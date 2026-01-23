Claude Opus 대 Sonnet: 올바른 AI 모델 선택 방법

영화 <매트릭스>를 떠올리신다면, 이건 바로 그 "빨간 약과 파란 약"의 순간입니다. 다만 일이 시작되면 서로 매우 다르게 행동하는 두 클로드 모델 사이에서 선택해야 한다는 점이 다를 뿐입니다.

AI는 이미 여러분의 워크플로우에 포함되어 있을 것입니다. 최근 스택 오버플로우 개발자 설문조사에서 응답자의 84%가 개발 과정에서 AI 도구를 사용 중이거나 사용 계획이 있다고 답했습니다. 그러나 어려운 부분은 작업에 적합한 모델을 선택하는 것입니다.

따라서 Claude Opus와 Sonnet의 선택은 과대광고보다는 적합성에 달려 있습니다. 긴 요구사항과 다단계 디버깅을 다루고 계신가요? 아니면 속도와 비용이 출력 품질만큼 중요한 대량 코드 작업을 처리하고 계신가요?

이 블로그에서는 Claude Opus와 Claude Sonnet이 추론, 코드 생성, 컨텍스트 윈도우 트레이드오프 측면에서 어떻게 다른지 살펴봅니다. 또한 작업 복잡도와 팀 워크플로우에 기반한 간단한 경험적 규칙도 제시합니다.

클로드 오푸스 대 소넷: 한눈에 보기

추론 깊이, 코드 생성, 장문 맥락 워크플로우 측면에서 Claude Opus와 Claude Sonnet의 비교는 다음과 같습니다:

機能 Claude Opus (4.5) Claude Sonnet (4.5) ClickUp Brain + Codegen (보너스) 추론 및 복잡한 작업 고도의 추론과 일관성이 가장 중요한 고위험 의사결정을 위해 설계되었습니다 속도와 안정적인 품질이 중요한 일상적인 추론 작업에 강점을 보입니다. 실시간 작업 환경 내에서 최적의 모델(Claude 포함)을 활용하므로, 추론이 실제 작업, 사양 및 타임라인에 기반합니다. 고급 코딩 및 코드 생성 복잡한 코드, 다중 파일 리팩토링, 까다로운 디버깅에 최적이며 검토 주기를 줄여줍니다. 작은 기능 추가, 수정, 문서 초안 작성과 같은 신속한 코드 작업에 적합합니다. 추적된 작업과 사양에서 직접 코드를 생성하여 구현을 전달, 검토 및 소유권과 연계합니다. tool 사용 및 장기 실행 에이전트 장기간 에이전트 실행 시 tool 호출 오류를 줄이도록 설계됨 명령어 수행 및 오류 수정에 최적화됨 작업 공간 내에서 작동하는 네이티브 에이전트는 취약한 도구 체인 없이 업데이트, 작업 인계 및 워크플로우 변경을 자동으로 트리거합니다. 컨텍스트 창과 장문 컨텍스트 일 대규모 요구사항, 로그, 의사결정을 포괄적으로 보기 때 강점을 발휘합니다. 대규모 워크플로우가 빈번한 환경에서 더 실용적입니다. 컨텍스트는 프롬프트가 아닙니다. Brain과 Codegen은 기본적으로 작업, 문서, 코멘트, 이력 및 의존성을 인식합니다. 비용 및 대량 사용 비용보다 정확성이 더 중요할 때 선택하는 무거운 옵션 대량 일상 일에 더 비용 효율적입니다 작업에 적합한 모델을 자동으로 할당하여 비용을 최적화하는 동시에 재작업과 조정 부담을 줄입니다. 가장 적합한 경우 "거의 맞음"이 비용이 많이 드는 복잡한 추론을 다루는 엔지니어링 리더들 일상 업무에 빠르고 균형 잡힌 모델을 원하는 팀 Teams that need 사고 → 실행 → 추적을 하나의 시스템에서 필요로 하는 팀을 위한 솔루션

클로드 오푸스란 무엇인가?

클로드 오퍼스는 클로드 제품군 중 앤트로픽의 최상위 옵션으로, 팀이 "거의 맞는" 결과를 용납할 수 없는 일을 위해 설계되었습니다. 디자인 검토, 고객 에스컬레이션, 생산 인시던트 사후 분석에서 견고한 답변이 필요한 경우 선택하는 모델입니다.

생산 환경에서 Claude 모델을 평가 중이라면, Opus는 LineUp 내 '심층 분석' 옵션입니다.

