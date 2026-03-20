2026년 Gemini에 PDF를 업로드하는 방법

PDF에 담긴 AI 인사이트를 이메일이나 채팅에 직접 다시 입력하는 것은 엄청난 시간 낭비입니다.

특히 팀이 이미 매일 275건의 업무 방해 요인과 씨름하고 있는 상황이라면 더욱 그렇습니다. 탭 간에 데이터를 수동으로 옮기는 번거로운 작업은 누구에게도 필요 없는 일입니다.

이 가이드에서는 즉각적인 분석을 위해 Gemini에 PDF를 업로드하는 방법을 안내합니다. 무엇보다도, 팀이 실제로 그 인사이트를 바탕으로 조치를 취할 수 있도록 ClickUp으로 해당 내용을 옮기는 방법도 알려드립니다. 😊

Gemini에 PDF를 업로드하는 단계별 안내

데스크탑을 사용 중이든, 회의 사이를 오가며 휴대폰을 사용하고 있든, 문서를 Gemini에 업로드하는 방법은 다음과 같습니다.

웹에서

데스크탑 인터페이스는 특히 여러 파일을 처리하거나 클라우드 스토리지에서 파일을 가져올 때 가장 유연하게 사용할 수 있습니다.

Gemini에 접속하기: gemini.google.com으로 이동하여 로그인하세요

Gemini를 통해

첨부 파일 도구 위치: 프롬프트 바에서 파일 추가 아이콘(클립 모양)을 찾으세요.

소스 선택: 컴퓨터에서 직접 PDF를 업로드하거나, Google 드라이브에서 문서를 가져오려면 '드라이브'를 선택하세요.

참고: 드라이브 연동 기능을 사용하려면 Gemini의 설정 > 확장 프로그램에서 ‘Google Workspace’를 활성화해야 할 수 있습니다.

제출: ‘예산 섹션을 요약해 주세요’와 같은 구체적인 지침을 입력한 후 제출을 클릭하세요.

💡전문가 팁: 데스크탑의 어느 폴더에서든 PDF 파일을 채팅 창으로 직접 드래그 앤 드롭하여 작업을 빠르게 진행하세요.

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88%는 개인적인 작업에 AI를 활용하지만, 50% 이상은 일에서 AI 사용을 꺼립니다. 주요 장애물은 무엇일까요? 원활한 통합의 부재, 지식 격차, 그리고 보안 우려입니다. 하지만 AI가 작업 공간에 내장되어 있고 이미 보안이 확보되어 있다면 어떨까요? ClickUp의 내장 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain이 이를 현실로 만들어 줍니다. Brain은 자연어 프롬프트를 이해하여 AI 도입 시 발생하는 세 가지 우려 사항을 모두 해결하는 동시에, 작업 공간 전반에 걸쳐 채팅, 작업, 문서, 지식을 연결해 줍니다. 또한 Brain 인터페이스에서 Gemini와 ChatGPT를 포함한 다양한 AI 모델에 액세스할 수 있습니다. 탭을 이리저리 전환할 필요 없이 답변과 인사이트를 찾아보세요!

모바일(Android 및 iOS)에서

책상에서 떨어져 있을 때 보고서나 계약서 초안을 검토하기에 안성맞춤입니다.

앱 실행: 기기에서 Gemini 앱을 실행하세요

첨부 파일 추가: 채팅창에서 파일 추가 (+) 아이콘을 탭하세요

PDF 파일 선택: 파일을 선택하여 휴대폰의 로컬 저장소에 저장된 파일을 열거나, 드라이브를 선택하여 클라우드에 저장된 파일을 열 수 있습니다.

분석: 프롬프트를 입력하고 제출 화살표를 클릭하여 분석을 시작하세요

업로드 자체는 빠릅니다. 하지만 대부분의 팀에게 진정한 과제는 해당 PDF에서 AI가 생성한 인사이트를 실행 가능한 일로 전환하는 것입니다. 훌륭한 요약을 얻더라도, 이는 채팅 창에 갇혀 프로젝트와 분리된 상태로 남아 있습니다.

