습니다.

9. 야지오 (내장된 단식 플랜 및 레시피와 함께 칼로리 및 매크로 추적에 최적)

via Yazio

많은 사람들이 간헐적 단식과 매크로 추적을 병행하지만, 대부분의 앱은 별도로 운영됩니다. 야지오(Yazio)는 두 경험을 통합합니다. 즉, 매크로 추적과 함께 내장된 단식 타이머를 제공합니다.

단식 타이머는 식사 기간과 단식 기간을 추적하며, 식사 가능 기간 시작/종료 시 알림을 제공합니다. 또한 맞춤형 식단 플랜은 매크로 목표와 식사 일정에 맞는 식사를 제안합니다.

Yazio는 간헐적 단식을 실천하면서 상세한 매크로 추적을 원하는 사용자에게 이상적입니다. 별도의 앱을 사용하는 것보다 통합된 접근 방식이 더 편리합니다.

Yazio 최고의 기능

단일 일지에 칼로리와 매크로를 기록하고, 시간 경과에 따른 진행 패턴을 보여주는 상세한 분석 및 통계를 함께 확인하세요.

내장 타이머와 플랜 지원 기능을 갖춘 16:8 또는 5:2 같은 간헐적 단식 트래커를 활용하세요

체중, 체지방률 및 기타 측정값을 기록하여 추세를 시각화하세요

Yazio의 한도

일부 사용자에게서 입력된 음식 검색이 일관되게 작동하지 않는 등 가끔 발생하는 검색 및 입력 안정성 문제를 경험할 수 있습니다.

때때로 바코드 스캔 속도가 느려질 수 있으며, 이는 여러 포장 항목을 빠르게 기록할 때 불편함을 초래할 수 있습니다.

Yazio 가격 정책

기본

맞춤형 가격

Yazio 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Yazio에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Google Play스토어 사용자의 말:

지금까지 정말 만족스러워요. 제한적인 식단에 어려움을 겪는 분이라면 이 앱이 정말 대단해요. 지난 1년간 거의 100파운드(약 45kg)를 감량했는데, 유지하는 게 정말, 정말 힘들었어요. 너무 힘들어서 가끔은 너무 많이 먹는 게 두려워 칼로리 계산도 안 하고 하루 종일 거의 먹지 않다가 하루 뒤에 폭식할 때도 있었죠. 이제 그런 일은 없어요! 또 다른 큰 장점은 데이터베이스에 모든 것이 있다는 거예요. 제가 검색해 본 음식 중 하나도 빠진 게 없더라고요! 정말 좋아요

10. 삼성 헬스 (갤럭시 생태계 사용자에게 최적화된 매크로 추적 기능)

via Samsung Health

삼성 헬스는 기기에 이미 탑재된 종합 건강 플랫폼의 일환으로 매크로 추적 기능을 제공합니다.

식단 기록 기능에는 검색 가능한 데이터베이스와 바코드 스캐너가 포함됩니다. 하지만 진정한 값은 통합 기능에 있습니다. 갤럭시 워치에서 자동으로 동기화되는 수면, 스트레스, 운동 기록과 함께 영양 데이터가 함께 저장됩니다.

삼성 기기 소유자에게는 통합된 건강 관리 경험을 제공하는 삼성 헬스가 적합합니다. 전용 영양 관리 앱에 비해 기능적이지만 기본적인 영양소 추적 기능을 제공합니다.

삼성 헬스 최고의 기능

식사, 간식, 물, 카페인 섭취량을 건강 기록과 함께 하나의 일일 타임라인에 기록하세요

운동과 단계 활동으로 소모된 칼로리를 동일한 앱 내에서 추적하여 섭취 대비 소모량을 종합적으로 보십시오

삼성 헬스 투게더의 챌린지에 참여하여 영양 및 활동 추적을 함께하며 동기부여 루프를 경험하세요

삼성 헬스의 한도

식품 기록을 위한 바코드 스캔 한도를 특정 지역으로 설정합니다.

iOS 버전은 Android와 동일한 기능을 모두 제공하지 않을 수 있습니다.

삼성 헬스 가격 정책

삼성 기기에 포함됨

삼성 헬스 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

ClickUp으로 매크로 추적하기

최고의 매크로 트래커는 가장 진보된 것이 아닙니다. 일상 속에 자연스럽게 녹아들어 추적 작업을 두 번째 직업처럼 느끼게 하지 않는 것이 바로 최고의 트래커입니다.

ClickUp은 여기서 차별화됩니다. 딱딱한 영양 관리 앱을 강요하지 않고, 여러분이 이미 일주일을 계획하고 진행 상황을 확인하며 바쁠 때 조정하는 방식에 맞춰 간단한 시스템을 구축할 수 있게 합니다. 식사, 목표, 알림, 노트가 모두 한 곳에 모여 있어 놓치는 부분이 없습니다.

시간이 지남에 따라 패턴을 더 쉽게 파악하게 되고, 조정은 반응적이기보다 의도적으로 느껴지며, 추적은 더 이상 "꾸준히 하려고 애쓰는" 일이 아닙니다. 이는 자신을 돌보는 방식의 일부가 됩니다.

ClickUp으로 무료로 시작하여 여러분의 삶에 딱 맞는 매크로 시스템을 구축하세요. ✨

자주 묻는 질문

칼로리 카운터는 총 에너지 섭취량만 추적합니다. 매크로 트래커는 그 칼로리를 단백질, 탄수화물, 지방으로 세분화하여 식단의 구성을 보여줍니다.

대부분의 매크로 트래커는 식사를 저장하거나 이전 날짜의 입력을 복사할 수 있게 합니다. 이는 반복적인 식사를 추적의 장점으로 전환시켜, 한 번만 식사를 기록하면 해당 입력을 재사용할 수 있게 합니다.

네, 프리미엄 구독이 없는 앱도 대부분의 사용자에게 충분히 정확할 수 있습니다. 부정확성의 주요 원인은 종종 식품 데이터베이스에 사용자가 제출한 입력이므로, 영양 라벨과 항목을 대조하여 확인하는 것이 좋습니다.

사진 인식 같은 AI 기능은 빠른 추정에 편리하지만 검증된 데이터로 수동 기록하는 것보다 일반적으로 정확도가 낮습니다. 가벼운 추적에는 좋지만 정확한 목표를 위해서는 AI가 입력한 내용을 다시 확인해야 합니다.