현재 Opus 라인에서 Claude Opus 4.5가 최신 모델이며, Claude Opus 4.1과 Claude Opus 4 는 문서 및 배포 환경에서 여전히 참조될 수 있는 이전 모델입니다. 복잡한 작업에 대한 고급 추론이 필요할 때 Claude Opus 4.5가 가장 적합합니다.

복잡한 요구사항을 명확한 플랜으로 전환하고, 숨겨진 의존성을 조기에 발견하며, 엔지니어링 구축 전 단계에서의 반복 작업을 줄이는 등 모든 것을 처리합니다.

다양한 버전에서 Claude Opus는 일이 여러 파일이나 긴 사양을 아우를 때 가장 강력합니다. 더 큰 컨텍스트 창은 표준, 경계 사례, 이전 결정을 지속적으로 볼 수 있게 하여 코드 생성의 일관성을 유지하고, 코드 검토를 간소화하며, 재작업량을 줄여줍니다.

Claude Opus 4.5 기능

Claude Opus는 "충분히 괜찮은" 수준이 나중에 추가 주기(주기)를 발생시키는 순간을 위해 설계되었습니다. 이러한 기능은 복잡한 작업과 고급 코딩을 처리할 때 가장 중요합니다.

이 tool은 다단계 추론을 지원하여 팀이 결함을 조기에 발견하고, 수정 작업을 줄이며, 더 큰 확신을 가지고 출시할 수 있도록 돕습니다. 실질적인 이점은 코드 검토 후 재작업 감소, QA 단계에서의 예상치 못한 문제 감소, 소프트웨어 엔지니어링 팀 간 원활한 업무 인계입니다.

기능 #1: 빠른 답변 또는 심층적 사고를 위한 노력 제어

Anthropic을 통해

Claude Opus 4.5는 모델이 적용하는 '사고 노력'의 정도를 조절할 수 있게 하여 작업 중간에 AI 모델을 전환하지 않고도 속도와 깊이를 교환할 수 있습니다. 이는 작업 복잡도가 빠른 확인과 심층 분석이 필요한 복잡한 작업 사이를 오갈 때 유용합니다.

기술 책임자에게는 지연 시간과 비용 효율성을 관리하면서도 필요할 때 고급 추론을 활용할 수 있도록 지원합니다. 일상적인 일은 계속 진행하면서 정확도가 중요한 다단계 문제에서는 모델 성능을 높일 수 있습니다.

📌 예시: 엔지니어링 매니저는 버그 리포트 분류와 소규모 변경 사항 검토 시 낮은 수준의 노력을 사용합니다. 프로덕션 문제가 로그, 최근 배포 내역, 구성 변경 사항에 대한 지속적인 추론이 필요할 때는 노력을 높여 반복 작업을 줄이고 근본 원인 분석 보고서를 신속히 작성합니다.

기능 #2: SWE-bench 검증 기준에서 강화된 실제 코딩 성능

Anthropic을 통해

클로드 오푸스 4.5는 실제 소프트웨어 엔지니어링 테스트에서 최첨단 기술로 위치하고 있습니다. 이는 "좋은 제안"과 "병합된 PR"의 차이를 의미합니다. 팀이 장난감 예시가 아닌 실제 생산 환경 패턴을 위한 신뢰할 수 있는 코드 생성이 필요할 때 유용합니다.

엔지니어링 매니저에게는 이는 검토 주기 감소와 스레드 간 동일한 제약 조건을 반복 설명하는 시간 절약으로 이어집니다. 또한 마이그레이션 및 리팩토링과 같은 고급 코딩 일도 더 쉽게 추진할 수 있게 합니다. 모델이 파일 간 변경 사항의 일관성을 유지할 가능성이 더 높기 때문입니다.

📌 예시: 기술 리더가 실패한 통합 테스트, 최근 변경 내용, 예상 동작을 Claude Opus 4.5에 입력합니다. 다섯 가지 "아마도" 수정안을 생성하는 대신, 명확한 근거와 함께 더 적은 수의 타깃팅된 수정안을 제안하므로 팀은 시행착오에 소요되는 시간을 줄이고 솔루션 검증에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

기능 #3: 장시간 실행 에이전트에서 tool 호출 오류 감소

Anthropic을 통해

Claude Opus 4.5는 모델이 단순히 아이디어를 제안하는 것이 아니라 tools를 활용해야 하는 장기 실행 에이전트 워크플로우를 위해 설계되었습니다. 이는 팀이 Claude Code나 기타 코딩 에이전트를 사용하여 지속적인 인력 개입 없이 테스트 실행, 파일 편집, PR 생성을 수행하는 경우 중요합니다.