👀 추천 사항: ClickUp과 같은 통합 AI 작업 공간을 사용하면 이러한 업무 분산 현상을 해결할 수 있습니다. 이 플랫폼은 네이티브 AI가 내장된 공유 작업 공간에서 여러분의 업무, 문서, 목표를 하나로 통합해 줍니다.

하지만 먼저, Gemini의 잠재력을 최대한 활용하는 방법을 알아두면 도움이 됩니다. ⬇️

Gemini는 어떤 파일 형식과 크기를 지원하나요?

분석을 위해 문서를 준비했는데 명확한 이유 없이 업로드가 실패하면 답답할 수 있습니다.

파일 용량이 너무 크거나 지원되지 않는 형식일 경우, 또는 업로드 한도에 도달했을 때 이런 문제가 자주 발생합니다. 결국 처음부터 다시 시작해야 하므로 파일 변환기를 찾거나 문서를 분할해야 하는 등 워크플로우가 지체됩니다.

이러한 한도를 미리 파악해 두면 파일 변환기 사용이나 불필요한 문서 분할로 시간을 낭비하는 일을 방지할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:

문서 PDF, DOCX, TXT, RTF 최대 100MB 심층 분석 및 요약에 최적화 데이터 및 테이블 CSV, XLSX 최대 100MB 트렌드 파악 및 데이터 정리에 이상적입니다 이미지 JPG, PNG, WebP, HEIC 최대 100MB 텍스트 추출 또는 시각적 설명에 활용하세요 오디오 MP3, WAV, AAC, FLAC 최대 100MB 회의나 팟캐스트 내용을 텍스트로 변환하는 데 안성맞춤입니다 비디오 MP4, MOV, WMV, WebM 최대 2GB AI 분석을 위해 최대 1시간 분량의 영상을 지원합니다

💡전문가 팁: 한 번에 최대 10개의 파일 을 업로드하면 Gemini가 서로 다른 문서나 데이터 세트 간의 정보를 상호 참조할 수 있습니다.

Gemini는 PDF를 기본적으로 직접 읽을 수 있으므로, 별도로 변환할 필요가 없습니다. 하지만 PDF가 생성된 방식에 따라 분석을 통해 얻을 수 있는 값의 정도가 달라집니다:

네이티브 PDF(텍스트 선택 가능): 커서로 텍스트를 강조 표시할 수 있다면 Gemini가 이를 완벽하게 읽어낼 수 있습니다. 이를 통해 가장 정확한 요약이 생성되며, AI가 특정 페이지나 섹션을 높은 정확도로 인용할 수 있습니다.

스캔한 PDF(텍스트 이미지): Gemini는 Gemini는 광학 문자 인식 (OCR) 기술을 사용하여 스캔본에서 텍스트를 추출합니다. 문서가 선명할 때는 잘 작동하지만, 스캔본이 흐릿하거나 손글씨 노트가 포함된 경우 데이터에 누락이 발생할 수 있습니다.

사실, 업로드가 성공적으로 완료되더라도 Gemini는 한 번에 기억할 수 있는 정보의 양에 한도가 있습니다. 이를 '컨텍스트 윈도우'라고도 부릅니다.

이를 AI의 단기 기억력이라고 생각하시면 됩니다. Pro 및 Ultra 모델은 최대 100만 토큰(약 1,500페이지)까지 처리할 수 있지만, ‘Basic’ 등급의 한도는 더 낮습니다. 방대한 기술 매뉴얼을 입력하면, AI가 문서의 끝까지 도달할 때쯤에는 문서 초반부를 잊어버리기 시작할 수도 있습니다.

💡전문가 팁: ‘4장의 재무 전망에 집중해 주세요’와 같은 구체적인 프롬프트를 사용하면, AI가 500페이지에 달하는 방대한 데이터 속에서 길을 잃지 않고 정확히 필요한 부분에만 집중하도록 할 수 있습니다.

