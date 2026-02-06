[연도] 최고의 Unframe AI 대안 10선

디지털 근로자의 47%가 업무 수행에 필요한 정보를 찾는 데 어려움을 겪고 있다는 사실을 알고 계셨나요? 이는 직원 두 명 중 한 명이 자신의 잠재력을 최대한 발휘하지 못하고 있다는 의미입니다.

Unframe AI는 작업 공간 전반에서 정보를 검색하고 찾아내는 데 도움을 줍니다. 하지만 대부분의 팀에게 검색은 여전히 첫 단계에 불과합니다. 진정한 생산성 저하는 답변을 찾고 실행에 옮기는 사이의 간극에서 발생합니다—특히 업무가 서로 연결되지 않은 도구들에 분산되어 있을 때 더욱 그렇습니다.

그래서 우리는 10가지 Unframe AI 대안—전용 기업 검색 도구부터 AI 기반 업무 관리 플랫폼까지—을 살펴보았습니다. 이 도구들은 답변을 실행과 직접 연결하여 팀이 더 빠르게 움직일 수 있도록 돕습니다.

일부 도구는 검색에 특화되어 있습니다. 다른 도구들은 회의, 프라이버시 또는 맞춤형 AI 에이전트에 집중합니다. 그리고 ClickUp과 같은 몇몇 도구는 모든 기능을 한곳에 통합합니다.

자세히 살펴보겠습니다.

왜 Unframe AI 대안을 선택해야 할까요?

검색이 실행으로 이어지지 않을 때, 여러분과 같은 팀들은 Unframe AI 대안을 선택합니다. 업무를 처리하기 위해 검색 도구, 프로젝트 관리 도구, 채팅 앱 사이에서 끊임없이 맥락을 전환해야 한다면, Unframe AI 사용이 왜 제한적으로 느껴지는지 알게 될 것입니다:

제한된 워크플로우 통합 단순히 정보의 위치를 알려주는 것이 아니라, 기존 워크플로우 내부에서 요약, 업데이트 또는 트리거가 가능한 AI를 원하는 팀들

팀마다 필요한 AI 지원 수준이 다릅니다 일부 팀은 가벼운 검색 기능을 원합니다. 다른 팀은 회의 인텔리전스, 프라이버시 중심의 로컬 인덱스, 내부 데이터로 훈련된 일부 팀은 가벼운 검색 기능을 원합니다. 다른 팀은 회의 인텔리전스, 프라이버시 중심의 로컬 인덱스, 내부 데이터로 훈련된 지식 관리를 위한 맞춤형 AI 에이전트가 필요합니다. 단일 AI 검색 접근법이 모든 워크플로우에 적합하지는 않습니다.

이미 복잡한 스택에 추가되는 또 하나의 tool수많은 SaaS tools를 관리 중인 조직에게 독립형 검색 레이어 도입은 복잡성을 줄이기보다 오히려 가중시키는 것처럼 느껴질 수 있습니다—특히 기존 tools를 대체하지 못할 경우 더욱 그렇습니다.

아래 대안에는 통합형 AI 작업 공간부터 전문적인 AI 기반 검색 도구까지 모든 것이 포함되어 있어 팀의 요구에 맞는 최적의 솔루션을 찾을 수 있도록 지원합니다.

📮ClickUp 인사이트: 컨텍스트 전환은 팀의 생산성을 서서히 잠식하고 있습니다. 저희 연구에 따르면 업무 중 발생하는 방해 요소의 42%가 플랫폼 전환, 이메일 관리, 회의 간 이동에서 비롯됩니다 . 이러한 비용이 드는 방해 요소를 없앨 수 있다면 어떨까요? ClickUp은 모든 워크플로우(및 채팅)를 하나의 간소화된 플랫폼으로 통합합니다 . 채팅, 문서, 화이트보드 등 다양한 영역에서 작업을 시작하고 관리하세요. AI 기반 기능이 맥락을 연결하고 검색 가능하며 관리하기 쉽게 유지해 줍니다!

언프레임 AI 대안 한눈에 보기

Tool 최적의 선택 주요 기능 가격* ClickUp 모든 일을 아우르는 통합 검색 기능이 탑재된 AI 기반 업무 관리를 원하는 팀 ClickUp Brain (컨텍스트 인식 AI), ClickUp Enterprise 검색, ClickUp 문서, ClickUp 자동화 Free Forever; Enterprise 맞춤형 설정 가능 monday.com AI 자동화를 통한 시각적 워크플로우 관리 monday AI 어시스턴트, 맞춤형 보드, 200개 이상의 연동 기능 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 14달러부터 시작 Otter.ai 회의 녹취 및 AI 기반 노트 필기 실시간 트랜스크립션, AI 요약, 화자 식별 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $16.99부터 시작합니다. Glean 전용 기업 AI 검색 100개 이상의 앱을 아우르는 통합 검색, 맞춤형 결과, 생성형 AI 채팅 맞춤형 가격 책정 Microsoft Copilot Microsoft 365 생태계에 통합된 Teams Teams, Outlook 및 Office 앱과의 통합, 콘텐츠 생성 Microsoft 365 E3/E5에 포함됨 호기심 로컬 파일과 클라우드 앱을 아우르는 통합 데스크탑 검색 크로스 앱 검색, 프라이버시 중심의 로컬 인덱스, AI 어시스턴트 무료 체험판 가능; 유료 플랜은 월 €500(작업 공간 기준)부터 시작 Dust 기업 지식 관리를 위한 맞춤형 AI 어시스턴트 맞춤형 AI 에이전트, 데이터 커넥터, 기업 보안 무료 체험판 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 29유로부터 시작 Onyx 오픈소스 기업 AI 검색 자체 호스팅 옵션, 문서 커넥터, 사용자 정의 가능 무료 체험판 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 20달러부터 시작 Dropbox Dash 클라우드 스토리지와 앱 전반에 걸친 유니버설 검색 AI 기반 검색, Dropbox 통합, 콘텐츠 정리 Dropbox 플랜에 포함됨 Notion AI 기능을 통한 유연한 지식 관리 Notion AI, 관계형 데이터베이스, wiki, 템플릿 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 12달러부터 시작

사용할 최고의 Unframe AI 대안

이 목록의 각 도구는 AI 활용도, 정보 검색 효율성, 기존 팀 워크플로우와의 통합 용이성을 기준으로 평가되었습니다. 일부 도구는 특정 기능을 탁월하게 수행하는 반면, ClickUp과 같은 다른 도구들은 업무 관리, 지식, 협업을 단일 AI 플랫폼에 통합하는 포괄적인 접근 방식을 취합니다.

ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천이 실제 제품 가치를 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

1. ClickUp (통합 검색 기능을 통한 AI 기반 프로젝트 실행을 원하는 팀에 최적)

ClickUp을 무료로 사용해 보세요 산발적이고 분산된 일에서 벗어나 ClickUp의 통합 AI 플랫폼으로 전환하세요

언프레임 AI와 달리, ClickUp은 통합형 AI 작업 공간 입니다: 프로젝트, 작업, 문서, 채팅, AI가 모두 하나의 연결된 시스템에 존재합니다. 흩어진 도구 위에 AI를 덧씌우는 대신, ClickUp은 업무가 이루어지는 공간에 직접 상황 인텔리전스를 구축합니다. 바로 이 때문에 답변이 검색 결과에서 멈추지 않습니다.

내장형 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain 으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

작업 공간에 대해 자연어 질문을 해보세요

긴 작업 스레드 요약하기

프로젝트, 문서, 대화의 전체 맥락을 활용하여 업데이트를 생성하세요

ClickUp Brain의 상황 인식 응답을 활용하여 작업 공간에서 실행을 위한 과제를 우선순위화하세요.

이 도구는 AI Knowledge Manager이자 프로젝트 관리자 역할을 수행하여 업무가 막히는 일이 없도록 보장하며, 답변을 얻기 위해 동료들과 반복적인 소통을 할 필요가 없습니다. 또한 어떤 댓글이나 ClickUp 채팅 스레드에서든 @brain을 입력하면 AI가 즉시 도움을 제공합니다.

Brain MAX 는 데스크탑 AI 슈퍼 앱으로 그 기능을 한층 확장합니다. ClickUp 작업 공간뿐만 아니라 Google Drive, Slack, Figma, GitHub 등 연결된 앱에서도 답변을 가져올 수 있습니다. 진행 중인 작업에 기반해 가장 관련성 높은 결과를 제공하도록 맞춤화된 ClickUp Enterprise 검색을 경험하세요.

업무가 항상 키보드 앞에서만 이루어지는 것도 아닙니다. Brain MAX의 음성 입력 기능으로 아이디어, 업데이트, 지시를 음성으로 기록하세요. 흐름을 끊지 않고 즉시 구조화된 작업, 노트 또는 코멘트로 변환됩니다—타이핑보다 4배 빠릅니다!

그런 다음 ClickUp 자동화가 상태 업데이트, 작업 할당, 알림 같은 반복적인 잡일을 대신 처리합니다. 팀이 더 나아가고자 할 때면 AI 슈퍼 에이전트가 상황 인식형 AI 팀원 역할을 수행합니다. 메시지를 보내고, 작업을 할당하며, 복잡한 워크플로우를 위임하는 등 인간과 똑같이 끝까지 처리할 수 있습니다. 슈퍼 에이전트가 여러분을 대신해 일을 수행하도록 하여 매주 8시간 이상을 손쉽게 되찾으세요!

맞춤형 ClickUp 슈퍼 에이전트로 복잡한 워크플로우를 종단 간 자동화하세요

슈퍼 에이전트에 대해 자세히 알아보기 위해 이 비디오를 시청하세요:

ClickUp 최고의 기능

지식과 실행을 연결 하세요. ClickUp Brain은 ClickUp에 기본 통합되어 있으므로 문서를 문맥에 맞게 검색하고 참조할 수 있습니다. ClickUp Docs로 관련 작업 및 프로젝트와 직접 연계하여 문서를 생성하고 저장함으로써하세요. ClickUp Brain은 ClickUp에 기본 통합되어 있으므로 문서를 문맥에 맞게 검색하고 참조할 수 있습니다.

AI로 작업 속성 자동 채우기 컨텍스트에 기반해 담당자, 우선순위, 상태, 설명을 자동 생성합니다

AI를 활용해 채팅 메시지에서 바로 작업 생성 을 한 번의 클릭으로 수행하세요

ClickUp AI 노트테이커로 회의 결과를 자동으로 기록 하세요. 논의 내용을 요약하고 실행 항목을 추출합니다. 하세요. 논의 내용을 요약하고 실행 항목을 추출합니다.

시간을 지능적으로 계획하세요 . 우선순위와 가용성에 따라 일정을 잡는 데 도움을 주는 AI 기반 . 우선순위와 가용성에 따라 일정을 잡는 데 도움을 주는 AI 기반 ClickUp 달력으로

클라우드, 제미니, 챗GPT의 최신 모델을 포함한 다양한 AI 모델을 ClickUp Brain 내에서 직접 활용하세요.

ClickUp 장단점

장점:

답변과 실행을 동일한 장소에서 처리하여 컨텍스트 전환을 줄입니다

AI는 단순한 키워드뿐만 아니라 일 간의 관계를 이해합니다

모든 크기 및 기능의 팀을 지원할 만큼 유연합니다

tool 이전 없이 간단한 사용 사례부터 고급 에이전트 주도 워크플로우까지 확장 가능

단점:

신규 사용자는 전체 기능 세트를 탐색하는 데 시간이 필요할 수 있습니다

모바일 앱 경험은 아직 데스크탑의 완전한 기능과 동등하지 않습니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2의 한 만족한 사용자가 보고합니다:

ClickUp은 모든 기능을 단일 플랫폼에 통합하여 모든 업무와 커뮤니케이션을 한곳에 모아 100% 맥락을 제공해 주기 때문에 매우 유용합니다. 이 통합은 프로젝트 관리를 단순화하여 효율성과 명확성을 높여줍니다. 특히 Brain AI 기능은 제 명령어를 실행하는 AI 에이전트 역할을 하여 제 대신 작업을 효과적으로 수행해 줍니다. 이 자동화 측면은 워크플로우를 간소화하고 수동 노력을 줄여주므로 매우 유용합니다.

ClickUp은 모든 기능을 단일 플랫폼에 통합하여 모든 업무와 커뮤니케이션을 한곳에 모아 100% 맥락을 제공해 주기 때문에 매우 유용합니다. 이 통합은 프로젝트 관리를 단순화하여 효율성과 명확성을 높여줍니다. 특히 Brain AI 기능은 제 명령어를 실행하는 AI 에이전트 역할을 하여 제 대신 작업을 효과적으로 수행해 줍니다. 이 자동화 측면은 워크플로우를 간소화하고 수동 노력을 줄여주므로 매우 유용합니다.