초기 테스트에서 Anthropic은 도구 호출 오류가 50~75% 감소했으며 빌드 또는 린트 오류도 줄었다고 보고합니다. 이는 실패한 실행 횟수가 줄어 재시도 횟수, 파이프라인 중단, 집중 일 중 방해 요소가 감소하므로 실제 엔지니어링 시간을 절약할 수 있습니다.

📌 예시: 기술 리더가 레포지토리 가져오기, 보안 패치 적용, 테스트 실행, PR 제출을 자동화하는 워크플로우를 설정합니다. 도구 호출 실패가 줄어들면서, 더 많은 PR이 검토 준비 완료 상태로 나타납니다.

Claude Opus 4.5 가격 정책

입력: $5/MTok

출력: $25/MTok

프롬프트 캐싱 (쓰기): $6.25/MTok

프롬프트 캐싱 (읽기): $0.50/MTok

💡 프로 팁: ClickUp의 독립형 데스크톱 앱(브라우저 확장 프로그램 포함)인 ClickUp BrainGPT로 "모델 결정 로그"를 실행하세요. Claude Opus와 Sonnet을 비교할 때 논쟁을 빠르게 종결하는 방법은 비교를 재현 가능하게 만드는 것입니다. ClickUp BrainGPT를 사용하여 각 테스트를 일관된 형식으로 기록한 후, 나중에 미니 내부 벤치마크처럼 쿼리하세요: Talk to Text 로 로그 프롬프트 테스트를 신속하게 수행하여 스프린트 중간에 컨텍스트를 잃지 않도록 하십시오.

ClickUp 브레인GPT에 "이번 주 코드 리뷰에서 수정 사항이 더 적었던 모델은?" 또는 "소넷이 다단계 문제에서 실패한 부분은?"과 같은 질문을 던져보세요.

작업 유형, 레포지토리 또는 인시던트별로 과거 항목을 검색하여 동일한 실험을 재실행하지 않고도 유사한 사례를 추출할 수 있습니다.

ClickUp 브레인GPT 내에서 모델을 전환하세요: 복잡한 작업에 대한 고급 추론에는 클로드(Claude)를, 구조화된 초안 작성에는 GPT-4를, 두 번째 의견이 필요할 때 신속한 교차 확인에는 제미니(Gemini)를 활용하세요.

클로드 소넷이란 무엇인가요?

클로드 소넷은 앤트로픽의 클로드 LineUp 중 균형 잡힌 모델로, 모든 프롬프트에 '최상위' 비용을 지불하지 않으면서도 일상적인 작업 전반에 걸쳐 강력한 결과를 필요로 하는 팀을 위해 구축되었습니다. 대량 작업에서 속도, 안정적인 품질, 예측 가능한 비용 효율성을 원할 때 실용적인 선택입니다.

소넷 라인에서 클로드 소넷 4.5가 최신 모델이며, 클로드 소넷 4는 이전 모델입니다. 도구 및 문서에서 여전히 클로드 소넷 4를 볼 수 있습니다. 소넷 4.5는 추론 작업과 빠른 반복 작업이 혼합된 작업 환경에서 효과적이며, 최상의 모델은 팀이 실제로 지속적으로 사용할 수 있는 모델입니다.

소프트웨어 엔지니어링 팀은 반복적이고 시간에 민감한 작업에 소넷이 이상적인 모델임을 종종 발견합니다. 팀이 사양서 및 릴리스 노트 초안 작성에 소넷을 활용한다면, 검증된 기술 문서 작성 AI 도구와 결합하여 결과물의 일관성을 유지하세요.

비용을 절감하면서도 소규모 기능 구현, 테스트 수정, 문서 초안 작성과 같은 고급 코드 지원에도 활용할 수 있습니다.

Claude Sonnet 4.5 기능

Claude Sonnet은 비용이나 속도를 걱정하지 않고 하루 종일 사용할 수 있는 단일 모델이 필요한 팀을 위해 설계되었습니다. 이러한 기능은 대용량 워크플로우에서 코딩 작업, 추론 작업, tool 사용을 균형 있게 처리할 때 가장 중요합니다.