Gemini에서 PDF로 할 수 있는 일

PDF를 업로드한 후에는 단순히 "이 내용을 요약해 줘"라고 요청하고 싶은 유혹을 느낄 수 있습니다. 물론 그렇게 해도 작동은 하지만, 기대하는 만큼의 가치를 제공하지는 않습니다. 팀이 기본적인 요약 단계에서 멈춘다면, 여전히 수동으로 분석을 하고 있는 셈입니다.

시간을 절약하려면 PDF를 검색 가능한 데이터베이스처럼 활용하세요. 다음은 데이터 추출을 수행하는 몇 가지 효과적인 방법입니다:

특정 데이터 추출: "이 계약서에 언급된 모든 마감일을 글머리 기호 목록으로 나열해 주세요"라고 요청하여 복잡한 문서를 깔끔한 형식으로 정리하세요.

내부 섹션 비교: ‘3페이지의 ‘업무 범위’와 12페이지의 ‘산출물’을 비교하여 불일치하는 부분을 강조 표시해 주세요’라는 프롬프트를 표시하여 불일치 사항을 찾아보세요.

복잡한 연구를 간소화하세요: ‘이 기술 논문의 결과를 비기술적 마케팅 팀을 위해 5가지 핵심 요점으로 요약해 주세요’와 같은 요청으로 핵심만 바로 파악하세요.

즉시 후속 조치를 생성하세요: ‘이 요약에서 결정된 사항을 바탕으로 클라이언트에게 보낼 후속 이메일을 작성해 주세요’라고 요청하여 회의 내용을 실행으로 옮기세요.

프로젝트 작업 감사: ‘운영 팀에 할당된 모든 ‘운영 팀에 할당된 모든 실행 항목을 파악하고 각 항목에 대한 우선순위를 제안’하여 명확한 실행 계획을 수립하세요.

방금 완벽한 실행 항목 목록이나 훌륭한 프로젝트 요약서를 작성하셨다면, 이제 어떻게 해야 할까요?

현재 이러한 정보는 채팅 창에 갇혀 있습니다. ‘프로젝트 보드로 보내기’ 버튼이 없기 때문에, 우리가 피하고자 하는 수동 복사-붙여넣기 작업으로 다시 돌아가게 됩니다. 바로 이곳이 훌륭한 아이디어가 사라져 버리는 간극입니다. 뛰어난 AI 인사이트와 팀이 사용하는 공유 지식 기반 사이의 그 틈새 말입니다.

여러 PDF 파일을 한 번에 업로드하고 분석하는 방법

대부분의 경우, 중요한 통찰력은 단일 문서에 담겨 있는 것이 아니라 다섯 개의 문서 간 연결 관계 속에 존재합니다. 하지만 이러한 패턴을 찾기 위해 수동으로 창을 이리저리 전환하다 보면 세부 사항을 놓치기 쉽습니다.

Gemini는 프롬프트당 최대 10개의 파일을 처리할 수 있어, 단 몇 초 만에 문서 간 분석을 수행하고 사람이 수 시간을 들여야만 발견할 수 있는 모순이나 공통된 주제를 찾아낼 수 있습니다. 여러 파일을 한 번에 업로드하면 단순한 읽기에서 벗어나 고차원적인 전략 수립으로 나아갈 수 있습니다:

공급업체 비교: 서로 다른 세 가지 제안서를 업로드하고, ‘이 세 공급업체의 가격, 타임라인, 지원 등급을 비교하는 테이블을 생성해 주세요’라고 요청해 보세요.

연구 종합: 5개의 업계 보고서를 업로드하고, 프롬프트로 ‘이 보고서들의 공통된 추세를 파악하고 데이터가 상충하는 부분을 강조해 주세요’라고 요청하세요.