ClickUp은 모든 기능을 단일 플랫폼에 통합하여 모든 업무와 커뮤니케이션을 한곳에 모아 100% 맥락을 제공해 주기 때문에 매우 유용합니다. 이 통합은 프로젝트 관리를 단순화하여 효율성과 명확성을 높여줍니다. 특히 Brain AI 기능은 제 명령어를 실행하는 AI 에이전트 역할을 하여 제 대신 작업을 효과적으로 수행해 줍니다. 이 자동화 측면은 워크플로우를 간소화하고 수동 노력을 줄여주므로 매우 유용합니다.

2. monday.com (AI 기반 자동화로 시각적 워크플로우 관리에 최적)

팀원들이 시각적 도구를 선호하나요? AI 기반 플랫폼이 복잡하고 직관적이지 않다고 느껴 대부분 도입을 꺼리나요? 강력한 기능이 있음에도 팀이 스프레드시트와 수동 프로세스로 회귀한다면, monday.com이 해결책이 될 수 있습니다.

유연한 Work OS는 다채롭고 시각적인 인터페이스로 유명합니다.

기업용 검색을 직접 대체하는 솔루션은 아니지만, 강력한 AI로 팀의 워크플로우 자동화와 수작업 감소를 지원합니다. monday sidekick(AI 어시스턴트)는 작업 설명 생성, 업데이트 요약, 보드용 수식 구축이 가능합니다. 자연어 프롬프트를 활용한 맞춤형 AI 블록 또는 자동화 구축도 가능합니다.

30가지 이상의 열 유형을 지원하는 커스터마이징 가능한 보드로 칸반, 간트, 달력 보기 등 다양한 방식으로 일을 시각화하세요. 200개 이상의 연동 기능을 갖춘 이 도구는 AI 지원이 포함된 시각적 프로젝트 관리 레이어를 원하는 팀에게 탁월한 선택입니다.

monday.com 최고의 기능

데이터 분류, 텍스트 또는 파일에서 키 정보 추출, 감정 분석, 콘텐츠 번역, 텍스트 품질 개선 등 다양한 AI 기능을 보드 내에서 직접 활용하세요.

AI 영업 에이전트 및 AI 리드 에이전트와 같은 AI 에이전트로 CRM 워크플로우를 강화하세요. 이들은 탐색 실행, 맞춤형 접근, 잠재 고객 정보 보강, 이메일 상호작용 요약 기능을 통해 파이프라인 참여를 가속화합니다.

직관적인 색상 코드 대시보드와 실시간 상태 업데이트로 업무를 시각화하여 팀이 한눈에 장애 요인이나 진행 상황을 파악할 수 있도록 지원합니다.

monday.com 장단점

장점:

다채로운 드래그 앤 드롭 디자인으로 비기술 팀도 빠르게 적응할 수 있습니다

CRM, 개발, 서비스 관리를 위한 별도의 제품을 제공하여 팀이 동일한 플랫폼 내에서 확장할 수 있도록 지원합니다.

수백 개의 사전 구축된 템플릿으로 팀 전반의 일반적인 사용 사례 설정을 가속화하세요

단점:

신규 사용자는 번들 단위로만 추가 가능(예: 한 번에 3, 5, 10좌석); 최소 좌석 수 제한으로 소규모 팀 예산 편성이 복잡해질 수 있음

게스트 청구 모델은 예상치 못한 비용을 초래할 수 있습니다

자동화 및 통합 기능의 사용 한도는 플랜에 따라 다르므로, 모든 기능을 이용하려면 플랜 업그레이드가 필요할 수 있습니다.

monday.com 가격 정책

Free

표준: 사용자당 월 14달러

프로: 사용자당 월 24달러

Enterprise: 맞춤형 가격

monday.com 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (14,800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (5,600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 monday.com에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서 직접 발췌:

인터페이스는 깔끔하고 유연하며 맞춤 설정이 쉽습니다. 보드, 자동화, 대시보드, 템플릿을 통해 팀의 실제 운영 방식을 반영한 워크플로우를 간편하게 구축할 수 있습니다. 체계적인 프로젝트 계획과 일상적인 작업 조정을 모두 지원하며, 소유권, 마감일, 진행 상황에 대한 명확한 가시성으로 병목 현상을 줄이는 데 도움이 됩니다.

인터페이스는 깔끔하고 유연하며 맞춤형 설정이 쉽습니다. 보드, 자동화, 대시보드, 템플릿을 통해 팀의 실제 운영 방식을 반영한 워크플로우를 간편하게 구축할 수 있습니다. 체계적인 프로젝트 계획과 일상적인 작업 조정을 모두 지원하며, 소유권, 마감일, 진행 상황에 대한 명확한 가시성으로 병목 현상을 줄이는 데 도움이 됩니다.

인터페이스는 깔끔하고 유연하며 맞춤 설정이 쉽습니다. 보드, 자동화, 대시보드, 템플릿을 통해 팀의 실제 운영 방식을 반영한 워크플로우를 간편하게 구축할 수 있습니다. 체계적인 프로젝트 계획과 일상적인 작업 조정을 모두 지원하며, 소유권, 마감일, 진행 상황에 대한 명확한 가시성으로 병목 현상을 줄이는 데 도움이 됩니다.

3. Otter.ai (AI 기반 회의 녹취 및 검색 가능한 대화 기록 보관에 최적)

👀 알고 계셨나요? ClickUp 조사에 따르면 응답자의 27%가 후속 조치가 없는 회의로 인해 실행 항목 누락, 미해결 작업 발생, 결국 생산성 저하를 겪고 있습니다.

회의에서 나온 중요한 맥락은 종종 지저분한 노트나 몇 시간짜리 녹음 파일 속에서 사라집니다. 여러분과 팀이 여전히 비디오를 다시 보거나 동료에게 "우리가 뭘 결정했지?"라고 묻는 데 시간을 낭비하고 있다면, Otter.ai 같은 도구를 사용해 볼 때입니다.

Otter.ai는 음성 대화를 문서처럼 검색 가능하게 만드는 AI 기반 트랜스크립션 도구이자 회의 관리자입니다. Zoom, Google Meet, Microsoft Teams와 연동하여 회의 전반에 걸쳐 실시간 트랜스크립션을 제공합니다.