주요 기능 #1: 지시사항 준수 및 오류 수정 능력이 강화된 장기 실행 에이전트

Anthropic을 통해

Claude Sonnet 4.5는 지시에 '막히지' 않고 지속적으로 작동해야 하는 장기 실행 에이전트를 위해 설계되었습니다. 이를 통해 제품 및 엔지니어링 팀은 수동 개입을 최소화하며 반복적인 워크플로우를 자동화할 수 있습니다.

Anthropic은 고객 대응 에이전트와 복잡한 AI 워크플로우에서 더 강력한 지시사항 준수, 더 스마트한 도구 선택, 더 우수한 오류 수정 능력을 강조합니다. 이는 일이 여러 도구에 걸쳐 수행될 때 중단되는 실행이 줄어들고, 재시도가 감소하며, 더 깔끔한 작업 인계가 가능함을 의미합니다.

📌 예시: 지원 엔지니어링 팀이 에이전트를 활용해 티켓을 분류합니다. 에이전트는 요청을 가져오고, 알려진 문제를 확인하며, 답변 초안을 작성하고, 필요 시 버그를 생성합니다. 모델이 지시를 더 안정적으로 따를수록 팀은 에이전트 출력물을 정리하는 데 드는 시간을 줄일 수 있습니다.

🤔알고 계셨나요: Anthropic에 따르면 Claude Sonnet 4.5는 실제 소프트웨어 엔지니어링 코딩 능력을 측정하기 위해 설계된 벤치마크인 SWE-bench Verified에서 최첨단 성능을 보입니다.

기능 #2: 전체 소프트웨어 개발 생애 주기를 아우르는 코드 생성

Anthropic을 통해

Claude Sonnet은 단순한 "기능 작성"을 넘어선 코드 생성을 위해 설계되었습니다. 플랜 수립부터 구현, 수정까지의 전 과정을 지원하며, 검토 주기가 짧은 스프린트에서 코딩 작업을 진행할 때 유용합니다.

이 tool은 더 긴 출력을 지원하여 풍부한 플랜 초안 작성, 다중 파일 변경 처리, 단일 패스로 더 완벽한 구현 제공이 가능합니다. 이는 모델이 리팩토링 중간에 중단되거나 이전 제약 조건을 잊어버릴 때 흔히 발생하는 반복 작업을 줄여줍니다.

📌 예시: 기술 리더가 기능 개요와 현재 모듈 구조를 공유합니다. 소넷은 단계별 플랜을 초안으로 작성하고 핵심 코드를 생성하며 업데이트할 테스트를 제안하므로, 팀은 부분적인 출력을 이어붙이는 데 드는 시간을 줄일 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: ClickUp의 AI 성숙도 설문조사에 따르면, 33%의 사람들이 새로운 tools를 거부하는 반면, AI를 신속하게 도입하고 확장하는 비율은 19%에 불과합니다. 새로운 기능이 매번 또 다른 앱, 또 다른 로그인, 또 다른 워크플로우 학습 양식으로 제공될 때 팀은 거의 즉시 도구 피로감에 시달리게 됩니다. ClickUp Brain은 팀이 이미 계획, 추적, 소통하는 통합된 작업 공간 내에 직접 존재함으로써 이러한 격차를 해소합니다. 이는 여러 AI 모델, 이미지 생성, 코딩 지원, 심층 웹 검색, 즉각적인 요약, 고급 추론 기능을 업무가 이미 이루어지는 바로 그 장소로 가져옵니다.

기능 #3: 실제 워크플로우를 위한 브라우저 및 컴퓨터 활용

Claude Sonnet 4.5는 채팅 스타일 요청뿐만 아니라 브라우저 및 컴퓨터 사용 작업도 처리할 수 있습니다. 이는 팀이 모델을 활용해 다양한 도구에서 실제 업무를 진행해야 할 때 유용합니다. 예를 들어 공급업체 페이지 확인, 문서로 세부 정보 추출, 단계별 워크플로우 완료 등의 작업이 해당됩니다.

이 과정은 제품 및 엔지니어링 팀에게 유용합니다. 반복적인 복사-붙여넣기 작업 부담을 줄여주기 때문입니다. 반복적인 프로세스는 모델에 맡기고, 인간은 의사 결정에 집중할 수 있습니다.

📌 예시: 스타트업 CTO가 소넷에게 세 공급업체의 가격 및 규정 준수 세부 정보를 수집하고, 결과를 비교 시트에 정리하며, 간단한 권고안을 작성하도록 요청합니다. 탭을 넘기며 한 시간을 소비하는 대신, 요약을 검토하고 결정을 내립니다.