회의 준비: 예정된 아젠다와 지난 세 번의 세션 노트를 함께 업로드한 다음, ‘오늘 해결해야 할 이전 세션의 미해결 실행 항목은 무엇인가요?’라고 질문해 보세요.

온보딩 요약: 일련의 내부 일련의 내부 표준 운용 절차 (SOP)를 업로드하고, ‘이 문서들을 바탕으로 신입 사원을 위한 30일 체크리스트를 생성해 주세요’라고 요청해 보세요.

절차는 단일 파일을 업로드하는 것과 동일하지만, 제출 버튼을 누르기 전에 여러 문서를 선택해야 합니다. 모든 문서가 로드되면 전체 문서 세트에 걸쳐 질문을 할 수 있습니다. 이를 통해 단순한 문서 분석에서 진정한 지식 관리 및 종합으로 나아갈 수 있습니다.

하지만 이러한 고급 기능을 갖추었음에도 핵심적인 과제는 여전히 남아 있습니다. 데이터는 있지만, 팀원들은 여전히 프로젝트 보드, Slack, 스프레드시트에서 업무를 처리하고 있습니다. 이것이 바로 'AI 스프롤 ( AI Sprawl )'입니다. 즉, 서로 연결되지 않은 도구들 사이를 끊임없이 오가며 인사이트를 공유하고, 장단점을 논의하며, 최종적으로 결정을 내리는 상황을 말합니다.

아무리 뛰어난 AI 분석이라도 팀의 실시간 워크플로우에 통합되지 않고 브라우저 탭에 갇혀 있다면 그 가치를 발휘할 수 없습니다.

ClickUp에서 Gemini PDF 인사이트를 사용하는 방법

Gemini에 PDF를 업로드하면 요약, 의무 사항, 실행 항목을 빠르게 추출할 수 있습니다. 하지만 이러한 인사이트는 대개 채팅 창 안에만 남아 있습니다. 팀원들은 여전히 결과를 문서로 복사하고, 수동으로 작업을 생성하며, 프로젝트 작업 공간에서 관련 내용을 다시 설명해야 합니다.

그 추가 단계 때문에 작업 속도가 느려집니다.

ClickUp은 통합 AI 작업 공간으로, Gemini의 인사이트를 팀이 추적하고 실행할 수 있는 업무로 전환하는 데 도움을 줍니다.

ClickUp 작업 공간에서 Gemini에 접속하세요

문제는 Gemini가 무엇을 할 수 있는지가 아니라, 어디서 사용하는지에 있습니다.

Gemini가 별도의 탭에서 실행되는 경우, 생성된 모든 인사이트를 작업 공간으로 수동으로 복사해야 합니다. 즉, 도구를 전환할 때마다 요약 내용을 복사하고, 맥락을 다시 파악하며, 작업 흐름을 다시 잡아야 한다는 뜻입니다. 시간이 지남에 따라 이러한 간극은 빠른 AI 출력을 느린 실행으로 바꿔버립니다.

ClickUp은 이러한 간극을 해소합니다. ClickUp Brain을 사용하면 작업 공간 내에서 문서, 작업, 채팅과 함께 Gemini에 직접 액세스할 수 있습니다. 인사이트를 내보내서 다시 가공할 필요 없이, 팀이 이미 작업하고 있는 바로 그 장소에서 인사이트를 생성하고, 다듬고, 실행에 옮길 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용하여 단일 인터페이스에서 여러 LLM을 활용하세요

이로 인해 흐름이 완전히 달라집니다.

ClickUp을 벗어나지 않고도 PDF를 분석하고, 후속 질문을 던지며, 그 결과를 즉시 문서, 작업 또는 체계적인 워크플로우로 전환할 수 있습니다. 맥락은 그대로 유지되고, 업무는 연결된 상태를 유지하며, 도구 간에 정보가 누락되는 일이 없습니다.

단순히 분석 속도가 빨라지는 것뿐만 아니라, 일관성을 확보할 수 있습니다. 인사이트는 그저 방치되지 않고, 바로 실행으로 이어집니다.