회의 후 Otter의 AI는 요약을 생성하고 실행 항목을 추출하며 발언자를 식별하여 통화 내용을 더 실행 가능하게 만듭니다. 회의 인텔리전스에는 탁월하지만, 광범위한 지식 관리 도구나 프로젝트 실행 시스템을 대체하지는 않습니다.

Otter.ai 최고의 기능

회의 오디오를 자동으로 캡처하여 텍스트로 변환하고, 발언자를 구분하여 쉽게 따라갈 수 있는 대본을 생성합니다.

논의 과정에서 언급된 핵심 결정 사항과 실행 항목을 강조한 요약본을 받아보세요.

키워드, 발언자 또는 날짜로 과거 회의를 쿼리하여 오디오 파일을 일일이 확인하지 않고도 특정 논의를 찾아보세요.

Otter.ai 장점과 단점

장점:

여러 화자, 다양한 억양 및 기술 용어를 잘 처리합니다

(당연히 귀하의 권한을 받은 후) Zoom, Google Meet, Microsoft Teams에서 직접 자동으로 회의에 참여합니다.

팀원들은 함께 녹취록을 강조 표시하고, 댓글을 달고, 편집할 수 있습니다.

단점:

순전히 회의 콘텐츠에만 집중하며 광범위한 기업 검색 요구사항을 해결하지 못합니다

음질이 나쁘면 녹취 품질이 저하될 수 있습니다

무료 요금제의 한도는 녹취 분량으로, 사용량이 많은 경우 추가 옵션을 고려해야 할 수 있습니다.

Otter.ai 가격 정책

기본

프로: $16.99/사용자/월

비즈니스: 사용자당 월 30달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Otter.ai 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (450개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Otter.ai에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Cap t erra 의 한 사용자가 공유합니다:

오랫동안 Otter.ai를 사용해 왔으며, 신뢰할 수 있는 음성 텍스트 변환 및 노트 작성 기능을 높이 평가했습니다. 기본적인 회의 기록에는 유용했으며, 오디오 업로드 기능과 대면 녹음용 모바일 앱 사용이 가능하다는 점이 마음에 들었습니다. 하지만 워크플로우가 복잡해지면서 단순한 텍스트 변환을 넘어 대화 맥락을 이해하고 실행으로 이어질 수 있도록 지원하는 tool이 필요해졌습니다.

오랫동안 Otter.ai를 사용해 왔으며, 신뢰할 수 있는 음성 텍스트 변환 및 노트 작성 기능을 높이 평가했습니다. 기본적인 회의 기록에는 유용했으며, 오디오 업로드 기능과 대면 녹음용 모바일 앱 사용이 가능하다는 점이 마음에 들었습니다. 하지만 워크플로우가 복잡해지면서 단순한 텍스트 변환을 넘어 대화 맥락을 이해하고 실행으로 이어질 수 있도록 지원하는 도구가 필요해졌습니다.

오랫동안 Otter.ai를 사용해 왔으며, 신뢰할 수 있는 음성 텍스트 변환 및 노트 작성 기능을 높이 평가했습니다. 기본적인 회의 기록에는 유용했으며, 오디오 업로드 기능과 대면 녹음용 모바일 앱 사용이 가능하다는 점이 마음에 들었습니다. 하지만 워크플로우가 복잡해지면서 단순한 텍스트 변환을 넘어 대화 맥락을 이해하고 실행으로 이어질 수 있도록 지원하는 도구가 필요해졌습니다.

📮ClickUp 인사이트: 응답자의 21%는 회의, 이메일, 프로젝트에 AI를 적용해 전문성을 높이고자 합니다. 대부분의 이메일 앱과 프로젝트 관리 플랫폼에는 AI 기능이 통합되어 있지만, 도구 간 워크플로우를 통합하기에는 충분히 원활하지 않을 수 있습니다. 하지만 ClickUp이 그 해답을 찾았습니다! ClickUp의 AI 기반 회의 관리 기능을 통해 AI 노트테이커와 ClickUp Brain으로 회의 안건을 간편히 생성하고, 회의 내용을 기록하며, 회의 노트에서 작업을 생성 및 할당하고, 녹음 내용을 텍스트로 변환하는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. Stanley Security 클라이언트처럼 주당 최대 8시간의 회의 시간을 절약하세요!

4. Glean (전용 기업용 AI 검색에 최적)

via Glean

👀 알고 계셨나요? 오늘날에도 지식 근로자들은 서로 연결되지 않은 tools들 사이에서 정보를 찾는 데 업무 시간의 60%를 소비합니다.

조직이 성장할수록 지식은 빠르게 확산됩니다. 신뢰할 수 있는 답변을 찾는 것은 새로운 콘텐츠를 만드는 것보다 더 어려워집니다. 문서는 드라이브에, 결정 사항은 Slack 스레드에, 맥락은 티켓, 이메일, wiki에 묻혀 있습니다. 글린은 바로 이 문제를 해결하기 위해 만들어졌습니다.

Glean은 단 한 가지에 집중합니다: 기업 전체 검색입니다. 광범위한 업무 도구 생태계와 연결되어, 권한 인식 기능을 갖춘 단일 검색 계층을 구축합니다. 직원들은 자연어로 질문을 던지면, 폴더를 뒤지거나 정보가 담긴 앱을 추측할 필요 없이 여러 출처에서 종합된 답변을 얻을 수 있습니다.

Glean이 빛나는 부분은 검색과 관련성입니다. 역할, 활동, 접근 권한에 따라 결과를 개인화하여 대규모 조직에서 불필요한 정보를 줄이는 데 도움이 됩니다.

최고의 기능들을 선별하세요

단일 검색 막대로 100개 이상의 앱을 아우르는 통합 검색을 통해 회사 전체의 지식을 한곳에서 찾으세요.

엄격한 권한 인식 인덱스로 기업 보안 모델을 준수합니다

사용자가 작업 중인 내용을 기반으로 관련 지식을 선제적으로 제시하세요

장단점을 파악하세요

장점:

기업 규모에 걸맞은 탁월한 검색 속도와 관련성

AI 기반 답변은 단순한 링크 목록이 아닌 직접적인 정보를 제공합니다

대규모 조직을 위한 강력한 보안 및 규정 준수 체계

기존에 깊이 뿌리내린 tools가 많은 환경에서도 원활하게 작동합니다

단점:

기술 스택을 통합하기보다는 또 다른 tool을 추가할 뿐입니다

원래 프로젝트 관리나 실행 기능이 포함되어 있지 않습니다.