Claude Sonnet 4.5 가격 정책

입력 프롬프트 ≤ 200K 토큰: $3/MTok

입력 프롬프트 > 200K 토큰: $6/MTok

출력 프롬프트 ≤ 200K 토큰: $15/MTok

출력 프롬프트 > 200K 토큰: $22.50/MTok

프롬프트 캐싱 ≤ 200K 토큰 (쓰기): $3.75/MTok

프롬프트 캐싱 ≤ 200K 토큰 (읽기): $0.30/MTok

프롬프트 캐싱 > 200K 토큰 (쓰기): $7.50/MTok

프롬프트 캐싱 > 200K 토큰 (읽기): $0.60/MTok

클로드 오푸스 대 클로드 소넷: 기능 비교

클로드 오푸스와 클로드 소넷의 설계 목적을 확인하셨습니다. 이제 도구 활용부터 코딩 속도, 추론 깊이에 이르기까지 소프트웨어 엔지니어링 팀의 실제 성과에 영향을 미치는 기능을 비교해 보겠습니다.

소프트웨어 개발에 AI를 활용하는 방법을 아직 고민 중이라면, 이 비교를 통해 각 워크플로우에 적합한 모델을 선택하는 데 도움이 될 것입니다.

기능 #1: 도구 사용 및 장기 실행 에이전트

에이전트 실행이 조용히 실패할 수 없는 상황에서는 오퍼스가 더 안전한 선택입니다. 오퍼스 4.5에는 '노력' 제어 기능이 추가되어 정확도가 중요한 복잡한 워크플로우에 더 많은 컴퓨팅 자원을 할당할 수 있습니다.

소넷은 중단 없이 하루 종일 에이전트를 실행하도록 설계되었습니다. 소넷 4.5는 지시사항 이행, 도구 선택, 오류 수정 기능을 강화하여 팀이 수동 정리 작업 없이 반복적인 워크플로우를 자동화할 수 있도록 지원합니다.

🏆 우승자: 클로드 소넷(Claude Sonnet) - 대부분의 일상적인 에이전트 워크플로우에 적합하며, 특히 대규모로 안정적인 tools를 사용해야 할 때, 매 실행마다 최상위 비용을 지출하지 않아도 됩니다.

기능 #2: 고급 코딩 및 코드 생성 품질

코드 작업이 복잡할 때 클로드 오퍼스가 최적의 선택입니다. 다중 파일 리팩토링, 취약한 테스트, 또는 잘못된 가정 하나로 빙빙 돌게 만드는 디버깅을 생각해 보세요. 클로드 오퍼스 4.5는 변경이 위험할 때 더 깊은 추론을 가능하게 합니다.

클로드 소넷은 속도와 일관성이 필요한 일상적인 코딩 작업에 적합합니다. 클로드 소넷 4.5는 소규모 기능 구현, 유틸리티 작성, 문서 초안 작성 또는 수정 사항 반복 작업 시 효과적입니다.

반복 작업에 비용 효율적인 모델이기도 합니다. AI 코드 도구에 의존하는 팀들은 빠른 반복 작업에는 소넷을, 고위험 변경 작업에는 오퍼스를 주로 사용합니다.

🏆 우승자: 클로드 오푸스(Claude Opus) - 정확성이 속도보다 중요하고 코드 리뷰에서 예상치 못한 문제가 적게 발생하기를 원하는 고급 코딩 및 고위험 코드 생성 작업에 적합합니다.

기능 #3: 컨텍스트 창 및 장문 컨텍스트 워크플로우

Claude Opus

클로드 오퍼스는 깊이 우선 작업에 최적화되어 모델이 많은 컨텍스트를 유지합니다. 이는 긴 사양서, 설계 문서, 여러 관련 코드 경로를 종합하여 시스템 전체에 일관성을 유지해야 하는 결정을 내릴 때 유용합니다.

Claude Sonnet

클로드 소넷은 긴 컨텍스트 워크플로우를 자주 실행할 때 더 실용적인 선택입니다. 더 낮은 비용 구조로 대규모 컨텍스트 사용 사례를 지원하므로, 팀은 더 큰 입력값을 처리하고 더 빠르게 반복 작업을 수행하면서도 비용 문제를 통제할 수 있습니다.

🏆 우승자: 클로드 소넷(Claude Sonnet) - 자주 실행하는 긴 컨텍스트 워크플로우에 적합하며, 품질 저하나 비용 폭탄 없이 대용량 입력을 처리하는 균형 잡힌 모델을 원할 때.