ClickUp Docs를 사용하여 Gemini 요약 내용을 공유 가능한 문서로 전환하세요

Gemini가 PDF 요약본을 생성하면, 이를 ClickUp Docs에 붙여넣기하여 팀을 위한 영구적이고 체계적인 참고 자료를 만들어 보세요. 채팅창에 묻혀버리는 대신, Docs를 사용하면 이러한 요약본을 체계적인 지식 기반으로 전환하여 팀원들이 시간이 지나도 다시 확인하고, 편집하고, 내용을 보강할 수 있게 됩니다.

또한 중첩된 페이지와 다양한 형식 기능을 지원하므로, 계약 요약, 연구 노트, 정책 분석과 같은 정보를 저장하고 관리하는 데 유용합니다.

또한 문서 내에 관련 자료를 직접 삽입할 수도 있습니다. 예시로는 원본 PDF, 스크린샷, 테이블 또는 코드 블록을 추가하면 팀원들이 AI가 생성한 요약과 함께 원본 자료를 함께 검토할 수 있습니다.

Docs는 편집 및 댓글 기능을 통해 실시간 협업도 지원합니다. 팀 회원들은 다른 도구로 이동하지 않고도 문서의 특정 부분을 강조 표시하거나, 피드백을 남기거나, 명확한 설명을 위해 동료에게 태그를 지정할 수 있습니다.

ClickUp 문서로 지식 기반을 구축하세요! Gemini의 인사이트를 ClickUp을 통해 팀이 참조할 수 있는 공유 문서로 전환하세요

예를 들어, Gemini가 공급업체 계약서를 분석하면 그 요약 내용을 ClickUp 문서에 저장하고 주요 의무, 기한, 준수 요건과 같은 섹션으로 구성할 수 있습니다. 원본 PDF는 빠른 참조를 위해 문서에 직접 첨부 파일로 첨부할 수 있습니다.

그런 다음 문서를 관련 프로젝트 작업 공간에 연결할 수 있습니다. 프로젝트를 검토하는 모든 사용자는 여러 앱을 일일이 검색할 필요 없이 원본 분석 결과, 관련 파일 및 진행 중인 토론 내용을 확인할 수 있습니다.

Gemini의 작업 항목을 ClickUp 작업으로 변환하세요

Gemini는 긴 PDF 문서에서 실행 항목을 추출할 수 있지만, 이러한 인사이트는 여전히 추적 가능한 작업으로 전환되어야 합니다. 채팅 창에 그대로 두지 말고, 체계적인 워크플로우 관리를 위해 해당 실행 항목을 ClickUp 작업으로 이동하세요.

각 작업은 팀이 완료하는 데 필요한 맥락과 함께 명확한 업무 단위로 구성됩니다. 다음과 같은 세부 정보를 포함할 수 있습니다:

작업 완료를 담당하는 소유자

마감일 을 설정하여 마감일의 가시성을 높입니다

참고용 파일 또는 PDF

상태 업데이트를 통해 진행 상황을 지속적으로 추적하세요

예를 들어, Gemini가 ‘분기별 규정 준수 보고서 제출’과 같은 요구 사항을 식별하면, 담당 팀원에게 할당된 작업을 생성하고 참조용으로 원본 계약서나 Gemini 요약본을 첨부 파일로 첨부할 수 있습니다.

Gemini의 결과물을 단순한 임시 노트로 취급하지 말고, ClickUp 작업을 활용해 체계적인 일로 전환하세요

ClickUp 작업은 작업 공간의 다른 요소들과도 직접 연동됩니다. 계약 요약이 포함된 ClickUp 문서에 작업을 연결하고, 원본 PDF를 첨부하며, 팀 협업을 위한 댓글을 추가할 수 있습니다. 이를 통해 해당 작업을 처리하는 모든 구성원이 전체 맥락을 즉시 파악할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용하여 문서 인사이트를 확장하세요

정보가 ClickUp에 저장되면, ClickUp Brain을 통해 초기 Gemini 요약 정보를 넘어 문서에서 더 심층적인 인사이트를 도출할 수 있습니다. 작업 공간 내에서 바로 내장된 AI에 질문을 할 수 있습니다. 예시:

‘이 계약서의 주요 의무 사항을 요약해 주세요.’