중견 기업 및 대기업에 가장 적합합니다.

가격 확인하기

맞춤형 가격 책정

평가와 리뷰를 확인하세요

G2: 4.7/5 (140개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Glean에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2의 한 사용자는 이렇게 말합니다:

저는 Glean을 사용해 업무 관련 지식을 검색합니다. 필요한 정보에 빠르게 접근할 수 있게 해주어 끝없는 자료들을 일일이 뒤지는 수고를 덜어줍니다. 직관적이고 사용하기 쉬우며 정확성 확인을 위한 자료도 함께 제공해줍니다.

저는 Glean을 사용해 업무 관련 지식을 검색합니다. 필요한 정보에 빠르게 접근할 수 있게 해주어 끝없는 자료들을 일일이 뒤지는 수고를 덜어줍니다. 직관적이고 사용하기 쉬우며 정확성 확인을 위한 자료도 함께 제공해줍니다.

저는 Glean을 사용해 업무 관련 지식을 검색합니다. 필요한 정보에 빠르게 접근할 수 있게 해주어 끝없는 자료들을 일일이 뒤지는 수고를 덜어줍니다. 직관적이고 사용하기 쉬우며 정확성 확인을 위한 자료도 함께 제공해줍니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직원 절반 이상(57%)이 업무 관련 정보를 찾기 위해 내부 문서나 회사 지식 기반을 검색하며 시간을 낭비합니다. 정보를 찾지 못할 때는? 6명 중 1명은 개인적인 해결책에 의존합니다—오래된 이메일, 노트, 스크린샷을 뒤져서 정보를 조각조각 모으는 식이죠. ClickUp Brain은 전체 작업 공간과 연동된 타사 앱에서 AI 기반 즉각적인 답변을 제공하여 검색 과정을 없애줍니다. 번거로움 없이 필요한 정보를 바로 얻을 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직원 절반 이상(57%)이 업무 관련 정보를 찾기 위해 내부 문서나 회사 지식 기반을 검색하며 시간을 낭비합니다. 정보를 찾지 못할 때는? 6명 중 1명은 개인적인 해결책에 의존합니다—오래된 이메일, 노트, 스크린샷을 뒤져서 정보를 조각조각 모으는 식이죠. ClickUp Brain은 전체 작업 공간과 연동된 타사 앱에서 AI 기반 즉각적인 답변을 제공하여 검색 과정을 없애줍니다. 번거로움 없이 필요한 정보를 바로 얻을 수 있습니다.

5. Microsoft 365용 Microsoft Copilot (Microsoft 생태계에 통합된 팀에게 최적)

via Microsoft

Microsoft Copilot은 독립형 검색 도구로 작동하기보다는 Microsoft 생태계 내부에서 작동하며, 사용자가 기존에 사용하는 앱을 벗어나지 않고도 이메일, 회의, 파일, 채팅에서 맥락을 추출할 수 있도록 지원합니다. 특히 일이 Word, Excel, PowerPoint, Teams를 중심으로 고도로 표준화되어 있고, Microsoft의 ID 계층을 통해 보안 및 규정 준수가 엄격하게 관리되는 환경에서 효과적입니다.

Copilot은 워드 문서로 프레젠테이션을 생성하거나, 긴 이메일 스레드를 요약하거나, Teams 회의에서 실행 항목을 찾아낼 수 있습니다. Microsoft 도구를 이미 사용하는 팀에 적합하지만, Slack, Figma, Jira 같은 Microsoft 스택 외부의 도구로 워크플로우가 확장될 경우 가치는 급격히 떨어집니다.

Microsoft Copilot for Microsoft 365의 주요 기능

문서, 슬라이드, 스프레드시트 초안을 작성하여 기업 데이터를 활용해 Microsoft 앱 전반에 걸쳐 콘텐츠를 생성하세요.

크로스 앱 인텔리전스를 활용하여 이메일에서 정보를 추출해 Planner에 작업을 생성하거나 회의록을 기반으로 프레젠테이션을 생성하세요.

Teams 및 Outlook 내에서 직접 회의와 대화를 요약하여 핵심 사항과 다음 단계를 도출하세요.

자연어 프롬프트를 사용하여 Excel에서 데이터를 분석하고 조작하세요

Microsoft 365 전문가용 Microsoft Copilot 장단점

장점:

Microsoft 365를 표준으로 사용하는 Teams 팀에게 친숙하고 자연스러운 환경을 제공합니다.

Microsoft의 ID, 보안 및 규정 준수 모델을 자동으로 상속합니다

일상적인 도구 안에 AI를 통합하여 마찰을 줄입니다

독립형 기업 AI 플랫폼 대비 최소한의 설정

단점:

다양한 비(非) Microsoft 기술 스택을 사용하는 팀에게는 덜 유용합니다.

접근하려면 특정 Enterprise 라이선스가 필요합니다

응답 속도가 느릴 수 있으며 때로는 일반적이거나 부정확한 결과를 제공하기도 합니다.

Microsoft Copilot 가격 정책

Copilot 비즈니스: 사용자당 월 $21.00 (연간 결제 시)

Copilot Enterprise: 사용자당 월 $30.00 (연간 결제)

Microsoft 365용 Microsoft Copilot 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Microsoft Copilot에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰에서 발췌:

사용자 인터페이스는 초보자도 쉽게 접근할 수 있으며 직관적입니다. 가장 큰 장점은 프롬프트를 활용한 AI 에이전트 생성입니다! 테스트, 게시, 공유, 통합 등 다양한 놀라운 기능을 경험해 보세요!

사용자 인터페이스는 초보자도 쉽게 접근할 수 있으며 직관적입니다. 가장 큰 장점은 프롬프트를 활용한 AI 에이전트 생성입니다! 테스트, 게시, 공유, 통합 등 다양한 놀라운 기능을 경험해 보세요!

사용자 인터페이스는 초보자도 쉽게 접근할 수 있으며 직관적입니다. 가장 큰 장점은 프롬프트를 활용한 AI 에이전트 생성입니다! 테스트, 게시, 공유, 통합 등 다양한 놀라운 기능을 경험해 보세요!