📽️ 비디오 시청: Claude Opus와 Sonnet을 비교해 봤지만 실제 코딩에서 어떤 의미인지 여전히 불확실하신가요? 이 비디오는 AI 코딩 에이전트가 워크플로우 내에서 코드를 작성하고, 디버깅하며, 개선 사항을 제안하는 방식을 보여줍니다. 이를 통해 통제력을 잃지 않으면서 더 빠르게 출시할 수 있습니다.

💡 프로 팁: ClickUp Brain은 작업의 복잡성, 위험도, 속도 요구사항에 따라 모든 작업을 Opus 또는 Sonnet으로 분류하는 데 도움을 줍니다. ClickUp Brain에 다음과 같은 질문을 할 수 있습니다: 작업의 복잡성, 위험도, 속도 요구사항을 기준으로 Claude Opus와 Claude Sonnet 중 어떤 모델을 선택해야 할지 어떻게 조언해 주실 수 있나요?

각 모델에 할당해야 할 작업의 예시는 무엇인가요?

특정 작업을 모델 중 하나에 할당하는 데 도움을 주실 수 있나요? 또한 현재 진행 중인 작업을 어떻게 진행해야 할지에 대한 명확한 이해를 제공할 수 있는 더 복잡한 질문들이 많이 있습니다. 단일 인터페이스에서 여러 대규모 언어 모델(LLM)에 접근하세요!

레딧에서 클로드 오푸스 대 클로드 소넷

레딧 사용자들은 일반적으로 이를 "실행당 최상의 결과물"과 "비용 대비 시간당 최상의 결과물" 사이의 절충점으로 표현합니다.

작업이 복잡하고 오류가 적어야 할 때는 Claude Opus를 선택합니다. 대량 작업이 필요하고 속도 및 비용 효율성이 요구될 때는 Claude Sonnet을 선택합니다.

클로드 오푸스에 대해 사용자들은 다음과 같이 멘션합니다:

저는 터미널 환경에서 코딩, 추론, 에이전트형 작업을 위해 클로드 오퍼스 4.1을 완전히 설정해 사용해 왔습니다. 복잡한 워크플로우에서도 안정적으로 작동했습니다.

저는 터미널 환경에서 코딩, 추론, 에이전트형 작업을 위해 클로드 오퍼스 4.1을 완전히 설정해 사용해 왔습니다. 복잡한 워크플로우에서도 안정적으로 작동했습니다.

그러나 Opus 사용자들은 다음과 같은 특정 문제점에도 직면합니다:

때로는 올바른 해결책을 제시하지 못할 때, 사실이 아니더라도 모든 것이 옳은 것처럼 가장하기 시작합니다.

때로는 올바른 해결책을 제시하지 못할 때, 사실이 아니더라도 모든 것이 옳은 것처럼 가장하기 시작합니다.

클로드 소넷의 경우, 레딧 사용자들은 속도, 효율성, 도구 활용에 주목합니다:

소넷 4.5는 오푸스 4.1, 제미니 2.5 프로, 코덱스 5 CLI 싱킹이 수주 동안 해결하지 못한 복잡한 교착 상태 버그를 단 두 번의 시도 만에 해결했습니다.

소넷 4.5는 오푸스 4.1, 제미니 2.5 프로, 코덱스 5 CLI 싱킹이 수주 동안 해결하지 못한 복잡한 교착 상태 버그를 단 두 번의 시도 만에 해결했습니다.

한편 레딧 사용자들도 소넷의 불공정한 사용 한도를 지적했습니다:

대부분의 경우 채팅은 내 요청을 수정하거나 전달조차 하지 않았습니다. 저는 프로 플랜 사용자인데, 이런 사용량 한도는 매우 불공평합니다.

대부분의 경우 채팅은 내 요청을 수정하거나 전달조차 하지 않았습니다. 저는 프로 플랜 사용자인데, 이런 사용량 한도는 매우 불공평합니다.

🤔 알고 계셨나요: Anthropic에 따르면 프롬프트 캐싱으로 최대 90% 비용 절감, 대량/비동기 실행 시 배치 처리(배치 API 할인)로 50% 절감이 가능합니다.

클라우드 오푸스와 소넷의 최상의 대안, ClickUp(ClickUp)을 만나보세요.

normal 화요일처럼 시작됩니다. 누군가 모델 출력을 티켓에 붙여넣지만, 어떤 프롬프트가 이를 생성했는지 또는 어떤 맥락이 누락되었는지 아무도 모릅니다.