‘이 문서 섹션에서 작업 생성’

‘팀원들에게 요구 사항을 설명하는 이메일 초안을 작성하세요.’

Brain은 문서, 작업, 댓글 내의 콘텐츠를 분석하여 작업 공간 데이터를 기반으로 한 답변을 생성합니다. 또한 프로젝트가 진행됨에 따라 팀이 이를 지속적으로 발전시킬 수 있도록 지원합니다.

💡전문가 팁: PDF 분석 결과가 ClickUp에 반영되면, 후속 작업을 자동으로 처리할 수 있는 ClickUp 슈퍼 에이전트를 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 담당자는 문서 요약을 검토하고, 주요 의무를 추출하며, 적절한 팀원에게 작업을 할당하고, 마감일이 다가올 때 업데이트를 전송할 수도 있습니다. 이를 통해 정적인 문서 분석이 AI가 문서 관련 업무 관리를 적극적으로 지원하는 지속적인 워크플로우로 전환됩니다.

PDF와 분석 결과를 한곳에 보관하세요

AI 문서 분석의 가장 큰 과제 중 하나는 정보의 분산입니다. 원본 파일은 한 tool에, AI 요약본은 다른 tool에, 그리고 이러한 인사이트를 바탕으로 생성된 작업들은 또 다른 곳에 저장되는 경우가 많습니다.

ClickUp을 사용하면 이 모든 정보를 하나의 작업 공간에 정리해 둘 수 있습니다.

원본 PDF를 업로드하고, Gemini 요약본을 ClickUp Docs에 저장한 다음, 동일한 프로젝트 내에서 실행 항목을 ClickUp 작업으로 변환할 수 있습니다. 이를 통해 문서 → 분석 → 실행의 명확한 흐름이 형성됩니다.

프로젝트를 검토하는 누구나 도구를 전환하지 않고도 원본 문서, AI가 생성한 분석 결과, 후속 작업을 빠르게 찾을 수 있습니다.

시간이 지남에 따라 이러한 구조는 문서, 인사이트, 일이 서로 연결된 검색 가능한 지식 기반을 형성합니다. 여러 앱에서 정보를 찾아 헤매는 대신, 팀원들은 파일이 어디에 있는지, 그 내용이 무엇인지, 그리고 다음 단계로 무엇을 해야 하는지 항상 파악할 수 있습니다.

PDF 분석 결과를 실질적인 일 성과로 전환할 준비가 되셨다면, 지금 바로 ClickUp을 무료로 시작해 그 차이를 직접 확인해 보세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

대부분의 업로드 실패는 파일 크기가 100MB 한도를 초과했거나, PDF 파일이 손상되었거나, 한 번에 10개 이상의 파일을 업로드하려고 시도했기 때문에 발생합니다. 다시 시도하기 전에 파일을 압축하거나 유효한 PDF 형식인지 확인해 보세요.

중요한 문서와 AI 요약 내용을 체계적으로 관리하려면 ClickUp Docs와 같은 전용 작업 공간에 저장하세요. Gemini는 현재 대화와 관련된 파일을 처리하지만, Google 계정에 장기적으로 저장하지는 않습니다.

Gemini는 광학 문자 인식(OCR) 기술을 사용하여 스캔된 PDF를 처리하지만, 정확도는 스캔 품질에 따라 달라집니다. 최상의 결과를 얻으려면 가능한 한 텍스트 선택이 가능한 PDF를 사용하세요. 이렇게 하면 AI가 콘텐츠를 직접 읽을 수 있습니다.