6. Curiosity (로컬 및 클라우드 앱을 아우르는 프라이버시 중심 통합 데스크톱 검색에 최적)

via Curiosity

일부 팀은 AI 기반 검색을 원하지만 데이터를 클라우드로 보낼 수 없습니다. 조직에 이처럼 엄격한 데이터 프라이버시 규정이 있다면, 바로 여러분을 위한 솔루션입니다.

Curiosity는 사용자 기기에서 로컬로 실행되며, 외부 서버를 통해 데이터를 전송하지 않고 파일, 이메일 및 연결된 앱을 인덱스함으로써 Unframe AI와 근본적으로 다른 접근 방식을 취합니다. 이는 민감한 정보, 규제 대상 데이터 또는 엄격한 내부 프라이버시 요구사항을 다루는 개인 또는 소규모 팀에게 매력적인 선택지입니다.

Curiosity는 기업 전체의 지식 계층이 아닌 개인 지능 계층처럼 기능합니다. 사용자가 자신의 로컬 및 클라우드 기반 콘텐츠 전반에서 정보를 신속하게 찾고 종합할 수 있도록 지원합니다. 빠르고 오프라인 환경에서도 사용하기 쉬우며, 설계 단계부터 프라이버시 보호를 고려했습니다.

Curiosity의 최고의 기능들

파일, 이메일, 연결된 앱 전반에 걸쳐 콘텐츠를 로컬로 인덱스하고, 인덱스 작업 완료 후 오프라인에서도 운영하세요.

이메일, 달력, 클라우드 스토리지, 로컬 파일을 하나의 검색 가능한 인터페이스로 연결하세요

자연어로 질문하고 인덱스된 콘텐츠에서 종합된 답변을 받아보세요

Curiosity 장단점

장점:

민감한 데이터가 제3자 클라우드 서비스에서 처리되는 것에 대한 우려를 해소합니다.

로컬 인덱스로 네트워크 지연 없이 거의 즉각적인 결과를 제공합니다

인터넷 연결 없이도 파일과 노트를 검색하세요

단점:

데스크탑 전용이므로 웹이나 모바일 접근이 불가능합니다.

로컬 저장소와 처리 능력이 필요하며, 이는 구형 기기에서 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

팀 협업 기능은 클라우드 네이티브 도구만큼 강력하지 않습니다

호기심 가격 정책

개발사: 무료

클라우드 작업 공간: 월 €500/작업 공간

기업 작업 공간: 맞춤형 가격

호기심 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

AppSumo: 4.0/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Curiosity에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

대부분의 사용자는 G2의 이 리뷰처럼 빠르고 안정적인 검색 기능을 높이 평가합니다:

사용하기 쉬우며, Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams 등(거의 모든 애플리케이션)을 통해 어떤 문서든 찾을 수 있습니다. 문서/파일 검색에 소중한 시간을 낭비하지 않아도 됩니다. 내 데이터는 내 컴퓨터에 안전하게 보관됩니다.

사용하기 쉬우며, Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams 등(거의 모든 애플리케이션)을 통해 어떤 문서든 찾을 수 있습니다. 문서/파일 검색에 소중한 시간을 낭비하지 않아도 됩니다. 내 데이터는 내 컴퓨터에 안전하게 보관됩니다.

사용하기 쉬우며, Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams 등(거의 모든 애플리케이션)을 통해 어떤 문서든 찾을 수 있습니다. 문서/파일 검색에 소중한 시간을 낭비하지 않아도 됩니다. 내 데이터는 내 컴퓨터에 안전하게 보관됩니다.

7. Dust (기업용 데이터 커넥터로 맞춤형 AI 어시스턴트 구축에 최적)

via Dust

일부 팀은 범용 검색 도구를 원하지 않습니다. 자신들의 비즈니스 운영 방식을 반영하는 AI 어시스턴트를 원합니다.

Dust는 내부 데이터로 훈련되고 영업 지원, 고객 지원, 내부 지식 쿼리 등 특정 사용 사례에 맞춤화된 맞춤형 AI 어시스턴트를 설계하려는 비즈니스를 위해 제작되었습니다. 단일 공유 어시스턴트를 제공하는 대신, Dust는 팀이 서로 다른 지시사항, 데이터 접근권, 행동 방식을 가진 다수의 목적별 에이전트를 생성할 수 있도록 합니다.

Dust는 Notion, Slack, Google Drive, GitHub와 연동되어 맞춤형 에이전트가 회사 지식에 접근할 수 있게 합니다. 플러그 앤 플레이 방식이 아니므로, 이러한 에이전트를 구성하고 유지 관리할 기술 역량을 갖춘 팀에 가장 적합합니다.

Dust 최고의 기능

에이전트의 응답 방식, 우선순위로 삼는 정보원, 다양한 쿼리 유형 처리 방식을 미세 조정하세요.

기존 도구와 연결하여 AI 에이전트에게 회사에 대한 상황별 지식을 제공하세요

각 AI 에이전트가 접근할 수 있는 데이터와 이를 사용할 수 있는 팀 회원을 제어하세요

장단점 분석

장점:

일률적인 어시스턴트의 한도를 극복합니다

기업 데이터 접근을 위한 강력한 거버넌스

내부 AI 또는 운영 전문성을 보유한 조직에 적합합니다.

단점:

기술적 설정 및 지속적인 구성을 위해 전담 리소스가 필요합니다.

맞춤형 에이전트 구축 및 최적화에는 가파른 학습 곡선이 존재합니다

기존 기업 AI 도구들에 비해 커뮤니티와 생태계 규모가 작습니다.

Dust 가격 정책

무료 체험판 이용 가능

프로: €29/사용자/월

Enterprise: 맞춤형 가격 (100명 이상 사용자)

평가와 리뷰를 확인하세요

G2: 4.9/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Dust에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2의 한 의견은 다음과 같습니다:

이를 통해 AI 에이전트를 매우 빠르게 구축 및 배포하고, AI를 별도의 실험이나 보조 도구로 취급하기보다 워크플로우 내에서 직접 팀이 AI를 활용할 수 있도록 지원합니다. 이러한 가치 창출 속도는 조직 전반에 걸쳐 실질적인 도입을 촉진하는 데 핵심적이었습니다… 외부 사용자(고객/잠재 고객)가 더 쉽게 접근하여 상호작용할 수 있도록 하는 것은 놀라운 일이 될 것입니다.