팀원마다 다른 장소에서 서로 다른 모델을 사용하기 때문입니다. 프롬프트는 처음부터 다시 작성됩니다. 출력물은 추적 가능성 없이 여기저기 복사되므로 품질이 들쭉날쭉하고, 의사 결정 과정을 설명하기가 더 어려워집니다. 결국 이런 현상을 'AI 확산(AI sprawl)'이라고 부릅니다.

클라우드 오푸스와 소넷 대화에서 ClickUp이 강력한 AI 도구 대안인 이유가 바로 여기에 있습니다. ClickUp은 작업과 AI 지원 기능을 작업 자체에 가깝게 유지하는 세계 최초의 통합형 AI 작업 공간 입니다.

다음으로, 이 개념이 소프트웨어 팀에게 실제로 어떻게 적용되는지 살펴보겠습니다. ClickUp이 계획, 문서화, 실행 전반에 걸쳐 맥락을 잃지 않고 AI를 활용하는 방법을 다룰 것입니다.

ClickUp의 One Up #1: ClickUp Brain

ClickUp Brain으로 모든 앱, 문서 등을 보관하여 더 체계적인 결과물을 만들어보세요

ClickUp Brain은 AI를 작업 및 문서와 동일한 작업 공간에 배치합니다. 따라서 모든 출력이 원본 컨텍스트와 연결되어 재사용 및 감사 작업이 용이해집니다. 또한 동일한 워크플로우 내에서 LLM을 전환할 수 있어, 심층 추론에는 Claude를, 일상 작업에는 더 빠른 모델을 활용할 수 있습니다. 도구 간 컨텍스트를 복사하여 붙여넣기할 필요 없이 가능합니다.

AI가 워크플로에 도입된 후 다음 병목 현상은 후속 조치입니다. ClickUp AI 슈퍼 에이전트 는 작업 공간 내 반복 단계를 자동화하여 업데이트, 인수인계, 라우팅이 특정 담당자의 기억에 의존하지 않도록 지원합니다. 이는 소프트웨어 엔지니어링 팀에게 누락된 스레드 감소, 실행 속도 향상, 더 깔끔한 워크플로우를 의미합니다.

ClickUp의 슈퍼 에이전트 기능을 활용하여 모든 중요한 프롬프트를 체계적으로 추적하세요

ClickUp의 One Up #2: ClickUp Codegen Agent

작업에 Codegen Agent 태그를 추가하면 즉시 수정 사항을 확인하세요

대부분의 AI 코딩 도구는 코드 조각 작성, 기능 설명, 논리 리팩토링을 도와준 후 나머지는 인간에게 맡깁니다. 진정한 일은 여전히 다른 곳에 존재합니다.

ClickUp의 Codegen Agent는 실행 시스템 내부에서 작동한다는 점에서 차별화됩니다. 작업에 태그되면 사양, 승인 기준, 주석 및 주변 일을 완벽히 인지한 상태로 즉시 사용 가능한 코드를 생성합니다. 단순히 코드를 제안하는 것이 아니라 추적된 전달 과정에 직접 기여합니다.

이것이 중요한 이유는 소프트웨어 팀이 코드 작성 자체에 어려움을 겪는 것이 아니라, 의사결정을 구현으로 전환하고, 변경 사항에 맞춰 사양을 조정하며, 일이 실제로 진전되도록 보장하는 데 어려움을 겪기 때문입니다.

코드 생성을 작업, 검토, 워크플로우 상태와 연결함으로써 Codegen은 AI를 조력자에서 결과물 전달에 참여하는 팀원으로 전환합니다. 이것이 ClickUp과 Claude 같은 독립형 AI 도구 간의 핵심 차이점입니다.

ClickUp의 One Up #3: ClickUp 문서

ClickUp 문서로 텍스트를 추적 가능한 작업으로 변환하여 아이디어를 체계적으로 관리하세요

스펙이 실패하는 이유는 첫 번째 스프린트 이후 문서와 실행 플랜이 서로 어긋나기 때문입니다. 이때 엔지니어들은 오래된 결정 사항을 기반으로 개발을 시작하게 되고, 코드 리뷰는 "잠깐, 이건 언제 변경한 거지?"라는 질문으로 변모합니다.