이를 통해 AI 에이전트를 매우 빠르게 구축 및 배포하고, AI를 별도의 실험이나 보조 도구로 취급하기보다 워크플로우 내에서 직접 팀이 AI를 활용할 수 있도록 지원합니다. 이러한 가치 창출 속도는 조직 전반에 걸쳐 실질적인 도입을 촉진하는 데 핵심적이었습니다… 외부 사용자(고객/잠재 고객)가 더 쉽게 접근하여 상호작용할 수 있도록 하는 것은 놀라운 일이 될 것입니다.

이를 통해 AI 에이전트를 매우 빠르게 구축 및 배포하고, AI를 별도의 실험이나 보조 도구로 취급하기보다 워크플로우 내에서 직접 팀이 AI를 활용할 수 있도록 지원합니다. 이러한 가치 창출 속도는 조직 전반에 걸쳐 실질적인 도입을 촉진하는 데 핵심적이었습니다… 외부 사용자(고객/잠재 고객)가 더 쉽게 접근하여 상호작용할 수 있도록 하는 것은 놀라운 일이 될 것입니다.

8. Onyx (자체 호스팅 오픈소스 기업 AI 검색에 최적)

via Onyx

기업용 AI 검색이 필요하지만 규정 준수를 위해 데이터에 대한 완전한 통제권을 원하시나요? 독점 클라우드 솔루션은 블랙박스처럼 느껴질 수 있으며, 벤더 종속성을 피하고 싶을 수 있습니다.

이때 Onyx(구 Danswer)가 해결책이 됩니다. 자체 인프라에 자체 호스팅할 수 있는 오픈소스 기업 검색 플랫폼입니다. 내부 도구 전반에 걸쳐 AI 기반 질문 답변 기능을 제공하면서, 데이터가 인덱스화, 처리, 저장되는 방식을 조직이 완전히 가시화하고 통제할 수 있게 합니다.

규제 산업에 이상적인 Unframe AI 대안인 Onyx는 클라우드 솔루션이 따라올 수 없는 통제력과 투명성을 비즈니스에 제공합니다.

Onyx의 최고의 기능

자체 인프라에서 기업 AI 검색을 자체 호스팅하세요

맞춤형 검색 및 순위 지정 로직을 내부 요구사항에 맞게 맞춤 설정하세요

수십 가지 tool과 연결하여 AI 기반 검색 및 질문 답변 기능을 강화합니다

코드베이스를 검토하고, 개선에 기여하거나, 특정 요구사항에 맞게 맞춤형 기능을 설정하세요.

Onyx 장단점

장점:

데이터 보관 위치 및 규정 준수에 대한 최대 통제권 확보

오픈소스 모델은 팀 규모가 커져도 비용이 증가하지 않습니다

오픈소스 커뮤니티의 정기적인 업데이트와 개선 사항

단점:

배포, 구성 및 유지 관리를 위해 기술 팀이 필요합니다.

기업 지원을 선택하지 않는 한 지원은 커뮤니티 기반입니다.

초기 설정은 클라우드 네이티브 SaaS 대안보다 더 복잡합니다

Onyx 가격 정책

무료 체험판 이용 가능

Business: 사용자당 월 20달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Onyx 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

9. Dropbox Dash (Dropbox 및 연결된 클라우드 앱 전반의 유니버설 검색에 최적)

via Dropbox

Dropbox Dash는 이미 Dropbox를 중심으로 일을 하지만 폴더를 넘어 콘텐츠를 더 스마트하게 찾고 정리하는 방법을 원하는 팀을 위해 설계되었습니다.

Dash는 자연어 쿼리를 사용해 콘텐츠를 "스택"으로 구성하여 관련 정보를 그룹화할 수 있게 합니다.

Unframe AI와 마찬가지로 Dash는 광범위한 지식이나 실행 워크플로우보다는 파일 탐색에 집중하는 팀에 가장 적합합니다. 여러 도구를 아우르는 통합 작업보다는 기존 생태계 내에서의 검색 효율성을 높여줍니다.

Dropbox Dash 주요 기능

Dropbox 및 연결된 앱 전체를 자연어로 검색하여 종합된 답변을 얻으세요

다양한 출처의 관련 파일, 연결된 링크 및 콘텐츠를 컬렉션으로 그룹화하세요

브라우저 확장 프로그램과 데스크톱 앱을 통해 어디서든 일하는 장소에서 Dash에 접속하여 빠른 검색 기능을 활용하세요.

Dropbox Dash 장단점

장점:

기존 Dropbox 사용자를 위한 간편한 애드온

전체 프로젝트 관리 tools의 복잡성 없이 검색과 조직화에 집중합니다.

최소한의 설정으로 제공하는 간결하고 집중된 경험

파일 저장소와 검색 사이의 유용한 가교 역할

단점:

이미 Dropbox를 사용하는 팀에게 가장 유용합니다

강력한 프로젝트 관리 또는 작업 실행 기능이 부족합니다.

이것은 아직 기능을 개발 중인 비교적 새로운 제품입니다.

Dropbox Dash 가격

Dropbox 플랜에 포함됨

Dropbox Dash 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (80개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Dropbox Dash에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면:

여러 도구 사이를 오가며 시간을 낭비하지 않고, 유니버설 검색으로 Dropbox, Google Drive, Slack 등 어디에 있든 파일, 링크, 문서를 즉시 찾을 수 있습니다. AI 기반 바로 가기와 요약 기능은 필요한 정보를 더 빠르게 찾아 집중력을 유지하도록 도와주어 많은 시간을 절약해 줍니다.

여러 도구 사이를 오가며 시간을 낭비하지 않고, 유니버설 검색으로 Dropbox, Google Drive, Slack 등 어디에 있든 파일, 링크, 문서를 즉시 찾을 수 있습니다. AI 기반 바로 가기와 요약 기능은 필요한 정보를 더 빠르게 찾아 집중력을 유지하도록 도와주어 많은 시간을 절약해 줍니다.

여러 도구 사이를 오가며 시간을 낭비하지 않고, 유니버설 검색으로 Dropbox, Google Drive, Slack 등 어디에 있든 파일, 링크, 문서를 즉시 찾을 수 있습니다. AI 기반 바로 가기와 요약 기능은 필요한 정보를 더 빠르게 찾아 집중력을 유지하도록 도와주어 많은 시간을 절약해 줍니다.