ClickUp Docs 는 문서와 작업을 동일한 공간에서 연결하여 업무와 문서를 지속적으로 연계합니다. 텍스트를 추적 가능한 작업으로 전환하고, 댓글로 팀원을 태그하며, 문서 내 위젯을 추가하여 상태 업데이트, 소유자 지정, 진행 상황 반영을 페이지 이동 없이 수행할 수 있습니다.

스프린트 작업에 뒤처지지 않으면서 코드 문서를 작성하려는 팀이라면, 문서와 작업을 연결해 두면 업데이트가 훨씬 수월해집니다.

💡 프로 팁: 사양 라인에 "X 작업을 수행해야 한다"는 내용이 포함되면 텍스트로만 남겨두지 마세요. ClickUp Docs에서 바로 ClickUp 작업을 생성하고, 소유자를 지정하며, 마감일을 즉시 추가하세요. 이렇게 하면 작업이 합의되는 순간부터 추적됩니다. 이 솔루션은 문서화와 실행을 동기화하며, 이후 "누가 이 작업을 수행하는가"에 대한 후속 조치를 줄여줍니다.

ClickUp의 One Up #4: 소프트웨어 팀을 위한 ClickUp

소프트웨어 팀을 위한 ClickUp으로 로드맵부터 출시까지 엔지니어링 라이프사이클 전체를 중앙 집중화하세요

대부분의 납기 지연 문제는 "나쁜 엔지니어링"이 아닙니다. 계획, 실행, 가시성 간에 불량한 인수인계가 존재합니다. 일이 여러 도구로 분산되고 상태 파악이 추측으로 전락합니다. 바로 이때 범위가 축소되고 장애 요소가 숨겨지며 팀은 출하보다 동기화하는 데 더 많은 시간을 소비합니다.

소프트웨어 팀을 위한 ClickUp은 작업, 문서, 협업을 하나의 워크플로우로 통합하여 첫 티켓부터 최종 출시까지 진행 상황을 추적합니다. 팀이 스프린트를 운영한다면, 애자일 팀을 위한 ClickUp으로 동일한 시스템 내에서 의식과 작업을 관리하세요.

이렇게 하면 앱을 오가며 전환할 필요 없이 스탠드업, 백로그, 스프린트 진행 상황을 더 쉽게 관리할 수 있습니다.

💡 프로 팁: 팀이 동일한 스프린트 구조를 계속 재창조한다면, ClickUp 소프트웨어 개발 템플릿을 활용해 계획, 구축, 출시를 위한 완성된 워크플로우로 시작하세요. 이 템플릿은 에픽, 백로그, 스프린트, QA 인수인계를 한곳에 모아 진행 상황을 가시화하고, 별도의 트래커를 관리하는 사람에 의존하지 않고도 전달이 가능하도록 지원합니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp 소프트웨어 개발 템플릿으로 에픽, 백로그, 스프린트, QA 인계를 한곳에 관리하세요.

워크플로우는 ClickUp하세요, 혼란은 클릭하지 마세요

Claude Opus와 Sonnet 중 선택은 궁극적으로 어느 쪽이 사용자의 요구에 더 부합하는지에 달려 있습니다. 정확성이 중요한 복잡한 작업과 고급 코딩에는 Opus가 더 안전한 선택입니다. 반복 일에서 속도와 비용 효율적인 출력이 필요할 때는 Sonnet이 더 적합합니다.

두 모델 중 하나를 더 간편하게 활용하려면 ClickUp이 최상의 대안입니다. 실행과 AI 지원을 한곳에서 관리하는 고급 기능을 제공하기 때문입니다.

ClickUp의 AI는 고급 추론 능력과 시각적 추론도 지원하므로, 사양과 코드에서 스크린샷, 다이어그램, UI 피드백으로 전환할 때도 맥락을 잃지 않습니다.

ClickUp Brain은 도구 간 컨텍스트 변경 없이 LLM을 전환할 수 있게 합니다

ClickUp AI 슈퍼 에이전트는 반복 워크플로우에서 후속 조치가 누락되는 것을 방지합니다

ClickUp 문서와 ClickUp 작업은 스프린트 1 이후에도 사양이 흐트러지지 않고 전달과 연계되도록 유지합니다.

ClickUp 포 소프트웨어 팀과 ClickUp 포 애자일은 스프린트, 릴리스, 가시성을 하나의 워크플로우에서 추적 가능하게 유지합니다.

ClickUp에 가입하여 하나의 작업 공간에서 소프트웨어 워크플로우를 운영하세요.