10. Notion (AI 기반 검색 및 콘텐츠 생성을 통한 유연한 지식 관리에 최적)

via Notion

지식이 끊임없이 진화하는 팀에게 진정한 도전은 정보를 찾는 것이 아니라, 이를 최신 상태로 유지하고 연결하며 활용 가능하게 만드는 것입니다. 바로 여기에 Notion이 Unframe AI의 대안으로 자리합니다.

Notion은 살아있는 지식 허브로 가장 효과적입니다. 여러 도구에 흩어진 정보를 인덱스화하는 대신, 문서, 노트, wiki, 가벼운 프로젝트 추적기를 하나의 유연한 작업 공간에 중앙 집중화하도록 팀을 유도합니다. 여기에 Notion AI를 더하면 팀은 이미 문서화된 콘텐츠에서 직접 질문을 하거나, 콘텐츠를 요약하거나, 초안을 생성할 수 있습니다.

이러한 유연성은 전용 프로젝트 관리 도구의 구조에 맞춰 작업 공간을 설정하는 데 시간을 투자해야 함을 의미합니다.

Notion 최고의 기능

작성, 요약, 아이디어 구상을 위한 AI를 활용하여 콘텐츠를 생성하고 개선하세요.

연결된 데이터베이스를 구축하고 동일한 데이터를 테이블, 칸반 보드, 달력 또는 타임라인으로 보십시오

텍스트, 데이터베이스, 임베드를 결합하여 모든 사용 사례에 맞는 맞춤형 시스템을 구축하세요

wiki, 문서, 내부 시스템용 템플릿으로 빠르게 시작하세요

Notion 장단점

장점:

프로젝트 추적기부터 CRM, 지식 기반에 이르기까지 사실상 모든 시스템을 구축하세요

정보가 자연스럽게 연결되는 상호 연계된 지식 기반 구축에 탁월합니다

단점:

복잡한 설정에는 가파른 학습 곡선이 존재하여 신규 사용자를 압도할 수 있습니다

매우 큰 데이터베이스에서는 성능이 저하될 수 있습니다

기본 제공되는 프로젝트 관리 기능은 전용 PM 도구만큼 강력하지 않습니다.

Notion 가격 정책

Free

추가 혜택 : 사용자당 월 12달러

비즈니스 : 사용자당 월 24달러

기업용: 맞춤형 가격

Notion 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (9,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Notion에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

혼합된 Capterra 리뷰는 다음과 같습니다:

Notion에서 제가 가장 좋아하는 부분은 확실히 초보자도 쉽게 사용할 수 있다는 점입니다…하지만 AI 기능은 아쉬운 점이 많습니다. Notion의 AI는 ChatGPT에 비해 현저히 성능이 떨어지며, 기능도 설득력이 부족합니다. AI는 느리고, 방대한 데이터가 있는 페이지에서 사용하면 심각한 지연 현상이 발생하며 종종 몇 분 동안 멈추기도 합니다.

Notion에서 제가 가장 좋아하는 부분은 확실히 초보자도 쉽게 사용할 수 있다는 점입니다…하지만 AI 기능은 아쉬운 점이 많습니다. Notion의 AI는 ChatGPT에 비해 현저히 성능이 떨어지며, 기능도 설득력이 부족합니다. AI는 느리고, 방대한 데이터가 있는 페이지에서 사용하면 심각한 지연 현상이 발생하며 종종 몇 분 동안 멈추기도 합니다.

Notion에서 제가 가장 즐겨찾는 부분은 확실히 초보자도 쉽게 사용할 수 있다는 점입니다…하지만 AI 기능은 아쉬운 점이 많습니다. Notion의 AI는 ChatGPT에 비해 현저히 성능이 떨어지며, 기능도 설득력이 부족합니다. AI는 느리고, 방대한 데이터가 있는 페이지에서 사용하면 심각한 지연 현상이 발생하며 종종 몇 분 동안 멈추기도 합니다.

답변을 실행으로 연결할 적합한 tool을 찾으세요

단 하나의 '최고' Unframe AI 대안은 존재하지 않습니다. 솔직히 말해서, 그게 핵심입니다.

일부 팀은 더 나은 회의 인텔리전스가 필요합니다. 다른 팀은 프라이버시, 맞춤형 AI 에이전트, 지식의 체계적 관리에 깊은 관심을 가집니다. 적합한 도구는 제품 데모의 화려함이 아닌 팀의 실제 업무 방식에 따라 결정됩니다.

하지만 몇 가지 사실은 변함없이 진실입니다.

검색만으로는 충분하지 않습니다. 정보를 찾는 것은 그것이 의사 결정, 후속 조치 또는 진행으로 이어질 때만 의미가 있습니다.

tools가 많다고 항상 생산성이 높아지는 것은 아닙니다. 검색 계층을 추가하면 전환을 줄이기보다 오히려 증가시킬 수 있습니다.

가장 강력한 솔루션은 통찰력을 실행으로 연결합니다. 답변을 작업, 문서, 워크플로우에 직접 연결하는 tools는 팀이 마찰 없이 더 빠르게 움직일 수 있도록 돕습니다.

검색, 문서, 작업, 자동화가 하나로 통합되면 답변을 실행으로 전환하는 것이 기본적으로 됩니다. 업무, 지식, AI를 한곳에 모아 컨텍스트 확산을 줄이는 것이 목표라면, ClickUp을 무료로 체험해 보세요. 직접 그 차이를 확인하실 수 있습니다 ✨

자주 묻는 질문(FAQ)

Unframe AI는 AI 기반 기업용 검색 및 지식 관리 도구입니다. 회사 지식 기반에서 답변을 추출하여 연결된 앱과 데이터 소스 전반에 걸쳐 팀이 정보를 찾을 수 있도록 지원합니다.

AI 생산성 도구는 지능형 검색, 콘텐츠 생성, 자동화된 인사이트에 중점을 둡니다. 기존 프로젝트 관리 소프트웨어는 작업 추적, 타임라인 관리, 워크플로우 관리에 주력하지만, ClickUp과 같은 통합 플랫폼은 두 기능을 모두 결합합니다.

네, 대부분의 대안은 Slack, Google Workspace, Microsoft 365와 같은 일반적인 업무 도구와의 연동을 제공합니다. 그러나 이러한 연동의 깊이는 기본적인 연결부터 심층적인 양방향 동기화 또는 연결된 모든 앱에 걸친 통합 검색까지 다양합니다.